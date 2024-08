10 LibreOffice-Alternativen für die Dokumentenerstellung im Jahr 2024

Während Microsoft Office einen beeindruckenden Anteil am weltweiten Markt für Textverarbeitungsprogramme besitzt. LibreOffice wurde 2010 als kostenlose Open-Source-Software entwickelt alternative zu MS Office .

Aber so hilfreich dieses kostenlose Office-Paket auch sein mag, es ist nicht für jeden geeignet. LibreOffice ist zugegebenermaßen etwas klobig, sodass Ihr Team vielleicht etwas Agileres und Stabileres braucht.

Wenn LibreOffice nichts für Sie ist, müssen Sie trotzdem ein solides Textverarbeitungsprogramm für erstellung von Inhalten . Ob Sie nun im Marketing, im Vertrieb, in der Entwicklung, im Personalwesen oder in einem anderen Feld tätig sind, die Erstellung und Verwaltung von Dokumenten ist ein Muss. ✍️

Um Ihnen bei der Suche nach der richtigen Software zu helfen, haben wir diesen praktischen Leitfaden mit einer Liste der 10 besten LibreOffice-Alternativen des Jahres 2024 erstellt.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu LibreOffice achten?

Sicher, LibreOffice ist ein kostenloses Open-Source-Office-Paket, aber wenn Sie nach einem Ersatz suchen, sollten Sie eine Lösung finden, die alle Anforderungen Ihres Geschäfts abdeckt. ✅

Ihre LibreOffice-Alternative sollte über diese Funktionen verfügen:

Kompatibilität: Sie haben eine Menge MS Office-Dateien, richtig? Holen Sie sich eine LibreOffice-Alternative, die alle Dateiformate unterstützt und sich in die Tools integriert, die Sie bereits verwenden

Dokumentenmanagement: Mit der Erstellung von Inhalten allein ist es nicht getan. Office-Dokumente summieren sich schnell, daher brauchen Sie ein Tool, das Ihnen auch hilftdokumente zu organisieren und zu verwalten

Collaboration tools: Müssen Sie so schnell wie möglich eine Angebotsanfrage einreichen? Schicken Sie Ihrem Team keine Dateien per E-Mail hin und her - besorgen Sie sich ein Textverarbeitungsprogramm, das eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Bonuspunkte erhalten Sie, wenn Sie sich für eine Lösung mit Cloud-Speicher entscheiden, damit alle Mitglieder Ihres Teams jederzeit und von jedem Gerät aus auf die Dokumente zugreifen können

Einfachheit: Schnickschnack kann hilfreich sein, aber nicht, wenn er Hindernisse schafft. Überspringen Sie die Lernkurve und entscheiden Sie sich für eine Alternative zu LibreOffice, die über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügt

Projektmanagement tools: Warum sollten Sie Ihre Dokumente von Ihrem eigentlichen Workflow trennen? Suchen Sie nach einem Tool, das die Erstellung von Dokumenten mit dem Projektmanagement verbindet. Das ist der beste Weg, umeffizienzen zu finden und bessere Arbeit zu erledigen, schneller

Die 10 besten LibreOffice-Alternativen für das Jahr 2024

LibreOffice umfasst Writer für Office-Dokumente und Textverarbeitung, Calc für Tabellenkalkulationen, Impress für Präsentationen, Draw für Grafiken, Base für Datenbanken , und Math für Formeln. Das sind eine Menge Features für ein kostenloses tool.

Dennoch gibt es gute Alternativen zu LibreOffice, die mehr Wert bieten.

Wenn es höchste Zeit ist, Ihre Prozesse zur Erstellung von Dokumenten zu überarbeiten, sollten Sie sich diese 10 besten Alternativen zu LibreOffice ansehen.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Haben Sie jemals ein Dokument erstellt und gedacht: "Ich wünschte, ich könnte das mit meiner PM-Software kombinieren"?

Gute Nachrichten - ClickUp erledigt all das und mehr! 🤩 ClickUp Dokumente verbindet Ihre Workflows, Projekte und Chats zu einer echten All-in-One-Arbeitsplattform. Verbringen Sie weniger Zeit damit, zwischen Tools zu wechseln, und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihre Arbeit.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dokumente mit verschachtelten Seiten, Lesezeichen und perfekt formatierten Tabellen in ClickUp. Sie haben die volle kreative Kontrolle, um Dokumente zu erstellen, die perfekt zu Ihren Markenrichtlinien passen. Alle ClickUp Dokumente arbeiten auch in der Cloud, so dass Ihr Team kostenlos und in Echtzeit zusammenarbeiten, Dokumente bearbeiten und kommentieren kann.

Mit ClickUp AI lassen sich lange Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammenfassen

Natürlich gibt es ein Limit dafür, wie viel Ihr Team allein zu erledigen vermag. Für einen zusätzlichen Schub an Produktivität können Sie Ihr Team anfeuern mit ClickUp AI . Dies ist der einzige KI-gestützte Assistent, der auf bestimmte Rollen spezialisiert ist. Ob Sie PM, Vertriebsmitarbeiter, Ingenieur oder Marketingleiter sind, ClickUp AI hat benutzerdefinierte Features für Ihre häufigsten Aufgaben.

Verwenden Sie ClickUp AI, um die Details für alle Ihre Dokumente auszufüllen, einschließlich:

Erstellen von Statusberichten

Generieren von Meeting-Agenden

Gliederung von Projektbeschreibungen

Erstellen von Testplänen

Verfassen von E-Mail-Newslettern

ClickUp beste Features

Fassen Sie Berichte zusammen, generieren Sie Ideen für Inhalte und formatieren Sie Texte in Windeseile mit derClickUp AI Schreib-Tool* Probieren Sie dieClickUp Dokumentenmanagement Vorlage für Projektstrukturplan um schnell einen Rahmen für das Dokumentenmanagement zu erstellen

Kategorisieren Sie Dokumente und Unternehmens-Wikis für eine einfache unternehmensweite Referenz

Sie können Dokumente kostenlos an Clients oder externe Teams senden. ClickUp bietet Ihnen 100% anpassbare Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen, so dass Sie selbst bestimmen können, wer was sieht

Schalten Sie den Fokusmodus ein, um Ablenkungen auszuschalten und sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren

ClickUp Limitierungen

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp hat viele Features, so dass Neulinge einige Zeit brauchen können, um die Plattform zu erlernen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. OfficeSuite

Über OfficeSuite Über 300 Millionen Benutzer vertrauen auf OfficeSuite als LibreOffice-Alternative. Es ist vollständig kompatibel mit Microsoft Office-Dateien wie PowerPoint, Excel und Word sowie mit Google Docs, Google Tabellen und Google Slides.

Das Beste daran ist, dass OfficeSuite in der Cloud arbeitet und alle Ihre Dateien über Google Drive, OneDrive, MobiDrive und viele andere Cloud-Speicherlösungen synchronisiert. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob OfficeSuite das Richtige für Ihr Unternehmen ist, können Sie das kostenlose Office Pack herunterladen und die Software vor dem Kauf testen. 🚗

OfficeSuite beste Features

Zugriff auf OfficeSuite unter Windows, Android oder iOS

Erstellen Sie digitale Signaturen und Passwortschutz für PDFs mit Google Docs

Zusätzlich zu Dokumenten, Tabellen, Folien und PDFs steuert OfficeSuite E-Mails und Kalender über mehrere Konten hinweg

OfficeSuite ist mit den Dateiformaten von Microsoft Office und Google Drive kompatibel

OfficeSuite Beschränkungen

OfficeSuite enthält keine Features für Projektmanagement oder Aufgabenverwaltung

Einige Benutzer sind frustriert, dass sie für Schriftarten und zusätzliche Funktionen extra bezahlen müssen

OfficeSuite Preise

Familie: $59,99/Jahr für sechs Benutzer

$59,99/Jahr für sechs Benutzer Persönlich: $39.99/Jahr für einen Benutzer

$39.99/Jahr für einen Benutzer Startseite & Business 2024: $99,99 für einen Benutzer (einmaliger Kauf)

OfficeSuite Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (35+ Bewertungen)

4.5/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (20+ Bewertungen)

3. WordPerfect Office

Über WordPerfect Büro WordPerfect Online versteht sich als kombinierte textverarbeitungssoftware und Office-Suite. Es enthält Dokumente, Tabellenkalkulationen und Präsentationen, die mit MS Office kompatibel sind. 📚

WordPerfect sieht zwar aus wie eine typische Bürosoftware, bietet aber einige nützliche zusätzliche Schlüssel-Features. Der eBook Publisher eignet sich hervorragend, wenn Sie häufig eBooks erstellen, und der AfterShot Photo Editor ist hilfreich, um Bildern schnell den letzten Schliff zu geben.

WordPerfect Office beste Features

WordPerfect Lightning sammelt Texte und Bilder aus verschiedenen Quellen, um die Recherche zu beschleunigen

Wählen Sie aus über 10.000 Cliparts, 300 Vorlagen und 900 Schriftarten

Verwenden Sie Präsentationsgrafiken, um Ihre eigenen Zeichnungen zu erstellen

WordPerfect Reveal Codes geben Ihnen mehr Kontrolle über Formatierung und Struktur

Einschränkungen von WordPerfect Office

WordPerfect enthält weder einen E-Mail Client noch Tools für das Projektmanagement

Mehrere Benutzer sagen, dass WordPerfects Quattro Pro-Lösung nicht mit Microsoft Excel mithalten kann

Preise für WordPerfect Office

$249,99 für eine einmalige Lizenz

WordPerfect Office Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 180 Bewertungen)

4. Büro Polaris

Über Polaris-Büro Polaris Office ist eine überraschend robuste und kostengünstige Alternative zu LibreOffice, die auf allen Geräten und gängigen Betriebssystemen funktioniert. Es ist mit allen Dokumentformaten kompatibel und erlaubt Ihnen pDF-Dokumente zu bearbeiten und zu konvertieren und umfasst sogar das Zusammenführen von Mails.

Polaris Office verfügt über ein zentrales Dokumentenmanagement-Framework, das zu 100 % anpassbar ist. Egal, ob Sie PDFs mit Anmerkungen versehen oder ein Dokument in Echtzeit mit Ihrem Team bearbeiten möchten, Polaris erledigt all das und noch einiges mehr. 🌻

Polaris Office beste Features

Polaris Office AI kombiniert Open AI, CLOVA und Stable AI für die Erstellung von Inhalten

Überwachen Sie den Änderungsverlauf in allen Dokumenten

Erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen für Präsentationen, um Zeit zu sparen

Konvertieren von PDF-Dateien in Word, Tabellen oder Folien mit einem Klick

Grenzen von Polaris Office

Die kostenlose Version enthält Werbung

Einige Benutzer sagen, dass es schwierig ist, in der mobilen App zu navigieren

Preise für Polaris Office

Free

Polaris Office Business: $7.99/Monat pro Benutzer

$7.99/Monat pro Benutzer Windows OS: $79.99 lebenslange Lizenz

$79.99 lebenslange Lizenz Mac OS : $79.99 Lizenz auf Lebenszeit

Polaris Office Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (20 Bewertungen)

4.2/5 (20 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

5. Google Workspace

Über Google Workspace Google Workspace ist eine der beliebtesten Office-Suite-Alternativen zu Microsoft Word, da es mit allen Google-Diensten verbunden ist und in der Cloud arbeitet.

Wenn Sie ein Google-Unternehmen sind, ist Workspace ein Volltreffer. Es funktioniert auf allen Geräten und verbindet E-Mail, Dateispeicher, Office-Dokumente, Präsentationen, Tabellenkalkulationen, Chats und vieles mehr in einer einzigen Plattform. 🛠️

Google Workspace beste Features

Verwenden Sie das kürzlich veröffentlichte KI-Tool von Google zur Erstellung von Kopien

Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit und markieren Sie Mitglieder Ihres Teams, um deren Aufmerksamkeit zu erregen

Sie können praktisch alle Dateiformate hochladen und bearbeiten

Google limitiert den Revisionsverlauf nicht - Sie sehen alle Änderungen von Anfang an

Google Workspace Beschränkungen

Einige Nutzer berichten von Schwierigkeiten, Kundensupport zu erhalten

Andere Benutzer wünschen sich, dass Google Tabellen mehr Excel-ähnliche Verknüpfungen hat

Preise für Google Workspace

Business Starter: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Verpflichtung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Verpflichtung Business Standard: $12/Monat pro Benutzer, jährliche Verpflichtung

$12/Monat pro Benutzer, jährliche Verpflichtung Business Plus: $18/Monat pro Benutzer, jährliches Engagement

$18/Monat pro Benutzer, jährliches Engagement Enterprise: Preise auf Anfrage

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (40,600+ Bewertungen)

4.6/5 (40,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,100+ Bewertungen)

6. Apache OpenOffice

Über Apache OpenOffice OK, wir wissen, dass dieses Programm ein wenig... veraltet aussieht. Aber beurteilen Sie eine App nicht nach ihrer Hülle. Apache OpenOffice ist eine 100% kostenlose Alternative zu LibreOffice.

Ist es die hochwertigste und sicherste Option? Vielleicht nicht.

Aber wenn Sie ein kleines Geschäft betreiben und ein einfaches Textverarbeitungsprogramm benötigen, ist Apache eine brauchbare Alternative zu LibreOffice. Es enthält einfache Optionen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und sogar Grafiken und Datenbanken. 📈

Apache OpenOffice beste Features

Apache OpenOffice ist in mehreren Sprachen verfügbar

OpenOffice hat eine große internationale Gemeinschaft von Benutzern, die Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen können

Erstellen Sie 3D-Illustrationen mit OpenOffice Draw

Verwenden Sie das Mathe-Tool zur Visualisierung von Formeln mit einem Gleichungs-Editor

Einschränkungen von Apache OpenOffice

Die Grafiken und Icons sind nicht immer von bester Qualität

Benutzer berichten, dass diese kostenlose App ziemlich fehlerhaft ist

Preise für Apache OpenOffice

Free

Apache OpenOffice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (480+ Bewertungen)

7. WPS Büro

Über WPS-Büro WPS Office ist mit Windows, Mac, Android, iOS und Linux kompatibel, was es zu einer großartigen Option für Teams macht, die verschiedene Geräte und Betriebssysteme verwenden. 🖥️

WPS Office hat über 100.000 Vorlagen für alles, von kommunikationspläne zu den Lehrplänen zu den Berichten über die Arbeit. Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen und fügen Sie Bilder, GIFs, Tabellen, Emojis, Code-Blöcke, Countdowns und mehr ein.

WPS Office beste Features

Verwenden Sie WPS KI, um Texte in Lichtgeschwindigkeit zu schreiben

Schnelles Freigeben von Informationen für Ihr Team mit Screen Recorder

PDFs ausfüllen, unterschreiben und konvertieren

Konsultieren Sie den WPS-Vorlagenspeicher für zeitsparende Vorlagen

WPS Office Limitierungen

Einige Benutzer wünschen sich genauere Grammatik- und Rechtschreibungstools

Andere Benutzer sagen, dass die Plattform eine bessere Sicherheit der Dokumente benötigt

WPS Office Preise

Free

WPS Pro: $35.99/Jahr

$35.99/Jahr WPS Business: Preise auf Anfrage

WPS Office Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (280+ Bewertungen)

4.4/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,380+ Bewertungen)

8. Apfel-Nummern

Über Apple Nummern Wenn Sie ein eingefleischter Apple-Fan sind, könnte Apple Numbers Ihre nächste Lieblingsalternative zu LibreOffice sein. Dieses kostenlose Excel-Duplikat ist für den Mac, das iPad und das iPhone konzipiert. 📱

Es ist allerdings nicht nur zum Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten gedacht. Apple Numbers konzentriert sich mehr auf Daten und Tabellenkalkulationen, aber wenn Sie den ganzen Tag mit Tabellenkalkulationen zu tun haben, könnte dies genau das Richtige für Sie sein. Für ein kostenloses Tool ist es ziemlich robust, vorausgesetzt, Sie haben kein Problem damit, kein Textverarbeitungsprogramm zu haben.

Apple Numbers beste Features

Wählen Sie aus einer Bibliothek mit über 700 anpassbaren Formen und Datenvisualisierungen

Erkennen von Trends mit Pivottabellen

Arbeiten Sie auf mehreren Geräten mit demselben Numbers Konto

PC-Benutzer können über einen Web Browser auf Apple Numbers zugreifen

Apple Numbers Beschränkungen

Apple Numbers enthält nur Tabellenkalkulationen

Mehrere Benutzer sagen, Numbers sei nicht so stabil wie Excel

Apple Numbers Preise

Free

Apple Numbers Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

4.3/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (2,400+ Bewertungen)

9. Microsoft 365

Über Microsoft 365 Microsoft Office 365 ist die überarbeitete Version von Microsoft Office für die Cloud. Es umfasst Teams, Word, Excel und PowerPoint, um alle Ihre Arbeiten, Chats und Tools für die Zusammenarbeit in einer Plattform zu vereinen.

Microsoft 365 ist eine seriöse LibreOffice-Alternative, die aufgrund ihrer strengen Sicherheitsprotokolle bei Unternehmen sehr beliebt ist. Wenn Sie den Komfort einer All-in-One-Arbeitsplattform und fortschrittliche Sicherheits-Features wünschen, ist Microsoft 365 eine gute Wahl. ✨

Microsoft 365 beste Features

Microsoft 365 hat Copilot angekündigt, ein KI-Tool für die Zusammenfassung, Bearbeitung und Priorisierung von Aufgaben

Planen Sie Meetings für Hunderte von Teilnehmern

Ein Terabyte Cloud-Speicher pro Benutzer über OneDrive mit Ihrem Microsoft Konto

Erstellen Sie eine SharePoint-Website, um Informationen und Inhalte für Ihr Team freizugeben

Microsoft 365 Limits

Mehrere Benutzer geben an, dass sie viel Training benötigten, um Microsoft 365 richtig zu nutzen

Andere Benutzer geben an, dass sie Probleme mit der Stabilität von Teams haben

Microsoft 365 Preise

Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$12,50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Business Premium: 22 US-Dollar/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

22 US-Dollar/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Microsoft 365 Apps für Business: $8,25/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Microsoft 365 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (4,900+ Bewertungen)

4.6/5 (4,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,300+ Bewertungen)

10. Collabora

Über Zusammenarbeit Collabora ist eine Cloud-native Alternative zu LibreOffice für Windows, MacOS und Linux. Es wurde speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt, aber Unternehmen jeder Größe können von dieser Cloud App profitieren. ☁️

Collabora umfasst tools zum Schreiben , Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Diagramme. Mit Collabora Office Writer können Sie Office-Dokumente in Echtzeit auf Ihrem Desktop, auf Android-Geräten oder mit der Collabora App für iOS bearbeiten.

Collabora beste Features

Collabora lässt sich mit ownCloud, SharePoint, Alfresco und anderen integrieren

Anzeige aller Arten von Dateiformaten in Collabora ohne Datenverlust

Speichern Sie Dateien als PDFs oder Bilder und fügen Sie sie in Dokumente und Präsentationen ein

Analysieren Sie die Nutzung in der Administrator-Konsole

Collabora Beschränkungen

Da Collabora über die Cloud arbeitet, können Sie nicht auf Ihre Dokumente zugreifen, wenn Sie keinen Internetzugang haben

Einige Benutzer berichten, dass sie anfangs Schwierigkeiten hatten, sich mit dem Tool vertraut zu machen

Preise für Collabora

Collabora for Business: $22,29/Jahr pro Benutzer für bis zu 99 Benutzer

$22,29/Jahr pro Benutzer für bis zu 99 Benutzer Collabora for Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Collabora Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

Steigern Sie die Produktivität im Büro mit ClickUp

Mit dieser umfassenden Liste finden Sie sicher die beste Alternative zu LibreOffice für Ihr Team.

Eine solide Office-Suite sollte mit Ihrem Geschäft arbeiten, nicht dagegen. LibreOffice ist ein beliebtes kostenloses Tool, aber es ist nicht die benutzerfreundlichste Option, insbesondere für größere Teams.

Warum sollten Sie mehr Zeit damit verbringen, zwischen verschiedenen Office-Tools zu wechseln? ClickUp ist die einzige LibreOffice-Alternative, die eine Office-Suite, Teamzusammenarbeit, Vorlagen, KI, Metriken, Whiteboards und Integrationen in einer einzigen Plattform vereint. 🙌

