Como negociar um horário de trabalho híbrido ou remoto (dicas e estratégias)

6 de 10 trabalhadores desejam um ambiente de trabalho híbrido, e um terço deseja trabalho totalmente remoto.

Nos últimos anos, o trabalho híbrido e totalmente remoto se tornou uma necessidade. A pandemia reformulou nossa visão do escritório tradicional, provando que flexibilidade em onde e como trabalhamos pode ser produtiva e sustentável.

As empresas também estão reconhecendo cada vez mais os benefícios dos acordos flexíveis, como a economia de custos e o aumento da satisfação dos funcionários. No entanto, pedir essa flexibilidade pode parecer intimidador.

Daí surge a pergunta: Como negociar com sucesso um horário de trabalho flexível com seu chefe? Como você pode apresentar com confiança um caso de acordo de trabalho híbrido que beneficie você e seu empregador?

Felizmente, essa é uma habilidade que você pode dominar. Com as estratégias certas, você pode garantir a liberdade de trabalhar onde se sente mais confortável e, ao mesmo tempo, garantir que seu desempenho continue sendo de alto nível.

Neste artigo, discutimos como negociar o trabalho híbrido ou remoto como um profissional.

Estratégias para negociar um trabalho híbrido ou remoto em tempo integral

Ao solicitar trabalho remoto ou híbrido, faça questão de destacar seu bom desempenho juntamente com as necessidades atuais e em evolução da equipe.

Aqui estão algumas dicas sobre como negociar o trabalho híbrido com seu empregador:

Analise seus requisitos

Antes de começar a negociar, é fundamental entender suas necessidades. Comece analisando o que o trabalho híbrido ou remoto significa para você. Além disso, pense em suas responsabilidades pessoais.

Para começar, tente responder a estas perguntas:

Você precisa de um número específico de dias remotos por semana?

Está querendo fazer a transição para um cargo remoto em tempo integral?

Existem obrigações familiares ou compromissos pessoais que tornam o trabalho remoto essencial?

Você está buscando flexibilidade para se concentrar no seu bem-estar?

Seu objetivo é reduzir o deslocamento para o trabalho e trabalhar no conforto de sua casa (ou em qualquer outro lugar)?

É fundamental entrar em detalhes e esclarecer suas preferências em relação ao ambiente de trabalho, horas e **equilíbrio entre trabalho e vida pessoal .

Ter clareza sobre suas motivações o ajudará a comunicar suas necessidades de forma mais eficaz. Com esses detalhes em mente, crie uma lista de seus itens essenciais. Isso o ajudará a planejar melhor suas negociações.

Dica profissional: Organize sua lista com Bloco de notas ClickUp . Você pode anotar pontos rapidamente, criar listas de verificação, editá-las, acessá-las pelo telefone e convertê-las em tarefas rastreáveis.

Acesse suas anotações de qualquer lugar e a qualquer momento com o ClickUp Notepad

Saiba seu valor

Quando você entende o seu valor dentro da empresa, sabe o quanto pode se beneficiar durante as negociações. Isso requer uma avaliação honesta de sua posição e do mérito que você oferece à organização.

Pergunte a si mesmo: Que habilidades ou conhecimentos você oferece que o diferenciam? Você sempre apresentou um bom desempenho, cumpriu prazos ou foi além de suas responsabilidades?

Identificar seus pontos fortes é fundamental para apresentar um caso convincente de flexibilidade. Você pode destacar suas realizações para mostrar que é um funcionário dedicado que continuará contribuindo com valor, independentemente de onde trabalhe

Lembre-se de que saber o seu valor não significa apenas entender o seu valor para o empregador; trata-se também de reconhecer o mercado de trabalho e suas opções. Se outras empresas do seu setor oferecem a flexibilidade que você deseja, você tem poder de negociação.

Faça sua pesquisa

Conhecimento é tudo ao negociar um trabalho flexível. Portanto, pesquise as políticas atuais da sua empresa sobre trabalho híbrido ou remoto. Verifique se algum de seus colegas já negociou esses acordos. Se sim, tente saber como eles abordaram a conversa e o resultado.

Além disso, pesquise como cargos semelhantes em seu setor abordam o trabalho remoto ou híbrido políticas de trabalho híbrido . As empresas estão oferecendo isso como um benefício padrão? **Se o seu conjunto de habilidades estiver em demanda e outras empresas estiverem oferecendo flexibilidade, você terá um caso mais forte para apresentar ao seu empregador.

Além disso, tente encontrar dados sobre produtividade em ambientes híbridos ou remotos. Diversos relatórios destacam os benefícios do trabalho remoto, como aumento da produtividade, maior envolvimento dos funcionários e economia de custos para as empresas.

Isso ajudará a convencer seus empregadores atuais e potenciais de que sua solicitação não se trata apenas de preferência pessoal; é uma medida estratégica que também beneficiará a empresa.

Escolha o momento certo

O momento certo desempenha um papel crucial no sucesso de qualquer negociação, e pedir trabalho híbrido ou remoto não é exceção. Escolher o momento certo para apresentar sua solicitação pode afetar significativamente a forma como ela será recebida.

Considere os seguintes aspectos:

Seu desempenho

É melhor abordar seu gerente atual ou possível empregador quando ele estiver mais propenso a ser receptivo. Por exemplo, depois de concluir um projeto importante, receber feedback positivo ou durante uma avaliação de desempenho, você estará em uma posição privilegiada para discutir seus acordos de trabalho flexíveis.

Nesses momentos, suas contribuições estão frescas na mente do empregador, o que aumenta a probabilidade de ele considerar sua solicitação favoravelmente.

Situação da empresa

Considere a situação geral da empresa. Se a sua organização estiver prosperando ou se concentrando na retenção de funcionários, ela poderá ver sua solicitação como parte de um esforço mais amplo para apoiar e reter os melhores talentos.

No entanto, se a empresa estiver passando por um período desafiador, como uma reestruturação ou cortes no orçamento, talvez não seja o melhor momento para solicitar flexibilidade adicional.

Faça um plano claro

Munido de todos os detalhes necessários, é hora de planejar suas negociações. Ter um plano claro e bem pensado demonstrará seu compromisso em fazer o acordo funcionar e garantirá ao seu empregador que você considerou todos os aspectos da transição.

Descreva como planeja trabalhar enquanto estiver trabalhando remotamente ou em um modo híbrido. Pense nas tarefas diárias e nas reuniões de equipe que exigem presença pessoal e desenvolva uma estratégia para gerenciá-las.

Por exemplo, se sua função envolve reuniões frequentes, proponha um cronograma para check-ins virtuais regulares. Se a colaboração for fundamental, sugira o uso de ferramentas híbridas de comunicação no local de trabalho como ClickUp, Slack ou Zoom para se manter conectado.

Comunique-se com sua equipe remota para discussões e compartilhe atualizações em tempo real usando o ClickUp Chat

Leia também: 30 melhores ferramentas de trabalho remoto para colaboração remota

Entenda a posição de seu empregador

Primeiro, tente entender a posição do seu empregador em relação ao trabalho no escritório. Embora você possa saber o que quer, reservar um tempo para considerar as coisas do ponto de vista do seu empregador pode aumentar muito suas chances de sucesso.

Quando você tiver informações suficientes, considere por que seu empregador pode resistir ao trabalho híbrido ou remoto. Receios quanto à diminuição da produtividade, falhas na comunicação ou o possível impacto na coesão da equipe podem ser motivos.

Coloque-se no lugar do seu empregador e pense nos possíveis desafios que ele enfrenta ao gerenciar uma equipe remotamente.

Se ele nunca gerenciou trabalhadores remotos antes, talvez não tenha certeza de como manter a supervisão ou garantir que os prazos sejam cumpridos. Se a empresa opera tradicionalmente em um local de trabalho físico, ela pode se preocupar com a mudança cultural que o trabalho híbrido ou remoto representa.

Depois de identificar as possíveis preocupações, você pode adaptar sua proposta para abordá-las diretamente. Por exemplo, se a produtividade for uma preocupação, venha preparado com dados que mostrem como o trabalho remoto pode melhorar o foco e a eficiência. Se a comunicação for um ponto problemático, proponha check-ins regulares, reuniões por vídeo ou ferramentas de colaboração que possam ajudar a manter o fluxo de informações.

Dica profissional: Use Cérebro ClickUp para pesquisar ideias, fazer brainstorming ou até mesmo escrever e aperfeiçoar seus planos de negociação. Experimente vários prompts para determinar como negociar e se preparar para diferentes cenários. Defina o tom de sua proposta e edite-a e verifique a ortografia para dar o melhor de si nas negociações.

Escreva e edite seu plano de negociação usando o ClickUp Brain

Faça um teste

Uma maneira eficaz de aliviar as preocupações de seu empregador é propor um período de teste para o trabalho híbrido ou remoto. Sugira começar com um período de tempo limitado, como três meses, durante os quais você trabalhará remotamente em tempo integral para demonstrar que esse acordo funciona bem para ambas as partes.

Esse período de teste permite que você prove que pode manter ou até mesmo melhorar sua produtividade e comunicação ao trabalhar remotamente. Isso também dá ao seu empregador uma sensação de segurança, sabendo que o acordo não é permanente se não funcionar como esperado.

Durante o período de teste, não deixe de acompanhar seu desempenho. Meça sua produção, participação em reuniões e comunicação para mostrar resultados concretos no final do período. Se o teste for bem-sucedido, você terá um caso sólido para tornar o acordo permanente.

Use ferramentas como Rastreamento de tempo do ClickUp para documentar se você é capaz de concluir suas tarefas mais rapidamente em uma configuração híbrida ou o quanto sua produtividade melhorou.

Rastreie com precisão cada minuto de seu dia de trabalho e meça a produtividade com o ClickUp Time Tracking

Dica profissional: Preocupado em manter sua produtividade alta durante o período de teste? Use nossa lista abrangente de hacks para trabalhar em casa para elevar sua produtividade a um novo patamar.

Use ferramentas para trabalhar em casa

Use ferramentas para trabalhar em casa para criar um plano estruturado de negociação e garantir seu sucesso. O ClickUp é uma ferramenta de produtividade e gerenciamento de tarefas que o ajudará a se manter organizado, produtivo e em sincronia, independentemente de onde você trabalhe. ClickUp para equipes remotas oferece recursos abrangentes para definir e acompanhar metas compartilhadas, colaboração contínua, gerenciamento de base de conhecimento e muito mais para garantir que todos estejam na mesma página.

Veja como aproveitá-lo durante sua execução de teste (e após a transição):

Definir a prioridade da tarefa usando o ClickUp Tasks

UsarTarefas do ClickUp para planejar, organizar e colaborar em qualquer projeto. Defina níveis de prioridade para cada tarefa, adicione o tipo de tarefa, personalize o status da tarefa, vincule arquivos ou tarefas relacionadas e acompanhe o progresso facilmente

AproveiteDashboards personalizáveis do ClickUp para ter uma visão clara do progresso do projeto, das cargas de trabalho e dos cronogramas. Você pode melhorar sua produtividade pessoal (e obter provas para mostrar ao seu empregador!), controlar o tempo e as horas faturáveis, criar painéis de projetos e muito mais

Visualize tarefas e fluxos de trabalho da maneira que melhor se adapte ao seu estilo de trabalho usandoMais de 15 visualizações do ClickUpcomo Lista, Quadro, Calendário e Gantt

Selecione entre vários tipos de metas com o ClickUp Goals

Crie metas compartilhadas ou pessoais comMetas do ClickUp. O ClickUp Goals permite que você defina metas mensuráveis e acompanhe seu progresso automaticamente. Você pode definir metas numéricas, monetárias ou verdadeiro/falso, adicionar descrições e até mesmo compartilhar suas metas com seu gerente

Colabore com os membros da sua equipe usandoDocumentos do ClickUp. Edite documentos em tempo real com seus colegas, marque-os com comentários, anexe itens e converta textos em tarefas rastreáveis com facilidade

Integre o ClickUp com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Slack e Zoom, para se comunicar com a sua equipe em suas preferênciasferramentas de colaboração remota

Leve sua comunicação para o próximo nível com o ClickUp Clips

UtilizeClipes ClickUp para gravar vídeos, compartilhar gravações de tela, dar feedback e comunicar-se claramente com seus colegas

Resuma documentos e informações, automatize tarefas repetitivas, escreva e-mails e obtenha insights para melhorar sua produtividade com o ClickUp Brain

Fique flexível

A negociação é uma via de mão dupla. Embora você possa ter uma ideia específica do que deseja, esteja aberto a concessões. Por exemplo, se seu empregador hesitar em aprovar o trabalho remoto em tempo integral, proponha um acordo de trabalho híbrido com dias específicos no escritório.

Isso também mostrará sua disposição para colaborar e encontrar uma solução que funcione para ambas as partes. Talvez você não consiga tudo o que deseja de imediato, mas mostrar que está aberto a negociações aumenta suas chances de se aproximar da configuração ideal ao longo do tempo.

Lembre-se, ser flexível não significa se acomodar - significa ser estratégico. Às vezes, encontrar um meio-termo pode levar ao sucesso a longo prazo.

Você pode usar modelos de plano de trabalho como Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp para ajudar seu empregador a monitorar seu progresso no trabalho de qualquer lugar e a qualquer momento. Desde a definição de expectativas, acompanhamento do progresso e medição do desempenho, este modelo pode ajudá-lo a criar um plano abrangente para a transição para o trabalho remoto.

Modelo de plano de trabalho remoto do ClickUp

Suas visualizações avançadas para planejamento e acompanhamento de tarefas incluem:

Work Timeline View: Planeje detalhadamente e acompanhe o progresso das tarefas com eficiência

Planeje detalhadamente e acompanhe o progresso das tarefas com eficiência Work Activities View: Faça brainstorming com sua equipe e armazene ideias e planos de projetos

Faça brainstorming com sua equipe e armazene ideias e planos de projetos Work Progress View: Monitore a conclusão e o progresso das tarefas com detalhes como datas de vencimento

Monitore a conclusão e o progresso das tarefas com detalhes como datas de vencimento Project Heads View: Atribua tarefas aos membros da equipe e acompanhe o progresso delas

Considere trabalhos remotos

Embora cada vez mais empresas estejam fazendo a transição para o trabalho híbrido e totalmente remoto, algumas ainda não estão convencidas de seus benefícios. Isso pode ser devido à natureza do trabalho ou à quantidade de trabalho ou interrupções necessárias para uma transição tranquila.

Os candidatos a emprego estão pedindo cada vez mais horários de trabalho flexíveis, e muitas empresas agora oferecem posições totalmente remotas como opção padrão. Portanto, talvez você consiga encontrar uma boa oportunidade de trabalho remoto.

Faça uma pesquisa de emprego minuciosa e entre em contato com profissionais de sua área que trabalham remotamente. Se você encontrar um empregador que se encaixe bem - que se alinhe com seus valores e ofereça a flexibilidade que você procura -, talvez seja a hora de fazer uma mudança.

Ouça o que Sarah McKinney, engenheira líder sênior da SkylineWeb Solutions, tem a dizer sobre a ajuda do ClickUp para trabalhar remotamente:

O trabalho remoto é simplificado com o ClickUp, que nos ajuda a gerenciar todos os nossos projetos em qualquer lugar e a qualquer momento. Podemos facilmente atribuir tarefas, definir prioridades, monitorar projetos e colaborar, tudo em uma única plataforma.

Sarah McKinney, engenheira líder sênior, SkylineWeb Solutions

Dica profissional: Lembre-se de que é essencial defender seu acordo de trabalho ideal e flexível para promover um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Negociar o que lhe convém pode levar a um estilo de vida mais saudável e produtivo, aumentar sua satisfação no trabalho, reduzir o esgotamento e permitir que você prospere tanto profissional quanto pessoalmente.

Como negociar o trabalho remoto durante uma entrevista?

Está se perguntando como negociar o trabalho em casa durante a fase de entrevista do processo de contratação? Também temos uma resposta para isso! Negociar o trabalho remoto durante uma entrevista é uma tarefa delicada, mas factível.

As etapas envolvidas são semelhantes às que discutimos acima. Por exemplo, você precisa pesquisar a cultura da empresa, identificar sua política de trabalho remoto ou híbrido e muito mais. A principal diferença está na forma como você conduz a conversa, já que não trabalhou com o empregador antes.

Aqui estão as coisas que você deve lembrar:

Entenda a política de trabalho remoto da empresa: Antes do início do processo de entrevista, pesquise a posição da empresa em relação ao trabalho remoto. Verifique o site, os anúncios de emprego e as avaliações dos funcionários em plataformas como o Glassdoor

Antes do início do processo de entrevista, pesquise a posição da empresa em relação ao trabalho remoto. Verifique o site, os anúncios de emprego e as avaliações dos funcionários em plataformas como o Glassdoor Tempo para sua solicitação: Não comece com a solicitação de trabalho remoto, pois isso pode passar a mensagem de que essa é sua prioridade em relação ao trabalho em si. Em vez disso, concentre-se em se vender como o candidato ideal. Destaque suas habilidades, experiência e adequação à empresa. Depois de demonstrar seu valor, você terá mais poder de negociação

Não comece com a solicitação de trabalho remoto, pois isso pode passar a mensagem de que essa é sua prioridade em relação ao trabalho em si. Em vez disso, concentre-se em se vender como o candidato ideal. Destaque suas habilidades, experiência e adequação à empresa. Depois de demonstrar seu valor, você terá mais poder de negociação Enquadre o trabalho remoto como um benefício para a empresa: Posicione o trabalho remoto não apenas como uma preferência pessoal, mas como um benefício para a empresa. Explique como ele pode aumentar a produtividade e melhorar o foco e como um horário mais flexível permite que você forneça resultados de alta qualidade

Posicione o trabalho remoto não apenas como uma preferência pessoal, mas como um benefício para a empresa. Explique como ele pode aumentar a produtividade e melhorar o foco e como um horário mais flexível permite que você forneça resultados de alta qualidade Demonstre sua capacidade de trabalhar remotamente: Se você já trabalhou remotamente antes, compartilhe suas histórias de sucesso. Fale sobre como manteve a produtividade, administrou seu tempo e permaneceu conectado com sua equipe

Se você já trabalhou remotamente antes, compartilhe suas histórias de sucesso. Fale sobre como manteve a produtividade, administrou seu tempo e permaneceu conectado com sua equipe Faça as perguntas certas: Quando surgir o tópico da flexibilidade, faça perguntas perspicazes para entender suas expectativas. Você pode perguntar: "Como a equipe costuma colaborar?" ou "Que ferramentas vocês usam para se manterem conectados?" Isso indica que você é proativo em relação à manutenção da comunicação e da produtividade, independentemente da sua localização

Quando surgir o tópico da flexibilidade, faça perguntas perspicazes para entender suas expectativas. Você pode perguntar: "Como a equipe costuma colaborar?" ou "Que ferramentas vocês usam para se manterem conectados?" Isso indica que você é proativo em relação à manutenção da comunicação e da produtividade, independentemente da sua localização Conheça seu resultado final: Antes de ir para a entrevista, tenha uma compreensão clara do que você está disposto a aceitar. Você está aberto a um horário de trabalho híbrido ou o trabalho totalmente remoto não é negociável? Conhecer seus limites o ajuda a permanecer firme sem parecer excessivamente rígido. No entanto, lembre-se de que a flexibilidade de sua parte pode levar a um acordo melhor a longo prazo

**Leia também 15 dicas de home office para aumentar a produtividade do trabalho remoto

Suavize sua transição para o trabalho híbrido com o ClickUp

A negociação para o trabalho remoto híbrido ou em tempo integral é um processo estratégico que pode afetar significativamente sua carreira e sua vida pessoal. Portanto, é necessário considerar cuidadosamente suas necessidades profissionais e as preocupações de seu empregador.

Alavancar ferramentas de trabalho híbridas como o ClickUp em suas conversas estratégicas para expandir a visão da sua organização sobre colaboração on-line e acompanhamento do progresso. Independentemente de você trabalhar em um escritório ou em casa, o ClickUp facilita a comunicação contínua, ajuda a gerenciar tarefas e definir metas, além de fornecer insights valiosos por meio de painéis e relatórios.

Ao integrá-lo à sua rotina de trabalho, você pode manter a eficiência e garantir que o trabalho remoto seja tão ou mais eficaz do que estar no escritório. Acesse esses benefícios e muito mais em inscrevendo-se gratuitamente hoje mesmo!