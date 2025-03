die 25 besten KI-Tools für Produktivität im Jahr 2025

intelligenter arbeiten, nicht härter" ist mehr als nur ein Klischee - es ist eine Überlebensstrategie für die Berufstätigen von heute. 👨‍💼

Ganz gleich, ob Sie ein Team leiten, Ihr eigenes Geschäft führen oder externe Projekte verwalten - die Maximierung der Produktivität ist entscheidend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Hier kommen die Tools der KI für Produktivität ins Spiel. 🦾

Diese Tools automatisieren sich wiederholende Aufgaben und rationalisieren Arbeitsabläufe, um Engpässe zu beseitigen und den täglichen Betrieb zu optimieren. Da sie sich um die alltäglichen Aspekte Ihrer Arbeit kümmern, können Sie sich auf das große Ganze konzentrieren und Wachstum und Innovation in Ihrem Geschäft vorantreiben.

In diesem Blog gebe ich die KI-Tools frei, auf die ich mich für Effizienz und Ergebnisse verlasse. Sie haben mir geholfen, meine Arbeit zu verändern.

Was sind die Vorteile des Einsatzes von KI für die Produktivität?

Als ich anfing, künstliche Intelligenz in meinen täglichen Workflow zu integrieren, war ich skeptisch, was die Auswirkungen auf meine Produktivität angeht. Ich habe jedoch schnell festgestellt, dass der Einsatz von KI-Tools mir bei der Bewältigung von Aufgaben und der Entscheidungsfindung erheblich helfen kann.

Hier sind einige Vorteile, die ich erfahren habe:

Zeitersparnis bei sich wiederholenden Aufgaben wie der Planung von Meetings, dem Sortieren von E-Mails und der Eingabe von Daten, so dass man sich auf hochwertige Arbeiten konzentrieren kann

Gesteigerte Kreativität durch die Generierung neuer Ideen und Perspektiven mit KI-gesteuerten Brainstorming-Tools

Verbesserte Entscheidungsfindung durch die Analyse großer Datenmengen und die Bereitstellung von verwertbaren Erkenntnissen in Echtzeit

Effiziente Priorisierung von Aufgaben durch den Einsatz von KI zur Organisation Ihrer Aufgabenliste auf der Grundlage von Fristen, Wichtigkeit und Arbeitsgewohnheiten

Vereinfachte Zusammenarbeit durch Automatisierung von Aktualisierungen und eine klare und konsistente Kommunikation

durch Automatisierung von Aktualisierungen und eine klare und konsistente Kommunikation Lernen und Anpassen an Ihren Workflow im Laufe der Zeit, Optimieren von Prozessen und Antizipieren Ihrer Bedürfnisse

🔍 Wussten Sie schon? Laut einer Umfrage von Forbes Advisor haben über 60% der Eigentümer von Geschäften glauben, dass KI die Produktivität steigern wird.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Produktivitätstool achten?

Bei der Suche nach einem KI-Produktivitäts-Tool sollten Sie unbedingt ein paar Schlüssel-Faktoren berücksichtigen, die Ihren Workflow entscheidend beeinflussen können. Hier ist, was ich suche:

Vielseitigkeit: Wählen Sie ein Tool, das einen breiten Bereich von Aufgaben abdeckt, z. B. Texterstellung, Bilderstellung, Projektmanagement oder Automatisierung. Je flexibler das Tool ist, desto besser kann es verschiedene Probleme bei Ihren täglichen Aufgaben lösen

Eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche ist von entscheidender Bedeutung, vor allem wenn Sie technisch nicht versiert sind. Ein unkompliziertes Design kann das Erlernen und die Verwendung des Tools zu einem Kinderspiel machen

Anpassung und Kontrolle: Automatisierung ist zwar von Vorteil, aber die Möglichkeit, Ausgaben zu benutzerdefinieren und Eingabeaufforderungen zu verfeinern, stellt sicher, dass die Ergebnisse Ihren Erwartungen entsprechen

Integration: Suchen Sie nach Tools, die sich nahtlos in Ihr bestehendes Software-Ökosystem einfügen

Suchen Sie nach Tools, die sich nahtlos in Ihr bestehendes Software-Ökosystem einfügen Automatisierungsmöglichkeiten: Ein gutes KI-Tool sollte sich wiederholende Aufgaben wie die Planung und Transkription von Meetings automatisieren, um Ihre Produktivität deutlich zu steigern

Mit diesen Elementen im Hinterkopf sind Sie gut gerüstet für die Auswahl des besten Tools für die Produktivität zur Verbesserung Ihres Workflows.

Die besten KI-Produktivitäts-Tools für Projektmanagement

Wir alle wissen, wie schwer es ist, Aufgaben, Fristen und die nicht enden wollende Zu erledigen-Liste unter einen Hut zu bringen. Das kann sich manchmal wie ein chaotischer Zirkus anfühlen!

Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass diese Projektmanagement tools Ihr Arbeitsleben viel reibungsloser gestalten und Ihnen helfen können, zu lernen wie Sie produktiver arbeiten können mit ihren KI-Fähigkeiten?

1. ClickUp (am besten für umfassendes Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Der erste Platz ist ClickUp -ein All-in-One-Produktivitäts-Kraftpaket, das alles bewältigen kann. Wenn ich sage, dass diese App wirklich alles erledigt, meine ich damit, dass sie alles erledigen kann, von der Organisation komplexer Projekte und der Nachverfolgung von Fristen bis hin zur Verwaltung persönlicher Aufgaben und der Erleichterung der Zusammenarbeit im Team.

ClickUp Brain

Aber was mich wirklich dazu gebracht hat, dieses hoch bewertete Projektmanagement tool auszuwählen, ist ClickUp Gehirn mit seinen KI-gestützten Fähigkeiten.

ClickUp steigert die Produktivität mit seinem top ClickUp Brain Features -den AI Wissensmanager, den KI Projektmanager und den AI Writer. Diese Tools helfen Ihnen, Aufgaben abzuschließen und Ihre Bedürfnisse vorauszusehen, indem sie Ihnen bei der Planung Ihrer Projekte eine Aufschlüsselung der Aufgaben, Prioritäten und Fristen vorschlagen.

Es bietet sogar eine KI-Zusammenfassung von Meetings, so dass Sie die Schlüsselpunkte und Elemente aus Ihren Meetings schnell erfassen können, ohne lange Notizen wälzen zu müssen.

Dieser proaktive Support macht das Rätselraten überflüssig und sorgt dafür, dass Sie alles im Griff haben.

Fassen Sie die Aktivität einer Aufgabe zusammen und stellen Sie gezielte Fragen zum Eigentümer der Aufgabe, zum Fälligkeitsdatum, zu Kommentaren und mehr mit ClickUp Brain

So hat Pressed Juice seine Produktivität verdreifacht, ohne sein Team vergrößern zu müssen.

Wer freut sich nicht über ein wenig zusätzliche Hilfe beim Schreiben und bei kreativen Projekten?

Genau hier kommt der Schreibassistent ins Spiel. Er bietet eine integrierte Rechtschreibprüfung, KI-Schnellantworten für mühelose Nachrichtenübermittlung und die Möglichkeit, organisierte Tabellen mit Einblicken zu erstellen. Sie können im Handumdrehen Schriftsätze, Blogs, Berichterstellungen und Projektskizzen erstellen und so sicherstellen, dass Ihre Texte ausgefeilt und auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Außerdem kann ClickUp AI längere Dokumente und Notizen zu Meetings zusammenfassen, damit Sie sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können, ohne sich in Details zu verzetteln.

Beispiel: Wenn Sie ein Content-Marketer sind, können Sie ClickUp Brain verwenden, um ansprechende Blogbeiträge zu verfassen oder Bildunterschriften für soziale Medien zu generieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Erstellen Sie professionelle und ausgefeilte Inhalte mit ClickUp Brain

ClickUp Automatisierungen

Ich liebe die Kombination von ClickUp Brain mit ClickUp Automatisierungen . Dieses leistungsstarke Duo vereinfacht mühsame manuelle Prozesse und macht die automatische Planung und Einstufung von Aufgaben zu einem Kinderspiel für alle, die mit mehreren Prioritäten jonglieren müssen. ClickUp AI antizipiert anstehende Aufgaben und optimiert Ihren Workflow durch die automatische Planung von Aufgaben auf der Grundlage von Fristen und Wichtigkeit.

Beispiel: Ein Marketing-Manager kann eine Kampagne automatisieren, indem er eine Regel einstellt: Wenn eine Aufgabe als "fertiggestellt" markiert wird, benachrichtigt er das Design-Team, damit es mit der Erstellung von Werbematerialien beginnt, und setzt eine Frist von einer Woche. In der Zwischenzeit ordnet ClickUp AI die nächsten Aufgaben in der Reihe, so dass das Team genau weiß, worauf es seinen Aufwand konzentrieren muss, um die Effizienz zu steigern.

Nutzen Sie die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um benutzerdefinierte Workflows mit ClickUp Automations zu erstellen

Aber das ist noch nicht alles.

ClickUp Chat ClickUp Chat bringt noch mehr Produktivität auf die Tabelle mit seinem KI Catch Me Up Feature, das Teammitglieder auf dem Laufenden hält, indem es Unterhaltungen zusammenfasst, die sie möglicherweise verpasst haben. Außerdem können Sie Chat-Nachrichten in umsetzbare Aufgaben umwandeln, sodass Sie nicht mehr den Kontext wechseln müssen und wichtige Diskussionen nahtlos in Ihren Workflow integriert werden.

Verabschieden Sie sich von der Kontextumschaltung mit ClickUp Chat

Während ClickUp Brain die Produktivität durch KI-gesteuerte Erkenntnisse steigert, ist ClickUp's vorlagen für die Produktivität bieten einen vorgefertigten, anpassbaren Rahmen für die effiziente Verwaltung von Projekten und Aufgaben.

Es kann schwierig sein, den Überblick zu behalten, vor allem bei all den Aufgaben, mit denen man jongliert, aber die ClickUp Vorlage für persönliche Produktivität hilft Ihnen, es frontal anzugehen. Sie eignet sich perfekt für alle, die ihre persönlichen Ziele durch Verbesserung der täglichen Effizienz erreichen wollen.

_Ihrer Agentur entgeht so viel Produktivität, wenn Sie ClickUp nicht nutzen! Ohne ClickUp müsste ich 3 weitere Mitarbeiter einstellen, um die gleichen Dinge zu erledigen

Ravi Tharuma, CEO und Gründer

Die Produktivität der Mitarbeiter ist ein wichtiger Schlüssel, um die Leistung Ihres Teams bei der Arbeit zu messen. Wenn Sie die Leistung Ihres Teams nachverfolgen möchten, ist die ClickUp Vorlage für den persönlichen Produktivitätsbericht ist hier, um zu helfen.

Als nächstes wird der Verwendung von ClickUp für die Vorlage zur Produktivität meistert eine Vielzahl von Produktivitätsherausforderungen und eignet sich daher perfekt für alle Arten von Branchen, Projekten und Rollen. Mit ClickUp können Sie Ihre Workloads, Aufgaben, Zu erledigen-Listen und Ihre Ziele an einem Ort verfolgen und verwalten.

ClickUp beste Features

Zusammenfassung von Kommentar-Threads: Extrahieren Sie schnell die Schlüsselpunkte aus langen Unterhaltungen und bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne dass es zu einem Durcheinander kommt

Extrahieren Sie schnell die Schlüsselpunkte aus langen Unterhaltungen und bleiben Sie auf dem Laufenden, ohne dass es zu einem Durcheinander kommt Automatische Priorisierung von Aufgaben: Ordnen Sie Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können und weniger Zeit für die Planung benötigen

Ordnen Sie Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können und weniger Zeit für die Planung benötigen Müheloses Planen von Aufgaben: Planen Sie Aufgaben auf der Grundlage von Fristen und Wichtigkeit und rationalisieren Sie Ihren Workflow ohne manuelle Eingaben

Planen Sie Aufgaben auf der Grundlage von Fristen und Wichtigkeit und rationalisieren Sie Ihren Workflow ohne manuelle Eingaben Inhalte schnell zusammenfassen: Extrahieren Sie Schlüsselpunkte aus langen Dokumenten oder Threads, um Zeit zu sparen und auf dem Laufenden zu bleiben

Extrahieren Sie Schlüsselpunkte aus langen Dokumenten oder Threads, um Zeit zu sparen und auf dem Laufenden zu bleiben Generieren Sie kreative Ideen: Entwickeln Sie neue Konzepte, verbessern Sie Ihren Schreibstil und steigern Sie die Qualität Ihrer kreativen Projekte

Entwickeln Sie neue Konzepte, verbessern Sie Ihren Schreibstil und steigern Sie die Qualität Ihrer kreativen Projekte Optimieren Sie das Workflow-Management: Rationalisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, planen Sie die nächsten Schritte und konzentrieren Sie sich auf Arbeiten mit hoher Priorität

ClickUp Limitierungen

Neue Benutzer können die Benutzeroberfläche aufgrund der umfangreichen Features als überwältigend empfinden

Der mobilen Version von ClickUp fehlen möglicherweise einige fortgeschrittene Features, die in der Desktop Version enthalten sind

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

🧠 Spaßfakt: Die erste Aufgabe, die KI jemals hatte, war Schach spielen. Im Jahr 1956 wurde das erste KI-Programm geschrieben, um Schach zu spielen - obwohl es nicht besonders gut war, legte es den Grundstein für die Zukunft der KI in Spielen.

2. Notion KI (am besten geeignet für Workspace-Organisation und Wissensmanagement)

Über: Notion KI Wäre es nicht toll, ein Produktivitätstool zu haben, das mehr kann als nur Notizen und Projektmanagement? Genau das erledigt Notion AI. Notion KI baut auf dem robusten Workspace von Notion auf und setzt noch einen drauf: Es fungiert wie ein persönlicher Assistent, der direkt in Ihren Workflow integriert ist.

Von der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben bis hin zur Gewinnung von Erkenntnissen aus Ihren Dokumenten und darüber hinaus ist dieses KI-Tool darauf ausgelegt, Zeit zu sparen und ein neues Maß an Effizienz in Ihr tägliches Leben zu bringen.

Mir gefällt, dass es Dokumente nahtlos erstellt und verfeinert, indem es KI einsetzt, um Ihren einzigartigen Tonfall zu treffen und jeden Stilleitfaden zu befolgen. Außerdem sorgt Notion KI mit Features wie SAML-basiertem SSO, SCIM-Benutzerbereitstellung und erweiterten Berechtigungen dafür, dass Ihr Workspace sicher, konform und zugänglich ist.

Die besten Features von Notion AI

Extrahieren Sie wertvolle Erkenntnisse, identifizieren Sie Schlüsselpunkte und generieren Sie sogar Folgeaktionen aus importierten PDFs oder Bilddateien

Verwandeln Sie Ihre Datenbankeinträge in verwertbare Erkenntnisse, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt

Werten Sie Ihre Dokumente auf, indem Sie visuelle Darstellungen wie Flow-Charts oder Diagramme erstellen, um komplexe Informationen zu verdeutlichen

Suchen Sie nach Antworten in Notion, Slack, Google Drive und mehr

Einschränkungen bei der KI

Notion kann sich bei großen Datenbanken oder während der Zusammenarbeit verlangsamen, was die Produktivität beeinträchtigt

Neue Benutzer können die Vielseitigkeit von Notion ohne angemessene Anleitung und Schulung überwältigend finden

Preise für Notion KI

Free

Plus: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Business: $18/Monat pro Platz

$18/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion KI Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Reclaim KI (Am besten für intelligente Zeitplanung und Zeitmanagement)

Über: KI zurückfordern Was wäre, wenn ein KI-Tool Ihren Kalender verwalten, Zeit für Konzentration blockieren und Ihnen sogar dabei helfen könnte, ein Burnout durch aufeinanderfolgende Meetings zu vermeiden? Das ist Reclaim KI.

Dies ist nicht einfach nur eine weitere Kalender App - es ist eine intelligente Planungslösung, die dafür sorgt, dass Ihr Arbeitstag ausgeglichen und produktiv ist. Reclaim KI bietet Ihnen Anpassungen in Echtzeit, egal ob es um die Koordination über Zeitzonen hinweg geht, um den Schutz intensiver Arbeitssitzungen oder um die Feinabstimmung Ihres täglichen Plans.

Und es geht über die Grundlagen hinaus - es passt sich an Ihre Rolle und Ihre Prioritäten an. Von der Blockierung von Tagen, an denen keine Meetings stattfinden, bis hin zur dynamischen Anpassung von persönlichen Blöcken, wie z. B. Workouts, gibt Ihnen Reclaim KI die Kontrolle über Ihren Tag zurück.

Beste Features von Reclaim AI

Synchronisierung und automatische Planung von Aufgaben, um einen optimierten, überschaubaren täglichen Plan zu erstellen

Fügen Sie Verschnaufpausen zwischen Meetings ein, damit Sie nicht von einem Anruf zum nächsten hetzen müssen

Nutzen Sie intelligente 1:1-Sitzungen, um die besten Zeiten für Besprechungen mit Teammitgliedern zu ermitteln

Geben Sie Ihren Kalender mit intelligenten Limits für die Terminplanung frei und synchronisieren Sie ihn nahtlos mit dem Google Kalender, um einen reibungslosen Flow für Aufgaben und Meetings zu gewährleisten

KI-Limits zurückfordern

Die KI kann manchmal die Prioritäten oder Fristen der Benutzer falsch interpretieren, was zu Terminkonflikten führt

Die Effektivität von Reclaim KI hängt stark davon ab, wie gut die Benutzer ihre Aufgaben und Präferenzen eingeben

Preise der KI

Lite: Free

Free Starter: $10/Monat pro Platz

$10/Monat pro Platz Business: $15/Monat pro Platz

$15/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

KI-Bewertungen und Rezensionen zurückfordern

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Beste KI-Produktivitätstools für Chatbots und konversationelle KI

Wenn es um Online-Interaktionen geht, sind Chatbots die unbesungenen Helden, die Unterhaltungen reibungsloser und effizienter machen. Diese KI-Tools sind darauf ausgelegt, alles von einfachen Anfragen bis hin zu komplexem Kundensupport zu bearbeiten und dabei die Benutzer zu unterstützen.

4. ChatGPT (am besten geeignet für die Erstellung von Inhalten für die Unterhaltung und die Ideenfindung)

Über: ChatGPT ChatGPT ist ein KI-gesteuertes Produktivitätstool von OpenAI, das für alle, die ihre Aufgaben rationalisieren und ihre Kreativität steigern wollen, zur ersten Wahl geworden ist. Es ist so, als hätte man eine unbegrenzte Sammlung von persönlichen produktivität Hacks an Ihren Fingerspitzen.

Ob Sie nun E-Mails schreiben, Berichte verfassen, Code generieren oder einfach nur Ideen sammeln möchten, ChatGPT passt sich Ihren Bedürfnissen mit bemerkenswerter Flexibilität und einer benutzerfreundlichen Oberfläche an.

Das Tool ist sowohl in einer kostenlosen Version als auch in einer erweiterten Version erhältlich. Es ist wie ein virtueller Assistent, der Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht, mit verbesserten Reaktionszeiten und Zugang zu den neuesten Modellen für noch mehr Unterstützung.

ChatGPT beste Features

Erweitern Sie das Wissen von ChatGPT, indem Sie es mit externen APIs und Datenbanken verbinden, um aktuelle und spezifische Antworten zu erhalten

Generieren und debuggen Sie mühelos Code in verschiedenen Programmiersprachen für komplexe Aufgaben bis hin zu einfacheren Code-Schnipseln

Überbrücken Sie Kommunikationslücken und fördern Sie die globale Zusammenarbeit mit dem mehrsprachigen Support von ChatGPT, ideal für die Erstellung unterschiedlicher Inhalte

Passen Sie die Antworten von ChatGPT an die Bedürfnisse Ihrer Branche an, von der Technik über das Marketing bis hin zum Bildungswesen, und schaffen Sie so einen Mehrwert für spezielle Aufgaben

ChatGPT Limitierungen

Antworten können generisch oder formelhaft wirken, es fehlt die Kreativität und das Detail, das ein Mensch hinzufügen würde

Das kostenlose Modell kann abstürzen oder sich verzögern und gelegentlich fehlerhaft sein

ChatGPT kann bei Überlastung des Servers ausfallen, was die Verfügbarkeit beeinträchtigt

Manchmal folgt ChatGPT den Aufforderungen nicht vollständig und erfordert längere Eingaben, um Klarheit zu schaffen, was zeitaufwendig sein kann

ChatGPT Preise

Free

Plus: $20/Monat pro Benutzer

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (620 Bewertungen)

4.7/5 (620 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? ChatGPT hat nur 5 Tage nach seinem Start im November 2022 1 Million Benutzer gewonnen.

5. Gemini (Am besten für kreatives Storytelling und die Erstellung von Inhalten)

Über: Zwillinge Brauchen Sie eine glaubwürdige Recherche für eine Präsentation?

Geben Sie einfach Ihr Thema ein, und Gemini (früher bekannt als Bard) liefert detaillierte Antworten, abgeschlossen mit direkten Zitaten und Quellenverknüpfungen, sodass Sie tiefer eintauchen oder die Daten leicht überprüfen können.

Im Gegensatz zu typischen KIs für Unterhaltungen ist Gemini mit dem Internet verbunden und liefert Ihnen frische, verifizierte Antworten. Ganz gleich, ob Sie für eine Arbeitspräsentation recherchieren oder nach schnellen Erkenntnissen suchen, Gemini ist bereit, seine Antworten mit echten Quellen zu untermauern und sogar direkt mit Seiten zu verknüpfen, um die Fakten zu überprüfen und tiefer zu erforschen.

Gemini beste Features

Erhalten Sie zeitnahe und relevante Antworten aus dem Internet und sparen Sie die Zeit, die Sie für die manuelle Recherche benötigen

Nutzen Sie Gemini, um Informationen aus mehreren Quellen zu überprüfen, unsichere Behauptungen zu markieren und zuverlässige Daten hervorzuheben

Bieten Sie direkte Quellenlinks, URLs und Miniaturansichten zu Originalquellen an und überprüfen Sie Informationen

Integrieren Sie direkte Zitate von Webseiten, um verlässliche Referenzpunkte für eine tiefergehende Recherche zu bieten

Gemini Limitierungen

Obwohl Gemini auf sachliche Genauigkeit abzielt, kann es dennoch falsche oder irreführende Informationen liefern

Wie viele große Sprachmodelle (LLMs) kann Gemini aufgrund seiner Trainingsdaten Verzerrungen aufweisen, so dass es wichtig ist, seine Ergebnisse kritisch zu bewerten, um mögliche Probleme zu vermeiden

Gemini-Preise

Free

Gemini Advanced: $20/Monat pro Benutzer

Gemini Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (155+ Bewertungen)

4.4/5 (155+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Microsoft Copilot (Am besten für die Verbesserung der Produktivität in Microsoft-Anwendungen)

Über: Microsoft Kopilot Microsoft Copilot merkt sich nicht nur den Flow Ihrer Unterhaltung, sondern versteht auch den Kontext, so dass Sie genau dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.

Ganz gleich, ob Sie ein langes Dokument zusammenfassen, Text in ein Foliendokument umwandeln oder einfach nur versuchen, eine einfache Antwort auf eine komplexe Frage zu finden, Copilot demonstriert wie man KI-Tools zur Steigerung der Produktivität einsetzt indem sie die schwere Arbeit mit Leichtigkeit erledigen.

Es kann sofort relevante, aktuelle Daten aus dem Internet abrufen und so sicherstellen, dass Ihre Informationen frisch und genau sind. Außerdem können Sie Bücher, Webseiten oder Dokumente einfach zusammenfassen und so große Mengen an Text besser verdaulich machen.

Microsoft Copilot beste Features

Konvertieren Sie Word-Dokumente in PowerPoint-Folien, verteilen Sie Inhalte und Notizen des Sprechers und erzeugen Sie gleichzeitig Bilder, um die Wirkung zu verstärken

Freigeben von Dokumenten und Einholen von Feedback durch nahtlos in Microsoft 365 integrierte Tools für die Zusammenarbeit

Generieren Sie frische Ideen und kreative Vorschläge, um neue Einsichten zu gewinnen, mit der Flexibilität, Vorschläge nach Bedarf zu verfeinern

Sie erhalten maßgeschneiderte Vorschläge, die sich mit der Zeit an Ihren individuellen Stil und Ihre Vorlieben anpassen

Microsoft Copilot Limitierungen

Die Genauigkeit von Copilot kann abhängig von der Qualität der verfügbaren Daten variieren, was zu Fehlern führen kann

Das Tool erfordert unter Umständen ein umfangreiches Setup oder eine umfangreiche Konfiguration, bevor es für personalisierte Aufgaben voll genutzt werden kann

Microsoft Copilot Preise

Free

Pro: $20/Monat pro Benutzer

Microsoft Copilot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Pro-Tipp: KI-Tools können manchmal verzerrte oder veraltete Informationen liefern. Achten Sie darauf, die Fakten zu überprüfen, insbesondere bei Themen wie aktuellen Ereignissen oder technischen Details. Mit der Zeit können Sie die Leistung der KI verbessern, indem Sie ihr Feedback geben.

Beste KI-Produktivitätstools für die Erstellung von Inhalten

Wenn es um die Erstellung von Inhalten geht, sind KI-Tools wie ein kreativer Partner auf Knopfdruck.

Anstatt in der gefürchteten Schreibblockade festzustecken, können Sie einfach auf diese Tools zurückgreifen KI-Tools zum Schreiben für das Brainstorming von Themen, die Erstellung von Gliederungen und die Verfeinerung Ihrer Entwürfe.

7. Jasper (am besten geeignet für Marketingtexte und die Erstellung von markengerechten Inhalten)

Über: Jaspis Jasper ist eine generative KI-Plattform, die speziell für Marketing Teams entwickelt wurde, um qualitativ hochwertige, markengerechte Inhalte in großem Umfang zu liefern. Sie können dieses Tool so konfigurieren, dass es Inhalte erstellt, die auf allen Plattformen konsistent mit der Stimme, dem Ton und dem Stil Ihrer Marke übereinstimmen.

Außerdem können Marketingexperten damit die Erstellung von Inhalten optimieren und eine plan zur Produktivität mit einem intuitiven Toolkit bringen Sie Ihre Kampagnen auf die nächste Stufe.

Außerdem können Sie damit Ihre Marketingprozesse automatisieren und KI-gestützte Workflows direkt in Ihren Martch-Stack integrieren, um eine nahtlose Produktivität zu gewährleisten.

Jasper beste Features

Nutzen Sie den Marketing Editor, der speziell für das Marketing entwickelt wurde, um Inhalte mit einem natürlichen Flow zu verfassen, der Ihre Zielgruppe anspricht

Brainstorming mit Jasper Chat, einem KI-Assistenten, um in Minutenschnelle von der Idee zur Ausführung zu gelangen

Bearbeiten Sie Bildmaterial mit der KI Image Suite, die es Ihnen ermöglicht, hochwertige Bilder in großem Umfang zu bearbeiten und Ihr Bildmaterial in Sekundenschnelle zu verbessern

Wählen Sie aus über 80 speziell entwickelten Marketing Apps, um KPIs in verschiedenen Funktionen zu erfüllen und jedem Marketer in Ihrem Team zum mühelosen Erfolg zu verhelfen

Jasper Beschränkungen

Als KI-Tool kann Jasper gelegentlich verwirrende oder unzusammenhängende Wörter generieren, die nicht gut zu Ihrem Inhalt passen

Einige Benutzer finden den Funktionsumfang von Jasper überwältigend, insbesondere bei der ersten Nutzung der Plattform

Die Plagiatserkennung ist für den Benutzer mit zusätzlichen Kosten verbunden

Benutzer stellen häufig fest, dass das tool sich wiederholende oder themenfremde Inhalte generiert, wodurch das Guthaben an Wörtern schnell aufgebraucht werden kann

Preise für Jasper

Ersteller: $49/Monat pro Platz

$49/Monat pro Platz Pro: 69 $/Monat pro Platz

69 $/Monat pro Platz Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1243 Bewertungen)

4.7/5 (1243 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1842 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihre KI-Eingabeaufforderungen genau formulieren. Je detaillierter und klarer Sie sind, desto wahrscheinlicher erhalten Sie genaue und nützliche Ergebnisse. Wenn Sie zum Beispiel KI für die Erstellung von Inhalten verwenden, kann die Angabe von Tonfall, Stil oder Wortzahl zu besseren und relevanteren Antworten führen.

8. Copy.ai (am besten geeignet für schnelles und ansprechendes Copywriting auf allen Plattformen)

Über: Kopieren.ai Vergessen Sie fragmentierte KI-Tools - die Plattform von Copy.ai bietet eine einheitliche, sichere Lösung für alle Ihre Go-to-Market (GTM)-Anforderungen. Diese GTM-KI-Plattform versteht den Stil Ihrer Marke, generiert kreative Ideen und beseitigt Schreibblockaden, indem sie Lösungen für all Ihre GTM-Anforderungen bereitstellt.

Copy.ai ermöglicht die mühelose Erstellung von Inhalten mit einer fortschrittlichen KI-Engine, die für Vermarkter, Redakteure und Geschäfte entwickelt wurde. Die Inhalte sind außerdem in allen Funktionen des Geschäfts konsistent.

Copy.ai beste Features

Verwandeln Sie Abschriften und grobe Ideen in ausgefeilte Inhalte, die das Engagement fördern und das Suchranking verbessern

Erstellen Sie mit über 90 anpassbaren Vorlagen fast jeden Inhaltstyp, von SEO-Artikeln bis hin zu Untertiteln für soziale Medien

Erstellen Sie Inhalte für globale Zielgruppen mit Support für mehrere Sprachen, darunter Chinesisch, Französisch und Spanisch

Produzieren Sie Inhalte, die den organischen Verkehr ankurbeln und für eine gute Platzierung in Suchmaschinen sorgen

Copy.ai Beschränkungen

Die Geschwindigkeit der Inhaltserstellung ist langsamer als bei anderen KI-Tools, was frustrierend sein kann

Manchmal produziert es ungenaue Inhalte zu komplexen oder technischen Themen

Einige Benutzer erwähnen, dass es schwierig ist, eine einzigartige Markenidentität zu erfassen, was zu eher generischen Ergebnissen führt

Copy.ai Preise

Free: Bis zu 2.000 Wörter pro Monat

Bis zu 2.000 Wörter pro Monat Pro: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Copy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

4.7/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

9. Grammarly (Am besten für Korrekturlesen und Verbesserung der Schreibqualität)

Über: Grammarly Grammarly ist wie ein persönlicher Schreibcoach, der Ihnen zur Seite steht. Es hilft Ihnen, mehr Fehler zu finden als Ihr übliches Textverarbeitungsprogramm und sorgt dafür, dass Ihre Texte klar und professionell sind. Egal, ob Sie eine E-Mail senden oder einen Bericht schreiben, Grammarly gibt Ihnen in Echtzeit Feedback, um Ihren Text zu verbessern.

Grammarly wurde für alle entwickelt, von Studenten bis hin zu Berufstätigen, und bringt Echtzeit-Vorschläge in jede App oder jeden Browser, den Sie verwenden, damit Ihre Texte immer auf den Punkt gebracht sind.

Grammarly beste Features

Passen Sie Ihre Sprache mit personalisierten Stil- und Tonfallvorschlägen an Ihr Publikum an

Nutzen Sie die integrierte Plagiatserkennung, um die Einzigartigkeit Ihrer Arbeit anhand von akademischen und Internet-Quellen zu überprüfen

Automatische Erkennung und Korrektur von Grammatik-, Interpunktions- und Rechtschreibfehlern während der Eingabe, damit Ihre Texte fehlerfrei bleiben

Nahtlose Integration mit Tools wie Google Docs, Slack, Outlook und anderen - kein Kopieren oder Einfügen erforderlich

Grammarly Beschränkungen

Grammarly übersieht manchmal Grammatikfehler und macht keine Verbesserungsvorschläge für ungünstige Satzstrukturen

Die Verwendung von Grammarly für andere Sprachen als Englisch kann eine Herausforderung sein

Grammarly ist möglicherweise nicht so effektiv für Fachtexte oder technische Texte und ignoriert manchmal individuelle Stilvorlieben

Grammarly Preise

Free

Pro: $30/Monat pro Mitglied

$30/Monat pro Mitglied Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Grammarly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8600+ Bewertungen)

4.7/5 (8600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7100+ Bewertungen)

10. Wordtune (Am besten zum Umschreiben und zur Verbesserung der Satzklarheit)

Über: Wordtune Wenn es darum geht, Ihre Ideen in klare, überzeugende Sprache zu verwandeln, bringt Wordtune Einfachheit und Leistung in Ihren Schreibprozess. Egal, ob Sie eine E-Mail verfeinern, einen Blogbeitrag erstellen oder eine sofortige Neuformulierung benötigen, Wordtune hilft Ihnen, sich ohne zusätzlichen Aufwand präzise auszudrücken.

Betrachten Sie es als Ihren Schreib-Co-Piloten, der Ihnen neue Optionen bietet und Ihre Inhalte bei jedem Schritt perfektioniert.

Wordtune beste Features

Wählen Sie aus einer Liste mit kontextspezifischen Vorschlägen für Umformulierungen, die Ihnen helfen, Ihre Stimme genau zu erfassen

Destillieren Sie sofort die wichtigsten Punkte eines beliebigen Textes oder YouTube-Videos, um einen schnellen Einblick zu erhalten oder Inhalte wiederzuverwenden

Verwenden Sie intelligente Synonyme, um Alternativen zu entdecken und Wiederholungen zu vermeiden, damit Sie die Sprache variieren und die Lesbarkeit verbessern können

Stellen Sie sicher, dass jeder Beitrag vor dem Freigeben durch erweiterte Korrektur- und Grammatikprüfungen aufpoliert wird

Wordtune-Einschränkungen

Einige Benutzer haben über Probleme bei der Kündigung von Abonnements berichtet, die zu weiteren Kosten führen können

Die Geschwindigkeit von Satzvorschlägen kann sich manchmal verzögern, was die Produktivität beeinträchtigen kann

Wordtune Preise

Basic: Free

Free Erweitert: $13.99/Monat pro Benutzer

$13.99/Monat pro Benutzer Unlimited: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Business: Benutzerdefinierte Preise

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

11. Surfer (Am besten für die Erstellung und Optimierung von Inhalten mit dem Schwerpunkt SEO)

Über: Surfer Surfer ist ein Content Intelligence Tool, das alle Aspekte Ihres SEO-Workflows abdeckt. Es bietet eine einzigartige Reihe von KI-gesteuerten Features, die Ihren Inhalten helfen, besser zu ranken, mehr organischen Traffic zu generieren und eine effektivere Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen.

Vom SERP Analyzer bis zur Plagiatsprüfung bietet Surfer alles, was Sie brauchen, um Inhalte zu erstellen, die bei den Lesern gut ankommen und bei Google gut ranken.

Surfer beste Features

Erstellen Sie vermenschlichte KI-Inhalte mit dem Humanizer Feature, das Texte so bearbeitet, dass sie natürlich klingen und Ihren Inhalten Authentizität verleihen

Nutzen Sie das Auto-Linking Feature von Surfer, um Ihre Domain zu analysieren und mühelos interne Links hinzuzufügen

Erhalten Sie sofortiges Feedback zur Struktur des Inhalts, zur Wortanzahl und zur Verwendung von Schlüsselwörtern, damit Ihre Arbeit relevant und wettbewerbsfähig bleibt

Nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams und gleichzeitige Arbeit mehrerer mitwirkender Personen im Content Editor

Einschränkungen für Surfer

Surfer SEO bietet umfangreiche Daten und Vorschläge, die für Anfänger oder Benutzer, die mit der SEO-Terminologie nicht vertraut sind, einschüchternd sein können

Surfer SEO lässt sich zwar mit einigen beliebten Tools integrieren, die Integrationsmöglichkeiten sind jedoch nicht so umfangreich wie bei anderen SEO-Plattformen

Surfer Preise

Lite: $29/Monat für einen Benutzer

$29/Monat für einen Benutzer Essential: $89/Monat für zwei Benutzer

$89/Monat für zwei Benutzer Erweitert: $179/Monat für fünf Benutzer

$179/Monat für fünf Benutzer Max: 299$/Monat für 10 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Surfern

G2: 4.8/5 (517 Bewertungen)

4.8/5 (517 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (398 Bewertungen)

Meetings können ein zweischneidiges Schwert sein - sie sind wichtig für die Zusammenarbeit, werden aber oft zu zeitraubenden Marathonläufen.

Ob es darum geht, genaue Mitschriften zu erstellen, Schlüsselpunkte zusammenzufassen oder Elemente nachzuverfolgen - diese KI-Tools für Meeting-Notizen machen die Verwaltung von Meetings überflüssig.

12. Otter.ai (am besten für Echtzeit-Transkription und Meeting-Notizen)

Über: Otter.ki Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich mitten in einem wichtigen Meeting, sind in eine Diskussion vertieft, und das Letzte, was Sie wollen, ist, Ihren Flow durch das Kritzeln von Notizen zu unterbrechen. An dieser Stelle kommt Otter.ai ins Spiel.

Als KI-gestütztes Transkriptionstool nimmt Otter nicht nur Notizen auf, sondern taucht vollständig in Ihre Meetings ein, indem es Diskussionen aufzeichnet, transkribiert und sogar zusammenfasst, sodass Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren können.

Otter ist besonders praktisch für diejenigen, die mit mehreren Plattformen wie Google Meet, Zoom und Microsoft Teams jonglieren, da es sicherstellt, dass jedes Detail des Meetings dokumentiert und später zugänglich ist.

Otter.ai beste Features

Erfassen Sie jedes Wort in Echtzeit und synchronisieren Sie die Transkription mit dem Sprechtempo, damit Ihre Wiedergabe genau dem entspricht, was Sie gehört haben

Eindeutige Identifizierung der Sprecher mit zeitgestempelten Beschreibungen zur mühelosen Organisation von Meetings mit mehreren Sprechern

Steuern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit: Verlangsamen oder beschleunigen Sie die Aufnahmen und überspringen Sie unnötige Pausen, damit Sie die Besprechung in Ihrem eigenen Tempo durchgehen können

Interaktion mit Teammitgliedern direkt in der Abschrift durch Hervorheben, Kommentieren und Zuweisen von Aufgaben, um einen kollaborativen Workflow nach dem Meeting zu schaffen

Otter.ai Beschränkungen

Da es sich um eine sprachgesteuerte KI handelt, kann es gelegentlich zu Fehlinterpretationen von Befehlen kommen, was bei sprachgesteuerten Tools üblich ist

Bei der Synchronisierung des Kalenders werden manchmal unerwünschte Ereignisse erfasst, was zu Frustration führen kann

Preise für Otter.ai

Free

Pro: $16.99/Monat pro Benutzer

$16.99/Monat pro Benutzer Business: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (246 Bewertungen)

4.3/5 (246 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (84 Bewertungen)

13. Fathom (am besten geeignet für die Zusammenfassung und Analyse von Meeting-Ergebnissen)

Über: Fathom Wenn Sie es leid sind, mit Notizen zu Meetings, Nachfassaktionen und Elementen zu jonglieren, ist das KI-gesteuerte Produktivitätstool von Fathom die Lösung für Sie. Es nimmt Ihnen die Mühe von Online-Anrufen ab, indem es Meetings auf Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst.

Sie können Fathom die Arbeit überlassen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können - die Unterhaltung. Sie können Ihre Notizen auch direkt mit KI-gesteuerten CRMs synchronisieren, um alle Beteiligten ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden zu halten.

Fathom beste Features

Erstellen Sie gemeinsam nutzbare Wiedergabelisten mit den Schlüssel-Highlights eines Meetings, um Teammitglieder und Stakeholder über wichtige Momente auf dem Laufenden zu halten

Nutzen Sie Ask Fathom zum Durchsuchen und Interagieren mit Ihren Gesprächsaufzeichnungen, um schnell Informationen abzurufen

Erhalten Sie innerhalb von 30 Sekunden eine prägnante Zusammenfassung des Meetings mit den wichtigsten Punkten und Aufgaben, so dass Sie sofort weiterarbeiten können

Geben Sie bestimmte Videoclips aus Ihren Aufzeichnungen für eine klare Kommunikation in Team-Chats frei, um Fehlinterpretationen zu vermeiden

Fathom Einschränkungen

Das Ein- und Ausschalten des Tools während eines Meetings kann sich als schwierig erweisen, da es keine Möglichkeit gibt, das Tool schnell wieder einzuschalten

Manchmal werden Wörter falsch gehört oder falsch geschrieben, was eine manuelle Korrektur erforderlich machen kann

Preise von Fathom

Free

Premium: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Team Edition: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Team Edition Pro: $29/Monat pro Benutzer

Fathom Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (3631 Bewertungen)

5/5 (3631 Bewertungen) Capterra: 5/5 (532 Bewertungen)

14. Fireflies (Am besten für die Erfassung und Organisation von Meeting-Diskussionen)

Über: Glühwürmchen Wenn wichtige Details eines Meetings fehlen, kann das die Nachbereitung beeinträchtigen und die Zeitleiste eines Projekts entgleisen lassen. Hier setzt Fireflies an und definiert neu, wie Teams produktiv und auf Kurs bleiben.

Fireflies zeichnet nicht nur Gespräche auf, sondern transkribiert, fasst sie zusammen und verwandelt jede Unterhaltung in eine vollständig durchsuchbare Wissensdatenbank. Mit diesem Tool werden Ihre Meetings zu mehr als nur Diskussionen - sie werden zu verwertbaren Erkenntnissen.

Es synchronisiert sogar die Notizen direkt mit Ihrem CRM und protokolliert die Details automatisch für eine nahtlose Weiterverfolgung.

Die besten Features von Fireflies

Teilen Sie die denkwürdigsten Momente eines Meetings als Audio-Clips; perfekt, um den Kontext schnell freizugeben

Gruppieren Sie Meetings nach Abteilung oder Projekt, und markieren Sie ganz einfach Teamkollegen, hinterlassen Sie Kommentare und heften Sie wichtige Punkte an

Verfolgen Sie die Zeiterfassung, die Stimmung und sogar die Behandlung von Einwänden, um Einblicke in die Leistung zu erhalten - ideal für Vertriebs- und Coaching-Teams

Verwenden Sie Sprachbefehle, um während des Meetings Aufgaben in Asana, Trello oder Monday.com zu erstellen und Aktionen sofort mit Projekten zu verknüpfen

Fireflies Einschränkungen

Das Hinzufügen von Unterkanal-Optionen innerhalb der Kanäle könnte helfen, Meetings effizienter zu organisieren und zu referenzieren

Derzeit erfordert das Herunterladen aller Meeting-Komponenten (Zusammenfassung, Transkript und Audio) mehrere Klicks

Fireflies-Preise

Free

Pro: $18/Monat pro Platz

$18/Monat pro Platz Business: 29 $/Monat pro Platz

29 $/Monat pro Platz Enterprise: 39 $/Monat pro Platz

Fireflies Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (540 Bewertungen)

4.8/5 (540 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

📖 Auch gelesen: Wie man mit KI-Apps für persönliche Assistenten die Produktivität steigern kann Beste KI-Produktivitäts-Tools für die Erstellung von visuellen und Video-Inhalten

Die Erstellung von auffälligem Bildmaterial und ansprechenden Videos kann sich oft überwältigend anfühlen, vor allem, weil so viele Optionen und technische Fähigkeiten erforderlich sind. Hier helfen KI-Tools, den Prozess zu vereinfachen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

15. Descript (Am besten für die nahtlose Bearbeitung von Audio- und Video-Inhalten)

Über: Beschreibung Descript ist ein KI-gesteuertes, vielseitiges Tool zur Videobearbeitung, das sich ein wenig wie eine Textverarbeitung anfühlt. Anstelle der traditionellen Wellenform-Bearbeitung ermöglicht es Ihnen die Bearbeitung nach Texttyp, Ausschneiden, Kopieren und Einfügen - ideal für Podcaster, Video-Editoren und alle, die mit Audio und Video arbeiten.

Es verfügt über Features wie Transkription, Multitrack-Bearbeitung und KI-gestützte Tools zum Korrigieren von Fehlern und Hinzufügen von Effekten.

Ganz gleich, ob Sie Inhalte für YouTube, soziale Medien oder einen Podcast erstellen, Descript bietet eine interaktive und nahtlose Erfahrung von Anfang bis Ende.

Deskript beste Features

Einfaches Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text zur Bearbeitung von Audio und Video oder sogar Tippen, um mit Hilfe von KI Wörter mit Ihrer eigenen Stimme zu erzeugen

Verwenden Sie Vorlagen und Layouts im Diastil, um Ihre Videos ohne aufwändige Designarbeit professionell aussehen zu lassen

Lassen Sie die KI virale Clips identifizieren und verfeinern Sie sie dann mit den einfachen Bearbeitungstools von Descript für herausragende Inhalte

Generieren Sie mit der KI von Descript in Sekundenschnelle YouTube-Beschreibungen, Videokapitel oder Notizen für Podcasts

Descript Einschränkungen

Cloud-basiert bedeutet, dass es kein Backup auf Ihrer Festplatte gibt, d. h. wenn es nicht mehr funktioniert, können Sie Ihre Arbeit nicht lokal retten

Die Erzeugung von Raumklang wird automatisch ausgewählt, was manchmal die Audiobearbeitung beeinträchtigen kann

Preisbeschreibung

Hobbyist: $19/Monat pro Person

$19/Monat pro Person Ersteller: $35/Monat pro Person

$35/Monat pro Person Geschäft: $50/Monat pro Person

$50/Monat pro Person Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Deskriptive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (574 Bewertungen)

4.6/5 (574 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (170 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Die erste KI Chatterbot ELIZA, wurde in den 1960er Jahren von Joseph Weizenbaum entwickelt. Er konnte eine Unterhaltung mit einem Psychotherapeuten simulieren. Wenn man sich lange genug mit ihm unterhielt, fing er an, einem Fragen zu stellen, die auf den Antworten basierten, so dass es sich anfühlte, als würde man mit einem echten Menschen chatten!

16. Midjourney (am besten geeignet für die Erstellung hochwertiger visueller Kunst und Designs)

Über: Midjourney Midjourney ist ein leistungsfähiger KI-Bildgenerator, der Texteingaben in atemberaubende Bilder umwandelt und den Benutzern ein einzigartiges kreatives Erlebnis direkt über Discord bietet.

Es mag ein wenig dauern, bis man sich an das Setup von Discord gewöhnt hat, aber wenn man es einmal erledigt hat, eröffnet Midjourney unendliche Möglichkeiten für Künstler, Vermarkter, Designer und jeden, der fantasievolle Bilder zum Leben erwecken möchte.

Dieses Tool eignet sich besonders gut, wenn Sie qualitativ hochwertige Grafiken erstellen möchten, die sich von anderen abheben - und es ermöglicht Ihnen sogar, mit verschiedenen Kunststilen zu experimentieren.

Die besten Features von Midjourney

Erhalten Sie vier Variationen jedes generierten Bildes und wählen Sie dann aus, ob Sie es hochskalieren, verfeinern oder neue Variationen erstellen möchten, um ihm eine persönliche Note zu verleihen

Experimentiere mit einem beeindruckenden Bereich künstlerischer Stile, um alles von abstrakter Kunst bis hin zu ausgefeilten Webdesigns zu erstellen

Treten Sie einer lebendigen Community auf Discord bei, in der Benutzer Tipps austauschen, ihre Erstellungen präsentieren und sich gegenseitig inspirieren

Wählen Sie aus verschiedenen Plänen mit unterschiedlichen GPU-Geschwindigkeiten, damit Sie Ihre Nutzung anpassen und schneller Ergebnisse erzielen können

Mitte der Reise Einschränkungen

Präzise Details können aufgrund begrenzter Feinabstimmungsoptionen eine Herausforderung sein

Erfordert Discord, was die Zugänglichkeit für einige Benutzer limitieren kann

Benutzer empfinden die benutzerdefinierten Features im Vergleich zur Konkurrenz oft als unzureichend

Es kann schwierig sein, detaillierte kontextbezogene Hinweise zu verstehen, wie z. B. die Erstellung von Pixelgrafiken, wenn die Aufforderung spezifisch für diesen Stil ist

Mittelpreis für die Reise

Basic Plan: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Standard Plan: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Pro Plan: $60/Monat pro Benutzer

$60/Monat pro Benutzer Mega Plan: $120/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (85 Bewertungen)

4.4/5 (85 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

17. DALL-E (Am besten für die Erstellung einzigartiger Bilder aus Textbeschreibungen)

Via: DALL.E DALL-E von OpenAI ist ein KI-Bilderzeugungsmodell, das Ihre Ideen durch realistische und kreative Bilder zum Leben erweckt, die auf der Grundlage von Textvorgaben erzeugt werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Design-Tools interpretiert DALL-E Beschreibungen in natürlicher Sprache und wandelt sie in lebendige Bilder um, wobei fantasievolle Konzepte und realistische Details nahtlos ineinander übergehen.

Ob Sie nun ein Konzept entwerfen, visuelle Ideen prototypisieren oder mit KI experimentieren, DALL-E lässt Ihrer Fantasie freien Lauf und bietet Ihnen ein benutzerfreundliches Erlebnis.

DALL-E beste Features

Erstellen Sie qualitativ hochwertige Bilder, die der realen Fotografie sehr nahe kommen, ideal für realistische Visualisierungen und kreative Projekte

Erweitern Sie die Ränder eines Bildes, um ausgedehnte Szenen zu erstellen, z. B. durchgehende Landschaften oder komplizierte, größere Kompositionen

Kombinieren Sie Stile wie Ölmalerei, digitale Illustrationen und surrealistische Elemente, um einzigartig gemischte und stilisierte Bilder zu gestalten

Kombinieren Sie Stile wie Ölmalerei, digitale Illustrationen und surrealistische Elemente, um einzigartige überblendete und stilisierte Bilder zu entwerfen

DALL-E Limits

DALL-E schränkt bestimmte Arten von Bildern ein, was die kreative Freiheit limitiert

Die KI wurde mit limitierten Modellen entwickelt, was nach Ansicht einiger Benutzer ihr kreatives Potenzial einschränkt

Den generierten Bildern fehlt es manchmal an Details oder Kohärenz, insbesondere bei komplexen Aufforderungen

DALL-E Preise

DALL-E ist als Teil von ChatGPT Plus erhältlich, einem kostenpflichtigen Plan, der $20/Monat kostet. Dieser Plan beinhaltet auch die Features von ChatGPT zur Sprachgenerierung.

Free

Plus: $20 pro Benutzer

DALL.E Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (32 Bewertungen)

3.9/5 (32 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

18. Synthesia (Am besten für die Produktion von KI-generierten Video-Inhalten mit Avataren)

Über: Synthesia Synthesia macht die Erstellung von Videos zugänglich, schnell und professionell - auch wenn Sie noch nie ein Video bearbeitet haben. Diese KI-gestützte Plattform verwandelt Nur-Text in Minutenschnelle in ansprechende Videos mit lebensechten Avataren, Erzählungen und globalen Sprachoptionen.

Synthesia eignet sich perfekt für Vermarkter, Vertriebsteams und Ersteller von Inhalten. Es nimmt der Videoproduktion die Komplexität und liefert ausgefeilte Ergebnisse, die Sie mit Leichtigkeit kennzeichnen und benutzerdefinieren können.

Synthesia beste Features

Produzieren Sie Videos in mehr als 120 Sprachen mit präzisen Voiceovers und geschlossenen Untertiteln, die es Ihnen ermöglichen, sich mit Ihrem Publikum weltweit zu verbinden

Wählen Sie aus über 160 KI-Avataren, die den Ton Ihrer Marke und die Vielfalt Ihres Publikums widerspiegeln und Ihre Inhalte sympathisch und integrativ machen

Binden Sie Ihre Videos in LMS-, LXP- oder gemeinsam nutzbare Autoren-Tools ein, und erhalten Sie sofort Feedback von Ihrem Team

Passen Sie Videos mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Schriftarten an, um sicherzustellen, dass jeder Inhalt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt

Synthesia-Einschränkungen

Verschiedene Sprecher können unterschiedliche Schwierigkeiten mit der Aussprache von Wörtern haben, was zu Inkonsistenzen in der Ausgabe führt

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die benutzerdefinierten Optionen für Avatare und Synchronsprecher nicht so umfangreich sind, wie es für sehr spezifische Markenanforderungen erforderlich ist

Synthesia-Preise

Free

Starter: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Ersteller: $89/Monat pro Benutzer

$89/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Synthesia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1600+ Bewertungen)

4.7/5 (1600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (196 Bewertungen)

19. Beautiful.ai (Am besten für die mühelose Erstellung atemberaubender Präsentationen)

Über: Schöne.KI Beautiful.ai macht seinem Namen alle Ehre und verändert die Art und Weise, wie Sie Präsentationen erstellen. Mit dieser KI-gestützten Plattform werden Präsentationen mühelos und visuell atemberaubend - alle Layouts, Stile und Bilder stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Ideen in eine ausgefeilte Präsentation zu formen.

Ganz gleich, ob Sie einen Pitch, ein Geschäftsangebot oder ein kreatives Portfolio erstellen, Beautiful.ai unterstützt Sie mit intelligenten Vorlagen und automatisierten Design-Features, die Ihre Folien professionell aussehen lassen.

Beautiful.ai beste Features

Wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen, die für alles geeignet sind, von Pitch Decks bis zu Media Kits. Fügen Sie einfach Ihre Inhalte ein, und die KI kümmert sich um das Design

Geben Sie DesignerBot, dem KI-gesteuerten Design-Generierungstool, eine kurze Beschreibung, und es erstellt eine abgeschlossene Präsentation für Sie

Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu, um das Layout Ihrer Folien in Echtzeit anzupassen, und wenden Sie automatisch Designprinzipien an, damit alles perfekt aussieht

Verwenden Sie Schieberegler und Tabellen, um Daten während der Präsentation anzupassen, und beobachten Sie, wie Ihre Folien dynamisch aktualisiert werden

Beautiful.ai Beschränkungen

Fehlende Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Einstellung und begrenzter Kundensupport können die Benutzerfreundlichkeit in Unternehmen beeinträchtigen

Die KI-Funktionen produzieren oft wiederholt den gleichen Inhalt und das gleiche Layout, was die Gesamteffektivität verringert

Preise von Beautiful.ai

Pro: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Team: $50/Monat (1-20 Personen)

$50/Monat (1-20 Personen) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Beautiful.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.3/5 (83 Bewertungen)

20. Runway (Beste für Video-Bearbeitung und kreative Medienproduktion)

Über: Startbahn Runway revolutioniert den kreativen Workflow mit seinen KI-Magic-Tools, die die Erzeugung von Videos, Bildern, 3D-Animationen und Audio zum Kinderspiel machen. Es verwandelt Ideen in Minutenschnelle in hochwertiges Bild- und Tonmaterial - ohne teures Setup oder komplizierte Software.

Runway bietet alle Tools, um Ihre kreative Vision zum Leben zu erwecken - zu einem Bruchteil der Kosten und des Aufwands herkömmlicher Produktionsmethoden.

Beste Features von Runway

Erzeugen Sie ausdrucksstarke, einzigartige Zeichen-Performances mit einem einzigen Referenzvideo - ohne komplexes Rigging oder Motion Capture

Schnelles Erforschen endloser Variationen von Szenen und Effekten, von Beleuchtungsanpassungen bis hin zu Änderungen des Speicherorts, für schnelle Iterationen und Experimente

Integrieren Sie Voiceover, Lippensynchronisierung und Dialoge mit generativen Audio-Tools wie Text-to-Speech und benutzerdefinierten Stimmen

Trainieren Sie ein KI-Modell, das den einzigartigen Stil und die Themenrichtlinien Ihrer Marke widerspiegelt, um sicherzustellen, dass jede Ausgabe markenkonform ist

Laufbahnbeschränkungen

Einige Benutzer finden, dass der Support bei komplexen Problemen oder beim Erlernen fortgeschrittener Features nicht ausreichend ist

Obwohl generell benutzerfreundlich, erfordern einige Aufgaben eine bessere Leistung und mehr Zeit für die Bearbeitung

Preise für Runway

Basic: Free

Free Standard: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: $35/Monat pro Benutzer

$35/Monat pro Benutzer Unlimited: $95/Monat pro Benutzer

$95/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Runway Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Beste KI-Produktivitäts-Tools für Code und Entwicklung

Coding kann sich manchmal wie der Versuch anfühlen, ein komplexes Rätsel ohne ein Bild als Referenz zu lösen. Aber mit der Hilfe von KI-Tools, wird es viel mehr überschaubar.

Diese Tools sollen Entwickler unterstützen, indem sie komplexe Aufgaben vereinfachen, intelligente Code-Vorschläge liefern und sogar Testprozesse automatisieren.

21. GitHub Copilot (Beste Hilfe bei der Programmierung und Unterstützung bei der Softwareentwicklung)

Über: GitHub Kopilot GitHub Copilot ist ein KI-gesteuerter Programmierungsbegleiter, der Ihre natürlichsprachlichen Eingabeaufforderungen in intelligente Code-Vorschläge umwandelt und so Ihren Workflow und Ihre Produktivität steigert. Mit Copilot fühlt sich das Programmieren weniger wie eine lästige Pflicht und mehr wie eine kreative Zusammenarbeit an.

Mit diesem KI-Tool können Sie schneller und sauberer Code schreiben, häufige Fehler vermeiden und sogar neue Codierungsmuster erforschen, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

GitHub Copilot beste Features

Beschleunigen Sie die Codierung mit kontextabhängigen Vorschlägen, die Code in Echtzeit abschließen und sich an den spezifischen Kontext Ihres Codes anpassen

Geben Sie eine Aufforderung in einfacher Sprache ein, und lassen Sie Copilot diese in relevante Code-Schnipsel übersetzen, um die Codierung intuitiver zu gestalten

Verbessern Sie die Qualität Ihres Codes mit integrierten Sicherheitsprüfungen, die unsichere Codierungsmuster automatisch und in Echtzeit erkennen und blockieren können

Integration mit Tools wie Visual Studio Code, JetBrains IDEs und Neovim, damit Sie Copilot nutzen können, ohne Ihr bevorzugtes Setup zu ändern

GitHub Copilot Beschränkungen

Es kann sein, dass er den Kontext oder die Absichten hinter dem Code nicht immer richtig versteht, was zu weniger genauen Vorschlägen führt

Einige Benutzer müssen sich möglicherweise erst an die Vorschläge gewöhnen und die Grenzen von Copilot verstehen

Die Verwendung von Copilot für proprietären oder sensiblen Code kann Fragen zur Eigentümerschaft und Lizenzierung des Codes aufwerfen

GitHub Copilot Preise

Free

Team: $4/Monat pro Benutzer

$4/Monat pro Benutzer Enterprise: 21 $/Monat pro Benutzer

GitHub Copilot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (140 Bewertungen)

4.5/5 (140 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

22. Paperspace (Bester Anbieter für maschinelles Lernen und KI-Projekte in der Cloud)

Über: Paperspace Paperspace von DigitalOcean steigert Ihre Entwicklungserfahrung mit seiner Cloud-basierten Plattform, die einen On-Demand-Zugang zu leistungsstarken Computing-Ressourcen bietet.

Paperspace ist auf Entwickler, Datenwissenschaftler und KI-Forscher zugeschnitten und optimiert die Komplexität der Ausführung von hochintensiven Workloads und komplexen Machine-Learning-Modellen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche macht es fortschrittliche Rechenhardware für jeden zugänglich.

Paperspace beste Features

Nutzen Sie eine verwaltete ML ops-Plattform, um Ihre KI-Projekte mühelos bereitzustellen, zu verwalten und zu skalieren

Starten Sie in Sekundenschnelle mit einer konfigurationsfreien IDE, die jede Bibliothek und jedes Framework unterstützt, und laden Sie einfach Mitarbeiter ein oder geben Sie Links frei

Greifen Sie auf einen umfangreichen Katalog von Grafikprozessoren zu, darunter die neuesten Modelle wie die Ampere A100s, um Ihre Modelle mit erstklassiger Leistung zu trainieren und abzustimmen

Bringen Sie Ihren SSH-Schlüssel mit, um direkte Verbindungen zu Ihren virtuellen Maschinen herzustellen und die Kontrolle abzuschließen

Papierplatzbeschränkungen

Benutzern können unerwartete Kosten entstehen, da die Plattform auch nach der Deaktivierung virtueller Maschinen weiterhin Rechnungen stellt

Es wurde von Instanzen berichtet, in denen virtuelle Maschinen ohne ihr Wissen gestartet wurden, was zu Verwirrung und Komplikationen führte

Paperspace-Preise

Free

Pro: 8 $/Monat pro Benutzer

8 $/Monat pro Benutzer Growth: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Paperspace Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 3.3/5 (25+ Bewertungen)

Bestes KI-Produktivitäts-Tool für Automatisierung und Workflow

In einer Welt, in der Zeit Geld ist, ist Automatisierung die geheime Sauce zur Maximierung der Effizienz. Das Richtige KI-Tools für die Automatisierung können dazu beitragen, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, verschiedene Apps zu verbinden und Workflows zu automatisieren, so dass Sie sich auf die kreativen und strategischen Aspekte Ihrer Projekte konzentrieren können.

23. Zapier (am besten für die Automatisierung von Workflows zwischen verschiedenen Anwendungen)

Über: Zapier Zapier ist nicht nur ein Automatisierungstool, sondern auch Ihr Partner für Produktivität, der die Verwaltung von Aufgaben und Informationen in Ihrem gesamten Geschäft verändert. Sie können E-Mails automatisieren, die Datenerfassung rationalisieren und ein robustes Support-System mit KI-Chatbots innerhalb von Zapier erstellen.

Mit Zapier können Sie benutzerdefinierte Workflows - so genannte Zaps - zwischen Ihren bevorzugten Apps erstellen, ganz ohne Code-Kenntnisse. Richten Sie Zaps ein, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Hinzufügen neuer E-Mail-Abonnenten zu Ihrem CRM, um Ihre Ziele zu erreichen ziele in Bezug auf Produktivität . Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Zapier alles für Sie erledigen lassen.

Zapier beste Features

Verbinden Sie über 2.000 Apps wie Gmail, Slack oder Mailchimp, um Workflows zu erstellen, die Ihren individuellen Geschäftsanforderungen entsprechen

Erstellen Sie intelligente Chatbots für Kundensupport oder FAQs ohne Code und trainieren Sie sie auf Ihrer Website oder in Ihrem Help-Center

Automatisches Extrahieren von Daten, Generieren von Inhalten und Analysieren von Informationen mit der Leistung von GPT-4, alles ohne API-Schlüssel

Entwerfen Sie Webseiten, Formulare und einfache Anwendungen, die wichtige Geschäftsprozesse steuern - alles über eine benutzerfreundliche Oberfläche

Zapier Beschränkungen

Die Funktionen können durch die Möglichkeiten anderer Tools eingeschränkt werden, da einige Integrationen nur über begrenzte Auslöser und Aktionen verfügen, was die allgemeine Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt

Benutzer mit begrenzten technischen Kenntnissen finden es möglicherweise schwierig, komplizierte Automatisierungen zu konfigurieren

Zapier-Preise

Free (2 Schnittstellen)

(2 Schnittstellen) Pro: $20/Monat (5 Schnittstellen)

$20/Monat (5 Schnittstellen) Erweitert: $100/Monat (20 Schnittstellen)

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1300+ Bewertungen)

4.5/5 (1300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2884 Bewertungen)

Bestes KI-Produktivitäts-Tool für Marketing und Social Media

Wenn Sie Ihre Marketing- und Social-Media-Aktivitäten verbessern wollen, brauchen Sie leistungsstarke KI-Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen. Diese Tools nehmen Ihnen das Rätselraten aus dem Marketing ab und ermöglichen es Ihnen, sich auf die Strategie zu konzentrieren, während sie sich um die Feinheiten kümmern.

24. Buffer (am besten geeignet für die Verwaltung und Planung von sozialen Medien)

Über: Puffer Die Erstellung ansprechender, konsistenter Inhalte für soziale Medien kann sich bei einem vollen Terminkalender als unmöglich erweisen. Aber mit dem KI-Assistenten von Buffer wird die Verwaltung Ihrer sozialen Kanäle zum Kinderspiel.

Buffer wurde für Social-Media-Profis entwickelt, die mit mehreren Plattformen jonglieren müssen, und bietet KI-gesteuerte Einblicke, damit Ihre Inhalte auf LinkedIn, Instagram, X (ehemals Twitter) und anderen Plattformen markengerecht und wirkungsvoll sind. Sie können Beiträge direkt von Buffer aus planen und dann beobachten, wie sie auf allen Kanälen zum perfekten Zeitpunkt veröffentlicht werden, um das Engagement zu maximieren.

Buffer beste Features

Maßgeschneiderte Posts mit plattformoptimierten Vorschlägen, die sich an den Tonfall, die Zeichen-Limits und den Stil anpassen - keine zusätzlichen Aufforderungen erforderlich

Beginnen Sie mit ein paar Angaben zu Ihrem Geschäft und Ihrer Zielgruppe, und lassen Sie sich von der KI neue Post-Ideen vorschlagen, die Ihren Zielen entsprechen

Nehmen Sie Ihren besten Beitrag und passen Sie ihn mühelos an andere Plattformen an, so dass Relevanz und Engagement mit minimalem Aufwand erhalten bleiben

Erstellen Sie eine durchsuchbare Wissensdatenbank, speichern und kategorisieren Sie alle Ihre Inhalte in den sozialen Medien für einen einfachen Zugriff, so dass Sie großartige Ideen jederzeit wiederverwenden können

Pufferbegrenzungen

Der Kundenservice von Buffer wurde kritisiert, weil er nicht reagiert und Probleme nicht effektiv löst

Viele Benutzer haben von Diskrepanzen zwischen den Analysedaten von Buffer und anderen Plattformen wie Instagram und Facebook berichtet

Preise von Buffer

Free

Essentials: $6/Monat pro Kanal

$6/Monat pro Kanal Teams: $12/Monat pro Kanal

$12/Monat pro Kanal Agentur: $120/Monat für 10 Kanäle

Puffer-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1000+ Bewertungen)

4.3/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1481 Bewertungen)

25. SurveySparrow (Am besten für die Erstellung von ansprechenden Umfragen und Feedback Formularen)

Über: UmfrageSparrow Wenn es Ihnen wie mir geht und Sie es lieben, jeder Umfrage Ihre eigene Note zu geben, dann sind die anpassbaren Features von SurveySparrow ein wahr gewordener Traum.

Neben der Erstellung umfangreicher, detaillierter Umfragen vereinfacht SurveySparrow die Personalisierung mit seinen CSS-Anpassungen, Kontaktparametern und benutzerdefinierten Variablen, so dass Sie Umfragen erstellen können, die wirklich wie eine Erweiterung Ihrer Marke wirken.

Außerdem sind die Freigabeoptionen flexibel und benutzerfreundlich, von direkten Weblinks für E-Mails oder SMS bis hin zu QR-Codes oder eingebetteten Widgets - so können Sie ganz einfach Feedback erfassen, wo immer sich Ihre Kunden befinden.

Die besten Features von SurveySparrow

Richten Sie wiederkehrende Umfragen ein und automatisieren Sie Erinnerungs-E-Mails für Teilnehmer, die nicht oder nur teilweise geantwortet haben, um Ihre Abschlussraten mühelos zu erhöhen

Hosten Sie Umfragen auf einer benutzerdefinierten, mit weißer Beschreibung versehenen Website, um die Identität Ihrer Marke bei jeder Interaktion mit der Umfrage zu stärken

Lassen Sie sich in bestimmten Abständen Berichte über Umfragen direkt in Ihren Posteingang schicken, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind, was das Feedback Ihrer Kunden angeht

Exportieren Sie Umfragedaten im SPSS-Format für eine detaillierte statistische Analyse, um Ihre Daten mit einem wissenschaftlichen Blickwinkel zu betrachten

Einschränkungen von SurveySparrow

Trotz einer ausgefeilten Benutzeroberfläche empfinden die Benutzer die Benutzeroberfläche manchmal als klobig und nicht intuitiv, was die allgemeine Benutzererfahrung beeinträchtigt

Es gibt Einschränkungen in den verschiedenen Phasen und Ebenen, die verwirrend sein können, bis sie vollständig verstanden werden, und die sich auf die Datenerfassung auswirken

Preise für SurveySparrow

Free

Basis: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Premium: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Business: $149/Monat pro Benutzer

$149/Monat pro Benutzer Enterprise: $499/Monat pro Benutzer

$499/Monat pro Benutzer Elite: Benutzerdefinierte Preise

SurveySparrow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (111 Bewertungen)

📖 Auch gelesen: 10 KI-Hacks, die zeigen, dass KI ein Freund und kein Feind ist

Mehr erreichen mit ClickUp als Partner für Ihre Produktivität

Der Einsatz von KI-Tools zur Steigerung der Produktivität ist für jeden, der intelligenter und nicht härter arbeiten will, unerlässlich. Diese Tools helfen dabei, Aufgaben zu automatisieren, Workflows zu rationalisieren und Ihre Zeit für das Wesentliche zu nutzen - das Wachstum Ihres Geschäfts und die Steigerung Ihrer Produktivität.

Unter all den verfügbaren Optionen sticht ClickUp wirklich hervor.

Eines der beeindruckendsten Features ist ClickUp Brain, das, wie ich bereits erwähnt habe, als Ihr persönlicher Wissensmanager fungiert, der Informationen organisiert und Ihre Bedürfnisse vorhersieht. Es lässt sich nahtlos in die anderen Funktionen von ClickUp integrieren und ermöglicht es Ihnen, Projekte zu verwalten, mit Teams zusammenzuarbeiten und Ziele zu verfolgen - alles an einem Ort. Anmelden bei ClickUp und machen Sie Produktivität so erreichbar wie nie zuvor!