die 10 top bewerteten Proton Drive-Alternativen für Teams

Die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie Proton Drive aus dem gleichen Grund wie die meisten Menschen genutzt haben: Datenschutz.

Es gibt Sicherheit und ist einfach. Aber mit zunehmender Arbeit wuchsen auch Ihre Anforderungen.

Vielleicht sind Sie auf Hindernisse gestoßen, wie beispielsweise limitierte Freigabeoptionen in Proton Kalender, keine Zusammenarbeit in Echtzeit oder umständliche Synchronisierung zwischen Geräten mit Proton Mail.

Wenn das auf Sie zutrifft, ist es an der Zeit, andere Optionen in Betracht zu ziehen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die besten Alternativen zu Proton Drive vor, die Ihnen mehr Kontrolle, intelligentere Features und einen reibungsloseren Workflow bieten. 🎯

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Proton Drive achten?

Proton Drive erfüllt also nicht ganz Ihre Anforderungen, und jetzt sind Sie auf der Suche nach einer Lösung, die genau zu Ihnen passt.

Bevor Sie eine neue digitale Plattform nutzen, sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen. 👀

sicherheit und Datenschutz: *Achten Sie auf starke Verschlüsselung (idealerweise End-to-End), Multi-Faktor-Authentifizierung und die Einhaltung von Standards wie DSGVO oder HIPAA, wenn Ihre Daten sensibel sind

Geschwindigkeit und Leistung: Entscheiden Sie sich für einen Anbieter mit geringer Latenz und weltweit verteilter Verteilung, wenn Sie mit großen Dateien arbeiten oder schnellen Zugriff benötigen

Langfristige Speicher-Kapazität: Achten Sie darauf, dass der Anbieter skalierbare Optionen anbietet, damit Sie bei wachsendem Speicherbedarf nicht erneut wechseln müssen

Backup und Redundanz: Suchen Sie nach Diensten, die Ihr Backup automatisch in verschiedenen Regionen replizieren, was im Falle von Hardwareausfällen oder unerwarteten Problemen sehr hilfreich ist

*dateiverwaltungs-Features: Achten Sie auf praktische Extras wie Version, Dateifreigeben und automatische Backups, die sich erheblich auf den reibungslosen Ablauf auswirken

Integrationen und Zugänglichkeit: Überlegen Sie, ob es auf allen Ihren Geräten Arbeit leistet. Kann es in Ihre tools (wie CRMs, Projektmanagement-Apps oder Produktivitätssuiten) integriert werden?

💡 Profi-Tipp: Setzen Sie auf Zero-Trust-Modelle – jede Dateizugriffsanfrage, auch von internen Benutzern, wird überprüft. Das ist wie eine Kontrolle der Sicherheit an jeder Tür.

Die 10 besten Proton Drive-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der 10 besten Alternativen zu Proton Drive. ⚒️

Proton Drive-Alternative Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise * ClickUp Intelligente Dateiverwaltung mit leistungsstarker Suchfunktion KI-gestützte Automatisierung, Zusammenarbeit in Echtzeit, zentralisiertes Wissensmanagement Free Nextcloud Aufbau einer selbst gehosteten Cloud mit vollständiger Kontrolle End-to-End-Verschlüsselung, Workflow-Automatisierung und sichere Kommunikations-tools Ab 77 $/Jahr pro Benutzer MEGA Einfaches Versenden großer verschlüsselter Dateien Zero-Knowledge-Verschlüsselung, Echtzeit-Synchronisierung und Passwort-Manager Free Filen Automatische, durchgehend verschlüsselte Backups Client-seitige Verschlüsselung, Echtzeit-Synchronisierung und Markdown unterstützen Ab 2,26 $/Monat pro Benutzer Internxt Drive Zero-Knowledge-Datei-Speicher über Plattformen hinweg Dezentraler Speicher, plattformübergreifend unterstützen Free Tresorit Compliance auf Unternehmeniveau und sichere Zusammenarbeit GDPR-/HIPAA-Konformität und detaillierte Berechtigungen Ab 5,99 $/Monat pro Benutzer Box Integration von Speicher in Geschäftsabläufe Workflow-Automatisierung, Integrationen mit Business-Tools Free pCloud Lebenslanger Speicher mit integrierter Medienwiedergabe Einmalige Zahlung für lebenslange Pläne, Medien-Streaming Ab 19,99 $/Monat pro Benutzer Synchronisierung. com Sichere Team-Freigabe mit detaillierten Berechtigungen Version-Historie, sichere Dateifreigabe Ab 5 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Cryptee Privat Speicher von Dokumenten und Fotos Verschlüsselter Speicher für Dokumente und Fotos Free

Die 10 besten Alternativen zu Proton Drive

Sehen wir uns die 10 besten Alternativen zu Proton Drive an. 💁

1. ClickUp (Am besten geeignet für intelligente Dateiverwaltung mit leistungsstarker Suchfunktion)

Jetzt ausprobieren ClickUp vereint Ihre gesamte Arbeit auf einer einzigen, einheitlichen Plattform, die mit KI betrieben wird

Proton Drive bietet Ihnen einen Ort zum Speichern von Dateien – aber was ist mit Ihren Projekten, Aufgaben, Notizen und Ihrer Kommunikation?

Wenn alles in separaten tools gespeichert ist, wird die Arbeit langsam, isoliert und verstreut – Sie kämpfen gegen die Ausbreitung der Arbeit.

ClickUp löst dieses Problem. Als Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chatten an einem Ort vereint und vollständig auf KI basiert, hilft sie Ihnen, schneller und smarter zu arbeiten.

Beginnen Sie mit ClickUp Brain, der KI-Engine, die Ihren Arbeitsbereich versteht. Stellen Sie ihr Fragen wie „Wie lauten die Sicherheitsprotokolle für Kundendaten?“ und sie findet Antworten in Aufgaben, Dokumenten oder Wikis – selbst wenn die Informationen tief in einer Checkliste oder einem Kommentar-Thread verborgen sind.

Während Proton Drive auf Datenschutz und Dateispeicherung ausgelegt ist, geht ClickUp Brain mit KI-gestützter Automatisierung noch einen Schritt weiter im Wissensmanagement. Anstatt ein Dokument hochzuladen und es dann zu vergessen, können Sie:

Automatische Zusammenfassung langer Dateien, Artikel oder Meeting-Notizen

*lösen Sie intelligente Automatisierungen als Auslöser aus, wie das Erstellen von Aufgaben oder Dokumenten basierend auf Inhalten, Fristen oder Unterhaltungsaktualisierungen

Extrahieren Sie Daten aus externen Quellen oder vorhandenen Dokumenten, um Berichte, Leitfäden oder Onboarding-Materialien schneller zu erstellen

Übersetzen Sie Inhalte in mehrere Sprachen, um die globale Zusammenarbeit zu unterstützen

Integrieren Sie Ihre tools über API-Verbindungen für automatisierte Dateiverwaltung und Multi-Tool-Workflows

Eine Antwort zu erhalten funktioniert jedoch nur, wenn die Informationen tatsächlich organisiert sind. Hier kommt ClickUp AI Knowledge Management ins Spiel.

Sie können Ressourcen in Wikis, SOP-Bibliotheken oder Team-Playbooks gruppieren. Jede davon kann mit relevanten Aufgaben, Updates und Dokumenten verknüpft werden, sodass Informationen nicht isoliert vor sich hin schweben. Das Beste daran? KI-Agenten in ClickUp können hier mit wenig bis gar keiner Unterstützung die Show leiten. 👇🏼

Sobald Sie diese Struktur eingerichtet haben, bringt ClickUp Docs die Zusammenarbeit ins Spiel. Es handelt sich um lebendige, kollaborative Räume, die vollständig in Ihre Aufgaben, Projekte und Workflows integriert sind. Sie können KI-generierte Erkenntnisse in detaillierte Briefings, SOPs oder Meeting-Notizen umwandeln. Verknüpfen Sie diese dann direkt mit Aufgaben, weisen Sie Mitwirkende zu und nutzen Sie die Echtzeit-Zusammenarbeit an einem Ort.

Natürlich speichert Ihr Team wahrscheinlich bereits Dateien in anderen tools. ClickUp-Integrationen verbinden Plattformen wie Google Drive, OneDrive, iCloud Drive und Dropbox direkt mit Ihrem Workflow. Sie können diese Dateien innerhalb von Aufgaben und Dokumenten verlinken oder in der Vorschau anzeigen, ohne zwischen Registerkarten wechseln oder die Version verlieren zu müssen.

Mit ClickUp Enterprise Search haben Sie den gesamten Arbeitskontext an einem Ort

Schließlich verbindet ClickUp Enterprise Search alles miteinander. Es macht die kontextbezogene Suche mühelos, indem es verschiedene Teile Ihres Workflows miteinander in Verbindung bringt, sodass Sie schnell ein bestimmtes Dokument, einen Kommentar eines Teamleiters oder eine Aufgabenaktualisierung von vor drei Monaten finden können.

📌 Beispiel: Ein Mitarbeiter nutzt das intelligente Suchsystem, um schnell einen Kommentar des Content-Managers zur Frist für den Blogbeitrag zu finden. Er kann auch zugehörige Aufgabe-Aktualisierungen des Designers zu grafischen Überarbeitungen finden. Alles ist mit dem ursprünglichen Dokument „Q2-Kampagnenstrategie” verbunden, sodass es unabhängig von Zeitpunkt und Ort der Erstellung leicht zugänglich ist.

Die besten Features von ClickUp

zusammenarbeit in Echtzeit: *Halten Sie Wikis mit Live-Bearbeitung, Kommentaren im Dokument und Aufgaben für funktionsübergreifende Teamarbeit auf dem neuesten Stand

Finden Sie alles in Docs Hub: Zentralisieren Sie Ihr gesamtes Wissen an einem Ort mit verifizierten Wikis, anpassbaren Vorlagen und einfachen Such-, Sortier- und Filteroptionen

starten Sie Aufgaben ganz einfach: *Verwenden Sie die Verknüpfungen des Command-Center, um Apps zu öffnen, auf den Verlauf der Zwischenablage zuzugreifen oder Inhalte mit einem Klick zu erstellen

*zugriff auf die Suche von überall: Starten Sie die Suche über das Command-Center, die globale Aktionsleiste oder Ihren Desktop – ganz wie es Ihnen am besten passt

ClickUp-Limitations

Die umfangreichen Features und benutzerdefinierten Möglichkeiten der Plattform können für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

*clickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über ClickUp? *

Hier ist, was ein G2-Rezensent über ClickUp zu sagen hatte:

Das größte Problem, das ich mit anderen tools hatte, war die Fragmentierung... Was ClickUp für mich auszeichnet, ist die nahtlose Kombination von Aufgabenverwaltung mit Echtzeit-Messaging und Zusammenarbeit. Anstatt von einer Aufgabe zu einem Tool zum Chatten zu wechseln, kann ich einfach auf eine Aufgabe klicken und direkt dort chatten. Jeder Kommentar, jede Datei und jede Aktualisierung befindet sich genau dort, wo sie hingehört, nämlich als Anhang an der Aufgabe selbst.

💟 Bonus: Sind Sie es leid, E-Mails, Dateien und Aufgaben über verschiedene Apps hinweg zu jonglieren? Lernen Sie Brain MAX kennen – Ihren KI-gestützten Desktop-Begleiter, der verhindert, dass sich Ihre Arbeit über mehr als 10 Apps verteilt. Proton eignet sich zwar hervorragend für sichere E-Mails und Speicher, aber Brain MAX geht noch einen Schritt weiter: Es vereint Ihre gesamte Arbeit – Nachrichten, Dokumente, Projekte und mehr – an einem einzigen Ort. Sprechen Sie einfach Ihre Gedanken oder To-dos aus, und Brain MAX erfasst und organisiert alles mit Voice-First-KI.

2. Nextcloud (am besten geeignet für den Aufbau einer selbst gehosteten Cloud mit vollständiger Kontrolle)

via Nextcloud

Nextcloud ist eine Open-Source-Plattform, mit der Sie Ihre eigene private Cloud für Speicher, Synchronisierung und Zusammenarbeit aufbauen können. Im Gegensatz zu Proton Drive, einem geschlossenen System, das von einem einzigen Anbieter gehostet wird, haben Sie bei dieser Plattform die vollständige Eigentümerschaft über Ihre Daten.

Sie können es auf Ihrem Server oder bei einem vertrauenswürdigen Anbieter hosten, wodurch es sich ideal für Einzelpersonen, Teams oder große Unternehmen eignet, denen digitale Souveränität und Datenschutz wichtig sind.

Was Nextcloud auszeichnet, ist sein starker Fokus auf Compliance, Benutzerdefiniertheit und Integration. Es ist HIPAA- und DSGVO-konform, unterstützt End-to-End-Verschlüsselung und bietet Verbindung zu allem, von Microsoft-tools bis hin zu lokalen Netzlaufwerken. Mit Apps wie Nextcloud Talk, Files und Assistant ist es für Menschen gedacht, die mehr als nur Speicher wollen.

Die besten Features von Nextcloud

Freigeben, Synchronisierung und Bearbeitung von Dokumenten mit Teammitgliedern mithilfe integrierter tools, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern

Automatisieren Sie Workflows mit Nextcloud Flow, um Genehmigungen, Dateikennzeichnungen, Benachrichtigungen und andere Routineprozesse zu optimieren

Sicherheit in der Kommunikation mit Nextcloud Talk und Hosting verschlüsselter Videoanrufe, Webinare und Chatten ohne Nachverfolgung durch Dritte oder Herstellerabhängigkeit

Verwenden Sie den integrierten KI-Assistenten, um Diskussionen zusammenzufassen, Nachrichten zu übersetzen und das Schreiben zu beschleunigen

Einschränkungen von Nextcloud

Neue Version-Updates können Funktionen beeinträchtigen oder bestimmte Plugins und Apps inkompatibel machen

Für nicht-technische Benutzer schwierig zu verwenden, wenn es darum geht, Sicherheitseinstellungen, Benutzerberechtigungen und Integrationen richtig zu konfigurieren

Preise für Nextcloud

Bewertungen und Rezensionen zu Nextcloud

G2: 4,4/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 440 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Nextcloud*?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Insgesamt erfüllt die Software die spezifischen Aufgaben, für die wir sie benötigt haben, sodass wir insgesamt keine Beschwerden haben. Wie bereits in Notiz erwähnt, gibt es jedoch ein paar „nice to have“-Funktionen, die sie noch viel besser machen würden. Wir benötigten die Möglichkeit, Dateien anzunehmen (z. B. einen Datei-Drop-Dienst), und dies war mit Nextcloud ganz einfach zu bewerkstelligen. Die Einrichtung war recht einfach und hat sehr gut funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass Integrationen wie die Microsoft 365-Authentifizierung besser integriert wären. Es wird zwar unterstützt, aber sie ist äußerst umständlich. Es hat eine Weile funktioniert, aber dann hat es plötzlich aufgehört. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich wollte das Risiko in der Produktion nicht eingehen, daher haben wir diese Funktion vorerst deaktiviert und separate Konten erstellt. Ich würde mir auch bessere lokale Verschlüsselungsoptionen wünschen

Insgesamt erfüllt die Software die spezifischen Aufgaben, für die wir sie benötigt haben, sodass wir insgesamt keine Beschwerden haben. Wie bereits in der Notiz erwähnt, gibt es jedoch ein paar „nice to have“-Funktionen, die sie noch viel besser machen würden. Wir brauchten die Möglichkeit, Dateien anzunehmen (z. B. einen Datei-Drop-Dienst), und dies war mit Nextcloud ganz einfach zu bewerkstelligen. Die Einrichtung war recht einfach und hat sehr gut funktioniert. Ich würde mir wünschen, dass Integrationen wie die Microsoft 365-Authentifizierung besser integriert wären. Es wird zwar unterstützt, aber sie ist extrem umständlich. Es hat eine Weile gut funktioniert, aber dann hat es plötzlich aufgehört. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich wollte das Risiko in der Produktion nicht eingehen, daher haben wir diese Funktion vorerst deaktiviert und separate Konten erstellt. Ich würde mir auch bessere lokale Verschlüsselungsoptionen wünschen

3. MEGA (Am besten geeignet für das einfache Versenden großer verschlüsselter Dateien)

via Mega

Wenn Sie auf der Suche nach einer Cloud-Speicherplattform sind, die Datenschutz ernst nimmt, können Sie Mega vertrauen. Es wurde 2013 als geistiger Nachfolger des berüchtigten Megaupload gestartet und hat sich durch seine konsequente End-to-End-Verschlüsselung einen Namen gemacht.

Das bedeutet, dass Ihre Dateien nur auf Ihrem Gerät verschlüsselt und entschlüsselt werden, nicht auf den Servern von MEGA.

Selbst die Plattform selbst kann nicht auf Ihre Inhalte zugreifen, was für datenschutzbewusste Benutzer ein großes Plus ist. Ein Highlight ist MEGA Pass, ein integrierter Passwort-Manager, mit dem Sie auf einfache Weise sichere Passwörter generieren, automatisch ausfüllen und überprüfen können.

Die besten Features von Mega

Verwalten Sie unbegrenzt S3-kompatible Objektdaten ohne versteckte Gebühren für die API-Nutzung

Sichern Sie bis zu fünf Geräte mit einem schnellen, WireGuard-basierten VPN und einer No-Logging-Richtlinie, die in den meisten kostenpflichtigen Plänen enthalten ist

Senden Sie Dateien oder Ordner an beliebige Empfänger, fügen Sie Passwörter hinzu, legen Sie Ablaufdaten für Links fest und verwalten Sie Zugriffsebenen, ohne dass sich die Empfänger registrieren müssen

Sichern Sie Daten geräteübergreifend, ermöglichen Sie die Synchronisierung von Ordnern in Echtzeit und bewahren Sie vollständigen Datenschutz mit Zero-Knowledge-Verschlüsselung

Mega-Limitations

Es lässt sich nicht in ein breiteres Ökosystem wie Google oder Microsoft integrieren, was den Workflow mühsamer machen kann

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, ist die Wiederherstellung des Zugriffs äußerst schwierig und Sie riskieren, den Zugriff auf alle gespeicherten Dateien zu verlieren

Preise von Mega

Free

Pro I: 11,70 $/Monat pro Benutzer

Pro II: 23,40 $/Monat pro Benutzer

Pro III: 35 $ pro Monat und Benutzer

geschäft: *17,55 $/Monat pro Benutzer

*mega-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Mega?*

Hier ist die Meinung eines Capterra-Rezensenten zu Mega:

Mega ist äußerst intuitiv und benutzerfreundlich. Es ist außerdem ein sehr kostengünstiges Cloud-Speicher, und ich habe Vertrauen in sein hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz. Es ist nicht mehr möglich, eine öffentliche Dropzone zu erstellen, in der Besucher Inhalte hochladen können, ohne sich anmelden zu müssen.

📮 ClickUp Insight: Wissensarbeiter verbringen durchschnittlich 25 Nachrichten pro Tag mit der Suche nach Informationen, wobei fast jeder fünfte Mitarbeiter mehr als 50 Nachrichten versendet. Das ist keine Zusammenarbeit, das ist Chaos. ClickUp vereint alles in einem zentralen, durchsuchbaren ClickUp-Workspace. Aufgaben, Kommentare, Dokumente, Projektbeschreibungen, SOPs – alles ist vorhanden, miteinander verbunden und leicht zu finden, insbesondere mit ClickUp Brain.

4. Filen (am besten geeignet für automatische, durchgängig verschlüsselte Backups)

via Filen

Filen ist eine übersichtliche, leistungsfähige Cloud-Speicherlösung für alle, die eine reibungslose, sichere Möglichkeit zur Verwaltung von Dateien ohne unnötige Unordnung suchen. Es bietet clientseitige Verschlüsselung, damit Ihre Daten sicher bleiben, aber darüber hinaus ist es einfach ein einfaches, effizientes tool zum Organisieren, Synchronisierung und freigeben digitaler Inhalte.

Außerdem gibt es keine Bandbreiten-Limits oder versteckte Feature-Wände, über die Sie sich Gedanken machen müssen.

Filen wurde in Deutschland entwickelt und ist von Grund auf Open Source. Es bietet Transparenz und zuverlässige Datenverarbeitung, ohne die Dinge unnötig zu verkomplizieren. Sie können sogar Ihren eigenen WebDAV-Server hosten oder eine lokale Instanz ausführen, was ideal ist, wenn Sie mehr Kontrolle über Ihren Workflow haben möchten.

Die besten Features von Filen

Greifen Sie mit dem Netzlaufwerk von Filen mit Smart Synchronisierung auf digitale Dateien zu und organisieren Sie sie , als befänden sie sich auf Ihrem Computer

Wählen Sie zwischen einseitiger, zweiseitiger oder benutzerdefinierter Synchronisierung zwischen Geräten, ohne die Verschlüsselung zu verlieren

Verwenden Sie Markdown, Checklisten oder Code-Blöcke und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen

Erstellen Sie sichere öffentliche Links oder arbeiten Sie privat innerhalb der Plattform zusammen

Dateibeschränkungen

Bis jetzt wurde Filen noch keiner unabhängigen Prüfung der Sicherheit unterzogen, was für Benutzer, die Wert auf verifizierte Maßnahmen der Sicherheit legen, ein Grund zur Sorge sein könnte

Die iOS-App erfordert die manuelle Initiierung von Foto- und Video-Backups, da sie keine automatische Backup-Funktion bietet

Filen-Preise

Pro I: 1,99 € pro Monat und Benutzer (ca. 2,26 $)

Pro II: 399 € pro Monat und Benutzer (ca. 4,53 $)

Pro III: 8,99 € pro Monat und Benutzer (ca. 10,21 $)

Pro X: 39,99 € pro Monat und Benutzer (ca. 45,43 $)

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

was sagen echte Benutzer über Filen*?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Ich war auf der Suche nach einem E2EE-Cloud-Speicher, der G-evil Photos/Drive ersetzen sollte. Ich habe Nordlocker und ProtonDrive ausprobiert, aber beide waren extrem langsam beim Hochladen von fast 300 GB an Bildern/Dateien. Ich war sehr enttäuscht darüber, wie manche Unternehmen ihre Upload-Geschwindigkeit drosseln und ihre Kunden warten lassen, bis der Upload endlich abgeschlossen ist. Nachdem ich die Bewertungen gelesen hatte, entschied ich mich, das kostenlose 10-GB-Konto zu testen und dann auf Pro II (500 GB) zu upgraden, wodurch ich diese Dateien/Bilder in weniger als 12 Stunden hochladen konnte. Seit letztem Jahr bin ich ein zufriedener Kunde.

5. Internxt Drive (am besten geeignet für plattformübergreifenden Zero-Knowledge-Datei-Speicher)

über Internxt Drive

Internxt ist eine elegante Cloud-Speicheroption, mit der Sie Client-Informationen einfach auf allen Ihren Geräten speichern, synchronisieren und freigeben können. Im Hintergrund sorgt sie für Sicherheit, aber was Ihnen am meisten auffallen wird, ist, wie reibungslos und einfach die Nutzung ist.

Das Tool bietet außerdem Features wie geräteübergreifenden Zugriff, intelligente Backups und eine Befehlszeilenschnittstelle für diejenigen, die ihren Workflow etwas benutzerdefinierter gestalten möchten.

Die besten Features von Internxt

Schützen Sie langfristige Daten vor neuen Quantenbedrohungen durch fortschrittliche Verschlüsselung

Senden Sie Dateien mit benutzerdefinierten Berechtigungen zum Herunterladen und geben Sie niemals sensible Links preis

Automatisieren Sie Aufgaben mit CLI- und WebDAV, indem Sie Befehlszeilentools zum Erstellen von Skripten für Backups, Dateioperationen und Remote-Synchronisierungen verwenden

Sichern Sie lokale Ordner für einen versionierten Speicher, um wichtige Verzeichnisse automatisch zu speichern und eine synchronisierte Kopie in der Cloud zu behalten

Einschränkungen von Internxt

Das maximale Limit des Speichers beträgt 2 TB, was für Benutzer des Unternehmens oder Kreativprofis mit großen Dateien möglicherweise nicht ausreicht

Keine Miniaturansichten oder Vorschauen für Mediendateien, was die Dateinavigation und -auswahl verlangsamt

Preise von Internxt

Free

Essential: 1,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Premium: 3 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Ultimate: 4,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Internxt

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,1/5 (20 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Internxt?

Sehen wir uns an, was ein Capterra-Rezensent über Internxt gesagt hat:

Die Erschwinglichkeit und der Wert. Diese Software hilft Ihnen, Ihre Daten zu schützen. Sie können auch die Aktivitäten der Personen nachverfolgen, die auf die Dateien zugreifen. Das Hochladen ist ziemlich langsam. Und manchmal treten Fehler auf und es wird gar nichts hochgeladen. Aber dann bringen sie eine neue Version heraus und es funktioniert wieder. Aber selbst wenn es funktioniert, ist das Hochladen langsam.

6. Tresorit (Am besten geeignet für Compliance auf Unternehmensebene und sichere Zusammenarbeit)

via Tresorit

Tresorit ist eine sichere Cloud- Plattform für die Zusammenarbeit, die für Fachleute entwickelt wurde, die einen sicheren Speicher, das Freigeben von Dateien und die Zusammenarbeit benötigen.

Von sensiblen Verträgen bis hin zu vertraulichen Projekt-Daten – alles wird durch Verschlüsselung im Ruhezustand, während der Übertragung und auf dem Gerät geschützt. Teams können standortübergreifend zusammenarbeiten und dabei strenge Datenschutzanforderungen einhalten.

Sie kontrollieren, wer was sieht, wie es freigegeben wird und wo es gespeichert wird, was besonders hilfreich ist, wenn Sie in einer regulierten Branche arbeiten.

Die besten Features von Tresorit

Legen Sie Passwörter, Ablaufdaten, Wasserzeichen, Download-Limits und mehr fest, um die externe Dateifreigabe mit vollständiger Kontrolle zu verwalten

Fügen Sie sichere, qualifizierte digitale Signaturen hinzu, die den EU-eIDAS-Standards entsprechen, sodass keine Signatur-Apps von Drittanbietern mehr erforderlich sind

Schützen Sie sensible Informationen und Anhänge mit einem Klick mithilfe integrierter verschlüsselter E-Mail-Workflows

Wählen Sie aus über 12 globalen Rechenzentren, um Inhalt dort zu speichern, wo es lokale Vorschriften erfordern, bis hinunter auf Benutzer-Ebene

Einschränkungen von Tresorit

Instabile Leistung auf Mac, einschließlich App-Einfrieren und vollständigen Systemabstürzen

Problem mit der Synchronisierung mit Dateien, die Sonderzeichen enthalten (z. B. „|“)

Preise von Tresorit

Personal Lite: 5,99 $/Monat pro Benutzer

Personal Essential: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Personal Pro: 33,99 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *24 $/Monat pro Benutzer

Tresorit-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 120 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Tresorit*?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

Mit Tresorit kann ich die Vertraulichkeit wahren, ohne dabei auf Benutzerfreundlichkeit verzichten zu müssen. Ich arbeite mit hochkarätigen Fachleuten zusammen, die bei jedem Kontakt Diskretion erwarten (und verdienen). Tresorit ermöglicht eine nahtlose, moderne Erfahrung unter Einhaltung höchster ethischer und Datenschutz-Standards. Die Tatsache, dass ich Dokumente freigeben, Signaturen anfordern und sichere Kundenportale verwalten kann, und das alles in einem verschlüsselten Bereich, bedeutet, dass ich meine Werte nicht kompromittieren muss, um effizient zu bleiben. Das ist selten. Auch der Kundensupport übertrifft alles, was ich bisher bei anderen Unternehmen erlebt habe. Ich habe noch nie ein Support-Team gehabt, das so reaktionsschnell, freundlich und wirklich hilfsbereit ist. Sie verstehen, worauf es ankommt, und das zeigt sich in ihrem Auftreten, ihrer Kommunikation und ihrem Umgang mit den Benutzern.

🔍 Wussten Sie schon? Der Markt für Wissensmanagement-Software wird bis 2030 voraussichtlich eine Größe von 38,7 Milliarden US-Dollar erreichen. Das bedeutet, dass er während des Prognosezeitraums (2024–2030) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,3 % wachsen wird.

7. Box (am besten geeignet für die Integration von Speicher in Geschäftsabläufe)

via Box

Box ist eine intelligente Plattform für den Inhalt für Teams mit unstrukturierten Daten wie Verträgen, Onboarding-Dokumenten, Forschungsdateien und Verkaufspräsentationen.

Die tools wie Box Shield, die in Verbindung mit KI stehen, bieten Bedrohungserkennung und intelligente Zugriffskontrollen, während Box Governance die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit Aufbewahrungspflichten, Aufbewahrungsfristen und vertretbarer Entsorgung sicherstellt.

Darüber hinaus ermöglicht Box Zones Unternehmen, Datenhoheit-Anforderungen zu Meeting, indem Inhalte in bestimmten globalen Regionen gespeichert werden, und Box KeySafe gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Verschlüsselungsschlüssel.

Die besten Features von Box

Arbeiten Sie gemeinsam mit internen und externen Teams an Dokumenten und behalten Sie dabei die volle Kontrolle über Berechtigungen, Zugriff und Version

Erfassen Sie wichtige Datenpunkte aus Dateien wie Rechnungen, Verträgen und Berichten automatisch mit Box Relay, Formular und Doc Gen

Verwenden Sie Drag-and-Drop-tools, um spezielle Portale, Dashboard oder Ansichten zu erstellen, die es Benutzern erleichtern, Dokumente zu finden und mit ihnen zu interagieren

Nutzen Sie KI-gestützte Sicherheit, um Anomalien zu erkennen, Malware zu verhindern und Inhaltsklassifizierungen und Zugriffskontrollen in großem Maßstab anzuwenden

Box-Einschränkungen

Features wie Tag funktionieren manchmal nicht richtig oder verschwinden vorübergehend, was sich auf den Workflow auswirkt

Benutzer berichteten von langsameren Datei-Uploads im Vergleich zu anderen Speicher-tools wie OneDrive

Box-Preise

Einzelperson: Kostenlos

Starter: 5 $/Monat pro Benutzer

Personal Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *20 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 25 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *35 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 4.900 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 5.500 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Box?

Hier ist, was ein G2-Benutzer gesagt hat:

Die Cloud-Version (im Mac Finder) weist häufig Fehler auf und hat selbst in gesicherten Netzwerken Probleme mit der Synchronisierung

💡 Profi-Tipp: Legen Sie in den Einstellungen fest, dass Dateien mit temporären Zugriffslinks automatisch ablaufen. Einmaliges Herunterladen bedeutet weniger Risiko und mehr Sicherheit.

8. pCloud (Am besten geeignet für lebenslangen Speicher mit integrierter Medienwiedergabe)

via pCloud

pCloud ist ein sicheres Cloud-Content- und Wissensmanagementsystem, das entwickelt wurde, um die Dokumentenverwaltung zu optimieren, benutzerdefinierte Geschäftsprozesse zu unterstützen und eine nahtlose interne und externe Zusammenarbeit zu ermöglichen. Mit nativen elektronischen Signaturen, granularen Zugriffsberechtigungen und Content Governance schafft es einen kompletten Hub für Content-Operationen.

Mit dieser Plattform können Sie frühere Dateiversionen und gelöschte Inhalte mit einer erweiterten Dateiversionshistorie von bis zu 365 Tagen wiederherstellen. Außerdem können Sie auf einen integrierten Mediaplayer zugreifen, um Audio- oder Video-Dateien direkt aus Ihrem Cloud-Speicher in der Vorschau anzuzeigen und zu streamen.

Die besten Features von pCloud

Organisieren Sie Dateien und Ordner in strukturierten Hierarchien mit detaillierten Berechtigungseinstellungen für jedes Teammitglied oder jeden externen Partner

Binden Sie Ihren Cloud-Speicher mit pCloud Drive als virtuelles Laufwerk ein, um ohne lokalen Speicherplatz zu arbeiten

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Dateifreigabe mit herunterladbaren Links, Logos und Nachrichten Ihres Unternehmens, um Ihren Kunden ein optimales Erlebnis zu bieten

Filtern Sie gespeicherte Inhalte schnell mithilfe der integrierten intelligenten Sortierung für Dokumente, Bilder, Audio-, Video- und Archivdateien

pCloud-Limitations

Es fehlen Optionen für die Wiedergabegeschwindigkeit (z. B. 1,25x, 1,75x) im nativen Video-Player, insbesondere auf Mobilgeräten

Für die Verschlüsselung auf Militärniveau (pCloud Crypto) fällt eine zusätzliche Gebühr an; Standard ist nur die serverseitige Verschlüsselung enthalten

Preise für pCloud

Ultra 10 TB: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Premium Plus 2 TB: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Premium 500 GB: 4,99 $/Monat pro Benutzer

pCloud-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über pCloud*?

Ein Benutzer schreibt in seiner Bewertung:

pCloud bietet ein lebenslanges Abonnement und pCloud Drive, das lokalen Speicher spart, starke Sicherheit wie clientseitige Verschlüsselung, robuste Dateifreigabe- und Medienwiedergabe, plattformübergreifende Kompatibilität mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, Dateiversionierung und automatische Backups einschließlich Social-Media-Integration.

🧠 Wissenswertes: Die ersten bekannten Dokumente waren weder digital noch auf Papier! Bereits 2400 v. Chr. zeichneten die alten Sumerer medizinische Rezepte auf Tontafeln auf. Die Ägypter verwendeten Papyrusrollen, um Migräne zu behandeln und die psychische Gesundheit zu fördern.

9. Synchronisierung. com (Am besten geeignet für die sichere Freigabe im Team mit detaillierten Berechtigungen)

Sync ist ein Cloud-Kollaborationstool, das das Freigeben von Dateien für interne und externe Benutzer mit detaillierten Berechtigungen, Dateilinksicherheit und Marken-Client-Portalen zentralisiert.

Echtzeit-Backups, Wiederherstellung von Dateiversionen und Desktop-Integration sorgen dafür, dass Teams auch bei Ransomware-Angriffen oder versehentlichem Datenverlust betriebsbereit und geschützt bleiben. Dateien können sofort wiederhergestellt, auf frühere Versionen zurückgesetzt oder langfristig archiviert werden, ohne dass Daten bei Benutzern verloren gehen.

Darüber hinaus funktioniert es nahtlos auf Desktop- und Mobilgeräten und lässt sich in Plattformen wie Microsoft Office integrieren.

Die besten Features von Synchronisierung.com

Kontrollieren Sie den Zugriff mithilfe von rollenbasierten Berechtigungen, Remote-Löschung, Passwortschutz und Ablaufdaten für Dateien

Freigeben Sie Dateien über ein Marken-Client-Portal mit Logoanzeige, benutzerdefinierten Nachrichten und umfassenden Analysen

Machen Sie lokalen Speicher kostenlos mit On-Demand-Dateizugriff, indem Sie Sync CloudFiles für Windows und macOS verwenden

Integrieren und verwalten Sie Teams über ein Administrator-Dashboard mit 2FA-Durchsetzung, Nachverfolgung und zentraler Abrechnung

Einschränkungen von Synchronisierung.com

Während Synchronisierung.com Windows und Mac unterstützt, sind Linux-Benutzer auf die Webversion limitiert, die nicht über den vollen Funktionsumfang verfügt

Begrenzte Personalisierungsoptionen für Symbole oder Farben der Benutzeroberfläche innerhalb der App

Preise für Synchronisierung.com

Privat: 5 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

*teams: 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Solo: 8 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Teams Unlimited: 18 $/Monat pro Benutzer

Professional: 24 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Sync.com-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,0/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

was sagen echte Benutzer über Synchronisierung.com?*

Hier ist, was ein Capterra-Rezensent sagt:

Der einzige wesentliche Nachteil, auf den ich gestoßen bin, ist, dass es keine Linux-basierte Anwendung gibt (Windows und Mac werden unterstützt). Sie können zwar weiterhin einen Browser verwenden, um unter Linux auf synchronisierung.com zuzugreifen, aber das ist nicht ganz dasselbe wie eine native Anwendung. Dennoch ist es eine großartige Lösung.

🤝 Freundliche Erinnerung: Gehen Sie nicht einfach davon aus, dass jeder weiß, wie man Dateien sicher freigibt. Führen Sie jedes Quartal eine kurze Auffrischung zum Thema Sicherheit durch – das zahlt sich aus.

10. Cryptee (am besten geeignet für den privaten Speicher von Dokumenten und Fotos)

via Cryptee

Cryptee ist auf Ihrer Seite vollständig verschlüsselt, was bedeutet, dass nur Sie auf Ihre Daten zugreifen können, nicht Cryptee.

Die intuitive Benutzeroberfläche unterstützt Rich-Text-Bearbeitung, Markdown, LaTeX und sogar die Verarbeitung verschlüsselter PDF-Dateien, sodass sie sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für Profis geeignet ist. Darüber hinaus gewährleistet der Open-Source-Charakter der Plattform Transparenz, sodass Benutzer die Sicherheit überprüfen können.

Die besten Features von Cryptee

Erstellen Sie anonyme Konten nur mit einem Benutzernamen, ohne dass persönliche Daten erforderlich sind

Schützen Sie sensible Inhalte mit Ghost-Ordnern, die Dateien vor unerwünschten Blicken verbergen

Verwalten Sie unbegrenzten Speicher für Dokumente, Notizen und Medien, ohne sich um den Datenschutz sorgen zu müssen

Einschränkungen von Cryptee

Team-Mitglieder können Dokumente nicht gleichzeitig gemeinsam Bearbeitung

Es fehlen Features zum Freigeben von Ordnern mit unterschiedlichen Berechtigungen oder zur Zusammenarbeit in verwalteten Team-Umgebungen

Preise für Cryptee

100 MB: Kostenlos

10 GB: 3 $/Monat pro Benutzer

400 GB: 9 $/Monat pro Benutzer

2000 GB: 27 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Cryptee

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

was sagen echte Benutzer über Cryptee*?

Ein Benutzerkommentar lautet :

Cryptee ist eine auf Datenschutz ausgerichtete, durchgehend verschlüsselte Notiz-App mit Sitz in Estland. Sie bietet sicheren Speicher, Offline-Funktionalität und Synchronisierung über mehrere Geräte hinweg. Obwohl sie nicht vollständig Open Source ist und keine globale Suchfunktion bietet, ist sie einfach zu bedienen und ideal für diejenigen, die Wert auf Datenschutz und Sicherheit legen. Die App unterstützt verschiedene Dateitypen und bietet nützliche Features wie das Taggen und Verknüpfen von Dokumenten. Der größte Nachteil ist, dass Ihre Dateien unwiederbringlich verloren sind, wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren.

📖 Lesen Sie auch: So organisieren Sie Google Docs

Beenden Sie Ihre Suche und entscheiden Sie sich für ClickUp

Die Entscheidung für eine Alternative zu Proton Drive hängt oft mit dem Bedarf an mehr Flexibilität, Zusammenarbeit und Kontrolle zusammen.

Jedes tool hat seine Stärken, aber ClickUp ist die klare Wahl. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es isolierte Workflows beseitigt und alles – Aufgaben, Dateien und Kommunikation – auf einer einheitlichen Plattform zusammenführt.

Mit ClickUp Brain, KI-gestütztem Wissensmanagement und Connected Search können Sie auch von anderen Geräten aus effizient auf Ihre Informationen zugreifen und diese organisieren, während Sie gleichzeitig Ihre Produktivität steigern.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

1. Ist Proton Drive genauso gut wie Google Drive?

Proton Drive konzentriert sich auf Datenschutz und Sicherheit und bietet eine End-to-End-Verschlüsselung für alle Dateien. Google Drive bietet mehr Tools für die Zusammenarbeit, Integrationen und größeren kostenlosen Speicher, bietet jedoch keine End-to-End-Verschlüsselung und analysiert Ihre Daten möglicherweise für Werbe- oder Analysezwecke. Proton Drive ist ideal für den Datenschutz, während Google Drive besser für Produktivität und Zusammenarbeit geeignet ist.

2. Ist Proton Drive besser als Dropbox?

Proton Drive bietet eine End-to-End-Verschlüsselung im Standard und ist damit eine gute Wahl für Benutzer, die Datenschutz wichtig sind. Dropbox ist bekannt für seine benutzerfreundliche Oberfläche, seine Funktionen für die Zusammenarbeit und seine Integrationen von Drittanbietern, bietet jedoch im Standard keine End-to-End-Verschlüsselung. Proton Drive eignet sich am besten für den Datenschutz, während Dropbox sich durch Zusammenarbeit und Integrationen auszeichnet.

3. Was ist sicherer als ProtonMail?

ProtonMail ist eine der sichersten E-Mail-Dienste mit End-to-End-Verschlüsselung und starkem Datenschutz. Weitere sichere Alternativen sind Tutanota (Open Source und verschlüsselt), Mailfence (Verschlüsselung und digitale Signaturen) und StartMail (datenschutzorientiert, keine Nachverfolgung). Die sicherste Option hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab, aber ProtonMail und Tutanota genießen beide einen sehr guten Ruf.

4. Was ist der Unterschied zwischen Proton Drive und pCloud?

Proton Drive bietet standardmäßig eine End-to-End-Verschlüsselung und hat seinen Sitz in der Schweiz, wo Datenschutz und Sicherheit großgeschrieben werden. pCloud, ebenfalls mit Sitz in der Schweiz, bietet mehr Features wie Medienwiedergabe und Dateifreigabe sowie mehr Speicheroptionen. Die vollständige Verschlüsselung in pCloud ist jedoch nur als kostenpflichtiges Add-On (pCloud Crypto) verfügbar, und nicht alle Dateien werden standardmäßig verschlüsselt.