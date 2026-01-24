13 herramientas de gestión de equipos para organizar, realizar seguimiento y liderar mejor

Cuando eres responsable de un equipo, probablemente dedicas gran parte de tu jornada a responder las mismas preguntas:

«¿Quién está haciendo el trabajo en qué?»

«¿Qué es lo próximo que hay que hacer y cuándo?

«¿Qué ha cambiado desde ayer?»

En muchos equipos, las respuestas se encuentran dispersas entre herramientas de gestión de tareas, aplicaciones de comunicación para equipos y herramientas de gestión de proyectos.

Al final, acabas reconstruyendo el estado actual del trabajo a partir de múltiples ubicaciones. ¡Es agotador!

El software de gestión de equipos existe para resolver este problema.

Te ofrece un único lugar desde donde asignar trabajo, ver quién es responsable de cada uno, realizar el seguimiento del estado y garantizar que las decisiones se traduzcan en acciones. Ya no tendrás que estar persiguiendo a la gente para obtener información actualizada ni tener que volver a contextualizar todo constantemente.

A continuación, analizamos las mejores aplicaciones de gestión de equipos, incluyendo sus funciones, límites y precios, para ayudarte a tomar la decisión correcta.

Los mejores programas de gestión de equipos de un vistazo

Aquí tienes un resumen de los mejores programas de gestión de equipos y lo que ofrece cada uno.

Herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp Tareas basadas en IA, IA contextual, chat, paneles, superagentes y automatizaciones Gestión de equipos todo en uno basada en IA con flujos de trabajo personalizables Free Forever; personalización disponible para corporaciones Asana Vistas de múltiples proyectos, propiedad de tareas, Work Graph, más de 200 integraciones Coordinación entre varios equipos Gratis; planes de pago desde 13,49 $ al mes por usuario. Monday.com Tableros personalizados, automatizaciones sin código, paneles, múltiples vistas Creación de flujos de trabajo personalizados para equipos Gratis (2 usuarios); planes de pago a partir de 12 $ al mes por usuario Jira Backlogs, tableros de sprints, gráficos de burndown y velocidad, más de 2500 integraciones Equipos impulsados por Sprints y dirigidos por ingenieros Gratis (10 usuarios); planes de pago a partir de 7,91 $ por usuario al mes Microsoft Teams Canales, reuniones, uso compartido de archivos, resúmenes de reuniones con IA Equipos centrados en las reuniones y nativos de Microsoft Desde 4 $ al mes por usuario Notion Bases de datos, plantillas, formularios, vistas enlazadas, permisos Consistencia en los procesos sin microgestión Gratis; planes de pago desde 12 $ al mes por usuario Basecamp Tableros de mensajes, registros de presencia, listas de tareas pendientes, archivos centralizados Equipos que priorizan la comunicación asíncrona y tienen pocos gastos generales Gratis; planes de pago desde 15 $ al mes por usuario Airtable Tablas, formularios, automatizaciones, portales, paneles de control Equipos de operaciones centrados en los datos Gratis; planes de pago desde 24 $ por usuario al mes Smartsheet Vistas de cuadrícula y de Gantt, automatizaciones, paneles de control ejecutivos Gestión de proyectos integrada en hojas de cálculo Planes de pago desde 12 $ al mes por usuario nTask Múltiples entornos de trabajo, reuniones, tareas y subtareas Gestión de varios equipos con un presupuesto ajustado Planes de pago desde 4 $ al mes por usuario ProofHub Diagramas de Gantt, formularios, revisión en línea, precios de tarifa plana Colaboración entre clientes y agencias Planes de pago a partir de 50 $ al mes Wrike Etiquetado cruzado, tipos de elementos personalizados, editor en tiempo real, hojas de horas Flujos de trabajo complejos y con múltiples niveles Gratis; planes de pago a partir de 10 $ por usuario al mes Teamwork.com (diagrama de) Gantt y Kanban, seguimiento de la utilización, horas facturables Seguimiento de entregas y utilización al estilo de las agencias Gratis; planes de pago desde 13,99 $ al mes por usuario

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debes buscar en un software de gestión de equipos?

No todas las herramientas de gestión de equipos funcionan de la misma manera. A medida que tu equipo crece, las deficiencias en materia de visibilidad, planificación y coordinación se vuelven más difíciles de gestionar.

Esto es lo que debes buscar en una aplicación de gestión de equipos:

Estado y responsabilidad claros de las tareas: Asegúrate de que cada tarea muestre claramente quién es el responsable, en qué fase se encuentra y qué está bloqueando el progreso, sin depender de actualizaciones de estado manuales ni de revisiones periódicas del progreso del proyecto.

Planificación flexible de proyectos: Elige aplicaciones de gestión de equipos que te permitan ajustar fácilmente los cronogramas, las prioridades y las dependencias cuando cambien los planes. Esto resulta especialmente útil para gestionar proyectos con múltiples variables.

Comunicación a nivel de tarea: Las actualizaciones, los comentarios y las decisiones deben permanecer adjuntados a las tareas a las que afectan, en lugar de estar dispersos entre herramientas de chat, correos electrónicos y reuniones.

Visibilidad de la carga de trabajo: La plataforma debe mostrar quién está sobrecargado y quién tiene capacidad antes de asignar nuevas tareas, para una gestión eficiente de los recursos.

Gestión de tareas basada en IA : Busca una IA que te ayude a crear, resumir, priorizar y desglosar tareas en proyectos complejos, en lugar de limitarse a generar sugerencias genéricas Busca una IA que te ayude a crear, resumir, priorizar y desglosar tareas en proyectos complejos, en lugar de limitarse a generar sugerencias genéricas

IA contextual: La IA para la gestión de equipos comprende tus tareas, proyectos, documentos y conversaciones, por lo que los resultados se basan en el contexto real del trabajo

Automatizaciones para tareas de coordinación repetitivas: Las actualizaciones de estado, las asignaciones, los recordatorios y los traspasos de tareas deben ejecutarse automáticamente para reducir los seguimientos manuales y los gastos operativos de los equipos presenciales y remotos.

Plataforma fácil de usar: La app de gestión de equipos debe ser lo suficientemente sencilla como para que todo el mundo pueda actualizarla como parte de su trabajo diario, sin largos ciclos de formación ni recordatorios constantes por parte de los responsables.

Integraciones con tu infraestructura actual: La plataforma debe tener una conexión sin problemas con el chat, el almacenamiento de archivos, los calendarios y las herramientas de desarrollo, para que los equipos no pierdan el contexto al cambiar de un sistema a otro.

Informes y visibilidad para los líderes: Las funciones de elaboración de informes basadas en IA te permiten dedicar menos tiempo a consolidar informes y más tiempo a tomar medidas

Colaboración rica en contexto: Las conversaciones, los archivos, las decisiones y la documentación deben estar junto al trabajo en sí, para que los equipos comprendan siempre el porqué de lo que están haciendo

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para la gestión de tareas en ClickUp y Excel

👀 ¿Sabías que...? Según un informe, más del 79 % de los profesionales del marketing coinciden en que la IA y las herramientas de automatización pueden ayudarles a dedicar menos tiempo a las tareas manuales y más tiempo a las partes más importantes de su rol.

Los 13 mejores programas de gestión de equipos para directivos con una agenda apretada

A continuación, encontrarás las mejores aplicaciones de gestión de equipos para diferentes estructuras de equipo, flujos de trabajo y prioridades.

1. ClickUp (La mejor opción para la gestión de equipos basada en IA con flujos de trabajo personalizables)

Mejora el flujo de trabajo y entrega los proyectos a tiempo con ClickUp

ClickUp, el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo, unifica herramientas y flujos de trabajo en una plataforma centralizada. Con tareas, metas, documentos, comunicación, automatización e IA en un único espacio unificado, los equipos pueden dedicar más tiempo al trabajo y menos a las tareas administrativas.

Veamos cómo la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp facilita la gestión de equipos 👇

Establece propiedad clara y ejecuta a gran escala

Las tareas de ClickUp son la base de la responsabilidad del equipo.

Mantente al día de todos los compromisos del equipo con las tareas de ClickUp

Cada tarea puede incluir propietarios, prioridades, fechas límite, dependencias y subtareas.

Los campos personalizados con IA te permiten enriquecer las tareas con contexto dinámico generado por IA. No es necesario que actualices manualmente campos como la prioridad, el nivel de riesgo o los resúmenes de las tareas. La IA los rellena y perfecciona automáticamente en función del contenido y la actividad de la tarea.

Usa AI Fields para resumir tareas, recibir actualizaciones, traducir y crear acciones pendientes

¿Lo mejor de todo? ClickUp Brain, la IA integrada, puede generar al instante resúmenes concisos que recogen el progreso, las decisiones y los obstáculos. También puede generar descripciones estructuradas de las tareas, lo que garantiza que las expectativas queden claras desde el principio, y sugerir qué tareas deben priorizarse.

Equilibra la capacidad antes de que llegue el agotamiento

La vista Carga de trabajo de ClickUp muestra quién tiene una carga excesiva, quién está infrautilizado o quién corre el riesgo de sufrir agotamiento en los distintos proyectos. Puedes ampliar y reducir la vista para ver tu carga de trabajo por día, semana o mes, y crear tareas fácilmente haciendo clic en un espacio vacío del lienzo.

Consulta la capacidad de cada persona en tonos de rojo, amarillo o verde en la vista Carga de trabajo de ClickUp

Facilita el trabajo con IA contextual

La IA contextual integrada de ClickUp está diseñada para funcionar dentro de los flujos de trabajo de tu equipo.

Brain comprende el contexto completo de tu entorno de trabajo —incluidas las tareas, los documentos, los comentarios, las metas, los cronogramas, los propietarios y la estructura del proyecto—, por lo que los resultados se basan en el trabajo real. Puede responder a preguntas prácticas sin que los miembros del equipo o los propietarios tengan que recopilar la información manualmente.

📌 Ejemplo: ¿Qué está bloqueando este proyecto, quién está sobrecargado esta semana o qué ha cambiado desde la última actualización?

ClickUp Brain recopila información de todo el entorno de trabajo de ClickUp para generar resúmenes, detectar riesgos y destacar prioridades de una forma que refleje cómo opera realmente el equipo.

Obtén respuestas adaptadas al contexto sobre tu trabajo con ClickUp Brain

La búsqueda empresarial de ClickUp BrainGPT está diseñada para equipos que trabajan a diario con múltiples herramientas. En lugar de tener que cambiar de una aplicación a otra para encontrar archivos, mensajes o actualizaciones, puedes buscarlo todo desde una única barra de búsqueda dentro de ClickUp.

Haz una pregunta y ClickUp Enterprise Search te mostrará los resultados más relevantes de las tareas de ClickUp, subtareas, comentarios, documentos, adjuntos y aplicaciones conectadas de ClickUp, como Google Drive, GitHub, Jira, etc.

La búsqueda es contextual, por lo que muestra los archivos, tickets o enlaces más relevantes en función de en qué estés trabajando.

Utiliza la búsqueda empresarial para encontrar respuestas al instante en todas las herramientas, tareas y conversaciones

Reduce las tareas rutinarias con agentes de IA y la automatización

ClickUp Automatizaciones reducen la necesidad de impulsar el trabajo manualmente. En lugar de asignar tareas, actualizar estados o realizar seguimientos de forma laboriosa, puedes definir reglas sencillas que mantengan el trabajo en marcha automáticamente.

Puedes utilizar los cambios en tiempo real como desencadenantes de acciones, como el estado de la tarea, la prioridad, la persona asignada o la fecha límite.

Utiliza las automatizaciones de ClickUp, que no requieren código, para garantizar que los procesos se ejecuten de forma constante en segundo plano y que tu equipo dedique menos tiempo a las tareas administrativas.

Para tareas más complejas, recurre a los Superagentes de ClickUp. Son tus compañeros de equipo de IA contextual y ambiental, con roles y responsabilidades definidas. No se limitan a reaccionar ante reglas. Basándose en las metas que definas, los Superagentes pueden supervisar el trabajo, comprender el contexto y tomar medidas.

Cada agente puede configurarse en función de una tarea o función específica, como la coordinación de proyectos, la supervisión de riesgos o las actualizaciones a las partes interesadas.

Utiliza ClickUp Super Agents, con un profundo conocimiento del contexto, para potenciar flujos de trabajo específicos

📌 Ejemplo: Cuando una reunión o una actualización de una tarea hace referencia a una dependencia vencida, un Superagente puede automáticamente: Identifica la tarea que está provocando el bloqueo y su impacto en las fases posteriores

Notifica al propietario con contexto

Sugiere ajustes en los cronogramas de las tareas dependientes

Mantén informadas a las partes interesadas con un resumen claro de los cambios Para saber más sobre Super Agents, mira este vídeo 👇

Ahorra tiempo con plantillas prediseñadas

Si eres jefe de equipo, sabes lo difícil que es tener una visión clara de lo que funciona, lo que está bloqueado y lo que requiere atención cuando las actualizaciones están dispersas.

La plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp es una fuente única de información para realizar el seguimiento coherente del progreso, las inquietudes y los compromisos en todos los equipos y departamentos.

Consigue una plantilla gratis Mantente al tanto del progreso de tu equipo y asegúrate de que todos estén en sintonía con la plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp.

He aquí por qué te encantará esta plantilla:

Una vista operativa compartida para todo el equipo: realiza un seguimiento de los logros, las inquietudes y el progreso en un solo lugar

Responsabilidad clara en cada debate: cada elemento del orden del día es una tarea con un responsable, una prioridad y una fecha límite, lo que convierte las conversaciones en acciones concretas

Visibilidad inmediata en todos los departamentos: Agrupa el trabajo por categoría o departamento para detectar riesgos, dependencias y logros de un solo vistazo

Diseñadas para adaptarse al crecimiento de tu equipo: las vistas y la estructura reutilizables facilitan la gestión de equipos multifuncionales en expansión sin necesidad de reinventar tus procesos

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

La amplia gama de funciones de ClickUp puede resultar abrumadora para un usuario nuevo

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 850 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único espacio de trabajo unificado. Llevamos utilizándolo desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) y las opciones detalladas de automatización nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman muy en serio la mejora de la plataforma.

ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único espacio de trabajo unificado. Llevamos utilizándolo desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) y las opciones detalladas de automatización nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman muy en serio la mejora de la plataforma.

2. Asana (la mejor para la coordinación entre varios equipos)

vía Asana

A diferencia de una simple lista de tareas pendientes, Asana ofrece claridad sobre «quién hace qué y para cuándo» en toda la organización a través de su Gráfico de trabajo. Puedes dividir las iniciativas de alto nivel en tareas más pequeñas con propiedad y fechas límite claras.

Con funciones avanzadas como el generador de flujos de trabajo, Asana te permite crear flujos de trabajo personalizados y automatizaciones sin código para estandarizar el avance del trabajo a lo largo de las diferentes fases. Por ejemplo, los equipos pueden automatizar los traspasos de tareas, las actualizaciones de estado o las aprobaciones sin tener que recurrir a seguimientos manuales.

AI Studio de Asana se centra en reducir la carga administrativa de la planificación y la coordinación, en lugar de sustituir la ejecución. Ayuda a los equipos a resumir el estado de los proyectos, generar descripciones de tareas, identificar riesgos y detectar obstáculos basándose en la actividad dentro del entorno de trabajo.

La plataforma también se integra con más de 200 herramientas, entre las que se incluyen Google Workspace, Slack, Zoom, Power BI y Vimeo.

Las mejores funciones de Asana

Visualiza los proyectos en diseño de lista, tablero, calendario o cronograma para ver la estructura de las tareas, su secuencia y la propiedad.

Añade contexto de ejecución mediante descripciones, archivos adjuntos y referencias enlazadas en un entorno de trabajo centralizado

Coordina el trabajo diario mediante comentarios en las tareas, menciones y seguimiento de actualizaciones en la bandeja de entrada

Estandariza los procesos del equipo utilizando plantillas personalizadas para proyectos recurrentes, lo que garantiza la coherencia y ahorra tiempo de configuración

Limitaciones de Asana

Las reglas y los filtros tienen un límite para flujos de trabajo complejos o muy especializados, lo que puede restringir la flexibilidad de los equipos avanzados

Solo permite una persona asignada principal por tarea, lo que puede resultar restrictivo para los equipos que prefieren la propiedad colaborativa de un solo elemento.

Precios de Asana

Personal: Gratis

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2: 4,4/5 (más de 12 800 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 450 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta utilizar las funciones y recursos digitales de Asana porque me permiten gestionar mis proyectos y procesos de trabajo de forma eficiente y profesional, facilitando la colaboración y las aportaciones profesionales de todos los miembros de mi empresa para organizar mis tareas y flujos de trabajo.

Me gusta utilizar las funciones y recursos digitales de Asana porque me permiten gestionar mis proyectos y procesos de trabajo de forma eficiente y profesional, facilitando la colaboración y las aportaciones profesionales de todos los miembros de mi empresa para organizar mis tareas y flujos de trabajo.

👀 ¿Sabías que...? Las investigaciones demuestran que los equipos con una diversidad profunda (diferencias en valores, perspectivas y formas de pensar) tienden a mostrar mayores resultados en creatividad e innovación que los equipos con similitudes solo a nivel superficial. La simple similitud (por ejemplo, el mismo origen) no potencia automáticamente el rendimiento creativo. La diversidad profunda puede proporcionar más recursos informativos para la resolución creativa de problemas.

📚 Más información: Las mejores alternativas y competidores de Asana

3. monday.com (Ideal para crear flujos de trabajo personalizados para equipos)

Monday.com funciona como un sistema operativo de trabajo que hace hincapié en la gestión visual de proyectos y la transparencia entre equipos.

Utiliza un sistema flexible basado en tableros en el que se pueden configurar filas (elementos) y columnas (puntos de datos) para realizar el seguimiento de todo, desde el estado y la prioridad de las tareas hasta el presupuesto y el propietario. Esta estructura permite a los responsables crear un panel personalizado que refleje cómo trabajan realmente sus equipos.

Para gestionar la ejecución, puedes visualizar los plazos y las dependencias mediante vistas como Calendario, Cronograma, Kanban, Gráfico, Archivos y Mapa. Esto te ayuda a realizar el seguimiento de los hitos clave del proyecto y a detectar los riesgos de forma temprana.

La colaboración se centraliza a través de las secciones «Actualizaciones» de cada elemento, donde los equipos pueden etiquetar a compañeros, compartir archivos y utilizar GIF o emojis para mantener un alto nivel de participación.

La IA de la herramienta te ayuda a generar descripciones de tareas, resumir actualizaciones, reformular mensajes y extraer información clave de hilos de actividad largos.

Una incorporación más reciente a la suite son los agentes de IA y Agent Factory. Estos agentes pueden supervisar tableros, detectar patrones y tomar medidas basadas en metas definidas, como señalar riesgos, distribuir el trabajo o desencadenar seguimientos automáticamente.

Las mejores funciones de monday.com

Edita documentos en tiempo real con comentarios en línea y arrastra y suelta bloques de texto para gestionar el trabajo en equipo

Desencadena notificaciones y correos electrónicos automáticos en función de los cambios de estado y las fechas límite, y mantén informadas a todas las partes interesadas

Crea paneles personalizables utilizando widgets como gráficos, cronogramas y resúmenes de estado para supervisar el progreso de tu equipo

Registra las horas directamente dentro del flujo de trabajo utilizando la columna «Control de tiempo» para generar informes precisos para la facturación o las auditorías internas de productividad.

Limitaciones de monday.com

Aunque puedes probar Agents con el plan Free, pronto alcanzarás un límite, ya que el número de acciones de los agentes está restringido. Para cargas de trabajo que requieran un uso intensivo de IA, necesitarás el plan Enterprise.

Aunque gestionar proyectos individuales es intuitivo, los usuarios suelen indicar que configurar y mantener las dependencias entre varios tableros puede resultar engorroso en comparación con otras alternativas a Monday

Precios de monday.com

Personal: Gratis

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario

Pro: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de monday.com

G2: 4,7/5 (más de 14 760 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?

Un usuario de G2 dice:

Me parece que monday Work Management es increíblemente útil para coordinar mis proyectos, sobre todo porque mantiene toda mi información en una única y práctica ubicación. La accesibilidad desde distintos dispositivos, como mi teléfono y mi iPad, aumenta su comodidad, ya que me permite gestionar y realizar el seguimiento de las tareas desde cualquier lugar. Me encanta su diseño visualmente atractivo, que es a la vez sencillo y agradable, lo que hace que sea cómodo interactuar con él.

Me parece que monday Work Management es increíblemente útil para coordinar mis proyectos, sobre todo porque mantiene toda mi información en una única y práctica ubicación. La accesibilidad desde distintos dispositivos, como mi teléfono y mi iPad, aumenta su comodidad, ya que me permite gestionar y realizar el seguimiento de las tareas desde cualquier lugar. Me encanta su diseño visualmente atractivo, que es a la vez sencillo y agradable, lo que hace que sea cómodo interactuar con él.

📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los encuestados utiliza tres o más herramientas a diario, luchando contra la « proliferación de aplicaciones » y los flujos de trabajo dispersos. Aunque pueda parecer que estás siendo productivo y que estás muy ocupado, lo que ocurre es que tu contexto se está perdiendo entre tantas aplicaciones, por no hablar del gasto de energía que supone escribir. BrainGPT lo unifica todo: habla una sola vez y tus actualizaciones, tareas y notas llegarán exactamente donde deben estar en ClickUp. Se acabó el tener que cambiar de aplicación, se acabó el caos: solo productividad fluida y centralizada.

4. Jira (Ideal para equipos que trabajan por sprints y dirigidos por ingenieros)

vía Jira

Jira es una herramienta de gestión de proyectos para equipos que trabajan en ciclos estructurados, como sprints de software, colas de corrección de errores y planes de lanzamiento. Puedes agrupar tareas o «incidencias» en una lista de tareas pendientes compartida, donde se pueden priorizar, asignar y programar.

A continuación, puedes clasificar esos problemas en fases claras, como «Pendiente», «En curso» y «Terminado». De serie, Jira ofrece gráficos de nivel profesional, como los gráficos de burndown (que muestran si terminarás tu trabajo antes de que acabe la semana) y los gráficos de velocidad (que miden cuánto trabajo realiza tu equipo a lo largo del tiempo).

Dentro de Jira, tendrás acceso a Rovo Agents, tus compañeros de equipo sensibles al contexto que comprenden tu trabajo en Jira. Pueden ayudarte a automatizar tareas comunes de los proyectos, como crear flujos de trabajo, comprobar si el trabajo está listo y garantizar que los problemas estén correctamente definidos y priorizados antes de la planificación del sprint.

Las capacidades de IA de Jira incluyen búsquedas de nivel empresarial e información contextual que ayudan a los equipos a encontrar y comprender el trabajo más rápidamente. La IA puede detectar problemas relacionados, enlazarse a la documentación de Confluence e incorporar contexto de herramientas integradas para facilitar una gestión eficiente del equipo.

Las mejores funciones de Jira

Aprovecha las plantillas prediseñadas y personalizables para cualquier proyecto, desde Sprints ágiles hasta campañas de marketing, y ponte en marcha rápidamente.

Realice la previsión de los cronogramas de los proyectos con Advanced Roadmaps para visualizar las dependencias y la capacidad del equipo en toda la organización

Enlaza los problemas con recursos contextuales de herramientas como Confluence y Figma, y marca los datos relacionados directamente dentro de los elementos de trabajo

Realiza un seguimiento del progreso del equipo utilizando cualquier vista que prefieras, como tableros, listas, cronogramas y calendarios, para satisfacer diferentes necesidades de elaboración de informes.

Limitaciones de Jira

Sus opciones de configuración avanzadas, como los flujos de trabajo y los esquemas de permisos, pueden resultar abrumadoras para equipos nuevos o sin conocimientos técnicos y sin experiencia previa; en tal caso, puede que sean preferibles alternativas a Jira más sencillas.

Precios de Jira

Personal: Gratis, gratuito/a

Plan Standard: 7,91 $ al mes por usuario

Premium: 14,54 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 7230 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 230 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de Jira es que puedo crear proyectos y, cada vez que surge un nuevo requisito de función, podemos crear un ticket para esa tarea y asignárselo a compañeros específicos. También podemos hacer un seguimiento del estado del ticket, y el flujo de trabajo es totalmente personalizable según nuestro proceso. Además, Jira ofrece una visibilidad clara del progreso a través de tableros, filtros e informes, lo que facilita el seguimiento del avance de los sprints y la identificación temprana de obstáculos.

Lo que más me gusta de Jira es que puedo crear proyectos y, cada vez que surge un nuevo requisito de función, podemos crear un ticket para esa tarea y asignárselo a compañeros específicos. También podemos hacer un seguimiento del estado del ticket, y el flujo de trabajo es totalmente personalizable según nuestro proceso. Además, Jira ofrece una visibilidad clara del progreso a través de tableros, filtros e informes, lo que facilita el seguimiento del avance de los sprints y la identificación temprana de obstáculos.

⭐ Extra: Si necesitas ayuda con algunas actividades de team building, aquí tienes algunos juegos de comunicación divertidos y prácticos.

5. Microsoft Teams (Ideal para equipos centrados en las reuniones y que utilizan productos nativos de Microsoft)

a través de Microsoft Teams

Microsoft Teams es una herramienta de comunicación y colaboración eficaz para equipos que ya están familiarizados con el entorno de Microsoft y desean evitar las dificultades que supone cambiar de una plataforma a otra.

Teams te permite gestionar conversaciones a través de canales, compartir listas de tareas, colaborar con aplicaciones integradas y gestionar llamadas de voz y mensajes de voz desde una única interfaz. Incluye un resumen generado por IA de las reuniones a las que no has asistido, lo que te ofrece una panorámica concisa de lo que se debatió, las decisiones clave y los próximos pasos.

Aunque el control de tiempo no es una función nativa, hay compatibilidad mediante integraciones de terceros y flujos de trabajo de Power Automate que permiten a los equipos registrar las horas directamente en los canales de sus proyectos.

Las mejores funciones de Teams

Consolida todas las comunicaciones del equipo, incluyendo el chat, las videollamadas y el uso compartido de archivos, en una única interfaz para reducir el cambio entre aplicaciones

Organiza reuniones de vídeo programadas y espontáneas con enlaces de un solo clic que funcionan en todos los dispositivos

Comparte tu pantalla, colabora en directo durante las videollamadas y utiliza reacciones y diseños visuales para interactuar con tu equipo en tiempo real.

Activa los subtítulos en directo y la transcripción en más de 40 idiomas para mejorar la accesibilidad y la documentación de las reuniones

Coordina las tareas del proyecto con la aplicación Planner integrada para visualizar el progreso a través de tableros Kanban y gráficos de estado

Limitaciones de Teams de Microsoft

La herramienta puede parecer pesada o lenta de navegar, especialmente en entornos de trabajo con muchos canales, archivos o equipos activos

Dado que las tareas se reparten entre Planner, Pendiente y Outlook, a los usuarios les suele resultar complicado obtener una vista verdaderamente unificada de todas sus responsabilidades sin una configuración significativa.

Precios de Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mes por usuario (facturación anual)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ al mes por usuario (facturación anual)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (más de 17 500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 10 770 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Teams?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más valoro de Microsoft Teams es su capacidad para reunir todos los aspectos de la colaboración en un único entorno de trabajo unificado. La integración del chat, las reuniones, el intercambio de archivos y diversas aplicaciones es perfecta, lo que reduce en gran medida la necesidad de cambiar entre diferentes herramientas y mejora la productividad diaria.

Lo que más valoro de Microsoft Teams es su capacidad para reunir todos los aspectos de la colaboración en un único entorno de trabajo unificado. La integración del chat, las reuniones, el intercambio de archivos y diversas aplicaciones es perfecta, lo que reduce en gran medida la necesidad de cambiar entre diferentes herramientas y mejora la productividad diaria.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Clips permite a los equipos grabar, compartir y comentar mensajes de pantalla y de voz directamente dentro de las tareas, los documentos o los chats, lo que elimina la necesidad de herramientas externas como Loom. Las grabaciones se añaden automáticamente al hub de clips. Al habilitar ClickUp AI, también obtienes transcripciones con marcas de tiempo para poder buscar contexto y convertir tareas fácilmente. Graba tu primer Clip de ClickUp para actualizaciones asincrónicas Esto hace que la comunicación visual sea más rápida y clara, especialmente para tutoriales, comentarios o actualizaciones asincrónicas a las que los equipos pueden recurrir sin necesidad de largos hilos de conversación o reuniones.

📚 Más información: Alternativas y competidores de Microsoft Teams

6. Notion (La mejor para garantizar la coherencia de los procesos sin microgestión)

vía Notion

¿Buscas formas de mantener la coherencia de tu equipo sin microgestionar ni depender de las habilidades individuales de gestión de tareas de cada uno? Utiliza Notion, un entorno de trabajo digital todo en uno.

Notion te permite definir estructuras compartidas una sola vez —como diseños de proyectos, formatos de tareas y plantillas de documentación— y reutilizarlas en todos los equipos. Esto crea coherencia sin obligar a todo el mundo a gestionar el trabajo exactamente de la misma manera.

Las vistas enlazadas ofrecen a los responsables un control preciso de la visibilidad. En una reunión individual, por ejemplo, puedes mostrar solo las tareas, las metas o los OKR de una persona, ocultando los proyectos que no estén relacionados. En combinación con los permisos granulares, esto hace que Notion sea ideal para entornos con visibilidad mixta.

Puedes mantener una base de datos de evaluaciones de rendimiento totalmente privada, compartir un tablero de planificación de proyectos con todo el equipo y mostrar una única página del cronograma del proyecto a un cliente externo, sin filtrar las conversaciones internas ni el contexto.

Utiliza Notion IA para mantener la coherencia en todo tu equipo generando borradores de POE, resúmenes de proyectos y notas de revisión directamente dentro de plantillas compartidas

Las mejores funciones de Notion

Crea bases de datos para gestionar tareas, proyectos y conocimientos internos utilizando campos personalizados, como estado, persona asignada, prioridad y plazos.

Relaciona diferentes bases de datos para ver cómo las tareas específicas contribuyen a las metas generales de la empresa o a los OKR.

Crea formularios que envíen las solicitudes directamente a las bases de datos, lo que permite una gestión adecuada del trabajo y la creación de tareas

Diseña plantillas que generen una página con formato predefinido y una lista de tareas integrada con un solo clic

Visualiza los calendarios de los proyectos en diferentes dimensiones utilizando las vistas de Cronograma, Lista y Tablero para realizar el seguimiento de los hitos y los plazos.

Limitaciones de Notion

Las funciones avanzadas, como las relaciones entre bases de datos y la automatización, pueden requerir un proceso de prueba y error antes de que te sientas completamente cómodo.

Los usuarios han informado de que las páginas con bases de datos extremadamente grandes o relaciones enlazadas complejas pueden tardar en cargarse y navegar por ellas.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Business: 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 9100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2650 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Un usuario de G2 dice:

Notion es, con diferencia, la mejor herramienta que he utilizado para reunir todos mis proyectos, ideas y tareas en un espacio útil sin agobios ni desorden. Las bases de datos son increíblemente sólidas, y el uso de las vistas para obtener información útil o crear rápidamente un panel personal ha resultado ser de un valor incalculable. También he empezado recientemente a probar los agentes de IA, y hasta ahora me han resultado útiles y realmente emocionantes de usar.

Notion es, con diferencia, la mejor herramienta que he utilizado para reunir todos mis proyectos, ideas y tareas en un espacio útil sin agobios ni desorden. Las bases de datos son increíblemente sólidas, y el uso de las vistas para obtener información útil o crear rápidamente un panel personal ha resultado ser de un valor incalculable. También he empezado recientemente a probar los agentes de IA, y hasta ahora me han resultado útiles y realmente emocionantes de usar.

👀 ¿Sabías que...? Los equipos que se sienten seguros para asumir riesgos interpersonales (hacer preguntas, admitir errores y proponer ideas) aprenden y rinden mejor con el tiempo. La profesora de la Harvard Business School Amy C. Edmondson descubrió que los equipos con un alto nivel de seguridad psicológica mostraban un mayor comportamiento de aprendizaje, lo que a su vez mejoraba su rendimiento general en comparación con los equipos en los que las personas temían expresar su opinión.

📚 Lee también: Cómo usar aplicaciones de asistentes personales con IA para aumentar la productividad

7. Basecamp (Ideal para equipos que priorizan la comunicación asíncrona y tienen pocos recursos)

vía Basecamp

Basecamp es un software de colaboración en proyectos basado en la nube. Te ayuda a agilizar proyectos, gestionar tareas y compartir archivos. Adopta un enfoque minimalista de la gestión de equipos al consolidar toda la comunicación y las tareas del proyecto en una sola página.

Por ejemplo, Basecamp utiliza tableros de mensajes para anuncios importantes y debates en profundidad. Cada publicación es una página estructurada. Los comentarios permanecen agrupados bajo ese tema específico para siempre, lo que elimina las idas y venidas innecesarias.

Lo interesante de usar Basecamp para la gestión de equipos es que sustituye a la reunión diaria de puesta al día. Puedes configurar una pregunta recurrente, como «¿En qué has trabajado hoy?», para que se envíe a todo el mundo en un día y una hora concretos. Esto mantiene intacta la productividad del equipo, especialmente durante las horas de trabajo concentrado.

Las mejores funciones de Basecamp

Ofrece pantallas de inicio adaptadas a cada rol que muestren las asignaciones, los eventos y las tareas fijadas relevantes para cada miembro del equipo

Crea proyectos con espacios específicos para tareas pendientes, tableros de mensajes, calendarios, archivos y decisiones

Gestiona los plazos compartidos con la función «Calendario», que se sincroniza con calendarios externos como Google o Outlook.

Supervisa el estado del trabajo con herramientas como LineUp, Mission Control, Hill Charts e informes de tareas pendientes

Consolida los recursos del proyecto en la sección «Documentos y archivos», lo que te permite organizar carpetas y controlar las versiones directamente dentro del proyecto.

Limitaciones de Basecamp

No ofrece diagramas de Gantt ni paneles de control completos a nivel de cartera para gestionar múltiples proyectos que se solapan.

No incluye un cronómetro integrado, por lo que es necesario buscar alternativas Basecamp que sí lo tengan.

Precios de Basecamp

Gratis para siempre

Además: 15 $ al mes por usuario

Pro Unlimited: 299 $ al mes, todo incluido (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5420 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 390 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Un usuario de G2 dice:

Basecamp facilita que todo el mundo esté al tanto de lo mismo en las distintas explotaciones agrícolas. Me gusta cómo centraliza la comunicación, las listas de tareas y el uso compartido de documentos en un solo lugar, lo cual resulta especialmente útil durante los ajetreados periodos de cosecha, cuando los equipos están dispersos.

Basecamp facilita que todo el mundo esté al tanto de lo mismo en las distintas explotaciones agrícolas. Me gusta cómo centraliza la comunicación, las listas de tareas y el uso compartido de documentos en un solo lugar, lo cual resulta especialmente útil durante los ajetreados periodos de cosecha, cuando los equipos están dispersos.

🧠 Dato curioso: Tu cerebro está programado para sincronizarse emocionalmente con las personas que te rodean. Las neuronas espejo permiten a los seres humanos imitar inconscientemente las emociones que observan, por lo que el estrés o la calma de un líder pueden contagiarse rápidamente a todo el equipo.

8. Airtable (Ideal para equipos operativos centrados en los datos)

vía Airtable

Airtable es una herramienta de gestión del trabajo basada en bases de datos que combina la estructura de las hojas de cálculo con la colaboración del equipo y la asignación de recursos.

Para la gestión de equipos, es increíblemente versátil, ya que permite a los usuarios crear flujos de trabajo personalizados y enlazar cualquier dato entre diferentes tablas. Puedes modelar elementos como catálogos de productos o calendarios editoriales en forma de tablas, cambiar entre vistas como Galería, Calendario y Formulario, y aplicar automatizaciones para que los registros pasen por las fases de revisión y aprobación.

También puedes recopilar requisitos de trabajo mediante los formularios de Airtable compartidos con otros departamentos. Cuando alguien envía un formulario, la plataforma crea un nuevo registro en la tabla de tu equipo, lo asigna al propietario correspondiente y envía una notificación automática.

Los agentes de IA de Airtable se integran directamente en tus bases de datos. Ayudan a los equipos a automatizar pasos que requieren un alto grado de criterio, no solo acciones basadas en reglas. Estos agentes pueden revisar registros, clasificar solicitudes, señalar excepciones o enriquecer los datos basándose en el contexto de tus tablas.

La gestión de la carga de trabajo en Airtable se basa en su Diseñador de Interfaces y en sus diversas vistas. Los responsables pueden crear paneles personalizados que permiten realizar un seguimiento de la capacidad del equipo mediante gráficos de barras o cronogramas, así como vistas específicas para cada rol, ya sean responsables, colaboradores o socios externos.

Las mejores funciones de Airtable

Diseña portales seguros y sin código que permitan a las partes interesadas internas y externas ver, enviar y actualizar datos a través de interfaces personalizadas y basadas en roles

Realiza un seguimiento de la capacidad y la carga de trabajo del equipo en tiempo real, y luego visualiza las asignaciones y redistribuye las tareas con la sencillez de arrastrar y soltar a medida que cambian las prioridades.

Colabora mediante comentarios en registros, vistas compartidas y notificaciones automáticas

Crea paneles personalizados que reúnan las métricas clave y generen informes completos

Amplía las funciones utilizando Airtable Marketplace para añadir herramientas de visualización de datos, control de tiempo o generación de documentos

Limitaciones de Airtable

Muchas funciones avanzadas, como los portales y un mayor uso de la automatización, solo están disponibles en los planes de nivel superior.

La lógica de la base de datos puede resultar intimidante para los usuarios que solo están familiarizados con listas de tareas sencillas, y a menudo requiere un «creador» para configurar el entorno de trabajo

Precios de Airtable

Free

Equipo: 24 $ al mes por usuario

Empresa: 54 $ al mes por usuario

A escala de la corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 3140 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta usar Airtable como mi sistema de gestión de proyectos preferido. Destaca como mi plataforma favorita porque es fácil de usar, intuitiva y se adapta bien a mis necesidades. Las automatizaciones no solo son impresionantes, sino también realmente útiles, ya que me permiten adaptarme con facilidad a los cambios en tiempo real en el flujo de trabajo de mi organización.

Me gusta usar Airtable como mi sistema de gestión de proyectos preferido. Destaca como mi plataforma favorita porque es fácil de usar, intuitiva y se adapta bien a mis necesidades. Las automatizaciones no solo son impresionantes, sino también realmente útiles, ya que me permiten adaptarme con facilidad a los cambios en tiempo real en el flujo de trabajo de mi organización.

📚 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Airtable

⭐ Extra: Si te cuesta formar un equipo sólido en el trabajo, hemos creado este vídeo para ti. En él te explicamos las buenas prácticas y herramientas que te pueden ayudar.

9. Smartsheet (La mejor para la gestión de proyectos basada en hojas de cálculo)

vía Smartsheet

Aunque se parece a Excel, Smartsheet es ideal para equipos que organizan el trabajo en filas y columnas, pero necesitan funciones de dependencias, propiedad y automatización que van más allá de las hojas de cálculo.

Para empezar, trabaja como quieras con diagramas de Gantt, tableros Kanban y vistas de tarjetas y cuadrículas, y luego realiza el seguimiento del progreso mediante gráficos generados automáticamente, como gráficos de burndown y de series temporales.

El intuitivo generador de automatización «si esto, entonces aquello» de Smartsheet te permite automatizar la configuración de proyectos, las aprobaciones y las alertas basadas en el estado. Por ejemplo, cuando el estado de una tarea cambia a «Bloqueada», puedes notificarlo automáticamente al responsable en Slack y resaltar visualmente la fila.

La gestión de la carga de trabajo a través de su integración con Resource Management (antes 10,000ft) permite a los responsables realizar la previsión de las necesidades de contratación, realizar el seguimiento de la disponibilidad del equipo en toda la organización y analizar en detalle los registros de tiempo individuales.

Las funciones de IA de Smartsheet se centran en acelerar la toma de decisiones en hojas de cálculo y reportes de gran tamaño. Te permiten generar resúmenes, identificar tendencias y extraer información valiosa de datos de proyectos complejos sin tener que revisar manualmente cada fila.

Para los líderes que gestionan grandes carteras, esto ayuda a convertir hojas de cálculo densas en actualizaciones fáciles de leer, destacando los riesgos, los retrasos y los patrones que requieren atención.

Las mejores funciones de Smartsheet

Configura una pantalla personalizada basada en widgets que combine datos en tiempo real de fuentes como Documentos de Google, Tableau y YouTube, garantizando el uso compartido de información en tiempo real.

Proporcione a los ejecutivos paneles de control que consoliden el estado de los proyectos, las métricas de automatización, el rendimiento de la cartera y los flujos de trabajo de las solicitudes

Organiza y comparte archivos, gestiona las versiones y agiliza los comentarios en el contexto del trabajo

Limitaciones de Smartsheet

Algunas funciones avanzadas requieren un proceso de aprendizaje, lo que puede ralentizar su adopción por parte de los miembros del equipo sin conocimientos técnicos

Precios de Smartsheet

Pro: 12 $ al mes por usuario

Empresas: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Gestión avanzada del trabajo: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 21 370 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3460 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Un usuario de G2 dice:

Facilidad de uso de las funcionalidades. Smartsheet ofrece una amplia gama de herramientas para trabajar de forma eficiente. Hay muchas funciones que aún no he descubierto del todo, pero todo parece fácil y sencillo de usar. La mejor forma de describirlo es como un Excel potenciado.

Facilidad de uso de las funcionalidades. Smartsheet ofrece una amplia gama de herramientas para trabajar de forma eficiente. Hay muchas funciones que aún no he descubierto del todo, pero todo parece fácil y sencillo de usar. La mejor forma de describirlo es como un Excel potenciado.

10. nTask (La mejor opción para la gestión de varios equipos con un presupuesto ajustado)

vía nTask

nTask es un software de gestión de proyectos todo en uno muy útil cuando gestionas varios equipos o proyectos de clientes en entornos de trabajo independientes y autónomos.

Ofrece funciones integradas de control de tiempo y hojas de horas. Los miembros del equipo pueden registrar las horas manualmente o mediante cronómetros integrados en las tareas, y los responsables pueden revisar estas hojas de horas para su aprobación. El módulo «Equipo» permite a los responsables gestionar los recursos y la capacidad del equipo, así como realizar un seguimiento del rendimiento individual.

La colaboración se ve facilitada gracias a entornos de trabajo específicos y comentarios a nivel de tarea. También puedes utilizar la herramienta integrada de gestión de reuniones para crear agendas, invitar a los asistentes y redactar actas de las reuniones directamente desde la plataforma.

Las mejores funciones de nTask

Visualiza el progreso del proyecto en diversos formatos, como diagramas de Gantt y tableros Kanban, para mantener a las partes interesadas informadas del estado actual

Garantiza una comunicación fluida en el equipo en todo momento gracias a la función de chat integrada

Coordina las reuniones del equipo creando agendas, redactando actas y transformando los puntos de debate en tareas concretas dentro de la misma interfaz

Importa fácilmente tareas desde otras aplicaciones a nTask y expórtalas a archivos CSV, lo que permite una portabilidad de datos fluida.

Crea listas de tareas pendientes, establece subtareas ilimitadas y asigna personas asignadas para tener una visión clara de lo que hay que hacer y quién es responsable de cada cosa.

Limitaciones de nTask

La interfaz puede resultar poco intuitiva, lo que dificulta la visualización rápida o la navegación por la información en comparación con alternativas más pulidas

Aunque la gestión básica de tareas es sencilla, los módulos más técnicos, como la gestión de riesgos y de reuniones, requieren más tiempo para dominarlos.

Precios de nTask

Premium: 4 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de nTask

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre nTask?

Un usuario de G2 dice:

¿Qué decir de nTask? Es ideal para empresas de tamaño mediano y corporaciones que apuestan por el trabajo en equipo. Esta herramienta de comunicación destaca por sus metodologías ágiles. Ayuda a gestionar datos y a organizar tareas pendientes en momentos concretos. Puedes adjuntar archivos y documentos a los proyectos y compartirlos con tus compañeros y colegas a través de correos electrónicos o mensajes.

¿Qué decir de nTask? Es ideal para empresas medianas y grandes que apuestan por el trabajo en equipo. Esta herramienta de comunicación destaca por sus metodologías ágiles. Ayuda a gestionar datos y a organizar tareas pendientes en momentos concretos. Puedes adjuntar archivos y documentos a los proyectos y realizar su uso compartido con tus compañeros y colegas a través de correos electrónicos o mensajes.

👀 ¿Sabías que...? El mayor indicador de la eficacia de un equipo no es el talento ni la experiencia, sino la seguridad psicológica. El Proyecto Aristóteles de Google, que analizó más de 180 equipos y más de 250 variables, descubrió que los equipos en los que los miembros se sentían seguros para expresarse, hacer preguntas, admitir errores o compartir ideas sin temor a la vergüenza o al castigo eran mucho más eficaces que los equipos con mayor talento individual o antigüedad.

11. ProofHub (Ideal para la colaboración entre clientes y agencias con tarifa plana)

vía ProofHub

Si tu equipo necesita programar tareas, realizar revisiones y obtener aprobaciones para mantener una coordinación estrecha, ProofHub lo reúne todo en un solo lugar. Puedes asignar tareas según su prioridad, realizar el seguimiento de las fechas límite y los hitos, y generar informes personalizados.

Los equipos pueden mantener chats individuales, debates en grupo y sesiones de lluvia de ideas específicas para cada proyecto directamente dentro de cada proyecto. De este modo, las decisiones, los comentarios y las actualizaciones se mantienen vinculados al trabajo al que afectan, lo que reduce las idas y venidas y la pérdida de contexto.

ProofHub también admite flujos de trabajo estructurados de revisión y aprobación, lo que resulta especialmente útil para equipos de marketing, creativos y de atención al cliente. Los archivos se pueden compartir, revisar, anotar y aprobar en un solo lugar, por lo que los ciclos de retroalimentación se mantienen organizados y son fáciles de rastrear.

Y a medida que tu equipo crezca, los precios seguirán siendo predecibles gracias al modelo de tarifa plana de ProofHub. Puedes incorporar clientes, autónomos y nuevos empleados sin preocuparte por las cuotas de licencia por usuario.

Las mejores funciones de ProofHub

Planifica proyectos utilizando diagramas de Gantt con programación de tareas, dependencias y visibilidad de la ruta crítica

Recopila y gestiona las solicitudes de trabajo mediante formularios que se integran directamente en los proyectos o flujos de trabajo

Revisa y aprueba archivos utilizando la función integrada de revisión en línea con anotaciones y comentarios

Organiza la comunicación del equipo mediante foros de debate específicos y una función de chat instantáneo para mantener las conversaciones centralizadas y con capacidad de búsqueda

Equilibra las asignaciones del equipo con la función de elaboración de informes de carga de trabajo para identificar de un vistazo a los miembros infrautilizados o sobrecargados.

Personaliza los flujos de trabajo de los proyectos con «Roles personalizados» para definir exactamente lo que cada miembro del equipo puede ver y hacer dentro del entorno de trabajo

Limitaciones de ProofHub

Las funciones de edición en tiempo real y de uso compartido colaborativo de notas son relativamente básicas en comparación con otras herramientas más centradas en los documentos

El sistema de notificaciones puede resultar abrumador si no se configura con cuidado, lo que lleva a una bandeja de entrada desordenada

Precios de ProofHub

Ultimate Control: 99 $ al mes durante los primeros 3 meses, 150 $ al mes a partir de entonces

Imprescindible: 50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ProofHub

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProofHub?

Un usuario de G2 dice:

ProofHub nos permite tener todas nuestras campañas, calendarios de contenido y comentarios sobre el diseño en un solo lugar. Me encanta lo fácil que es crear tareas, establecer plazos y mantener las conversaciones centradas en cada proyecto. Las funciones de debate, Revisión, control de tiempo y uso compartido de archivos nos ahorran interminables cadenas de correos electrónicos.

ProofHub nos permite tener todas nuestras campañas, calendarios de contenido y comentarios sobre el diseño en un solo lugar. Me encanta lo fácil que es crear tareas, establecer plazos y mantener las conversaciones centradas en cada proyecto. Las funciones de debate, revisión, control de tiempo y uso compartido de archivos nos ahorran interminables cadenas de correos electrónicos.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a ProofHub para una gestión fluida de proyectos y equipos de trabajo

12. Wrike (Ideal para flujos de trabajo empresariales complejos y con múltiples niveles)

vía Wrike

Wrike es un software de gestión de tareas integral que ofrece compatibilidad con flujos de trabajo complejos de nivel empresarial. Su amplia personalización te permite adaptar el sistema a prácticamente cualquier equipo, sector o proceso, lo que facilita la alineación de las metas estratégicas con la ejecución diaria.

Su vista Carga de trabajo ofrece a los responsables una visión en tiempo real de la capacidad del equipo y permite reequilibrar los recursos sin esfuerzo mediante la función de arrastrar y soltar, teniendo en cuenta los horarios a tiempo parcial y las solicitudes específicas de permisos. La plataforma también cuenta con un sistema de control de tiempo integrado con un cronómetro en tiempo real y opciones de entrada manual.

La función Blueprints de Wrike resulta especialmente útil para la gestión de equipos, ya que permite a los responsables crear plantillas de proyectos estandarizadas que se pueden implementar al instante, lo que garantiza la coherencia entre todas las iniciativas.

Los agentes de IA de Wrike ayudan a los equipos grandes a reducir la coordinación manual y a detectar los riesgos de ejecución de forma temprana. Facilitan la creación de tareas, la estimación del esfuerzo, la resumición y la priorización mediante el análisis de datos de proyectos, cronogramas y dependencias.

Las mejores funciones de Wrike

Configura tipos de elementos personalizados, como campañas, informes de incidencias, historias de usuario o solicitudes de servicio, cada uno con sus propios campos, iconos y automatizaciones de flujo de trabajo con IA

Optimiza la distribución de recursos utilizando la vista Carga de trabajo para visualizar la capacidad del equipo y ajustar las asignaciones en tiempo real

Usa el editor en tiempo real de Wrike para actualizar las descripciones de las tareas y realizar ediciones en tiempo real junto con tus compañeros de equipo

Registra automáticamente los esfuerzos realizados por los empleados y evalúa el rendimiento semanal con hojas de horas bloqueables

Analiza el rendimiento de los proyectos con el generador de informes para crear visualizaciones de datos personalizadas y automatizadas para las partes interesadas

Limitaciones de Wrike

A diferencia de algunas alternativas a Wrike , su interfaz y la complejidad de sus funciones pueden resultar complicadas para equipos más pequeños, ya que la configuración, la gestión de dependencias y el volumen de notificaciones requieren una configuración cuidadosa.

Aunque es funcional, en las reseñas se suele mencionar que la experiencia móvil es considerablemente menos potente que la versión de escritorio.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario (facturación anual)

Empresas: 25 $ al mes por usuario (facturación anual)

Pinnacle: Precios personalizados

Apex: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4470 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2860 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Un usuario de G2 dice:

Wrike centraliza el trabajo con los clientes, las aprobaciones y la propiedad de las tareas, por lo que nuestro equipo de cinco personas no tiene que estar buscando hilos de conversación en el correo electrónico y el chat. Los paneles y las vistas de Carga de trabajo me ofrecen una visión en tiempo real del estado de los proyectos, y las automatizaciones eliminan los seguimientos repetitivos, lo que nos permite avanzar más rápido sin aumentar la plantilla.

Wrike centraliza el trabajo con los clientes, las aprobaciones y la propiedad de las tareas, por lo que nuestro equipo de cinco personas no tiene que estar buscando hilos de conversación en el correo electrónico y el chat. Los paneles y las vistas de la carga de trabajo me ofrecen una visión en tiempo real del estado de los proyectos, y las automatizaciones eliminan los seguimientos repetitivos, lo que nos permite avanzar más rápido sin aumentar la plantilla.

13. Teamwork.com (Ideal para el seguimiento de entregas y la utilización al estilo de una agencia)

Si tu trabajo exige gestionar no solo a tu equipo, sino también a partes interesadas externas, entonces Teamwork.com es el software de gestión de proyectos y recursos ideal.

La herramienta te permite planificar el trabajo mediante diagramas de Gantt o tableros Kanban y, a continuación, guardar estructuras completas, incluyendo duraciones estimadas y dependencias, como plantillas reutilizables para poner en marcha nuevos proyectos de clientes en cuestión de segundos.

Su planificador de carga de trabajo específico realiza un seguimiento de la capacidad del equipo basándose en las horas estimadas frente al tiempo registrado, de modo que los responsables pueden ver quién está disponible para trabajar con nuevos clientes y quién está alcanzando sus objetivos de facturación. La plataforma también incluye un sistema nativo de control de tiempo que se integra directamente con sus módulos de facturación.

Las últimas actualizaciones han incorporado funciones de IA que resumen los hilos de comentarios largos y ofrecen resúmenes de uso. AI Teammates, integrado de serie en tu cuenta de Teamwork, puede ofrecerte resúmenes instantáneos e información sobre lo que te has perdido desde tu último inicio de sesión.

Las mejores funciones de Teamwork.com

Asigna tareas a los miembros del equipo o a recursos provisionales en función de la disponibilidad y la carga de trabajo existente

Sincroniza calendarios externos, como Google Calendar y Outlook, para ver y realizar la edición de horarios directamente desde la plataforma

Comprueba exactamente cuánto dinero está generando (o perdiendo) un proyecto en tiempo real mediante el cálculo automático de las horas facturables frente a las no facturables

Organiza los procesos internos con plantillas y listas de tareas que se pueden reutilizar en diferentes proyectos de clientes para lograr la máxima eficiencia.

Limitaciones de Teamwork.com

Las opciones avanzadas de elaboración de informes y personalización de proyectos pueden requerir una configuración adicional, lo que puede ralentizar a los equipos que buscan una visibilidad rápida y lista para usar.

La plataforma concentra mucha información en su panel, lo que a veces puede dar lugar a una vista desordenada que resulta menos moderna que la de los competidores de Teamwork

Precios de Teamwork.com

Free

Deliver: 13,99 $ al mes por usuario

Grow: 25,99 $ al mes por usuario

Scale: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Teamwork.com

G2: 4,4/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 910 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork.com?

Un usuario de G2 dice:

Teamwork es una impresionante plataforma de gestión de proyectos que impulsa nuestra agencia. La utilizo a diario para gestionar las tareas de mi equipo, revisar los plazos, los pasos de los distintos procesos de aprobación de proyectos y gestionar el trabajo diario, de modo que pueda mantenerme centrado en las tareas y ver los proyectos de máxima prioridad y el progreso que se produce cada semana.

Teamwork es una impresionante plataforma de gestión de proyectos que impulsa nuestra agencia. La utilizo a diario para gestionar las tareas de mi equipo, revisar los plazos, los pasos de los distintos procesos de aprobación de proyectos y gestionar el trabajo diario, de modo que pueda mantenerme centrado en las tareas y ver los proyectos de máxima prioridad y el progreso que se produce cada semana.

Deja de estar pendiente del estado de las cosas con un software de gestión de equipos

Cada equipo funciona de manera diferente. Algunos están distribuidos. Otros están en contacto directo con los clientes. Algunos avanzan rápidamente en un entorno de cambios constantes, mientras que otros se rigen por planes a largo plazo. Independientemente de la estructura, una herramienta de gestión de equipos debe ofrecer compatibilidad con los aspectos básicos del trabajo de tu equipo.

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