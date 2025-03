die 10 besten großen Sprachmodelle (LLMs) im Jahr 2025

Sprachmodelle (LLMs) erkennen menschenähnliche Textmuster, übersetzen Sprachen, sagen Textergebnisse voraus und generieren eigenständig kohärente und kontextbezogene Inhalte.

Ganz gleich, ob Sie die Kommunikation verbessern, die Erstellung von Inhalten automatisieren oder Erkenntnisse aus umfangreichen Textdaten ableiten möchten, LLMs automatisieren sich wiederholende Aufgaben.

Es gibt jedoch eine Vielzahl von LLMs von OpenAI, Meta, Microsoft, Google und anderen Unternehmen auf dem Markt. Jedes LLM hat unterschiedliche Funktionen und mehrere Anwendungsfälle, was die Auswahl des richtigen Modells erschwert.

Wir haben 10 große Sprachmodelle zusammengestellt, um Ihnen bei der Auswahl des besten Modells für Ihre Geschäftsanforderungen zu helfen. Schauen wir uns ihre Features, Vorteile und Limits an.

Worauf sollten Sie bei großen Sprachmodellen achten?

Bei der Auswahl eines großen Sprachmodells für Aufgaben der Verarbeitung natürlicher Sprache sollten Sie sich für ein Modell entscheiden, das zu Ihrem Anwendungsbereich und Ihren strategischen Zielen passt. Hier sind die Schlüssel-Funktionen, die Ihnen bei der Auswahl helfen können:

Integrationskompatibilität: Die Basismodelle müssen mit Ihrem bestehenden Technologiestapel kompatibel sein, z. B. mit CRM, ERP oder benutzerdefinierten Apps. Eine nahtlose Kompatibilität gewährleistet optimierte Prozesse und einen reibungslosen Daten Flow ohne drastische Änderungen

Die Basismodelle müssen mit Ihrem bestehenden Technologiestapel kompatibel sein, z. B. mit CRM, ERP oder benutzerdefinierten Apps. Eine nahtlose Kompatibilität gewährleistet optimierte Prozesse und einen reibungslosen Daten Flow ohne drastische Änderungen Benutzerfreundlichkeit: LLM sollte für verschiedene Mitglieder eines Teams mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen leicht zu bedienen sein. Es sollte über eine intuitive Schnittstelle mit Ressourcen verfügen, die die Lernkurve reduzieren können

LLM sollte für verschiedene Mitglieder eines Teams mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen leicht zu bedienen sein. Es sollte über eine intuitive Schnittstelle mit Ressourcen verfügen, die die Lernkurve reduzieren können Skalierbarkeit: Das Modell sollte in der Lage sein, große Mengen an Trainingsdaten zu verarbeiten, ohne dass die Leistung abnimmt

Das Modell sollte in der Lage sein, große Mengen an Trainingsdaten zu verarbeiten, ohne dass die Leistung abnimmt Sprachunterstützung: LLM sollte mehrsprachig und mehrdialektfähig sein, um Geschäfte an verschiedenen Speicherorten zu skalieren

LLM sollte mehrsprachig und mehrdialektfähig sein, um Geschäfte an verschiedenen Speicherorten zu skalieren Kosteneffizienz: Die Gesamtkosten der Eigentümerschaft, einschließlich anfänglicher Ausgaben, Wartung und Upgrades, sollten Ihrem Budget entsprechen

Die Gesamtkosten der Eigentümerschaft, einschließlich anfänglicher Ausgaben, Wartung und Upgrades, sollten Ihrem Budget entsprechen Benutzerdefiniert: Sie sollten in der Lage sein, die Modelle speziell auf Ihre Geschäftsanforderungen zuzuschneiden

Sie sollten in der Lage sein, die Modelle speziell auf Ihre Geschäftsanforderungen zuzuschneiden Datenschutz: Das Modell sollte über fortschrittliche Features für Datensicherheit und Datenschutz verfügen, um Ihre persönlichen und vertraulichen Geschäftsinformationen zu schützen

Die 10 besten großen Sprachmodelle für das Jahr 2024

1. GPT-4

via ChatGPT GPT-4 ist die neueste Generation von OpenAIs generativen, vortrainierten, transformatorbasierten Sprachmodellen. Es generiert menschenähnliche Antworten basierend auf

einfachen Textaufforderungen

und die Verarbeitung natürlicher Sprache.

GPT-4 ist ein

vielseitige KI

tool, das technische und kreative Aufgaben wie das Komponieren von Liedern, das Erstellen von Zusammenfassungen und die Vorbereitung von Berichterstellungen für Geschäfte übernehmen kann. Benutzer können auch Bilder zur Klassifizierung hinzufügen und Beschriftungen erstellen.

Mit einer Kapazität von bis zu 25.000 Wörtern eignet es sich für die Erstellung langer Formulare.

GPT-4 beste Features

Automatisierung der Erstellung von Inhalten, Zusammenfassungen, Übersetzungen, Ideenfindung, Codierung, Kundensupport und anderer Aufgaben

Gleichzeitige Verarbeitung von Text- und Bildeingaben

Erstellen Sie Frameworks für andere Apps oder Chatbots mit plattformübergreifender Kompatibilität und API-Integration

Kostenlose Generierung von Inhalten ohne schädliche Vorurteile dank verbesserter Trainingsmethoden

GPT-4-Einschränkungen

Es kann manchmal verzerrte Antworten geben

GPT-4 liefert manchmal ungenaue Daten, insbesondere in Bezug auf die neuesten Trends und Ereignisse

Die Integration des Systems kann komplex sein, da es eine umfangreiche IT-Infrastruktur und Fachwissen erfordert

GPT-4 Preise

Benutzerdefinierte Preise

GPT-4 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

2. PaLM

{\an8}Das ist eine gute Idee Google Research Das von Google entwickelte PaLM (Pathways Language Model) ist ein bedeutender Schritt vorwärts im Bereich der KI und der Technologien zur Verarbeitung natürlicher Sprache. Es wurde mit verschiedenen Datensätzen trainiert und kann problemlos komplexe Aufgaben wie Codierung, Klassifizierung und Übersetzung bewältigen.

PaLM 2, die aktualisierte Version von PaLM, kann für die Forschung verwendet und in Produktanwendungen integriert werden.

PaLM beste Features

Präzisere Durchführung differenzierter Aufgaben mit PaLMs außergewöhnlichen Sprachverstehensfähigkeiten

Flexiblere und effizientere Skalierung mit PaLM (basierend auf Googles Pathways-System), ohne dass aufgabenspezifische Modelle erforderlich sind

Reduzieren Sie die betriebliche Komplexität und schließen Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig mit einer einzigen Instanz des PaLM-Modells ab

Nutzen Sie die überlegenen Argumentationsfähigkeiten in Szenarien, die logische Schlussfolgerungen, Problemlösungen und Entscheidungsfindung erfordern

Limits von PaLM

Wie andere große Modelle erfordert PaLM erhebliche Rechenressourcen für das Training und die Inferenz, was eine Barriere für kleinere Einheiten oder einzelne Entwickler darstellt

Die Integration von PaLM in Legacy-Technologien kann schwierig sein und erfordert einen erheblichen Entwicklungsaufwand

Da es sich um ein neueres und hochentwickeltes Modell handelt, ist der Zugang zu PaLM auf Organisationen beschränkt, die über die Infrastruktur und das Budget verfügen, um seine Implementierung zu unterstützen

PaLM-Preise

Benutzerdefinierte Preise

PaLM-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

Lesen Sie auch:

Die besten generativen KI-Tools für DevOps Teams

3. BERT

via Google Research BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ist ein von Google entwickeltes Modell für maschinelles Lernen (ML) zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP).

Es ist ein bidirektionaler (kann Text sowohl von links als auch von rechts analysieren) und unüberwachter Sprachrepräsentationsalgorithmus, der große Mengen an Datensätzen analysieren und maschinelle Lernmodelle leicht trainieren kann.

Sie können BERT für NLP-Aufgaben wie Übersetzung, Satzklassifizierung und Stimmungsanalyse verwenden.

BERT beste Features

Trainieren Sie das maschinelle Lernmodell auf Ihren Textdaten

Mit BERT erhalten Sie bessere kontextbezogene Ergebnisse, da es eine bidirektionale Kontextdarstellung verwendet. Es verarbeitet Text von rechts nach links und von links nach rechts und interpretiert ihn auf der Grundlage aller umgebenden Wörter

Führen Sie mit BERT vielseitige Aufgaben durch, einschließlich Stimmungsanalyse, Erkennung benannter Entitäten und Beantwortung von Fragen

Mit nur einer zusätzlichen Ausgabeschicht können Sie hochmoderne Modelle für verschiedene Aufgaben erstellen. Dadurch wird der Zeit- und Ressourcenaufwand für das Modelltraining erheblich reduziert

Nutzen Sie die mehrsprachige Version, die 104 Sprachen unterstützt und somit in globalen Anwendungen eingesetzt werden kann, in denen die Verarbeitung mehrerer Sprachen erforderlich ist

BERT-Einschränkungen

BERT ist aufgrund seiner Größe und Komplexität sehr rechenintensiv. Es erfordert GPU-Ressourcen für Training und Inferenz, was die Integration für Unternehmen mit begrenzter technischer Infrastruktur erschwert

Obwohl BERT bidirektional ist, ist sein Verständnis auf 512 Token innerhalb eines Kontextfensters limitiert

Die Legacy-Version wird nach dem 31. Januar 2025 nicht mehr weitergeführt

BERT-Preise

BERT ist quelloffen und unter der Apache-2.0-Lizenz frei verfügbar.

BERT Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

4. Claude

/via_ Claude.KI Claude ist ein innovatives großes Sprachmodell, das von Anthropic mit Hilfe von konstitutioneller KI entwickelt und trainiert wurde. Es ist bekannt für seine ethische KI, die sich darauf konzentriert, bei der Generierung menschlicher Sprache sicher, genau und geschützt zu sein.

Dank seiner Fähigkeit, kontextuell angemessene Antworten zu geben, eignet sich Claude für das Training von Unterhaltungen

KI-Anwendungen

.

Claude ist in der Lage, fortgeschrittene Aufgaben zu lösen, die über die Mustererkennung oder die Erstellung von Texten hinausgehen. Es kann auch handschriftliche Notizen, Fotos und statische Bilder transkribieren und analysieren. Zu seinen weiteren Fähigkeiten gehören Code-Generierung und mehrsprachige Verarbeitung.

Claude beste Features

Mit Claude 3 können Sie etwa 30 Seiten Text pro Sekunde verarbeiten. Es kann umfangreiche Forschungsarbeiten oder große Verträge schneller lesen als seine Konkurrenten

Einfache Integration von Claude in Ihr bestehendes technisches System ohne tiefes technisches Fachwissen

Sicherstellung eines einheitlichen Tons und Stils bei Kundeninteraktionen durch KI in der Unterhaltung mit Claude

Nutzen Sie Claude, um Informationen aus Business-E-Mails zu extrahieren oder Umfrageantworten zusammenzufassen

Einschränkungen von Claude

Claude verwendet nur die englische Sprache, was seine Anwendbarkeit auf globalen Märkten limitiert

Sie können mit Claude keine Texte und Bilder erstellen

Obwohl Claude mit großen Datenmengen trainiert wurde, erzeugt es manchmal ungenaue Antworten

Claude Preise

Business and Scale: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Free : 0

: 0 Pro: $20 pro Person pro Monat

$20 pro Person pro Monat Team: $30 pro Person pro Monat (mindestens 5 Personen)

Claude Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (4 Bewertungen)

Suchen Sie Unterstützung bei der Code-Erstellung? Hier ist eine Liste von besten KI-Tools für die Analyse von Wettbewerbern

5. Falke

via Falke Falcon ist ein Sprachmodell, das vom Technology Innovation Institute entwickelt wurde. Es wurde für verschiedene komplexe Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung entwickelt und mit 40 Milliarden Parametern und einer Billion Token trainiert.

Falcon integriert die neuesten Fortschritte der KI, um das Sprachverständnis und die Spracherzeugung zu verbessern.

Falcon beste Features

Generieren Sie mit Falcon kohärente, kontextbewusste Texte, die dem menschlichen Schreibstil sehr nahe kommen

Schnellere Dekodierung bei minimaler Qualitätsverschlechterung dank der Fähigkeit von Falcon, die Speicherbandbreite zu reduzieren

Einsatz von NLP-Lösungen auf globalen Märkten dank der Fähigkeit von Falcon, mehrere Sprachen zu unterstützen

Grenzen von Falcon

Für einen optimalen Betrieb sind erhebliche Rechenressourcen erforderlich, was den Zugang zu Falcon für kleinere Unternehmen mit begrenzter IT-Infrastruktur einschränkt

Die Integration von Falcon in bestehende Systeme kann technisch anspruchsvoll sein

Falcon-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Falcon Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

6. ERNIE

via ERNIE ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), entwickelt von Baidu, integriert strukturierte Wissensgraphen in das Training von Sprachmodellen und verbessert so deren Verständnis komplexer Zusammenhänge.

ERNIE kann Sprache durch unmittelbaren Kontext und die Integration externer Wissensstrukturen verarbeiten und verstehen. Es kann nach dem anfänglichen Training weiter lernen und sich anpassen, so dass es sich im Laufe der Zeit verbessern kann, wenn es mit neuen Daten konfrontiert wird.

Ernie beste Features

Verwenden Sie es für Anwendungen, die ein sprachübergreifendes Verständnis erfordern, da Ernie mehrere Sprachen unterstützt

Durchführung eines breiten Spektrums von NLP-Aufgaben, einschließlich Stimmungsanalyse, Textklassifizierung und mehr, mit ERNIEs angereichertem Training mit Wissensgraphen

Einschränkungen von Ernie

Die Integration von ERNIE in bestehende Systeme, insbesondere in solche, die noch nicht KI-fähig sind, ist eine Herausforderung

Das Vortraining mit spezifischen Wissensgraphen könnte seine Effektivität oder Relevanz in Nischenbranchen limitieren

Preise für Ernie

Benutzerdefinierte Preise

Ernie Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

7. Cohere

über Cohere Cohere ist eine Enterprise KI Plattform, die Unternehmen dabei hilft, GenerativeAI in ihre täglichen Prozesse zu integrieren, wie z.B. Dokumentensuche, Discovery und Retrieval in über 100 Sprachen.

Sie ermöglicht es Unternehmen, ihr GenerativeAI-Modell von der Proof-of-Concept- bis zur Produktionsphase voranzutreiben und unterstützt sie dabei, skalierbare und effiziente KI-Anwendungen zu entwickeln.

Cohere beste Features

Cohere zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche API aus, die es auch für Benutzer mit begrenzten technischen Kenntnissen zugänglich macht

Cohere bietet eine hervorragende Skalierbarkeit und eignet sich für Geschäfte jeder Größe, von Startups bis hin zu großen Unternehmen

Cohere ermöglicht den Benutzern eine Feinabstimmung der Modelle anhand ihrer eigenen Daten, wodurch personalisierte und genauere Antworten ermöglicht werden, die auf spezifische Geschäftsanforderungen und -kontexte zugeschnitten sind

Das Unternehmen legt Wert auf eine ethische KI-Entwicklung und bietet Transparenz darüber, wie seine Modelle trainiert werden

Grenzen von Cohere

Wie bei vielen KI-Modellen hängt die Leistung von Cohere stark von der Qualität der Trainingsdaten ab

Cohere ist zwar erschwinglich, aber die Kosten können für Benutzer mit hohem Volumen schnell eskalieren

Der Support von Cohere für andere Sprachen als Englisch wird zwar verbessert, ist aber nicht so umfangreich wie bei einigen anderen Modellen

Preise für Cohere

Free

Standardmodell Befehl R+: Eingabe: $3/1M Token; Ausgabe: $15/1M Token Befehl R: Eingabe: $0,5/1M Token; Ausgabe: $1.5/1M Token

Feinabgestimmtes Modell Befehl R: Eingabe: $2/1M Token; Ausgabe: $4/1M Token; Training: $8/1M Token



Cohere Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

8. Zwillinge

über Zwillinge KI Gemini (ehemals Bard) von Google ist ein umfangreiches Sprachmodell, das verschiedene komplexe Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung bewältigt. Es ist für seine Vielseitigkeit und hohe Leistung bekannt, da es darauf abzielt, fortgeschrittene KI-Fähigkeiten für mehrere Bereiche bereitzustellen.

Das Modell wurde anhand eines umfangreichen Datensatzes trainiert, so dass es Texte mit hoher Genauigkeit und Kontextsensitivität verstehen und generieren kann. Gemini ist für Echtzeitanwendungen optimiert und liefert schnelle Antworten, die für Kundendienst-Bots, Echtzeit-Übersetzungen und andere interaktive Anwendungen erforderlich sind.

Gemini beste Features

Durchführung von NLP-Aufgaben, einschließlich Texterstellung, Stimmungsanalyse, Zusammenfassung und Sprachübersetzung

Feinabstimmung von Gemini auf spezifische Datensätze, die eine größere benutzerdefinierte Anpassung an Nischenanforderungen oder besondere Bedürfnisse des Geschäfts ermöglichen

Gemini Einschränkungen

Die Integration von Gemini in Ihre bestehenden Softwaresysteme kann komplex sein und erfordert technisches Fachwissen

Gemini unterstützt zwar mehrere Sprachen, die Leistung kann jedoch von Sprache zu Sprache stark variieren

Es kann keine Bilder erzeugen

Preise für Gemini

Free

Zahlungsweise: Eingabe: $7/1M Token; Ausgabe: $21/1M Token

Gemini Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

Wollen Sie mehr davon? Schauen Sie sich die besten KI-Tools für Entwickler

9. LlaMA

via LlaMA LlaMA (Large Language Model Meta AI) von Meta ist in erster Linie für Entwickler und Forscher gedacht, um Innovationen zu erleichtern. Es kann aber auch andere komplexe Aufgaben wie Übersetzung und Dialoggenerierung übernehmen.

Es erstellt auch Codes und natürliche Sprache über Code aus Eingabeaufforderungen.

LlaMA beste Features

Durchführung von NLP-Aufgaben wie Texterzeugung, -verständnis, -zusammenfassung und -übersetzung

Entwickelt als Open-Source-Großsprachmodell (LLM) für Entwickler, Forscher und Geschäfte, um ihre generativen KI-Ideen zu entwickeln, zu experimentieren und verantwortungsvoll zu skalieren

Generieren Sie Code und natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen mit Llama

LLaMA-Einschränkungen

Es dauert 30-120 Sekunden, um eine Antwort zu generieren, was im Vergleich zu anderen Tools eine Verzögerung darstellt

Die Einstellung und benutzerdefinierte Anpassung von LLaMA, insbesondere für spezielle oder fortgeschrittene Anwendungen, kann beträchtliches technisches Fachwissen in den Bereichen maschinelles Lernen und NLP erfordern

Die Verfügbarkeit von gebrauchsfertigen, vortrainierten Modellen kann limitiert sein, was den Aufwand für den Einstieg erhöht

LLaMA Preise

Free oder Open Access für Forscher

LLaMA-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: 4.0/5 (1 Bewertung)

10. Orca

via Orca Microsoft hat Orca für kleine Sprachmodelle (~10B Parameter oder weniger) entwickelt. Es basiert auf einer selbstverbessernden und feedbackgesteuerten Methodik.

Orca erstellt synthetische Daten für das Training kleiner Modelle und versorgt sie mit besseren Argumentationsfähigkeiten und benutzerdefinierten Verhaltensweisen.

Orca beste Features

Verwenden Sie Orca für die Zusammenfassung von Texten und komplexe Aufgaben zur Beantwortung von Fragen

Geben Sie kleineren Sprachmodellen eine verbesserte Argumentation, da Orca die Argumentationsprozesse größerer Modelle mit Erklärungsabstimmung imitiert

Nutzen Sie vorgetrainierte Datenquellen aus verschiedenen Bereichen, von Recht und Medizin bis hin zu Unterhaltung und Finanzen

Feinabstimmung von Orca auf bestimmte Datensätze, so dass das Modell an einzigartige Branchenanforderungen oder spezielle Anwendungen angepasst werden kann

Verwendung neuerer Algorithmen, die die Verarbeitungsleistung optimieren und so den Energieverbrauch reduzieren, der typischerweise mit der Ausführung großer Sprachmodelle verbunden ist, was sie nachhaltiger und kostengünstiger macht

Grenzen von Orca

Orca benötigt erhebliche Rechenressourcen für eine optimale Leistung, insbesondere in datenintensiven Umgebungen

Die Integration von Orca in bestehende Systeme kann ein komplexer Prozess sein, der technisches Fachwissen erfordert, insbesondere bei Systemen, die noch nicht KI-fähig sind

Die Fähigkeiten von Orca in weniger verbreiteten Sprachen sind limitiert

Preise für Orca

Beratung: $1.325 pro Monat (3-Monats-Vertrag)

LLM Abonnement: $2,200+ pro Monat (12-Monats-Vertrag)

Enterprise: $27.500+ pro Monat (mit einer flexiblen Mischung von Diensten)

Orca Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht verfügbar

Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

Wenn Sie mit der KI-Terminologie nicht zurechtkommen, verwenden Sie das ultimative KI-Glossar

Während diese großen Sprachmodelle komplexe Aufgaben automatisieren können, haben viele von ihnen hohe Integrationskosten und eine komplexe Schnittstelle, was es schwierig macht, die tools effektiv zu nutzen.

Sie können andere einfache und intuitive Tools ausprobieren

KI-Tools

wie ClickUp, um die Datenanalyse, die Erstellung von Inhalten und andere Aufgaben im Geschäft zu automatisieren, ohne dass es zu Problemen kommt.

Wir haben ClickUp nicht in die obige Liste aufgenommen, weil es keine komplizierten Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung ausführen kann. Allerdings ist seine

KI-gestütztes Toolkit

automatisiert sich wiederholende Aufgaben im Business, wie z. B. die Erstellung von Inhalten oder Berichten, mit Hilfe von KI-generierten Eingabeaufforderungen.

Verwenden Sie

ClickUp Gehirn

, die KI-Integration, die alle Abfragen zur Arbeit sofort beantwortet. Es automatisiert sich wiederholende Aufgaben, das automatische Ausfüllen von Daten, die Verwaltung von Aufgaben und die Zuweisung von Unteraufgaben. Sie können es auch als KI-Assistenten verwenden, um Inhalte zu generieren oder schnelle Antworten zu verfassen, Rechtschreibungen zu prüfen und Abschriften zu erstellen.

mit ClickUp Brain automatisieren und rationalisieren Sie Aufgaben, Projektplanung und den gesamten Workflow

ClickUp Brain beste Features

Reduzieren Sie die manuelle Arbeit mit ClickUp AI, da es sich wiederholende Aufgaben wie die Terminplanung, die Einstellung von Erinnerungen und die Aktualisierung des Status von Aufgaben automatisiert

Erhalten Sie schnelle und genaue Antworten von Aufgaben, Dokumenten und verbundenen Workspaces mit ClickUp Gehirn Erkennen von Trends, Projektergebnissen und Optimieren von Ressourcen mit der fortschrittlichen Datenanalyse

Integrieren Sie ClickUp Brain in bestehende ClickUp Aufgaben und ClickUp Dokumente für nahtloses Projektmanagement

ClickUp AI Limits

Die Einstellung und Maximierung der Fähigkeiten kann eine Lernkurve erfordern

Limitiert auf die Daten und Aufgaben, die innerhalb der ClickUp-Plattform verwaltet werden

ClickUp AI Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUpAI: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,400+ Bewertungen)

4.7/5 (9,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

Automatisieren Sie Aufgaben mit ClickUp

Sprachlernmodelle erleichtern die Erstellung von Inhalten, die Kommunikation und die Übersetzung, erfordern aber eine hohe Rechenleistung und hohe Investitionen, insbesondere für Aufgaben auf Unternehmensebene.

ClickUp bietet benutzerfreundliche Tools zur Automatisierung von Geschäften und zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Die KI-Integration ClickUp Brain generiert Inhalte, fasst Berichte zusammen und automatisiert die Verwaltung von Aufgaben, um die organisatorische Effizienz zu verbessern.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an

um Produktivität und Skalierbarkeit zu verbessern!