15 beste Notion-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

In seinem Buch "Management Challenges for the 21st Century" schreibt der Management-Guru Peter Drucker schreibt, dass der Wissensarbeiter das wertvollste Kapital für jede Organisation des 21. Jahrhunderts sein wird.

Nun, wer ist ein Wissensarbeiter? Ich bin froh, dass Sie das fragen.

Jeder, der Informationen und Technologien nutzt, um Probleme zu lösen oder Produkte zu schaffen, ist ein Wissensarbeiter - Entwickler, Architekten, Künstler, Schriftsteller, Vermarkter usw.

Als Autor ist meine größte Stärke die Fähigkeit, das "Wissen", zu dem ich Zugang habe, zu erfassen, zu dokumentieren und zu nutzen. Dabei kann es sich um Diskussionen in Besprechungen, Kernpunkte einer Forschungsarbeit, Namen von wichtigen Personen usw. handeln.

Einfach ausgedrückt: Meine Wissensarbeit ist nur so gut wie die Notizen, die ich machen kann. Ich habe Notion als meine primäre App für Notizen ausprobiert, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich mehr brauche.

Also habe ich Dutzende von Desktop- und mobilen Notizen-Apps ausprobiert und die 15 besten für Sie in die engere Auswahl genommen. Schauen wir sie uns alle an.

Notion Einschränkungen

Notion wird wahrscheinlich eine Ihrer ersten Optionen sein, wenn Sie jemals über digitale Notizen nachgedacht haben. Es ist beliebt, flexibel, einfach und leistungsstark. Aber es ist nicht perfekt - zumindest nicht für mich, so dass wir einen Leitfaden über Notion geschrieben haben wie man Notion AI benutzt .

Bei der Verwendung von Notion habe ich festgestellt, dass es einige Einschränkungen gibt, wie z. B.:

Komplexe Einrichtung: Notion ist ein hochflexibles unbeschriebenes Blatt. Das bedeutet auch, dass Sie Zeit und Energie in die Einrichtung der Struktur Ihres Notion Space investieren müssen. Sie müssen die Hierarchie, die Integrationen, die Verbindungen und die Dokumentenformate festlegen, was für manche Benutzer entmutigend sein kann.

Mangel an fortgeschrittenen Funktionen: Notion ist eine Anwendung, die als Unternehmens-Wiki konzipiert ist, d. h. eine Sammlung von Dokumenten. Die meisten Funktionen sind aus diesem Blickwinkel heraus konzipiert, so dass sie in anderen Bereichen suboptimal ist.

Die App bietet zwar Projektmanagementfunktionen, diese sind jedoch begrenzt und für große Aufgaben ungeeignet

Es gibt weder einen nativen Formularersteller noch einen Workflow-Ersteller

Es fehlen Integrationen für Entwickler zu Git und anderen Code-Repositories

Notion-Integrationen mit Unternehmenstools wie M365, AWS usw. sind bestenfalls lückenhaft

Daher musste ich eine weitere App für die Aufgabenverwaltung verwenden, was zusätzliche Kosten und Mühen verursachte.

Schwierigkeit bei der Erstellung von Vorlagen: Ich brauchte eine outliner-Anwendung mit Vorlagen für Discovery Calls, Meetings usw., die in Notion nur schwer zu erstellen waren. Am Ende musste ich die Struktur für jede Art von Dokument jedes Mal neu erstellen, wenn ich sie brauchte.

Unübersichtlichkeit der Oberfläche: Nachdem ich Notion einige Jahre lang verwendet hatte, stellte ich fest, dass die von mir eingerichtete Dokumentenhierarchie nicht mehr funktionierte. Ich sah zu viele Elemente in jeder Ansicht, was zu Unordnung und Unordnung führte.

Heute gibt es mehrere Anwendungen, die diese Probleme lösen und noch viel mehr bieten. Schauen wir uns alle Alternativen zu Notion AI auf einen Blick.

Notion-Alternativen im Überblick

1. ClickUp: Das Beste für die Verwaltung von Dokumenten

Moderne Notiz-Apps powered by ClickUp brain

ClickUp ist ein All-in-One-Arbeitsbereich mit leistungsstarken, flexiblen und einfach zu bedienenden Funktionen für die Erstellung von Notizen. Es ist eine großartige Alternative zu Notion. Warum ist das so?

Sie wollen schnell und einfach Notizen machen? AufdrehenClickUp Notepad Sie brauchen etwas Detaillierteres und Strukturierteres? Versuchen SieClickUp-Dokumente Für weitere kontextbezogene Notizen können Sie in den Beschreibungs- und Kommentarbereich jeder Aufgabe schreiben

Sind Sie ein visueller Notizenmacher? Dann ist ClickUp Whiteboard genau das Richtige für Sie

Erstellen Sie schöne ClickUp Docs, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen

Beste ClickUp-Funktionen

Die größte Stärke von ClickUp sind seine speziellen Projektmanagement-Tools. Von der komplexen Ressourcenzuweisung bis zum kreativen Brainstorming bietet ClickUp alles, was Sie in einem modernen virtuellen Arbeitsbereich benötigen.

Einige der besten Funktionen notizen machen funktionen sind:

Strukturierte Notizen in einer für Sie passenden Hierarchie

Umfangreiche Formatierungs- und Bearbeitungsoptionen

Gemeinsame Live-Bearbeitungsfunktionen innerhalb von ClickUp Docs

Möglichkeit der Umwandlung von Ideen/Notizen in Aufgaben für Teams zur Durchführung von Maßnahmen

Automatisierung von Standups/Aktualisierungen, Textzusammenfassungen, Schnellantworten und Rechtschreibprüfungen mitClickUp Gehirn* KI-Transkriptionswerkzeug für Video-/Audioaufnahmen

Zusätzlich zu den eingebauten Funktionen bietet ClickUp auch mehrere vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle.

ClickUp Meeting Notes Template

Optimieren Sie Ihre Besprechungen und machen Sie sie für alle Beteiligten produktiv mit ClickUp's Meeting Notes Vorlage , die Tagesordnungen, Notizen und Aktionspunkte enthält. Diese Vorlage herunterladen

Einschränkungen beim Anklicken

Da ClickUp viel mehr als nur Notizen bietet, kann es für jemanden, der nur ein paar Ideen notieren möchte, überwältigend sein.

Preise für ClickUp

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen:Kontakt für Preise* ClickUp Gehirn: Hinzufügen zu einem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über ClickUp?

"ClickUp ist ein Tool, das uns die Arbeit erleichtert. Wir können leicht durch die Aufgaben navigieren, die Einrichtung von Projekten und die Zuweisung von Aufgaben sind unglaublich intuitiv, selbst für diejenigen, die mit Projektmanagement-Tools nicht vertraut sind. Außerdem bietet es uns eine benutzerfreundliche Oberfläche, die für unser Team ein großer Vorteil ist, weil sie uns nahtlos beim Projektmanagement hilft, ohne dass wir etwas dazulernen müssen."

- G2-Überprüfung

Quelle: Nuclino.com

Nuclino ist eine relativ neue Allzweck-Produktivitätssuite mit Funktionen zum Erstellen von Dokumenten, Brainstorming und Verwalten von Aufgaben. Es ist eine der vielen Anwendungen, die auf dem Konzept des Aufbaus eines digitalen Gehirns/neuronalen Netzwerks basieren.

Meiner Erfahrung nach ist Nuclino zu sehr darauf ausgerichtet, eine Wissensdatenbank oder ein Informationsspeicher zu sein. Es zielt darauf ab, komplexe Prozesse zu vereinfachen, anstatt ihnen Raum zu geben. Das kann einschränkend sein, vor allem wenn man ausufernde Ideen/Projekte hat.

Nuclino beste Eigenschaften

Zusammenarbeit mit Dokumenten, in denen Sie Notizen machen, Personen markieren, Aufgaben erstellen, Dateien einbetten können usw.

Einfache Funktionen und minimale Benutzeroberfläche sorgen für Schnelligkeit

Geeignet für Entwickler, die an Tastaturkürzel und Hotkeys gewöhnt sind

Umfasst SSO, Kontrollen, Prüfprotokolle, Zugriffsrechte und andere Sicherheitsfunktionen

Nuclino Einschränkungen

Optimiert für Einfachheit, was für große Datenbanken und komplexe Anwendungsfälle ungeeignet sein kann

Fehlen von benutzerdefiniertem Branding, Themen und Stilen

Für schnell wachsende Startups kann es schwierig sein, Nuclino zu skalieren, wenn das Unternehmen wächst

Nuclino Preise

Kostenlos für immer

Standard: $5/Monat pro Benutzer

Premium: $10/Monat pro Benutzer

Nuclino Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Nuclino?

"Ich bin auf der Suche nach einer Starthilfe für mehrere Unternehmen und Schreibprojekte in Zusammenarbeit und einzeln. Nuclino hat mir eine Möglichkeit gegeben, meine Informationen nahtlos und geschickt zu teilen und zu organisieren. "

- Capterra Rezension

3. Obsidian: Am besten geeignet für die Dokumentation von zusammenhängenden Ideen/Konzepten

Quelle: Obsidian.md

Obsidian ist eine persönliche Wissensdatenbank, die für organisatorische Zwecke erweitert werden kann. Sie enthält eine Reihe von Funktionen zum Schreiben, Notieren und Dokumentieren.

Obsidian ist eine leistungsstarke Alternative zu Notion, da es die Beziehungen zwischen den Notizen in einer ansprechenden und interaktiven Grafik visualisiert. Von Informationen über die Produktentwicklung bis hin zu George Washington - erkennen Sie Muster und zeichnen Sie sie auf, genau wie Ihr Gehirn es tun würde.

Ich habe Obsidian verwendet, um mein allgemeines Lernen aufzuzeichnen und Ideen zu notieren. Wenn man noch Tagebucheinträge hinzufügt, wird es zu einem guten persönlichen Wiki. Allerdings ist die Synchronisierung mehrerer Geräte mit Obsidian sehr komplex, was mich sehr abgeschreckt hat.

Obsidian beste Eigenschaften

Markdown für einfache und portable Formatierung

Bidirektionale Verlinkung zwischen Notizen, Ideen, Konzepten usw.

Zahlreiche Plugins und Themes für individuelle Anpassungen

Kein Lock-in durch offene und nicht-proprietäre Dateien

Obsidian Einschränkungen

Kann eine steile Lernkurve mit mehreren Entscheidungen zur Strukturierung Ihrer Informationen haben

Der Markdown-Stil bietet möglicherweise nicht die unbegrenzte Flexibilität, die einige Markenteams benötigen

Nicht die ästhetisch einfachste oder ansprechendste

Obsidian-Preise

Kostenlos für immer (persönliche Nutzung)

Kommerzielle Nutzung: $50/Jahr pro Nutzer

Add-ons

Synchronisierungsfunktion: $4/Monat pro Benutzer

Veröffentlichungsfunktion: $8/Monat pro Benutzer

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Obsidian?

"Ich denke, Obsidian ist ideal für textorientierte Aufgaben und eignet sich hervorragend für die Erstellung von Notizen und die Verfolgung von täglichen Aufgaben

- Capterra Rezension

4. Microsoft OneNote: Am besten für Audio- und Videonotizen

Quelle: onenote.com

Microsoft OneNote ist eine der bekanntesten Anwendungen für digitale Notizen, die heute verfügbar sind. Es wird mit der M365-Suite gebündelt und ist somit ein Teil des Microsoft-Produktivitätspakets.

Das Tolle an OneNote ist, dass Sie Text eingeben, Bilder hinzufügen, Webseiten ausschneiden und einfügen, mit der Hand schreiben oder auf jeder Seite der App zeichnen können - genau wie in einem Notizbuch. Als jemand, der verschiedene Produkte aus dem Apple-Ökosystem verwendet, fand ich die Ästhetik von Microsoft kontrastreich.

Microsoft OneNote - die besten Funktionen

Ähnlich wie ein physisches Notizbuch mit Seiten - einfach zu bedienen

Möglichkeit, auf Überarbeitungen zuzugreifen und Änderungen zu verfolgen, um langfristig zu schreiben

Touch-Fähigkeit auf Geräten zum Zeichnen oder handschriftlichen Schreiben von Zeichen

Aufnahme von Audio- und Videonotizen

Einschränkungen von Microsoft OneNote

Kann unhandlich werden, wenn es zu viele Notizen/Seiten gibt

Tools für Einzelbenutzer mit begrenzten Funktionen für die Zusammenarbeit

Sehr wenige Integrationen

Microsoft OneNote Preise

Für zu Hause:

Familie: $9,99/Monat für bis zu 6 Benutzer Persönlich: $6,99/Monat für einen Benutzer

Für Unternehmen: MS365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer MS365 Business Standard: $12,5/Monat pro Benutzer MS365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer MS365 Apps für Unternehmen: $8,25/Monat pro Benutzer



Microsoft OneNote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5 (1800+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (1500+ Bewertungen)

Was sagen reale Benutzer über Microsoft OneNote?

"OneNote ist über alle Expertengeräte in Office 365 wie Microsoft Viewpoint zugänglich und wird in allen Gruppen verwendet. OneNote ist außergewöhnlich wertvoll mit seiner Fähigkeit, sich online mit hoher Geschwindigkeit anzupassen. Es hat außerdem eine coole und durchdachte Benutzeroberfläche und bietet mehr Möglichkeiten wie das Hinzufügen von Segmenten und Seiten."

- G2-Überprüfung

5. Evernote: Am besten für persönliche Produktivität und Notizen

Quelle: Evernote.com

Evernote ist eine der ersten unabhängigen Anwendungen für die Erstellung von Notizen. Bevor ich Notion verwendet oder nach Alternativen gesucht habe, stand Evernote ganz oben auf meiner Liste. Es ist ein einfaches, übersichtliches Produktivitätswerkzeug, mit dem Sie Notizen in Form von Text, Bildern, Webseiten, PDFs und Audio hinzufügen können.

Die besten Funktionen von Evernote

Einfach zu bedienen mit genau den richtigen Formatierungsfunktionen

Möglichkeit, Notizen in einer Reihe von Formaten zu erfassen

Integrationen mit Google Calendar, Slack, Microsoft Teams, etc. zur Optimierung von Arbeitsabläufen

Sicherer Speicher für wichtige Dokumente wie Ausweise, Rechnungen, Versicherungsunterlagen usw.

KI-unterstützte Suche, damit Sie sofort finden, was Sie brauchen!

Evernote Einschränkungen

Die Projektmanagement-Funktionen beschränken sich auf das Erstellen von Aufgaben und To-Do's

Begrenzte Funktionen für die Live-Zusammenarbeit

Preise von Evernote

Kostenlos

Persönlich: $10.83/Monat

Professionell: $14.17/Monat

Teams: $20.83/Monat pro Benutzer

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (8000+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Evernote?

"Evernote ist meine liebste Produktivitäts-App. Um ehrlich zu sein, kann ich ohne sie nicht leben. Ich benutze sie 10 bis 20 Mal pro Tag. Wenn man weiß, wie man Evernote richtig einsetzt, kann es das zweite Gehirn sein. Evernote ist nicht nur ein Ort, an dem Sie Ihre Notizen austauschen können, Sie können auch Bilder, Dateien und Webseiten in Evernote speichern. Sie können Evernote als Cloud-Speicher verwenden, um digitale Notizen zu speichern."

- G2-Überprüfung

Quelle: Slite.com

Slite ist eine neue KI-gestützte Plattform für kollaborative Wissensdatenbanken, die es Unternehmen ermöglicht, eine einzige Quelle der Wahrheit für alle ihre Informationen zu schaffen. Als ich verschiedene Tools ausprobierte, gefiel mir Slite besonders wegen seiner Sammlungsfunktion, mit der verwandte Dokumente organisiert und bei Bedarf gefiltert und sortiert werden können.

Mit bereits existierenden vorlagen für Notizen für verschiedene Anwendungsfälle und die Möglichkeit, eigene Vorlagen zu erstellen, eignet sich Slite hervorragend zur Rationalisierung des Wissensmanagements. Slite ist jedoch eine Wissensdatenbank, und damit hat es sich. Um von der Information zur Aktion zu gelangen, brauchen Sie ein anderes Tool.

Die besten Eigenschaften von Slite

Entwickelt, um sich an alle Arten von Notizen anzupassen, einschließlich Unternehmens-Wiki, Besprechungsnotizen, Prozessdokumentation usw.

Jede Notiz kann Text, Bilder, Tabellen und eingebettete Dateien wie Google Docs oder Miro-Boards enthalten

Automatisierung zur Erstellung wiederkehrender Dokumente und Erinnerungen

KI-Funktionen für Rechtschreibprüfungen, Zusammenfassungen, Vereinfachung der Sprache, Änderung des Tonfalls und mehr

Slite Einschränkungen

Keine erweiterten Projektmanagement-Funktionen

Keine eingebauten Funktionen für die visuelle Zusammenarbeit, wie Whiteboard oder Mind Maps

Unterschiedliche Preise

Kostenlos

Standard: $8/Monat pro Benutzer

Premium: $12.5/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preise

Slite-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Slite?

"Es tut das, was die meisten Tools für Notizen und Wissensmanagement tun. Es kann sowohl die Zusammenarbeit in Echtzeit als auch asynchrone Diskussionen bewältigen. Ich nutze die Freigabefunktion sehr gut, insbesondere für die Freigabe eines Dokuments für die Öffentlichkeit über einen geheimen Link zur Bearbeitung."

- Capterra-Übersicht

7. Confluence: Am besten für Software-Teams, die Jira verwenden

Quelle: Atlassian.com

Confluence von Atlassian ist eine Dokumentations- und Kollaborationssoftware, die für Entwicklungsteams entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Benutzern, Notizen zu machen, sie zu organisieren, Schlüsselwörter hinzuzufügen und sie für die organisatorische Verwendung zu archivieren.

Wie viele andere Produkte von Atlassian ist auch Confluence für große Unternehmensteams konzipiert, die umfassende Wissensdatenbanken erstellen. Zwar können Sie mit Confluence Notizen zu Besprechungen machen, aber das ist nicht die beste Verwendung der App.

Beste Eigenschaften von Confluence

Seitenbaumorganisation zum schnellen Auffinden von Dokumenten

Gemeinsame Live-Bearbeitung mit Inline-Kommentaren, Likes, GIFs und Emojis

Funktionen zum Markieren von Personen, Kommentieren und Zuweisen zu Aufgaben

Ideal für unternehmensweite Ankündigungen

Gründliche Berechtigungseinstellungen für sicheres Teilen

Einschränkungen von Confluence

Entwickelt für Techniker, kann es eine steile Lernkurve für den Rest von uns haben

Komplexe Dashboards für die Zugriffskontrolle

Eingeschränkte Kompatibilität mit anderen Anwendungen

Der Import aus Microsoft Word oder Google Docs und der Export in PDF sind suboptimal

Preiseinfluss

Kostenlos für immer

Standard: $600/Jahr

Premium: $1.150/Jahr

Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Einfluss auf Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3700+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (3300+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Confluence?

"Was ich an Confluence am meisten liebe, ist die Tatsache, dass es so einfach zu benutzen ist, wenn man bedenkt, dass es eine große Anzahl von Vorlagen für verschiedene Dokumente und Projekte hat. Das macht es einfacher, mit einem Projekt zu beginnen oder an einem Dokument zu arbeiten, denn viele Leute haben Schwierigkeiten, damit anzufangen."

- G2-Überprüfung

8. Coda: Am besten für die Konsolidierung von Arbeitsabläufen und Wikis

Quelle: Coda.io

Coda bietet ein interessantes Angebot - es verspricht, den Arbeitsbereich zu entrümpeln. Das ist es, was mich dazu gebracht hat, die App auszuprobieren. Sie eignet sich als App für Notizen mit der Möglichkeit, sie in Zeilen und Spalten zu organisieren, externe Tools zu automatisieren/einzubinden und mit KI mehr zu erreichen.

Als ich die App zur Einrichtung des Team-Wikis verwendete, fand ich das Tool sehr komplex. Für einfache Dokumentationsanforderungen war es vielleicht zu mächtig.

Coda beste Eigenschaften

Kombination von Dokumentation, Verfolgung und Automatisierung als mehrere Werkzeuge in einem

Geschickter Umgang mit Formeln und Datenbanken

Bidirektionale Integrationen mit Google Calendar, Slack, Jira, etc. für Updates

Umfassende Galerie vorgefertigter Vorlagen auch für Nischenanwendungen, z. B. eine 100-Dollar-Abstimmungsübung

KI-Assistent für Antworten, Zusammenfassungen, Tabellenerstellung usw.

Coda Einschränkungen

Steile Lernkurve, bis man sich mit den Funktionen von Coda vertraut gemacht hat

Die Benutzeroberfläche kann für technisch nicht versierte Benutzer unintuitiv sein

Leistung und Skalierbarkeit bei hoher Arbeitsbelastung sind gering

Coda-Preise

Kostenlos

Pro: $10/Monat pro Doc Maker

Team: $30/Monat pro Doc Maker

Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Coda Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Coda?

"Abgesehen von Slack und E-Mail ist Coda die wichtigste Infrastruktur für unser Unternehmen. Die Flexibilität und die Möglichkeit, alles genau nach unseren Wünschen einzurichten und zu automatisieren, ist fantastisch."

- Capterra Bewertung

9. Slab: Das Beste für schön aussehende Dokumente

Quelle: Slab.com

Im modernen Internet sollten die Inhalte so gut aussehen, wie sie zu lesen sind. Slab verspricht, den Nutzern zu helfen, "Inhalte zu erstellen, die standardmäßig gut aussehen" Slab konzentriert sich auf die Erfahrung und bietet erweiterte Bearbeitungsfunktionen.

Slab beste Eigenschaften

Vereinheitlichtes Suchwerkzeug für einfachen Zugriff

Einfache und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche, die jedem einen schnellen Einstieg ermöglicht

Umfassende Integration mit Google Drive, einschließlich Suche

Automatisch erstellte Inhaltsverzeichnisse

Einschränkungen im Labor

Da es sich um eine neue Anwendung handelt, befindet sie sich noch in der Entwicklung. Daher sind die erweiterten Funktionen wie API-Integrationen, Einbettung verschiedener Dateitypen usw. begrenzt.

Begrenzte Vorlagenbibliothek

Laborpreise

Kostenlos

Startup: $6.67/Monat pro Benutzer

Unternehmen: $12.50/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt zum Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (40+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Slab?

"Ich finde es toll, dass alle Dokumente automatisch gleich formatiert sind, so dass man nicht aus einer Million verschiedener Schriftarten auswählen muss. Sie haben die Plattform sehr einfach und benutzerfreundlich gestaltet."

- G2-Überprüfung

10. Google Keep: Am besten für persönliche Notizen geeignet

Quelle: Google Keep

Google Keep ist eine in die Google-Produktivitätssuite integrierte App zur Erstellung von Notizen. Es ist einfach und leicht zu bedienen und ist in den Stapel integriert, wenn Sie GMail oder die GSuite verwenden. Der größte Vorteil von Google Keep ist seine Einfachheit, aber das ist auch seine größte Einschränkung.

Als sich meine Arbeit ausweitete und ich mehr Notizen machte, stellte ich fest, dass das Dokumentieren und Organisieren dieser Notizen mit Google Keep mehr Aufwand erforderte. Funktionen für Benachrichtigungen und Zusammenarbeit, die in jedem anderen Tool selbstverständlich sind, fehlen in Google Keep noch.

Google Keep beste Funktionen

Einfach zu verwenden, kann Notizen als Text, Bilder und Audio hinzufügen

Geräteübergreifende Synchronisierung mit demselben Google-Konto

Kennzeichnung und Farbcodierung verschiedener Arten von Dokumenten

Enthält Kontrollkästchen, Karten, Listen usw. innerhalb jeder Notiz

Einschränkungen von Google Keep

Starker Fokus auf Einfachheit, daher begrenzte Funktionen für große Unternehmensteams

Organisiert als Etiketten und nicht als Ordner

Beansprucht den Speicher Ihres GSuite-Kontos

Google Keep Preise

Für immer kostenlos

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Google Keep?

"Ich mag die Schnelligkeit und die Bequemlichkeit, mit der ich eine Keep-Notiz erstellen kann. Ich verwende es auch für Erinnerungen, weil ich sie als Push-Nachrichten auf mein Telefon schicken kann und sie im Google-Kalender zum Zeitpunkt der Erinnerung sichtbar sind."

- Reddit-Beitrag

11. Anytype: Am besten für Teams, die sich auf Vertrauen und Sicherheit konzentrieren

Quelle: Anytype.io

Anytype ist als kollaborativer Arbeitsbereich für die gemeinsame Erstellung von Produkten gedacht. Sein größter Vorteil ist, dass es Ihnen ermöglicht, Dokumente lokal zu erstellen und eine dezentrale Synchronisierung über Geräte hinweg durchzuführen. Außerdem ermöglicht es die lokale Verschlüsselung auf dem Gerät.

Das bedeutet aber auch, dass Sie ein gewisses Maß an technischem Know-how benötigen, um Anytype nutzen zu können.

Beste Eigenschaften von Anytype

Blockbasierter Editor mit der Möglichkeit, Datenbanken zu erstellen

Tabellen-, Kanban- und Galerieansichten

Offline-First mit Peer-to-Peer-Synchronisierung

Vorlagen für Gemeinschaften, Familien, Teams und persönliche Benutzer

Einschränkungen für jeden Typ

Kompliziert für technisch nicht versierte Benutzer

Noch in der Anfangsphase, daher wenig Belege für die Fähigkeit, komplexe Anforderungen zu erfüllen oder zu skalieren

Anonyme Preisgestaltung

Erforscher: Kostenlos

Builder: $99 pro Jahr

Co Creator: $299 für 3 Jahre

Bewertungen und Rezensionen jeder Art

Product Hunt: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Anytype?

"Ich benutze es seit Dezember und ich muss sagen, ich liebe, was Anytype macht! Es gibt hier und da kleinere Fehler, aber es ist eine tolle Erfahrung und eine sehr erfrischende Benutzeroberfläche."

- Reddit-Beitrag

12. Microsoft Loop: Am besten, wenn Sie CoPilot lieben

Quelle: Microsoft.com

Microsoft Loop ist eine Co-Creation-Plattform, im Wesentlichen eine App für Teams, Familien oder Gemeinschaften, die zusammenkommen und schreiben. Der wichtigste Impuls kommt von der Co-Pilot-Integration, die KI in Ihre Notizen bringt.

Ich habe festgestellt, dass Loop als eigenständiges Tool kaum mit anderen ähnlichen Tools wie Notion oder ClickUp konkurrieren kann, es sei denn, Sie sind auf dem Microsoft-Stack.

Microsoft Loop beste Eigenschaften

Co-Pilot-Integration für Ideenfindung und Automatisierung

Echtzeit-Synchronisation über Apps und Geräte hinweg

Seitenvorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Potenzieller Ersatz für OneNote mit seiner moderneren Benutzeroberfläche

Microsoft Loop-Einschränkungen

Begrenzte Funktionen im Vergleich zu den Spitzenreitern unter den Notiz-Apps

Gebündelt in der M365-Suite enthalten, keine Option zum Kauf als eigenständiges Produkt

Microsoft Loop Preise

Kostenlos

MS365 Business Standard: $12,5/Monat pro Benutzer

MS365 Business Premium: $22/Monat pro Benutzer

Microsoft Loop Bewertungen und Rezensionen

Da es sich um eine relativ neue und unscheinbare App handelt, gibt es nur wenige Bewertungen und Rezensionen auf Drittanbieter-Plattformen wie G2 oder Capterra.

Was sagen reale Nutzer über Microsoft Loop?

"Ich benutze Loop sehr gerne. Es hat OneNote für mich wegen der Zusammenarbeit ersetzt

- Reddit-Beitrag

13. Upbase: Ideal für persönliche Notizen und Produktivität

Quelle: Upbase.io

Im Kern ist Upbase ein Projektmanagement-Tool mit Notizfunktionen. Es enthält Planer, Zeitsperren, Pomodoro und andere Produktivitätsfunktionen, damit Sie sich konzentrieren können. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der individuellen Produktivität und nicht auf der Zusammenarbeit im Team.

Die besten Funktionen von Upbase

Persönliche Produktivitätstools in der App enthalten

Einfaches und benutzerfreundliches Design

Listen- und Board-Ansichten für die Projektverfolgung

Kollaborative Funktionen für Dokumente, wie Kommentare, @mentions, benutzerdefinierte vorlagen für Besprechungsnotizen und gemeinsame Nutzung

Einschränkungen der Basis

Eingeschränkte Integration mit gängigen Produktivitätstools

Kein Offline-Modus verfügbar

Könnte für Unternehmensanforderungen zu einfach sein

Grundpreis

Kostenlos für immer

Premium: $5/Monat pro Benutzer

Upbase Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (4 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (6 Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Upbase?

"Ich habe schon viele Projektmanagement-Tools ausprobiert (und wer hat das nicht 😅), aber dieses hier hat mir WIRKLICH geholfen, alle meine Projekte zu organisieren und den Überblick zu behalten."

- G2-Überprüfung

14. Mem: Am besten für diejenigen, die KI für die "Organisation" mögen

Quelle: get.mem.ai

Mem ist als KI-organisierte App für Notizen gedacht. Während Sie Ihre Notizen machen müssen, hilft die KI von Mem dabei, automatisch Verbindungen herzustellen und Relevanz aufzubauen, ohne dass Sie Ihre Notizen in Ordnern organisieren oder Tags hinzufügen müssen.

Mir gefiel an Mem, dass die KI auf meine eigenen Notizen trainiert wird und meine Tags und Nomenklatur versteht. Das bedeutet, dass ich ihr Fragen stellen kann wie "Wer hat diese Idee vorgeschlagen?

Mem beste Eigenschaften

KI-gestützte Organisation, Aufbau eines Netzwerks von Notizen, die später leicht abgerufen werden können

Benutzerdefinierte KI zur Erstellung von Notizen/Antworten in Ihrem Tonfall und Stil

Intelligente Zusammenfassung

Kontextbezogene Vorschläge und Empfehlungen während der Aufnahme von Notizen

Mem-Beschränkungen

KI-Funktionen funktionieren am besten, wenn genügend Informationen vorhanden sind, daher ist eine intensive Nutzung der App erforderlich

Nur Notizen, wenig bis keine Funktionen zur Aufgabenverwaltung

Mem-Preise

Mem: 8,33 $/Monat

Mem-Teams: Kontakt zum Vertrieb

Mem Bewertungen und Rezensionen

G2: 1.5/5 (1 Bewertung)

Was sagen reale Nutzer über Mem?

"Ich habe Mem von Anfang an benutzt und es ist immer noch meine Wahl für schnelle Notizen und um Informationen schnell zu finden."

- Reddit-Beitrag

Quelle: Zoho.com

Zoho WorkDrive ist ein Dateimanagementsystem für Teams. Es hilft bei der Konsolidierung von Dokumenten und Wissen, einschließlich derer, die derzeit in Anwendungen von Drittanbietern wie Google Docs oder Microsoft Word gespeichert sind.

Das Beste an Zoho WorkDrive ist die Möglichkeit, multimediale Notizen zu erstellen - Sie können Bildschirmaufnahmen sowie Video- und Audiodateien zu Ihren Notizen hinzufügen. Allerdings lässt es die Einfachheit und Zugänglichkeit vieler der oben besprochenen Apps vermissen.

Die besten Eigenschaften von Zoho WorkDrive

Audio-, Video- und Bildschirmaufnahmen mit WorkDrive Snap

Externe Freigabe und Zusammenarbeit

Stärkerer Admin zur Ansicht und Verwaltung aller Dateien und Ordner

Baumbasierte Ansicht und Navigation

Zoho Drive Einschränkungen

Leistung und Geschwindigkeit können bei großen Dateien suboptimal sein

Begrenzte Personalisierungsmöglichkeiten

Zusammenarbeitsfunktionen sind träge, wenn zu viele Personen an einer Datei teilnehmen

Zoho WorkDrive Preise

Starter: $2.5/Monat pro Benutzer

Team: $4.5/Monat pro Benutzer

Business: $9/Monat pro Benutzer

Zoho WorkDrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

Was sagen reale Nutzer über Zoho WorkDrive?

"Die Kollaborationsfunktionen von Zoho WorkDrive ermöglichen es mir und meinen Arbeitskollegen, bei der Verwaltung und Bearbeitung unserer Dateien zusammenzuarbeiten. Es verwendet High-End-Sicherheitsfunktionen, die eine optimale Sicherheit für alle unsere Dateien gewährleisten und alle Schlupflöcher blockieren, durch die wir unsere Dateien durch Cyberangriffe verlieren könnten."

- G2-Überprüfung

