ClickUp frente a Notion: La mejor herramienta de documentos para elegir en 2024

Las empresas modernas -las que tienen grandes oficinas, las que trabajan a distancia y todas las demás- funcionan en la nube. Para ello se utilizan muchos programas, pero ninguno es tan omnipresente como los de toma de notas o edición de textos. ✍🏼

Tanto si se trata de crear wikis internos y documentos de política como de material de marketing y argumentos de venta, todo el mundo utiliza herramientas de documentación a diario, y algunos todo el día.

Por eso es importante elegir una herramienta que sea fácil de usar y se adapte a una variedad de casos de uso de todos los equipos: RRHH, marketing, producto, ventas y otros. Si sus prioridades son agilizar la colaboración y maximizar la productividad, un editor de documentos basado en la nube tiene que ser su elección.

Y si una gen-IA asistente de escritura lo potencia, eso es la guinda del pastel 😉

En este artículo, compararemos dos grandes opciones en el espacio de los documentos y la gestión de proyectos, ClickUp y Notion para que pueda elegir la mejor opción para su empresa.

¿Qué es ClickUp?

clickUp ofrece una herramienta de gestión de proyectos y colaboración que sustituye a todas las aplicaciones desconectadas

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno basada en la nube que ayuda a los usuarios a conseguir muchas cosas: aportar ideas, crear documentos y presentaciones, seguimiento del progreso del proyecto en un único entorno de trabajo, y mucho más.

Puede utilizarlo como herramienta de productividad personal, así como para colaborar con y entre equipos de una organización, grande o pequeña.

La plataforma equilibra estructura y flexibilidad. Tanto si se trata de las numerosas plantillas, como de las funciones personalizadas de flujos de trabajo de gestión de documentos las funciones de automatización incorporadas, el amplio intervalo de integraciones o su asistente de escritura ai -ClickUp está diseñado para aumentar la productividad y facilitar el trabajo.

Con ClickUp Docs, también obtendrá un editor de texto capaz de completar el paquete. 🙌🏼

Además de sólidas soluciones de gestión documental, ClickUp ofrece herramientas de colaboración en proyectos , funciones de gestión ágil de tareas, compatibilidad con correo electrónico, mapas mentales, control de tiempo y mucho más.

Cuando se combinan con la herramienta Docs de ClickUp, todas estas soluciones proporcionan a su equipo un espacio de trabajo centralizado para colaborar, comunicarse y trabajar mejor.

Funciones de ClickUp

Analicemos en profundidad algunas de las mejores funciones de ClickUp y cómo facilitan la creación y gestión de documentos para usted y su equipo.

Documentos

Tanto para crear documentos sencillos como para crear páginas anidadas y wikis elaborados, Documentos ClickUp es un editor de texto que puede hacerlo todo.

Además de las funciones habituales de edición de documentos, como el estilo y el formato del texto, con Docs también puede añadir diversos bloques de contenido (encabezados, imágenes, fragmentos de código) y utilizar etiquetas para clasificar sus documentos.

utilice ClickUp Docs para anotar ideas y luego conectarlas a flujos de trabajo para una ejecución más rápida_

Docs también cuenta con plantillas prediseñadas, un archivo para los documentos que no se utilizan o que han quedado obsoletos y ajustes avanzados como jerarquías de usuarios, opciones para poner "me gusta" a los documentos y la posibilidad de transformar texto en tareas rastreables.

Inteligencia Artificial (IA) ClickUp AI (IA) es un asistente de escritura IA excepcionalmente capaz que se amolda a su rol y casos de uso. Utilice ClickUp AI para redactar o editar contenidos, resumir contenidos (y sus chats), crear tareas y traducir contenidos. Se integra a la perfección con ClickUp

herramienta de gestión de proyectos funciones.

Pruebe ClickUp AI para escribir, editar y dar formato a los contenidos mejor y en menos tiempo

Colaboración

ClickUp se ha creado para aumentar la colaboración dentro de los equipos y entre ellos. También con documentos, Colaboración en directo de ClickUp de ClickUp. Los miembros de un equipo pueden trabajar juntos en un documento en tiempo real utilizando funciones como indicadores de escritura, comentarios y seguimiento de revisiones.

Utilice ClickUp Docs para gestionar documentos importantes y fomentar la colaboración en equipo

Los miembros también pueden optar por recibir notificaciones por móvil y correo electrónico: cuando alguien comenta un documento o asigna una tarea, la plataforma informa a los colaboradores.

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $/mes por miembro del entorno de trabajo

¿Qué es Notion?

Gestión de entornos de trabajo y wikis en Notion Notion es un espacio de trabajo conectado que proporciona a individuos y equipos una plataforma única para gestionar sus flujos de trabajo.

En esencia, los usuarios de Notion pueden hacer tres cosas: crear documentos, crear wikis y gestionar proyectos. Originalmente una app para tomar notas, fue desarrollada para sustituir a apps como Documentos de Google y Dropbox.

Notion viene con una colección de "bloques de construcción" que las empresas pueden utilizar para construir un entorno de trabajo totalmente personalizado, pero funciona mejor como un editor de texto funcional.

Funciones de Notion

Notion tiene varias funciones que se combinan para convertirlo en una herramienta de documentos versátil. Veamos las tres más destacadas.

Documentos

Notion Docs viene pre-construido con una matriz de bloques de construcción: texto, fragmentos de código, interruptores, imágenes y vídeos, listas de tareas, ecuaciones matemáticas, y mucho más. Los usuarios pueden crear prácticamente cualquier tipo de documento con Notion.

a través de Notion

Los entornos de trabajo Notion también tienen una barra lateral que ofrece una vista organizada de todas las páginas para facilitar el seguimiento.

Inteligencia Artificial

via Notion AI

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/106105/alternativas-notion-ai/ Notion IA /%href/

se ha hecho popular entre sus usuarios, y con razón. Puede ayudar a los usuarios a generar y desarrollar ideas, simplificar la jerga técnica, traducir textos y resumir información.

Colaboración

vía Notion

Notion proporciona varias funciones que hacen que colaborar dentro de un espacio de trabajo sea una gran experiencia: algunas de ellas son comentarios, recordatorios y cursores para indicar las acciones de otro usuario en una página.

La herramienta también permite bloquear ciertas partes de un documento para que otros no puedan editarlas.

Precios de Notion

Gratis Forever

Plus: $10/mes por usuario

$10/mes por usuario Business : 18 $/mes por usuario

: 18 $/mes por usuario Empresa : Precios personalizados

: Precios personalizados Notion IA está disponible en todos los planes de pago por 10 $ al mes por miembro

ClickUp vs. Notion: Comparación de funciones

Antes de entrar en el meollo de la cuestión de cómo cada herramienta se comporta en diferentes categorías, he aquí una rápida Panorámica de las mejores funciones de ClickUp y Notion.

ClickUp es más conocido por

Formateo y personalizaciones avanzadas: Añadir una variedad de bloques de contenido, dar formato al texto y crear plantillas personalizadas

Añadir una variedad de bloques de contenido, dar formato al texto y crear plantillas personalizadas Acciones en bloque : Seleccione varios documentos y realice acciones como archivar, etiquetar o duplicar

: Seleccione varios documentos y realice acciones como archivar, etiquetar o duplicar Gestión de documentos: Crea y organiza tus documentos en entornos de trabajo privados o compartidos y archiva los que ya no utilices

Crea y organiza tus documentos en entornos de trabajo privados o compartidos y archiva los que ya no utilices Colaboración en tiempo real: Añade comentarios, etiqueta a personas y chatea con ellas desde dentro de un documento

Añade comentarios, etiqueta a personas y chatea con ellas desde dentro de un documento Inteligencia artificial: Utiliza IA para escribir y editar contenidos, aportar ideas y enlazar documentos a proyectos específicos

Explore ClickUp para gestionar sus proyectos con la potencia de la IA, más de 15 vistas y automatizaciones de tareas

Gestión de proyectos: Realice un seguimiento de todas sus tareas y proyectos con sprints, campos personalizados, estados personalizados y vistas personalizadas como tableros Kanban y diagramas de Gantt

Realice un seguimiento de todas sus tareas y proyectos con sprints, campos personalizados, estados personalizados y vistas personalizadas como tableros Kanban y diagramas de Gantt Automatización: Crear flujos de trabajo automatizados para varias tareas y subtareas con más de 50 desencadenantes y acciones

Crear flujos de trabajo automatizados para varias tareas y subtareas con más de 50 desencadenantes y acciones Extensión de Chrome: Utilice la extensiónExtensión del navegador ClickUp para guardar sitios web como tareas, capturar y editar capturas de pantalla, etc

Utilice la extensiónExtensión del navegador ClickUp para guardar sitios web como tareas, capturar y editar capturas de pantalla, etc Integraciones: Sincroniza los datos de todas tus herramientas de empresa con más de 1.000 integraciones

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ opiniones)

4.7/5 (9200+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (3900+ opiniones)

Notion es más conocida por

Bloques de contenido: Crear una variedad de documentos utilizando más de 50 bloques de contenido, como políticas de empresa, repositorios de diseño,seguimiento de proyectosetc

Crear una variedad de documentos utilizando más de 50 bloques de contenido, como políticas de empresa, repositorios de diseño,seguimiento de proyectosetc Recortador de páginas web: Guarda cualquier artículo o página web en tu entorno de trabajo Notion para leerlo o editarlo más tarde

Guarda cualquier artículo o página web en tu entorno de trabajo Notion para leerlo o editarlo más tarde Inteligencia artificial : Redacte contenidos, genere resúmenes y edite la gramática y el estilo de los escritos con las capacidades de IA de Notion

: Redacte contenidos, genere resúmenes y edite la gramática y el estilo de los escritos con las capacidades de IA de Notion Colaboración : Dejar comentarios en los documentos, seguimiento de ediciones, y el trabajo de forma sincrónica

: Dejar comentarios en los documentos, seguimiento de ediciones, y el trabajo de forma sincrónica Botones : Utilice botones en las páginas para iniciar una acción, como la creación de una nueva tarea, la (elaboración de) informes sobre un error o la creación de un documento

: Utilice botones en las páginas para iniciar una acción, como la creación de una nueva tarea, la (elaboración de) informes sobre un error o la creación de un documento Seguimiento de proyectos : Utilice bloques de contenido y automatización para crear sistemas de seguimiento de proyectos y gestión de tareas totalmente personalizados

: Utilice bloques de contenido y automatización para crear sistemas de seguimiento de proyectos y gestión de tareas totalmente personalizados Organización de bases de datos: Cree bases de datos para almacenar diversos tipos de datos. Puede diseñar el esquema de la base de datos, definir propiedades o campos y categorizar las entradas de datos de forma personalizada

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4.7/5 (5000+ opiniones)

4.7/5 (5000+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (2000+ opiniones)

Ambas herramientas son de primera categoría, y algunas funciones también se solapan. Sin embargo, ClickUp puntúa más alto en algunos frentes, mientras que Notion lo hace en otros. 👀

Veamos cómo se comportan ambas en determinadas categorías de tareas.

1. Gestión de documentos

gestione sus proyectos desde ClickUp Docs

Tanto ClickUp como Notion ofrecen funciones cruciales para la gestión de documentos, como bloques de contenido, formato de texto, interrelación, documentos anidados y organización del espacio de trabajo.

Sin embargo, algunas funciones exclusivas hacen que estas herramientas sean populares y le ofrezcan una experiencia de documentación de primera clase.

Funciones de gestión de documentos en ClickUp

ClickUp destaca en dos aspectos: la enorme variedad de sus funciones y sus funcionalidades integradas de gestión de proyectos. Por ejemplo, ClickUp cuenta con herramientas especializadas de brainstorming, entre las que se incluyen Pizarras ClickUp y ClickUp Mapas mentales que evitan la necesidad de cambiar a otra app para hacer una lluvia de ideas mientras creas un documento.

ClickUp también dispone de funciones estructuradas de herramientas de gestión de proyectos y plantillas que se integran con sus documentos, lo que significa que los usuarios no tienen que crear desde cero los pasos de sus campañas ni las hojas de ruta de sus productos.

Por ejemplo, un gestor de productos puede utilizar la plantilla Plantilla ClickUp de plan de proyecto para el lanzamiento de un producto e integrarlo con un documento ClickUp que contenga el concepto inicial y las estrategias de promoción pertinentes.

utilice la plantilla del plan de proyecto de ClickUp para cubrir todas las bases del lanzamiento de su producto

Funciones de gestión de documentos en Notion

Un aspecto de la gestión de documentos en el que Notion destaca es en sus wikis. Los wikis son fáciles de crear, organizar y también se pueden convertir en un pseudo sitio web que puede ser visto por cualquier persona en la web. También constituyen una buena plataforma para alojar bases de conocimiento.

Notion también proporciona análisis de páginas, como vistas, historial de ediciones, etc.

¿Cuál es la herramienta de documentos más completa? ClickUp o Notion?

Ahora que ha visto cómo las dos herramientas ofrecen soluciones de edición de texto para nichos de mercado, es hora de coronar al ganador.

Probablemente ya tengas una idea.

¡Sí, es ClickUp! 🏆

Con ClickUp, no tienes que cambiar de herramienta. Puede realizar lluvias de ideas mediante pizarras y mapas mentales, utilizar IA para escribir y editar mejor, transformar texto en tareas, asignar responsabilidades y correlacionar el progreso de las tareas, disfrutando de una gestión documental integral en una sola plataforma.

2. Inteligencia Artificial

Transforma tu escritura para que sea clara, concisa y atractiva con ClickUp AI

Tanto ClickUp como Notion son conocidas por su funciones de inteligencia artificial (IA) . Pero, ¿hasta qué punto son eficaces? Pongámoslo a prueba.

Capacidades de inteligencia artificial en ClickUp ClickUp AI responde a sus preguntas, realiza lluvias de ideas con usted y redacta, edita y traduce contenidos. También puede crear subtareas y elementos de acción, generar informes a partir de sus proyectos y otros paneles, y resumir documentos extensos para ayudarle a extraer ideas.

Capacidades de inteligencia artificial en Notion

Notion IA destaca por sus capacidades de redacción: puede escribir contenido, resumir sus notas, reescribir párrafos, proporcionar sinónimos y extraer elementos de acción de las páginas.

¿Cuál cuenta con un asistente de IA más capaz: ClickUp o Notion?

Ambas herramientas rinden muy bien en tareas relacionadas con la escritura y la búsqueda de información.

Sin embargo, ClickUp AI aporta algo más: funciones predefinidas Indicaciones de IA personalizadas para su rol y caso de uso. Ahorra tiempo a todo el mundo, tanto si tiene dificultades para utilizar la IA en general como para crear indicaciones precisas que obtengan resultados.

ClickUp también ofrece todo esto por 5 dólares al mes por usuario, mientras que Notion AI cuesta 10 dólares más al mes por usuario. 💸

3. Colaboración

mantenga a todos en la misma página con colaboración en tiempo real que proporciona notion, pero al ser todo en una sola app de gestión de proyectos, puede integrarse en sus procesos" ( Fuente )_

lo que me gusta de ClickUp es su flexibilidad. Desde luego, no va a marcar todas las casillas... También puede hacer referencia a los documentos de ClickUp: piense que es como un MS Word simplificado, pero con la posibilidad de hacer referencia a sus tareas. Yo lo utilizo para mis proyectos personales, para una lista de libros que quiero leer, para el seguimiento de ideas para regalos, para gestionar proyectos más complejos, etc." ( Fuente )_

lo que más me gusta de ClickUp es que lanzan/actualizan un producto cada semana. Y no son sólo pequeñas mejoras, es real, cosas sustanciales. Notion, por otro lado, tiene como cada 45 días? Y a veces puedes aguantar la respiración y te encuentras con que el lanzamiento es sólo unas pocas correcciones de errores y la opción de cambiar el modo Día/Noche? (LOL)" ( Fuente )_

Praising Notion

clickUp se expande rápidamente y tiene un aspecto precioso, pero con Notion puedes tener bases de datos/documentos anidados infinitamente y tener flujos de trabajo personalizados (además, el campo de fórmulas es mucho mejor). ClickUp tiene un buen plan gratuito y es mucho más de la experiencia de mano, mientras que Notion tiene un plan muy generoso y es increíble para su propio estilo." ( Fuente )_

"Mi caso de uso es una combinación de una base de conocimientos y gestión de proyectos _y notion coincide con eso para mí. Si estuviera en un escenario de proyecto mucho más serio/colaborativo, definitivamente querría ClickUp. Eso no quiere decir que noción no podía hacerlo, probablemente podría. Pero ClickUp estaría estructurado para PM desde el principio" ( Fuente )

Si bien ambas herramientas tienen sus fans, un tema común que notamos fue cómo Notion funciona muy bien para particulares y autónomos, mientras que ClickUp funciona mejor para las empresas.

También encontramos más usuarios migrando de Notion a ClickUp que al revés. En definitiva, parece que Reddit, en su mayoría, considera que ClickUp es una de las mejores herramientas de gestión de contenidos mejores alternativas a Notion .

ClickUp vs. Notion: ¿Qué herramienta de documentos es la mejor?

clickUp es su hub centralizado para la gestión de documentos, proyectos y equipos en un único lugar_

En definitiva, tanto ClickUp como Notion son herramientas excelentes. Ambas son excelentes herramientas de gestión de documentos así como plataformas "todo en uno" para gestionar flujos de trabajo y proyectos.

No obstante, te prometimos un ganador, y ese es ClickUp. 🏅

ClickUp destaca por dos razones principales: ofrece muchas más funciones y más de 1000 integraciones (actualmente, Notion sólo ofrece unas 80 integraciones). ClickUp también es más personalizable que Notion. La Automatización incorporada y las plantillas preparadas son sólo la guinda del pastel.

Si busca un hub centralizado para gestionar documentos y proyectos y reunir a su equipo en una plataforma única y capaz, considere la posibilidad de darle una oportunidad. Suscríbase al plan gratuito de ClickUp hoy mismo.