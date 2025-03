10 beste Software zur Zeiterfassung 2025 (App Features und Preise)

Wie die kultige April Ludgate einmal sagte: "Zeit ist Geld, Geld ist Macht, Macht ist Pizza, und Pizza ist Wissen"

Ob sie es wusste oder nicht, April fasste die Bedeutung von zeitmanagement und Software zur Nachverfolgung in diesen wenigen Worten. So in etwa. 🍕💜

Eine Software zur Zeiterfassung ist ein Muss für jedes Team, jede Agentur und jeden Freiberufler, der seine Produktivität steigern möchte, ein Projekt schnell nachverfolgen , zeit-Block ihren Tag, und mehr. Mit diesen Tools können Mitglieder eines Teams ihre Zeit ein- und ausstempeln, ihren Workload organisieren und die Zeit erfassen, die sie für einzelne Aufgaben aufgewendet haben, um ihre Arbeitstage zu optimieren und unter der Woche flexibel zu bleiben.

Plus, nachverfolgung der Projekt-Zeiterfassung ist eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wenn Sie Ihre Zeit bei der Arbeit optimal nutzen, haben Sie mehr Zeit zurück, um sich auf Familie, leidenschaftliche Projekte, Beziehungen und Hobbys zu konzentrieren. 🏆

Die größte Herausforderung besteht darin, in die richtige Software für die Zeiterfassung zu investieren, die Ihren Anforderungen entspricht.

...und bei der Nummer von Software, die Ihnen zur Verfügung steht, kann diese Testversion ein großes Problem darstellen. 😳

Aber hier sind Sie richtig! Wir haben diese detaillierte Liste der 10 besten Apps für die Zeiterfassung erstellt, um Sie bei Ihrer Suche zu unterstützen und Ihnen zu helfen, die wichtigsten Features, Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen zu vergleichen.

Was ist eine App zur Zeiterfassung?

Eine App zur Zeiterfassung ist ein Online- oder mobiles Tool, das die Zeit aufzeichnet, die Sie während eines Tages, einer Woche, eines Monats oder sogar eines Jahres bei der Arbeit, für bestimmte Aufgaben oder für verschiedene Projekte aufwenden! Die Erkenntnisse aus diesen Apps können Ihnen helfen, Ihre Produktivität besser zu verstehen, oder sie können zur genauen Berechnung der Gehaltsabrechnung oder der abrechenbaren Zeit verwendet werden. Indem Sie verstehen, wo Ihre Zeit am Tag hingeht und wie viel Ihre Zeit Sie wirklich kostet, können Mitarbeiter und Unternehmen fundiertere Entscheidungen darüber treffen, wie sie prozesse rationalisieren und die Gesamtrentabilität zu steigern.

Insbesondere bei stundenweise beschäftigten Mitarbeitern und Auftragnehmern wird die Software zur Zeiterfassung zur Überwachung von Schichten, Mittagspausen, PTO, Krankheitszeiten und vielem mehr eingesetzt! Außerdem verlassen sich einige Teams darauf, um staatliche, gewerkschaftliche oder projekt-Anforderungen .

Das klingt schon nach viel, aber eine Software zur Zeiterfassung kann noch mehr zu erledigen! Die eigentliche Frage ist - welche Features brauchen Sie wirklich?

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Zeiterfassung achten?

Das Schöne an einer Software zur Zeiterfassung ist, dass sie tonnenweise verschiedene Funktionen kombinieren kann zeitmanagement-Techniken in einer bequemen und intuitiven App - idealerweise.

Finden Sie mit einfachen oder fortgeschrittenen Formeln in benutzerdefinierten Feldern von ClickUp im Handumdrehen präzise Nummern

Nicht alle Zeiterfassungen oder apps zum Blockieren der Zeit bieten dieselben Funktionen, dieselbe Benutzerfreundlichkeit und dieselbe Kosteneffizienz wie eine andere. Deshalb ist es wichtig, dass Sie vor dem Kauf wissen, wonach Sie suchen. Hier sind unsere fünf wichtigsten Features einer hochwertigen und nützlichen Software zur Zeiterfassung:

Globale Zeiterfassung : Jedes Mal, wenn Sie zwischen Browser-Fenstern, Aufgaben oder Meetings hin- und herspringen, müssen Sie Ihre digitale Uhr starten und stoppen - das ist nicht die beste Nutzung Ihrer Zeit. Suchen Sie nach einer Software, die die Zeit, die Sie für alle Arbeiten aufwenden, erfassen, verwalten und zusammenrechnen kann.

: Jedes Mal, wenn Sie zwischen Browser-Fenstern, Aufgaben oder Meetings hin- und herspringen, müssen Sie Ihre digitale Uhr starten und stoppen - das ist nicht die beste Nutzung Ihrer Zeit. Suchen Sie nach einer Software, die die Zeit, die Sie für Arbeiten aufwenden, erfassen, verwalten und zusammenrechnen kann. Zeitberichterstellung : Sie erhalten einen Überblick über Ihre Einträge, Zeitschätzungen, Zeitleisten und meilensteine des Projekts hilft Ihnen, strategische Entscheidungen über Ihre Prozesse zu treffen.

: Sie erhalten einen Überblick über Ihre Einträge, Zeitschätzungen, Zeitleisten und meilensteine des Projekts hilft Ihnen, strategische Entscheidungen über Ihre Prozesse zu treffen. Formeln : Mit Hilfe von Formeln können Sie Schlüssel-Nummern wie Arbeitszeiten, Stundensätze, Budgets und vieles mehr automatisch berechnen.

: Mit Hilfe von Formeln können Sie Schlüssel-Nummern wie Arbeitszeiten, Stundensätze, Budgets und vieles mehr automatisch berechnen. Sortieren und Filtern : Notizen, Beschreibungen oder Tags helfen Ihnen, Ihre Zeiteinträge zu organisieren und einfach darauf zuzugreifen.

: Notizen, Beschreibungen oder Tags helfen Ihnen, Ihre Zeiteinträge zu organisieren und einfach darauf zuzugreifen. Integrationen: Eine Zeiterfassungssoftware mit einer Vielzahl von Integrationen hilft Ihnen, die Zeit, die Sie in verschiedenen Apps verbringen, problemlos anzuzeigen und zu verwalten.

Die gute Nachricht ist: Es gibt eine ganze Reihe von Programmen, die diese Kriterien erfüllen - und einige, die noch darüber hinausgehen!

Sie haben doch nicht gedacht, dass wir Sie bei der Suche nach einer Software zur Zeiterfassung allein lassen, oder?

Stellen Sie Ihr neu erworbenes Wissen über Zeitmanagement auf die Probe, um das Tool Ihrer Träume für die Zeiterfassung zu finden, indem Sie diese detaillierte Liste als Leitfaden verwenden. Vergleichen Sie die wichtigsten Features, Vor- und Nachteile, den Preis und die Bewertungen der 10 besten Software zur Zeiterfassung, um die beste Zeiterfassungs-Software für Sie zu finden!

1. ClickUp

Mit dem Global Timer von ClickUp können Sie von überall aus die Zeit nachverfolgen, Schätzungen vornehmen, Notizen hinzufügen und Berichte über Ihre Zeit einsehen

ClickUp ist die einzige All-in-One-Produktivitätssoftware, die leistungsfähig genug ist, um Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einer einzigen Plattform zusammenzufassen - einschließlich der Zeit, die Sie in anderen Registerkarten, Apps und Aufgaben verbracht haben! Es ist die ideale App zur Nachverfolgung der Zeiterfassung für Einzelpersonen und Manager, die ihrer Produktivität einen Schritt voraus sein wollen ClickUp's Zeiterfassung für Projekte features, ein kostenloses Chrome Erweiterung zur Nachverfolgung der Zeit zwischen Fenstern und mehr!

Außerdem ist ClickUp die einzige Software zur Zeiterfassung, die Folgendes bietet Workload-Ansicht für einen Überblick über die Arbeit, die jedes Mitglied des Teams auf wöchentlicher oder monatlicher Basis zu leisten hat.

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

ClickUp beste Features

Flexible Zeiterfassung von jedem Gerät, Fenster, App oder jeder Aufgabe aus mit dem globalen Timer

Erstellen von benutzerdefinierten Timesheets, Berichten und Einblicken mit widgets für die Zeiterfassung Planen Sie Ihre Woche im Voraus mit Zeitschätzungen pro Aufgabe oder Workload

Ergänzen Sie jeden Eintrag mit Notizen über die Verwendung Ihrer Zeit

Berechnen Sie automatisch die fakturierbare Zeit für die Genauigkeit aller Rechnungen

Filtern, sortieren und kategorisieren Sie Ihre Zeiteinträge mit Beschreibungen

ClickUp Limitierungen

Die Anpassung an die zahlreichen Features von ClickUp kann eine gewisse Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht!

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5 pro Benutzer, pro Monat

: $5 pro Benutzer, pro Monat Business : $12 pro Benutzer, pro Monat

: $12 pro Benutzer, pro Monat Business Plus : $19 pro Benutzer, pro Monat

: $19 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie ClickUp für benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.510+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.510+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,510+ Bewertungen)

2. Rechtzeitig

über Rechtzeitig Das Ziel von Timely ist es, die Planung von Aufgaben einfacher und effizienter zu gestalten, indem es den Benutzern Zugang zu automatischer Planungstechnologie gibt. So wird sichergestellt, dass Aufgaben immer rechtzeitig abgeschlossen werden, ohne dass der Benutzer manuell eingreifen muss. Das Tool zur Zeiterfassung verfügt außerdem über eine leistungsstarke Analysefunktion, mit der die Benutzer herausfinden können, welche Aktivitäten am meisten Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen, so dass sie fundierte Entscheidungen darüber treffen können, wie sie ihre Ressourcen am besten einsetzen.

Die Features von Timely ermöglichen es Benutzern, mit anderen zusammenzuarbeiten, Erinnerungen einzustellen, Fortschritte zu überwachen und den Überblick über Aufgaben zu behalten. Die Drag-and-Drop-Schnittstelle macht die Verwaltung mehrerer Projekte und die Priorisierung von Aufgaben zu einem Kinderspiel.

Insgesamt vereinfacht Timely aufgabenverwaltung für Teams und Einzelpersonen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und leistungsstarken Features, die es den Benutzern ermöglichen, sich zu organisieren und ihre Produktivität im Alltag zu steigern!

Timely beste Features

Native Integrationen und offene APIs zur Verbindung von Daten in Ihrem gesamten technischen Umfeld

Tag-Listen zur Standardisierung der Berichterstattung über erfasste Stunden

Apps für Mac, Windows, iOS und Android

Automatische Zeiterfassung

Zeitliche Limitierungen

Probleme mit der KI-Leistung verursachen mehr Arbeit für die Benutzer bei der Fehlerbehebung

Die Zeitgenauigkeit kann ein Problem sein, wenn man die Zeitzone wechselt

Rechtzeitige Preisgestaltung

Starter : $9/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Premium : $16/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $16/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Unlimited: $22/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Zeitnahe Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

4.7/5 (600+ Bewertungen) G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

3. Toggl Nachverfolgung

über Toggl NachverfolgungToggl Track ist ein Tool zur Zeiterfassung, mit dem Benutzer die für verschiedene Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit leicht nachverfolgen können. Es bietet detaillierte Berichterstellungen und Analysen, die Teams dabei helfen können, Bereiche zu identifizieren, in denen sie ihre Effizienz und Produktivität verbessern können.

Es handelt sich um eine flexible Nachverfolgungssoftware, die sich an die spezifischen Anforderungen von Team-Workflows benutzerdefiniert anpassen lässt. Um zu sehen, welche Aktivitäten Einnahmen generieren, weisen Sie Arbeitsbereichen, Teammitgliedern, Projekten oder Projektmitgliedern fakturierbare Sätze zu!

Außerdem kann es mit anderen Tools wie Gitlab, Notion, Adobe XD und anderen integriert werden. So können Sie Toggl Track zusammen mit anderen Tools und Plattformen nutzen, die Ihr Team bereits verwendet.

Verwalten Sie die Zeit Ihres Teams mit the_ Toggl Nachverfolgung und ClickUp Integration !

Toggl Track beste Features

100+ Integrationen mit Chrome- und Firefox-Browser-Erweiterungen

Gehaltsabrechnungen für Auftragnehmer und Mitarbeiter

Web-, Mobile- und Desktop-Apps

Nachverfolgung in Echtzeit oder offline

Toggl Nachverfolgung von Limits

Mitglieder des Free-Plans können die am häufigsten genutzten Einträge nicht anheften, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen

Nicht als eigenständiges Tool zur Verwaltung von Aufgaben geeignet

Toggl Track Preise

Team : $9/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Geschäft: $15/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Toggl Bewertungen und Rezensionen nachverfolgen

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4. RescueTime

über RescueTime RescueTime ist eine vollautomatische Software zur Zeiterfassung, die im Hintergrund auf Computern und mobilen Geräten läuft, die verwendeten Plattformen und Websites nachverfolgt und detaillierte Berichterstellungen über die für verschiedene Aktivitäten aufgewendete Zeit liefert. Einer der Hauptvorteile von RescueTime besteht darin, dass es den Benutzern hilft, Einblicke in ihre Zeitnutzung zu gewinnen und Ablenkungen und Zeitfresser zu identifizieren, die dann zur Verbesserung der Produktivität angegangen werden können.

Diese App zur Zeiterfassung bietet auch ein praktisches Feature namens Focus Work Goal, das Ihren Arbeitsstil und Ihren Meeting-Plan bewertet und Ihnen ein tägliches Ziel vorgibt. Benutzer können einstellen ziele für die Produktivität und erhalten Benachrichtigungen, wenn sie zu viel Zeit mit unproduktiven Aktivitäten verbringen, z. B. mit sozialen Medien oder Unterhaltungswebsites.

RescueTime beste Features

Integration mit Kalendersoftware wie Google Kalender und Outlook

Intelligente Nachverfolgung während des Tages, damit Sie bei Ihren Aufgaben auf Kurs bleiben

Fokus-Sitzungen blockieren unproduktive und ablenkende Seiten

Windows- und Mac-Apps zur Nachverfolgung von Desktop-Aktivitäten

RescueTime Beschränkungen

Unzulänglichkeiten beim Projekt- und Aufgabenmanagement

Keine Features für die Zusammenarbeit

Preise für RescueTime

Kontaktieren Sie RescueTime für weitere Informationen

RescueTime Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

4.6/5 (120+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (70+ Bewertungen)

5. Clockify

über ClockifyClockify ist eine Anwendung zur Zeiterfassung, mit der sich der Zeitaufwand für Projekte und Aufgaben nachverfolgen lässt. Sie ermöglicht es Benutzern, genaue Timesheets zu erstellen, abrechenbare Sätze für ihre Arbeit festzulegen und detaillierte Berichte über ihren Fortschritt zu erstellen. Um Clockify zu nutzen, müssen Benutzer ein Konto in der App erstellen und sich dann anmelden, um die Nachverfolgung der Zeit über das Dashboard von Clockify zu starten.

Ein einzigartiges Feature, das Clockify bietet, ist die Änderung der Startzeit des laufenden Timers. Wenn Sie zum Beispiel vergessen haben, den Timer zu Beginn des Tages zu starten, können Sie den Timer manuell so einstellen, dass er den Beginn Ihrer Arbeit widerspiegelt. Dieses Feature ist besonders nützlich für diejenigen, die ihre Zeit nicht regelmäßig nachverfolgen. So können Sie verhindern, dass Sie Ihren Kunden zu viel berechnen oder mehr arbeiten, als Sie sollten!

Clockify beste Features

Schnelles Blockieren der Zeit in Ihrem Kalender

Diagramme zur Zeitaktivität auf einem Dashboard

Erkennung inaktiver Apps

80+ Integrationen

Clockify Beschränkungen

Teams benötigen möglicherweise eine Schulung, um alle Features zu erlernen

Weniger intuitive Schnittstelle

Clockify Preise

Basis : $3,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $3,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Standard : $5,49/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $5,49/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Pro : $7,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $7,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $11,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Clockify Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

4.7/5 (4,000+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

6. Schwimmen

über Schwebekörper Das Ressourcenmanagement-Tool Float wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Rationalisierung ihrer Ressourcenmanagementprozesse zu unterstützen. Es bietet fortschrittliche Analysen und Algorithmen, die detaillierte Informationen über Ressourcen wie Mitarbeiter, Finanzen und Prozesse liefern.

Diese Daten können dann verwendet werden, um die Effizienz zu optimieren, Kosten zu senken, die Rentabilität zu erhöhen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Ressourcenplanung und -nachverfolgung in Echtzeit mit Float ermöglicht es Unternehmen, schnell auf Veränderungen zu reagieren.

Mithilfe des analytischen Features können Unternehmen Trends und Chancen erkennen und so ihren Mitbewerbern voraus sein. Dies hilft Teams, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und produktiver zu sein!

Float beste Features

Finance tools erfassen die abrechenbaren Stunden des Teams, um Rechnungen zu erstellen

Automatisierte Erinnerungen über Slack, E-Mail und Mobiltelefon

Vorausgefüllte Timesheets basierend auf geplanten Aufgaben

Vergleich zwischen geschätzten und tatsächlichen Stunden

Float-Beschränkungen

Steile Lernkurve zum Aufbau eines stabilen Workflows innerhalb der Plattform

Fehlende erweiterte Datenexportfunktionen

Preise für Float

Ressourcenplanung : $6/Person pro Monat, jährliche Abrechnung

: $6/Person pro Monat, jährliche Abrechnung Ressourcenplanung und Zeiterfassung : $10/Person pro Monat, jährliche Abrechnung

: $10/Person pro Monat, jährliche Abrechnung Plus Pack Add-On: $6/Person pro Monat

Float Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

7. HourStack

über HourStack HourStack ist ein Projekt und time management tool das Benutzern hilft, sich zu organisieren, ihre Produktivität zu steigern und ihre Ziele zu erreichen. Benutzer können Aufgaben in Zeitblöcken organisieren, aufgaben nach Prioritäten ordnen und verwalten ihre täglichen Aktivitäten in einer einzigen Ansicht.

Mit der modernen, intuitiven Oberfläche von HourStack können Benutzer den Fortschritt über die Zeit mit Leisten visualisieren, Datenpunkte schnell mit Notizen und Tags erfassen und Aufgaben zwischen Tagen und Wochen mühelos wechseln. Mit dieser App zur Zeiterfassung behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte und profitieren von Features wie Erinnerungen an Aufgaben, erweiterten Filtermöglichkeiten und Unterstützung für kollaborative Workspaces.

HourStack beste Features

Individuelle und Team-Kalender-Ansichten zur Optimierung der Zeitpläne

Anpassbare Berichterstellung mit Filtern, Gruppierung und Sortierung

Excel-, Google Tabellen- und CSV-Dateiexporte

Kalender Timer mit einem Mausklick

HourStack Begrenzungen

Die Zeitgenauigkeit hängt von der konsequenten Eintragung und Pflege durch den Benutzer ab

Kurzer kostenloser Testversionszeitraum, um die tatsächlichen Auswirkungen auf die Produktivität zu erfahren

Preise für HourStack

Personal : $9/Monat für 1 Mitglied, jährliche Abrechnung

: $9/Monat für 1 Mitglied, jährliche Abrechnung Team: $12/Monat pro Mitglied, jährliche Abrechnung

HourStack Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4.8/5 (10+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (5 Bewertungen)

8. Paymo

über PaymoPaymo's Tool zur Zeiterfassung können Geschäfte nachverfolgen, wie viel Zeit ihre Mitarbeiter zu erledigen haben. Es hilft Teams, ihre Abrechnungs- und Fakturierungsprozesse zu verbessern, indem es genaue, detaillierte Daten zur Zeiterfassung liefert - einer der wichtigsten Vorteile.

Anhand dieser Daten können Benutzer genaue und transparente Rechnungen erstellen, was zu besseren Beziehungen zu den Clients führt. Neben der Nachverfolgung von fakturierbarer und nicht fakturierbarer Zeit kann das Paymo time tracking tool auch dazu verwendet werden, Kosten zu verstehen, um Preismodelle zu verbessern.

Projektleiter können das Tool auch nutzen, um folgende Einstellungen vorzunehmen zeitleisten für Projekte und Fristen. Zum Beispiel legt der Projektleiter Meilensteine fest, auf die jedes Mitglied des Teams hinarbeiten soll, und verfolgt dann deren Fortschritt mit regelmäßigen Check-ins.

Paymo beste Features

Tägliche, wöchentliche oder monatliche Timesheet-Ansichten

Einstellungen zur Personalisierung des Timesheets

Kreisdiagramm- und Balkendiagramm-Berichte

Ressourcen-Management

Paymo Beschränkungen

Keine erweiterte Aufgabenverwaltung im kostenlosen Free-Plan

Integrationen sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Paymo Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : 4,95 $/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: 4,95 $/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Klein Büro : $9,95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9,95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Geschäft: $20,79/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Paymo Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

Betreiben Sie ein kleines Business? Schauen Sie sich das an_ **Tools zur Zeiterfassung für kleine Geschäfte !

9. Time Doctor

über Time Doctor Time Doctor ist eine Software zur Zeiterfassung, die Unternehmen und Privatpersonen dabei hilft, ihre Zeit besser zu nutzen. Sie läuft im Hintergrund auf Computern und mobilen Geräten, verfolgt die genutzten Anwendungen und Websites und liefert detaillierte Berichterstellungen über die für verschiedene Aktivitäten aufgewendete Zeit.

Einer der Hauptvorteile von Time Doctor besteht darin, dass die Benutzer Einblicke in ihre Ablenkungen und Zeitfresser erhalten, die dann zur Verbesserung der Produktivität angegangen werden können. Die Software bietet auch einen Bereich von software zur Mitarbeiterüberwachung features, die den Benutzern helfen, den Überblick zu behalten.

Überprüfen Sie die ClickUp und Time Doctor Integration !

Time Doctor beste Features

Automatische Überprüfung der Anwesenheit von Mitarbeitern und Timesheets

Work-Life-Balance Widget zur Überwachung der Workloads der Mitarbeiter

Benutzerdefinierte Rollen und Einstellungen für Berechtigungen

Dashboards und benutzerdefinierte Berichte in Echtzeit

Time Doctor Limits

Die Bildschirmüberwachung kann persönliche Informationen erfassen, wenn zufällig Screenshots gemacht werden

Fehlt nativ projektmanagement-Software Time Doctor Preise

Basis : $70/Benutzer pro Jahr

: $70/Benutzer pro Jahr Standard : $100/Benutzer pro Jahr

: $100/Benutzer pro Jahr Premium: $200/Benutzer pro Jahr

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

10. TickTick

über Tick Tick Das Hauptmerkmal von TickTick ist, dass es eine klare und strukturierte Möglichkeit für jeden bietet, seine Zu erledigen Liste zu verwalten. In TickTick können Benutzer Listen mit Aufgaben erstellen, Erinnerungen einstellen und Prioritäten für ihre Aufgaben setzen.

TickTick ist auch eine praktische App für die Zeiterfassung in Teams und für die Zusammenarbeit. Benutzer können Aufgaben und Listen freigeben, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen und den Fortschritt von Projekten im Team nachverfolgen. Dies kann Teams helfen, effektiv zu kommunizieren und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen. Dies führt zu einer produktiveren und effizienteren Arbeitsumgebung.

Anstatt Aufgaben abzutippen, können Benutzer sie mit ihrer Stimme in ihre Listen eintragen! Die App TickTick wandelt Ihre gesprochenen Worte in Text um und fügt sie mithilfe der Spracherkennung zu Ihrer Liste hinzu.

TickTick beste Features

Einfache Organisationshierarchie (Ordner, Listen, Aufgaben und Elemente zum Ankreuzen)

Verschiedene Ansichten und Abonnements für den Kalender

Speicherort-Erinnerungen

Pomodoro-Timer

TickTick Begrenzungen

Nicht als eigenständiges Tool zur Verwaltung von Aufgaben geeignet

Eingeschränkte Funktion zur Nachverfolgung des Fortschritts

TickTick Preise

Kontaktieren Sie TickTick für Preisinformationen

TickTick Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

4.8/5 (80+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

Time To Get on Track-With ClickUp

Apropos in der Spur bleiben... es ist Zeit, Ihre Software für die Zeiterfassung auszuwählen! Nutzen Sie diese detaillierte Liste als Leitfaden für Ihre Suche und stellen Sie sicher, dass Sie das Beste aus Ihrer Software zur Zeiterfassung herausholen. Und wenn Sie bei Ihrer Entscheidung besonders zeitsparend vorgehen wollen, wählen Sie die Software mit der höchsten Bewertung in dieser Liste - ClickUp!

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

Zugriff auf tonnenweise zeitsparende Features, mehr als 15 anpassbare Ansichten für Projekte, hunderte von Vorlagen und vieles mehr, alles von einer einzigen Plattform aus! Außerdem ist ClickUp ebenso leistungsstark wie kostengünstig, so dass Sie nie auf Ihre bevorzugten Features verzichten müssen 🙂

Steigern Sie Ihre Produktivität und sehen Sie zu, wie Ihre Gewinne in die Höhe schnellen, wenn Sie sich heute für ClickUp anmelden ! 🏆