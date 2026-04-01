10 công cụ cân bằng khối lượng công việc thông minh tốt nhất năm [năm]

Microsoft phát hiện ra rằng 1 trong 3 nhân viên cho biết nhịp độ công việc trong 5 năm qua đã khiến họ không thể theo kịp. Trung bình, nhân viên bị gián đoạn bởi các cuộc họp, email hoặc thông báo cứ sau mỗi 2 phút.

Đó là lý do tại sao việc cân bằng khối lượng công việc hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết.

Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ công việc không phù hợp lại được giao cho những người không phù hợp vào thời điểm không phù hợp. Một thành viên trong nhóm bị quá tải, một người khác lại có sức chứa mà không ai nhận ra, và các nhà quản lý chỉ còn cách chắp vá để vượt qua tuần làm việc.

Các công cụ cân bằng khối lượng công việc thông minh giúp nhóm nắm rõ sức chứa hiện tại, điều chỉnh phân công công việc kịp thời và duy trì tiến độ các ưu tiên mà không phải chờ đến khi kiệt sức hoặc tắc nghẽn công việc mới phải tham gia vào cuộc hội thoại.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết các công cụ cân bằng khối lượng công việc tốt nhất, xem xét điểm mạnh của từng công cụ và giúp bạn chọn ra công cụ phù hợp nhất cho nhóm của mình.

Dưới đây là bảng so sánh nhanh các công cụ cân bằng khối lượng công việc thông minh hàng đầu, đối tượng phù hợp, các tính năng nổi bật và mức giá:

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Các nhóm ở mọi kích thước cần có cái nhìn toàn diện về khối lượng công việc và quản lý dự án với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo Chế độ xem khối lượng công việc, Bảng điều khiển, Quản lý tài nguyên, Ức lượng thời gian, Lịch, Tự động hóa, Nhắc nhở, Siêu đại lý Miễn phí vĩnh viễn; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Asana Các nhóm quản lý khối lượng công việc và sức chứa trong các dự án liên chức năng tại các công ty có kích thước vừa Khối lượng công việc, lập kế hoạch năng lực, lĩnh vực nỗ lực, khả năng hiển thị danh mục đầu tư, AI Studio Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $13,99/người dùng/tháng Monday.com Các nhóm nhỏ muốn cân bằng khối lượng công việc trực quan với sức chứa linh hoạt Xem chế độ xem tổng quan khối lượng công việc, cột năng lực, lập kế hoạch dựa trên dòng thời gian, Trợ lý AI của Monday Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $9/người dùng được cấp phép/tháng Wrike Các nhóm nhỏ và công ty cần cân bằng khối lượng công việc dựa trên nỗ lực kết hợp với quản lý tài nguyên doanh nghiệp Quản lý tài nguyên, Backlog Box, Work Intelligence AI, bảng điều khiển nâng cao Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $10/người dùng/tháng Smartsheet Các nhóm ưu tiên bảng tính cân bằng khối lượng công việc thông qua lập kế hoạch nguồn lực chuyên biệt tại các nhóm có kích thước vừa đến lớn Quản lý tài nguyên, bản đồ sức chứa, báo cáo liên bảng tính, Trung tâm điều khiển Kế hoạch trả phí từ $12/người dùng/tháng Jira Các nhóm phần mềm thực hiện lập kế hoạch sức chứa theo từng đợt sprint và lập lộ trình liên nhóm tại các tổ chức quy mô lớn Các gói Jira, kế hoạch sức chứa sprint, ước tính điểm câu chuyện, bản đồ phụ thuộc, JQL Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ 7,91 USD/người dùng/tháng Float Các cơ quan nhỏ và nhóm dịch vụ cần tính năng lập lịch tài nguyên bằng cách kéo và thả Lịch trình tài nguyên trực quan, đang theo dõi thời gian nghỉ, báo cáo sử dụng, lập lịch thời gian thực Kế hoạch trả phí từ 8,50 USD/người/tháng Resource Guru Các nhóm làm việc tinh gọn muốn lập lịch khối lượng công việc bằng cách kéo và thả với các ô trống Vị trí giữ chỗ tài nguyên, đặt chỗ tạm thời, bản đồ nhiệt, quản lý xung đột Kế hoạch trả phí từ $5/người/tháng Trello Các nhóm cần khả năng hiển thị khối lượng công việc một cách nhẹ nhàng thông qua quản lý tác vụ trực quan tại các doanh nghiệp nhỏ Giao diện bảng điều khiển, số lượng thẻ trên mỗi thành viên, chế độ xem Lịch và Dòng thời gian, tự động hóa Butler Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí từ $5/người dùng/tháng Motion Các cá nhân và nhóm nhỏ muốn sử dụng tính năng lập lịch tự động bằng AI để tự động cân bằng lại công việc Lập lịch tự động bằng AI, sắp xếp ưu tiên thông minh, tích hợp lịch Kế hoạch trả phí từ 29 USD/người dùng được cấp phép/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Khi đánh giá các công cụ cân bằng khối lượng công việc thông minh, hãy tập trung vào ba tính năng cốt lõi: khả năng hiển thị, tính linh hoạt và tính thông minh.

Hiển thị giúp bạn biết ai đang quá tải, ai còn khả năng xử lý và công việc được phân phối như thế nào trong nhóm. Thực tế, bạn nên tìm kiếm các bảng điều khiển thời gian thực có khả năng tự động thu thập dữ liệu từ các công việc, theo dõi thời gian và lịch làm việc.

Tính linh hoạt rất quan trọng vì mỗi nhóm có cách tiếp cận lập kế hoạch sức chứa khác nhau. Một số đang theo dõi số giờ làm việc, một số khác sử dụng điểm câu chuyện, và nhiều nhóm chỉ đơn giản là đếm số công việc. Công cụ phù hợp cho phép bạn xác định sức chứa theo cách của riêng mình—cho dù đó là 40 giờ mỗi tuần, số lượng dự án đồng thời tối đa, hay điểm nỗ lực tùy chỉnh cho từng loại công việc.

Trí tuệ là yếu tố phân biệt các trình quản lý tác vụ cơ bản với các công cụ cân bằng khối lượng công việc thực sự. Các tính năng được hỗ trợ bởi AI có thể phát hiện các điểm nghẽn tiềm ẩn trước khi thời hạn trôi qua, đề xuất phân công lại công việc dựa trên tình trạng sẵn sàng và thậm chí tự động hóa việc phân phối khối lượng công việc dựa trên các quy tắc do bạn định nghĩa.

Dưới đây là các tính năng chính cần đánh giá:

Cài đặt sức chứa làm việc cho từng người: Bạn có thể thiết lập giờ làm việc cá nhân, tính toán lịch làm việc bán thời gian và tính đến thời gian nghỉ phép không?

Các chế độ xem khối lượng công việc đa dạng: Công cụ này có cung cấp các chế độ xem theo dòng thời gian, lịch và xem dạng danh sách để các bên liên quan khác nhau có thể xem dữ liệu theo cách của họ không?

Tích hợp: Công cụ này có kết nối với lịch, công cụ theo dõi thời gian và công cụ quản lý dự án hiện có của bạn để tránh mục nhập trùng lặp không?

Cảnh báo và thông báo: Công cụ có chủ động cảnh báo bạn khi ai đó vượt quá sức chứa hoặc thời hạn có nguy cơ bị trễ không?

Báo cáo: Bạn có thể theo dõi xu hướng sử dụng tài nguyên theo thời gian để làm cơ sở cho các quyết định tuyển dụng và Bạn có thể theo dõi xu hướng sử dụng tài nguyên theo thời gian để làm cơ sở cho các quyết định tuyển dụng và cải tiến quy trình không?

👀 Bạn có biết? 62% người lao động cho biết AI đã giúp họ tiết kiệm thời gian, với những vai trò liên quan đến AI tiết kiệm được trung bình 1,5 giờ mỗi ngày.

Hãy cùng xem qua các công cụ cân bằng khối lượng công việc tốt nhất mà bạn có thể lựa chọn:

1. ClickUp (Tốt nhất cho khả năng hiển thị toàn diện khối lượng công việc và quản lý dự án với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI)

Lập kế hoạch khối lượng công việc và sức chứa với ClickUp

Việc theo dõi khối lượng công việc của nhóm gần như là điều không thể khi mỗi mục lại nằm rải rác trên các công cụ khác nhau. Thông tin về nguồn lực được hiển thị trên một nền tảng, trong khi quá trình lập kế hoạch và thực thi lại diễn ra ở nơi khác. Tình trạng này dẫn đến sự phân tán công việc, thể hiện qua việc chuyển giao công việc bị bỏ sót, đồng nghiệp quá tải và việc điều chỉnh nhân sự liên tục.

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, mang lại khả năng hiển thị và thực thi khối lượng công việc trong cùng một lớp vận hành.

Hãy cùng xem 👇

Phát hiện tình trạng quá tải trước khi nó trở thành điểm nghẽn

Chế độ xem Khối lượng công việc của ClickUp hiển thị ai đang quá tải và lý do tại sao, dựa trên các công việc đã được phân công trong Không gian Làm việc của bạn. Thu phóng từ ngày sang tháng để có cái nhìn tổng quan, sau đó chỉ cần nhấp vào bất kỳ khoảng trống nào để tạo công việc ngay tại vị trí bạn cần.

Chuyển đổi giữa chế độ xem tình trạng sẵn sàng và sức chứa để so sánh những gì mọi người đã cam kết với những gì họ thực sự có thể đảm nhận.

Phát hiện tình trạng dư thừa sức chứa, lập kế hoạch theo thời gian và cân bằng giữa khả năng sẵn sàng và sức chứa với ClickUp chế độ xem Khối lượng công việc

Sau khi nhóm theo người được giao nhiệm vụ, bạn có thể cài đặt giới hạn năng lực cho từng người, và ClickUp sẽ áp dụng các giới hạn đó trên tất cả các chế độ xem Khối lượng công việc trong toàn bộ không gian làm việc. Điều này giúp hiển thị tình trạng quá tải ngay lập tức, thông qua các tín hiệu màu sắc đơn giản cho biết tình trạng dưới, đúng hoặc vượt quá sức chứa.

Tìm hiểu thêm về cân bằng khối lượng công việc trong ClickUp qua video này:

Xây dựng trung tâm điều hành khối lượng công việc theo thời gian thực

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem trực tiếp và sẵn sàng cho lãnh đạo về khối lượng công việc và tiến độ thực hiện mà không cần phải tổng hợp báo cáo từ năm nguồn khác nhau. Bạn có thể theo dõi những công việc đang đi đúng hướng, những công việc có nguy cơ chậm trễ và những nơi sức chứa đang bị quá tải thông qua các thẻ theo thời gian thực.

Theo dõi khối lượng công việc, rủi ro và tiến độ thực hiện theo thời gian thực với Bảng điều khiển ClickUp

Đối với việc cân bằng khối lượng công việc, đây chính là lúc thông tin trở nên hữu ích. Các nhóm thường kết hợp Bảng điều khiển với báo cáo thời gian và khối lượng công việc để theo dõi xu hướng sử dụng, công việc quá hạn và năng suất, sau đó đào sâu vào các nhiệm vụ ClickUp cụ thể gây ra điểm nghẽn.

Thực hiện lập kế hoạch sức chứa hiệu quả hơn với quản lý tài nguyên trên toàn nhóm

ClickUp Resource Management for Teams là giải pháp lập kế hoạch nguồn lực được thiết kế riêng cho các quyết định phân công nhân sự hàng ngày. Giải pháp này giúp tập trung các chức năng theo dõi thời gian, chế độ xem sức chứa và phối hợp nhóm vào một nơi duy nhất.

Lập kế hoạch sức chứa và nhân sự của nhóm tại một nơi duy nhất với ClickUp Resource Management for Teams

Bạn sẽ có được những công cụ cốt lõi mà nhóm của bạn sẽ dựa vào để cân bằng khối lượng công việc. Sử dụng ClickUp Time Tracking để nắm rõ thời gian được sử dụng như thế nào, sử dụng các chế độ xem như dòng thời gian để lập kế hoạch và điều chỉnh lại khối lượng công việc theo từng ngày, đồng thời duy trì sự hợp tác mượt mà với ClickUp Chat. Điểm nổi bật nhất? Tất cả đều nằm trong cùng một không gian làm việc.

Bạn có thể tích hợp thêm ClickUp Brain, công nghệ AI dựa trên ngữ cảnh của ClickUp, để trả lời các câu hỏi theo thời gian thực và giúp nhóm chuyển từ giai đoạn kế hoạch sang hành động nhanh chóng hơn.

Nhận câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh về khối lượng công việc của nhóm với ClickUp Brain

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Kế hoạch dựa trên tín hiệu nỗ lực thực tế: Dự báo khối lượng công việc chính xác hơn với Dự báo khối lượng công việc chính xác hơn với ClickUp Ức lượng Thời gian , để sức chứa phản ánh mức độ nỗ lực và số lượng công việc

Kế hoạch trực quan: Sử dụng Sử dụng ClickUp Calendar để hiển thị các công việc và hạn chót theo ngày và tuần, giúp phát hiện sớm các xung đột về khối lượng công việc. Công cụ này thậm chí còn có thể tự động chặn thời gian tập trung và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các công việc khi cần thiết

Tự động hóa việc chuyển giao công việc: Giữ cho công việc luôn diễn ra suôn sẻ với Giữ cho công việc luôn diễn ra suôn sẻ với các tính năng tự động hóa của ClickUp , giúp chỉ định người chịu trách nhiệm, cập nhật trạng thái và kích hoạt các bước theo dõi khi công việc thay đổi

Đảm bảo hoàn thành đúng hạn trước khi trễ hẹn: Sử dụng Sử dụng tính năng Nhắc nhở của ClickUp để nhắc nhở bản thân hoặc đồng nghiệp về các công việc cần theo dõi, ngày đáo hạn và các cuộc kiểm tra nhanh mà không cần tạo thêm công việc.

Đồng bộ hóa hệ thống của bạn: Kết nối ClickUp với các công cụ như Slack, Google Drive và GitHub thông qua Kết nối ClickUp với các công cụ như Slack, Google Drive và GitHub thông qua ClickUp Integrations để các cập nhật được truyền tải trong luồng tự động mà không cần sao chép thủ công

Phân công công việc: Sử dụng Sử dụng ClickUp Super Agents để theo dõi hoạt động, tạo quy trình làm việc nhiều bước, báo cáo cho các bên liên quan và nhiều tính năng khác

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Không gian Làm việc tích hợp giúp loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ: Các công việc, tài liệu, trò chuyện và chế độ xem Khối lượng công việc đều được tập trung trên một nền tảng duy nhất, do đó dữ liệu về sức chứa luôn chính xác mà không cần đồng bộ thủ công giữa các công cụ riêng biệt. Các nhóm có thể nắm bắt toàn cảnh công việc mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng

Các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI đưa ra các đề xuất có thể thực hiện: ClickUp Brain không chỉ hiển thị dữ liệu mà còn phân tích dữ liệu đó. Nhận các đề xuất chủ động để phân công lại công việc và ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn dựa trên phân tích thời gian thực về Không gian Làm việc của bạn

Định nghĩa sức chứa linh hoạt cao: Dù nhóm của bạn đo lường công việc theo cách nào—cho dù là giờ làm việc, điểm câu chuyện, số lượng công việc hay điểm nỗ lực tùy chỉnh—ClickUp đều điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn. Đặt giới hạn sức chứa khác nhau cho từng người để phù hợp với lịch làm việc bán thời gian, vai trò đa dạng hoặc sở thích cá nhân

Nhược điểm:

Có một chút khó khăn khi mới bắt đầu tìm hiểu các cài đặt sức chứa nâng cao

Giá dịch vụ ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4,7/5 (hơn 11.300 đánh giá)

Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 chia sẻ: ClickUp đã hoàn toàn thay thế Trello, Slack Threads và Gdocs cho công ty chúng tôi. Điều tôi thích nhất là các bảng điều khiển tùy chỉnh. Tôi đã tạo một bảng điều khiển hiển thị tất cả các dự án của khách hàng cùng với thời hạn, trạng thái ngân sách và khối lượng công việc của nhóm chỉ trong nháy mắt. Các tính năng tự động hóa cũng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Khi một công việc chuyển sang giai đoạn xem xét của khách hàng, hệ thống sẽ tự động thông báo cho người có trách nhiệm và ghi lại thời gian. Tính năng tài liệu hiện đã rất ổn định để lưu trữ chiến lược và quy trình làm việc (SOPs), và trợ lý AI thực sự hữu ích trong việc nhanh chóng chuyển đổi bản tóm tắt thành công việc con. Tổng thể, đây là một công cụ vô cùng hữu ích.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cân bằng khối lượng công việc không chỉ liên quan đến năng suất, mà còn giúp bảo vệ nhóm của bạn khỏi tình trạng kiệt sức. Các Super Agent của ClickUp có thể hỗ trợ các nhà quản lý phát hiện sớm tình trạng khối lượng công việc không đồng đều, hỗ trợ đồng nghiệp trước khi họ cảm thấy quá tải và thiết lập nhịp độ công việc bền vững hơn. Ví dụ: Schedule Manager Agent cân bằng các cuộc họp, công việc và thời gian tập trung thành một lịch trình hàng tuần thực tế, có thể điều chỉnh theo sự thay đổi của các ưu tiên

Priorities Manager Agent liên tục đánh giá mức độ ưu tiên của các công việc dựa trên thời hạn thay đổi, các mối phụ thuộc và khối lượng công việc, giúp duy trì sự tập trung của nhóm

Task Prioritizer Agent đánh giá tất cả các công việc dựa trên mức độ khẩn cấp, tác động và nỗ lực, giúp các nhóm luôn biết rõ mục tiêu cần hướng tới Chọn từ bộ sưu tập hơn 650 Super Agents được thiết kế sẵn của chúng tôi để tạo ra công cụ của riêng bạn ngay hôm nay!

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Sử dụng ClickUp Brain MAX làm thanh tìm kiếm ưu tiên giọng nói để quản lý tài nguyên. Tìm kiếm trên ClickUp, các tệp tin kết nối và trên web mà không cần thao tác tay với ClickUp Brain MAX Brain MAX cho phép bạn tìm kiếm trên ClickUp, trên web và trong các tệp từ các ứng dụng được kết nối như Google Drive, SharePoint và GitHub từ một nơi duy nhất. Sau đó, chỉ cần chuyển sang chế độ Nói để Nhập văn bản để đặt câu hỏi mà không cần dùng tay trong khi bạn đang lập kế hoạch.

2. Asana (Phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch khối lượng công việc và sức chứa trong các dự án liên chức năng)

qua Asana

Asana tiếp cận việc cân bằng khối lượng công việc thông qua chế độ xem Khối lượng công việc, hiển thị các công việc được giao cho các thành viên trong nhóm trên một dòng thời gian với các giới hạn năng lực do bạn xác định. Mô hình dữ liệu Work Graph của Asana kết nối các công việc với con người, dự án và dòng thời gian. Điều này cho phép hiển thị cái nhìn tổng quan ở cấp độ danh mục đầu tư về cách công việc được phân phối giữa các nhóm và các sáng kiến.

Đối với các tổ chức quản lý nhiều dự án, các tính năng danh mục của Asana cho phép các nhà quản lý theo dõi khối lượng công việc trên toàn bộ bộ phận hoặc đơn vị kinh doanh.

Ngoài ra, Asana’s AI Studio cho phép tự động hóa quy trình làm việc mà không cần viết mã, giúp quản lý khối lượng công việc — ví dụ như tự động đánh dấu các công việc khiến ai đó vượt quá sức chứa hoặc đề xuất phân công lại dựa trên tình trạng sẵn sàng.

Các tính năng nổi bật của Asana

Cân bằng lại công việc chỉ trong vài giây: Xem thanh hiển thị sức chứa công việc của từng thành viên trong nhóm bằng tính năng Khối lượng công việc, và kéo thả công việc để phân công lại hoặc điều chỉnh lịch trình khi ai đó đang quá tải

Kế hoạch nhân sự vượt ra ngoài chi tiết cấp độ công việc: Sử dụng lập kế hoạch năng lực để phân bổ nhân sự cho các dự án/luồng công việc theo thời gian, từ đó có chế độ xem tổng quan hơn về nhân sự

Đo lường khối lượng công việc dựa trên nỗ lực: Thêm các trường nỗ lực (giờ/điểm thông qua trường Tùy chỉnh số) để Khối lượng công việc phản ánh mức độ phức tạp của công việc, chứ không chỉ số lượng công việc

Ưu và nhược điểm của Asana

Ưu điểm:

Các tính năng quản lý danh mục mạnh mẽ giúp hiển thị khối lượng công việc trên các bộ phận và đơn vị kinh doanh

Kiến trúc Work Graph cung cấp những thông tin chi tiết thông minh về mối quan hệ và phụ thuộc giữa các công việc

Hỗ trợ các tổ chức với các tính năng kiểm soát nâng cao, báo cáo và phối hợp giữa các nhóm

Nhược điểm:

Chế độ xem khối lượng công việc chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí, giới hạn quyền truy cập đối với các nhóm nhỏ

Đường cong học tập có thể khá dốc đối với người dùng mới do số lượng tính năng phong phú

Chức năng của ứng dụng di động còn thua kém so với máy tính để bàn, khiến việc quản lý khối lượng công việc khi di chuyển trở nên kém thuận tiện hơn

Giá của Asana

Miễn phí

Gói Starter : $13,99/người dùng/tháng

Nâng cao : $30,99/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2 : 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Một người dùng G2 chia sẻ: Điều tôi thích nhất ở Asana là nó giúp tôi nhìn thấy rõ ràng mọi việc cần làm tại một nơi duy nhất. Là một nhà phát triển làm việc tại một công ty khởi nghiệp, tôi thường phải xử lý nhiều công việc cùng lúc, và Asana giúp tôi dễ dàng theo dõi các ưu tiên, thời hạn và tiến độ mà không cảm thấy lạc lõng. Tôi cũng thích việc có thể chia các tính năng lớn thành các công việc nhỏ hơn và cập nhật trạng thái khi làm việc. Chế độ xem Bảng và xem dạng danh sách công việc đều hữu ích tùy thuộc vào cách tôi muốn hình dung công việc của mình, và việc thảo luận trực tiếp trong các công việc giúp tránh nhầm lẫn và giao tiếp rời rạc.

3. Monday.com (Tốt nhất cho việc cân bằng khối lượng công việc trực quan)

Monday.com mang tính năng cân bằng khối lượng công việc đến các nhóm không chuyên về kỹ thuật thông qua giao diện trực quan dựa trên Bảng. Ứng dụng này có tiện ích Khối lượng công việc hiển thị sức chứa của nhóm cùng với công việc được phân công.

Thực tế, công cụ này cho phép bạn xác định và theo dõi sức chứa theo nhiều cách khác nhau. Thêm cột “sức chứa” vào bất kỳ bảng nào, đặt giới hạn cho từng thành viên, và tiện ích Khối lượng công việc sẽ tự động tính toán mức sử dụng. Bạn có thể đo lường sức chứa bằng giờ, điểm câu chuyện hoặc bất kỳ đơn vị tùy chỉnh nào phù hợp với cách nhóm của bạn đánh giá nỗ lực.

Ngoài ra, Trợ lý AI của Monday có thể hỗ trợ các tác vụ liên quan đến quản lý khối lượng công việc, như tóm tắt trạng thái của nhóm, tạo mô tả công việc và xác định các xu hướng trong cách phân phối công việc.

Các tính năng nổi bật của Monday.com

Xem tình trạng quá tải: Xác định những người có sức chứa quá lớn và điều chỉnh công việc sắp tới cho phù hợp thông qua chế độ xem Khối lượng công việc

Điều chỉnh khối lượng công việc chính xác hơn : Cấu hình khối lượng công việc theo phạm vi thời gian bằng cách sử dụng Ngày/Dòng thời gian để đảm bảo sức chứa được tính toán chính xác ngay khi công việc diễn ra

Dự báo sức chứa thông qua góc nhìn tài nguyên: Phân công nhóm vào lịch làm việc (cài đặt của quản trị viên) để nhận được các tín hiệu sẵn sàng chi tiết hơn trong Khối lượng công việc

Ưu và nhược điểm của Monday.com

Ưu điểm:

Giao diện trực quan cao giúp giảm bớt rào cản trong việc áp dụng đối với các nhóm không chuyên về kỹ thuật

Hệ sinh thái đa sản phẩm cho phép các tổ chức quản lý các quy trình làm việc đa dạng trên một nền tảng duy nhất

Nền tảng mạnh mẽ với các tích hợp và ứng dụng mở rộng chức năng cho các nhóm có nhu cầu cụ thể

Nhược điểm:

Yêu cầu số lượng người dùng được cấp phép tối thiểu theo gói có thể làm tăng chi phí một cách bất ngờ đối với các nhóm đang phát triển

Giới hạn hành động tự động hóa khác nhau tùy theo gói dịch vụ, có thể yêu cầu nâng cấp

Mô hình thanh toán cho khách có thể dẫn đến các khoản phí bất ngờ

Giá của Monday.com

Miễn phí

Cơ bản : $12/người dùng được cấp phép/tháng

Tiêu chuẩn : 14 USD/người dùng được cấp phép/tháng

Pro : $24/người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday.com

G2 : 4,7/5 (hơn 14.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday.com?

Một người dùng G2 chia sẻ: Tôi thực sự đánh giá cao việc có thể xem khối lượng công việc của một dự án cụ thể, cũng như cách các sơ đồ quy trình làm việc được hiển thị một cách rõ ràng và có tổ chức. Nền tảng này mang lại cảm giác gọn gàng và thân thiện với người dùng, giúp tôi dễ dàng thiết lập các dự án mới một cách nhanh chóng. Các tính năng được giải thích rõ ràng, và tôi cũng thích tốc độ mà tôi có thể tổ chức và quản lý các công việc ngay khi mọi thứ đã sẵn sàng.

👀 Bạn có biết? Báo cáo về giao tiếp tại nơi làm việc của ClickUp cho thấy cần 23 phút để tập trung lại sau khi bị gián đoạn, và 83% nhân viên trí thức đang bị mắc kẹt trong các email và cuộc trò chuyện rời rạc, nơi thông tin quan trọng dễ bị thất lạc.

4. Wrike (Phù hợp nhất cho việc cân bằng khối lượng công việc dựa trên nỗ lực với danh sách công việc chưa hoàn thành dạng kéo và thả)

qua Wrike

Wrike là một giải pháp hữu ích cho các nhóm cần quản lý tài nguyên nâng cao cùng với theo dõi dự án. Mô-đun quản lý tài nguyên của nền tảng này cung cấp cái nhìn chi tiết về khối lượng công việc thông qua theo dõi nỗ lực, lập kế hoạch năng lực và các dự đoán dựa trên AI về các điểm nghẽn tiềm ẩn.

Wrike cũng cân bằng công việc hàng ngày thông qua tính năng Backlog Box trong biểu đồ Khối lượng công việc. Tính năng này giữ các công việc chưa được phân công trong một khu vực chờ, giúp bạn chỉ kéo công việc giao cho đúng người khi họ có sức chứa.

Ngoài ra, công cụ này còn đi kèm với các tùy chọn tùy chỉnh sâu rộng cho các mục, trường dữ liệu và quy trình làm việc, giúp phản ánh chính xác các quy trình của tổ chức bạn.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Mô-đun quản lý tài nguyên: Theo dõi sức chứa, nỗ lực và mức độ sử dụng của nhóm với hàm chuyên dụng này

Work Intelligence AI: Sử dụng AI của Wrike để phân tích các mẫu khối lượng công việc và dữ liệu dự án nhằm chủ động phát hiện các rủi ro

Bảng điều khiển và báo cáo nâng cao: Tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi xu hướng sử dụng tài nguyên, so sánh nỗ lực theo kế hoạch với thực tế và xác định các tình trạng mất cân bằng kéo dài

Ưu và nhược điểm của Wrike

Ưu điểm:

Bảo mật và tuân thủ tiêu chuẩn doanh nghiệp giúp công cụ này phù hợp với các ngành công nghiệp chịu sự quản lý chặt chẽ

Khả năng tùy chỉnh sâu rộng cho phép các nhóm xây dựng quy trình làm việc phản ánh các quy trình tổ chức riêng biệt

Giá trị của các quy trình kiểm duyệt và phê duyệt mạnh mẽ đối với các nhóm sáng tạo và tiếp thị

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc và giao diện người dùng phức tạp có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp

Chi phí quyền sở hữu tổng thể thực tế sẽ tăng lên khi tính đến các tiện ích bổ sung

Việc thiết lập ban đầu đòi hỏi đầu tư thời gian đáng kể và thường cần có một quản trị viên chuyên trách

Giá của Wrike

Miễn phí

Nhóm : $10/người dùng/tháng

Kinh doanh : $25/người dùng/tháng

Pinnacle : Giá tùy chỉnh

Apex: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2 : 4,2/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Một người dùng G2 chia sẻ: Wrike tập trung quản lý công việc của khách hàng, quy trình phê duyệt và quyền sở hữu công việc, giúp nhóm của chúng tôi không phải mất thời gian tìm kiếm thông tin qua email và trò chuyện. Các bảng điều khiển và chế độ xem khối lượng công việc cung cấp cho tôi cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về tình trạng dự án, trong khi các quy trình tự động hóa loại bỏ các bước theo dõi lặp đi lặp lại, giúp chúng tôi làm việc nhanh hơn mà không cần tăng số lượng nhân sự.

📮 ClickUp Insight: 31% nhà quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Nhưng hầu hết các công cụ đều bắt buộc bạn phải chọn một trong số đó. Nếu chế độ xem không phù hợp với cách bạn suy nghĩ, nó chỉ trở thành một rào cản thêm mà thôi. Với ClickUp, bạn không cần phải lựa chọn. Chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ Gantt, bảng Kanban, bảng điều khiển hoặc chế độ xem Khối lượng công việc được hỗ trợ bởi AI. Và với AI của ClickUp, bạn có thể tự động tạo các chế độ xem hoặc bản tóm tắt được tùy chỉnh dựa trên người xem — cho dù đó là bạn, một giám đốc điều hành hay nhà thiết kế của bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã đẩy nhanh quá trình ra mắt sản phẩm lên 15% và giảm thời gian trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây nhờ sử dụng ClickUp.

5. Smartsheet (Phù hợp nhất cho việc cân bằng khối lượng công việc theo kiểu bảng tính)

qua Smartsheet

Smartsheet phù hợp với các nhóm muốn có khả năng cân bằng khối lượng công việc mà không phải từ bỏ giao diện bảng tính quen thuộc. Mô-đun Quản lý tài nguyên của Smartsheet cung cấp tính năng lập kế hoạch năng lực chuyên dụng với bản đồ nhiệt trực quan hiển thị mức độ sử dụng của nhóm theo thời gian.

Đối với các PMO quản lý danh mục đầu tư dự án tiêu chuẩn hóa, Trung tâm Điều khiển của Smartsheet cho phép tạo/lập dự án theo mẫu với tính năng phân bổ nguồn lực tích hợp sẵn.

Smartsheet còn kết hợp tính linh hoạt của bảng tính với các tính năng quản lý dự án chuyên dụng. Các nhóm có thể bắt đầu với các bảng đơn giản và dần dần áp dụng các tính năng quản lý tài nguyên phức tạp hơn khi nhu cầu của họ tăng lên.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Quản lý tài nguyên: Sử dụng mô-đun lập kế hoạch năng lực chuyên dụng để xem tình trạng sẵn sàng của nhóm, phân công dự án và tỷ lệ sử dụng

Bản đồ nhiệt sức chứa: Theo dõi mức độ sử dụng tài nguyên của nhóm theo thời gian thông qua các chế độ xem có màu sắc và nhanh chóng xác định tình trạng phân bổ quá mức hoặc sử dụng không hiệu quả

Công thức liên bảng và báo cáo: Trích xuất dữ liệu từ nhiều bảng dự án để tổng hợp thành báo cáo khối lượng công việc

Ưu và nhược điểm của Smartsheet

Ưu điểm:

Giao diện bảng tính quen thuộc giúp giảm bớt khó khăn trong việc làm quen cho các nhóm đã thành thạo Excel

Hệ thống quản trị doanh nghiệp và tuân thủ chặt chẽ khiến nó phù hợp với các cơ quan chính phủ và các ngành công nghiệp chịu sự quản lý chặt chẽ

Control Center cho phép quản lý danh mục đầu tư theo tiêu chuẩn cho các PMO

Nhược điểm:

Quản lý tài nguyên là một mô-đun riêng biệt, yêu cầu cấu hình bổ sung và có thể phát sinh chi phí thêm

Hiệu suất có thể bị chậm khi làm việc với các bảng tính rất lớn hoặc khi sử dụng nhiều công thức liên bảng

Các tính năng nâng cao như Control Center và Bridge đòi hỏi quá trình thiết lập phức tạp và thường cần nguồn lực quản trị chuyên dụng

Giá của Smartsheet

Pro : 12 USD/người dùng/tháng

Kinh doanh : $24/người dùng/tháng

Doanh nghiệp : Giá tùy chỉnh

Quản lý công việc nâng cao: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2 : 4.4/5 (hơn 21.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Smartsheet?

Một người dùng Capterra chia sẻ: Khả năng tương thích với các định dạng bảng tính truyền thống đồng thời hỗ trợ quản lý dự án phức tạp hơn, như theo dõi dòng thời gian, ngân sách và nguồn lực. Các tính năng hợp tác, như bảng tính chia sẻ và cập nhật theo thời gian thực, cũng là một điểm cộng lớn.

🎥 Thêm vào đó: Việc lập kế hoạch nguồn lực sẽ nhanh chóng trở nên rối ren khi sức chứa, dòng thời gian và công việc thực tế bị phân tán trên nhiều công cụ khác nhau. Các công cụ AI tốt nhất sẽ giúp bạn phát hiện tình trạng quá tải sớm, cân bằng lại công việc và duy trì tiến độ hoàn thành mà không khiến nhóm của bạn kiệt sức. Xem video này để khám phá các công cụ AI hỗ trợ lập kế hoạch nguồn lực, lập lịch và quản lý sức chứa của nhóm, đồng thời tìm hiểu cách ClickUp tích hợp khả năng hiển thị khối lượng công việc, lập kế hoạch và thực thi vào một nền tảng duy nhất.

6. Jira (Phù hợp nhất cho kế hoạch sức chứa ở cấp độ sprint)

qua Jira

Jira được các nhóm phát triển phần mềm sử dụng phương pháp Agile áp dụng rộng rãi, và các tính năng cân bằng khối lượng công việc của nó phản ánh sự tập trung đó.

Lập kế hoạch sức chứa sprint cho phép các nhóm đặt mục tiêu tốc độ và so sánh điểm câu chuyện được giao với sức chứa lịch sử. Advanced Roadmaps mở rộng tính năng này sang lập kế hoạch liên nhóm với bản đồ phụ thuộc.

Đối với các nhóm phát triển, điểm mạnh của Jira là khả năng tích hợp sâu với quy trình phát triển. Dữ liệu khối lượng công việc được kết nối với các bản commit mã, yêu cầu Hợp nhất và triển khai thông qua tích hợp Bitbucket.

Ngôn ngữ truy vấn Jira (JQL) cung cấp các tính năng tùy chỉnh mạnh mẽ để phân tích khối lượng công việc — truy vấn tất cả các công việc được giao cho các thành viên nhóm đang quá tải, tìm các công việc chưa được giao cần người phụ trách, hoặc xác định các công việc có nguy cơ bị ảnh hưởng do hạn chế về sức chứa.

Các tính năng nổi bật của Jira

Lập kế hoạch sức chứa theo dòng thời gian: Phân nhóm công việc theo Nhóm hoặc Sprint bằng Jira Plans và bật tính năng “Hiển thị sức chứa” để bạn có thể xem liệu các lần lặp tiếp theo có bị quá tải hay không

Cân bằng công việc dựa trên ước tính: Lập kế hoạch năng lực chỉ tính công việc khi các giá trị nhóm, sprint và Estimation đã được cài đặt, giúp tín hiệu tải công việc luôn gắn liền với mức độ nỗ lực

Xác định các mối phụ thuộc giữa các nhóm: Phát hiện các rào cản ở giai đoạn đầu trước khi commit thời hạn bằng cách lập bản đồ các mối phụ thuộc giữa các nhóm

Ưu và nhược điểm của Jira

Ưu điểm:

Rất tiện lợi cho các nhóm phát triển phần mềm có kinh nghiệm sâu về quy trình làm việc Agile/Scrum

Các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao và JQL mạnh mẽ cho phép thực hiện các truy vấn và báo cáo khối lượng công việc phức tạp dành cho các nhóm kỹ thuật

Tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Atlassian giúp tạo ra chế độ xem tổng quan về công việc phát triển và tài liệu

Nhược điểm:

Đường cong học tập dốc đối với người dùng không chuyên về kỹ thuật; giao diện có thể cảm thấy lộn xộn và quá tải

Các tính năng cân bằng khối lượng công việc chủ yếu được thiết kế cho công việc theo chu kỳ sprint, khiến chúng ít phù hợp với các nhóm có quy trình làm việc liên tục

Các bản đồ chiến lược nâng cao với lập kế hoạch sức chứa yêu cầu gói Premium hoặc Enterprise

Giá của Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn : 7,91 USD/người dùng/tháng

Premium : 14,54 USD/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2 : 4.3/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 15.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jira?

Một người dùng Capterra chia sẻ: Jira giúp việc lập kế hoạch sprint và theo dõi công việc trở nên đơn giản, hỗ trợ các nhóm phát triển duy trì sự đồng bộ, hợp tác hiệu quả và đánh giá tiến độ một cách rõ ràng.

🧠 Thông tin thú vị: Scrum thực ra được đặt tên theo môn bóng bầu dục! Ý tưởng cơ bản là nhóm tập trung lại thành một khối (scrum) để đẩy bóng về phía trước.

7. Float (Tốt nhất cho việc lập lịch tài nguyên bằng cách kéo và thả)

qua Float

Float là một công cụ lập lịch tài nguyên được phát triển riêng cho các công ty quảng cáo và công ty dịch vụ chuyên nghiệp. Khác với các nền tảng quản lý dự án chỉ bổ sung các tính năng quản lý khối lượng công việc, Float lấy việc lập lịch tài nguyên làm chức năng cốt lõi. Công cụ này đặc biệt hiệu quả đối với các nhóm mà tỷ lệ sử dụng tài nguyên tính phí là chỉ số chính.

Ngoài ra, lịch trình trực quan hiển thị các nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm dưới dạng các thanh có màu sắc trên dòng thời gian, kèm theo các chỉ số sức chứa giúp phát hiện tình trạng quá tải hoặc băng thông còn trống. Tính năng sắp xếp công việc bằng cách kéo và thả giúp việc phân công lại công việc trở nên dễ dàng, và giao diện được cập nhật theo thời gian thực khi có thay đổi.

Đối với các nhóm không cần quản lý dự án toàn diện nhưng rất cần khả năng theo dõi nguồn lực, Float giúp hiển thị ai đang rảnh rỗi mà không có các tính năng thừa thãi gây cản trở.

Các tính năng nổi bật của Float

Lịch trình tài nguyên trực quan: Mỗi thành viên trong nhóm được hiển thị dưới dạng một hàng, với các nhiệm vụ của họ được thể hiện bằng các thanh có màu sắc trên dòng thời gian

Quản lý thời gian nghỉ và tình trạng sẵn sàng: Theo dõi ngày nghỉ phép, ngày nghỉ ốm và các loại nghỉ khác trực tiếp trên lịch làm việc

Báo cáo sử dụng: Theo dõi thời gian tính phí và không tính phí, so sánh giờ làm việc theo lịch trình với giờ làm việc thực tế, và Theo dõi thời gian tính phí và không tính phí, so sánh giờ làm việc theo lịch trình với giờ làm việc thực tế, và phân tích xu hướng sử dụng theo thời gian

Ưu và nhược điểm của Float

Ưu điểm:

Được thiết kế chuyên biệt cho việc lập lịch tài nguyên, giao diện này được tối ưu hóa cho việc lập kế hoạch sức chứa mà không gây phức tạp

Thiết kế trực quan, gọn gàng giúp bạn dễ dàng nắm bắt khối lượng công việc của nhóm chỉ trong nháy mắt

Quản lý thời gian nghỉ ngơi hiệu quả đảm bảo các tính toán về sức chứa phản ánh chính xác tình trạng sẵn sàng thực tế

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý dự án giới hạn khiến các nhóm cần một công cụ riêng biệt để theo dõi công việc và hợp tác

Độ sâu của báo cáo có thể không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp đối với phân tích sử dụng phức tạp

Các tính năng tích hợp có sẵn nhưng cần thiết lập; Float hoạt động hiệu quả nhất khi được kết nối với các công cụ quản lý dự án và theo dõi thời gian của bạn

Giá linh hoạt

Gói Starter : 8,50 USD/người/tháng

Pro : 14 USD/người/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Float

G2 : 4.3/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Float?

Một người dùng G2 chia sẻ: Float là một công cụ quản lý tài nguyên tuyệt vời giúp việc lập lịch và lập kế hoạch trở nên dễ dàng. Giao diện đơn giản và dễ sử dụng, ngay cả đối với người mới bắt đầu. Tôi rất thích tính năng cho phép xem nhanh tình trạng sẵn sàng của nhóm và tránh xung đột lịch trình. Khả năng phân công công việc dựa trên khối lượng công việc của nhóm giúp duy trì sự tổ chức và đảm bảo mọi việc diễn ra đúng tiến độ.

📮ClickUp Insight: Đối với 33% nhân viên, quyền sở hữu quyết định không rõ ràng hoặc liên tục thay đổi. Kết quả là gì? Sự bối rối, do dự và công việc quan trọng bị bỏ dở. Nhưng nếu việc phân công quyền sở hữu diễn ra tự động thì sao? Với tính năng AI Assign của ClickUp, các công việc sẽ được phân công ngay lập tức cho người phù hợp nhất, dựa trên khối lượng công việc, vai trò và phạm vi công việc. Không còn việc chuyển giao thủ công. Chỉ cần quyền sở hữu rõ ràng và thông minh ngay từ đầu. 🎯

8. Resource Guru (Tốt nhất cho việc lập lịch khối lượng công việc bằng cách kéo và thả với các vị trí giữ chỗ)

qua Resource Guru

Resource Guru tập trung chủ yếu vào việc lập lịch tài nguyên và lập kế hoạch sức chứa với giao diện gọn gàng, dễ sử dụng. Công cụ này hiển thị tình trạng sẵn sàng của nhóm trên một dòng thời gian trực quan, nơi bạn có thể sử dụng tính năng kéo và thả để đặt lịch cho các thành viên trong nhóm, xem sức chứa ngay lập tức và xác định các xung đột lịch trình.

Resource Guru là lựa chọn phù hợp cho các nhóm muốn quản lý tài nguyên chuyên biệt mà không cần đến bộ công cụ quản lý dự án toàn diện.

Nền tảng này tích hợp với các công cụ quản lý dự án và lịch phổ biến, cho phép nó hoạt động như một lớp lập lịch tài nguyên trên nền tảng quy trình làm việc hiện có của bạn.

Các tính năng nổi bật của Resource Guru

Kế hoạch về nguồn lực: Sử dụng các ô giữ chỗ để khối sức chứa được tạm giữ ngay bây giờ, sau đó kéo các lịch hẹn đến đúng người khi bạn đã biết ai sẽ thực hiện công việc

Thêm các lịch hẹn tạm thời: Thông báo về sự không chắc chắn (chờ phê duyệt, phạm vi hoặc thời gian) đồng thời duy trì tính minh bạch của lịch trình thông qua các lịch hẹn tạm thời

Phát hiện tình trạng quá tải ngay lập tức: Xem ai có sức chứa quá tải hoặc chưa tận dụng hết sức chứa và xác định các xung đột lịch trình đang hình thành nhờ bản đồ nhiệt và tính năng quản lý xung đột

Ưu và nhược điểm của Resource Guru

Ưu điểm:

Giao diện đơn giản, tập trung giúp người dùng dễ dàng làm quen mà không cần đào tạo chuyên sâu

Quản lý xung đột chủ động ngăn chặn tình trạng đặt chỗ quá tải, giảm thiểu việc kiểm tra thủ công

Giá cả phải chăng giúp các nhóm và công ty nhỏ dễ dàng tiếp cận

Nhược điểm:

Các tính năng quản lý dự án giới hạn có nghĩa là bạn sẽ cần các công cụ riêng biệt để theo dõi công việc và hợp tác

Các tính năng báo cáo chỉ ở mức cơ bản so với các giải pháp quản lý tài nguyên doanh nghiệp

Số lượng tích hợp ít hơn so với các nền tảng lớn hơn, điều này có thể đòi hỏi phải thực hiện mục nhập dữ liệu thủ công

Giá của Resource Guru

Grasshopper : $5/người/tháng

Blackbelt : 8 USD/người/tháng

Master: 12 USD/người/tháng

Đánh giá và nhận xét về Resource Guru

G2 : 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4,7/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Resource Guru?

Một người dùng G2 chia sẻ: RG rất thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Công cụ này hoạt động rất hiệu quả với chúng tôi vì lịch trình và nhân sự luôn thay đổi, và chúng tôi có thể cập nhật lịch hẹn một cách nhanh chóng và dễ dàng để mọi người luôn được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

9. Trello (Phù hợp nhất để hiển thị khối lượng công việc một cách đơn giản thông qua chế độ xem Lịch và Dòng thời gian)

qua Trello

Cách tiếp cận ưu tiên Kanban của Trello giúp việc cân bằng khối lượng công việc trở nên trực quan hơn và ít phụ thuộc vào dữ liệu hơn so với các công cụ quản lý tài nguyên chuyên dụng. Công cụ này hiển thị phân phối công việc thông qua số lượng thẻ trên mỗi danh sách công việc hoặc mỗi thành viên, với chế độ xem Bảng điều khiển cung cấp các chỉ số tổng hợp trên các bảng.

Bạn có thể nhanh chóng xem mỗi người đang quản lý bao nhiêu thẻ, xác định các điểm nghẽn trong các giai đoạn cụ thể của quy trình làm việc và sử dụng nhãn để đánh dấu các thành viên trong nhóm đang quá tải.

Tự động hóa Butler mở rộng khả năng quản lý khối lượng công việc của Trello. Ví dụ: gửi thông báo khi ai đó được giao nhiều hơn số thẻ đã định hoặc tự động chuyển các thẻ sang danh sách “cần hỗ trợ” khi thời hạn sắp đến.

Các tính năng nổi bật của Trello

Chế độ xem bảng điều khiển: Theo dõi số lượng thẻ, trạng thái ngày đáo hạn và số thẻ trên mỗi thành viên trên các bảng thông qua bảng điều khiển

Số thẻ trên mỗi thành viên: Nhanh chóng xem mỗi thành viên trong nhóm đang quản lý bao nhiêu thẻ bằng cách lọc Bảng

Tự động hóa Butler: Sử dụng tính năng tự động hóa tích hợp sẵn của Trello (Butler) để tự động di chuyển thẻ, chỉ định người phụ trách và kích hoạt nhắc nhở

Ưu và nhược điểm của Trello

Ưu điểm:

Giao diện trực quan với thời gian làm quen ngắn

Hệ thống dựa trên thẻ đơn giản giúp dễ dàng quan sát quá trình phân phối công việc một cách trực quan

Kế hoạch miễn phí phong phú cho phép các nhóm nhỏ thử nghiệm các tính năng hiển thị khối lượng công việc

Nhược điểm:

Các tính năng lập kế hoạch sức chứa giới hạn so với các công cụ quản lý tài nguyên chuyên dụng

Chế độ xem bảng điều khiển với các chỉ số khối lượng công việc yêu cầu gói Premium hoặc Gói Enterprise

Không được thiết kế cho việc lập lịch tài nguyên phức tạp; phù hợp hơn để hiển thị tiến độ công việc

Giá của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn : 5 USD/người dùng/tháng

Premium : 10 USD/người dùng/tháng

Enterprise: 17,50 USD/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2 : 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4,5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Một người dùng Capterra chia sẻ: Hệ thống bảng và thẻ rất trực quan. Tôi rất thích cách có thể kéo và thả công việc, thêm danh sách kiểm tra và giữ mọi thứ được sắp xếp gọn gàng một cách trực quan. Việc đưa các thành viên mới vào làm việc cũng rất dễ dàng.

10. Motion (Tốt nhất cho tính năng lập lịch tự động bằng AI giúp tự động cân bằng lại lịch trình trong ngày của bạn)

qua Motion

Motion là một công cụ lập lịch dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phân bổ thời gian cho các công việc của bạn vào lịch, sau đó liên tục điều chỉnh lại kế hoạch khi các cuộc họp thay đổi và ưu tiên được điều chỉnh.

Đối với cá nhân và các nhóm nhỏ gặp khó khăn trong việc sắp xếp thứ tự ưu tiên thủ công, Motion giúp loại bỏ gánh nặng ra quyết định. Chỉ cần cho nó biết những việc cần làm và thời hạn, AI sẽ tính toán thời điểm thực tế bạn có thể hoàn thành — tự động điều chỉnh lịch trình khi ưu tiên thay đổi hoặc có cuộc họp mới được thêm vào.

Nền tảng này tích hợp với lịch để hiển thị tình trạng sẵn sàng thực tế, giúp các đề xuất lịch trình của nó dựa trên thực tế.

Các tính năng nổi bật của Motion

Lập lịch tự động bằng AI: Thêm các công việc kèm theo thời hạn và ước tính nỗ lực, và Motion sẽ tự động tìm thời gian trống trên lịch của bạn để hoàn thành chúng. Hệ thống AI sẽ xem xét lịch cuộc họp, giờ làm việc và mức độ ưu tiên của công việc để tạo ra một kế hoạch thực tế

Ưu tiên thông minh: Hãy để AI của Motion xác định thứ tự công việc dựa trên thời hạn, mối quan hệ phụ thuộc và mức độ quan trọng. Khi có công việc khẩn cấp, hệ thống sẽ tự động sắp xếp lại các công việc có mức độ ưu tiên thấp hơn để nhường chỗ

Tích hợp lịch: Tích hợp với Lịch Google và Outlook để Motion có thể xem tình trạng sẵn sàng thực tế của bạn

Ưu và nhược điểm của Motion

Ưu điểm:

Loại bỏ các quyết định lập lịch thủ công bằng cách tự động dành thời gian cho các công việc

Tính năng điều chỉnh lịch trình động thích ứng với những thay đổi theo thời gian thực

Khuyến khích lập kế hoạch thực tế bằng cách chỉ lên lịch công việc phù hợp với thời gian có sẵn

Nhược điểm:

Thiết kế tập trung vào cá nhân giới hạn khả năng cân bằng khối lượng công việc của nhóm

Yêu cầu sự tin tưởng vào các quyết định lập lịch của AI; một số người dùng thích có nhiều quyền kiểm soát hơn

Các tính năng quản lý dự án giới hạn khiến các nhóm cần thêm các công cụ hỗ trợ hợp tác

Chính sách giá của Motion

Pro AI: $29/người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh AI: $49/người dùng được cấp phép/tháng

Đánh giá và nhận xét về Motion

G2 : 4.1/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 80 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Motion?

Một người dùng G2 chia sẻ: Tôi thích sử dụng tính năng AI của Motion để đặt câu hỏi về cách tôi đang sử dụng thời gian của mình và liệu có cách nào tốt hơn để tôi có thể vận hành công việc hay không. Tính năng này thực sự hữu ích trong việc xác định xem tôi có bỏ sót điều gì không. Tôi cũng thích tính năng cho phép tôi gửi công việc trực tiếp từ email của mình. Tôi sử dụng lịch trình AI hàng ngày vì nó sắp xếp các công việc của tôi thành những việc cần ưu tiên, giúp tôi quản lý mọi thứ một cách hiệu quả.

Cân bằng công việc trước khi nó trở thành điểm nghẽn với ClickUp

Một công cụ cân bằng khối lượng công việc nên giúp bạn phát hiện sớm tình trạng quá tải, phân công công việc một cách tự tin và duy trì tiến độ các ưu tiên mà không biến các nhà quản lý thành những người điều phối toàn thời gian.

ClickUp tích hợp tất cả những tính năng này trong một nền tảng duy nhất. Bạn có thể theo dõi sức chứa, phân công công việc một cách rõ ràng và luôn hiển thị bức tranh tổng thể ngay cả khi ưu tiên thay đổi. Với trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp vào quy trình làm việc, bạn có thể phát hiện các rào cản nhanh hơn và thực hiện các điều chỉnh thông minh trước khi tình trạng kiệt sức hoặc chậm trễ tích tụ.

Dùng thử ClickUp miễn phí và cân bằng công việc của bạn một cách rõ ràng hơn. ✅

Câu hỏi thường gặp

Cân bằng khối lượng công việc tập trung vào việc phân phối các công việc hiện tại một cách đồng đều cho các thành viên trong nhóm dựa trên tình trạng sẵn sàng của họ tại thời điểm đó. Lập kế hoạch năng lực làm việc thì nhìn xa hơn — dự báo nhu cầu về nguồn lực trong tương lai dựa trên các dự án sắp tới, kế hoạch tuyển dụng và các ưu tiên chiến lược.

Các công cụ quản lý tác vụ cơ bản chỉ hiển thị danh sách ai được giao công việc gì. Trong khi đó, các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích các mẫu hành vi, dự đoán các điểm nghẽn và đề xuất các hành động — chẳng hạn như gợi ý ai nên nhận công việc mới dựa trên khối lượng công việc hiện tại và kỹ năng của họ.

Đặt giới hạn sức chứa cho từng người, sau đó so sánh khối lượng công việc được giao với các giới hạn đó. Tìm kiếm các tỷ lệ sử dụng vượt quá ngưỡng mục tiêu của bạn và đang theo dõi xu hướng theo thời gian để xác định sự mất cân bằng mãn tính so với các đợt tăng đột biến tạm thời.