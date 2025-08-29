Plantillas gratuitas de producción de vídeo de Asana para optimizar tus proyectos de vídeo

el 46 % de los Teams tiene más dificultades para gestionar los comentarios entre los Teams creativos y de desarrollo. Además, la visibilidad limitada del cronograma y la falta de buenas prácticas compartidas suelen ralentizar la entrega de los vídeos.

Las plantillas de producción de vídeo de Asana ayudan a mantener organizados los guiones, los recursos y las tareas de producción. Sin embargo, no centralizan completamente la comunicación ni proporcionan un seguimiento en tiempo real en todas las fases de la producción.

En esta entrada del blog, repasaremos las plantillas de producción de vídeo de Asana y presentaremos ClickUp como una alternativa más potente que reúne tareas, archivos, plazos y comunicaciones en un solo lugar.

¡Empecemos! 🎬

¿Qué son las plantillas de producción de vídeo de Asana?

Las plantillas de producción de vídeo de Asana son diseños de proyectos predefinidos creados para ayudar a los equipos a planear y gestionar el proceso de creación de vídeos. Proporcionan un marco estructurado para correlacionar pasos como la redacción del guion, la recopilación de recursos, el rodaje, la edición y las revisiones finales.

Cada tarea se puede asignar a los miembros del equipo con plazos, para que todos sepan cuáles son sus responsabilidades y cuándo deben entregar el trabajo. Estas plantillas estandarizan los pasos de producción, mejoran la coordinación del equipo y garantizan que no se pase por alto ninguna fase.

Teams también pueden personalizar las plantillas para adaptarlas a tipos de vídeo específicos, como campañas de marketing, vídeos explicativos o contenido para redes sociales.

Las mejores plantillas de producción de vídeo de Asana y ClickUp

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de proceso de producción de vídeo de Asana?

A continuación, te indicamos algunos aspectos que debes tener en cuenta en una plantilla de producción de vídeo de Asana:

define las etapas del flujo de trabajo: *Divide el proyecto en fases claras, como preproducción, producción y posproducción

incluye subtareas estructuradas:* Lista de acciones detalladas, como el borrador del guion, el rodaje, la edición y las aprobaciones, para evitar que se pasen por alto pasos importantes

Utiliza Campos personalizados: añade detalles como el formato del recurso, la prioridad, la fase de aprobación o el canal de distribución para una mejor organización

automatiza las acciones repetitivas: *Mueve tareas, asigna trabajo o notifica a los revisores automáticamente para reducir el seguimiento manual

permite flexibilidad: *Cubre la mayoría de los flujos de trabajo estándar de gestión de proyectos de vídeo, dejando margen para ajustarse a proyectos únicos

💡 Consejo profesional: utiliza un software de colaboración de contenido para crear un «guion gráfico vivo» en el que los guiones, los recursos y los comentarios evolucionen en tiempo real, convirtiendo el caos de la producción de vídeos en un campo de juego creativo.

Plantillas gratuitas de producción de vídeo de Asana

Estas son algunas de las mejores plantillas gratuitas de producción de vídeo de Asana que proporcionan a tu equipo marcos ya preparados para planear rodajes, asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso sin tener que empezar desde cero.

1. Plantilla de producción creativa de Asana Discovery

a través de Asana

La gestión de proyectos de producción de vídeo puede ser complicada. La presencia de múltiples partes interesadas, la superposición de cronogramas y la gran cantidad de recursos suelen provocar retrasos y confusión.

La plantilla de producción creativa de Discovery en Asana aclara esta complejidad y te ofrece un único hub para plan, realizar un seguimiento y entregar contenido de vídeo de forma eficiente.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de guiones, ediciones, gráficos y cortes finales sin tener que buscar en correos electrónicos o carpetas

Estandariza los procesos de producción de vídeo con una hoja de ruta clara para cada tipo de recurso, desde la preproducción hasta la publicación

Utiliza Campos personalizados para clasificar los vídeos por tipo, canal o estado y facilitar así la priorización y el filtrado

📌 Ideal para: Equipos de producción de vídeo, gestores de contenido y estudios creativos que buscan optimizar sus flujos de trabajo y mantener la coherencia en todos los proyectos de vídeo.

2. Plantilla de solicitudes creativas de Asana

La plantilla de solicitudes creativas de Asana proporciona un sistema estructurado para gestionar y priorizar todas las solicitudes de producción de vídeo entrantes.

Garantiza que todas las solicitudes, desde clips para redes sociales hasta vídeos tutoriales, incluyan los detalles necesarios, avancen sin problemas a lo largo de tu flujo de trabajo y sean completadas a tiempo.

🌟 Por qué te gustará:

Recopile las especificaciones creativas por adelantado, incluyendo el formato, la resolución, la plataforma y los plazos de entrega

Clasifica las solicitudes por tipo, como vídeos sociales, contenido de promoción o actualizaciones internas, para un plan más preciso

Mueve las solicitudes a través de fases integradas como Nuevo, en curso, En revisión, En espera de aprobación y Completar

📌 Ideal para: Productores, coordinadores de contenido y Teams de marketing que gestionan múltiples solicitudes creativas para la creación de guiones gráficos.

🔍 ¿Sabías que...? La película más larga jamás realizada es una película experimental sueca llamada Logistics (2012). Tiene una duración de 857 horas (¡eso son 35 días seguidos!) y documenta el proceso de fabricación de un podómetro desde la fábrica hasta la estantería de la tienda.

3. Plantilla de calendario editorial de Asana

La plantilla de calendario editorial de Asana ofrece a los equipos de producción de vídeo y contenido una hoja de ruta visual clara de todos los recursos próximos.

Desde entradas de blog y boletines informativos hasta guiones de vídeo y clips para redes sociales, esta plantilla abarca la organización, el seguimiento y la colaboración en todas las fases de la creación de contenido.

🌟 Por qué te gustará:

Visualiza los plazos en el calendario para crear calendarios de trabajo y anticiparte a los próximos lanzamientos

Asigna tareas a los miembros del equipo para cada fase de la producción y garantiza así la cuenta

Ajusta fácilmente las fechas límite y las prioridades a medida que los calendarios y las campañas evolucionan día a día

📌 Ideal para: Equipos de vídeo, departamentos de marketing y gestores de contenido que necesitan un calendario estructurado para planear, realizar un seguimiento y publicar vídeos corporativos y otros contenidos.

4. Comentarios y aprobación de recursos creativos de Asana

Hacer un seguimiento de los comentarios sobre los proyectos de vídeo puede convertirse rápidamente en una tarea caótica, con múltiples rondas de revisión, notas dispersas y opiniones contradictorias, lo que puede ralentizar la producción.

La plantilla de comentarios y aprobación de recursos creativos de Asana centraliza todos los comentarios junto con tus recursos de vídeo, lo que facilita a los equipos la revisión, modificación y finalización del contenido de forma eficiente.

🌟 Por qué te gustará:

Realiza un seguimiento del ciclo de revisión de cada vídeo con fases claras, como Borrador, En revisión, Revisiones necesarias y Aprobado

Adjunta materiales de referencia, guiones gráficos o guiones directamente a las tareas para proporcionar contexto a los revisores

Configura notificaciones automáticas de comentarios enviados o aprobaciones recibidas mediante automatización

Utiliza un diseño visual Kanban o Tablero para ver qué vídeos están pendientes de entrada y cuáles están listos para su producción

📌 Ideal para: Editores de vídeo que necesitan un sistema claro y organizado para recopilar comentarios y finalizar el contenido de vídeo sin retrasos.

🔍 ¿Sabías que... Incluso las retransmisiones deportivas utilizan trucos de vídeo similares a los del cine? El disco de hockey brillante que se veía en las retransmisiones de la NHL durante la década de 1990 fue uno de los primeros intentos de producción de vídeo aumentado, aunque los aficionados estaban tan divididos que el efecto se abandonó tras unas pocas temporadas.

5. Plantilla de cronograma de Asana

Plan y ejecuta proyectos de vídeo con precisión utilizando la plantilla de cronograma de Asana.

Desde la plan de la preproducción y los calendarios de rodaje hasta las ediciones de posproducción y la publicación final, esta plantilla correlaciona cada paso para que los equipos puedan visualizar las cargas de trabajo, coordinar los recursos y cumplir los plazos sin sorpresas.

🌟 Por qué te gustará:

Visualiza todo tu proyecto de vídeo, incluyendo el guion, el rodaje, la edición y la publicación, en un cronograma cronológico

Ajusta y realiza un seguimiento de los hitos de las fases principales, como la aprobación del guion gráfico, el primer montaje o la revisión del cliente

Añade dependencias entre tareas para mostrar cómo se conectan cada uno de los pasos, asegurándote de que los editor y productores sepan qué priorizar

Identifica posibles cuellos de botella de forma temprana al tener vista de tareas superpuestas y limitaciones de recursos

📌 Ideal para Equipos de marketing de vídeo y equipos multifuncionales que coordinan múltiples proyectos de vídeo y necesitan una panorámica de alto nivel del cronograma.

6. Plantilla de plan de proyecto de diseño de Asana

La gestión de proyectos de vídeo creativos exige un sistema que realice un seguimiento del progreso, coordine a los colaboradores y mantenga la visibilidad de los plazos de entrega.

La plantilla de plan de proyecto de diseño de Asana proporciona un marco estructurado para que los equipos de vídeo definan objetivos, asignen responsabilidades y gestionen todos los recursos, lo que garantiza que la producción se desarrolle de forma fluida y predecible.

🌟 Por qué te gustará:

Configura flujos de trabajo estandarizados para cada tipo de vídeo, como clips para redes sociales, promociones, tutoriales o recursos para campañas

Adjunta recursos, referencias y archivos de diseño directamente a las tareas para que todos los materiales relevantes sean fácilmente accesibles

Clasifica los proyectos por cliente, campaña o tipo de contenido para una plan organizada

Supervise el progreso con paneles para ver qué está en marcha, en revisión o pendiente de aprobación

📌 Ideal para: Diseñadores de vídeo, equipos de motion graphics y directores de producción que necesitan un sistema estructurado y repetible para ejecutar proyectos de vídeo de alta calidad de manera eficiente.

7. Plantilla de estrategia de contenido de Asana

Las campañas de vídeo de intento correcto comienzan con una estrategia de contenido clara que alinea las ideas, la producción y la distribución con las metas de empresa.

La plantilla de estrategia de contenido de Asana ayuda a los Teams de vídeo a planear qué crear, asignar responsabilidades y realizar un seguimiento del rendimiento en todos los canales, lo que garantiza que cada vídeo tenga la compatibilidad con tus objetivos de marketing.

🌟 Por qué te gustará:

Documenta la información sobre la audiencia, los KPI de contenido y las preferencias de la plataforma para adaptar el contenido de vídeo a los espectadores adecuados

Audita los recursos de vídeo existentes para identificar el contenido de alto rendimiento que se puede reutilizar y destacar las lagunas en la cobertura

Planifica los temas y formatos del contenido, agrupando los vídeos por campaña, fase del embudo o plataforma

Realice un seguimiento del progreso con campos de estado como «Concepto», «En producción», «Edición» o «Listo para publicar»

📌 Ideal para: Teams de marketing de vídeo, estrategas de contenido y directores de producción que necesitan un enfoque estratégico para planear campañas de contenido de vídeo.

🧠 Dato curioso: El primer «efecto especial» en la historia del vídeo tuvo lugar en 1896, cuando el cineasta Georges Méliès detuvo accidentalmente su cámara mientras filmaba una escena callejera en París. Cuando la volvió a poner en marcha, un coche fúnebre había sustituido a un carruaje tirado por caballos.

8. Plantilla Brain Dump de Asana

Cuando gestionas un proyecto de vídeo, las ideas rara vez llegan en pedido. Puede que se te ocurra un concepto para una escena mientras revisas los guiones, o que se te ocurra una idea para una toma en mitad de la edición. Sin un lugar donde plasmarlas, esas chispas de inspiración desaparecen o se suman al caos.

La plantilla Brain Dump de Asana ayuda a los equipos de vídeo a volcar todas sus ideas, grandes o pequeñas, en un único espacio, lo que facilita su clasificación, priorización y conversión en pasos prácticos.

🌟 Por qué te gustará:

Clasifica las entradas en categorías como preproducción, rodaje y posproducción para organizarlas rápidamente

Prioriza las tareas con etiquetas de urgencia para centrarte en lo que requiere atención antes de las fechas límite

Convierte ideas sueltas en elementos asignables con fecha límite y adjuntos

Colabora en tiempo real para que los directores, editores y productores puedan intercambiar ideas sin perder el seguimiento

📌 Ideal para: Teams de vídeo que gestionan ideas dispersas con posibles riesgos y retos en todas las fases de la producción.

9. Plantilla de tablero de visión de Asana

Los grandes proyectos de vídeo suelen comenzar en la fase de «página en blanco». La plantilla Vision Board de Asana ofrece a los equipos de producción un espacio digital para correlacionar la dirección creativa, recopilar referencias y ponerse de acuerdo sobre el aspecto y el estilo antes de que empiecen a rodar las cámaras.

Actúa como una plantilla de guion gráfico y te ayuda a desglosar la visión general en tareas creativas viables y plazos de entrega.

🌟 Por qué te gustará:

Captura la inspiración creativa y sube guiones, referencias de estilo o guiones gráficos directamente a tu tablero

Organiza las ideas por temas, como narrativa, cinematografía, sonido y estilo visual, utilizando tableros Kanban

Añade citas, referencias de estilo o ejemplos de la competencia para que tu equipo mantenga una línea coherente en cuanto al tono y la dirección

Establece recordatorios para revisar conceptos y sigue desarrollando la visión a medida que avanza la producción

📌 Ideal para: Responsables creativos y equipos de vídeo que necesitan un espacio compartido para intercambiar ideas, recopilar referencias y ponerse de acuerdo sobre el estilo y el tono antes de comenzar la producción.

10. Plantilla de colaboración para agencias de Asana

a través de Asana

Coordinar proyectos de vídeo con una agencia externa a menudo implica guiones, presupuestos, ediciones y cadenas interminables de correos electrónicos.

La plantilla de colaboración con agencias de Asana mantiene todo en un solo lugar, para que tanto tu equipo interno como tus socios de la agencia se mantengan alineados desde la primera propuesta hasta el montaje final.

🌟 Por qué te gustará:

Establece plazos y prioridades para guiones, calendarios de rodaje, montajes preliminares y entrega final con una vista de cronograma

Reemplaza los largos hilos de correo electrónico por comentarios sobre tareas, archivos adjuntos y comentarios directamente vinculados a cada entrega

Controle los costes junto con los activos, como las variaciones de anuncios, los gráficos animados y los formatos de vídeo para diferentes canales

📌 Ideal para: Equipos de marketing, directores creativos o productores que trabajan con agencias externas para crear campañas publicitarias y vídeos de marca.

Límite de Asana

Aunque Asana es una opción muy popular para la gestión de proyectos, no está exenta de inconvenientes.

Antes de adoptar estas plantillas para los flujos de trabajo de producción de vídeo, es esencial comprender sus límites y dónde pueden quedarse cortas.

*requiere herramientas externas de control de tiempo: Asana carece de un sistema integrado de control de tiempo, lo que significa que los Teams deben recurrir a aplicaciones de terceros para realizar una facturación precisa o asignar recursos

solo se permite una persona asignada por tarea: *Las tareas no se pueden asignar a varios miembros del equipo, lo que complica la colaboración y puede requerir soluciones alternativas, como la duplicación de tareas

deficiente elaboración de informes y personalización analítica: *Los paneles y los informes integrados tienen un límite, por lo que a menudo se necesitan herramientas externas para obtener información detallada sobre los datos y realizar un seguimiento

*desorden en la bandeja de entrada y exceso de notificaciones: los usuarios elaboran informes de que las bandejas de entrada se inundan de actualizaciones, lo que puede distraerles de las tareas de prioridad y reducir su concentración general

🔍 ¿Sabías que...? Los vídeos musicales contribuyeron a dar figura a la cultura de la edición de vídeo. MTV se lanzó en 1981 con la emisión del primer vídeo musical: Video Killed the Radio Star, de The Buggles. Como era de esperar, predijo el auge del vídeo frente a los formatos de audio.

Alternativas a las plantillas de Asana para la plan y producción de contenido de vídeo

Si los límites de Asana te parecen restrictivos, el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp ofrece una alternativa más flexible.

Como la aplicación para todo el trabajo, ClickUp centraliza las tareas, los documentos, los activos y las aprobaciones en un solo lugar, lo que facilita a los equipos de marketing y creativos planear, colaborar y ejecutar campañas. Con personalización avanzada, automatización integrada y asistencia de IA, ClickUp reúne todas tus herramientas de marketing en una sola plataforma.

Estas son las mejores plantillas gratuitas de ClickUp para planear, ejecutar y gestionar con facilidad todas las fases de tus proyectos de producción de vídeos de marketing. 🎥

1. Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Estandarice los flujos de trabajo de producción de vídeo con la plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Los proyectos de vídeo pasan por múltiples etapas, como la creación del guion gráfico, la programación del equipo, el rodaje, la edición y la entrega final.

La plantilla de producción de vídeo de ClickUp te ofrece un marco claro y repetible para guiar a tu equipo desde el concepto hasta completar. Con flujos de trabajo personalizables, campos adaptados y vistas flexibles, dispondrás de un espacio unificado para planear, realizar un seguimiento y entregar proyectos de vídeo con menos retrasos y malentendidos.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de cada fase de la producción con los estados de tareas personalizados de ClickUp , como «Concepto», «Edición», «Edición final» y «Publicación»

Captura detalles específicos del proyecto utilizando los Campos personalizados de ClickUp , como la dirección de la ubicación, los requisitos de personal y la agencia asociada

Visualiza los cronogramas y las responsabilidades con vistas como «Proceso de producción de vídeo», «Fecha de estreno» y «Lista de proyectos»

Mantén la posproducción según lo previsto utilizando dependencias, control de tiempo y recordatorios

📌 Ideal para: equipos de producción de vídeo, agencias creativas y equipos de marketing internos que gestionan todo, desde vídeos corporativos puntuales hasta campañas de vídeo a gran escala.

📮 ClickUp Insight: ¿Depresión del Monday? Resulta que Monday destaca como el eslabón débil de la productividad semanal (sin doble sentido), ya que el 35 % de los trabajadores lo identifican como su día menos productivo. Este bajón se puede atribuir al tiempo y la energía que se dedican a buscar actualizaciones y prioridades semanales los lunes por la mañana. Una app, aplicación integral para el trabajo, como ClickUp, puede ayudarte en este sentido. Por instancia, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, puede «ponerte al día» de todas las actualizaciones y prioridades importantes en cuestión de segundos. Además, todo lo que necesitas para trabajar, incluidas las aplicaciones integradas, se puede buscar con la función de búsqueda conectada de ClickUp. Con la gestión del conocimiento de ClickUp, crear un punto de referencia compartido para tu organización es muy fácil. 💁

2. Plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Evita los cuellos de botella con la plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp

La plantilla de cronograma de producción de vídeo de ClickUp te ofrece un calendario muy claro para cada fase de la creación de vídeos. En lugar de hacer malabarismos con las fechas en hojas de cálculo o chats, puedes mapear todo el proceso en una sola línea de tiempo dinámica.

Cada tarea está vinculada a una fecha límite y secuenciada de forma lógica, por lo que siempre sabrás qué es lo siguiente y quién es el responsable. Esta plantilla garantiza que tu calendario de producción se mantenga organizado, preciso y lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios sobre la marcha.

🌟 Por qué te gustará:

Crea y ajusta calendarios fácilmente con la vista de diagrama de Gantt de ClickUp , que funciona con solo arrastrar y soltar

Realiza un seguimiento de los hitos clave, como las fechas de finalización del rodaje, los puntos de control de la edición o los plazos de lanzamiento, para obtener una mayor visibilidad

Gestiona flujos de trabajo superpuestos, como la redacción de guiones, mientras se finalizan los guiones gráficos con el seguimiento de tareas en paralelo

Zoom in para plan un solo día de rodaje o zoom out para obtener una vista general de todo el ciclo de producción

📌 Ideal para: directores de producción, directores creativos y equipos de vídeo que necesitan una programación precisa de los recursos para mantener el seguimiento de múltiples rodajes, ediciones y plazos.

3. Plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén la coherencia en tus publicaciones de YouTube con la plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp

La plantilla de producción de vídeos de YouTube de ClickUp es una plantilla de tareas lista para usar, diseñada para creadores que desean mantener la coherencia en su canal. Desde la lluvia de ideas para los vídeos hasta su publicación en YouTube, todos los pasos del flujo de trabajo se organizan en un solo lugar.

Te ayuda a mantener tu calendario de publicación en seguimiento y garantiza que cada vídeo se publique con los recursos, títulos y metadatos adecuados.

🌟 Por qué te gustará:

Defina cada fase de la producción con estados integrados como Preproducción, Rodaje, Edición y Publicación

Almacena todos los recursos creativos, como borradores de guiones, miniaturas, guiones gráficos y esquemas de vídeo, en una sola tarea

Añade Campos personalizados, como el título del vídeo, palabras clave, etiquetas y tiras, para optimizarlo específicamente para YouTube

📌 Ideal para: YouTubers, equipos creativos y especialistas en marketing que desean una forma repetible de planear y publicar vídeos de forma constante.

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Alguna vez ha intentado explicar la edición de un vídeo por correo electrónico? Es complicado. ClickUp Clip facilita mucho ese proceso a los creadores. Con Clips, puedes grabar tu pantalla, añadir contexto con tu voz y mostrar a tu equipo exactamente lo que quieres decir, ya sea para señalar un pequeño ajuste en una miniatura, revisar el borrador de un guion o repasar un montaje preliminar. De esta manera, los comentarios se perciben con claridad y conexión (a internet), en lugar de quedar sepultados en largos hilos de correo electrónico. Fija los comentarios con ClickUp Clip y añade comentarios directamente en la marca de tiempo exacta

4. Plantilla de plan y producción de ClickUp para YouTube

Obtenga una plantilla gratuita Organiza tu proceso de creación de contenido con la plantilla de plan y producción de YouTube de ClickUp

A diferencia de la plantilla de producción de vídeos de YouTube, la plantilla de plan y producción de YouTube de ClickUp te ayuda a organizar todo tu contenido para el crecimiento a largo plazo de tu canal.

Esta plantilla de calendario de contenido actúa como su centro de comandos: genere ideas y priorice conceptos de vídeo, correlacione los plazos, distribuya tareas e integre análisis para medir el intento correcto. Le ayuda a crear un sistema repetible para que su contenido de YouTube fluya en un flujo constante.

🌟 Por qué te gustará:

Utiliza los Campos personalizados para realizar un seguimiento de las palabras clave, tu público objetivo y las ideas para los títulos de los vídeos de cada concepto

Asigna tareas a tu equipo y realiza un seguimiento de las contribuciones para facilitar la colaboración

Crea campañas de promoción junto con la plan de vídeo para maximizar el alcance y la participación

📌 Ideal para: creadores de YouTube y equipos de producción que desean un marco para gestionar varios vídeos simultáneamente.

🧠 Dato curioso: El efecto «bullet time», el efecto de cámara giratoria a cámara lenta que se hizo famoso gracias a Matriz (1999), se rodó utilizando un círculo de cámaras fijas que tenían un desencadenante (desencadenante) a la vez. A continuación, se unieron los fotogramas, creando la ilusión de que el tiempo se había detenido.

5. Plantilla de miniatura de YouTube de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén una identidad visual coherente en todo tu canal con la plantilla de miniaturas de YouTube de ClickUp

Las miniaturas determinan si tu vídeo recibe clics o es ignorado. La plantilla de miniaturas de YouTube de ClickUp te ofrece un sistema específico para diseñar, revisar y aprobar miniaturas sin perder el seguimiento de los borradores ni de los comentarios.

Esta plantilla se centra en el proceso creativo detrás de las miniaturas, asegurando que cada vídeo se ajuste a tu kit de marca para lograr un aspecto pulido y acorde con la marca antes de su publicación.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de cada borrador con estados personalizados como «Pendiente», «En curso» y «Completada»

Almacena los detalles clave con 8 Campos personalizados, entre los que se incluyen la aprobación de miniaturas, la muestra de miniaturas, el diseñador, el progreso del diseño y el título aprobado

Gestiona tu flujo de trabajo de un vistazo con vistas organizadas, como el resumen en miniatura, la lista en miniatura y el tablero de producción

Domina la detección de tendencias , colabora fácilmente con los diseñadores, adjunto recursos de imagen, comparte comentarios y finaliza las versiones aprobadas en un solo lugar

📌 Ideal para: creadores y editores de YouTube que desean gestionar el ciclo de vida creativo de las miniaturas de vídeo.

Obtenga más información sobre cómo utilizar ClickUp para sus flujos de trabajo de producción de YouTube aquí:

6. Plantilla de plan de contenido de YouTube de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén un flujo constante de contenido con la plantilla de plan de contenido de YouTube de ClickUp

La plantilla de plan de contenido de YouTube de ClickUp te ayuda a correlacionar ideas, programar subidas y realizar un seguimiento del rendimiento, para que nunca se te pase un plazo ni repitas una idea.

Con esta plantilla, puedes organizar títulos, descripciones, etiquetas, miniaturas y fechas de publicación en un solo hub.

🌟 Por qué te gustará:

Mantén la plan de contenido detallada y organizada con Campos personalizados, como notas, archivos relacionados, fecha de publicación, pilar de contenido, número de vídeo y edición

Replique las estructuras de plan de series o formato recurrentes sin tener que empezar desde cero

Gestiona la carga de trabajo con el control de tiempo integrado, las etiquetas y las advertencias de dependencia

📌 Ideal para: Creadores o Teams que desean pasar de las subidas de última hora a una hoja de ruta de contenido bien estructurada.

7. Plantilla de ClickUp para YouTube

Obtenga una plantilla gratuita Estructura tu proceso de producción de contenido de vídeo con la plantilla de YouTube de ClickUp

La plantilla de YouTube de ClickUp está diseñada como una plantilla de carpeta todo en uno para ayudarte a gestionar todo tu canal en un solo lugar.

Esta plantilla para redes sociales va más allá de la producción y el plan, ya que ofrece espacios específicos para organizar listas de reproducción, realizar un seguimiento de los calendarios de subida, clasificar los vídeos e incluso supervisar su estado de publicación.

🌟 Por qué te gustará:

Simplifica la gestión de proyectos de producción de vídeo con listas de tareas y cronogramas ya preparados para cada fase de la creación de contenido

Utiliza estados personalizados como «Abierto», «En discusión», «Final» y «Rechazado» para supervisar el progreso de cada vídeo, desde la idea hasta su publicación

Organiza los detalles clave con Campos personalizados como lista de reproducción, filmado, estado de publicación, categoría y URL

Realiza un seguimiento de las actividades en varias vistas, incluyendo la lista de reproducción ClickTip, 20 vídeos, el calendario de subidas y la vista Lista

📌 Ideal para: Creadores y Teams que necesitan un sistema de gestión para todo el canal con el fin de supervisar la producción de vídeos y el crecimiento y la organización generales de su presencia en YouTube.

🧠 Dato curioso: El famoso grito de Wilhelm, un efecto de sonido grabado en 1951, se ha reutilizado en más de 400 películas y programas de televisión. Los editores de vídeo siguen incluyéndolo en las producciones modernas como una broma interna.

8. Plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Consigue un marco organizado para facturar a los clientes con la plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp

Terminar un proyecto de vídeo es solo la mitad del trabajo; asegurarse de que le paguen correctamente y a tiempo es igual de importante. La plantilla de factura de producción de vídeo de ClickUp (creada en ClickUp Documento ) le ofrece una estructura lista para usar para facturas profesionales adaptadas a la industria del vídeo.

Crea facturas profesionales con los servicios, las horas y las tarifas, e incluso duplica facturas para clientes habituales o proyectos recurrentes en cuestión de segundos.

🌟 Por qué te gustará:

Detalla con precisión elementos como guiones, filmación, edición, gráficos y gastos de viaje

Calcula automáticamente los totales de los días de rodaje, el alquiler de equipos y las ediciones de posproducción

Integra ClickUp Formulario para importar los datos de facturación de los clientes directamente a tus facturas

📌 Ideal para: Autónomos, estudios y equipos de producción que desean simplificar la facturación y garantizar la claridad financiera sin sacrificar la profesionalidad.

9. Plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Acelera la producción con un marco estándar utilizando la plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp

La plantilla de producción de podcasts de vídeo/audio de ClickUp te ofrece un flujo de trabajo para cada episodio, para que puedas centrarte en crear contenido atractivo en lugar de perseguir cabos sueltos. Puedes realizar un seguimiento de cada episodio, desde la contratación de invitados hasta la posproducción, con estados y plazos claros.

🌟 Por qué te gustará:

Centralice guiones, notas del programa, material gráfico y listas de control de publicación para facilitar el acceso

Planifica tu calendario de publicación con vistas integradas como Lista, Calendario y Tablero

Automatiza tareas repetitivas como recordatorios a invitados, solicitudes de archivos o actualizaciones de estado

Utiliza campos personalizados (como «Aprobación del invitado», «Fecha del programa en directo», «Enlace de Transistor», «Enlace de YouTube», etc.) para recopilar todos los detalles en un solo lugar

📌 Ideal para: Podcasters que producen programas solo de audio o principalmente de vídeo y necesitan un sistema fiable para mantener los episodios al día y coherentes.

10. Plantilla de diseño gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Encuentre y acceda al instante a todos los archivos de diseño con la plantilla de diseño gráfico de ClickUp

Las carpetas de archivos desordenadas y los cronogramas poco claros pueden ralentizar tu flujo creativo. La plantilla de diseño gráfico de ClickUp te ayuda a organizar archivos, realizar un seguimiento del progreso y gestionar los plazos de diseño para que puedas dedicar más tiempo a crear y menos tiempo a abrir cada «final_final.jpg»

Con esta plantilla, podrás encontrar y acceder al instante a los archivos de diseño gracias a la organización estructurada de las tareas, así como asignar duración estimada y priorizar las solicitudes de diseño en tu canalización.

🌟 Por qué te gustará:

Visualiza cada fase de tu proceso con las vistas Lista, (diagrama de) Gantt e Incrustar

Centraliza los recursos de diseño incorporando enlaces de herramientas como Figma, Illustrator o almacenamiento en la nube

Mantén los detalles creativos organizados con Campos personalizados (fases de diseño, enlace al briefing, enlace al diseño, enlace al texto, aprobación)

📌 Ideal para: Freelancers, agencias o diseñadores internos que desean un sistema flexible para realizar el seguimiento de las solicitudes creativas, desde el borrador hasta la aprobación.

11. Plantilla de tablero de guion gráfico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Convierte tus ideas en imágenes antes de empezar a grabar con la plantilla de guion gráfico de ClickUp

La plantilla ClickUp Storyboard, creada en ClickUp Pizarra, te ayuda a esbozar escenas, crear un mapa de ángulos de cámara y capturar diálogos para que tu equipo tenga un plan visual claro antes de comenzar la producción.

Con la pizarra interactiva, puedes planear cortometrajes, vídeos sociales o escenas de videojuegos toma a toma, lo que hace que tu proceso creativo sea más organizado y visual.

Para cada escena, también tienes la flexibilidad de añadir detalles como acciones, diálogos, indicaciones de audio y efectos especiales, para que tu guion gráfico se complete en un plan creativo completo.

🌟 Por qué te gustará:

Arrastra, suelta y reorganiza los fotogramas para ajustar rápidamente tu secuencia visual

Personalízala con boxes y secciones ilimitados para adaptarla al alcance de tu proyecto

Mantén a los equipos creativos y de producción alineados centralizando las notas y los comentarios en un solo lugar

Colabora en tiempo real con directores, guionistas, editor y clientes, que pueden comentar directamente en el guion gráfico

📌 Ideal para: Cineastas, especialistas en marketing de vídeo, agencias y diseñadores de videojuegos que necesitan una forma visual para comunicar la dirección creativa.

12. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Planifica y realiza un seguimiento de tu contenido con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Planifica todos tus blogs, campañas y publicaciones en redes sociales con la plantilla del calendario de contenido de ClickUp.

Te ayuda a correlacionar, programar y realizar un seguimiento del contenido en múltiples canales de marketing para que tu equipo mantenga la coherencia desde la lluvia de ideas hasta la publicación.

🌟 Por qué te gustará:

Visualiza tu estrategia de contenido anual con las vistas de calendario, lista y vista Tablero de ClickUp

Realice un seguimiento de los detalles clave con Campos personalizados para recursos, categoría, canal, enlaces y fecha de publicación

Centraliza los adjuntos, los resúmenes y los comentarios para que los comentarios estén junto a cada pieza de contenido

📌 Ideal para: Equipos de marketing, creadores de contenido y agencias que desean un hub para planear, revisar y lanzar contenido en múltiples plataformas.

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Tienes una idea para un vídeo, pero no tienes tiempo para relacionarlo todo? Deja que ClickUp Brain haga el trabajo pesado. Solo tienes que introducir una breve indicación y verás cómo escribe un guion, un esquema o incluso un briefing creativo completo en cuestión de segundos. Y cuando tu proyecto te parezca demasiado grande para gestionarlo, ClickUp Brain lo divide en subtareas claras, lo que hace que tu flujo de trabajo resulte más manejable. Automatiza la plan de contenido con ClickUp Brain convirtiendo los guiones en un calendario de publicación listo para usar ✅ Prueba esta indicación: «Redacta un guion de 60 segundos para un vídeo sobre [tu tema/producto/servicio]. A continuación, divide el guion en un calendario de contenido con pasos prácticos, incluyendo la redacción del guion, el rodaje, la edición, la creación de miniaturas y la publicación, para que pueda añadirse a nuestro calendario de contenido. *»

13. Plantilla de gestión de contenido de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Obtenga una visibilidad detallada de todo su contenido con la plantilla de gestión de contenido de ClickUp

La gestión de blogs, boletines informativos, podcasts y campañas entre diversas partes interesadas puede complicarse rápidamente. La plantilla de gestión de contenido de ClickUp proporciona un sistema estructurado y personalizable para gestionar todo, desde las solicitudes iniciales hasta las aprobaciones finales, sin perder visibilidad.

Esta plantilla está diseñada para operaciones de contenido multicanal, por lo que puedes crear, realizar un seguimiento y optimizar los recursos en todo tu ecosistema de marketing.

🌟 Por qué te gustará:

Cambia entre calendarios globales y calendarios específicos de cada canal (por ejemplo, blog, redes sociales, correo electrónico, web) para Zoom en o reducir según sea necesario

Realice un seguimiento del trabajo con fases de progreso detalladas, como «Concepto», «En desarrollo», «En revisión», «En espera» y «Publicado», para obtener una visibilidad precisa de la producción

Añade detalles clave como presupuesto, canal, enlace, tipo de tarea de marketing e inspiración para maquetas, a fin de dotar a cada pieza de contenido de más contexto

Muévete con fluidez entre la vista Tablero para la plan Kanban, la vista Lista para la priorización de tareas, la vista de Cronograma para la asignación de recursos y el (diagrama de) Gantt para la programación de campañas

📌 Ideal para: Equipos de contenido que gestionan operaciones complejas y multicanal y necesitan flexibilidad y visibilidad en cada fase.

Escuche la opinión de un usuario de ClickUp:

ClickUp ha transformado la forma de trabajar de nuestro equipo, proporcionando una fuente única de información que alinea a nuestro equipo y garantiza que nos mantengamos centrados en nuestras metas. El uso de plantillas, automatizaciones y la configuración adecuada de nuestros flujos de trabajo ha supuesto un cambio radical en términos de eficiencia y comunicación.

14. Plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Gestiona el flujo de trabajo creativo de forma eficiente con la plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp

La plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp está diseñada como una plantilla de lista que ayuda a los equipos creativos a desglosar, asignar y realizar un seguimiento de cada paso de un proyecto con claridad. En lugar de depender de notas o correos electrónicos dispersos, obtienes campos, estados y vistas estructurados diseñados explícitamente para flujos de trabajo creativos.

🌟 Por qué te gustará:

Supervisa cada fase de tu proceso creativo con estados como «Bloque», «Pendiente de aprobación», «En curso», «En revisión» y «Completada»

Añade detalles importantes con atributos como Tipo de aprobación, Fase del proyecto, Resultado final, Equipo asignado y Borrador para capturar exactamente lo que se necesita para cada entrega

Cambia entre la lista de proyectos creativos, el cronograma y el tablero de progreso para gestionar tu trabajo

ideal para: *Equipos creativos que gestionan proyectos multifásicos, como campañas publicitarias, rodajes de vídeos o rediseños de sitios web.

15. Plantilla de ClickUp para creatividad y diseño

Obtenga una plantilla gratuita Almacena, realiza un seguimiento y mantén los recursos creativos con la plantilla de diseño y creatividad de ClickUp

La plantilla ClickUp Creative & Design es una plantilla de carpeta diseñada para gestionar las solicitudes creativas entrantes, las campañas y los recursos de diseño desde su recepción hasta su entrega.

Centraliza todas las ideas, resúmenes y archivos de recursos para que los equipos de diseño puedan centrarse en la ejecución en lugar de estar pendientes de las actualizaciones.

🌟 Por qué te gustará:

Realice un seguimiento de las solicitudes y el trabajo creativo en todas las fases con estados como «Abierto», «Concepto», «Solicitud clasificada» y «Cerrada» para obtener una visibilidad completa del progreso del proyecto

Añade detalles específicos del proyecto con atributos como canal, tipo de tarea de marketing, inspiración para maquetas, objeto y meta principal de marketing para garantizar que cada solicitud esté bien definida

Accede a tu trabajo a través de las vistas «Actas de reunión», «Bienvenida», «Lista», «Proceso creativo» y otras que facilitan la gestión tanto de las solicitudes como de la ejecución

Dirige todas las solicitudes creativas de forma sistemática con el formulario de solicitud creativa

ideal para: *Equipos de diseño y agencias creativas internas que gestionan un gran volumen de solicitudes (gráficos para redes sociales, recursos de marca, maquetas de productos) y necesitan un sistema centralizado.

16. Plantilla de guía de estilo de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Asegúrate de que todo el mundo siga las mismas directrices para mantener la coherencia de la marca con la plantilla de guía de estilo de ClickUp

La plantilla ClickUp Style Guide es una plantilla documento diseñada para centralizar todos los elementos de tu marca en un solo lugar. Esta plantilla sirve como fuente única de información para garantizar la coherencia de la marca, asegurando que todos los color, fuentes y logotipos se utilicen siguiendo los mismos estándares.

🌟 Por qué te gustará:

Reúne todos los elementos definitorios de la marca, como color, fuentes, especificaciones del logotipo y normas de uso, en un documento central

Añade atributos estructurados para los elementos de marca, de modo que los Teams puedan clasificarlos y consultarlos fácilmente en todos los proyectos

Vaya más allá de los documentos y utilice las vistas Lista, Calendario, Gantt o Carga de trabajo para alinear los estándares de estilo con los flujos de trabajo del proyecto

Utiliza la vista Tablero de ClickUp para mostrar ejemplos reales de aplicación de la marca, convirtiendo conceptos abstractos en orientaciones prácticas

📌 Ideal para: Equipos de marketing, diseño y marca que necesitan una guía de marca centralizada e interactiva para garantizar la coherencia.

Crea vídeos mágicos con ClickUp

Las plantillas de producción de vídeo de Asana son una forma sólida de organizar tareas y mantener los proyectos en marcha, lo que ayuda a los equipos a estar al día con los guiones, las ediciones y los calendarios.

Sin embargo, cuando los proyectos se hacen más grandes o involucran a múltiples partes interesadas, las brechas en la comunicación y la visibilidad pueden ralentizar las cosas.

Ahí es donde ClickUp destaca. Con su entorno de trabajo unificado, seguimiento en tiempo real, colaboración integrada y plantillas personalizables, ClickUp le ofrece a su equipo todo lo que necesita para gestionar la producción sin problemas de principio a fin.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita y ve cómo tu flujo de trabajo creativo cobra vida! 🎨