12 leistungsstarke Beispiele für KI-Agenten, die Branchen verändern

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Team im Einzelhandel hat zwei Wochen lang Kundendaten analysiert, um Kauftrends zu erkennen, nur um festzustellen, dass diese bereits veraltet waren. Unterdessen hat der KI-Agent des Mitbewerbers die Veränderung erkannt, die Preise angepasst und in Echtzeit eine Werbeaktion gestartet.

Raten Sie mal, welcher Anbieter einen Umsatzanstieg von 22 % verzeichnen konnte?

So verschaffen KI-Agenten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

In diesem Blogbeitrag sehen wir uns Beispiele für KI-Agenten an, die Unternehmen dabei helfen, an der Spitze zu bleiben – anstatt in veralteten Dashboards zu versinken. 🧰

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten sind künstliche Intelligenzsysteme oder Softwareprogramme, die ihre Umgebung autonom wahrnehmen, Entscheidungen treffen und Aufgaben ausführen oder Ziele für Benutzer oder andere Systeme ohne menschliches Zutun erreichen.

via BCG

Sie können mit ihrer Umgebung interagieren, Daten sammeln und analysieren und die besten Maßnahmen zur Erreichung vorab festgelegter Ziele bestimmen. Diese Tools verwenden fortschrittliche Techniken wie große Sprachmodelle (LLMs), maschinelles Lernen (ML) und natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um zu verstehen, was vor sich geht, einen Plan zu erstellen und Aufgaben zu erledigen, wobei sie oft mehrere Schritte ausführen, um vom Start bis zum Ziel zu gelangen.

🧠 Fun Fact: Der „intelligenteste” KI-Agent ist nicht immer der beste. Ein kleineres, auf Ihren Bereich abgestimmtes Modell wird oft besser abschneiden als ein riesiges Allzweckmodell, insbesondere bei Aufgaben, bei denen Genauigkeit wichtiger ist als Eloquenz.

Beispiele für KI-Agenten nach Branche

Hier finden Sie einige Beispiele für die verschiedenen Arten von KI-Agenten in Aktion und erfahren, wie sie in verschiedenen Branchen einen enormen Einfluss haben. ⚒️

1. Kundensupport

KI-Tools für die Automatisierung im Kundensupport bearbeiten Routineanfragen, erkennen die Stimmung der Kunden und unterstützen menschliche Mitarbeiter mit relevanten Informationen. So helfen sie Ihnen:

Angebot rund um die Uhr verfügbar durch Bearbeitung von Routinefragen und Lösung häufiger Probleme

Analysieren Sie die Kundenstimmung in Echtzeit, um Frustrationen zu erkennen und kritische Probleme an menschliche Agenten weiterzuleiten

Unterstützung menschlicher Mitarbeiter in Echtzeit, Vorschläge für relevante Antworten und Abruf von Inhalten aus der Wissensdatenbank während der Unterhaltung

📌 Beispiel: Der virtuelle Assistent „Charlie” von HomeServe nimmt täglich über 11.000 Anrufe entgegen, bucht Reparaturen, leitet Anrufe weiter und beantwortet Routinefragen, sodass sich die menschlichen Mitarbeiter auf die schwierigeren Aufgaben konzentrieren können. via The Wall Street Journal

💡 Profi-Tipp: Nicht alle Arten von KI-Agenten benötigen Autonomie. Unterstützen sie (helfen sie einem Menschen), führen sie Aufgaben aus (bearbeiten sie eine Aufgabe) oder treffen sie Entscheidungen (treffen sie Entscheidungen)? Klären Sie dies im Voraus. Dies beeinflusst die Gestaltung des Zugriffs, der Vertrauensstufen und der Schnittstellen.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Menschen geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die nicht viel strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie z. B. E-Mails 👀). ClickUp AI-Agenten helfen Ihnen dabei, diese Routinearbeiten zu eliminieren. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Updates, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar die Erstellung von End-to-End-Workflows! All das (und noch viel mehr) lässt sich mit ClickUp, Ihrer All-in-One-App für die Arbeit, im Handumdrehen automatisieren. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

2. Vertrieb

KI-Agenten optimieren Vertriebsprozesse durch priorisierte Leads, automatisierte CRM-Updates (Customer Relationship Management) und personalisierte Outreach-Maßnahmen. So helfen sie Ihnen:

Bewerten Sie Leads automatisch auf Grundlage von Verlaufsdaten und Verhaltensanalysen, damit Vertriebsmitarbeiter wissen, wen sie priorisieren müssen

Aktualisieren Sie CRM-Systeme autonom durch Protokollierung von Anrufen, Aktualisierung von Kontaktfeldern und Planung von Nachfassaktionen

Versenden Sie personalisierte Nachrichten und erstellen Sie E-Mails, die auf die jeweilige Phase jedes Käufers im Trichter zugeschnitten sind

📌 Beispiel: Der KI-Agent Dash von LocaliQ aktualisiert CRM-Datensätze autonom und automatisiert Nachfassaktionen. KI-Systeme passen außerdem die Lead-Bewertungen dynamisch an, wenn potenzielle Kunden mit Kampagnen interagieren. via LocaliQ

🧠 Wissenswertes: Die Nützlichkeit eines Agenten lässt sich oft mit einem Wort zusammenfassen: Orchestrierung. Ein großartiger Agent ist nicht deshalb großartig, weil er Text generiert, sondern weil er weiß, wann, warum und wie er mit anderen Systemen kommunizieren, Logik auslösen und Aufgaben reibungslos an Menschen übergeben muss.

📖 Lesen Sie auch: Wie man einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung entwickelt

3. Marketing

KI erleichtert die Automatisierung des Marketings, die Erstellung von Inhalten, die Optimierung von Kampagnen und die Segmentierung der Zielgruppen. So können Sie sie nutzen:

Generieren Sie SEO-freundliche Inhalte für Blogs, Anzeigen und Landing Pages mithilfe kontextbezogener Keywords und Tonfall

Optimieren Sie Werbekampagnen in Echtzeit und passen Sie Gebotsstrategien auf der Grundlage von Leistungstrends an

Segmentieren Sie Zielgruppen dynamisch mithilfe von Verhaltens- und demografischen Daten für besser auf Einzelziele ausgerichtete Kampagnen

📌 Beispiel: Skott AI hilft Marketingfachleuten dabei, die Produktion von Inhalten zu skalieren und gleichzeitig die SEO-Qualität aufrechtzuerhalten. Tools wie Performance Max von Google nutzen KI, um Anzeigen automatisch an das Verhalten der Benutzer anzupassen. via Lyzr

💡 Profi-Tipp: Marketer können in ClickUp einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten erstellen, der Inhalte automatisch auf Qualität und Übereinstimmung überprüft, bevor sie als fertiggestellt markiert werden.

So funktioniert es:

Auslöser : Ein Content-Autor verschiebt seine Aufgabe in die Phase „Überprüfen“

Scan : Der Agent überprüft, ob ein Dokument angehängt ist und die Wortzahl den Kriterien entspricht

Überprüfung: Der Agent liest das Dokument und generiert einen Feedback-Kommentar wie beispielsweise:

👋 Hey @Taylor, hier ist eine kurze Überprüfung dieses Entwurfs: ✅ Stärken: Klare Struktur und Flow

CTA entspricht den Zielen unserer Kampagne ⚠️ Änderungsvorschläge: Erwägen Sie, den Ton zu Beginn etwas abzuschwächen – er ist für unser Publikum etwas zu aggressiv

Zwei grammatikalische Probleme in Absatz 3 (siehe Vorschläge im Dokument)

Fügen Sie eine Statistik oder ein Zitat hinzu, um das Hauptargument in Abschnitt 2 zu unterstützen Sobald Sie alles korrigiert haben, können Sie den Beitrag gerne in den Bereich „Endgültige Überprüfung“ verschieben! 🚀

Benachrichtigung: Der Verfasser wird benachrichtigt, Feedback kann umgesetzt werden und kein Manager muss manuell eingreifen

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten Ihres ersten Agenten in ClickUp👇🏽

4. Betrieb

KI am Arbeitsplatz verbessert die betriebliche Effizienz durch vorausschauende Wartung, Bestandsverwaltung und Prozessoptimierung. Das können Sie mit Agenten im operativen Bereich erreichen:

Prognostizieren Sie Ausfälle von Geräten anhand von Sensordaten und Nutzungsmustern, bevor sie auftreten

Automatisieren Sie die Bestandsverwaltung und prognostizieren Sie den Bedarf, um Nachschub automatisch nachzubestellen

Entdecken Sie mithilfe von Process Mining Ineffizienzen in Workflows und schlagen Sie Optimierungen vor

📌 Beispiel: Fertigungsunternehmen nutzen KI, um durch vorausschauende Analysen und Wartung ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Einzelhändler wie Walmart nutzen KI, um auf der Grundlage von Echtzeit-Verkaufszahlen automatisch Nachschub zu bestellen. via Walmart

🔍 Wussten Sie schon? Mehr als 70 % der Aufwände für die Einführung von KI konzentrieren sich mittlerweile auf handlungsorientierte KI-Agenten und nicht mehr auf rein dialogorientierte.

5. Personalbeschaffung

KI-Agenten verändern die Personalbeschaffung, optimieren die Bewerberauswahl, reduzieren Vorurteile und automatisieren die Terminplanung. Das leisten diese Tools:

Analysieren Sie Lebensläufe intelligent anhand von Qualifikationsabgleichen und Schlüsselwörtern in Stellenbeschreibungen mithilfe von NLP

Reduzieren Sie Verzerrungen beim Screening durch anonymisierte Bewerberdaten und standardisierte Bewertungen

Planen Sie Interviews automatisch mithilfe von Features zur Synchronisierung über Zeitzonen und Kalender hinweg

📌 Beispiel: Hirevue + Pymetrics AI, das von Unilever eingesetzt wird, kombiniert chatbasiertes Engagement, interaktive kognitive Tests und intelligente Video-Interview-Analysen. Es untersucht, wie Kandidaten denken, sprechen und sich präsentieren, um ihre Eignung zu bestimmen. via Hirevue

📖 Lesen Sie auch: Wie man wissensbasierte Agenten in KI einsetzt

6. Codierung

Entwickler profitieren von KI-Agenten, die sie bei der Code-Generierung, Fehlerbehebung und Dokumentation unterstützen. So können Sie diese Agenten einsetzen:

Generieren Sie kontextbezogene Code-Schnipsel und Vorlagen, während Entwickler tippen

Identifizieren Sie Fehler und Schwachstellen in Echtzeit, oft noch bevor die Tests beginnen

Erstellen Sie Dokumentationen aus Codebasen, einschließlich API-Referenzen und Inline-Erläuterungen

📌 Beispiel: GitHub Copilot hilft Entwicklern mit intelligenten Vorschlägen, schneller Code zu schreiben. Tools wie Bito. ai dokumentieren Funktionen und Endpunkte automatisch, um Zeit zu sparen. via GitHub

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit dem Ergebnis, nicht mit der Software. Bevor Sie einen KI-Agenten einführen, definieren Sie die Entscheidung oder Aufgabe, die er übernehmen soll, von Anfang bis Ende. Erstellen Sie keinen Chatbot für den „Support“. Erstellen Sie einen Resolver für „Mein Abonnement mit Rückerstattungslogik kündigen“

7. Persönliche Produktivität

🔍 Wussten Sie schon? Mit 53,4 % ist einer der häufigsten Anwendungsfälle für Agenten die Optimierung von Aufgaben zur Steigerung der persönlichen Produktivität oder zur Unterstützung.

KI-Agenten für Produktivität fungieren als persönliche Assistenten, die Aufgaben, E-Mails und Meetings verwalten, um die individuelle Produktivität zu steigern. Sie helfen dabei:

Fassen Sie Meetings mit den wichtigsten Erkenntnissen und Aktionselementen zusammen, die an die Teilnehmer gesendet werden

E-Mails triagieren , Nachrichten nach Priorität sortieren und Antwortentwürfe erstellen

Automatisieren Sie Aufgaben für Administratoren wie das Buchen von Meetings, das Erfassen von Ausgaben oder das Aktualisieren von Kalendern

📌 Beispiel: Das KI-Agent-Tool von Zoom bietet sofortige Zusammenfassungen nach Meetings. In Gmail integrierte Agenten können auf E-Mails antworten oder diese nach Dringlichkeit kategorisieren. über Zoom

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die vorgefertigten Autopilot-Agenten von ClickUp, um sich ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren. Richten Sie den täglichen Bericht oder Team-StandUp-Agenten ein, um jeden Morgen automatisch Ihre wichtigsten Aufgaben, überfälligen Elemente und Prioritäten zusammenzufassen – so verschwenden Sie keine 30 Minuten damit, herauszufinden, was als Nächstes zu tun ist. Fügen Sie sie Ihrem persönlichen Space oder privaten Chat hinzu und erhalten Sie einen übersichtlichen, KI-gestützten Plan, noch bevor Sie Ihren Posteingang öffnen!

8. Finanzen

KI-Agenten verbessern die Sicherheit, Investitionsstrategien und Compliance im Finanzsektor. Sie können sie für folgende Zwecke einsetzen:

Erkennen Sie Anomalien in Transaktionen , um Betrug oder ungewöhnliche Aktivitäten sofort zu melden

Optimieren Sie Ihre Investment-Portfolios mithilfe von Simulationen und Echtzeit-Marktdaten

Sorgen Sie für Compliance und erstellen Sie Prüfpfade und behördliche Berichte

📌 Beispiel: Einige KI-Agenten im FinTech-Bereich können betrügerische Kreditkartenbelastungen sofort melden. Robo-Advisor wie TechCrunch nutzen KI, um die Vermögensallokation zu optimieren und Portfolios neu auszurichten. via Betterment

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie Leitplanken mit Eskalationspfaden. Jeder KI-Agent benötigt ein integriertes „Ich weiß nicht”-Protokoll. Streben Sie nicht nach Perfektion, sondern entwerfen Sie Fallback-Flows, die knifflige Sonderfälle an einen Menschen weiterleiten. So bauen Sie Vertrauen auf, ohne Ihr Team oder Ihre Benutzer zu überfordern.

9. E-Commerce

KI-Agenten personalisieren das Einkaufserlebnis, verwalten Rücksendungen und erleichtern die Produktsuche. Diese Tools:

Liefern Sie intelligente Empfehlungen durch die Analyse von Browsing- und Kaufhistorien

Automatische Bearbeitung von Rücksendungen durch KI-gesteuerte Workflows, die Rückerstattungen und Wiederauffüllung verwalten

Aktivieren Sie die visuelle Suche, mit der Benutzer Bilder hochladen können, um sofort ähnliche Produkte zu finden

📌 Beispiel: Chat-to-Buy-Agenten auf Plattformen wie WhatsApp ermöglichen es Benutzern, Produkte vollständig per Chat zu durchsuchen, auszuwählen und zu kaufen, wobei fortschrittliche NLP- und Backend-Integrationen für ein nahtloses Conversational Commerce-Erlebnis sorgen. Amazon- und Shopify-Händler nutzen KI, um Produktvorschläge nach dem Motto „Das könnte Ihnen auch gefallen“ anzubieten. Visuelle Suchtools wie Syte. ai ermöglichen es Benutzern, Elemente durch Aufnehmen eines Fotos zu finden. via Syte.ai

10. IT und Cybersicherheit

KI-Agenten stärken IT-Systeme, indem sie Support-Aufgaben automatisieren und Bedrohungen proaktiv erkennen. Das können sie für Sie tun:

Lösen Sie IT-Tickets automatisch, einschließlich Passwort-Zurücksetzungen und Patch-Management

Sicherheit vor Bedrohungen basierend auf erkannten Mustern in Systemprotokollen und Aktivitäten

Prognostizieren Sie den Infrastrukturbedarf und skalieren Sie Ressourcen bei Traffic-Spitzen automatisch

📌 Beispiel: Die KI von Aisera löst Tier-1-IT-Probleme autonom. Cybersicherheitsplattformen wie Darktrace nutzen KI zur Echtzeit-Erkennung von Bedrohungen. via Aisera

🔍 Wussten Sie schon? Selbst ein einzelner KI-Agent greift in der Regel auf verschiedene Komponenten zurück: Sprachmodelle, Abruftools, Regel-Engines und aufgabenspezifische Speichersysteme. Es handelt sich eher um ein kleines Team hinter den Kulissen als um einen Soloauftritt.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Agenten für das Projektmanagement

11. Gesundheitswesen

KI-Agenten unterstützen medizinisches Fachpersonal, verbessern die Diagnostik, überwachen Patienten und optimieren administrative Aufgaben für die Automatisierung von Workflows. Die Anwendungen sind beeindruckend: KI-Modelle erkennen Lungenkrebs frühzeitig durch Bildanalyse. Plattformen für klinische Testversionen nutzen KI nun, um geeignete Teilnehmer in großen Krankenhausnetzwerken zu finden. Und vieles mehr.

Verstehen wir, wie dies hilft:

Support Diagnose basierend auf analysierten Bildern und frühen Anzeichen einer Erkrankung

Verfolgen Sie die Compliance von Patienten und erinnern Sie Benutzer daran, Medikamente einzunehmen oder Termine wahrzunehmen

Patienten anhand ihrer Gesundheitsdaten für Testversionen auswählen gemäß Gesundheitsakten auf Eignung prüfen

📌 Beispiel: Anbieter im Gesundheitswesen müssen häufig vor einer Konsultation oder Überweisung die Bedingungen eines Patienten beurteilen – dies manuell zu erledigen, kann jedoch inkonsistent und zeitaufwändig sein. IVR-Systeme, wie die von Plivos KI-Sprachagenten, optimieren diesen Prozess, indem sie Schlüsselinformationen über Sprach- oder Tastaturbefehle erfassen, dringende Fälle identifizieren und diese sofort an den richtigen medizinischen Fachmann weiterleiten. via Plivo

🔍 Wussten Sie schon? Trotz des Potenzials von Agenten zur Rationalisierung der Diagnostik, Automatisierung der Aufnahme und Verbesserung der Gesundheitsversorgung zögern 57 % der Fachkräfte im Gesundheitswesen noch, sie einzusetzen. Dies ist in erster Linie auf Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit der Patientendaten zurückzuführen.

12. Fertigung

KI-Agenten automatisieren Produktionslinien, optimieren Workflows und gewährleisten eine gleichbleibende Qualität. So helfen sie Ihnen:

Führen Sie repetitive und komplexe Aufgaben wie Schweißen, Lackieren und Montieren von Teilen mit hoher Präzision und Geschwindigkeit aus

Analysieren Sie Sensordaten in Echtzeit, um Geräteausfälle vorherzusagen und Wartungsarbeiten zu planen, bevor es zu Ausfällen kommt

Optimieren Sie Produktionspläne und die Ressourcenzuweisung, um die Effizienz zu maximieren und Ausfallzeiten zu reduzieren

📌 Beispiel: KI-gesteuerte Roboter in der Automobilfertigung montieren Fahrzeugkomponenten, verbessern die Genauigkeit und verkürzen die Produktionszeit.

🤝 Freundliche Erinnerung: Intelligente Agenten sind nicht dazu da, Rollen zu ersetzen, sondern Reaktionszeiten. Sie verkürzen die Zeitspanne zwischen Absicht und Ausführung und komprimieren die Zeit, die benötigt wird, um von „Ich muss X erledigen“ zu „X ist bereits in Arbeit“ zu gelangen

Was macht einen guten KI-Agenten aus?

Nicht jede KI, die chattet oder eine Aufgabe automatisiert, ist ein leistungsstarker Agent. Die besten sind strategisch, selbstständig und hilfreich.

Sehen wir uns einige Eigenschaften an, die Profis von Prototypen unterscheiden. 💁

Autonomie und Zielorientierung: Weiß, was zu erledigen ist, und macht sich ohne ständige menschliche Eingaben an die Arbeit

Wahrnehmung: Versteht die Absichten und den Kontext des Benutzers, um Antworten effektiv anzupassen

Intelligenz und Schlussfolgerungen: Verarbeitet Informationen logisch, um fundierte Entscheidungen zu treffen, und handelt autonom, um definierte Ziele zu erreichen

Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit: Passt sich nahtlos an neue Informationen, Feedback und sich ändernde Umgebungen an und lernt aus früheren Interaktionen und Ergebnissen

Optimierung: Optimiert Prozesse hinsichtlich Geschwindigkeit, Genauigkeit und effizienter Ressourcennutzung, um Benutzer mithilfe Optimiert Prozesse hinsichtlich Geschwindigkeit, Genauigkeit und effizienter Ressourcennutzung, um Benutzer mithilfe der Automatisierung von KI-Workflows einzubinden

🧠 Fun Fact: Jeder möchte sein eigenes KI-Modell trainieren. In der Realität sind jedoch intelligente Eingabeaufforderungen und klare Anweisungen oft leistungsfähiger als teure Feinabstimmungsexperimente. Und mit ClickUp Brain haben Sie Zugriff auf alle führenden Premium-KI-Modelle, darunter ChatGPT, Gemini, Claude und DeepSeek, auf einer einzigen Plattform! Greifen Sie mit ClickUp Brain, der KI-Plattform von ClickUp, an einem Ort auf führende LLMs zu

Wie ClickUp KI-gesteuerte Agentic Workflows unterstützt

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Möchten Sie Ihren gesamten Workflow mit nur wenigen Klicks automatisieren?

Legen wir los! 💪

ClickUp Autopilot Agents

Die Autopilot Agents von ClickUp sind die KI-gestützte Arbeitskraft innerhalb von ClickUp, die entwickelt wurde, um Routineaufgaben autonom zu bewältigen, proaktive Einblicke zu liefern und Team-Workflows zu optimieren, ohne dass ein Entwickler oder manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Sie können sie über vorgefertigte Agenten sofort einrichten oder mit dem No-Code-Builder von ClickUp benutzerdefinierte Agenten erstellen, die in mehreren Kontexten in Ihrem Workspace arbeiten.

Verwenden Sie den Auto-Answers-Agenten im ClickUp-Chat, um schneller Einblicke zu gewinnen

Wenn ein Auslöser auftritt und die festgelegte Bedingung erfüllt ist, führen diese Agenten Aktionen (z. B. Kommentar erstellen, Aufgabe erstellen, antworten) über integrierte Tools (auf Thread antworten, Aufgabe erstellen, Stand-up-Zusammenfassung, Tools für Zusammenfassungen) aus. Agenten greifen auf ausgewählte Inhalte des Workspace (Aufgaben, Dokumente, Chats), öffentliche Artikel des Hilfecenters und sogar auf Ihre verbundenen Apps (Slack, Google Drive, Figma usw.) zu, um diese Aktionen unabhängig voneinander auszuführen.

📌 Einige Beispiele für vorgefertigte Agenten sind: Automatische Antworten : Beantworten Sie Fragen im ClickUp-Chat sofort mit relevanten Informationen aus dem Workspace

Wöchentliche/tägliche Berichte : Generieren Sie automatisch Projektaktualisierungen nach einem festgelegten Zeitplan

Team StandUp: Sammeln Sie den Status und die Hindernisse Ihres Teams, ohne die Mitglieder anzupingen

ClickUp Brain

Bitten Sie ClickUp Brain, fertige Dokumente und Anleitungen in ClickUp Docs zu erstellen

ClickUp Brain ist ein zweckorientiertes neuronales Netzwerk, das die Produktivität des ClickUp-Ökosystems verbessert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots versteht es die spezifische Struktur und den Kontext Ihres Arbeitsbereichs – Projekte, Aufgaben, Dokumente, Personen und Zeitleisten – und wird so zu einem fest integrierten Partner.

Es kann sowohl als KI-Wissensmanager als auch als KI-Projektmanager fungieren, Projekte zusammenfassen, Antworten in Dokumenten finden, Inhalte vorschlagen und sogar Aktualisierungen für Sie schreiben. Wenn Sie Produkteinführungen verwalten, ein Team leiten oder versuchen, den Überblick über tausend bewegliche Teile zu behalten, sorgt Brain dafür, dass Sie immer einen Schritt voraus sind.

Sie können damit sogar sofort ClickUp-Aufgaben und ClickUp-Dokumente erstellen und so Ideen innerhalb von Sekunden in die Tat umsetzen. Verwenden Sie einfach natürliche Sprache mit einer einfachen Eingabeaufforderung wie „Erstelle eine Aufgabe, um die Marketingstrategie für das zweite Quartal bis nächsten Freitag fertigzustellen, und weise sie Sarah zu“, und schon erledigt ClickUp das für Sie!

📌 Beispiel: Angenommen, Sie sind Produktmanager und bereiten ein Meeting mit Stakeholdern vor. Anstatt hastig Notizen zusammenzusuchen, erstellt Brain eine übersichtliche Sprint-Zusammenfassung, hebt Hindernisse hervor und fügt sie direkt in Ihr Dokument oder Ihren Slack-Thread ein, ohne den Kontext zu wechseln.

Mit offenen APIs und intelligenten Automatisierungen für das Projektmanagement können Sie die KI-Agenten von ClickUp mit anderen Plattformen verbinden und so KI in jeden Teil Ihres Arbeitsmanagementsystems integrieren.

ClickUp-Dokumente

Nutzen Sie ClickUp Brain für KI-gestütztes Schreiben und Bearbeiten in ClickUp-Dokumenten

Mit ClickUp Docs können Sie wie im echten Leben schreiben, bearbeiten und zusammenarbeiten, wobei alles nahtlos miteinander verbunden ist. Betten Sie Live-Aufgaben, Checklisten mit Fristen und sogar Kanban-Boards oder Kalender in diese lebendigen Dokumente ein.

Vom Entwurf eines Angebots über die Ausarbeitung einer Inhaltsstrategie bis hin zur Erstellung interner SOPs – mit Dokumenten bleibt alles und jeder synchronisiert. Außerdem kann Ihr Team dank Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit wie Kommentaren, Erwähnungen und gemeinsamen Cursorn asynchron zusammenarbeiten.

Dank ClickUp Brain können Sie sogar automatisch Dokumente aus Projekteingaben oder Meeting-Notizen erstellen und so Zeit für manuelles Formatieren und Bearbeiten sparen. Der KI-Agent für die Erstellung von Inhalten schreibt auch erste Entwürfe, verfeinert Inhalte, fasst lange Updates zusammen und passt Texte für verschiedene Zielgruppen oder Formate an.

📌 Beispiel: Ein Marketingteam, das eine Produkteinführung plant, kann gleichzeitig dasselbe Dokument bearbeiten. Der Texter schreibt Überschriften, der Projektmanager fügt eine Aufgabenliste für die zu erbringenden Leistungen ein und der Designer fügt Moodboard-Links ein. Anschließend scannt ClickUp Brain das Dokument, extrahiert wichtige Meilensteine und erstellt sofort Aufgaben und Zeitleisten.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage verlassen sich fast 88 % der Führungskräfte immer noch auf manuelle Check-ins, Dashboards oder Meetings, um Updates zu erhalten. Die Kosten? Zeitverlust, Kontextwechsel und oft veraltete Informationen. Je mehr Energie Sie für die Suche nach Updates aufwenden, desto weniger bleibt Ihnen für die Umsetzung. Die Autopilot-Agenten von ClickUp, die in Listen und Chats verfügbar sind, zeigen Statusänderungen und wichtige Diskussions-Threads sofort an. So müssen Sie Ihr Team nie wieder um „schnelle Updates” bitten. 👀 💫 Echte Ergebnisse: Pigment verbesserte die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % – Teams sind besser verbunden und aufeinander abgestimmt.

ClickUp-Automatisierungen

Befreien Sie sich mit ClickUp-Automatisierungen von allen langweiligen, sich wiederholenden Aufgaben

Möchten Sie KI zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben einsetzen? Dann entscheiden Sie sich für ClickUp-Automatisierungen.

Sie legen die Regeln fest – beispielsweise „Wenn der Status einer Aufgabe auf „In Bearbeitung“ wechselt, benachrichtige das QA-Team“ – und die Plattform sorgt dafür, dass dies geschieht. Keine manuellen Nachfassaktionen, keine Verzögerungen. Sie können fast alles automatisieren – Zuweisungen, Statusaktualisierungen, Benachrichtigungen und sogar die Integration mit anderen Tools.

📌 Beispiel: Ihr Team für Kundenerfolg erhält Feedback mit dem Tag „Dringend“. Die Automatisierung von ClickUp erstellt automatisch eine neue Aufgabe, weist sie der richtigen Person zu, markiert das Konto und synchronisiert diese Info mit Ihrem CRM-System.

💡 Profi-Tipp: Einer der am häufigsten übersehenen Aspekte beim Training: Ausstiegskriterien. Definieren Sie klare Grenzen, an denen Ihre LLM-Agenten nicht weiterarbeiten sollen (z. B. wenn die Stimmung des Benutzers negativ ist oder die Vertrauenswerte unter einen Schwellenwert fallen). Das ist kein Versagen, sondern intelligente Zurückhaltung.

