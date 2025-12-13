Die 10 besten Alternativen zu Google Workspace Studio für Teams

Teams, die über Google Workspace Studio hinausgewachsen sind, wünschen sich oft mehr als das, was Gemini und grundlegende Tools für die Zusammenarbeit bieten. Viele IT-Entscheidungsträger, Gründer und Betriebsleiter wünschen sich Tools mit umfassenderen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten. Außerdem suchen sie nach stärkeren Datenschutzoptionen und Preisen, die zu schnell wachsenden Teams passen.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen 10 empfehlenswerte Alternativen zu Google Workspace Studio vor – von Plattformen wie ClickUp, die KI-gestützte Agenten und strukturiertes Aufgabenmanagement bieten, bis hin zu Tools wie ONLYOFFICE und Proton, deren Schwerpunkt auf selbst gehostetem Datenschutz und Compliance liegt.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Betrieb skalieren oder Ihre Arbeitsweise überdenken möchten – mit diesen Optionen kommen Sie weiter als mit Studio allein.

Die besten Alternativen zu Google Workspace Studio auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Alternativen zu Google Workspace Studio. 👇

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* ClickUp Strukturierte, KI-gestützte Workflow-Automatisierung für funktionsübergreifende Teams, schnell wachsende Unternehmen und Unternehmensabläufe. ClickUp Brain für kontextbezogene Empfehlungen, ClickUp Agents für automatisierte Überwachung, ClickUp Automatisierungen für zuverlässige Workflow-Ausführung, Brain MAX für app-übergreifenden Support, Talk to Text für sofortige Ideenerfassung. Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Microsoft 365 Ökosysteme der Produktivität der Enterprise-Klasse für Unternehmen, die auf einer Windows-Infrastruktur standardisiert sind. Kontextbezogene Copilot-Unterstützung, appübergreifende Workflow-Automatisierung über Power Automate, autonome Agents 365 und visueller Dokumentenvergleich Kostenlose Testversion; ab 7,20 $/Monat pro Benutzer Zoho Workplace Budgetbewusste Teams, die eine integrierte Suite zur Steigerung der Produktivität mit starker nativer Automatisierung suchen Zia KI-Agenten für die Erkennung von Anomalien, die Bereinigung von E-Mails und die Klassifizierung von Dokumenten sowie enge CRM- und Ökosystem-Integrationen Kostenlose Testversion; ab 4 $/Monat pro Benutzer ONLYOFFICE Workspace Selbst gehostete, datenschutzkonforme Dokumentenumgebungen für Unternehmen mit Fokus auf Sicherheit Benutzerdefinierte KI-Agenten mit granularen Zugriffsrechten, mehrsprachige Dokumentübersetzung, Speicher für KI-Ergebnisse und zertifizierte digitale Signaturen. Free; ab 30 $/Monat pro Administrator Proton Suite Datenschutzkritische Bereiche wie Rechtsteams, Gesundheitsorganisationen, Journalisten und sicherheitssensible Unternehmen Verschlüsselte E-Mails, Drive und Dokumente ohne Zugriff; Lumo KI ohne Datenprotokollierung; zeitlich begrenzte Links; und verschlüsselte E-Mails mit Ablaufsteuerung. Ab 14,99 $/Monat pro Benutzer Notion Hochgradig anpassungsfähige Workspaces für Teams, die Dokumente, Datenbanken, Wikis und KI-gestützte Wissenshubs miteinander verbinden. KI-gestützte Datenextraktion, Workspace-weite Wissenssuche, automatisierte Richtlinienaktualisierungen und Datenbankstrukturen mit mehreren Ansichten Free; ab 12 $/Monat pro Benutzer Coda Interaktive Dokumentensysteme für Teams, die datengesteuerte Workflows und app-ähnliche Dokumente erstellen. KI-Spalten für die Anreicherung großer Datenmengen, geplante Automatisierungen, eine Verbindung zum Packs-Ökosystem und Kontrollen des Versionsverlaufs Kostenlos; ab 12 $/Monat pro Doc Maker LibreOffice Online Open-Source-Dokumentenkooperation für Teams, die eine Bindung an einen bestimmten Anbieter oder proprietäre Cloud-Suiten vermeiden möchten. Browser-basierte Bearbeitung für Writer/Calc/Impress, Master-Dokument-Funktionen, Seriendruck und Vektor-Tools Kostenlos (Open Source) Bitrix24 All-in-One-Verwaltung des Geschäfts für KMUs, die CRM, Teamkommunikation, Aufgaben und Automatisierung kombiniert. CoPilot KI für Anruf-Transkription, strukturierte Aufgabenerstellung, Umschreiben von Inhalten und automatisierte CRM-Updates Kostenlose Testversion; ab 61 $/Monat pro Organisation Polaris Office Geräteunabhängige Dokumenten-Workflows für Teams, die über Desktop, Mobilgeräte und das Web hinweg arbeiten KI Write für die automatisierte Erstellung von Inhalten, Ask Doc für PDF-Einblicke, automatisch generierte Präsentationen und mobiles OCR-Scannen. Kostenlose Testversion; ab 7,99 $/Monat pro Benutzer

📖 Lesen Sie auch: Google Workspace-Alternativen: Tools wie G Suite

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Google Workspace Studio achten?

Bevor Sie KI-Produktivitäts-Tools vergleichen, sollten Sie wissen, was für die Workflows Ihres Teams unerlässlich ist. Eine gute Alternative sollte Ihnen bei der Zusammenarbeit, der Erstellung von Inhalten und der Automatisierung täglicher Aufgaben helfen. Dabei sollte sie die Dinge nicht unnötig komplizieren.

Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Bewertung von Alternativen zu Google Workspace Studio beachten sollten:

Steuerelemente zum Erstellen von Agenten: Richten Sie präzise Auslöser, Bedingungen und mehrstufige Aktionen ein, die genau nach Ihren Wünschen ausgeführt werden.

App-übergreifende Reichweite: Gehen Sie über Google Workspace hinaus – erstellen Sie auch Verbindungen zu Ihren CRM-, HR-, Support- und Engineering-Tools.

Kontextreiche Daten: Nutzen Sie Ihre Datenbanken, Wikis oder APIs, damit Ihre Mitarbeiter fundierte Entscheidungen treffen können, statt zu raten.

Integrierte Governance: Nutzen Sie Audit-Protokolle, Nachverfolgung der Nutzung und rollenbasierte Berechtigungen, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

Sicherheit auf Enterprise-Niveau: Kontrollieren Sie Verschlüsselung, Zugriffsebenen und Datenresidenz, um sich keine Sorgen machen zu müssen.

Erstellung ohne Programmierkenntnisse: Verwenden Sie Drag-and-Drop-Builder und wiederverwendbare Vorlagen, um Agenten schnell zu entwerfen, zu testen und zu starten.

📮 ClickUp Insight: Nur 10 % der Befragten unserer Umfrage nutzen Sprachassistenten (4 %) oder automatisierte Agenten (6 %) für KI-Anwendungen, während 62 % dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude bevorzugen. Die geringere Akzeptanz von Assistenten und Agenten könnte daran liegen, dass diese Tools oft für bestimmte Aufgaben optimiert sind, wie z. B. die freihändige Bedienung oder bestimmte Workflows. ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. ClickUp Brain ist ein dialogorientierter KI-Assistent, der Ihnen in einem breiten Bereich von Anwendungsfällen helfen kann. Andererseits können KI-gestützte Agenten innerhalb der ClickUp-Chat-Kanäle Fragen beantworten, Probleme triagieren oder sogar bestimmte Aufgaben übernehmen!

Die besten Alternativen zu Google Workspace Studio

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über unsere Auswahl der besten Alternativen zu Google Workspace Studio. 🎯

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für strukturierte, KI-gestützte Workflow-Automatisierung in einem einheitlichen Ökosystem)

Gewinnen Sie kontextbezogene Erkenntnisse, die Ihre Workflows mit ClickUp Brain verbessern

Die Projektmanagement-Software von ClickUp ist das Herzstück Ihres Arbeitssystems. Sie vereint Aufgaben, Projekte, Dokumente, KI und Automatisierung im ersten konvergierten KI-Workspace überhaupt.

Dies ersetzt verstreute Workflows in Google Workspace Studio. Jetzt haben Sie ein einziges, organisiertes System. Die Verantwortlichkeit lässt sich leicht skalieren.

Schneller vorankommen mit kontextbezogener KI

ClickUp Brain rät nicht – es liest Ihren Workspace und versteht Ihre Projekte. So erhalten Sie eine auf realen Kontexten basierende Anleitung statt oberflächlicher Vorschläge.

Angenommen, Sie verwalten viele Onboarding-Prozesse für neue Kundensegmente.

Sie bitten ClickUp Brain, Aktualisierungen zu Aufgaben, verknüpften Dokumenten und aktuellen Kommentaren in Ihrem Onboarding-Arbeitsbereich zu überprüfen. Es identifiziert Lücken zwischen den Segmenten, hebt Eigentümer hervor, die Unterstützung benötigen, und liefert eine klare Abfolge der nächsten Schritte. Sie gehen gut vorbereitet in Ihr Meeting und sind bereit, Arbeit zu verteilen.

So nutzen Sie KI für alltägliche Aufgaben:

📌 Probieren Sie diesen Befehl aus: Überprüfen Sie unseren Onboarding-Workspace. Fassen Sie die Lücken zwischen den Segmenten zusammen und erstellen Sie eine Liste der Folgemaßnahmen, die ich heute zuweisen sollte.

Unterstützen Sie Ihre Workflows mit KI-Agenten

*Verwenden Sie ClickUp Agents, um komplexe Workflows zu überwachen und die operative Kontrolle zu unterstützen.

ClickUp Agents helfen Ihrem Team, die operative Arbeit zu skalieren, ohne zusätzliche Tools hinzuzufügen. Sie lesen die Aktivitäten im Workspace, interpretieren Muster und führen Routineaufgaben aus, damit Ihre Workflows zuverlässig voranschreiten.

Nehmen wir beispielsweise an, Ihr PMO-Team führt die Nachverfolgung mehrerer paralleler Implementierungsprojekte durch. Sie erstellen einen benutzerdefinierten Agenten, der jeden Morgen die Projekt-Dashboards überprüft, versäumte Aufgaben identifiziert und eine kurze Aktualisierung in Ihrer wöchentlichen Planungsaufgabe veröffentlicht.

Sehen Sie sich dieses Video an, um Ihr eigenes zu erstellen:

Außerdem ist der Einstieg mit vorgefertigten Agenten ganz einfach:

Live Answers Agent beantwortet Teamfragen sofort unter Verwendung des tatsächlichen Workspace-Kontexts.

Live Intelligence Agent liefert Erkenntnisse, hebt aufkommende Risiken hervor und erstellt Zusammenfassungen auf der Grundlage von Live-Projektdaten.

Automated Reporting Agent erstellt Berichte, Statusaktualisierungen oder Dashboard-Zusammenfassungen basierend auf Auslösern oder Zeitplänen.

Task-Creation Agent überwacht Eingaben wie Formulare, Tickets oder Nachrichten und erstellt automatisch Aufgaben mit den richtigen Eigentümern und Metadaten.

Benachrichtigungs- und Alarmagent überwacht überfällige Elemente, Statusänderungen oder neue Kommentare und benachrichtigt die richtigen Personen.

🔍 Wussten Sie schon? 79 % der Unternehmen geben an, dass sie bereits KI-Agenten einsetzen – 66 % davon berichten von messbaren Steigerungen der Produktivität.

Automatisieren Sie zuverlässige Prozesse

Erstellen Sie Workflow-Automatisierungen in ClickUp, um Projekte voranzutreiben

ClickUp Automatisierung hilft Ihnen dabei, strukturierte Workflows zu entwerfen, die selbstständig ablaufen. Durch den Wegfall manueller Kontrollpunkte automatisiert Ihr Workspace sich wiederholende Aktionen. Auf diese Weise kann sich Ihr Team auf die Strategie konzentrieren, anstatt sich um Statusaktualisierungen zu kümmern.

Ein Marketingteam, das die Durchführung von Kampagnen von der Planung bis zur Berichterstellung verwaltet, kann als Beispiel:

Aktualisieren Sie Dashboards für die Berichterstellung, sobald Aufgaben fertiggestellt sind.

Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, wenn eine Kampagne in eine neue Phase übergeht.

Wenden Sie voreingestellte Checklisten basierend auf dem Kampagnentyp an.

Übertragen Sie Ihren Workspace-Kontext in jede App

Bringen Sie mit ClickUp Brain MAX Ihr Wissen über den Workspace in jede App ein, mit der Sie arbeiten.

ClickUp BrainGPT fungiert als Ihr KI-Begleiter auf Ihrem Desktop und in Ihrem Browser.

Sie öffnen die Seitenleiste, stellen eine Frage, und BrainGPT nutzt den Kontext aus Ihrem ClickUp-Workspace, um Sie bei Ihrer Arbeit außerhalb von ClickUp zu unterstützen.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie überarbeiten eine vierteljährliche Strategiepräsentation in einem anderen tool. Sie öffnen BrainGPT und bitten es, den Fortschritt Ihrer Roadmap zusammenzufassen. Es liest Ihre Aufgaben und Dokumente, identifiziert Initiativen, die fertiggestellt wurden, und ungelöste Risiken und generiert den Text für Ihre Folie.

Sie bleiben konzentriert, weil Ihre KI Ihre tatsächliche Arbeit verfolgt.

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie alle Aufgaben an einem Ort: Organisieren Sie Projekte, führen Sie die Nachverfolgung der Verantwortlichkeiten durch, fügen Sie Anhänge hinzu und treiben Sie die Arbeit mit Organisieren Sie Projekte, führen Sie die Nachverfolgung der Verantwortlichkeiten durch, fügen Sie Anhänge hinzu und treiben Sie die Arbeit mit ClickUp Aufgaben voran.

Erstellen Sie Inhalte dort, wo sie umgesetzt werden: Entwerfen Sie Briefings, schreiben Sie Skripte, speichern Sie Richtlinien und verknüpfen Sie jedes Dokument direkt mit der zugehörigen Aufgabe, damit nichts isoliert bleibt – mit Entwerfen Sie Briefings, schreiben Sie Skripte, speichern Sie Richtlinien und verknüpfen Sie jedes Dokument direkt mit der zugehörigen Aufgabe, damit nichts isoliert bleibt – mit ClickUp Docs.

Finden Sie alles in Ihrem Arbeitsbereich sofort: Mit Mit ClickUp Enterprise Search können Sie Ergebnisse aus Aufgaben, Dokumenten, Chats, Kommentaren, Anhängen und verbundenen Apps abrufen.

Halten Sie die Kommunikation an die Ergebnisse gebunden: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Chat , um Aktualisierungen innerhalb des Spaces oder der Aufgabe, an der Sie arbeiten, zu besprechen, damit Unterhaltungen nicht mehr getrennt von der Arbeit stattfinden.

Projekte und Leistung auf einer Ansicht: Verfolgen Sie Fortschritte, Workload, Zeitleisten und Teamergebnisse mithilfe anpassbarer Karten in Verfolgen Sie Fortschritte, Workload, Zeitleisten und Teamergebnisse mithilfe anpassbarer Karten in ClickUp Dashboards

Ideen viermal schneller festhalten: Sprechen Sie Updates, kreative Notizen oder Aktionselemente mit Sprechen Sie Updates, kreative Notizen oder Aktionselemente mit ClickUp Talk to Text in Brain MAX ein und wandeln Sie sie in sauberen Text in Ihrem Workspace um.

Limitierungen von ClickUp

Der Free-Plan unterliegt Limiten hinsichtlich der Nutzung von KI und Agenten.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein zufriedener Benutzer hat diese Bewertung auf G2 freigegeben:

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und Kommunikationen an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht mir das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt. Dieser Automatisierungsaspekt ist sehr hilfreich, da er meinen Workflow optimiert und den manuellen Aufwand reduziert. Darüber hinaus war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere von mir verwendete Tools wie Slack, Open AI und GitHub integrieren lässt und so eine einheitliche Arbeitsumgebung schafft. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

Ich finde ClickUp unglaublich wertvoll, da es Funktionen auf einer einzigen Plattform zusammenfasst, wodurch alle Arbeiten und Kommunikationen an einem Ort gesammelt werden und ich einen 100-prozentigen Überblick habe. Diese Integration vereinfacht mir das Projektmanagement und verbessert die Effizienz und Übersichtlichkeit. Besonders gut gefällt mir das Brain-AI-Feature, da es als KI-Agent fungiert, der meine Befehle ausführt und Aufgaben effektiv für mich erledigt.

Dieser Aspekt der Automatisierung ist sehr hilfreich, da er meinen Workflow optimiert und den manuellen Aufwand reduziert. Darüber hinaus war das Setup von ClickUp sehr einfach zu navigieren, was den Übergang von anderen Tools nahtlos machte. Ich schätze auch, dass ClickUp sich in andere von mir verwendete Tools wie Slack, Open AI und GitHub integrieren lässt und so eine einheitliche Arbeitsumgebung schafft. Aus diesen Gründen würde ich ClickUp insgesamt sehr weiterempfehlen.

🔍 Wussten Sie schon? Das Interesse an KI-Agenten explodiert. 62 % der Unternehmen geben an, dass sie bereits mit ihnen experimentieren und sie als den nächsten großen Hebel für intelligenteres und schnelleres Arbeiten betrachten.

2. Microsoft 365 (am besten geeignet für etablierte Ökosysteme von Unternehmen)

über Microsoft 365

Microsoft 365 verbindet Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams über Copilot KI, das kontextbezogen in jeder von Ihnen verwendeten App funktioniert. Power Automate verknüpft Workflows über Anwendungen hinweg mithilfe visueller Builder, extrahiert E-Mail-Daten in Tabellenkalkulationen, dient als Auslöser für Genehmigungsketten in Teams oder übernimmt die Synchronisierung von SharePoint-Dokumenten.

Die Google Workspace Studio-Alternative lässt sich nahtlos in Organisationen integrieren, die bereits über eine Windows-Infrastruktur verfügen, und schafft miteinander verbundene Systeme, die sich wie native Lösungen anfühlen und nicht wie zusammengeschusterte Lösungen.

Die autonomen Agenten erweitern die interne Kommunikationssoftware, indem sie es Benutzern ermöglichen, autonome KI-Agenten zu erstellen, die bestimmte Geschäftsprozesse überwachen, auf Auslöser reagieren und Workflows im gesamten Ökosystem ausführen, ohne dass eine ständige menschliche Überwachung erforderlich ist.

Die besten Features von Microsoft 365

Analysieren Sie E-Mail-Stimmungsmuster und erhalten Sie Empfehlungen von /AI zu optimalen Versandzeiten, basierend darauf, wie Empfänger in der Vergangenheit mit Ihren Nachrichten interagiert haben.

Vergleichen Sie bis zu fünf Dokumente nebeneinander in OneDrive und heben Sie wichtige Unterschiede sofort hervor, um die Vertragsprüfung zu optimieren.

Erstellen Sie visuelle Assets mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache über Business Chat oder den Visual Creator Agent .

Erstellen Sie benutzerdefinierte autonome Agenten, die Bedingungen überwachen und vordefinierte Aktionen ohne manuelles Eingreifen ausführen.

Limitierungen von Microsoft 365

Für Copilot KI muss zusätzlich zur Microsoft 365-Basislizenz ein weiteres Abonnement erworben werden.

Die Benutzeroberfläche verteilt die tools auf Dutzende miteinander verbundener Apps, was neue Benutzer verwirrt, die versuchen, grundlegende Funktionen zu finden.

Preise für Microsoft 365

Kostenlose Testversion

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft 365

G2: 4,6/5 (über 5.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 13.950 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft 365?

Laut einer Bewertung von G2:

Was mir an Microsoft Copilot am besten gefällt, ist die nahtlose Integration in Microsoft 365-Anwendungen wie Word, Excel und Outlook. Es spart Zeit, indem es innerhalb von Sekunden Entwürfe erstellt, Daten analysiert und lange Threads oder Dokumente zusammenfasst. Die Eingabe in natürlicher Sprache macht die Nutzung sehr einfach, selbst für Personen, die nicht besonders technisch versiert sind. Bei sich wiederholenden oder rechercheintensiven Aufgaben fühlt es sich an, als hätte ich einen persönlichen Assistenten in meinem Workspace, was sowohl die Produktivität als auch die Konzentration verbessert.

Was mir an Microsoft Copilot am besten gefällt, ist die nahtlose Integration in Microsoft 365-Anwendungen wie Word, Excel und Outlook. Es spart Zeit, indem es innerhalb von Sekunden Entwürfe erstellt, Daten analysiert und lange Threads oder Dokumente zusammenfasst. Die Eingabe in natürlicher Sprache macht die Nutzung sehr einfach, selbst für Personen, die nicht besonders technisch versiert sind. Bei sich wiederholenden oder rechercheintensiven Aufgaben fühlt es sich an, als hätte ich einen persönlichen Assistenten in meinem Workspace, was sowohl die Produktivität als auch die Konzentration verbessert.

🧠 Wissenswertes: Im Rahmen eines Experiments an der Harvard University wurde eine Schar winziger Roboter namens Kilobots entwickelt. Ein einzelner Roboter ist ungeschickt und langsam, aber tausend davon können gemeinsam Formen, Muster und koordinierte Verhaltensweisen bilden, die fast lebendig wirken. Dies ist eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie einfache Agenten komplexe Intelligenz erzeugen können.

3. Zoho Workplace (am besten geeignet für Unternehmen mit knappem Budget)

über Zoho Workplace

Zoho Workplace vereint E-Mail, Dokumente, Tabellen, Präsentationen, Chatten und Video-Konferenzen auf einer einzigen Plattform.

Zia KI fungiert als intelligenter Assistent für das gesamte Tool für die Remote-Arbeit, scannt Muster und automatisiert repetitive Workflows selbstständig. Administratoren können Modelle von Drittanbietern wie ChatGPT, Gemini, Claude oder Cohere mit den Features von Zia verbinden und verschiedene Modelle je nach ihren Stärken unterschiedlichen Aufgaben zuweisen.

Das umfassende Zoho-Ökosystem schafft natürliche Brücken zwischen Kundendaten und Tools für die Produktivität, sodass Verkaufsanfragen ohne manuelle Übertragungen direkt in das CRM fließen können. Zia kann E-Mails scannen, potenzielle Leads identifizieren und basierend auf den analysierten Inhalten automatisch CRM-Einträge erstellen oder aktualisieren.

Die besten Features von Zoho Workplace

Setzen Sie autonome Zia Agents ein, die E-Mail-Muster überwachen, Anomalien erkennen und automatisch Bereinigungspläne ausführen.

Konfigurieren Sie Agenten so, dass sie Sicherheitsbedrohungen in E-Mails erkennen und automatisch Berichte über Incidents für Administratoren erstellen.

Lassen Sie Agenten Rechtsdokumente automatisch klassifizieren und organisieren und leiten Sie sie auf der Grundlage einer Analyse des Inhalts zur Überprüfung weiter.

Nutzen Sie den Offline-Modus in Zoho Writer, um Dokumente auch ohne Internetverbindung weiter zu bearbeiten. Die Synchronisierung der Änderungen erfolgt automatisch, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.

Limitierungen von Zoho Workplace

Das visuelle Design wirkt im Vergleich zu modernen Tools für das Projektmanagement veraltet, insbesondere bei Editoren für Dokumente und Tabellenkalkulationsschnittstellen.

Die Integrationsmöglichkeiten außerhalb des Zoho-Produktökosystems sind stark eingeschränkt.

Preise für Zoho Workplace

Kostenlose Testversion

5 GB

Workplace Standard: 4 $/Monat pro Benutzer

Mail Lite: 1 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Mail Premium: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Workplace Professional: 7 $/Monat pro Benutzer

Workplace Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

10 GB

Workplace Standard: 4 $/Monat pro Benutzer

Mail Lite: 1,25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Mail Premium: 4 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Workplace Professional: 7 $/Monat pro Benutzer

Workplace Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (über 26.440 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Workplace?

Ein G2-Rezensent gibt freigeben:

Ich liebe die robusten Automatisierungs-Features von Zoho CRM, die wiederholende Aufgaben wie Lead-Nachverfolgung und Workflow-Management rationalisieren und mir viel Zeit sparen. Der KI-Assistent Zia ist herausragend und bietet vorausschauende Einblicke und Anomalieerkennung, die mir helfen, vielversprechende Leads zu priorisieren. Die nahtlose Integration mit über 1.000 Apps, darunter Google Workspace und Mailchimp, macht es unglaublich vielseitig. Darüber hinaus bieten die anpassbaren Dashboards und erweiterten Analysen Echtzeit-Einblicke, die zu intelligenteren Entscheidungen führen.

Ich liebe die robusten Features der Automatisierung von Zoho CRM, die wiederholende Aufgaben wie Lead-Nachverfolgung und Workflow-Management rationalisieren und mir viel Zeit sparen. Der KI-Assistent Zia ist herausragend und bietet vorausschauende Einblicke und Anomalieerkennung, die mir helfen, vielversprechende Leads zu priorisieren. Die nahtlose Integration mit über 1.000 Apps, darunter Google Workspace und Mailchimp, macht es unglaublich vielseitig. Darüber hinaus bieten die anpassbaren Dashboards und erweiterten Analysen Echtzeit-Einblicke, die zu intelligenteren Entscheidungen führen.

4. ONLYOFFICE Workspace (am besten geeignet für Infrastrukturunabhängigkeit)

über ONLYOFFICE Workspace

ONLYOFFICE Workspace läuft auf Ihren eigenen Servern, sodass Sie nicht auf externe Cloud-Anbieter angewiesen sind.

Es verfügt über KI-Agenten für Dokumentenanalyse, Inhaltserstellung, Websuchen und Aufgaben zur Verwaltung des Workspace. Diese können Dateien organisieren und Mitglieder des Teams einladen. Sie können KI-Anbieter wie OpenAI, Anthropic, TogetherAI oder OpenRouter mit diesen Agenten verbinden. Aktivieren Sie dann den MCP-Server, damit diese direkt mit DocSpace-Elementen interagieren können.

Die Agenten können Ihre Wissensdatenbank (die aus Ihren eigenen Dokumenten indexiert wird) durchsuchen oder bei Bedarf Informationen aus dem Internet abrufen. Zu den Raumtypen gehören Räume für die Zusammenarbeit im Team zum gemeinsamen Verfassen von Dokumenten, benutzerdefinierte Räume für bestimmte Workflows, öffentliche Räume für die externe Freigabe, Räume zum Ausfüllen von Formularen für die Datenerfassung und virtuelle Datenräume für die Sicherheit der Verwaltung.

Die besten Features von ONLYOFFICE Workspace

Agentenmanager , Inhaltsersteller oder Betrachter zu. Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agentenbeispiele mit spezifischen Anweisungen und Zwecken und weisen Sie Zugriffsrechte füroderzu.

Übersetzen Sie Dokumente zwischen über 30 Sprachen direkt im Editor, ohne Text in externe Tools kopieren zu müssen.

Speichern Sie KI-generierte Ergebnisse im Speicher für Ergebnisse , wo Sie sie weiter bearbeiten, mit Teams zusammenarbeiten oder über öffentliche Links freigeben können.

Fügen Sie Verträgen und Vereinbarungen digitale Signaturen hinzu, indem Sie die zertifikatsbasierte Authentifizierung für die Rechtsgültigkeit nutzen.

Limitierungen von ONLYOFFICE Workspace

Die Benutzeroberfläche scheint funktional, aber nicht modern zu sein. Es fehlt ihr die visuelle Raffinesse, die man bei cloud-nativen Alternativen zu Google Workspace Studio findet.

Das Support-Modell stützt sich stark auf Community-Kanäle. Diese sind zwar hilfreich, bieten jedoch nicht die schnellen, SLA-gestützten Reaktionszeiten, die Teams von großen kommerziellen Anbietern erwarten.

Preise für ONLYOFFICE Workspace

DocSpace

Free

Geschäft: 30 $/Monat pro Administrator

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Docs Enterprise: Ab 1.500 $

Bewertungen und Rezensionen zu ONLYOFFICE Workspace

G2: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 320 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ONLYOFFICE Workspace?

Wie auf G2 freigegeben:

Was mir an OnlyOffice besonders gut gefällt, ist der große Bereich an Features und Tools, mit denen ich Dokumente, Tabellen und Präsentationen effizient und effektiv erstellen und bearbeiten kann. Eine weitere herausragende Eigenschaft von OnlyOffice ist die intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, die die Arbeit mit Dokumenten sehr einfach macht. Darüber hinaus funktioniert die Software nahtlos auf verschiedenen Plattformen und Geräten, sodass ich von überall und zu jeder Zeit arbeiten kann.

Was mir an OnlyOffice besonders gut gefällt, ist der große Bereich an Features und Tools, mit denen ich Dokumente, Tabellen und Präsentationen effizient und effektiv erstellen und bearbeiten kann. Eine weitere herausragende Eigenschaft von OnlyOffice ist die intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche, die die Arbeit mit Dokumenten sehr einfach macht. Darüber hinaus funktioniert die Software nahtlos auf verschiedenen Plattformen und Geräten, sodass ich von überall und zu jeder Zeit arbeiten kann.

🔍 Wussten Sie schon? Obwohl 57 % der Führungskräfte innerhalb des nächsten Jahres einen messbaren ROI erwarten, geben die meisten an, dass sich die Vorteile bereits jetzt bemerkbar machen. 97 % verzeichnen eine Steigerung der Produktivität, 94 % berichten von einer höheren Rentabilität und 91 % geben an, dass sich die Qualität der Arbeit verbessert hat.

5. Proton Suite (am besten geeignet für den Umgang mit vertraulichen Informationen)

via Proton Suite

Proton Suite konzentriert sich auf Zero-Access-Verschlüsselung. Das bedeutet, dass Ihre Daten auf Ihrem Gerät verschlüsselt werden, bevor sie an die Server von Proton übertragen werden. Mail, Drive, Kalender und Dokumente verwenden alle dieses Verschlüsselungssystem.

Sie unterliegen den Schweizer Datenschutzgesetzen und nicht den Überwachungsvorschriften der USA. Proton fügt Lumo hinzu, einen KI-Assistenten, der keine Unterhaltungen protokolliert und gespeicherte Chats verschlüsselt, sodass niemand sie lesen kann. Er basiert auf Open-Source-Sprachmodellen (LLMs). Er wird von den europäischen Rechenzentren von Proton aus betrieben und nutzt keine Anbieter wie OpenAI.

Sie können Dokumente direkt aus Proton Drive zur Analyse hochladen, ohne Spuren auf Remote-Servern zu hinterlassen. Anbieter von Gesundheitsdiensten, Juristen, Journalisten und Aktivisten sind auf echte Vertraulichkeit angewiesen. Dennoch sind die Such-Features eingeschränkt. Dies liegt daran, dass die serverseitige Indexierung nicht funktionieren kann, solange der Inhalt verschlüsselt ist.

Die besten Features von Proton Suite

Laden Sie Dateien sicher aus Proton Drive hoch und lassen Sie Lumo Zusammenfassungen erstellen, E-Mails entwerfen oder Code überprüfen – alles mit Sicherheit durch End-to-End-Verschlüsselung.

Aktivieren Sie den Ghost-Modus, damit Ihr aktueller Chat nach dem Schließen für immer verschwindet und nirgendwo gespeichert wird.

Speichern Sie Dateien in Proton Drive und geben Sie sie über passwortgeschützte Links frei, die nach einer festgelegten Anzahl von Tagen oder Ansichten ablaufen.

Legen Sie Ablaufdaten für gesendete E-Mails fest. Auf diese Weise sind die Nachrichten nach einer bestimmten Zeit für die Empfänger nicht mehr zugänglich.

Limitierungen von Proton Suite

Der Funktionsumfang bleibt deutlich hinter den gängigen Produktivitätssuiten zurück, da er keine erweiterten Formatierungsfunktionen, Vorlagenbibliotheken und ausgefeilte Tools für die Bearbeitung bietet.

Die Zusammenarbeit ist bewusst minimal gehalten. Sie erhalten Kommentarfunktionen und Cursor-Nachverfolgung, aber keine Echtzeit-Co-Bearbeitung- oder Vorschlag-Tools, wie sie moderne Teams erwarten.

Preise für Proton Suite

Proton Business Suite: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Proton Business Suite + Lumo KI: 27,98 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Proton Suite

G2: 4,4/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 115 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Proton Suite?

Basierend auf einer G2-Bewertung:

Protonmail ermöglicht eine End-to-End-Verschlüsselung für E-Mails, die über seine Plattform versendet werden. Die Verschlüsselung funktioniert auch für andere E-Mail-Dienste auf der Empfängerseite. Es unterstützt problemlos die Integration eines Gmail-Posteingangs für einen einfachen Zugriff auf einer Plattform. Es wird zum sicheren Versenden und Empfangen von Anhängen per E-Mail verwendet.

Protonmail ermöglicht eine End-to-End-Verschlüsselung für E-Mails, die über seine Plattform versendet werden. Die Verschlüsselung funktioniert auch für andere E-Mail-Dienste auf der Empfängerseite. Es unterstützt problemlos die Integration eines Gmail-Posteingangs für einen einfachen Zugriff auf einer Plattform. Es wird zum sicheren Versenden und Empfangen von Anhängen per E-Mail verwendet.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Proton Drive-Alternativen für Teams mit hoher Bewertung

6. Notion (am besten geeignet für die adaptive Gestaltung von Workspaces)

via Notion

Notion bietet Blöcke wie Text, Datenbanken, Galerien, Boards und Kalender.

Sie können diese in benutzerdefinierten Workspaces anordnen, anstatt feste Dokumenttypen zu verwenden. Seiten können Datenbanken enthalten, die Informationen auf verschiedene Weise gleichzeitig filtern und anzeigen. Dieselben Daten können als Liste mit Aufgaben, Kanban-Board, Kalender oder Tabelle angezeigt werden.

Außerdem funktioniert Notion KI plattformübergreifend. Es beantwortet Fragen, indem es Informationen aus Eigenschaften und Notizen innerhalb von Datenbankseiten abruft. Links zwischen Seiten erstellen Wissensgraphen, in denen interne Dokumentationen, Meeting-Notizen, Aufgabenverfolgungen und Wikis einfach miteinander verbunden werden können.

Die KI kann eine Verbindung zu externen Tools wie Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive und GitHub herstellen, um Antworten aus diesen Diensten bereitzustellen.

Die besten Features von Notion

Verwandeln Sie unübersichtliche PDF-Dateien mit den Extraktionstools von Notion AI in Sekundenschnelle in strukturierte Datenbanken.

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus verstreuten Eingaben – Slack-Threads, Dokumenten, Webrecherchen – und lassen Sie KI wiederkehrende Themen sofort aufzeigen.

Bitten Sie Ihren KI-Agenten, Richtlinienseiten im gesamten Workspace zu suchen und sie mit neuer Info zu aktualisieren, wobei das Format konsistent bleiben soll.

Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für Datenbanken und Aufgabenmanagement , die neue Einträge automatisch mit voreingestellten Eigenschaften, Aufgaben und Strukturen füllen.

Limitierungen von Notion

Die Leistung kann in sehr großen Workspaces beeinträchtigt sein, insbesondere bei der Verwendung komplexer, multirelationaler Datenbanken.

Die Offline-Funktionalität ist nach wie vor eingeschränkt, sodass für die meisten Vorgänge eine stabile Internetverbindung erforderlich ist.

Notion AI eignet sich hervorragend zum Schreiben und Zusammenfassen, verfügt jedoch nicht über den tiefgreifenden operativen Kontext und die Automatisierung, die in fortschrittlicheren KI-Workspaces zu finden sind.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Laut einer Bewertung von G2:

Notion ist unglaublich flexibel und ermöglicht es mir, Dokumente, Notizen, Aufgaben und Datenbanken in einem übersichtlichen Workspace zusammenzuführen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die Drag-and-Drop-Struktur macht das Neuanordnen von Inhalten mühelos und die Möglichkeit, verschiedene Medientypen einzubetten oder verwandte Seiten zu verknüpfen, steigert die Produktivität erheblich. Ich schätze besonders, dass ich damit alles – Projektbeschreibungen, Aufgabenlisten und Recherchen – visuell übersichtlich und leicht navigierbar organisieren kann. Es ist außerdem sehr anpassungsfähig, sodass es sich an unterschiedliche Workflows anpassen lässt, ohne Sie in eine starre Struktur zu zwingen.

Notion ist unglaublich flexibel und ermöglicht es mir, Dokumente, Notizen, Aufgaben und Datenbanken in einem übersichtlichen Workspace zusammenzuführen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, die Drag-and-Drop-Struktur macht das Neuanordnen von Inhalten mühelos und die Möglichkeit, verschiedene Medientypen einzubetten oder verwandte Seiten zu verknüpfen, steigert die Produktivität erheblich. Ich schätze besonders, dass ich damit alles – Projektbeschreibungen, Listen mit Aufgaben und Recherchen – visuell übersichtlich und leicht navigierbar organisieren kann. Es ist außerdem sehr anpassungsfähig, sodass es sich an unterschiedliche Workflows anpassen lässt, ohne Sie in eine starre Struktur zu zwingen.

7. Coda (am besten geeignet für interaktives Dokument-Engineering)

via Coda

Die Wissensmanagement-Software von Coda verwandelt Dokumente in funktionale Anwendungen. Hier verbinden sich Tabellen mit externen APIs als Auslöser für mehrstufige Aktionen, Schaltflächen lösen diese Aktionen aus und Formeln führen Berechnungen über mehrere Seiten hinweg durch.

Das Packs-Ökosystem stellt über 600 vernetzte Dienste direkt mit Dokumenten in Verbindung, darunter Slack, Google Kalender, GitHub, Jira und Salesforce.

Coda AI fungiert als vernetzter Arbeitsassistent, der direkt in Dokumenten aktiv wird. Die KI kann Daten aus allen verbundenen Apps abrufen, Informationen zusammenfassen, Inhalte generieren und wiederholende Aufgaben in großem Umfang automatisieren. Und mit Formulas gehen Sie über einfache Tabellenkalkulationsfunktionen hinaus: Sie senden Slack-Nachrichten, erstellen Kalenderereignisse oder aktualisieren externe Systeme, wenn bestimmte Bedingungen ausgelöst werden.

Die besten Features von Coda

Erstellen Sie Automatisierungen, die nach Zeitplänen, Auslösern oder Schaltflächen ausgeführt werden und Ihre Dokumente in app-ähnliche Workflows verwandeln.

Verwenden Sie KI-Spalten, um Inhalte über Hunderte von Zeilen hinweg gleichzeitig anzureichern, zu kategorisieren oder zu generieren.

Verbinden Sie sich mit Packs mit über 600 Apps und ziehen Sie Live-Daten aus Tools wie Slack, Jira, Salesforce oder Google Kalender direkt in Ihre Dokumente.

Verfolgen Sie Dokumentänderungen im Zeitverlauf und stellen Sie frühere Versionen wieder her, wenn Sie Änderungen rückgängig machen müssen.

Limitierungen von Coda

Fortgeschrittene Features wie Packs, komplexe Formeln und Automatisierung sind mit einer steilen Lernkurve verbunden, was die Beherrschung für nicht-technische Teams erschwert.

Große Dokumente oder komplexe relationale Setups können mit der Zeit langsam oder schwer zu warten sein.

Die mobile App verfügt im Vergleich zu anderen Coda-Alternativen über eingeschränkte Möglichkeiten zur Bearbeitung.

Preise für Coda

Free

Pro: 12 $/Monat pro Dokument Maker

Team: 36 $/Monat pro Doc Maker

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2: 4,6/5 (über 485 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 95 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Coda?

Laut einer Bewertung auf G2:

Coda vereint Flexibilität und Struktur – Dokumente, Daten und Workflows an einem Ort. Mir gefällt, dass es mehrere tools ersetzt und dabei intuitiv bleibt. Echtzeit-Zusammenarbeit, Automatisierungen und verknüpfte Tabellen machen die Organisation und Durchführung von Projekten nahtlos und effizient. Außerdem können Benutzer Daten verknüpfen und interaktive Diagramme erstellen.

Coda vereint Flexibilität und Struktur – Dokumente, Daten und Workflows an einem Ort. Mir gefällt, dass es mehrere tools ersetzt und dabei intuitiv bleibt. Echtzeit-Zusammenarbeit, Automatisierungen und verknüpfte Tabellen machen die Organisation und Durchführung von Projekten nahtlos und effizient. Außerdem können Benutzer Daten verbinden und interaktive Diagramme erstellen.

🧠 Wissenswertes: Forscher haben RoboBee entwickelt, einen Roboter-Insekten, der weniger wiegt als eine Büroklammer. Er kann fliegen, sich niederlassen und auf Umweltveränderungen reagieren, was ihn zu einem der kleinsten funktionalen Agentensysteme macht, die je entwickelt wurden.

8. LibreOffice Online (am besten geeignet für Open-Source-Befürworter)

über LibreOffice Online

LibreOffice Online bringt seine Desktop-Engine mit Hilfe von Diensten wie OffiDocs in Browser. Damit können Benutzer Dokumente frei bearbeiten, ohne an einen Anbieter gebunden zu sein oder proprietäre Einschränkungen zu haben. Es verwendet Browser-Erweiterungen und Webdienste, mit denen Benutzer Dokumente in den Formaten DOC, XLS und PPT erstellen, bearbeiten und anzeigen können.

Der Editor ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung, Kommentierung und grundlegende Formatierung. Er ist außerdem mit den Formaten Microsoft Office und OpenDocument kompatibel. Die Benutzeroberfläche wirkt eher zweckmäßig als modern, bietet jedoch eine zuverlässige Dokumentenbearbeitung.

Die besten Features von LibreOffice Online

Erstellen und bearbeiten Sie Dokumente in Writer , Tabellen in Calc und Präsentationen in Impress direkt im Browser.

Erstellen Sie Master-Dokumente, die mehrere separate Dateien zu einer zusammenhängenden Publikation kombinieren, wobei die Bearbeitbarkeit der einzelnen Dateien erhalten bleibt.

Verwenden Sie die Funktion zum Zusammenführen von Briefen, Etiketten oder Umschlägen, um personalisierte Briefe, Etiketten oder Umschläge aus Tabellenkalkulationsdatenquellen zu erstellen.

Entwerfen Sie benutzerdefinierte Zeichnungsobjekte und Diagramme mit den integrierten Vektorgrafik-Tools in Editors.

Limitierungen von LibreOffice Online

Das Design der Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Cloud-Office-Suiten veraltet.

Keine KI-Unterstützung, intelligente Vorlagen oder Automatisierungs-Features

Die selbst gehostete Bereitstellung erfordert fortlaufende technische Wartung, Updates zur Sicherheit und Fachwissen zur Fehlerbehebung.

Preise für LibreOffice Online

Kostenlos (Open Source)

Bewertungen und Rezensionen zu LibreOffice Online

G2: 4,3/5 (über 265 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.230 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über LibreOffice Online?

Eine Rezension auf Capterra lautet:

LibreOffice ist eine leistungsstarke, kostenlose Office-Suite mit hoher Dateikompatibilität. Allerdings könnte die Benutzeroberfläche etwas ausgefeilter sein, und bei größeren Dokumenten kann es zu Leistungseinbußen kommen.

LibreOffice ist eine leistungsstarke, kostenlose Office-Suite mit hoher Dateikompatibilität. Allerdings könnte die Benutzeroberfläche etwas ausgefeilter sein, und bei größeren Dokumenten kann es zu Leistungseinbußen kommen.

📖 Lesen Sie auch: LibreOffice-Alternativen für die Dokumentenerstellung

via Bitrix24

Bitrix24 bietet Ihnen die üblichen Tools für Produktivität wie Dokumente, Aufgaben, Chat und Videoanrufe, legt aber auch einen starken Fokus auf Geschäftsabläufe. Sie erhalten Deal-Pipelines, Lead-Nachverfolgung und automatisierte Vertriebs-Workflows an einem Ort. CoPilot arbeitet innerhalb dieser Module, um Inhalte zu generieren, Informationen zu analysieren und Routineprozesse zu übernehmen, damit Teams schneller vorankommen.

Der visuelle Workflow-Builder verbindet verschiedene Teile der Plattform miteinander. Sie können automatisierte Abläufe erstellen, die alles von der ersten Kundenanfrage bis zur endgültigen Rechnung abdecken.

Dieser All-in-One-Ansatz ist attraktiv für kleine und mittlere Unternehmen, die die Anzahl der Tools, auf die sie angewiesen sind, reduzieren möchten. Der Nachteil ist, dass Bitrix24 etwas überladen wirken kann. Da so viele Funktionen an einem Ort verfügbar sind, kann die Benutzeroberfläche bei der täglichen Arbeit verwirrend sein.

Die besten Features von Bitrix24

Transkribiert aufgezeichnete Telefonate automatisch und lässt CoPilot diese zusammenfassen, während Kontakt- oder Geschäftsfelder automatisch ausgefüllt werden.

Bereinigt Entwürfe, indem Grammatik, Tonfall und Klarheit von E-Mails, Angeboten und Social-Media-Beiträgen verbessert werden.

Erstellt strukturierte Aufgaben mit klaren Beschreibungen, Unteraufgaben und Checklisten, um das Projekt-Setup zu beschleunigen.

Limitierungen von Bitrix24

Die Plattform kann langsamer werden, wenn Teams viele Module gleichzeitig verwenden, was Benutzer oft dazu veranlasst, nach leichteren Bitrix24-Alternativen zu suchen.

Die Support-Qualität ist uneinheitlich, da sich die Erfahrungen zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Plänen stark unterscheiden.

Preise für Bitrix24

Kostenlose Testversion

Basic: 61 $/Monat pro Organisation (für fünf Benutzer)

Standard: 124 $/Monat pro Organisation (für 50 Benutzer)

Professional: 249 $/Monat pro Organisation (für 100 Benutzer)

Enterprise: 499 $/Monat pro Organisation (für 250 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2: 4,1/5 (über 585 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 975 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bitrix24?

Ein Benutzer schrieb auf Capterra:

Es ist fantastisch, weil es einen KI-Assistenten hat, der die Arbeit vereinfacht. Ich kann Video-Konferenzen mit meinen Kollegen abhalten, um problemlos über wichtige Dinge zu kommunizieren. [sic] Diese Plattform ist für mich immer sehr hilfreich.

Es ist fantastisch, weil es einen KI-Assistenten hat, der die Arbeit vereinfacht. Ich kann Video-Konferenzen mit meinen Kollegen abhalten, um problemlos über wichtige Dinge zu kommunizieren. [sic] Diese Plattform ist für mich immer sehr hilfreich.

🧠 Wissenswertes: Eine echte Multi-Agenten-Simulation namens Boids, die in den 1980er Jahren entwickelt wurde, zeigte, dass das Schwarmverhalten von Vögeln auf drei einfachen Regeln basiert: Abstand halten, Geschwindigkeit anpassen und sich in Richtung der Nachbarn bewegen. Dieses Modell wird auch heute noch verwendet, um die Grundlagen der Agentenkoordination zu vermitteln.

10. Polaris Office (am besten geeignet für geräteunabhängige Workflows)

via Polaris Office

Polaris Office bietet Ihnen ein einheitliches Erlebnis auf allen Geräten, die Sie verwenden. Ganz gleich, ob Sie mit Windows, Mac, Linux, iOS, Android oder einfach nur in einem Browser arbeiten, die Benutzeroberfläche ist Ihnen vertraut. Außerdem können Sie Microsoft Office-Dateien problemlos bearbeiten, sodass Sie mit Clients oder Teamkollegen zusammenarbeiten können, ohne sich mit Format-Problemen oder Konvertierungen herumschlagen zu müssen.

Die PDF-Tools bieten mehr als nur die einfache Ansicht. Sie können PDFs direkt bearbeiten, zwischen verschiedenen Formaten konvertieren und alles in Polaris Drive speichern, wodurch Ihre Dateien auf allen Geräten in einem Zustand der Synchronisierung bleiben.

Polaris Office umfasst auch einen KI-Workspace, der einfach zu navigieren ist . Er bietet ausreichend Leistung für lange Berichte oder Präsentationen, ohne diejenigen zu überfordern, die nur ihre täglichen Aufgaben erledigen müssen.

Die besten Features von Polaris Office

Erstellen Sie Artikel, Berichte oder andere Inhalte mit dem KI-Write-Tool.

Extrahieren Sie Zusammenfassungen, Überschriften oder Antworten aus PDF- oder Textdateien mit Ask Doc .

Verwandeln Sie Themen oder Gliederungen automatisch in vollständige Präsentationsunterlagen.

Scannen Sie physische Dokumente mit Ihrem Smartphone und wandeln Sie sie mit OCR in bearbeitbaren Text um.

Limitierungen von Polaris Office

Erweiterte Tabellenkalkulationsfunktionen wie komplexe Makros haben weiterhin einen Limit.

Die kostenlose Version zeigt Werbung innerhalb der Oberflächen der Dokumentenbearbeitung an, was den Workflow unterbricht.

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen bei der Synchronisierung, wenn sie gleichzeitig auf mehreren Geräten arbeiten.

Preise für Polaris Office

Kostenlose Testversion

Geschäft: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Bildung: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Polaris Office

G2: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Polaris Office?

Laut einer Bewertung auf G2:

Das Beste an dieser Suite ist, dass sie einfach und perfekt zu bedienen ist. Sie ist erschwinglich und bietet alles, was man braucht, in einem einzigen Paket. So hat man alles, was man von einer Suite erwarten kann, zur Verfügung, von Word über Tabellen bis hin zu Präsentationen und PDF-Dateien. Mir gefällt, dass die Suite die Zusammenarbeit mehrerer Personen an einem Projekt ermöglicht und somit einen zusätzlichen Vorteil bietet.

Das Beste an dieser Suite ist, dass sie einfach und perfekt zu bedienen ist. Sie ist erschwinglich und bietet alles, was man braucht, in einem einzigen Paket. So hat man alles, was man von einer Suite erwarten kann, zur Verfügung, von Word über Tabellen bis hin zu Präsentationen und PDF-Dateien. Mir gefällt, dass die Suite die Zusammenarbeit mehrerer Personen an einem Projekt ermöglicht und somit einen zusätzlichen Vorteil bietet.

🔍 Wussten Sie schon? 84 % der Büroangestellten geben an, dass sie KI-Agenten gerne in ihrer täglichen Arbeit einsetzen würden. Dies deutet auf einen echten Wandel hin zu KI-gestützten Rollen, die mehr Support bieten.

📖 Lesen Sie auch: So verwenden Sie Google Tabellen für das Projektmanagement (+Vorlagen)

⭐ Besondere Erwähnungen

Eine selbst gehostete Alternative, bei der der Datenschutz an erster Stelle steht und die Unternehmen die vollständige Kontrolle über Dateien, Dokumente, Kalender und Tools für die Zusammenarbeit gibt. Ideal für Teams, die keine Daten auf Servern von Drittanbietern speichern können und eine Verschlüsselung auf Enterprise-Niveau mit Open-Source-Flexibilität benötigen.

Ein Kommunikationskraftwerk für schnelle, durchsuchbare Team-Nachrichten. Es handelt sich zwar nicht um eine vollständige Workspace-Suite, aber dank seiner tiefen Integrationen und kanalbasierten Workflows ist es ein starker Begleiter oder eine gute Alternative für Teams, deren Arbeit sich um die Zusammenarbeit in Echtzeit dreht.

Eine visuelle Plattform für das Projektmanagement, die sich durch strukturierte Projektplanung und Automatisierung auszeichnet. Am besten geeignet für Teams, die anpassbare Boards, Zeitleisten und Workflows benötigen – nicht unbedingt umfassende Tools zur Dokumentenerstellung oder Kommunikation.

Ein optimiertes System für Projektmanagement und Aufgabenmanagement, das auf Übersichtlichkeit, Verantwortlichkeit und teamübergreifende Koordination ausgelegt ist. Asana glänzt, wenn Teams strukturierte Workflows, Nachverfolgung der Ziele und Automatisierung wünschen, die über das Angebot von Google Workspace Studio hinausgehen.

Ein leistungsstarkes Duo für Ingenieur- und Technikteams. Confluence kümmert sich um die Dokumentation und den Wissensaustausch, während Jira die Nachverfolgung von Problemen, agile Workflows und die Durchführung komplexer Projekte unterstützt – ideal für Teams, die eine tiefere Struktur benötigen, als Google Workspace Studio bietet.

Finden Sie Ihren Flow mit ClickUp

Die Erkundung von Alternativen zu Google Workspace Studio gibt Ihnen die Möglichkeit, die Zusammenarbeit Ihrer Teams und die Funktionsweise Ihrer Systeme im Zuge der Weiterentwicklung Ihrer Arbeit zu überdenken.

ClickUp bietet Ihnen diesen Spielraum und sorgt für Struktur, wo die meisten Tools aufhören. Aufgaben, Dokumente, Automatisierungen, Agenten, Dashboards und KI sind in einer einzigen Workflow-Engine vereint, sodass Ihr Team planen, ausführen und kommunizieren kann, ohne den Kontext zu verlieren.

BrainGPT, KI-Agenten und Automatisierungen unterstützen den täglichen Betrieb mit echtem Workspace-Bewusstsein und geben Ihrem Team die Sichtbarkeit und Dynamik, die schnell wachsende Umgebungen erfordern.

Wenn Sie bereit sind, die Arbeitsweise Ihres Teams zu optimieren und ein Setup zu entwickeln, das mit Ihnen mitwächst, melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen zu Alternativen zu Google Workspace Studio

Google Workspace Studio ist eine Suite für die Produktivität bei der Erstellung von Dokumenten, der Zusammenarbeit und der Kommunikation im Team. Sie umfasst Gmail, Docs, Sheets, Drive und mehr – und wird häufig von Teams zur Verwaltung ihrer Arbeit in einer Cloud-Umgebung verwendet.

Teams wechseln zu Alternativen, wenn sie eine umfassendere Anpassung, erweiterte KI-Funktionen, strengere Datenschutzkontrollen und eine toolübergreifende Automatisierung benötigen. ClickUp erfüllt all diese Anforderungen mit seiner einheitlichen Plattform, ClickUp Brain und flexiblen KI-Agenten.

ClickUp bietet einen dauerhaft kostenlosen Free Forever-Plan mit KI- und Automatisierungsfunktionen, für die andere Tools zusätzliche Gebühren erheben. Dank seines einheitlichen Workspaces sind keine mehrere Abonnements erforderlich, was es zu einer kosteneffizienten Lösung für wachsende Teams macht.

Während Zoho Workplace niedrige Einstiegspreise bietet, bietet ClickUp deutlich mehr KI, Automatisierung und Projektmanagement-Wert pro Dollar – insbesondere bei steigenden Anforderungen. Es ist so konzipiert, dass es mit schnelllebigen Teams mitwachsen kann, ohne dass Preisstufen übersprungen werden müssen.

ClickUp ist führend im Bereich der strukturierten, KI-gestützten Automatisierung mit Tools wie ClickUp Brain, benutzerdefinierten Agenten und No-Code-Automatisierungen, die Aufgaben, Dokumente und Dashboards miteinander verbinden. Es wurde für Teams entwickelt, die Geschwindigkeit und Kontext wünschen.

Ja. Sowohl ClickUp als auch Microsoft 365 bieten Kontrollfunktionen auf Enterprise-Niveau, darunter SSO, Prüfpfade und rollenbasierte Berechtigungen. ClickUp zeichnet sich dadurch aus, dass es dies mit anpassbaren Workflows und KI-Agenten in einem Ökosystem kombiniert.