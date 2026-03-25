Hitask vs. ClickUp: Welches Tool passt zu Ihrem Team?

Bei der Auswahl eines Tools für das Projektmanagement kommt es letztlich auf eine Frage an: Brauchen Sie eine einfache Liste mit Aufgaben, um Ihren Tag zu bewältigen, oder eine Plattform, die Ihre gesamte Arbeit bündelt?

Hitask ist ein Aufgabenmanager für Teams, die Aufgaben und gemeinsame Kalender auf einem einzigen Bildschirm organisieren müssen. ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich. Das bedeutet, dass er Ihre Aufgaben, Dokumente, Whiteboards und Automatisierungen in einem anpassbaren Workspace integriert, der von kontextbezogener KI unterstützt wird, die Ihre Arbeit kennt.

Die richtige Wahl zwischen Hitask und ClickUp hängt davon ab, ob Ihr Team eine übersichtliche Checkliste oder ein skalierbares System für komplexe Abläufe benötigt.

Hier ist ein Vergleich der beiden.

Hitask vs. ClickUp auf einen Blick

Feature/Kategorie ClickUp Hitask Teamgröße Teams jeder Größe, von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen, die eine zentrale Anlaufstelle für Aufgaben, Dokumente und KI-gesteuerte Abläufe benötigen Kleine Teams und Einzelpersonen, die eine minimalistische Liste mit Aufgaben auf einem einzigen Bildschirm suchen KI und Automatisierung ClickUp Brain bietet kontextbezogene KI für Aufgaben, Dokumente und den Chat mit automatisierten Workflows über ClickUp Automations Beschränkt auf einfache wiederholende Aufgaben; keine native KI oder erweiterte logikbasierte Auslöser Aufgabenverwaltung Hierarchische Struktur mit Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben sowie benutzerdefinierten Feldern in ClickUp, um Details für jeden Workflow zu erfassen Einfache Listen mit grundlegenden Unteraufgaben und Kategorien Projektansichten Über 15 Projektansichten, darunter Liste, Board, Gantt-Diagramm, Kalender, Zeitleiste und Tabelle Kalender-Ansicht, Listenansicht und einfache Kanban-Boards Zeiterfassung Integrierte Zeiterfassung mit Timesheets, Zeitschätzungen, Abrechnungsstatus und automatisierten Berichten zur Kapazität – in der App, im Web und über die Erweiterung Integrierter Timer für Start und Stopp für Aufgaben mit grundlegenden Zusammenfassungen der aufgewendeten Zeit Zusammenarbeit Echtzeit-Zusammenarbeit in ClickUp-Dokumenten, ClickUp-Chat, Kommentaren und @Erwähnungen Aufgabenkommentare, Dateifreigabe und Team-Kalender Integrationen Über 1.000 native Integrationen und eine öffentliche API zur Automatisierung des Datenflows über Ihren gesamten Tech-Stack hinweg Unverzichtbare Synchronisierung für Google Kalender und Outlook; es fehlt eine öffentliche API für benutzerdefinierte Entwicklungen

ClickUp-Übersicht

Nutzen Sie ClickUp als zentrales Tool für das Workflow-Management mit Chats, Dokumenten, Aufgaben und Automatisierungen an einem Ort

🔎 Wussten Sie schon? 53 % der Führungskräfte sagen, dass die Produktivität gesteigert werden muss, doch 80 % der weltweiten Belegschaft geben an, dass ihnen die Zeit oder Energie fehlt, um ihre Arbeit zu erledigen. Das liegt daran, dass sie es leid sind, alle zwei Minuten durch Meetings, E-Mails oder Benachrichtigungen unterbrochen zu werden.

Dieser ständige Strom an Unterbrechungen zwingt Ihr Team dazu, jede Woche Stunden damit zu verlieren, zwischen nicht miteinander verbundenen Apps hin und her zu springen. Anstatt sich oder Ihr Team durch diese „Work Sprawl“ ausbremsen zu lassen, können Sie alle Aufgaben und Unterhaltungen in einem einzigen, einheitlichen Arbeitsbereich wie ClickUp zusammenführen. Dieser dient als zentrale Drehscheibe für Ihren gesamten Betrieb und vereint Ihre Daten, Kommunikation und Planung an einem Ort.

Dank der übersichtlichen Projekthierarchie können Teams jeder Größe und aus allen Funktionen Projekte mithilfe spezieller Spaces, Ordner, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben organisieren.

Vorteile:

ClickUp Brain : Erhalten Sie Antworten, erstellen Sie Inhalte und fassen Sie Informationen zusammen – mit einem integrierten, kontextbezogenen KI-Assistenten, der in Ihrem gesamten Workspace verfügbar ist Erhalten Sie Antworten, erstellen Sie Inhalte und fassen Sie Informationen zusammen – mit einem integrierten, kontextbezogenen KI-Assistenten, der in Ihrem gesamten Workspace verfügbar ist

ClickUp-Automatisierungen : Vermeiden Sie sich wiederholende manuelle Arbeit, indem Sie benutzerdefinierte „Wenn-Dann“-Workflows erstellen, die automatisch Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren oder Benachrichtigungen versenden – basierend auf von Ihnen definierten Auslösern Vermeiden Sie sich wiederholende manuelle Arbeit, indem Sie benutzerdefinierte „Wenn-Dann“-Workflows erstellen, die automatisch Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren oder Benachrichtigungen versenden – basierend auf von Ihnen definierten Auslösern

ClickUp Super Agents : Erstellen Sie intelligente, autonome KI-Teammitglieder, die komplexe, mehrstufige Workflows für Sie automatisieren und ausführen Erstellen Sie intelligente, autonome KI-Teammitglieder, die komplexe, mehrstufige Workflows für Sie automatisieren und ausführen

ClickUp Docs : Erstellen, bearbeiten und bearbeiten Sie gemeinsam Dokumente, die direkt mit Ihren Aufgaben und Projekten verbunden sind, sodass der Kontext nie verloren geht Erstellen, bearbeiten und bearbeiten Sie gemeinsam Dokumente, die direkt mit Ihren Aufgaben und Projekten verbunden sind, sodass der Kontext nie verloren geht

Mehrere ClickUp-Ansichten : Geben Sie jedem Teammitglied die Perspektive, die es benötigt, indem Sie zwischen über 15 verschiedenen Ansichten wechseln, darunter Liste, Board, Gantt und Kalender Geben Sie jedem Teammitglied die Perspektive, die es benötigt, indem Sie zwischen über 15 verschiedenen Ansichten wechseln, darunter Liste, Board, Gantt und Kalender

ClickUp Chat : Halten Sie Ihre Unterhaltungen übersichtlich und verknüpfen Sie sie mit den entsprechenden Arbeiten, damit Sie nicht mehr nach Entscheidungen suchen müssen, die in externen Chat-Threads vergraben sind als Anhänge Halten Sie Ihre Unterhaltungen übersichtlich und verknüpfen Sie sie mit den entsprechenden Arbeiten, damit Sie nicht mehr nach Entscheidungen suchen müssen, die in externen Chat-Threads vergraben sind als Anhänge

Nachteile:

Die schiere Anzahl an benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann für Teams, die noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-Software haben, überwältigend wirken

Die mobile App eignet sich zwar hervorragend, um unterwegs Benachrichtigungen zu überprüfen und Aufgaben zu verwalten, bietet jedoch noch nicht den vollen Funktionsumfang der Desktop-Version.

Hitask Übersicht

via Hitask

Manche Teams sind der Meinung, dass leistungsstarke Plattformen für Projektmanagement für ihre Bedürfnisse zu komplex sind. Sie verlieren sich in Features, die sie nie nutzen werden, und die steile Lernkurve führt zu geringer Akzeptanz und Frustration. Diese Teams sehnen sich mehr nach Einfachheit als nach funktionsreichen Tools.

Hitask ist ein schlanker Aufgabenmanager für solche Teams. Sein Alleinstellungsmerkmal? Eine übersichtliche, minimalistische Benutzeroberfläche. Der Fokus liegt auf einem Dashboard auf einem einzigen Bildschirm für einfaches Aufgabenmanagement und Zeiterfassung. Ihr Team kann innerhalb weniger Minuten mit der grundlegenden Aufgabenkoordination beginnen, ohne dass ein umfangreicher Einarbeitungsprozess erforderlich ist.

Vorteile:

Übersichtliche, minimalistische Benutzeroberfläche: Das schlichte Design ist leicht zu erlernen, sodass Teams fast sofort mit der Verwaltung von Aufgaben beginnen können

Integrierte Zeiterfassung: Erfassen Sie die Zeit direkt für einzelne Aufgaben mit einem einfachen Start-/Stopp-Timer, sodass kein separates Tool für die Zeiterfassung erforderlich ist

Gemeinsamer Teamkalender: Visualisieren Sie Termine und die Verfügbarkeit Ihres Teams mit einem zentralen Kalender für eine einfache Planung

Anhänge bei Aufgaben: Hängen Sie relevante Dokumente und Dateien direkt an Aufgaben an, um grundlegende Informationen zum Projekt übersichtlich zu organisieren

Nachteile:

Es fehlen jegliche KI- oder erweiterte Automatisierungsfunktionen, was bedeutet, dass alle komplexen Workflows manuell verwaltet werden müssen

Das visuelle Projektmanagement beschränkt sich auf eine einfache Liste, einen Kalender und ein Kanban-Board, ohne Zeitleisten-Ansichten für mehrere Projekte.

Lässt sich mit gängigen Tools wie Google Kalender und Outlook verbinden, benötigt jedoch für die meisten SaaS-Verbindungen von Drittanbietern Zapier oder eine API

Hat Schwierigkeiten mit vielschichtigen Projekten, da seine Struktur eher für einfaches Projektmanagement als für komplexe Verschachtelungen von Unteraufgaben optimiert ist

📚 Lesen Sie auch: So nutzen Sie ClickUp als Kanban-Board

Funktionsvergleich zwischen ClickUp und Hitask

Beide Plattformen helfen Ihnen zwar bei der Verwaltung von Aufgaben, sind jedoch für grundlegend unterschiedliche Arbeitsbereiche konzipiert. Hitask bietet eine einfache Liste mit Aufgaben, während ClickUp eine umfassende, skalierbare Plattform bereitstellt, die Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenführt.

Schauen wir uns genauer an, wie sie bei den wichtigsten Features abschneiden.

KI und Automatisierung

Jeden Tag verbringen Vollzeitbeschäftigte durchschnittlich 8,7 Stunden mit unproduktiven Tätigkeiten wie unnötigen Meetings oder sich wiederholenden Aufgaben.

Dies mindert die Produktivität und öffnet Tür und Tor für menschliche Fehler, was dazu führt, dass wichtige Schritte übersehen werden. In einem einfachen Aufgabenmanager ist diese Reibung allgegenwärtig. In einem Converged KI Workspace ist sie in Ihren Arbeitsalltag integriert.

Ihr Team versinkt in sich wiederholenden, manuellen Aufgaben. Jeden Tag verschwenden Sie wertvolle Zeit damit, Status zu aktualisieren, Arbeit neu zuzuweisen und Stakeholder über den Fortschritt zu informieren. Das beeinträchtigt nicht nur die Produktivität, sondern öffnet auch Tür und Tor für menschliche Fehler, wodurch wichtige Schritte übersehen werden können.

👉🏼 In einem einfachen Tool zur Aufgabenverwaltung ist diese Routinearbeit unvermeidlich. In einem Converged AI Workspace ist sie durch Automatisierung umgesetzt.

ClickUp

ClickUp erspart Ihnen manuellen Aufwand, indem es automatisierte Aktionen mit einer integrierten KI-Engine kombiniert. Anstatt jede Aktualisierung selbst vorzunehmen, können Sie ClickUp-Automatisierungen einrichten, die die „Wenn-Dann“-Workflows übernehmen. Auf diese Weise können Sie Workflows erstellen, die sofort für Sie handeln – wenn beispielsweise ein Entwickler eine Aufgabe in den Status „In Review“ verschiebt, kann ClickUp sie automatisch einem QA-Leiter zuweisen und eine Benachrichtigung im Projekt-Chat veröffentlichen.

Legen Sie Ihre Auslöser fest und steuern Sie bestimmte Aktionen über ClickUp-Automatisierungen

Über logikbasierte Regeln hinaus fungiert ClickUp Brain als intelligenter Partner, der den gesamten Kontext Ihres Workspaces versteht. Da es mit Ihren Aufgaben, Dokumenten und Nachrichten verbunden ist, kann es komplexe kognitive Aufgaben ausführen, die mit herkömmlicher Automatisierung nicht möglich sind.

Sie können es nutzen, um:

Projektfortschritt zusammenfassen: Stellen Sie Notizen von Meetings oder lange Threads mit Kommentaren sofort als Zusammenfassungen für Führungskräfte zusammen

Projektdaten generieren: Füllen Sie Füllen Sie benutzerdefinierte Felder automatisch mit KI-generierten Analysen (Prioritäten, Mitarbeiter, Übersichten zum Fortschritt) oder Stimmungswerten

Oberflächliche Antworten: Stellen Sie Fragen wie „Was sind die aktuellen Hindernisse für den Start im 4. Quartal?“ und erhalten Sie eine Antwort auf Basis von Echtzeit-Projektdaten

Automatisieren Sie das Projektmanagement: Nutzen Sie Nutzen Sie KI-Super-Agenten, um den Fortschritt autonom zu verfolgen, Risiken zu erkennen und Übergaben zu verwalten, während Sie bei Bedarf einen Menschen auf dem Laufenden halten.

Nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren On-Demand-KI-Assistenten, um sich wiederholende Arbeiten zu automatisieren

Hitask

Hitask verfügt über keine integrierte KI oder erweiterte Funktionen zur Workflow-Automatisierung. Die Automatisierungsmöglichkeiten beschränken sich auf wiederholende Aufgaben, mit denen Sie eine Aufgabe so planen können, dass sie täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholt wird. Das Tool kann keine Aktionen basierend auf Änderungen in Ihrem Workflow ausführen. Jede Statusaktualisierung, jede Zuweisungsänderung und jede Team-Benachrichtigung muss manuell von einem Benutzer verwaltet werden.

🏆 Das Fazit: Für Teams, die manuelle Arbeit reduzieren und KI nutzen möchten, um smarter zu arbeiten, ist ClickUp die klare Wahl. Hitask ist für Teams konzipiert, die einen vollständig manuellen Ansatz beim Aufgabenmanagement bevorzugen.

📮ClickUp Insight: 88 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI für ihre privaten Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse? Fehlende nahtlose Integration, Wissenslücken oder Sicherheitsbedenken. Aber was wäre, wenn KI bereits in Ihrem Workspace integriert und sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Eingaben in natürlicher Sprache und löst damit alle drei Bedenken hinsichtlich der KI-Einführung, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit nur einem Klick!

Aufgabenverwaltung

Eine einfache Liste zum Erledigen macht es unmöglich zu erkennen, wie sich große Vorhaben in kleinere, umsetzbare Schritte aufteilen. Und wie jede einzelne Maßnahme zum Gesamtbild beiträgt. Ohne eine Möglichkeit, diese Komplexität zu strukturieren, geraten Projekte in Unordnung, und es ist unklar, wie die Verbindung zwischen der Arbeit besteht oder wer für was verantwortlich ist.

Teams benötigen oft ein System, das die Komplexität Ihrer Projekte in der Praxis widerspiegeln kann.

ClickUp

ClickUp organisiert die Arbeit mithilfe einer mehrstufigen ClickUp-Hierarchie, die selbst in den größten Unternehmen für Struktur sorgt. Ihre Arbeit findet in einem Workspace statt, der in Spaces für verschiedene Abteilungen oder übergeordnete Funktionen unterteilt ist.

Innerhalb dieser Spaces können Sie Ordner für bestimmte Projekte und Listen für einzelne Aufgaben erstellen. Dies sorgt für einen klaren Überblick von gemeinsamen, unternehmensweiten Zielen bis hin zu individuellen, täglichen Aufgaben.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Hierarchie einen Überblick über das Gesamtbild, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren

Um die feinen Details Ihres Workflows zu verwalten, bietet ClickUp umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten:

Benutzerdefinierte Felder: Verfolgen Sie alle für Ihren Workflow relevanten Datenpunkte, wie Budgets, Client-Codes oder Verkaufsphasen

Aufgabenabhängigkeiten in ClickUp : Verknüpfen Sie Aufgaben miteinander, um zu zeigen, welche andere blockieren, und stellen Sie so sicher, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erledigt wird Verknüpfen Sie Aufgaben miteinander, um zu zeigen, welche andere blockieren, und stellen Sie so sicher, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erledigt wird

ClickUp-Unteraufgaben : Teilen Sie große Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile auf – mit bis zu sieben Ebenen geschachtelter Unteraufgaben Teilen Sie große Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile auf – mit bis zu sieben Ebenen geschachtelter Unteraufgaben

ClickUp – Mehrere Mitarbeiter : Weisen Sie eine einzelne Aufgabe mehreren Personen zu, um die gemeinsame Eigentümerschaft für gemeinschaftliche Elemente zu klären Weisen Sie eine einzelne Aufgabe mehreren Personen zu, um die gemeinsame Eigentümerschaft für gemeinschaftliche Elemente zu klären

ClickUp-Checklisten : Erstellen Sie einfache Elemente, die zu erledigen sind, innerhalb einer Aufgabe für kleinere Maßnahmen, die keine vollständige Verwaltung von Unteraufgaben erfordern Erstellen Sie einfache Elemente, die zu erledigen sind, innerhalb einer Aufgabe für kleinere Maßnahmen, die keine vollständige Verwaltung von Unteraufgaben erfordern

Hitask

Hitask bietet eine flache Struktur für das Projektmanagement. Im Mittelpunkt steht ein Dashboard auf einem einzigen Bildschirm. Zwar können Sie Aufgaben in Projekten gruppieren und farbcodierte Kategorien verwenden, doch fehlen die für komplexe Projektarchitekturen erforderlichen Funktionen zur tiefen Verschachtelung.

🏆 Das Fazit: ClickUp ist für Teams mit komplexen, vielschichtigen Projekten konzipiert, die eine umfassende benutzerdefinierte Anpassung und klare Abhängigkeiten erfordern. Hitask eignet sich besser für Einzelpersonen oder kleine Teams mit einfachen Workflows, die alles auf einem Bildschirm sehen möchten, ohne sich durch eine komplexe Hierarchie navigieren zu müssen.

Projektansichten und Vorlagen

Wenn ein Tool nur eine oder zwei starre Ansichten bietet, muss immer jemand Kompromisse eingehen – oder schlimmer noch: Daten in ein anderes Tool exportieren, nur um sie zu visualisieren, was zu isoliertem Arbeiten und zusätzlichem Aufwand führt. Ihre Plattform für Projektmanagement sollte sich Ihrem Team anpassen, nicht umgekehrt.

🧠 Wissenswertes: Eine Studie von Gartner zeigt, dass nur 23 % der digitalen Arbeitnehmer mit ihren Arbeitsanwendungen vollkommen zufrieden sind, doch diejenigen, die zufrieden sind, bezeichnen sich fast dreimal häufiger als deutlich produktiver.

ClickUp

Bieten Sie jedem Teammitglied die perfekte Perspektive mit über 15 anpassbaren ClickUp-Ansichten. Da diese Ansichten in denselben Workspace integriert sind, können Sie mit einem einzigen Klick zwischen ihnen wechseln, ohne Daten oder Kontext zu verlieren.

Wählen Sie aus über 15 ClickUp-Ansichten, um sich einen besseren Überblick über Ihre Arbeit zu verschaffen

So können Sie sie nutzen:

ClickUp-Listenansicht: Eine klassische, tabellenähnliche Ansicht zum einfachen Sortieren und Filtern von Aufgaben

ClickUp-Board-Ansicht : Ein Board im Kanban-Stil zur Verwaltung von Workflows in verschiedenen Phasen des Fortschritts Ein Board im Kanban-Stil zur Verwaltung von Workflows in verschiedenen Phasen des Fortschritts

ClickUp-Kalenderansicht : Ein Drag-and-Drop-Kalender zum Planen von Aufgaben, Visualisieren von Abhängigkeiten und besseren Verwalten von Terminen Ein Drag-and-Drop-Kalender zum Planen von Aufgaben, Visualisieren von Abhängigkeiten und besseren Verwalten von Terminen

ClickUp-Gantt-Diagramm-Ansicht : Eine Zeitleiste zur Visualisierung von Projektabhängigkeiten, Dauer und dem kritischen Pfad Eine Zeitleiste zur Visualisierung von Projektabhängigkeiten, Dauer und dem kritischen Pfad

ClickUp-Tabellenansicht : Eine leistungsstarke Tabellenansicht für die Massenbearbeitung Eine leistungsstarke Tabellenansicht für die Massenbearbeitung

Workload-Ansicht: Eine Ansicht Eine Ansicht zur Ressourcenverwaltung , um die Teamkapazität einzusehen und die Ressourcenzuweisung zu planen

ClickUp Mind Map : Eine visuelle Brainstorming-Arbeitsfläche, um Verbindungen zwischen Ideen herzustellen und darauf aufzubauen Eine visuelle Brainstorming-Arbeitsfläche, um Verbindungen zwischen Ideen herzustellen und darauf aufzubauen

💡 Profi-Tipp: Um bei der Skalierung Konsistenz zu gewährleisten, können Sie jede Projektstruktur als ClickUp-Vorlage speichern. Sie können aus über 1000 Vorlagen für Projektmanagement, Marketing, Vertrieb, Personalwesen, Technik und andere Anwendungsfälle wählen, um Ihre besten Prozesse zu standardisieren. Von der Kunden-Onboarding bis hin zu Produkteinführungen helfen Ihnen Vorlagen dabei, Workflows schnell einzurichten und sofort wiederzuverwenden.

Hitask

Hitask bietet drei grundlegende Ansichten: eine Listenansicht zum Organisieren von Aufgaben, einen gemeinsamen Teamkalender für die Terminplanung und ein einfaches Board im Kanban-Stil. Damit können Sie Ihre Aufgaben, Teamtermine und den Projektfortschritt einsehen, ohne sich durch mehrere Ebenen der App navigieren zu müssen.

Was dem Tool an fortgeschrittenen Visualisierungstools wie Gantt-Diagrammen oder Workload-Heatmaps fehlt, macht es durch einfache Projektvorlagen und Tools für die Berichterstellung wieder wett. Sie können erfolgreiche Projektstrukturen ganz einfach duplizieren und die zeitbasierte Produktivität nachverfolgen.

🏆 Das Fazit: Für Teams, die verschiedene Möglichkeiten zur Visualisierung der Arbeit und zur Berichterstellung über abteilungsübergreifenden Fortschritt benötigen, sind die umfangreichen Ansichten und Dashboards von ClickUp unverzichtbar. Hitask eignet sich besser für Teams, die Wert auf eine einzige, einheitliche Ansicht legen, in der alle Aufgaben und Zeitpläne auf einer Seite zusammengefasst sind.

Zeiterfassung

🔎 Wussten Sie schon? US-amerikanische Fachkräfte verlieren an jedem Arbeitstag etwa 59 Millionen Stunden durch nicht erfasste Aufgaben wie E-Mails, Meetings und manuelle, auf dem Gedächtnis basierende Protokollierung. Für ein Dienstleistungsunternehmen mit 15 Mitarbeitern kann dieser Verlust 1,6 Millionen Dollar an Jahresumsatz kosten.

Zeiterfassung-Tools sind eine hervorragende Möglichkeit, unnötigen Aufwand zu vermeiden. Wenn Sie jede Minute direkt in Ihrem Workspace erfassen, erhalten Sie die notwendigen Daten, um „unsichtbare Reibungspunkte“ zu erkennen.

Beispielsweise Meetings, die regelmäßig überziehen, oder bestimmte Projektphasen, die regelmäßig ihren Umfang überschreiten. So können Sie Ihre Prozesse optimieren und zukünftige Zeitverluste verhindern, bevor sie sich auf Ihr Geschäftsergebnis auswirken.

ClickUp

Behalten Sie mit ClickUp Zeiterfassung im Blick, wie Sie Ihre Zeit verbringen

ClickUp betrachtet Zeit als zentrale Metrik des Projekts und nicht als sekundären Eintrag. Mit der Zeiterfassung von ClickUp können Sie und Ihr Team einen Timer direkt aus einer Aufgabe heraus starten und stoppen, Zeit manuell hinzufügen oder sogar Zeit erfassen, die nicht mit einer bestimmten Aufgabe verbunden ist. Jede abrechnungsfähige Minute wird in Echtzeit erfasst, wodurch sich wiederholende oder unwichtige Aufgaben direkt berücksichtigt werden.

Da der Arbeitsbereich in Echtzeit synchronisiert wird, fließen alle Ihre Zeitdaten direkt in die ClickUp-Timesheets und ClickUp-Dashboards. So erhalten Sie eine Echtzeit-Übersicht darüber, wofür die meiste Zeit aufgewendet wird – und ob es sich dabei um Kosten- oder Umsatz-Elemente handelt. Sie können diese Daten nach Person, Projekt oder beliebigen Benutzerdefinierten Feldern gruppieren und filtern, um die Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie für die Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität und eine genaue Abrechnung benötigen.

Hitask

Hitask verfügt über eine integrierte Zeiterfassung für jede Aufgabe. Sie können einen Timer starten und stoppen, um Ihre Arbeitsstunden zu erfassen und einfache Berichte zu erstellen, die die pro Aufgabe oder pro Benutzer aufgewendete Zeit anzeigen. Wenn Sie ein kleines Team haben oder als Freiberufler eine unkomplizierte Möglichkeit benötigen, abrechnungsfähige Stunden zu dokumentieren, können Sie dies mit Hitask tun, ohne den Aufwand einer komplexen Berichterstellung.

🏆 Das Fazit: Beide Tools bieten eine integrierte Zeiterfassung, was ein Pluspunkt ist. ClickUp kann Zeiterfassungsdaten jedoch mit Abrechnungssätzen, Dashboards und Workload-Ansichten verknüpfen und bietet so Teams, die Ressourcen zuweisen und die Rentabilität im Blick behalten müssen, einen viel tieferen Einblick.

Teamzusammenarbeit

Sind die Unterhaltungen Ihres Teams über E-Mail, Slack und Notizen zu Meetings verstreut? Das bedeutet im Grunde, dass Sie bei einer projektbezogenen Frage verschiedene Apps durchsuchen müssen, um die Antwort zu finden. Das ist sowohl zeitaufwendig als auch fehleranfällig.

Diese Kommunikationsflut macht es fast unmöglich, eine einzige verlässliche Informationsquelle für Ihre Projekte aufrechtzuerhalten.

Entscheidungen und Diskussionen sollten dort stattfinden, wo die Arbeit stattfindet, auf die sie sich beziehen.

🔎 Wussten Sie schon? Das geht nicht nur Ihnen so – ein durchschnittlicher Mitarbeiter verschwendet täglich 2,5 Stunden damit, in fragmentierten Systemen nach Informationen zu suchen.

Welches Tool ist also die richtige Lösung?

ClickUp

ClickUp fungiert als echte Kollaborationsplattform, indem es alle Formen der Teamkommunikation in einem einzigen Workspace bündelt. Anstatt zwischen verschiedenen Apps hin und her zu wechseln, können Sie den gesamten Lebenszyklus eines Projekts – vom Brainstorming bis zur endgültigen Freigabe – in einer einzigen Registerkarte verwalten.

So funktioniert es als Beispiel:

ClickUp Chat : Halten Sie Unterhaltungen mit integrierten Chat-Kanälen und Direktnachrichten an bestimmten Projekten fest, um sicherzustellen, dass Entscheidungen nicht in externen Threads untergehen Halten Sie Unterhaltungen mit integrierten Chat-Kanälen und Direktnachrichten an bestimmten Projekten fest, um sicherzustellen, dass Entscheidungen nicht in externen Threads untergehen

ClickUp Docs : Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Projektbeschreibungen, Notizen zu Meetings und Wikis – mit verschachtelten Seiten und eingebetteten Aufgaben, die Ihre Dokumentation in umsetzbare Arbeitsschritte verwandeln Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Projektbeschreibungen, Notizen zu Meetings und Wikis – mit verschachtelten Seiten und eingebetteten Aufgaben, die Ihre Dokumentation in umsetzbare Arbeitsschritte verwandeln

Kommentare in Threads : Sorgen Sie für übersichtliche Diskussionen zu jeder Aufgabe mit @Erwähnungen, um Beteiligte einzubeziehen, und zugewiesenen Kommentaren, um sicherzustellen, dass Aktionspunkte gesehen werden Sorgen Sie für übersichtliche Diskussionen zu jeder Aufgabe mit @Erwähnungen, um Beteiligte einzubeziehen, und zugewiesenen Kommentaren, um sicherzustellen, dass Aktionspunkte gesehen werden

ClickUp Whiteboards : Brainstormen Sie Ideen visuell auf einer frei gestaltbaren Leinwand und wandeln Sie Formen oder Haftnotizen direkt in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben um Brainstormen Sie Ideen visuell auf einer frei gestaltbaren Leinwand und wandeln Sie Formen oder Haftnotizen direkt in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben um

ClickUp Clips : Reduzieren Sie den Bedarf an Meetings, indem Sie kurze Bildschirmaufnahmen erstellen und freigeben, um komplexe Prozesse zu erklären oder Feedback zu geben Reduzieren Sie den Bedarf an Meetings, indem Sie kurze Bildschirmaufnahmen erstellen und freigeben, um komplexe Prozesse zu erklären oder Feedback zu geben

Hitask

Die Zusammenarbeit im Team bei Hitask konzentriert sich auf Aufgabenkommentare und Anhänge. Zwar bietet das Tool keinen integrierten Editor für Dokumente oder ein visuelles Whiteboard, verfügt jedoch über einen integrierten Team-Chat, über den Sie Nachrichten austauschen können, ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen.

Außerdem erhalten Sie einen gemeinsamen Teamkalender, der eine synchronisierte Ansicht der Aufgaben aller Teammitglieder bietet. So können kleine Teams ihre Termine besser koordinieren, ohne den Aufwand komplexer Tools für die Teamkommunikation.

🏆 Das Fazit: ClickUp ist für Teams konzipiert, die Kontextwechsel vermeiden möchten, indem sie Dokumente, Chat und visuelles Brainstorming auf einer einzigen Plattform vereinen. Hitask übernimmt die grundlegende Koordination auf Aufgabenebene und Echtzeit-Messaging, aber für eine intensivere Zusammenarbeit beim Verfassen von Texten und bei der visuellen Planung benötigen Sie wahrscheinlich externe Tools wie Google Docs oder Zoom.

Integrationen

Ihre Projektmanagement-Plattform sollte nicht isoliert existieren. Wenn Ihre Software nicht mit Ihrem CRM, Ihrem Code-Repository oder Ihrem Dateispeicher-System synchronisiert ist, ist Ihr Team gezwungen, Daten manuell einzugeben. Dies führt zu einem fragmentierten Workflow, bei dem Informationen oft veraltet sind, was administrative Verzögerungen und Datensilos zur Folge hat, die die Projektabwicklung verlangsamen.

Um die Tool-Flut einzudämmen, müssen Ihre fragmentierten Systeme einen automatisierten Informationsflow über Ihren gesamten technischen Stack hinweg ermöglichen.

ClickUp

ClickUp fungiert als zentraler hub für Ihre Abläufe und bietet über 1.000 native ClickUp-Integrationen, die Ihre bestehende Software in einem Workspace zusammenführen. Durch die Verknüpfung Ihrer wichtigsten tools entfällt das ständige Wechseln zwischen Registerkarten und manuelle Aktualisierungen.

Sie können ClickUp-Integrationen nutzen für:

Verbinden Sie ClickUp mit über 1000 Integrationsoptionen mit Ihrer bestehenden Technologieumgebung

Entwicklung und Versionskontrolle: Verbinden Sie GitHub, Gitlab oder Bitbucket, um Commits und Pull Requests direkt in den Aufgaben zu verfolgen, sodass das Team Sichtbarkeit auf den Code erhält, ohne die Projektansicht verlassen zu müssen

CRM und Vertriebskoordination: Integrieren Sie Salesforce oder HubSpot, um Kundendaten und Deal-Phasen zu synchronisieren und sicherzustellen, dass die Projektdurchführung nach dem Verkauf mit der Vertriebspipeline abgestimmt bleibt

Kommunikation und Nachrichten: Verknüpfen Sie Slack oder Microsoft Teams, um Nachrichten in Aufgaben umzuwandeln und automatische Projekt-Benachrichtigungen direkt in Ihren Chat-Kanälen zu erhalten

Cloud-Speicher und Asset-Management: Fügen Sie Dateien aus Google Drive, Dropbox oder OneDrive in ClickUp-Aufgaben ein und durchsuchen Sie diese, um sicherzustellen, dass das Team immer auf die aktuellste Version eines Dokuments zugreift

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie mithilfe der ClickUp-API Ihre eigenen benutzerdefinierten Verbindungen zwischen ClickUp und Ihrem bestehenden Tech-Stack. Sie können außerdem eine zentrale Datenquelle aufrechterhalten, durch eine zweiway Kalender-Synchronisierung und durch das Einbetten von Inhalten aus anderen Apps direkt in Ihre Aufgaben und ClickUp-Dokumente.

Hitask

Hitask konzentriert sich auf eine kleinere, sorgfältig ausgewählte Auswahl an Integrationen, die für grundlegende Geschäftsfunktionen konzipiert sind. Es lässt sich vor allem mit Terminplanungs- und E-Mail-Tools verbinden, wie beispielsweise Google Kalender zur Synchronisierung von Terminen und Outlook, um E-Mails in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln.

Zwar bietet es eine Slack-Integration für Benachrichtigungen über Aktivitäten, doch fehlt es an einer öffentlichen API und nativen Verbindungen für spezielle CRM- oder Entwicklungssoftware. Dies macht es zu einer praktikablen Option für Teams mit einem begrenzten Software-Umfeld, doch größere Unternehmen mit komplexen Systemlandschaften benötigen möglicherweise manuelle Workarounds für die Synchronisierung unterschiedlicher Datenquellen.

🏆 Das Fazit: Dank der umfangreichen Integrationsbibliothek und der offenen API ist ClickUp ein zentraler hub, der sich mit praktisch jedem Tool in Ihrem Stack verbinden lässt. Hitask deckt die wesentlichen Funktionen ab, erfordert jedoch möglicherweise manuelle Umgehungslösungen für Teams mit spezialisierterer Software.

Sollten Sie ClickUp oder Hitask für Ihr Team wählen?

Welches Tool das richtige ist, hängt davon ab, was Ihren aktuellen Anforderungen entspricht. Hitask ist ein einfacher Aufgabenmanager, während ClickUp als umfassende Plattform für die Produktivität von Unternehmen dient.

Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn Ihr Team mehrere komplexe Projekte gleichzeitig bewältigt, KI zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Gewinnung von Erkenntnissen benötigt oder wenn Sie Ihre Dokumente, Chats und das Projektmanagement an einem Ort zusammenführen möchten. Die Lösung wurde entwickelt, um Arbeitsüberlastung zu vermeiden und mit Ihrem Team mitzuwachsen.

Entscheiden Sie sich für Hitask, wenn Ihr Team einfache Listen zum Zu erledigen hat, vor allem Wert auf eine minimalistische Benutzeroberfläche legt und keine Pläne hat, komplexe Workflows oder Automatisierung einzuführen.

Letztendlich haben Sie die Wahl zwischen einem tool, aus dem Sie vielleicht herauswachsen, und einer Plattform, die mit Ihnen wächst.

Teams, die nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln und smarter arbeiten möchten, können noch heute kostenlos mit ClickUp loslegen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ja, Sie können Ihre Arbeit ganz einfach von Hitask in ClickUp importieren. Exportieren Sie Ihre Aufgaben einfach als CSV-Datei aus Hitask und ordnen Sie Ihre Daten dann mit dem ClickUp-Import-Tool den entsprechenden Feldern zu.

ClickUp bietet einen breiten Bereich fortschrittlicher Funktionen, die in Hitask nicht zu finden sind, darunter unter anderem einen kontextbezogenen KI-Assistenten, anpassbare Automatisierungen, verschiedene Projektansichten wie Gantt-Diagramm und Zeitleiste sowie native Zusammenarbeit an Dokumenten.

ClickUp ist so konzipiert, dass es sich an Teams jeder Größe anpassen lässt. Kleine Teams und Start-ups können sofort auf leistungsstarke Features zugreifen, während große Unternehmen erweiterte Berechtigungen, SSO und leistungsstarke KI-Funktionen nutzen können, um komplexe Workflows im gesamten Unternehmen zu verwalten.