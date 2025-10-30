Die 11 besten Projektmanagement-tools, die sich in Microsoft Teams integrieren lassen (2025)

Microsoft Teams ist der zentrale Kollaborationshub innerhalb von Microsoft 365. Für Teams, die bereits das Microsoft 365-Ökosystem nutzen, ist dies der Ort, an dem Chatten und Meetings stattfinden. Teams wurde zwar für die Vernetzung von Menschen entwickelt, eignet sich jedoch nicht gut für die Verwaltung komplexer Projekte. Außerdem sind Gantt-Diagramme, Sprint-Nachverfolgung oder Automatisierungregeln nicht integriert.

Wenn Aufgaben auf verschiedene tools verteilt sind, verbringt Ihr Team mehr Zeit mit der Suche nach Informationen als mit der Erledigung der eigentlichen Arbeit, was zu einer Ausbreitung der Arbeit führt, einem stillen Killer der Produktivität. Daher kann eine Projektmanagement-Software, die sich in Microsoft Teams integrieren lässt, ein großer Vorteil für Ihr Team sein.

In diesem Blog stellen wir Ihnen unsere Top-Auswahl an Projektmanagement-Software mit Microsoft Teams-Integration vor. Sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu verzehnfachen?

👀 Wussten Sie schon: Microsoft wollte Slack ursprünglich 2016 für rund 8 Milliarden Dollar kaufen. Nach internen Debatten (Bill Gates soll sich gegen diese Idee ausgesprochen haben) entschied sich Microsoft, eine eigene Plattform zu entwickeln – Teams.

Die folgende Tabelle zeigt die Schlüsselunterschiede zwischen den verschiedenen Projektmanagement-Softwareoptionen. Scrollen Sie nach unten, um mehr zu erfahren.

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Erstellen, verwalten und verfolgen Sie Aufgaben innerhalb von Teams, teilen Sie Aufgabenvorschauen und erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit. All-in-One-Lösung für KI-gestütztes Projektmanagement und Teamkommunikation Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Wrike Work Intelligence®, agile benutzerdefinierte Elementtypen, Integration mit über 400 Apps Ideal für die Optimierung von Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Microsoft Projekt Microsoft 365 Copilot, Mein Tag, Meine Aufgaben Ideal für die Planung und Verwaltung von Arbeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Basecamp LineUP, Mission Control, Hill Diagrams und Doors Ideal für kleine Geschäfte zur Verwaltung von Projekten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer ProjectManager Kritischer Pfad-Zeitplan, 5 Projektansichten, 6 Widgets, Ideal für die Planung von Projekten und die Erstellung von Workflows Bezahlte Pläne beginnen bei 30 $/Monat pro Benutzer. Trello Trello Posteingang, Butler Automatisierung und Power-Ups Am besten geeignet für visuelles Projektmanagement Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer Jira Atlassian Intelligence (KI), dynamischer Backlog und Integration mit Slack und Figma Ideal für die Verwaltung komplexer Software-Entwicklungsprojekte mit Agile Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Monat pro Benutzer Teamwork Teamwork Spaces, Integration mit Xero und QuickBooks Am besten geeignet für das Ressourcenmanagement Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10,99 $/Monat pro Benutzer Todoist Über 50 vorgefertigte Vorlagen, tägliche E-Mail-Zusammenfassungen, über 80 Integrationen Ideal für Aufgabe und Produktivität Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 2 $/Monat pro Benutzer Zoho Projekte Integrierter Kalender, Zoho-Rechnungen, Gantt-Diagramme und Kanban-Boards Am besten geeignet für skalierbares Projektmanagement Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4,20 $/Monat pro Benutzer Hive Buzz KI, Hive Mail und Integration mit QuickBooks Ideal für die Optimierung des Projektmanagements Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 1 $/Monat pro Benutzer

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Editorial Team arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Warum ein Projektmanagement-Tool verwenden, das sich in Teams integrieren lässt?

Wenn Sie Microsoft Planner, Zu erledigen in Teams oder Tools wie Liste, DevOps oder Power Automate bereits verwendet haben, wissen Sie, wie es funktioniert.

Sie können Teammitglieder nicht in Kommentaren @erwähnen. Das Hochladen mehrerer Anhänge ist mühsam. Aufgabenaktualisierungen überfluten Ihren Posteingang mit unübersichtlichen Benachrichtigungen. Listen und DevOps erfordern Setup und technisches Know-how. All dies ist Arbeit für einfache Listen.

Aber wie ein Reddit-Benutzer es ausdrückte:

Das behindert derzeit den Workflow unseres Teams. Wir möchten Planner und Zu erledigen nicht mehr verwenden, bis es verbessert wurde.

Das behindert derzeit den Workflow unseres Teams. Wir möchten Planner und Zu erledigen nicht mehr verwenden, bis es verbessert wurde.

Noch wichtiger ist, dass Informationen und wichtige Aktualisierungen über Tabellenkalkulationen, Microsoft To-Do und E-Mails verteilt sind, was zu einer Arbeitsausbreitung führt, die Unternehmen jährlich 2,5 Billionen Dollar kostet. Dies ist ein Beweis für die Ineffizienz, die für die tägliche Flut von Aufgaben, Projekten und funktionsübergreifenden Anfragen der modernen Belegschaft unzureichend ist. Wir denken, es ist an der Zeit, sich davon zu verabschieden.

Wichtige Features, auf die Sie bei einem in Teams integrierten Projektmanagement-Tool achten sollten

Wenn Sie Projekte in Microsoft Teams verwalten, benötigen Sie ein tool, das mehr kann, als nur in einer Registerkarte zu sitzen. Hier sind einige Dinge, auf die Sie bei der Auswahl eines in Teams integrierten Projektmanagement-tools achten sollten:

Aufgabe-Verwaltung innerhalb von Teams: Sie sollten es Ihnen ermöglichen, Aufgaben direkt aus Teams-Chats oder -Kanälen heraus zu erstellen, zuzuweisen und zu aktualisieren. Ein Pluspunkt ist es, wenn Aufgaben direkt aus einer Nachricht in einen umsetzbaren Punkt mit Fälligkeitsdatum und Mitarbeitern umgewandelt werden können.

Klare Projekt-Sichtbarkeit: Bietet Bietet Kanban-Boards , Gantt-Diagramme, Roadmaps und Dashboards, um den Fortschritt zu verfolgen und Abhängigkeiten zwischen Teams zu verwalten.

Unterstützung für agile, Wasserfall- oder hybride Workflows: Passt sich durch Features wie Sprint-Planung , Backlog-Nachverfolgung und Meilenstein-Management an verschiedene Projektstile an.

Rollenbasierte Zusammenarbeit und Zugriffskontrollen: Mit dem Projektmanagement-Software sollten Sie festlegen können, wer die Ansicht, Bearbeitung oder Kommentare zu Daten vornehmen darf, während sensible Projektdaten geschützt bleiben.

Erweiterte Projektmanagementfunktionen : Während : Während das Projektmanagement von Microsoft Teams die Kommunikation abdeckt, unterstützt die beste Projektmanagement-Software Abhängigkeiten, Sprint-Planung, Zeiterfassung und Ressourcenzuweisung.

Workflow-Automatisierung: Suchen Sie nach Projektmanagement-Apps, mit denen Sie regelbasierte Automatisierungen (z. B. „Wenn sich der Status in ‚In Überprüfung‘ ändert, an die Qualitätssicherung zuweisen“) direkt in Teams erstellen oder nahtlos mit der PM-Plattform synchronisieren können.

🧠 Wissenswertes: Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Projektmanagement mit Zwischenablagen und Stoppuhren erledigt. Die Nachverfolgung bedeutete, mit Zwischenablage, Stoppuhr und Hauptbuch durch die Fabrikhalle zu laufen. Frederick Taylors Ansatz des „wissenschaftlichen Managements” bestand darin, die Arbeit in Aufgaben zu unterteilen und die Arbeitsabläufe manuell zu optimieren – eine frühe Form der Zeiterfassung und Aufgabenanalyse.

Im Folgenden finden Sie die Projektmanagement-Tools von Microsoft Teams, die als strukturelle Unterstützung dienen und das Projektmanagement verbessern, anstatt nur Add-On zu sein.

ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Teamkommunikation auf KI-Basis)

Testen Sie ClickUp jetzt kostenlos Bleiben Sie mit über 1000 Apps mit ClickUp in Verbindung.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich. Er vereint Projektmanagement, Wissensmanagement und Kommunikation an einem Ort – alles basierend auf der weltweit kohärentesten Arbeits-KI. Und er lässt sich in Microsoft Teams integrieren.

Sehen wir uns das anhand eines Beispiels an. Sie sind Projektmanager und leiten eine komplexe Produkteinführung. Ihr Team koordiniert sich in Microsoft Teams, aber wichtige Aktionen gehen oft im Chat-Fluss unter. In Teams haben Sie die ClickUp-Integration für Microsoft Teams hinzugefügt. Wenn ein Entwickler schreibt: „Wir brauchen bis Monday einen UI-Prototyp“, wandeln Sie dies in eine ClickUp Aufgabe um.

Das Projektmanagement-Tool von ClickUp lässt sich in Microsoft Teams integrieren und ermöglicht so eine nahtlose Zusammenarbeit.

Weisen Sie die Aufgabe dann dem Designer zu, legen Sie die Frist fest und verknüpfen Sie sie mit dem entsprechenden Projekt-Ordner. Diese Aufgabe wird direkt in Teams angezeigt, abgeschlossen mit allen Details.

Führen Sie die Nachverfolgung und das Verwalten von Projektanfragen mit ClickUp für Projektmanagement durch.

ClickUp unterstützt auch den Microsoft Teams-Projektmanagement-Arbeitsbereich und bietet Ihrem Team eine visuelle Übersicht über den Aufgabenstatus, Sprint-Backlogs, anstehende Meilensteine und die Arbeitsauslastung des Teams. Sie können den Fortschritt überwachen und Abhängigkeiten direkt dort verwalten, wo die Arbeit stattfindet, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu erfahren, wie Sie ClickUp in MS Teams integrieren können:

Beim Brainstorming im ClickUp Chat können Sie und Ihr Designer UI-Ideen einbringen und Anforderungen kommentieren, jede Chat-Nachricht mit einem einzigen Klick in eine Aufgabe umwandeln und Ihre Nachrichten an relevante Aufgaben oder Projekte anhängen, um alle Arbeiten über die Kommunikations-App des Teams zu synchronisieren.

Verwenden Sie ClickUp Chatten, um alle Unterhaltungen im Blick zu behalten.

ClickUp Brain ist Ihr KI-gestützter Assistent innerhalb von ClickUp. Wenn Sie ihn bitten, „unseres Design-Chatten zusammenzufassen und Aktionspunkte als Aufgaben zu erstellen”, generiert Brain auf der Grundlage des Gesprächskontexts Aufgabenlisten mit zugewiesenen Eigentümern und nächsten Schritten, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.

Und wenn Sie als technischer Projektmanager mit Ingenieuren zusammenarbeiten, können Sie auch Code-Vorschläge einholen.

Verwenden Sie ClickUp Brain als Ihren KI-Assistenten innerhalb von ClickUp.

Während eines Sprint-Review-Meetings läuft ClickUp Meetings im Hintergrund. Es erfasst Entscheidungen automatisch und verfolgt Folgeaufgaben. Sie können es sogar dazu auffordern, Zusammenfassungen des Meetings zu erstellen, die direkt in Teams gepostet werden können. Und der KI-Notizblock von ClickUp nimmt an Ihren Meetings teil oder ersetzt Sie als praktischer persönlicher Assistent, wenn Sie beschäftigt sind. Als KI-gestütztes Online-Meeting-Tool zeichnet es Audioaufnahmen auf, erstellt durchsuchbare Transkripte, fasst wichtige Punkte zusammen und hebt Aktionspunkte in einem ClickUp Dokument hervor.

Die besten Features von ClickUp

Automatisieren Sie wiederkehrende Arbeitsabläufe: Nutzen Sie Nutzen Sie die KI-Agenten von ClickUp für Projektaktualisierungen und die Erstellung von Aufgaben – ohne Eingabeaufforderungen oder Setup.

Bearbeitung in Echtzeit: Entwerfen, bearbeiten und kollaborieren Sie an Dokumenten mit Live-Kommentaren, verschachtelten Seiten und Aufgabe-Verknüpfungen in ClickUp Docs

Erweiterte Berechtigungen und Datenschutz: Verwalten Sie die Sichtbarkeit mit detaillierten rollenbasierten Zugriffskontrollen für Ordner, Aufgaben und Dokumente.

Vereinfachtes Workload-Management: Visualisieren Sie die Teamkapazität mit über 15 ClickUp-Ansichten , darunter Workload- und Zeitleistenansichten, damit Sie Aufgaben ausgleichen können, bevor es zu Burnout kommt.

Kontext aufzeichnen und freigeben: Verwenden Sie ClickUp Clips , um schnelle Bildschirmaufnahmen mit Audio aufzunehmen und diese direkt in Aufgaben oder Chats zu freigeben.

Visualisieren Sie Zeitleisten mit Gantt-Diagrammen: Planen und verwalten Sie komplexe Projekte mit der Gantt-Ansicht von ClickUp

Erstellen Sie eine durchsuchbare Wissensdatenbank: Organisieren Sie interne SOPs, Anleitungen und Projekt-Referenzen, verknüpfen Sie diese mit Aufgaben und machen Sie alles mit der Universal Search von ClickUp durchsuchbar.

Limit von ClickUp

Für neue Benutzer kann dies etwas überwältigend sein, da es so viele Features und Optionen zur Auswahl gibt.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

ClickUp bietet einen beeindruckenden Bereich an Funktionen, mit denen Sie Workflows ganz einfach anpassen, Aufgaben verwalten und Fortschritte an einem Ort nachverfolgen können. Mir gefällt besonders, dass ich für jedes Projekt maßgeschneiderte Ansichten erstellen, Automatisierungen festlegen und diese mit anderen Tools integrieren kann, die ich bereits verwende.

ClickUp bietet einen beeindruckenden Bereich an Funktionen, mit denen Sie Workflows ganz einfach anpassen, Aufgaben verwalten und Fortschritte an einem Ort nachverfolgen können. Ich finde es toll, dass ich für jedes Projekt maßgeschneiderte Ansichten erstellen, Automatisierungen festlegen und diese mit anderen Tools integrieren kann, die ich bereits verwende.

💡 Bonus: Suchen Sie nach einer Desktop-App, die Ordnung schafft und Ihnen alles bietet, was Sie sich von einer Arbeit-KI wünschen? Dann könnte ClickUp Brain MAX genau das Richtige für Sie sein. Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Projekte verwalten, mit: Nahtlose Automatisierung: Ersetzen Sie mehrere unverbundene KI-Tools und erhalten Sie Zugriff auf hochwertige externe KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini und Claude mit einer intelligenten Plattform, die Routineaufgaben automatisiert, Fortschritte verfolgt und umsetzbare Erkenntnisse für jedes Projekt liefert.

Zentralisierte Informationen: Suchen und greifen Sie sofort auf Projektpläne, Zeitleisten und Dateien in ClickUp, Google Drive, SharePoint und allen Ihren verbundenen Apps sowie im Internet zu.

Talk to Text: Verwenden Sie Sprachbefehle, um Notizen zu transkribieren, Aufgaben zu erstellen, Projekt-Status zu aktualisieren und Verantwortlichkeiten freihändig zuzuweisen, wodurch das Projektmanagement schneller und effizienter wird. Verwenden Sie Sprachbefehle, um Notizen zu transkribieren, Aufgaben zu erstellen, Projekt-Status zu aktualisieren und Verantwortlichkeiten freihändig zuzuweisen, wodurch das Projektmanagement schneller und effizienter wird. ClickUp Brain MAX ist die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, erledigen Sie Ihre Arbeit mit Ihrer Stimme, erstellen Sie Dokumente, weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und vieles mehr.

2. Wrike (am besten geeignet für die Optimierung von Arbeitsabläufen)

via Wrike

Wrike ist ein cloudbasiertes Projektmanagement-Tool für die visuelle Verwaltung von Workload und Ressourcen. Es bietet Drag-and-Drop-Workload-Diagramme und dynamische Berichte zur Ressourcennutzung, die Ihren Projektmanagern eine Echtzeit-Sichtbarkeit in die Kapazität Ihres Teams verschaffen.

Als visuelles Projektmanagement-Tool ermöglicht Ihnen Wrike außerdem die Erstellung interaktiver Gantt-Diagramme und anpassbarer Dashboards, wodurch Sie Aufgaben in komplexen Projekten einfacher planen, sequenzieren und anpassen können.

Mit der Teams-Integration von Wrike können Sie die Projektplanung und -durchführung direkt in den täglichen Kommunikationsfluss Ihres Teams integrieren. Außerdem können Sie Funktionen zur Bearbeitung von Aufgaben und bidirektionale Aktualisierungen hinzufügen, um die Projekt-Effizienz zu verbessern.

Fügen Sie ein Wrike-Projekt als Registerkarte in einen beliebigen Teams-Kanal ein, um Aufgaben in der Listen- oder Gantt-Ansicht zu verwalten, Status zu aktualisieren, Eigentümer zuzuweisen und Fristen zu bearbeiten. Aufgaben können direkt aus Chat-Konversationen heraus erstellt werden, und Live-Vorschauen erleichtern das Freigeben von Updates oder das Referenzieren von Arbeit während einer Besprechung.

Die besten Features von Wrike

Erleichtern Sie Workflows mit KI-gestützten Vorschlägen und nutzen Sie Work Intelligence® für Empfehlungen und zur Reduzierung von Routineaufgaben.

Verwenden Sie Anfrageformulare, um sich wiederholende Projekt-Aufgaben aufzunehmen und automatisch zuzuweisen, basierend auf benutzerdefinierten Regeln und Prozessen.

Konfigurieren Sie Regeln für die Workflow-Automatisierung in verschiedenen Bereichen, entweder für das gesamte Konto oder innerhalb einzelner Spaces/Projekte.

Limitations von Wrike

Der Prozess der Verwaltung von Aufgaben kann sowohl für neue als auch für bestehende Benutzer überwältigend sein.

Preise für Wrike

Kostenlos: 0 $/Monat pro Benutzer

Team : 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,0/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Wir nutzen Wrike seit über sechs Jahren und es ist zu einem zentralen Bestandteil unseres Prozesses zur Überprüfung und Freigabe von Inhalten geworden. Was als schnelle Projektmanagement-Lösung begann, hat sich schließlich zu einem unverzichtbaren Rückgrat für die Workflows in unserem gesamten Unternehmen entwickelt.

Wir nutzen Wrike seit über sechs Jahren und es ist zu einem zentralen Bestandteil unseres Prozesses zur Überprüfung und Freigabe von Inhalten geworden. Was als schnelle Projektmanagement-Lösung begann, hat sich schließlich zu einem unverzichtbaren Rückgrat für die Workflows in unserem gesamten Unternehmen entwickelt.

📚 Lesen Sie auch: Wir haben die besten Alternativen und Konkurrenten zu Wrike getestet

3. Microsoft Project (am besten geeignet für die Planung und Verwaltung von Arbeiten)

über Microsoft Projekt

Microsoft Planner ist Projektmanagement-Software, die für Teams entwickelt wurde, die bereits in das Microsoft 365-Ökosystem eingebunden sind. Dank der kartenbasierten Benutzeroberfläche können Benutzer Aufgaben organisieren und Termine visuell verwalten.

Mit Drag-and-Drop-Boards und visuellen Buckets bietet Planner ein vertrautes Layout für Teams, die ihre tägliche Arbeit ohne die Komplexität herkömmlicher Projektmanagement-Software verwalten möchten. Die Low-Code-/No-Code-Plattform ermöglicht es Ihnen, Planner entsprechend Ihren Workflows zu konfigurieren, zu automatisieren und zu erweitern.

Als Microsoft Teams-App lässt sich Planner direkt in Teams-Kanäle integrieren, sodass Benutzer die Ansicht von Aufgabenlisten anzeigen und verwalten können, ohne ihren Arbeitsbereich verlassen zu müssen. Sie können Planner-Registerkarten an bestimmte Teams-Kanäle anheften, Aufgaben aus Nachrichten erstellen und Eigentümer mit Fälligkeitsdatum zuweisen.

Obwohl Planner keine erweiterten Features wie Nachverfolgung oder Projektmanagement-Automatisierung bietet, eignet es sich in Kombination mit Microsoft To Do und Outlook gut für die grundlegende Planung.

Die besten Features von Microsoft Projekt

Automatisieren Sie Projektaktualisierungen mit KI-generierten Statusbericht-E-Mails, die den Fortschritt, Meilensteine und anstehende Aufgaben zusammenfassen.

Vereinheitlichen Sie die Aufgabe mit der neuen Microsoft Planner-App in Teams, die To Do und Planner für individuelle und kollaborative Arbeit kombiniert.

Arbeiten Sie zusammen, indem Sie Dateien freigeben, chatten und Meetings direkt in Microsoft Teams und Planner veranstalten.

Limit von Microsoft Projekt

Enthält keine integrierte Chatten-Funktion, wie sie eine kollaborative Team-Chat-App bieten würde.

Preise für Microsoft Projekt

Microsoft Planner: 0 $

Planner Plan 1: 10 $ pro Benutzer/Monat

Planner und Projekt Plan 3: 30 $ pro Benutzer/Monat

Planner und Projekt Plan 5: 55 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Projekt

G2: 4,0/5 (über 1.600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Projekt?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ein herausragendes Feature von Microsoft PPM ist seine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche. Die Navigation durch die Software und der Zugriff auf verschiedene Funktionen sind selbst für Benutzer mit limitierten technischen Kenntnissen ein Kinderspiel.

Ein herausragendes Feature von Microsoft PPM ist seine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche. Die Navigation durch die Software und der Zugriff auf verschiedene Funktionen sind selbst für Benutzer mit limitierten technischen Kenntnissen ein Kinderspiel.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Microsoft Office 365 Planner

4. Basecamp (am besten geeignet für kleine Geschäfte zur Verwaltung von Projekten)

via Basecamp

Basecamp ist ein einfaches Projektmanagement-Tool, das auf To-do-Listen, Message Boards, Zeitplänen und gemeinsam genutzten Dokumenten basiert. Es eignet sich gut für kleine Teams, die Aufgaben zuweisen und Projektdiskussionen zentralisieren möchten.

Basecamp bietet zwar keine native Integration in Microsoft Teams, kann jedoch über Drittanbieter-Apps wie Zapier, Make oder Integrately in Verbindung gebracht werden. Mit diesen Integrationen können Sie Aktualisierungen in Microsoft Teams als Auslöser für Basecamp-Aktivitäten nutzen.

Beispielsweise beim Senden einer Teams-Kanalnachricht, wenn eine Aufgabe erstellt, ein Kommentar hinzugefügt oder ein Projekt-Meilenstein erreicht wird. Diese Workflows sind zwar nicht so tief integriert wie andere tools, helfen aber dabei, die Nachverfolgung von Basecamp mit minimalem Aufwand in die Teams-Umgebung zu integrieren.

Die besten Features von Basecamp

Legen Sie den Client-Zugriff innerhalb von Projekt-Vorlagen fest, um von Anfang an zu steuern, was Kunden sehen können und was privat bleibt.

Verbinden Sie externe tools wie Google Docs oder Notion über die Doors-Feature, um Ihren Workflow zu integrieren.

Verfolgen Sie Ihre zu erledigenden Listen mit Hill Charts und nutzen Sie Hilltop View, um alle Projekt-Diagramme aller Konten auf einem Bildschirm anzuzeigen.

Limit-Einschränkungen von Basecamp

Es fehlen erweiterte Features wie Gantt-Diagramme, Abhängigkeiten und Sprint-Planung

Preise für Basecamp

kostenlos : 0 $

Plus : 15 $ pro Benutzer/Monat

Pro Unlimited: 299 $/Monat (Pauschalpreis)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,0/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Basecamp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was mir an Basecamp am besten gefällt, ist die einfache Bedienung. Von Anfang an merkt man, dass man keine Zeit mit unzähligen Einstellungen verschwenden muss. Alles ist übersichtlich organisiert – Aufgaben, Nachrichten, Kalender, alles an einem Ort.

Was mir an Basecamp am besten gefällt, ist die einfache Bedienung. Von Anfang an merkt man, dass man keine Zeit mit unzähligen Einstellungen verschwenden muss. Alles ist übersichtlich organisiert – Aufgaben, Nachrichten, Kalender, alles an einem Ort.

📮 ClickUp Insight: 70 % der Manager verwenden detaillierte Projektbeschreibungen, um Erwartungen festzulegen, 11 % verlassen sich auf Team-Kickoffs und 6 % passen ihre Projekt-Kickoffs je nach Aufgaben und Komplexität an. Das bedeutet, dass die meisten Kickoffs dokumentationslastig und nicht kontextorientiert sind. Der Plan mag klar sein, aber ist er auch für alle klar, so wie sie ihn hören müssen? Die KI-Features von ClickUp Brain helfen Ihnen dabei, die Kommunikation von Anfang an individuell anzupassen. Verwenden Sie sie, um Kickoff-Dokumente in rollenspezifische Aufgabenbeschreibungen zusammenzufassen, Aktionspläne nach Funktionen zu erstellen und herauszufinden, wer mehr Details benötigt und wer weniger. 💫 Echte Ergebnisse: Hawke Media hat mit den fortschrittlichen Features zur Nachverfolgung und Automatisierung von ClickUp Projektverzögerungen um 70 % reduziert.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Basecamp-Alternativen

5. ProjectManager (am besten geeignet für die Planung von Projekten und die Erstellung von Workflows)

via ProjectManager

Wenn die Kommunikation in Teams reibungslos funktioniert, aber Projektaktualisierungen ins Stocken geraten, schließt ProjectManager diese Lücke. ProjectManager ist ein cloudbasiertes visuelles Projektmanagement-Tool mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Aufgaben-Listen, Dashboards und Workload-Diagrammen.

Mit der Teams-Projektmanagement-Integration können Sie Aufgaben mit einfachen Slash-Befehlen erstellen, suchen und aktualisieren. In Teams vorgenommene Änderungen werden sofort mit dem PM-Tool synchronisiert, sodass beide Plattformen auf dem neuesten Stand bleiben.

Ob Sie nun den Status einer Aufgabe über eine Channel-Nachricht aktualisieren oder eine Aufgaben-ID im Chatten referenzieren – ProjectManager integriert Ihre Workflows in die tägliche Zusammenarbeit. Es bietet eine No-Code-Workflow-Automatisierung über alle Projektansichten hinweg, um die Abhängigkeit Ihrer Projektorganisation vom IT-Team zu reduzieren.

Die besten Features von ProjectManager

Verteilen und balancieren Sie die Kapazität Ihres Teams mit Workload-Diagrammen, Portfolio-Roadmaps und integrierter Ressourcen-/Zeiterfassung.

Verfolgen Sie den Status Ihres Projekts mit dem Projekt-Dashboard, das sechs Widgets umfasst, d. h. Projektstatus, Aufgaben, Fortschritt, Zeit, Kosten und Workload.

Importieren Sie Projekt-Plans aus Microsoft Excel, CSV oder MS Project mit Feldzuordnung und automatischer Kopfzeilenerkennung.

Limitations von ProjectManager

Limit-Integration, insbesondere in der App; die Website ist im Vergleich zu anderen Apps ebenfalls langsam.

Preise für ProjectManager

Team : 17 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 30 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ProjectManager

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ProjectManager?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und erleichtert die Kommunikation mit anderen. Es bietet eine hervorragende Teamumgebung für die üblichen Projektmanagement-Aktivitäten. Mit seinem benutzerfreundlichen Dashboard und seinen Berichten ist es ein leistungsstarkes Tool für das Projektmanagement.

Die Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und erleichtert die Kommunikation mit anderen. Es bietet eine hervorragende Teamumgebung für die üblichen Projektmanagement-Aktivitäten. Mit seinem benutzerfreundlichen Dashboard und Berichten ist es ein leistungsstarkes Tool für das Projektmanagement.

6. Trello (am besten geeignet für visuelles Projektmanagement)

via Trello

Trello ist ein kartenbasiertes Projektmanagement-Tool, mit dem Ihre Projektmanager die Arbeit visuell organisieren können. Stellen Sie es sich wie eine digitale Tafel vor, auf der Sie Listen per Drag & Drop verschieben können. Über diese Listen können Sie Eigentümer zuweisen und sogar die Nachverfolgung des Fortschritts durchführen.

In Trello können Sie Ihre E-Mails in umsetzbare Aufgaben umwandeln. Sie müssen sie lediglich an Ihren Trello-Posteingang weiterleiten, und Atlassian Intelligence (KI) wandelt sie in übersichtliche To-dos mit relevanten Links um.

In Microsoft Teams können Sie mit Trello Direktnachrichten in bestimmte Aktionen umwandeln, beispielsweise während eines Team-Standup-Meetings. Sie können ein Board für den schnellen Zugriff an einen beliebigen Kanal anheften, aus Chat-Nachrichten neue Karten erstellen und Benachrichtigungen erhalten, wenn Teamkollegen Kommentare hinterlassen, eine Aufgabe aktualisieren oder eine Checkliste abschließen.

Die besten Features von Trello

Integrieren Sie tools wie UBit Trello Tool, BetterBugs, Pegasus und Costello, um Ihren Workflow in Trello zu erweitern.

Erweitern Sie Ihre Boards mit Power-Ups, die Features wie Kalender, wiederkehrende Aufgaben, benutzerdefinierte Felder und Berichterstellung hinzufügen.

Zeigen Sie Projektdetails in verschiedenen Ansichten an, z. B. als Board, Tafel, Tabelle, Kalender, Zeitleiste, Karte und Dashboard, um die gewünschte Übersicht zu erhalten.

Limit von Trello

Trello bietet keine integrierten Abhängigkeiten von Aufgaben. Hierfür benötigen Sie Power-Ups wie Planyway oder Elegantt, um Abläufe zu simulieren.

Preise für Trello

kostenlos: 0 $

Standard: 6 $ pro Benutzer/Monat

Premium: 12,50 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: 17,50 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was ich an Trello liebe, ist, wie einfach es zu bedienen ist und wie visuell alles dargestellt wird. Ich bin jemand, der es mag, wenn alles übersichtlich dargestellt ist, und Trello macht das perfekt. Mit den Boards und Karten kann ich meine Aufgaben genau so organisieren, wie ich es möchte, und es ist super einfach, Aufgaben zuzuweisen und Nachverfolgung zu betreiben.

Was ich an Trello liebe, ist, wie einfach es zu bedienen ist und wie visuell alles dargestellt wird. Ich bin jemand, der es mag, wenn alles übersichtlich dargestellt ist, und Trello erfüllt diese Anforderung perfekt. Mit den Boards und Karten kann ich meine Aufgaben genau so organisieren, wie ich es möchte, und es ist super einfach, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu verfolgen.

👀 Wussten Sie schon: Eine Kerngruppe von acht Personen entwickelte Microsoft Teams zunächst heimlich, nachdem Microsoft sich gegen die Übernahme von Slack entschieden hatte, um einen eigenen Konkurrenten zu schaffen. Unter der Leitung von Jigar Thakkar und Brian MacDonald hatte das kleine Team die ehrgeizige Aufgabe, eine chattbasierte Kollaborationsplattform zu entwickeln, um die Produktivität von Microsoft zu verbessern und mit der wachsenden Beliebtheit von Slack am Arbeitsplatz zu konkurrieren.

📚 Lesen Sie auch: Die 20 besten Trello-Alternativen und -Konkurrenten

7. Jira (am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Software-Entwicklungsprojekte mit Agile)

Jira ist ein Projektmanagement-Tool, das für Software- und Engineering-Teams entwickelt wurde, um Arbeiten mithilfe agiler Workflows zu erledigen. Wenn in Microsoft Teams Unterhaltungen über Fehler, Features oder Vorfälle stattfinden, können diese mit Jira einfach erfasst und sofort bearbeitet werden.

Mit der Jira Cloud-App können Sie jede Teams-Nachricht in ein Jira-Problem umwandeln. Der integrierte KI-Writer ermöglicht es Ihnen, Zusammenfassungen und Beschreibungen basierend auf dem Kontext der Nachricht automatisch auszufüllen. Die Problemkarte wird direkt im chatten angezeigt und zeigt Status, Mitarbeiter und Priorität an.

Von dort aus können Sie Probleme suchen, beobachten, aktualisieren oder kommentieren, ohne Teams jemals verlassen zu müssen. Slash-Befehle wie /jira find, @Jira Cloud oder /create helfen Benutzern, Tickets in die Unterhaltung einzubinden oder benachrichtigt zu werden, wenn sie erwähnt oder zugewiesen werden.

Automatisierungen in Jira können wichtige Aktivitäten wie Problemübergänge oder neue Fehlerberichte auch direkt in Teams-Kanäle übertragen.

Die besten Features von Jira

Erstellen Sie Arbeit direkt aus Teams-Unterhaltungen heraus mithilfe eines KI-Agenten für das Projektmanagement

Aktualisieren Sie Jira-Probleme (zuweisen, kommentieren, Status oder Priorität ändern) direkt über die Teams-Oberfläche.

Verwenden Sie einen dynamischen Backlog, um Aufgaben zu priorisieren und Sprints zu planen, um die Workload des Teams auszugleichen.

Limit von Jira

Die Teams-Integration basiert auf Jira-Automatisierung (z. B. Webhooks), die Limit unterliegen.

Preise für Jira

Free : Free Forever für 10 Benutzer

Standard : 8 $ pro Benutzer/Monat

Premium : 14 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jira-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was mir an Jira am besten gefällt, ist, dass alles an einem Ort zusammengefasst ist und sich komplexe Projekte leicht verwalten lassen. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Workflows anzupassen, aussagekräftige Tickets zu erstellen und den Fortschritt visuell zu verfolgen, ist eine große Hilfe bei der Organisation.

Was mir an Jira am besten gefällt, ist, dass alles an einem Ort zusammengefasst ist und sich komplexe Projekte leicht verwalten lassen. Die Möglichkeit, Workflows benutzerdefiniert anzupassen, aussagekräftige Tickets zu erstellen und den Fortschritt visuell zu verfolgen, ist eine große Hilfe bei der Organisation.

8. Teamwork (am besten geeignet für das Ressourcenmanagement)

via Teamwork

Teamwork ist eine Projekt- und Ressourcenmanagement-Plattform, die für kundenorientierte Geschäfte entwickelt wurde. Sie löst das Problem der Diskrepanz zwischen Unterhaltung und Handeln für kundenorientierte Teams, die mit Microsoft Teams arbeiten.

Durch die Integration in Teams müssen Benutzer nicht zwischen Anwendungen wechseln – sie bleiben in Teams und verwandeln Chatten in strukturierte Arbeit. Dies reduziert den Aufwand und schafft Transparenz hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen.

Durch angeheftete Teamwork-Registerkarten in Teams-Kanälen sind Projekttafeln (wie Kanban oder Gantt) für alle sichtbar. Sie können sogar Aufgabeaktualisierungen und Deadline-Synchronisierungen innerhalb von Teams hinzufügen.

Die besten Features für Teamarbeit

Aktualisieren Sie Aufgaben direkt aus Teamwork Spaces und verknüpfen Sie Projekte mit Spaces, um SOPs und Kundenbriefings zu zentralisieren.

Erstellen Sie Teamwork-Aufgaben aus Teams-Nachrichten, indem Sie eine Nachricht auswählen und sie direkt in eine Aufgabe umwandeln, abgeschlossen mit Projekt-Auswahl, Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter und Tag über Shortcode.

Kommentieren und beantworten Sie Aufgaben, zeigen Sie Ansichten von Aktualisierungen an und arbeiten Sie im Kontext zusammen, ohne zur Teamwork-App zurückkehren zu müssen.

Limitations bei der Teamarbeit

Während Aufgaben und Kommentare zwischen Teamwork und Teams synchronisiert werden, müssen Vorlagen, Automatisierungseinstellungen oder administrative Workflows weiterhin im Teamwork-Portal verwaltet werden.

Preise für Teamwork

kostenlos : 0 $

Deliver : 13,99 $ pro Benutzer/Monat

Grow : 25,99 $ pro Benutzer/Monat

Scale: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zur Teamarbeit

G2: 4,4/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Teamwork?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Teamwork ermöglicht es uns, die Arbeitslast ganz einfach unter Kollegen zu teilen und dabei den bisherigen Fortschritt mit vollständiger Sichtbarkeit einzusehen. Aufgaben werden ganz einfach zugewiesen, deren Nachverfolgung erfolgt und anschließend archiviert, sodass unser gesamtes Team stets den Überblick behält.

Teamwork ermöglicht es uns, die Workload ganz einfach unter Kollegen zu teilen und dabei den bisherigen Fortschritt mit vollständiger Sichtbarkeit freizugeben. Aufgaben werden ganz einfach zugewiesen, mit vollständiger Nachverfolgung verfolgt und archiviert, sodass unser gesamtes Team stets den Überblick behält.

👀 Wussten Sie schon: 2019 gab Microsoft bekannt, dass Skype for Business zugunsten von Teams eingestellt wird. Die Umstellung wurde 2021 fertiggestellt, wodurch Teams zum Flaggschiff unter den Kommunikations-tools von Microsoft wurde.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten für Teamwork

9. Todoist (am besten geeignet für die Aufgabeverwaltung)

via Todoist

Die Aufgabe-App Todoist hilft Benutzern dabei, Gedanken festzuhalten, Projekte zu organisieren und Maßnahmen im privaten und beruflichen Bereich mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache zu priorisieren.

Benutzer können jede Teams-Nachricht schnell in eine Todoist-Aufgabe umwandeln, ohne das Chatten zu verlassen – klicken Sie einfach auf das Menü „Weitere Aktionen“ einer Nachricht und wählen Sie „Aufgabe zu Todoist hinzufügen“.

Über die native Integration hinaus funktioniert Todoist auch mit No-Code-Automatisierungstools wie Zapier, um Workflows zwischen Microsoft Teams und Todoist zu automatisieren. Beispielsweise können Sie automatisch eine Todoist-Aufgabe erstellen, wenn eine neue Teams-Nachricht in einem bestimmten Kanal gepostet wird, oder eine Teams-Benachrichtigung senden, wenn eine Aufgabe fertiggestellt wird. Diese Integrationen reduzieren den manuellen Aufwand und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Die besten Features von Todoist

Verwenden Sie gefilterte Ansichten, um beliebige Ansichten zu erstellen, zum Beispiel alle Aufgaben mit der Beschreibung @waiting in Ihrem Projekt „Arbeit“.

Freigeben Sie Todoist-Aufgaben und -Details mit Ihren Teammitgliedern direkt in Microsoft Teams.

Legen Sie Fristen und Prioritäten für Ihre Projekte fest.

Limit-Einschränkungen von Todoist

Begrenzte Auswahl an Designs und Symbolen in der kostenlosen Version

Preise für Todoist

Einsteiger : 0 $

Pro : 2,50 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft: 8 $ + lokale Steuern pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Todoist?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich benutze Todoist seit 2016. Bis jetzt habe ich 57.500 Aufgaben abgeschlossen. In den letzten Jahren habe ich viele Fortschritte bei diesem Programm gesehen. Ich finde, es ist ein benutzerfreundliches Programm mit vielen praktischen tools und Optionen. Ich kann mir ein Leben ohne ein Tool wie Todoist gar nicht mehr vorstellen.

Ich benutze Todoist seit 2016. Bis jetzt habe ich 57.500 Aufgaben abgeschlossen. In den letzten Jahren habe ich viele Fortschritte bei diesem Programm gesehen. Ich finde, es ist ein benutzerfreundliches Programm mit vielen praktischen tools und Optionen. Ich kann mir ein Leben ohne ein Tool wie Todoist gar nicht mehr vorstellen.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Todoist-Alternativen und -Konkurrenten

10. Zoho Projects (Am besten geeignet für skalierbares Projektmanagement)

über Zoho Projekte

Laut einem Bericht von Grammarly entstehen US-Geschäften durch Kommunikationsfehler jährlich Verluste in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar. Einer der möglichen Gründe dafür? Projektmanagement, das außerhalb des Hauptkommunikationstools Ihres Teams stattfindet.

Zoho Projects lässt sich nahtlos in Microsoft Teams integrieren und schließt damit diese Lücke – es verwandelt Unterhaltung in strukturierte Zusammenarbeit. Es bringt Aufgaben, Gantt-Diagramme, Meilensteine und Problemverfolgung direkt in die Teams-Oberfläche.

Sie können ganze Projekt-Ansichten als Registerkarten innerhalb von Kanälen anheften, Aufgaben aus Chat-Nachrichten erstellen und den Zoho Projects-Bot verwenden, um Arbeit zuzuweisen, Fristen festzulegen und Ergebnisse abzuhaken.

Wenn ein Team im Chatten ein Hindernis meldet, müssen Sie dies nicht in ein anderes tool kopieren. Verwandeln Sie diese Nachricht in eine Aufgabe, weisen Sie sie sofort zu und sehen Sie sie sofort in Ihrem Projekt-Dashboard in Microsoft Teams.

Die besten Features von Zoho Projects

Automatisieren Sie Projektabläufe mit dem Blueprint Editor, indem Sie die Status von Aufgaben definieren und Aktionen wie Feldaktualisierungen oder E-Mail-Benachrichtigungen als Auslöser auslösen.

Unterstützt das Projektportfolio-Management durch projektübergreifende Gantt-Diagramme, Portfolio-Dashboards und die Integration mit Zoho Analytics für detailliertere Berichterstellung.

Als Auslöser für intelligente Automatisierungen mit benutzerdefinierten Funktionen dienen, Beispiel: automatische Neuzuweisung von Problemen, Benachrichtigung von Beteiligten per SMS oder E-Mail, Aufruf von Webhooks oder Ausführung komplexer Logik.

Limit von Zoho Projects

Nur Benutzer, die Teil des Zoho Projects-Portals sind, können auf Projekt-Registerkarten in Teams-Kanälen zugreifen.

Preise für Zoho Projekte

Free-Plan

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Projekte?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Zoho Projects ist für ein Projektmanagement-Tool mit vollem Feature-Set überraschend einfach zu bedienen. Wir konnten ohne komplexe Einarbeitung schnell loslegen.

Zoho Projects ist für ein Projektmanagement-Tool mit vollem Feature-Set überraschend einfach zu bedienen. Wir konnten ohne komplexe Einarbeitung schnell loslegen.

🧠 Wussten Sie schon? Henry L. Gantt, ein amerikanischer Maschinenbauingenieur und Unternehmensberater, erfand in den 1910er Jahren das Gantt-Diagramm, um Projektaktivitäten im Zeitverlauf visuell darzustellen.

11. Hive (am besten geeignet für die Optimierung des Projektmanagements)

via Hive

Wenn Sie Projekte verwalten, ist das Letzte, was Sie brauchen, ein weiterer Tab, den Sie überprüfen müssen. Hive unterstützt Teams bei der Planung und Ausführung von Arbeiten mit integrierten tools für die Zeiterfassung und das Arbeitslastmanagement. Die Dashboards zeigen die Aktivitäten im Arbeitsbereich in Echtzeit an, und Sie können Filter und Widgets anpassen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Durch die Integration von Hive können Sie direkt in MS Teams auf alle Funktionen der Hive-App zugreifen. Sie können auch direkt in den Kanälen, in denen Ihr Team zusammenarbeitet, auf den Projekt-Workspace zugreifen.

Heften Sie ein Projekt einfach als Registerkarte an, um allen Beteiligten Echtzeit-Zugriff auf Aufgaben, Zeitleisten und Aktualisierungen zu ermöglichen.

Die besten Features von Hive

Visualisieren Sie Ihre Projekte mit acht verschiedenen Ansichten.

Führen Sie Team- und Projekt-spezifische Geschäftsnachrichten mit der integrierten Messaging-Funktion von Hive.

Zentralisieren Sie Feedback-Schleifen mithilfe anpassbarer Anfrageformulare und Genehmigungs-Flows, sodass Sie keine E-Mail-Ketten mehr verfolgen müssen.

Limitations von Hive

Sie können keine Dateien oder Medien direkt an Aufgabenkarten anhängen – nur Text.

Preise für Hive

Free

Starter : 1,50 $ pro Benutzer/Monat

Teams : 5 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Hive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hive?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Hive hilft unserem Team wirklich dabei, bei vielen verschiedenen Projekten den Überblick zu behalten. Wir sind ein großes Team mit etwa 21 Mitarbeitern, die an verschiedenen Standorten arbeiten. Hive sorgt dafür, dass wir alle in Synchronisierung sind und unsere Termine einhalten, als wären wir alle im selben Büro.

Hive hilft unserem Team wirklich dabei, bei vielen verschiedenen Projekten den Überblick zu behalten. Wir sind ein großes Team mit etwa 21 Mitarbeitern, die an verschiedenen Standorten arbeiten. Hive sorgt dafür, dass wir alle in Synchronisierung sind und unsere Termine einhalten, als wären wir alle im selben Büro.

📚 Lesen Sie auch: Hive-Alternativen für Projektmanagement

Entscheiden Sie sich für ClickUp und beseitigen Sie Arbeit überlasten

Kommunikation ist wichtig, aber erst die Umsetzung bringt Ergebnisse. Allzu oft verbringen Teams Stunden damit, Maßnahmen zu besprechen, die über die Meetings hinaus nie umgesetzt werden.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Projektmanagement-Software sind, die dort funktioniert, wo Ihr Team bereits kommuniziert, ist die Microsoft Teams-Integration von ClickUp die beste Wahl.

Es verwandelt Unterhaltungen in nachverfolgbare Aufgaben, sodass Sie Nachrichten sofort in To-dos umwandeln, Arbeit zuweisen und Fortschritte überwachen können.

Sie möchten, dass Ihre Projektmanagement-Teams die effizienteste Version von sich selbst sind. Mit den Features von ClickUp ist das kein Problem.

Melden Sie sich bei ClickUp kostenlos an, um loszulegen.