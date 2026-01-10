nTask y ClickUp: ¿qué herramienta de gestión de proyectos es mejor?

Has creado un equipo, has conseguido algunos clientes y, por fin, los proyectos están llegando. Antes de que te des cuenta, lo más difícil ya no es conseguir trabajo, sino mantenerlo organizado.

Cuando las tareas sencillas se convierten en proyectos completos, es hora de crear una estructura real. Es hora de incorporar una potente plataforma de gestión de proyectos que funcione tal y como tú lo haces. Y, para muchos equipos, la elección se reduce a nTask y ClickUp.

En esta entrada del blog, analizaremos las diferencias entre nTask y ClickUp, cómo se comparan sus funciones y cuál de ellas podría ayudarte a dormir mejor por las noches.

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo revisamos el software en ClickUp.

ClickUp y nTask de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación antes de explorar las herramientas en profundidad:

Criterios ClickUp nTask Personalización Flujos de trabajo, paneles, permisos, tipos de tareas y plantillas de gestión de tareas altamente personalizables. Opciones de personalización limitadas en comparación con ClickUp. Vistas Lista, Tablero, Calendario, diagramas de Gantt , Cronograma, Tabla, mapa mental. Plantillas de proyectos con listas, tableros, calendarios y diagramas de Gantt Automatización Sólidas funciones de automatización y plantillas Automatización básica Integraciones Amplia: Google Drive, Slack, Dropbox, Trello, GitHub y más. Limitado: Slack, Google Calendar, Outlook y Zoom. Gestión de tareas Creación avanzada de tareas, dependencias, prioridades, control de tiempo, recordatorios. Gestión básica de tareas, dependencias, control de tiempo. Herramientas de colaboración Chatear, uso compartido de documentos, comentarios, colaboración en tiempo real. Comentarios, gestión de reuniones, archivos adjuntos Elaboración de informes y paneles Paneles completos con tecnología de IA, informes personalizables, seguimiento de metas y progreso de proyectos. Paneles de elaboración de informes limitados Compatibilidad con dispositivos móviles Web, iOS, Android Web, iOS, Android Curva de aprendizaje Más elevado (debido a las funciones avanzadas y la profundidad) Más fácil de usar para principiantes, incorporación más sencilla.

¿Qué es ClickUp?

El trabajo actual no funciona.

Nuestros proyectos, conocimientos y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas. Esto genera una proliferación de tareas, nos hace perder el 61 % de nuestro tiempo buscando información y nos ralentiza.

ClickUp soluciona esto con el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo que combina tus proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA contextual que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Funciones de ClickUp

Cuando el trabajo y el contexto se dividen entre varias herramientas, tienes que cambiar constantemente de contexto para realizar tus tareas. Este cambio constante de pestañas resta concentración, provoca duplicidad en el trabajo y crea una fricción silenciosa que se acumula con el tiempo. Veamos cómo el software gratuito de gestión de proyectos ClickUp aborda estos problemas.

Función n.º 1: Capacidades de gestión de proyectos

La solución de gestión de proyectos de ClickUp se adapta a cualquier equipo, flujo de trabajo o tamaño de proyecto. Si estás gestionando el lanzamiento de un proyecto, un ciclo de sprint, la entrega a un cliente o un proyecto de operaciones internas, lo reúne todo en un único entorno de trabajo conectado.

Para la ejecución, tienes tareas de ClickUp. Piensa en ellas como unidades de trabajo individuales que puedes asignar, seguir y medir.

Divida los proyectos más grandes en pasos más pequeños y factibles con las tareas de ClickUp.

Supongamos que eres el fundador de una startup y estás planificando el lanzamiento de un producto. Puedes crear una tarea para cada hito clave, como «Finalizar el texto de la página de destino», «Demostración del producto de control de calidad» o «Programar los correos electrónicos de lanzamiento».

Dentro de cada tarea, puedes añadir instrucciones detalladas, asignarla a varios compañeros de equipo, establecer plazos, realizar el seguimiento del tiempo y adjuntar documentos o enlaces relevantes para contextualizarla. Si quieres desglosarla aún más, añade subtareas para cada paso, como redactar el texto, revisarlo con el departamento jurídico y obtener la aprobación final.

¿Y lo mejor de todo? ¡No tienes que hacer nada manualmente! Puedes utilizar:

Creación de tareas con IA para convertir cualquier mensaje de un hilo de chat dentro de ClickUp en una tarea.

Crea tareas automáticamente a partir de chats, documentos y mucho más con ClickUp AI.

Autocompletado con IA para rellenar automáticamente las propiedades de las tareas, como prioridades, personas asignadas y mucho más.

Campos de IA para resumir, categorizar y compartir automáticamente las actualizaciones del progreso de las tareas.

Todo esto simplifica la gestión de tareas, para que puedas lograr un verdadero progreso.

Escuche la opinión de Dane Dusthimer, de RevPartners:

Sin ClickUp, no podríamos ver rápidamente las deficiencias en el trabajo y los procesos. Poder ver las tareas sin fecha límite, las tareas vencidas, las tareas sin puntos de sprint y las tareas sin personas asignadas me ayuda a mantener el impulso entre los equipos y los proyectos. Estas métricas no están disponibles en la mayoría de las opciones de software de gestión de proyectos.

Función n.º 2: Capacidades de IA y automatización

ClickUp cuenta con la IA de trabajo más completa y sensible al contexto del planeta, ClickUp Brain. Diseñada para comprender tus proyectos, documentos, tareas, reuniones e incluso la dinámica de tu equipo, conecta los puntos para encontrar información relevante de tu entorno de trabajo y las aplicaciones conectadas. Con Brain como tu asistente de IA, no tendrás que perder tiempo buscando información manualmente.

Utiliza ClickUp Brain para ahorrar al menos un día a la semana:

Convierte la información en acciones creando tareas, actualizando estados, asignando propietarios o redactando documentos directamente desde una respuesta de IA.

Resumir y sintetizar todo su entorno de trabajo, desde largos hilos de comentarios y notas de reuniones hasta proyectos completos.

Pide a ClickUp Brain información actualizada sobre el progreso de cualquier tarea en tu entorno de trabajo.

Redacta, reescribe y adapta el contenido al contexto, ya se trate de actualizaciones de proyectos, POE, documentos de requisitos de producto o mensajes a las partes interesadas basados en tu trabajo real.

¿Necesitas ponerte al día rápidamente con una tarea en la que no has participado? Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain. ¿Quieres generar un plan de proyecto a partir de una sola frase? Terminado. Incluso puedes ejecutar automatizaciones de flujos de trabajo y actualizar paneles utilizando lenguaje natural.

Utiliza ClickUp BrainGPT para explorar y gestionar el trabajo en varias aplicaciones.

Da un paso más con ClickUp BrainGPT. Centraliza la IA en ClickUp y herramientas de terceros como Google Drive, Notion y GitHub, para que puedas encontrar cualquier cosa, actuar en múltiples plataformas y eliminar el desorden que supone utilizar múltiples herramientas de IA desconectadas (también conocido como «AI Sprawl» ). También hay Talk to Text para cuando prefieras dictar instrucciones, correos electrónicos y documentos en lugar de escribirlos.

💡 Consejo profesional: con ClickUp, no estás limitado a un solo modelo de IA. ClickUp Brain te permite elegir entre ChatGPT, Claude, Gemini y otros para adaptarse a las diferentes tareas del proyecto.

Crea automatizaciones personalizadas de ClickUp con reglas «si esto, entonces aquello».

Combina estas capacidades con ClickUp Automatizaciones y ClickUp Super Agents, y obtendrás un dúo que mantendrá tu trabajo en piloto automático.

Las automatizaciones gestionan flujos de trabajo basados en reglas a gran escala, desencadenando actualizaciones en el momento en que se cumplen las condiciones. Los superagentes van más allá, razonando sobre el contexto, tomando decisiones y actuando en tareas, documentos y herramientas.

Por ejemplo, eres un gestor de proyectos que supervisa el lanzamiento de un producto multifuncional. Puedes crear una automatización que asigne instantáneamente una tarea a tu diseñador cuando una tarea de contenido pase a «Listo para diseño». Un superagente va más allá: revisa el resumen de la tarea en busca de datos que falten, señala los requisitos poco claros, etiqueta a las partes interesadas adecuadas para que aclaren sus dudas y actualiza el cronograma si se detectan retrasos, de modo que el proyecto siga su curso sin que tú tengas que hacer de policía de tráfico.

Juntas, las automatizaciones garantizan la coherencia, mientras que los superagentes se adaptan de forma inteligente, de modo que el trabajo rutinario se realiza solo y el trabajo complejo sigue avanzando rápidamente.

Más información sobre Super Agents aquí:

Función n.º 3: Funciones de comunicación

ClickUp Chat reúne la comunicación y el trabajo en un solo lugar. A diferencia de las herramientas de chat tradicionales que se encuentran fuera del flujo de trabajo de tu proyecto, está totalmente integrado, por lo que las discusiones se conectan de forma natural con las tareas, los documentos y los plazos.

Puede crear tareas directamente desde los mensajes, vincular conversaciones a carpetas o proyectos específicos y mantener los chats organizados por equipo, función o iniciativa.

Gestiona sin esfuerzo la comunicación interna y externa con ClickUp Chat.

Supongamos que tus equipos de producto y marketing están ultimando un plan de lanzamiento. Durante una charla sobre el cronograma del proyecto, alguien hace una mención sobre que la creatividad para las redes sociales aún está pendiente de aprobación. Con ClickUp Chat, puedes convertir instantáneamente ese mensaje en una tarea, asignarla al compañero de equipo adecuado y vincularla a la carpeta «Lanzamiento de la campaña», sin salir del hilo de chat.

Pide a ClickUp Brain que resuma los canales de ClickUp Chat para obtener actualizaciones instantáneas.

El chat, impulsado por ClickUp Brain, también puede generar resúmenes inteligentes de las conversaciones que te has perdido, extraer decisiones clave e incluso sugerir los siguientes pasos. Puedes pedirle a la IA que redacte mensajes de seguimiento, etiquete a las partes interesadas relevantes y resuma las transcripciones de las videollamadas o llamadas de voz.

💡 Consejo profesional: cuando los textos no funcionen, cambia a ClickUp SyncUps para realizar videollamadas de audio y vídeo en tiempo real con tu equipo. El AI Notetaker de ClickUp puede incluso grabarlas, transcribirlas y resumirlas por ti para que puedas estar totalmente presente en la discusión.

Función n.º 4: Control de tiempo

Cuando se acercan las fechas límite, la pregunta suele ser: «¿Estamos dedicando nuestro tiempo a lo que realmente importa?».

ClickUp Control de tiempo para proyectos te ayuda a responder a esa pregunta. La plataforma te permite iniciar y detener los cronómetros desde cualquier lugar: escritorio, móvil o navegador.

¿Prefieres registrar las horas después de haberlas trabajado? También puedes hacerlo, hasta el último minuto.

Registra cómo tu equipo emplea su tiempo con ClickUp Control de tiempo para proyectos.

Supongamos que eres el fundador de una startup y gestionas las tareas de un equipo pequeño pero ingenioso. Cada miembro del equipo lleva un registro de las tareas y del tiempo dedicado a ellas. Al final de la semana, puedes revisar una hoja de horas, ver la distribución de horas entre los departamentos y compararlas con las estimaciones para identificar cuellos de botella o asignaciones incorrectas.

¿Necesitas facturar a los clientes o justificar los cronogramas a las partes interesadas? Utiliza los paneles y las hojas de horas de ClickUp para generar informes detallados y visuales por tarea, proyecto o compañero de equipo.

📮ClickUp Insight: El 16 % de los gerentes tienen dificultades para integrar las actualizaciones de múltiples herramientas en una vista cohesionada. Cuando las actualizaciones están dispersas, se termina dedicando más tiempo a reunir información y menos tiempo a liderar. ¿El resultado? Cargas administrativas innecesarias, información perdida y descoordinación. Con el entorno de trabajo todo en uno de ClickUp, los gerentes pueden centralizar tareas, documentos y actualizaciones, reduciendo el trabajo innecesario y sacando a la luz la información más importante, justo cuando se necesita. 💫 Resultados reales: Reúne a 200 profesionales en un único entorno de trabajo de ClickUp, utilizando plantillas de gestión de proyectos personalizables y control de tiempo para reducir los gastos generales y mejorar los plazos de entrega en múltiples ubicaciones.

Precios de ClickUp

¿Qué es nTask?

a través de nTask

nTask es una plataforma basada en la nube diseñada para la gestión de proyectos y tareas, la colaboración y la organización del flujo de trabajo.

Destaca por su interfaz fácil de usar y su asequibilidad, lo que la hace accesible para autónomos, pequeñas empresas y equipos en crecimiento de diversos sectores. La plataforma tiene compatibilidad con enfoques de gestión de proyectos tanto ágiles como tradicionales.

🧠 Dato curioso: Un estudio de resonancia magnética funcional reveló que cada vez que cambias de tarea, tu cerebro tiene que esforzarse más para adaptarse. Se activan los centros de control para reiniciar y volver a concentrarse, lo que te ralentiza y aumenta las posibilidades de cometer errores.

Funciones de nTask

Para los equipos que necesitan estructura sin complejidad, nTask ofrece una experiencia de gestión de proyectos sencilla. Exploremos algunas de sus funciones.

Función n.º 1: Seguimiento de riesgos y problemas

Realice un seguimiento de los problemas abiertos y las incidencias corregidas con nTask.

nTask cuenta con herramientas integradas para el seguimiento de riesgos y problemas. Puede registrar incidencias o bloqueos, asignar niveles de gravedad y establecer fechas para su resolución. Incluso hay una matriz de riesgos completa y un registro si se encuentra en un entorno de proyectos de alto riesgo.

Supongamos que vas a lanzar una nueva aplicación. Puedes realizar el seguimiento de los posibles fallos de la API, los problemas de ancho de banda del equipo o los problemas de cumplimiento normativo en un solo lugar y tomar medidas al respecto.

Función n.º 2: Gestión de reuniones

Realice el seguimiento de las reuniones entre departamentos con las herramientas de gestión de reuniones de nTask.

Las reuniones en nTask son entornos de trabajo totalmente rastreables. Puedes crear agendas, tomar notas en directo, asignar tareas y revisar las actas directamente desde la app.

¿Estás planificando una revisión de sprint o una reunión? Configúrala para que se repita semanalmente, conéctala a tu Google Calendar y añade el enlace de Zoom directamente en la invitación a la reunión. Mantiene todo conectado sin tener que buscar en los hilos de correo electrónico.

Función n.º 3: Funciones de colaboración del equipo

Colabora a la perfección con equipos internos en nTask

El chat integrado en la aplicación y los comentarios a nivel de tarea garantizan que las conversaciones se mantengan vinculadas al trabajo en sí. No es necesario cambiar de una herramienta a otra ni preguntarse dónde ha dejado alguien sus comentarios. Los equipos pueden utilizar @menciones, cargar archivos o responder directamente debajo de una tarea.

Combina estas funciones de colaboración en equipo con entornos de trabajo personalizados y permisos de roles, y te resultará fácil involucrar a las personas adecuadas en los detalles adecuados.

Precios de nTask

Free

Mensual: 4 $ al mes por usuario.

Empresas: 12 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

ClickUp frente a nTask: comparación de funciones

Tanto ClickUp como nTask prometen simplificar la planificación, aumentar la productividad y mantener a los equipos alineados. Sin embargo, cuando se analizan más detenidamente las funciones, las diferencias se hacen evidentes.

Exploremos cómo estas herramientas de software de gestión de tareas destacan en diversas categorías. 👇

Función n.º 1: Flexibilidad en la gestión de proyectos

Tanto ClickUp como nTask ofrecen las herramientas básicas de gestión de proyectos que cabría esperar. Sin embargo, la diferencia radica en su escalabilidad y adaptabilidad a medida que crecen tus necesidades de gestión de proyectos.

nTask

nTask es sencillo y muy accesible, especialmente para equipos pequeños o aquellos que se inician en el uso de software de gestión de proyectos. Cubre bien los aspectos básicos: tareas, subtareas, fechas límite y múltiples vistas, como tableros Kanban, diagramas de Gantt y Calendario.

Sin embargo, la personalización avanzada del flujo de trabajo tiene un límite.

Las vistas Kanban y Gantt solo están disponibles en los planes de pago y, aunque se pueden crear dependencias y tareas periódicas, el control sobre ellas es bastante básico.

ClickUp

ClickUp, por otro lado, se ha diseñado pensando en la flexibilidad. Se adapta tanto a casos de uso de startups como a la complejidad de las corporaciones. Te ofrece vistas (lista, tablero, Gantt, Cronograma, Calendario), herramientas de automatización, herramientas de visualización de datos y campos personalizados para adaptar el entorno de trabajo a las necesidades específicas de tu equipo.

Supongamos que estás lanzando una campaña de marketing en varias etapas. Puedes crear una vista Tablero para los flujos de trabajo creativos, establecer dependencias entre las fases de revisión, automatizar recordatorios y realizar el seguimiento del progreso en un panel.

🏆 Ganador: ClickUp por su flexibilidad sin igual, sus flujos de trabajo automatizados y su capacidad para ofrecer compatibilidad con equipos de todos los tamaños.

Función n.º 2: colaboración fluida

Exploremos cómo estas herramientas ayudan a los equipos a establecer conexiones durante proyectos complejos y altamente colaborativos.

nTask

nTask gestiona bien la colaboración a nivel de tareas, con comentarios encadenados, adjuntos y @menciones. Sin embargo, carece de funciones de colaboración en tiempo real más profundas, como documentos compartidos o un chat dedicado.

Es una buena opción si tu equipo se comunica principalmente en reuniones o utiliza otras herramientas además de esta.

ClickUp

ClickUp convierte tu espacio de proyectos en un centro de colaboración completo. Puedes coeditar documentos, crear pizarras para intercambiar ideas, asignar comentarios como tareas rastreables e incluso chatear en espacios dedicados de ClickUp Chat o mensajes directos. Para equipos dinámicos o asíncronos, estas funciones ayudan a reducir los cambios de contexto y a centralizar la comunicación.

Incluso puedes participar en reuniones programadas en Google Meet, Zoom y otras herramientas, directamente desde tu calendario de ClickUp. También hay un bloc de notas integrado para grabar la reunión y tomar notas con tecnología IA por ti.

🏆 Ganador: ClickUp, por ofrecer una colaboración más profunda y versátil integrada en cada capa de tu entorno de trabajo.

🔍 ¿Sabías que solo el 48 % de los proyectos tienen verdadero éxito? Alrededor del 40 % quedan en un extraño limbo en el que nadie sabe muy bien cómo han ido, y el 12 % fracasan. ClickUp te ayuda a estar al tanto de todo para que tu proyecto llegue a buen puerto como debe ser.

Función n.º 3: Control de tiempo

El seguimiento del tiempo consiste en comprender dónde se invierte el esfuerzo, optimizar las cargas de trabajo y rendir cuentas. Estos son los enfoques de estas herramientas.

nTask

nTask ofrece un sistema integrado de control de tiempo con un sencillo cronómetro de inicio y fin, entrada manual del tiempo y aprobación de hojas de horas.

Los miembros del equipo pueden registrar el tiempo dedicado a las tareas y los gerentes pueden generar informes para evaluar la productividad o las horas facturables. Es beneficioso para equipos pequeños y autónomos que necesitan un control de tiempo integrado y ligero, sin integraciones externas.

ClickUp

El control de tiempo de ClickUp es igual de eficaz, ya que ofrece cronómetros, entrada manual, registro de intervalos de fechas y hojas de horas. Puedes realizar el seguimiento del tiempo desde cualquier dispositivo o utilizar la extensión gratuita de Chrome.

Para equipos avanzados, ClickUp también permite el control acumulativo del tiempo en subtareas y te permite comparar la duración estimada con la duración real. Sin embargo, no incluye la supervisión de capturas de pantalla, priorizando la transparencia sobre la vigilancia.

🏆 Ganador: ¡Empate! Ambas herramientas cubren bien lo esencial. nTask mantiene las cosas claras para equipos más pequeños, mientras que ClickUp ofrece mayor profundidad para flujos de trabajo complejos y organizaciones más grandes.

📖 Lea también: Las mejores aplicaciones gratuitas de software de tableros Kanban para completar proyectos

ClickUp frente a nTask en Reddit

Para conocer la opinión de los usuarios reales de ambas herramientas, hemos recurrido a Reddit. Aunque no hay hilos específicos que comparen ambas, aquí tienes un consenso general.

Este usuario describe exactamente lo que le gusta de nTask:

La mejor función que me gusta de nTask son los tableros Kanban de nTask, que agilizan mis procesos de trabajo, y la colaboración dinámica en tiempo real, que realmente ayuda a la comunicación del equipo. Además, en los tableros Kanban, puedo revisar el rendimiento de las tareas de mi equipo de un solo vistazo. La función que le falta a nTask es la gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

La mejor función que me gusta de nTask son los tableros Kanban de nTask, que agilizan mis procesos de trabajo, y la colaboración dinámica en tiempo real, que realmente ayuda a la comunicación del equipo. Además, en los tableros Kanban, puedo revisar el rendimiento de las tareas de mi equipo de un solo vistazo. La función que le falta a nTask es la gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

Otro usuario de Reddit comparte por qué ClickUp es ideal para las corporaciones:

ClickUp es una herramienta increíble. Conseguir que 1000 personas utilicen la misma app de forma constante te proporcionaría una gran visibilidad del trabajo y los proyectos. Si se hace bien, solo los paneles ya serían increíbles.

Un usuario de Reddit también compartió:

Dirijo un equipo de diseñadores web en todo el mundo, ¡y ClickUp es genial! No es perfecto, pero mejora constantemente y la empresa es bastante transparente. A menudo pruebo otras aplicaciones como Basecamp y Asana, pensando que el césped es más verde, pero siempre vuelvo a ClickUp. Aunque esas otras aplicaciones pueden ser más pulidas en pequeños detalles, simplemente no hacen lo que hace ClickUp.

Dirijo un equipo de diseñadores web en todo el mundo, ¡y ClickUp es genial! No es perfecto, pero mejora constantemente y la empresa es bastante transparente.

🔍 ¿Sabías que solo el 47 % de los equipos realizan un seguimiento de los KPI de los proyectos en tiempo real? El resto pierde días enteros solo intentando obtener informes. ClickUp te proporciona estos datos en tiempo real, para que siempre sepas cómo van las cosas, en tiempo real.

¿Qué software de gestión de tareas es el mejor?

El veredicto ya está, y como habrás adivinado, ¡gana ClickUp!

Aunque nTask cubre las necesidades básicas y puede funcionar bien para equipos más pequeños o flujos de trabajo más sencillos, empieza a mostrar límites a medida que tus proyectos (y expectativas) crecen.

Por otro lado, ClickUp va por delante. Desde vistas personalizables y automatización inteligente hasta documentos nativos, pizarras y asistencia contextual basada en IA, proporciona a los equipos la flexibilidad, la estructura y la visibilidad que necesitan para avanzar más rápido.

¿Quieres acabar con la proliferación de herramientas y consolidar tu trabajo?

