Sua segunda-feira costumava ser previsível: reuniões de equipe, rápidas verificações nas mesas e uma noção clara de quem estava fazendo o quê. Hoje, com 55% dos funcionários com capacidade de trabalho remoto trabalhando de forma híbrida e outros 26% totalmente remotos, a dinâmica do local de trabalho mudou drasticamente.

Na verdade, cerca de 60% dos funcionários de grandes empresas norte-americanas agora trabalham no modo híbrido. Hoje, o escritório é menos um espaço fixo e mais qualquer lugar onde seu Wi-Fi decidir estar.

A adoção do trabalho híbrido exige um plano de ação claro. Sem ele, você corre o risco de perder uma semana devido à fadiga do Zoom, prazos perdidos em diferentes fusos horários e descobrir que “trabalhar de qualquer lugar” às vezes pode parecer “trabalhar de lugar nenhum”.

Esta publicação no blog mostra como fazer a transição do trabalho presencial para o híbrido com o apoio do ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, para manter as equipes coordenadas, os projetos em andamento e a colaboração híbrida perfeita.

Vamos começar! 💼

O que é trabalho híbrido?

O trabalho híbrido é um modelo de trabalho flexível em que os funcionários dividem o tempo entre locais remotos (casa, espaços de coworking ou qualquer lugar com internet) e um espaço de trabalho físico.

Na prática, o que significa “híbrido” depende muito das políticas, dos requisitos das funções e da cultura da empresa.

Tipos de modelos de trabalho híbrido

Existem quatro tipos principais de modelos de trabalho híbrido:

Híbrido flexível (ou autoagendado): os membros da equipe escolhem quando trabalhar no escritório ou remotamente, dependendo das tarefas ou preferências pessoais. Por exemplo, alguém pode vir para reuniões ou sessões colaborativas e trabalhar remotamente em dias que exigem muito foco.

Híbrido fixo com horário central: a empresa define dias específicos de trabalho no escritório (por exemplo, terças e quintas-feiras) e horário central de trabalho (por exemplo, entre 10h e 15h) em que todos devem estar disponíveis, independentemente da localização. Fora desse horário, os funcionários têm flexibilidade para gerenciar seus horários.

Híbrido com prioridade no escritório: espera-se que os funcionários trabalhem principalmente no escritório, com trabalho remoto permitido em determinados dias ou para funções específicas. Esse modelo enfatiza espera-se que os funcionários trabalhem principalmente no escritório, com trabalho remoto permitido em determinados dias ou para funções específicas. Esse modelo enfatiza a colaboração presencial no local de trabalho e a construção de relacionamentos.

Híbrido com prioridade remota: o trabalho remoto é o padrão, e o escritório serve como um espaço para reuniões, eventos ou colaboração quando necessário. As políticas, ferramentas e fluxos de trabalho são projetados com o trabalho remoto como base.

🧠 Curiosidade: O cubículo, um símbolo do trabalho presencial por décadas, foi introduzido em 1968 por Robert Propst, da Herman Miller. Ironicamente, sua intenção era dar liberdade e criatividade aos funcionários, mas as empresas o usaram para enfiar mais pessoas em menos espaço.

Por que as empresas estão fazendo a transição do trabalho presencial para o híbrido

Atualmente, as organizações estão cada vez mais mudando de modelos totalmente presenciais para o trabalho híbrido, e por um bom motivo: os benefícios se estendem tanto aos funcionários quanto ao desempenho dos negócios.

Benefícios do trabalho híbrido para os funcionários

Ganhe flexibilidade em onde e como você trabalha: escolha dias remotos, evite longos deslocamentos e cuide de suas necessidades pessoais sem sacrificar a produtividade.

Melhore o equilíbrio e o bem-estar físico: desfrute de um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal , redução da ansiedade e maior felicidade geral ( 80% dos trabalhadores híbridos experimentam esses benefícios!).

Reduza o estresse e melhore a saúde: tire menos dias de licença médica e dedique tempo aos cuidados preventivos ou às responsabilidades familiares sem afetar o rendimento no trabalho.

Desfrute de autonomia e controle: Gerencie sua agenda para permitir um foco mais profundo e uma melhor gestão de energia ao longo do dia.

Economize tempo e dinheiro: reduza os custos de deslocamento e recupere horas para o crescimento pessoal ou profissional.

🧠 Curiosidade: As primeiras experiências com o trabalho híbrido remontam à crise do petróleo da década de 1970. Empresas nos Estados Unidos e na Europa permitiram que os funcionários trabalhassem em casa em tempo parcial para economizar combustível durante o deslocamento. Na época, isso não era chamado de híbrido, mas era a mesma ideia.

Benefícios do trabalho híbrido para as empresas

Aumente a retenção e a satisfação: o trabalho híbrido pode melhorar a retenção de funcionários, pois os trabalhadores apreciam a autonomia que ele proporciona. Foi comprovado que ele reduz as demissões em 33% , especialmente entre funcionários com longos deslocamentos diários.

Expanda o acesso aos melhores talentos: contrate profissionais qualificados de uma área geográfica mais ampla, sem restrições de mudança.

Aumente a produtividade e o engajamento: equilibre o trabalho remoto e presencial para melhorar o rendimento e, ao mesmo tempo, capacitar os funcionários.

Reduza as despesas operacionais: otimize o espaço do escritório e os serviços públicos para se adequar à flutuação do número de funcionários presentes no local.

Promova a inclusão e a colaboração: ofereça suporte a diversos estilos de trabalho com ferramentas integradas de comunicação e colaboração remota

📮 ClickUp Insight: Nossos dados de pesquisa sobre a eficácia das reuniões mostram que 25% das reuniões envolvem, em média, oito ou mais participantes. Também descobrimos que uma reunião média dura aproximadamente 51 minutos. Essas grandes reuniões podem resultar em pelo menos 6 a 8 horas de tempo coletivo gasto em reuniões por semana em nível organizacional. E se você pudesse reduzir isso? O ClickUp transforma a forma como as equipes se comunicam! Em vez de reuniões longas, colabore diretamente nas tarefas usando comentários, anexos, notas de voz, videoclipes e muito mais — tudo em um só lugar. 💫 Resultados reais: as equipes globais da STANLEY Security já economizaram mais de 8 horas por semana em reuniões e atualizações com nosso aplicativo completo para o trabalho!

Avaliando a preparação da sua empresa para o trabalho híbrido

Antes de fazer a transição para um modelo híbrido, avalie o quanto sua organização está realmente preparada. Uma verificação cuidadosa da prontidão garante que seu pessoal, suas políticas, suas ferramentas de trabalho remoto e seus espaços possam oferecer flexibilidade sem perder o alinhamento ou a produtividade.

Comece aqui. 🏁

Avalie a preparação das equipes: avalie os estilos de trabalho dos funcionários, suas habilidades de autogestão e seu conforto na comunicação em diferentes configurações. Analise a capacidade dos gerentes de liderar equipes distribuídas, evitar preconceitos de proximidade e criar um ambiente inclusivo.

Revise a clareza da política: defina quem se qualifica para o trabalho híbrido, estabeleça expectativas claras de disponibilidade, defina regras de comunicação e mude as métricas de desempenho para se concentrar nos resultados, em vez da presença.

Confirme a capacidade tecnológica: verifique se as equipes têm ferramentas seguras e integradas para gerenciamento de tarefas, bate-papo e reuniões híbridas . Fortaleça a segurança cibernética e habilite insights baseados em dados com análises.

Estude processos e fluxos de trabalho: o trabalho híbrido depende de processos rigorosos. Certifique-se de que seus principais fluxos de trabalho estejam documentados e acessíveis e que a tomada de decisões seja transparente. Questione se os novos funcionários podem ser integrados com sucesso sem a necessidade de interação presencial constante.

Pense na cultura e nas normas não escritas: se os funcionários que trabalham no escritório obtiverem um contexto melhor ou decisões mais rápidas, o ressentimento em relação ao trabalho híbrido aumentará. Considere se os estilos atuais de reunião e as normas de comunicação são transparentes e inclusivos, e se a comunicação assíncrona é aceita.

Avalie os aspectos regulatórios: verifique se as leis da sua região afetarão o trabalho remoto em diferentes locais. Avalie os requisitos de segurança e confidencialidade dos dados.

🔍 Você sabia? Uma pesquisa da Gallup descobriu que os trabalhadores híbridos têm as maiores taxas de engajamento, com 35%, em comparação com 33% dos trabalhadores totalmente remotos e 27% dos funcionários que trabalham no escritório.

Como fazer a transição do trabalho presencial para o híbrido: guia passo a passo

Não sabe por onde começar com o trabalho híbrido? Este guia explica tudo passo a passo. 👇🏼

Passo 1: Defina sua política de trabalho híbrido

Comece definindo diretrizes claras sobre a política de trabalho híbrido da sua empresa. Você precisa de uma política clara e aplicável que equilibre flexibilidade, justiça e necessidades comerciais.

O objetivo: Minimizar a ambiguidade para que os funcionários saibam quando, como e por que vêm ao escritório em vez de trabalhar remotamente.

📌 Aqui está uma lista de verificação do que incluir:

Dias essenciais no escritório (se houver) vs. dias flexíveis (por exemplo, terças e quintas-feiras devem ser presenciais, os outros são flexíveis)

Elegibilidade por cargo (quais cargos se qualificam para trabalho remoto integral, parcial ou nenhum trabalho remoto)

Normas de comunicação (horários síncronos, janelas de reunião, horários de sobreposição principais)

Regras do espaço de trabalho (mesas compartilhadas, reservas de mesas, limites de capacidade no escritório)

Expectativas de desempenho (resultados esperados, SLAs de comunicação)

Resolução de conflitos e processo de exceção (por exemplo, quando os requisitos presenciais mudam)

Obtenha um modelo gratuito Estabeleça diretrizes claras para as equipes durante a transição com o modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp.

Estabelecer uma base sólida para o trabalho híbrido começa com um plano claro e prático. O modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp foi projetado para orientar as equipes nessa transição. Ele ajuda a definir expectativas, definir funções e acompanhar o progresso em tarefas essenciais.

Este modelo permite que você:

Acompanhe as tarefas com estágios como Bloqueado , Em andamento , A fazer e Concluído .

Capture dados críticos do projeto, como Entregas , Progresso , Custo real , Orçamento alocado e Meta .

Acesse informações de trabalho por meio da Linha do tempo de trabalho, Atividades de trabalho, Progresso do trabalho e Chefes de projeto.

🚀 Vantagem do ClickUp: use o ClickUp Docs para criar uma política de trabalho híbrida centralizada e dinâmica, que toda a sua equipe pode acessar e atualizar com facilidade. Aproveite seus recursos de edição colaborativa para envolver as equipes de RH, jurídica e de liderança em tempo real para obter feedback. Edite políticas de trabalho híbrido em conjunto com o ClickUp Docs, mantendo todas as atualizações visíveis instantaneamente Combine-o com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para responder a perguntas sobre políticas, resumir documentos longos sobre políticas e gerar perguntas frequentes a partir do conteúdo das suas políticas. Por exemplo, você pode perguntar: “Em nossa política de trabalho, quantos dias remotos tenho direito?” e o ClickUp Brain busca a seção exata da sua política, tornando as atualizações e a comunicação mais rápidas, sem perder o contexto. Peça ao ClickUp Brain para fornecer respostas precisas e contextualizadas relacionadas às políticas de trabalho

Etapa 2: Avalie a adequação da equipe e das funções

Antes de adotar a implementação híbrida, é fundamental parar para avaliar quais funções e pessoas são adequadas para esse modelo. Em vez de confiar em suposições ou decisões genéricas, as equipes de RH e os gerentes podem usar insights baseados em dados para atribuir o nível híbrido certo a cada função.

Use estas verificações rápidas:

Identifique as tarefas principais e marque as funções como centradas no escritório ou híbridas com base nos requisitos de presença física; considere uma reestruturação, se necessário. Verifique as ferramentas de colaboração empresarial e as necessidades de acesso, e explore opções remotas seguras ou fornecimento de hardware para software ou dados restritos. Avalie a frequência de interação das partes interessadas e programe o trabalho híbrido de acordo, como trabalho remoto em dias sem clientes ou presença rotativa no escritório. Analise o desempenho do trabalho remoto e considere períodos de teste se os resultados anteriores mostrarem desafios de comunicação ou prazos.

Após a avaliação, crie níveis híbridos como Totalmente Híbrido, Parcialmente Híbrido, Centrado no Escritório ou Somente Presencial para atender às funções e necessidades da equipe.

Para simplificar esse processo, crie uma lista no ClickUp chamada Avaliação de Adequação Híbrida. Adicione tarefas para cada departamento ou função e use os campos personalizados do ClickUp para acompanhar detalhes como Requer Presença Presencial, Atendimento ao Cliente ou Elegível para Trabalho Remoto. Atribua cada tarefa aos chefes de departamento para que eles possam preencher os detalhes.

Em seguida, deixe o ClickUp Brain analisar respostas, identificar padrões e até mesmo sinalizar funções que podem precisar de atenção extra antes de finalizar seus níveis híbridos.

📌 Experimente estas sugestões: Analise esta lista e agrupe as funções de acordo com sua adequação ao trabalho híbrido.

Resuma quais departamentos têm mais requisitos exclusivos para o trabalho presencial.

Destaque as funções que podem enfrentar desafios ao trabalhar remotamente.

Sugira uma estrutura de níveis híbrida com base nos dados desta lista.

Identifique quaisquer inconsistências ou dados ausentes nesta avaliação.

Etapa 3: invista em tecnologia pronta para o modelo híbrido

O gerenciamento híbrido de projetos não funciona sem uma base tecnológica sólida para dar suporte ao trabalho assíncrono e síncrono.

O ClickUp oferece visibilidade incomparável dos projetos entre equipes distribuídas, organizando todas as tarefas, atribuições, prazos e detalhes do projeto em um único lugar. Com o ClickUp para equipes remotas, você obtém uma plataforma desenvolvida especificamente para preencher as lacunas entre os trabalhadores remotos e presenciais e manter todos alinhados com atualizações em tempo real e fluxos de trabalho centralizados.

Veja como reunir sua equipe no ClickUp. 👇

1. Estruture seu trabalho híbrido

Use a Hierarquia de Projetos do ClickUp para dividir seu espaço de trabalho em Espaços, Pastas e Listas para refletir como sua organização opera.

Organize suas políticas e projetos de trabalho híbrido com a Hierarquia de Projetos do ClickUp

Crie um Espaço para cada departamento (por exemplo, RH, Operações, TI, Marketing)

Crie pastas dentro de cada espaço para projetos ou iniciativas importantes, como “Implementação da transição híbrida”.

Organize listas em pastas para cada fluxo de trabalho (por exemplo, Elaboração de políticas, Configuração técnica, Treinamento e Piloto).

2. Visualize o progresso

Mantenha sua transição híbrida transparente e fácil de acompanhar com o ClickUp Views.

Organize o trabalho em colunas como Planejamento, Em andamento e Concluído na visualização do quadro do ClickUp para que todos possam ver o que está avançando e o que está parado. É uma maneira simples e prática de acompanhar o progresso da integração, gerenciar a configuração de equipamentos ou supervisionar as atualizações do fluxo de trabalho.

Arraste e solte as tarefas à medida que elas passam de uma etapa para outra usando a visualização do quadro do ClickUp

Em seguida, mapeie toda a sua transição híbrida usando a Visualização Gantt do ClickUp. Você pode vincular tarefas dependentes para que os atrasos sejam visíveis instantaneamente e ajustar os cronogramas dinamicamente quando as prioridades mudarem.

3. Organize reuniões e acompanhamentos

Alternar entre links de reuniões, notas e tarefas desperdiça tempo que você não tem.

Com a integração do ClickUp com o Zoom, você pode iniciar reuniões diretamente de uma tarefa, anexar gravações e armazenar resumos das reuniões, tudo no mesmo espaço de trabalho.

Agende reuniões a partir do seu espaço de trabalho com a integração do ClickUp com o Zoom

4. Mantenha as conversas conectadas

O trabalho híbrido prospera com clareza, e o ClickUp Chat ajuda a mantê-lo assim. Em vez de espalhar conversas pelo Slack, e-mail ou mensagens diretas, use o Chat para manter as discussões relacionadas ao seu trabalho.

Crie canais de equipe para conversas contínuas (por exemplo, Atualizações sobre a implementação híbrida), @mencione colegas de equipe para esclarecimentos rápidos e organize as respostas em tópicos para manter as discussões organizadas.

Converta mensagens importantes em tarefas com um clique no ClickUp Chat

Etapa 4: Redesenhe fluxos de trabalho e processos

Os fluxos de trabalho presenciais geralmente dependem da proximidade física, como caminhar até o local para uma discussão rápida, check-ins improvisados ou quadros brancos compartilhados. Em configurações híbridas, essas etapas podem se tornar gargalos se não forem redesenhadas.

Você precisa reformular intencionalmente seus fluxos de trabalho de forma que todas as aprovações, atualizações e transferências de tarefas ocorram de maneira integrada, independentemente de onde os funcionários estejam trabalhando.

Comece mapeando seus fluxos de trabalho existentes, como o que acontece, quem está envolvido e onde geralmente ocorrem atrasos, no ClickUp Whiteboards. Isso facilita a identificação de etapas que dependem muito de estar na mesma sala, como aprovações físicas ou verificações verbais.

Identifique obstáculos e redesenhe processos com a visualização do fluxo de trabalho no ClickUp Whiteboards

Em seguida, use o ClickUp BrainGPT, o complemento para desktop, para analisar e otimizar. Com um comando simples como “Mostre-me as etapas do nosso processo de integração e destaque os gargalos”, ele pode verificar tarefas, status e aplicativos conectados para identificar onde o trabalho fica lento.

Suponha que as aprovações frequentemente dependam de um único gerente ou que certas transferências sempre sejam esquecidas — o Brain GPT aponta isso instantaneamente. Você pode então pedir que ele sugira regras de automação ou alterações no fluxo de trabalho para remover esses obstáculos.

Use o ClickUp BrainGPT para gerar planos de treinamento personalizados e entender as preferências dos funcionários

📌 Experimente estas sugestões: Crie um fluxo de trabalho híbrido de integração que inclua uma configuração remota para TI, apresentações virtuais da equipe e lembretes automatizados de tarefas.

Analise nosso processo atual de revisão de conteúdo e sugira melhorias para equipes híbridas.

Liste todas as etapas de aprovação que exigem reuniões presenciais e recomende alternativas digitais.

Elabore um novo fluxo de trabalho para o início de projetos híbridos, incluindo as ferramentas de colaboração adequadas para um ambiente de escritório e arranjos de trabalho remoto.

Veja o que Matt Brunt, da Creative Element, tem a dizer sobre o ClickUp:

Nossa equipe mudou para um modelo híbrido remoto/presencial e, em outubro de 2023, nos tornaremos uma agência totalmente remota. Isso definitivamente não seria possível sem as melhorias colaborativas que todos nós desfrutamos após a mudança para o ClickUp.

Nossa equipe mudou para um modelo híbrido remoto/presencial e, em outubro de 2023, nos tornaremos uma agência totalmente remota. Isso definitivamente não seria possível sem as melhorias colaborativas que todos nós desfrutamos após a mudança para o ClickUp.

Etapa 5: Treine gerentes e funcionários

Mesmo o melhor sistema falha se as pessoas não souberem como usá-lo. Você precisa de treinamento, orientação e suporte, especialmente para gerentes que devem se adaptar de uma supervisão baseada na “presença” para uma supervisão baseada em resultados.

Aqui estão algumas ações essenciais a serem implementadas:

Realize sessões de treinamento baseadas em funções para gerentes (que lideram equipes híbridas), funcionários (que navegam pelas normas híbridas) e operações (TI, instalações).

Organize sessões de Kick-Off de Habilidades (SKO) ou almoços de aprendizado sobre as melhores práticas assíncronas, etiqueta de comunicação remota e ferramentas.

Forneça auxílios de trabalho, folhas de referência e guias de início rápido.

Ofereça “horários de atendimento” ou dias de coaching em que os funcionários possam aparecer para tirar dúvidas sobre o trabalho remoto/presencial.

Saiba mais sobre etiqueta em reuniões virtuais aqui:

E se a integração pudesse ser fácil, envolvente e eficaz desde o primeiro dia?

Obtenha um modelo gratuito Crie uma experiência de integração clara e consistente com o modelo de integração de funcionários do ClickUp.

Torne sua transição híbrida perfeita com o modelo de integração de funcionários do ClickUp. Ele organiza todos os aspectos do treinamento híbrido, desde atualizações de políticas e guias de fluxo de trabalho até sessões de adaptação da equipe, garantindo que todos entendam como prosperar nessa nova configuração. Com este modelo, você pode:

Monitore o progresso por meio de estágios como Não iniciado , Em andamento e Concluído .

Registre informações essenciais, como módulos atribuídos, datas de conclusão e feedback, para manter a visibilidade.

Visualize cronogramas de treinamento, taxas de conclusão e prontidão com base nas funções usando o Calendário de Treinamento, a Tabela de Prontidão da Equipe e o Rastreador de Políticas.

Etapa 6: teste, avalie e refine

Você não pode simplesmente anunciar “Agora somos híbridos!” e esperar que isso funcione da noite para o dia. O sucesso híbrido é conquistado por meio de testes e ajustes.

Veja o que você pode fazer:

Selecione de 1 a 3 equipes de diferentes tipos (por exemplo, design, engenharia, operações) para um piloto de trabalho híbrido de 3 meses. Defina métricas de sucesso (produtividade, qualidade da colaboração, atrito na comunicação, sentimento, prazos). Registre problemas, surpresas, exceções e falhas legítimas. Repita a política, os fluxos de trabalho e os modelos de trabalho híbridos com base no feedback. Implemente gradualmente em outras equipes com melhorias integradas.

🚀 Vantagem do ClickUp: monitore como suas equipes piloto estão se adaptando com os painéis do ClickUp. Adicione cartões para cada equipe para acompanhar tarefas ativas, trabalhos concluídos e itens vencidos. Em seguida, incorpore os cartões de IA para gerar automaticamente reuniões diárias ou atualizações semanais. Gere resumos executivos para a liderança com os cartões de IA nos painéis do ClickUp

Para ir ainda mais longe, aproveite o ClickUp Analytics para visualizar tendências em toda a organização, detalhar por equipe ou usuário e identificar gargalos recorrentes antes que eles aumentem. Você pode até exportar essas informações para análises da liderança.

Monitore a atividade, o envolvimento e a carga de trabalho da equipe com o ClickUp Analytics

A mudança para o trabalho híbrido requer ferramentas especializadas para ajudar sua equipe a lidar com a logística de dividir o tempo entre o trabalho no escritório e o trabalho remoto. Aqui estão algumas ferramentas essenciais para tornar a transição mais suave.

Plataformas de gerenciamento de espaço e hot-desking

Quando os funcionários não têm mais mesas designadas, o caos se instala. Essas ferramentas permitem que as pessoas reservem espaços de trabalho e vejam quem mais estará no escritório:

OfficeSpace: mostra plantas interativas com disponibilidade em tempo real e análises que indicam quais espaços estão subutilizados, para que você possa dimensionar adequadamente sua área ocupada.

Envoy Desks: integra-se com o Slack e calendários para reservas, com check-in automático para revelar padrões de uso reais versus reservados.

Robin: gerencia mesas e salas de reunião, mostrando quem estará presente em dias específicos, ajudando as equipes a coordenarem o tempo presencial.

📖 Leia também: Dicas para o escritório em casa para aumentar a produtividade do trabalho remoto

Decidir quem vem trabalhar e quando não deve exigir intermináveis trocas de e-mails. Essas plataformas ajudam as equipes a sincronizar seus dias de trabalho no escritório:

Scoop: sugere os dias ideais para trabalhar no escritório com base na frequência dos colegas de equipe, com visibilidade do gerente sobre os padrões, sem microgerenciamento.

Kadence: usa IA para recomendar dias de trabalho no escritório com base em suas reuniões e prazos, com insights que identificam quando as equipes se distanciam.

Officely: sincroniza com calendários existentes (como Outlook ou Google Calendar) para um planejamento sem atritos e envia lembretes automáticos para reduzir o número de faltas nas reservas de mesas.

Suas políticas híbridas são inúteis se ninguém as ler ou se elas ficarem enterradas em e-mails. Essas ferramentas criam uma única fonte de verdade com acompanhamento de reconhecimento:

PowerDMS: acompanha quem leu as alterações nas políticas com lembretes automáticos e controle de versão para documentação de conformidade.

Lessonly: Combina a distribuição de políticas com breves módulos de treinamento que explicam o “porquê” por trás das diretrizes, com análises que mostram os pontos de confusão.

ClickUp: centraliza toda a documentação relacionada a políticas com assistência de IA para quaisquer dúvidas que os funcionários possam ter.

📖 Leia também: Como o trabalho assíncrono muda a colaboração

Plataformas de experiência e feedback dos funcionários

Não é possível resolver problemas híbridos que você não sabe que existem. Essas plataformas reúnem feedback direcionado sobre o arranjo e ajudam a identificar problemas antecipadamente:

ClickUp: captura feedback por meio de formulários que geram tarefas automaticamente e painéis que mostram as tendências de opinião em todos os escritórios.

Officevibe: fornece pesquisas semanais para equipes híbridas com perguntas sobre conexão e preferências de localização, além de tendências para detectar problemas antecipadamente.

Leapsome: combina pesquisas de engajamento com ferramentas individuais para discutir acordos híbridos, garantindo que o trabalho remoto não signifique trabalho invisível.

📮 ClickUp Insight: 50% dos trabalhadores ainda estão presos ao escritório, embora 48% prefiram uma configuração híbrida para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O resultado? Horários rígidos, cansaço com o deslocamento e controle deficiente dos limites. 🚗💨 Com agendamento automatizado e bloqueio de tempo, o Calendário do ClickUp ajuda você a se manter organizado em todos os ambientes de trabalho. Esteja você em casa ou no escritório, seu fluxo de trabalho permanece consistente no ClickUp, e seu tempo pessoal fica protegido! 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp — o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Quando as pessoas trabalham em vários locais, o controle tradicional do tempo deixa de funcionar. Essas ferramentas se adaptam a horários híbridos, mantendo a conformidade:

Replicon: ajusta-se automaticamente para dias remotos versus dias no escritório com recursos de rastreamento com reconhecimento de localização e geofencing.

ClickUp: incorpora o acompanhamento nativo do tempo nas tarefas, mostrando as horas faturáveis em todos os locais com comparações de estimativas e distribuição da carga de trabalho.

Deputy: coordena a programação com acompanhamento de tempo que leva em consideração acordos híbridos e se integra a sistemas de folha de pagamento.

🚀 Vantagem do ClickUp: O trabalho híbrido muitas vezes dificulta a visualização de como o tempo está sendo gasto em diferentes locais. O ClickUp Project Time Tracking resolve isso, permitindo que as equipes marquem as horas como faturáveis ou não faturáveis, comparem o tempo estimado com o tempo real e visualizem esses dados em tempo real. Personalize as configurações de faturamento para funcionários com o ClickUp Project Time Tracking

Os gerentes podem identificar imediatamente quando os projetos estão excedendo as estimativas ou quando as cargas de trabalho precisam ser reequilibradas na Visualização da Carga de Trabalho do ClickUp. Isso ajuda a manter o controle de custos e a produtividade sem recorrer à microgestão.

Compare as horas estimadas com o tempo acompanhado na Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp para identificar gargalos ou problemas de capacidade antecipadamente

Ele distribui visualmente as estimativas de tempo ao longo dos dias, ajudando os gerentes a ver quando alguém está acima da capacidade, mesmo que esteja trabalhando em um fuso horário diferente.

Você está pagando por uma área que talvez não precise. Essas plataformas mostram os padrões reais de uso para que você possa tomar decisões baseadas em dados sobre seus imóveis:

Densidade: Implanta sensores que rastreiam o tráfego real de pedestres sem identificar indivíduos, mostrando quais áreas estão vazias e quais são pontos de congestionamento.

VergeSense: analisa a ocupação com IA que diferencia entre espaços reservados e realmente utilizados em todo o seu escritório.

Locatee: Combina dados de sensores com informações de reservas para fornecer uma visão completa de como sua política híbrida funciona na prática.

Quais são os desafios que as empresas enfrentam ao mudar para modelos híbridos?

Mudar para um horário de trabalho híbrido parece simples no papel, até que a realidade bate à sua porta. Aqui estão algumas armadilhas comuns que as empresas frequentemente enfrentam:

Lidando com lacunas de comunicação: É fácil para os funcionários remotos perderem aquelas conversas rápidas no corredor, além disso, mensagens confusas muitas vezes levam a É fácil para os funcionários remotos perderem aquelas conversas rápidas no corredor, além disso, mensagens confusas muitas vezes levam a falhas de comunicação no local de trabalho.

Gerenciando a produtividade e a liderança: os gerentes de repente têm menos visibilidade do que está acontecendo no dia a dia. Confiança, objetivos claros e inclusão são mais importantes do que nunca para manter as equipes motivadas e produtivas.

Gerenciamento de tecnologia e espaço: a frequência no escritório é imprevisível, o planejamento do espaço fica confuso e a pilha de tecnologia precisa funcionar perfeitamente para todos.

Preservando a cultura e a equidade: a cultura da empresa remota pode começar a parecer diluída, com aqueles que estão no escritório frequentemente recebendo mais atenção, enquanto os colegas remotos se sentem excluídos.

🔍 Você sabia? No setor jurídico, cerca de um terço dos profissionais (32%) segue um cronograma híbrido e 11% trabalham inteiramente em casa.

Dicas e melhores práticas a serem seguidas para um local de trabalho híbrido

A transição para um ambiente de trabalho híbrido é um processo contínuo de aprendizagem, adaptação e otimização. Quando seus funcionários e processos estiverem prontos, o foco deve mudar para a criação de espaços mais inteligentes e a melhoria da experiência dos funcionários.

Aqui estão algumas práticas recomendadas e dicas para trabalhar em casa e criar um local de trabalho híbrido que funcione:

Aproveite os dados de ocupação para um melhor planejamento

Use o tráfego de pessoas, as reservas de mesas e o uso das salas de reunião para entender como seu escritório está realmente sendo usado.

Por exemplo, se as quartas-feiras têm maior participação, planeje sessões colaborativas ou almoços servidos nesse dia. Se as salas com recursos de vídeo estiverem em alta demanda, atualize as que são pouco utilizadas com tecnologia de conferência.

Ofereça às suas equipes um software de trabalho híbrido para reservar mesas, planejar dias no escritório e convidar clientes, tudo em um só lugar. Essa autonomia faz com que os horários híbridos pareçam perfeitos, em vez de caóticos.

Melhore as experiências presenciais

Vá além da funcionalidade criando experiências que os funcionários esperam ansiosamente. Ofereça lanches prontos para levar em dias agitados, organize eventos de networking ou reserve os melhores espaços para reuniões com clientes, para que tanto os funcionários quanto os convidados se sintam valorizados.

Colete e aja com base no feedback continuamente

Realize pesquisas rápidas ou formulários de feedback para entender como os funcionários se sentem em relação à configuração híbrida. Use essas informações para melhorar as comodidades, políticas e o design do escritório.

💡 Dica profissional: adicione lógica condicional nos formulários do ClickUp para personalizar as perguntas com base na experiência de cada funcionário, como mostrar diferentes prompts para funcionários remotos e presenciais. Você também pode habilitar envios anônimos para incentivar feedback honesto e usar a automação para marcar respostas (por exemplo, “cultura”, “ferramentas” ou “comunicação”) para que os padrões sejam mais fáceis de identificar. Organize automaticamente o feedback para facilitar a análise com a lógica condicional no ClickUp Forms

Mantenha o engajamento e a responsabilidade

O sucesso do modelo híbrido depende da confiança. Programe reuniões regulares com a equipe, estabeleça metas transparentes e use métricas (como taxas de conclusão de projetos ou atividades de colaboração) para medir os resultados.

🔍 Você sabia? Um estudo de método misto com 2.450 profissionais do conhecimento descobriu que os modelos de trabalho híbridos podem aumentar a produtividade em 9 a 14% em comparação com as configurações totalmente presenciais, especialmente quando as empresas se concentram nos resultados em vez da presença.

Estudos de caso reais de empresas que obtiveram sucesso com o trabalho híbrido

Vamos explorar como as organizações implementaram o trabalho híbrido de forma cuidadosa, provando que flexibilidade e estrutura podem coexistir de maneira eficaz.

Estudo de caso nº 1: Mars Wrigley Polônia

O objetivo da Mars Wrigley Poland era definir e implementar o trabalho híbrido como um arranjo flexível e orientado para a equipe, adaptado às funções individuais e às necessidades da equipe.

As equipes criaram em conjunto seus horários híbridos, em vez de seguir um plano rígido e verticalizado, enquanto a administração garantiu que essas decisões estivessem alinhadas com a cultura da empresa, a infraestrutura tecnológica e as metas gerais de experiência dos funcionários.

Fatores-chave para o sucesso:

Mantenha conexões fortes entre as equipes para evitar o isolamento

Fornecimento de suporte e recursos contínuos para permitir o trabalho remoto e no escritório sem interrupções.

Adotamos uma abordagem holística, considerando a cultura, a tecnologia e a experiência dos funcionários.

Isso resultou em maior engajamento e produtividade dos funcionários, mostrando que o trabalho híbrido prospera quando as equipes são capacitadas e apoiadas.

🧠 Curiosidade: Cerca de 71% dos funcionários da Geração Z afirmam que o modo híbrido é o seu modo de trabalho preferido, muito mais do que o trabalho totalmente remoto.

Estudo de caso nº 2: The Sovini Group

O Sovini Group, um provedor de serviços de construção e instalações com sede no noroeste da Inglaterra e mais de 800 funcionários, fez a transição de metade de sua força de trabalho baseada em escritório para um modelo ágil, enfatizando a produção em vez das horas trabalhadas.

A abordagem deles foi co-criar arranjos de trabalho flexíveis, adaptados à função, localização e preferências individuais. Eles capacitaram os gerentes para apoiar, aprovar e documentar protocolos ágeis específicos para cada equipe, com foco em atualizações tecnológicas, ferramentas de comunicação e feedback contínuo dos funcionários.

O resultado:

Aumente o engajamento, a produtividade e o bem-estar

Redução do absenteísmo por doença (de 1,69% para 1,37%) e da rotatividade (de 18,18% para 13,2%).

Promova flexibilidade, diversidade e inclusão, ao mesmo tempo em que fomenta a confiança e o senso de propriedade.

Estudo de caso nº 3: Zoom

A Zoom, com 6.100 funcionários em 35 países, adotou um modelo de trabalho híbrido após a pandemia, priorizando a escolha dos funcionários quanto ao local de trabalho.

A abordagem deles foi:

Inicie escritórios de prova de conceito em Sydney, Londres, Denver e Amsterdã para testar layouts e interações da equipe.

Redesenhe os espaços físicos de forma iterativa, reduzindo o número de mesas, criando zonas colaborativas e reaproveitando o mobiliário.

Integre a tecnologia com recepcionistas virtuais, salas Zoom Rooms móveis e hardware para reuniões plug-and-play.

Reforce a cultura da empresa por meio de rituais de engajamento, eventos e atividades de formação de equipes.

Como resultado, os escritórios da Zoom agora oferecem suporte à colaboração formal e informal, ao foco individual e ao relaxamento, e mais de 50% dos funcionários preferem o trabalho flexível ou híbrido.

🔍 Você sabia? A flexibilidade do trabalho híbrido levou a uma migração significativa dos centros urbanos. Por exemplo, São Francisco teve um declínio populacional de 7% entre meados de 2020 e meados de 2022. Muitas pessoas se mudaram para áreas suburbanas ou rurais, priorizando melhores condições de moradia em vez da proximidade com os centros das cidades.

A harmonia híbrida começa com o ClickUp

O trabalho híbrido veio para ficar, e suas equipes não devem ter que adivinhar como prosperar nele.

Você pode seguir as etapas descritas neste guia para tornar sua transição mais suave, mas isso por si só não será suficiente. O sucesso vem da conexão da estratégia com ferramentas que simplificam a colaboração, otimizam os fluxos de trabalho e mantêm todos alinhados.

O ClickUp oferece uma solução completa para planejar, gerenciar e executar o trabalho híbrido, mantendo as equipes distribuídas alinhadas e produtivas.

Suas ferramentas com inteligência artificial garantem que as mensagens, tarefas e atualizações do projeto permaneçam integradas e dentro do prazo. Com esse espaço de trabalho convergente com inteligência artificial, as equipes obtêm uma plataforma centralizada para colaborar, gerenciar tarefas e se comunicar de qualquer lugar.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e comece sua transição híbrida hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

O trabalho remoto envolve funcionários que trabalham inteiramente fora do escritório tradicional, como em suas casas ou em espaços de coworking. Em contrapartida, o trabalho híbrido combina o trabalho no escritório e o trabalho remoto, permitindo que os funcionários dividam seu tempo entre o escritório e locais remotos.

A determinação da elegibilidade para o modelo híbrido depende da natureza da função e das tarefas envolvidas. Funções que exigem interações presenciais frequentes, acesso a equipamentos especializados ou colaboração em equipe podem não ser adequadas para o trabalho híbrido. Por outro lado, cargos que envolvem tarefas independentes, comunicação digital e necessidade mínima de presença física são mais adaptáveis a um modelo híbrido.

O gerenciamento eficaz de equipes híbridas requer um conjunto de ferramentas digitais: Plataformas de comunicação: ferramentas como o ClickUp Chat ou o Microsoft Teams facilitam o envio de mensagens e a colaboração em tempo real Ferramentas de gerenciamento de projetos: plataformas como o ClickUp ou o Trello acompanham tarefas, prazos e o andamento dos projetos Ferramentas de videoconferência: ClickUp SyncUps, Zoom ou Google Meet são essenciais para reuniões virtuais de equipe, com suporte para equipes no escritório. Plataformas de compartilhamento e armazenamento de documentos: aplicativos como Google Drive ou Dropbox garantem fácil acesso a arquivos e documentos compartilhados.

Manter uma cultura empresarial forte em um ambiente híbrido requer esforços intencionais: Check-ins virtuais regulares: agende reuniões consistentes para promover a comunicação e o envolvimento Atividades inclusivas: organize exercícios virtuais de formação de equipes e eventos sociais para fortalecer os relacionamentos Comunicação clara: garanta a transparência nas políticas e expectativas para construir confiança Mecanismos de feedback: implemente sistemas para que os funcionários expressem suas preocupações e sugestões

A duração da transição para um modelo híbrido varia de acordo com o tamanho, a preparação e os recursos da organização. Em média, as empresas podem levar de vários meses a um ano para implementar e otimizar totalmente as práticas de trabalho híbrido.

O sucesso em um ambiente de trabalho híbrido pode ser avaliado por meio de: Produtividade dos funcionários: monitoramento dos níveis de produção e eficiência Satisfação dos funcionários: realização de pesquisas para avaliar o moral e o engajamento Taxas de retenção: análise das estatísticas de rotatividade e retenção Métricas de desempenho: avaliação do cumprimento das metas e objetivos estabelecidos

Você pode garantir a equidade entre as equipes no escritório e remotas com: Políticas padronizadas: Implementação de diretrizes uniformes aplicáveis a todos os funcionários Oportunidades iguais: Acesso a oportunidades de crescimento na carreira e recursos de desenvolvimento, independentemente do local de trabalho Comunicação transparente: Manutenção de canais abertos para abordar preocupações e feedback

Os modelos de trabalho híbridos proporcionam benefícios significativos em termos de custos para as organizações. As empresas remotas podem reduzir os custos gerais relacionados com o espaço de escritório, serviços públicos e comodidades no local, uma vez que há menos funcionários presentes no escritório em qualquer momento. Esta abordagem também reduz os custos com aluguel, energia e suprimentos. As economias estendem-se aos subsídios de transporte e despesas de mudança, enquanto a melhoria na atração e retenção de talentos ajuda a minimizar os custos de recrutamento e rotatividade.

O treinamento de gerentes para a liderança híbrida envolve: Desenvolver habilidades de comunicação: aprimore suas habilidades para gerenciar equipes remotas e presenciais de maneira eficaz Oferecer treinamento tecnológico: familiarize-os com ferramentas que oferecem suporte à colaboração remota e presencial Promover a inclusão: promova práticas para garantir que todos os membros da equipe se sintam valorizados e engajados Incentivar a flexibilidade: adapte os estilos de liderança para acomodar diversas preferências e necessidades de trabalho