Las 15 mejores aplicaciones de gestión de tareas con IA para mejorar la productividad

Los gestores de tareas con IA están transformando nuestra forma de trabajar al aumentar la eficiencia en la realización de tareas y proyectos en un 53%. No es de extrañar que se prevea que el mercado de los gestores de tareas con IA crezca hasta alcanzar los 10 000 millones de dólares en 2032.

En este blog, exploramos los mejores gestores de tareas con IA diseñados para ayudarte a gestionar tareas y ejecutar proyectos con una eficiencia sin igual.

¿Qué debe buscar en un gestor de tareas con IA?

La función principal de una herramienta de gestión de tareas es ayudarte a gestionar tareas complejas. Pero gracias a la implementación de la IA, estas herramientas ahora hacen mucho más que eso.

Estas son algunas de las funciones clave que debe buscar en un gestor de tareas con IA:

Funciones de automatización de tareas: elige una herramienta que elige una herramienta que automatice las tareas repetitivas , como la programación, los recordatorios, etc. Esto te permitirá liberar tiempo en tu agenda y centrarte solo en las actividades más importantes 🧐.

Funciones de priorización de tareas: Busca una herramienta que Busca una herramienta que priorice las tareas por orden de urgencia, importancia, plazos, etc. Esto te ayudará a crear una lista de tareas sólida para el día y evitar descuidos 😌.

Flujos de trabajo personalizables: elige una herramienta que se adapte a tu estilo de gestión de tareas. Por ejemplo, si prefieres visualizar las tareas a través de un tablero Kanban, el software debe tener compatibilidad con esta función 🫡.

Procesamiento del lenguaje natural: elige una herramienta con capacidades de PLN. Esto reducirá la introducción manual de datos y te ayudará a crear y elige una herramienta con capacidades de PLN. Esto reducirá la introducción manual de datos y te ayudará a crear y asignar tareas mediante comandos de voz 🔉.

Funciones de colaboración: busca una herramienta que te permita colaborar con otros miembros del equipo. Esto facilita el uso compartido y la implementación de sugerencias prácticas 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻.

Seguridad de los datos: opte por aplicaciones de gestión de tareas con IA que cuenten con sólidos estándares y protocolos de seguridad de datos. Esto le ayudará a evitar amenazas de ciberseguridad y a mantener sus datos cruciales seguros y protegidos 🔒.

Integración con terceros: elige una herramienta que se integre a la perfección con otras herramientas y programas de gestión de proyectos de tu flujo de trabajo. Esto hará que la gestión de tareas sea más sencilla 🤝🏻.

Las 15 mejores aplicaciones de gestión de tareas con IA

Aquí tienes las 15 mejores aplicaciones de gestión de tareas que aprovechan el poder de la IA para ayudarte a gestionar y asignar tareas y redefinir tu rutina:

1. ClickUp (la mejor para la gestión de tareas y la colaboración basadas en IA)

ClickUp ha consolidado su posición como la plataforma definitiva de gestión de tareas para particulares, profesionales y equipos. No es solo un gestor de tareas, es la aplicación definitiva para el trabajo, que divide los flujos de trabajo en silos comunicables y mantiene a los equipos al día con potentes funciones avanzadas basadas en IA.

Con funciones como las tareas de ClickUp y Brain de ClickUp, la plataforma permite a los usuarios gestionar su tiempo de forma eficaz, automatizar tareas rutinarias y fomentar una colaboración fluida en una única interfaz a la hora de abordar proyectos complejos.

Explora las tareas de ClickUp Crea mapas mentales, listas de control, listas de tareas pendientes, etc., para mantenerte al día con todas las tareas de un proyecto con ClickUp Tasks.

Todo ciclo de gestión de tareas comienza con la planificación. Es necesario visualizar los recursos disponibles, definir el alcance del proyecto, los cronogramas de entrega, etc. ClickUp Tasks simplifica este proceso.

Te ofrece una vista consolidada de todos tus proyectos en curso y futuros, lo que te permite planificar de forma más eficaz. Úsala para asignar tareas automáticamente, establecer prioridades, comprobar el progreso, etc. Cambia entre vistas (de lista a tablero y, en ocasiones, a Calendario) para asegurarte de que todo se ajusta a tu plan.

ClickUp Tasks también te permite crear listas de tareas pendientes y mapas mentales para un seguimiento avanzado de las tareas y la colaboración en equipo.

Utiliza las funciones avanzadas de IA de ClickUp Brain para programar automáticamente las tareas, resumir sus detalles, ajustar las dependencias y obtener análisis detallados.

Además, dado que Brain funciona como una red neuronal integrada, conecta todos sus equipos, recursos, proyectos, etc., y minimiza las posibilidades de que se produzcan fallos.

Si necesitas la herramienta de gestión de tareas con IA más completa, no busques más: ¡ClickUp es la respuesta!

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádela a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

A este usuario de Capterra le gustan las funciones de gestión de tareas de ClickUp por su facilidad y organización:

ClickUp ha supuesto un gran cambio en la gestión de las tareas relacionadas con el trabajo de los clientes. Necesitaba una herramienta para organizar las tareas en lugar de tenerlo todo en la cabeza, y Excel no me servía. ClickUp ha demostrado ser una solución eficaz y fácil de usar para mi empresa.

ClickUp ha supuesto un gran cambio en la gestión de las tareas relacionadas con el trabajo de los clientes. Necesitaba una herramienta para organizar las tareas en lugar de tenerlo todo en la cabeza, y Excel no me servía. ClickUp ha demostrado ser una solución eficaz y fácil de usar para mi empresa.

2. Taskade (la mejor para automatizaciones basadas en IA de gestión de proyectos y tareas)

vía Taskade

Si buscas una herramienta de gestión de tareas completa, Taskade es una excelente opción.

La plataforma se promociona como un entorno de trabajo unificado, y con razón. Tanto si quieres organizar tareas, generar notas detalladas o intercambiar ideas, Taskade te permite hacerlo todo con el respaldo del poder de la IA.

También te ofrece tu propio equipo de IA, con el que puedes chatear y colaborar para agilizar todas las tareas de tu flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Taskade

Visualiza las tareas de forma flexible con vistas como listas, tableros, calendarios, mapas mentales y organigramas.

Optimice los flujos de trabajo utilizando plantillas de tareas generadas por IA y herramientas de automatización inteligente.

Gestiona tus tareas sobre la marcha con aplicaciones móviles, de escritorio y web totalmente sincronizadas.

Límites de Taskade

Curva de aprendizaje pronunciada para comprender todas las funciones involucradas.

El plan Free tiene funciones limitadas en comparación con otros gestores de tareas.

Precios de Taskade

Free Forever

Taskade Pro: 10 $ al mes por usuario.

Taskade for Teams: 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2: 4,6/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

Una de las mayores ventajas de Taskade para los usuarios es su facilidad de uso:

En general, disfruto utilizando Taskade con mi equipo y mis clientes. Es fácil de usar y navegar, y la IA de Taskade ha supuesto un gran cambio para mí.

En general, disfruto utilizando Taskade con mi equipo y mis clientes. Es fácil de usar y navegar, y la IA de Taskade ha supuesto un gran cambio para mí.

3. Motion (la mejor para la programación y priorización automatizada de tareas)

vía Motion

Motion es una de las aplicaciones de gestión de tareas ideales para principiantes y profesionales, y centraliza todo en una sola herramienta.

Con potentes funciones de automatización, te permite programar y priorizar tareas de forma eficaz. También tienes la opción de integrar tu Calendario para crear tareas periódicas, ventanas de tiempo personalizadas y notas detalladas. La interfaz intuitiva de la herramienta sigue siendo otro punto a favor que conquista a muchos nuevos usuarios.

Las mejores funciones de Motion

Utiliza la IA para automatizar la programación organizando las tareas en función de su prioridad y fecha límite.

Organiza tus tareas sin esfuerzo con una función de bloqueo de tiempo para planear todo tu día.

Realice un seguimiento visual del progreso con análisis de productividad en tiempo real.

Limitaciones de movimiento

Las funciones avanzadas de la aplicación solo son accesibles en línea, lo que dificulta la productividad en zonas con mala conexión a internet.

Algunos usuarios han señalado la falta de opciones de personalización avanzadas.

Precios dinámicos

Individual: 34 $ al mes

Business Standard: 20 $ al mes por usuario.

Business Pro: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4/5 (más de 90 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

4. Todoist (la mejor para la gestión sencilla de tareas personales y recordatorios mejorados con IA)

vía Todoist

La siguiente en la lista de los mejores gestores de tareas con IA es Todoist. Con su amplia gama de interesantes funciones, esta herramienta de gestión de tareas es ideal para gestionar tanto la vida profesional como la personal.

Dos de estas funciones son Quick Add y Todoist Karma. La función Quick Add te permite capturar y organizar tareas mediante comandos de lenguaje natural. Por otro lado, Todoist Karma es una solución interactiva y gamificada que motiva a los usuarios con puntos por completar tareas.

Las mejores funciones de Todoist

Organiza las tareas por proyectos y subtareas, lo que te permite gestionar fácilmente grandes cargas de trabajo.

Prioriza las tareas con rótulos y filtros codificados por colores para centrarte en las acciones más importantes.

Ponga en marcha sus proyectos con más de 50 plantillas integradas para diferentes tareas.

Limitaciones de Todoist

El plan Free tiene límites en cuanto al número de proyectos y a funciones avanzadas como los recordatorios.

Los usuarios que dependen en gran medida de la gestión del tiempo pueden necesitar integraciones de terceros para realizar el seguimiento de las horas.

Precios de Todoist

Principiante: Free Forever

Pro: 5 $ al mes por usuario

Empresa: 8 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4,4/5 (800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 2500 opiniones)

Para este usuario, la simplicidad de Todoist es la mejor característica de la herramienta. Esto es lo que tiene que decir al respecto:

Es un software de tareas sencillo y rápido. Añadir tareas es muy fácil. La curva de aprendizaje también es muy sencilla en comparación con otros programas de tareas. Lo uso todos los días, puedo introducir algo y obtener un recordatorio o que aparezca en mi lista de tareas días después.

Es un software de tareas sencillo y rápido. Añadir tareas es muy fácil. La curva de aprendizaje también es muy sencilla en comparación con otros programas de tareas. Lo uso todos los días, puedo introducir algo y tener un recordatorio o que aparezca en mi lista de tareas días después.

a través de TimeHero

Time Hero es una herramienta de gestión de tareas única, diseñada para automatizar la programación de tareas y ayudar a priorizarlas.

Su IA integrada registra y programa automáticamente las tareas en función de los plazos próximos, lo que resulta de gran ayuda cuando se gestionan varios proyectos complejos al mismo tiempo. La herramienta también señala las tareas retrasadas y sugiere formas de volver a ponerlas al día.

Tanto si eres un particular que desea gestionar su día a día como si eres un equipo que coordina flujos de trabajo complejos, TimeHero se adapta a tus necesidades y te mantiene a la vanguardia.

Las mejores funciones de TimeHero

Reorganiza tus tareas en tiempo real con IA cuando cambien las prioridades y asegúrate de mantenerte al día.

Realiza un seguimiento del progreso con informes detallados sobre el tiempo empleado en comparación con la duración estimada.

Programa las tareas semanales periódicas mucho antes de la fecha límite para tener más flexibilidad.

Límites de TimeHero

Las personalizaciones de las funciones de programación son menos flexibles para flujos de trabajo muy específicos.

No hay planes gratuitos para nuevos usuarios.

Precios de TimeHero

Básico: 5 $ al mes por usuario

Profesional: 12 $ al mes por usuario

Premium: 27 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de TimeHero

G2: 4,5/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 20 opiniones)

6. Notion (la mejor para flujos de trabajo personalizables basados en IA y gestión del conocimiento)

vía Notion

Notion es un nombre muy conocido entre los gestores de tareas con IA, y es fácil entender por qué. Desde la interfaz de usuario hasta las funciones, esta herramienta destaca en casi todos los aspectos que determinan el éxito o el fracaso de un gestor de tareas. Con más de 100 integraciones, también se incorpora a la perfección a tu flujo de trabajo.

Además, los avanzados algoritmos de aprendizaje automático de Notion y su IA integrada facilitan la automatización de tareas repetitivas, la obtención de información útil, la comprobación del progreso de los proyectos y la visualización de las tareas.

Las mejores funciones de Notion

Utiliza Notion IA para resumir notas, generar contenido y crear listas de tareas pendientes basadas en comandos de lenguaje natural.

Diseña tableros, calendarios, listas o vistas kanban según tu estilo de gestión de tareas.

Ofrece un editor de contenido enriquecido para incrustar multimedia, incluyendo imágenes y vídeos.

Limitaciones de Notion

Muchos pueden considerar que sus funciones de gestión de proyectos son limitadas.

A pesar de algunas funciones sin conexión, es necesaria una conexión a internet estable para poder utilizarlas plenamente.

Precios de Notion

Free Forever

Además: 10 $ al mes por asiento.

Empresa: 15 $ al mes por asiento

Corporación: Precios personalizados

Notion IA: 10 $ al mes como complemento de otros planes.

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

La facilidad de configuración y la funcionalidad de Notion son dos aspectos muy apreciados por los usuarios:

Notion fue muy fácil de configurar y a mi equipo le resultó muy fácil adoptar su contenido y funcionalidad. Es el único lugar donde mi equipo puede encontrar todo lo que necesita relacionado con nuestra empresa.

Notion fue muy fácil de configurar y a mi equipo le resultó muy fácil adoptar su contenido y funcionalidad. Es el único lugar donde mi equipo puede encontrar todo lo que necesita relacionado con nuestra empresa.

7. Reclaim IA (la mejor para bloquear el tiempo de forma inteligente y optimizar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal)

vía Reclaim IA

¿Buscas gestores de tareas con IA que realicen la automatización del bloqueo de tiempo? Te recomendamos Reclaim AI.

Este software de Dropbox visualiza las tareas diarias o semanales de tu flujo de trabajo con una vista clara del calendario. Mientras echas un vistazo a tus listas de tareas pendientes, su función de programación inteligente crea automáticamente bloques de tiempo para la próxima semana, lo que garantiza que no haya solapamientos ni errores de última hora.

Además, la herramienta cuenta con un modo de concentración independiente que minimiza las interrupciones y te permite centrarte en la tarea.

Recupera las mejores funciones de la IA

Establece automáticamente periodos de tiempo entre reuniones y tareas para evitar el exceso de reservas y reducir el estrés.

Establece hábitos recurrentes e incorpóralos a tu agenda con IA.

Integra Google Tasks, Slack y Asana para ayudarte a gestionar tus listas de tareas pendientes.

Recupera los límites de la IA

No hay aplicaciones móviles específicas que restrinjan la accesibilidad sobre la marcha.

La gran dependencia de Google Calendar puede no ser adecuada para los usuarios que prefieren servicios de calendario alternativos.

Recupera los precios de la IA

Lite: Free Forever.

Starter: 10 $ al mes por asiento

Empresa: 15 $ al mes por asiento

Corporación: 18 $ al mes por asiento (facturado anualmente)

Recupera las valoraciones y reseñas de IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. Asana (la mejor para equipos grandes que necesitan un seguimiento de proyectos a gran escala basado en IA)

vía Asana

Asana no necesita presentación. Se trata de un conocido software de gestión de tareas con muchas funciones avanzadas, cuya mejor novedad es su asistente de tareas con IA, Asana AI.

Automatiza todas tus actividades manuales diarias (creación de listas de tareas pendientes, priorización de tareas, asignación de recursos, etc.) para que puedas gestionar mejor tu agenda. Adapta los flujos de trabajo a tu equipo con campos personalizados y reglas de automatización que se ajusten a los requisitos específicos de cada proyecto.

La herramienta también te mantiene al día para garantizar que no se pase por alto ninguna tarea importante.

Las mejores funciones de Asana

Asigna tareas a personas y equipos, lo que te ayudará a realizar el seguimiento de la propiedad y las responsabilidades.

Comprenda las dependencias para evitar retrasos vinculando las tareas y su orden de finalización.

Accede a herramientas de elaboración de informes detallados que ofrecen información sobre el rendimiento del equipo y el estado de los proyectos.

Limitaciones de Asana

Las funciones avanzadas requieren tiempo para adaptarse a ellas y utilizarlas.

En primer lugar, la funcionalidad en línea es restrictiva en entornos con conexiones a Internet limitadas.

Precios de Asana

Personal: Free Forever

Starter: 10,99 $ al mes por usuario.

Avanzado: 24,99 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 100 opiniones)

Aunque Asana tiene muchas ventajas, a los usuarios les gusta especialmente su interfaz fácil de navegar:

La interfaz de Asana es fácil de usar e intuitiva, lo que facilita la navegación por la plataforma y la realización de tareas específicas. Amplia variedad de funcionalidades: puedes crear y asignar tareas, supervisar el progreso de las mismas, colaborar en equipo y comunicarte con los miembros del equipo, entre otras cosas. Esto la convierte en una herramienta extremadamente versátil y útil para una gran variedad de tipos de proyectos.

La interfaz de Asana es fácil de usar e intuitiva, lo que facilita la navegación por la plataforma y la realización de tareas específicas. Amplia variedad de funcionalidades: puedes crear y asignar tareas, supervisar el progreso de las mismas, colaborar en equipos y comunicarte con los miembros del equipo, entre otras cosas. Esto la convierte en una herramienta extremadamente versátil y útil para una gran variedad de tipos de proyectos.

9. Wrike (la mejor para la gestión de tareas con flujos de trabajo personalizados y seguimiento en tiempo real)

vía Wrike

Aunque es conocida principalmente por su solución de gestión de proyectos, las funciones de gestión de tareas de Wrike también son muy útiles.

Si la priorización de tareas es su principal reto, Wrike ofrece un panel de control intuitivo que crea listas de tareas concisas y tareas esenciales. Sus funciones basadas en IA ayudan a automatizar las tareas rutinarias, proporcionan información útil y optimizan la asignación de recursos, lo que la hace adecuada para equipos de todos los tamaños que desean aumentar su productividad.

Este gestor de tareas con IA también simplifica la colaboración con herramientas integradas en la aplicación que te permiten trabajar con los miembros de tu equipo en tu tarea actual. Y eso no es todo: Wrike ofrece una amplia gama de herramientas de revisión y plantillas para agilizar tu proceso de retroalimentación.

Las mejores funciones de Wrike

Utiliza la función Work Intelligence de Wrike, basada en IA, para predecir los riesgos de los proyectos y recomendar la priorización de tareas.

Crea descripciones de elementos y comentarios con las capacidades de GenAI.

Realice un seguimiento visual del progreso de las tareas con tableros Kanban y vistas de la carga de trabajo.

Limitaciones de Wrike

Los precios son elevados para equipos pequeños.

A veces surgen problemas de rendimiento al gestionar proyectos a gran escala.

Precios de Wrike

Free Forever

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 24,80 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3700 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2700 opiniones)

10. Clockwise (la mejor para programar reuniones de forma inteligente y optimizar el Calendario)

vía Clockwise

La programación es una parte muy importante de la gestión de tareas. Ahí es donde entra en juego Clockwise.

Este asistente de IA está diseñado para optimizar su agenda organizando de forma inteligente las reuniones y tareas con el fin de maximizar el tiempo de concentración ininterrumpida. Al analizar sus patrones de trabajo y preferencias, Clockwise ajusta dinámicamente su calendario para reducir los conflictos mediante sugerencias de programación personalizadas.

Lo mejor de Clockwise es su facilidad de uso. Tanto si quieres crear tareas en tu Calendario como reservar tiempo para una reunión, no tienes que hacer nada manualmente.

Las mejores funciones de Clockwise

Realice un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas para mejorar sus hábitos de trabajo y su productividad.

Organiza automáticamente reuniones y tareas para crear bloques de tiempo de concentración sustanciales.

Encuentre horarios de reunión que sean convenientes para todos los miembros del equipo, al tiempo que se preservan los periodos de concentración individual.

Límites de Clockwise

Al tratarse fundamentalmente de una aplicación de planificación, las funciones de gestión de tareas son algo limitadas.

La aplicación móvil carece de todas las funciones de la versión de escritorio.

Precios por reloj

Free Forever

Teams: 6,75 $ al mes por usuario.

Empresa: 11,50 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clockwise

G2: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Para este usuario, la personalización y la integración de Clockwise son lo que más destaca:

Clockwise es una forma estupenda de saber exactamente en qué empleas tu tiempo. Me gusta mucho la posibilidad de personalizar las reuniones según criterios específicos, de modo que tu Calendario se convierte en un elemento que te permite comprender tu tiempo de un solo vistazo. También valoro mucho la integración con Slack, que se silencia automáticamente durante las reuniones, y la posibilidad de añadir bloques como la hora del almuerzo sin gran esfuerzo.

Clockwise es una forma estupenda de saber exactamente en qué inviertes tu tiempo. Me gusta mucho la posibilidad de personalizar las reuniones según criterios específicos, de modo que tu Calendario se convierte en un elemento que te permite comprender tu tiempo de un solo vistazo. También valoro mucho la integración con Slack, que se silencia automáticamente durante las reuniones, y la posibilidad de añadir bloques como la hora del almuerzo sin gran esfuerzo.

11. Monday (la mejor para la personalización de proyectos basados en IA y la colaboración del equipo)

vía Monday

Si tuviéramos que recomendar un solo software de gestión de tareas colaborativo para todo tipo de equipos, sería Monday.

Esta herramienta de gestión de tareas aprovecha la inteligencia artificial para ofrecerte la mejor experiencia de colaboración en tiempo real. Esto facilita varios aspectos de la gestión de tareas, desde la vista del progreso hasta la aportación de comentarios.

Además, Monday también se adapta a diferentes requisitos de proyectos y flujos de trabajo, lo que facilita aún más el proceso.

Las mejores funciones de Monday

Integre herramientas como Zoom y Slack para centralizar las comunicaciones y el uso compartido de archivos.

Visualiza el progreso del proyecto a través de vistas de cronograma y tableros Kanban.

Automatiza las notificaciones para garantizar que todos los miembros del equipo estén al tanto del estado de las tareas.

Limitaciones de los lunes

Los planes de pago requieren un mínimo de tres usuarios y pueden resultar caros para uso personal.

Hay una falta de funciones de elaboración de informes detallados para proyectos complejos.

Precios de Monday

Free Forever (hasta dos usuarios)

Básico: 12 $ al mes por usuario

Estándar: 14 $ al mes por usuario.

Pro: 24 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday

G2: 4,7/5 (más de 12 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5200 opiniones)

12. Scheduler IA (la mejor para establecer recordatorios de plazos y mantener tu agenda organizada)

a través de Scheduler IA

Aunque Scheduler AI es principalmente una herramienta para reuniones, también cuenta con funciones relevantes para la gestión eficiente de tareas y proyectos.

Úsalas para visualizar tu agenda y añadir tareas cuando te resulte más conveniente. Diseñadas para interactuar de forma proactiva con clientes potenciales y actuales, optimizan la programación al integrarse directamente en las aplicaciones de mensajería más populares, lo que reduce la necesidad de intercambiar correos electrónicos.

Si una tarea se acerca a su fecha límite, la IA inteligente de Scheduler te lo notificará con antelación para que no se te pase por alto. Además, la interfaz general del software y su facilidad de uso son ventajas adicionales.

Las mejores funciones de Scheduler IA

Configura la IA para que actúe como un agente autónomo que inicia conversaciones, programa y supervisa reuniones, y gestiona nuevas reservas.

Integración perfecta con los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para una mejor priorización de tareas.

Personaliza la identidad y el estilo de comunicación del asistente de programación para que se adapte a tu marca.

Limitaciones del programador de IA

Los planes de precios son bastante caros en comparación con la aplicación típica de gestión de tareas con IA.

El número de integraciones de terceros tiene un límite.

Precios de Scheduler IA

Co-Pilot Reunión Assistant: 50 $ al mes

Auto-Pilot Assistant para reuniones: 500 $ al mes

Profesional: 1000 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Scheduler IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

13. Otter. IA (la mejor para la extracción de tareas y la gestión de reuniones a partir de transcripciones)

Otter.ai es conocida por sus capacidades de transcripción en tiempo real, que transforman el contenido hablado de reuniones y conversaciones en texto preciso.

Sin embargo, más allá de la transcripción, Otter. ai mejora la productividad al identificar y gestionar los elementos pendientes, lo que la convierte en una herramienta valiosa para los equipos que desean simplificar los flujos de trabajo y garantizar la responsabilidad en el proceso de planificación.

Otter proporciona los detalles relevantes de las tareas cada vez que se necesita un plan de acción del equipo. Dado que la herramienta también se integra con la mayoría de las herramientas de gestión de proyectos y colaboración, incorporarla al flujo de trabajo también es bastante fácil.

Las mejores funciones de Otter.ai

Identifica y recopila automáticamente las tareas discutidas durante las reuniones con la función «Mis acciones pendientes».

Resalta los puntos clave, añade comentarios y asigna tareas dentro de la transcripción, lo que permite una colaboración inmediata.

Ordena las transcripciones por proyecto o reunión, lo que facilita la búsqueda de notas importantes.

Limitaciones de Otter.ai

Las aplicaciones de Otter.ai como herramienta de gestión de tareas no son muy amplias.

La precisión de la transcripción y la comprensión de las tareas pueden variar.

Precios de Otter.ai

Básico: Free Forever

Pro: 16,99 $ al mes por usuario.

Empresa: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter. ai

G2: 4,4/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

La precisión y la función de transcripción en tiempo real de Otter han ayudado a varios usuarios, como a este:

El uso de Otter ha supuesto un cambio radical en mi productividad. Su capacidad para transcribir reuniones y notas con precisión me ha ahorrado innumerables horas.

El uso de Otter ha supuesto un cambio radical en mi productividad. Su capacidad para transcribir reuniones y notas con precisión me ha ahorrado innumerables horas.

14. Trevor IA (la mejor para la integración en tiempo real del Calendario con las listas de tareas)

vía Trevor IA

Si estás buscando una herramienta que te ayude a planificar tus tareas diarias, Trevor IA podría ser la respuesta.

Su software interactivo implementa IA para organizar, programar y gestionar listas de tareas. Úsalo para planificar tu agenda, crear una lista de tareas pendientes o asignar una duración a cada actividad de tu lista. Además, al integrar las tareas con tu calendario, Trevor AI optimiza la organización eficiente y mejora la concentración, lo que lo hace ideal para personas que buscan agilizar sus flujos de trabajo.

¿Lo mejor? La interfaz de usuario fácil de navegar para los usuarios de Trevor y sus sólidas integraciones con terceros.

Las mejores funciones de Trevor IA

Facilita la programación arrastrando y soltando tareas en el Calendario.

Proporciona recordatorios específicos para cada tarea, lo que ayuda a los usuarios a cumplir con las fechas límite.

Permite personalizar las horas de trabajo para crear un horario que se adapte a las preferencias individuales.

Limitaciones de Trevor IA

Hay una falta de funciones colaborativas.

Las opciones de personalización que ofrece Trevor IA son menos comparadas con otras de la lista.

Precios de Trevor IA

Free Forever

Pro: 6 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Trevor IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

15. Trello (la mejor para la gestión visual de tareas con IA mediante tableros de arrastrar y soltar)

vía Trello

Por último, pero no por ello menos importante, nos gustaría incluir Trello en nuestra lista de gestores de tareas con IA. La herramienta de gestión de proyectos de Atlassian, ampliamente adoptada, emplea un sistema visual basado en tarjetas para ayudar a los equipos a gestionar las tareas y los flujos de trabajo de forma eficaz.

Con la integración de Atlassian Intelligence, Trello mejora sus capacidades al ofrecer funciones basadas en IA que agilizan la gestión de tareas y mejoran la colaboración en equipo. Si eres nuevo en la gestión de tareas, utiliza las plantillas diseñadas por expertos de Trello para empezar con ventaja.

Las mejores funciones de Trello

Mejora las descripciones y los comentarios de las tarjetas con la generación de contenido impulsada por IA, la corrección gramatical y la asistencia para la lluvia de ideas.

Personaliza los flujos de trabajo utilizando la automatización de Butler para tareas y acciones repetitivas.

Integra más de 200 herramientas como Slack, Google Drive y muchas más para disfrutar de flujos de trabajo perfectos.

Limitaciones de Trello

Sin funciones avanzadas de elaboración de informes ni otras funciones de gestión de tareas.

Lenta carga cuando se trata de un gran número de tareas.

Precios de Trello

Free Forever

Estándar: 6 $ al mes por usuario.

Premium: 12,5 $ al mes por usuario.

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario para 50 usuarios (facturación anual).

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 200 opiniones)

A muchos usuarios les gusta Trello por su facilidad para colaborar y organizarse. Esta reseña resume por qué:

Me gusta mucho Trello porque es fácil trabajar en equipo y también me permite organizar rápidamente mis proyectos. Es fácil de implementar, no tuve ninguna complicación y lo uso con frecuencia. Cada vez que empiezo un proyecto, lo incluyo en Trello, doy acceso a las personas que van a trabajar en él y todos comienzan a realizar las tareas que les han sido asignadas y a actualizar cada tarjeta en Trello, por lo que solo tengo que entrar en Trello y ver lo que han hecho todos sin tener que llamarles.

Me gusta mucho Trello porque es fácil trabajar en equipo y también me permite organizar rápidamente mis proyectos. Es fácil de implementar, no tuve ninguna complicación y lo uso con frecuencia. Cada vez que empiezo un proyecto, lo incluyo en Trello, doy acceso a las personas que van a trabajar en él y todos comienzan a realizar las tareas que les han sido asignadas y a actualizar cada tarjeta en Trello, por lo que solo tengo que entrar en Trello y ver lo que han hecho todos sin tener que llamarles.

