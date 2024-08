14 Hacks para trabalhar em casa e aumentar a produtividade

O espaço de trabalho tradicional se transformou significativamente após a pandemia, com muitas empresas adotando o modelo híbrido ou totalmente remoto. Trabalhar remotamente aumenta a produtividade, ajuda a manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e economiza tempo.

Não é de se admirar que 98% dos trabalhadores dizem que querem trabalhar remotamente pelo menos em parte do tempo. Mas trabalhar em casa também tem seus desafios. Ele pode levar ao esgotamento, dificultar o contato com os colegas de trabalho e até mesmo afetar seus limites.

É por isso que compilamos neste blog os melhores hacks para trabalhar em casa. Esses hacks o ajudarão a superar os desafios do trabalho remoto e garantirão que você aproveite ao máximo o seu tempo.

Os desafios de trabalhar em casa

Antes de discutir os melhores hacks de trabalho em casa para ajudá-lo a se manter produtivo, vamos examinar rapidamente alguns desafios comuns associados ao trabalho em casa. 🏠

Esgotamento

De acordo com um Relatório de pesquisa da Forbes Advisor em um relatório de pesquisa da Forbes Advisor, 69% dos trabalhadores remotos relataram que se sentem esgotados pelas ferramentas de comunicação digital. A enxurrada constante de notificações do Slack, e-mails, chamadas do Zoom e ligações telefônicas pode afetar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e causar fadiga mental durante o trabalho remoto.

Dificuldade em estabelecer limites

Separar a vida profissional da vida pessoal torna-se um desafio quando você trabalha em casa, pois não há separação física entre o espaço de trabalho e o espaço pessoal. Muitos trabalhadores remotos também trabalham demais e se sentem pressionados a estar constantemente acessíveis devido à falta de rotina e de horários de trabalho definidos.

Falta de conexão com os colegas de trabalho

A falta de interações face a face torna difícil a conexão com seus colegas de trabalho. Em longo prazo, isso geralmente leva a sentimentos de isolamento, solidão e saúde mental precária, pois os trabalhadores remotos perdem os aspectos sociais de um ambiente de escritório.

Mais distrações

Às vezes, a casa pode ser um lugar movimentado com muitas distrações. Você pode ter outros membros da família trabalhando ao seu lado, amigos e familiares podem aparecer, e pode haver tarefas domésticas e crianças para cuidar. Isso pode afetar sua produtividade e impedir que você se concentre no trabalho.

Hacks para trabalhar em casa e aumentar a produtividade remotamente

Aqui estão os melhores hacks de trabalho em casa para aumentar sua produtividade e superar esses desafios:

1. Designe um espaço de trabalho

via: Sem exibição Trabalhar no sofá ou na cama parece atraente. Mas lembre-se de que eles são inimigos de sua produtividade, pois sua mente os associa a relaxamento e diversão. Você precisa de um espaço de trabalho separado para criar um limite físico entre o trabalho e a casa.

Crie um espaço de trabalho dedicado que o coloque em uma mentalidade voltada para o trabalho, seja um quarto vago ou um pequeno canto na sala de estar. Aqui estão alguns dicas para seu escritório em casa :

Instale seu espaço de trabalho próximo a uma janela que lhe proporcione ar fresco e sunlight☀️

Mantenha seu espaço de trabalho longe da cozinha, da sala de estar ou de uma janela que dê para uma rua movimentada se você se distrai facilmente

Trabalhe com o que você tem. Se não tiver um cômodo livre, coloque uma cadeira e uma mesa de trabalho em um canto do seu quarto

Adquira móveis ergonômicos (incluindo teclados ergonômicos) para o seu escritório em casa se você ficar desconfortável depois de ficar sentado por longos períodos

Opte por uma mesa de pé se precisar mudar de ritmo com frequência

2. Otimize seu espaço de trabalho

Você já tem um espaço de trabalho designado. Ótimo! Mas será que ele realmente funciona para você? É fundamental criar um espaço de trabalho condutivo ao trabalho e à produtividade. A primeira maneira de fazer isso é mantê-lo limpo e sem bagunça. Você também pode fazer o seguinte para otimizá-lo ainda mais:

Adicione um pouco de vegetação ao seu espaço com plantas que filtram o ar e aumentam a produção de oxigênio🪴

Mantenha uma garrafa grande de água por perto para que você se lembre de beber água regularmente

Ilumine-o com suas peças favoritas. Adicione uma obra de arte, um pouco de tinta ou qualquer coisa que o energize

Mantenha um tocador de música e um quadro branco na parede, se necessário

Ajuda ter um escritório exclusivo 🙂 Tenho alguns amigos que têm mesas na sala de estar e reclamam da produtividade! Vou ter que dar uma olhada no Lista de reprodução Brain Food no Spotify !

Spencer Herlong, usuário do ClickUp

3. Criar uma rotina

Um benefício significativo de trabalhar em casa é a flexibilidade de definir seu horário de trabalho e trabalhar quando quiser. Entretanto, esse benefício pode rapidamente se tornar um desafio se você não conseguir estabelecer uma rotina consistente. Uma boa rotina é a chave para tornar seu dia produtivo.

Defina seu horário de trabalho e usar um aplicativo de horário de trabalho para fazer sua programação diária. Ter uma programação lhe dá previsibilidade e garante que seu dia seja bem estruturado.

Faça sua programação diária e adicione rapidamente tarefas não programadas ao seu calendário usando o ClickUp

Comece com um ritual matinal que marque o início de seu dia de trabalho. Pode ser fazer café ou até mesmo uma caminhada rápida. Para terminar o dia, revise tudo o que você realizou e programe o dia seguinte.

E, por fim, não se esqueça de ter uma noite inteira de sono. Um cérebro bem descansado ajuda você a manter o foco e a ter um dia mais feliz.

4. Faça pausas regulares

Trabalhar em casa significa que você passa a maior parte do tempo sentado em sua mesa e trabalhando. No entanto, ficar sentado o dia todo é terrível para seu corpo e sua produtividade.

Por isso, é fundamental fazer intervalos regulares. Alongue o corpo, faça ioga, caminhe, descanse os olhos, regue as plantas e desconecte-se do trabalho. Até mesmo uma pausa de 10 minutos permite que você rejuvenesça sua mente. Você também pode tirar um breve cochilo durante o dia para reforçar sua energia, se necessário.

A atividade física é um dos melhores hacks para trabalhar em casa que evita o esgotamento, melhora o foco e faz maravilhas para a produtividade. Portanto, faça dos intervalos regulares uma parte permanente de sua programação. E se você precisar de lembretes, use um ferramenta de trabalho remoto para configurar lembretes para fazer pausas frequentes.

5. Use uma ferramenta de produtividade

Veja seu progresso e o trabalho pendente de uma só vez com o ClickUp Dashboard

Um dos melhores hacks para trabalhar em casa é usar um ferramenta para trabalhar em casa para organizar e gerenciar seu dia de trabalho. Utilize aplicativos de organização serviços de comunicação, sistemas de gerenciamento de tarefas e modelos de produtividade .

Muitos ferramentas de colaboração remota permitem que as equipes trabalhem de forma independente e, ao mesmo tempo, permaneçam bem conectadas. No entanto, se o uso de aplicativos diferentes para finalidades diferentes parecer cansativo, considere usar uma ferramenta de produtividade tudo em um como o ClickUp. Veja como usar ClickUp para equipes remotas para transformar sua experiência de trabalho em casa:

Escreva mais rápido, obtenha resumos rápidos e encontre respostas para suas perguntas com o ClickUp Brain

Trabalhe sem problemas com o Docs: Crie, organize e compartilhe documentos de projetos com oClickUp Docsadicione páginas e subpáginas, formate-as e estilize-as como desejar, defina permissões para controlar o acesso e adicione colaboradores. Você também pode converter documentos usados com frequência em modelos. Adicione arquivos e vincule seus documentos a fluxos de trabalho

Crie, organize e compartilhe documentos de projetos com oClickUp Docsadicione páginas e subpáginas, formate-as e estilize-as como desejar, defina permissões para controlar o acesso e adicione colaboradores. Você também pode converter documentos usados com frequência em modelos. Adicione arquivos e vincule seus documentos a fluxos de trabalho Aproveite o poder da IA: Cérebro ClickUp é o assistente de IA definitivo. Faça perguntas sobre seu trabalho em qualquer lugar do ClickUp, automatize tarefas e atualizações de progresso, crie rapidamente uma variedade de conteúdo e muito mais

Cérebro ClickUp é o assistente de IA definitivo. Faça perguntas sobre seu trabalho em qualquer lugar do ClickUp, automatize tarefas e atualizações de progresso, crie rapidamente uma variedade de conteúdo e muito mais Brainstorm coletivamente: Colabore remotamente com sua equipe para fazer um brainstorming de novas ideias usandoQuadros brancos ClickUp e mapas mentais. Isso ajuda a incluir todos na ideação, independentemente do local

Colabore remotamente com sua equipe para fazer um brainstorming de novas ideias usandoQuadros brancos ClickUp e mapas mentais. Isso ajuda a incluir todos na ideação, independentemente do local Permaneça na mesma página: Remoto não precisa significar não alinhado. As equipes usamMetas do ClickUp para definir e monitorar metas individuais e de equipe e criar responsabilidade. Os líderes de equipe podem usar oModelo de plano de trabalho remoto para monitorar o progresso do projeto de trabalhadores remotos em qualquer lugar e definir expectativas e funções

Crie um plano de transição abrangente para seus funcionários usando o modelo de plano de trabalho remoto

Organize-se: Mantenha todo o seu trabalho otimizado comTarefas do ClickUpcrie tarefas e subtarefas a partir de suas metas, documentos e comentários e acompanhe-as usando uma variedade devisualizações personalizáveis *Visualize o progresso: Acompanhe o seu progresso e o da sua equipe e analise as tarefas pendentes - tudo em um único olhar com visualizações personalizáveis e compartilháveisPainéis do ClickUp *Reduzirtroca de contexto**Integre o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos, incluindo Zoom, Slack, Google Agenda, Google Drive, Dropbox e Loom, para que você não precise ficar alternando entre as telas

Mantenha todo o seu trabalho otimizado comTarefas do ClickUpcrie tarefas e subtarefas a partir de suas metas, documentos e comentários e acompanhe-as usando uma variedade devisualizações personalizáveis *Visualize o progresso: Acompanhe o seu progresso e o da sua equipe e analise as tarefas pendentes - tudo em um único olhar com visualizações personalizáveis e compartilháveisPainéis do ClickUp *Reduzirtroca de contexto**Integre o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos, incluindo Zoom, Slack, Google Agenda, Google Drive, Dropbox e Loom, para que você não precise ficar alternando entre as telas Economize tempo: Acesse uma vasta biblioteca de aplicativos de produtividade pré-criados emodelos de gerenciamento de projetos para começar a trabalhar rapidamente

6. Bloqueie o tempo de foco Bloqueio de tempo é um dos nossos hacks favoritos para trabalhar em casa. Pesquisas comprovam que dedicar toda a sua atenção a uma tarefa específica é o que traz os melhores resultados. Portanto, reserve um tempo em sua agenda para se concentrar no trabalho que exige energia e concentração. Faça disso uma parte permanente de sua agenda, como os intervalos.

Você pode fazer muito quando dedica tempo ininterrupto a uma tarefa específica. Portanto, certifique-se de que não haja interrupções, nem mesmo para uma mensagem. Para bloquear melhor o tempo, use Modelo de bloqueio de tempo do ClickUp .

Monitore suas atividades passadas, atuais e futuras com o modelo de bloqueio de tempo

O modelo permite que você acompanhe suas reuniões, bloqueie o tempo de foco, entenda as dependências das tarefas e evite o excesso de agendamento. Você também pode alocar tempo para descanso e recarga usando-o.

7. Crie um equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Alcançar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal pode se tornar um desafio quando seu espaço de trabalho é sua casa. No entanto, é essencial estabelecer algumas regras e limites. Aqui estão as coisas a fazer:

Estabeleça horários fixos de trabalho, por exemplo, das 9 às 17 horas ou das 10 às 18 horas. Pare de trabalhar quando seu dia de trabalho terminar

Crie sua programação diária usando oVisualização do calendário no ClickUp e defina lembretes recorrentes com o Reminders

Comunique seu horário de trabalho à sua família e peça a eles que não o incomodem durante esse período

Se tiver filhos morando com você, tente planejar seu trabalho de acordo com os horários deles

Comunique-se com os membros da sua equipe quando não estiver disponível para conversar. A maneira mais simples de fazer isso é definir seu status como "ocupado" na ferramenta de comunicação da equipe ou desativar as notificações durante esse período

Mantenha esses limites também em seu tempo livre. Não responda a notificações ou mensagens relacionadas ao trabalho fora de seu horário de trabalho, a menos que haja realmente uma emergência

Seja flexível. Embora seja fundamental criar uma rotina, seja flexível o suficiente para alterá-la quando for necessário

💡 Featured: **Chris Cunningham **Chris Cunningham, nosso diretor de marketing social, tem uma visão interessante sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

8. Vista-se para o sucesso

Uma das melhores coisas de trabalhar em casa é que você pode trabalhar de pijama. No entanto, e se disséssemos que essa também é a pior coisa para sua produtividade?

Trabalhar de pijama, na cama ou no sofá é um grande não. Isso ocorre porque seu cérebro associa essas coisas com relaxamento e sono. Portanto, vista-se para o sucesso, mesmo que você não tenha nenhuma reunião virtual agendada.

Faça disso uma parte de sua rotina. Vestir-se com roupas de trabalho e completar seu ritual matinal torna-se um sinal de que seu dia de trabalho começou. E, ao final do dia de trabalho, volte a vestir seu pijama confortável e relaxe.

Isso também o ajuda a se desligar mentalmente do trabalho. Novamente, isso não significa que você deve usar roupas de trabalho diariamente. Dê a si mesmo uma pausa sempre que achar necessário.

9. Faça refeições saudáveis

O trabalho remoto geralmente leva a pular o almoço, pois você não tem seus amigos do escritório lembrando-o de que é hora do almoço ou porque você comeu lanches não saudáveis ao longo do dia enquanto trabalhava.

Em vez disso, programe uma pausa para o almoço para se recalibrar e respirar um pouco do trabalho. Coma refeições saudáveis que o manterão energizado. Para aquelas pontadas de fome aleatórias, tenha sempre à mão um lanche saudável (frutas, nozes, homus, iogurte grego etc.). E não se esqueça de se manter hidratado. 🥤

Bloqueie os horários de almoço e garanta que isso não afete sua agenda de trabalho usando a opção Google Agenda - Integração com o ClickUp

10. Faça um plano B

Trabalhar em casa de forma eficiente requer uma dependência da tecnologia. Infelizmente, a tecnologia e as ferramentas podem não ser confiáveis, com interrupções repentinas, problemas de WiFi, etc. Portanto, crie um plano B para quando você inevitavelmente enfrentar isso.

Aqui estão as possíveis etapas a serem incluídas nesse plano de backup:

Prepare um plano de ação para o que você fará em cada cenário provável

Se houver previsão de falta de energia, prepare um backup de emergência para sua tecnologia e conectividade com a Internet

Adquira um plano de dados móveis para o caso de problemas de WiFi

Tenha um computador ou tablet de backup pronto para o caso de algo acontecer com sua máquina habitual

Use serviços e ferramentas on-line para fazer backup de seus dados e garantir que você não perca seus documentos ou arquivos em uma interrupção

Identifique alguns espaços de trabalho conjunto ou cafés onde você possa trabalhar, caso não possa trabalhar em sua casa por qualquer motivo

11. Mude seu espaço de vez em quando

Mude seu espaço de trabalho de tempos em tempos para quebrar a monotonia. Vá a uma cafeteria local, encontre um espaço de coworking ou visite a biblioteca. Você também pode trabalhar ao lado de um amigo ou em um parque. A escolha é sua!

Mudar seu ambiente de trabalho faz maravilhas para sua criatividade e foco. Isso também melhora seu humor e permite que você se comunique com pessoas de fora da sua família.

12. Conecte-se com seus colegas

Realize reuniões e colabore de forma eficiente, independentemente de sua localização, com o ClickUp

Trabalhar em casa limita sua interação com colegas de trabalho, muitas vezes levando ao isolamento e à solidão. Portanto, é fundamental permanecer conectado com seus colegas de trabalho e amigos. Atualmente, muitas empresas incentivam isso para manter seus funcionários remotos felizes e engajados.

Reserve um tempo em sua agenda para interações pessoais com sua equipe. Participe de atividades on-line de formação de equipes e faça pausas para o café virtuais. Compartilhe histórias, experiências, anedotas pessoais e coisas aleatórias para se conectar com outras pessoas. Você pode usar ferramentas de colaboração virtual como o ClickUp para se conectar com seus colegas em tempo real.

Reúna-se com sua equipe em uma chamada de vídeo (você pode iniciar chamadas Zoom no ClickUp ) para uma pausa para o café, jogar jogos divertidos e enviar mensagens usando Bate-papo do ClickUp .

Você também pode se comunicar de forma assíncrona em documentos, arquivos e tarefas com comentários e menções @.

13. Evite a procrastinação e as distrações

O Focus Mode no ClickUp Docs ajuda você a se concentrar em uma parte de uma tarefa de cada vez e o mantém produtivo

A procrastinação se torna incrivelmente fácil no conforto de sua casa, especialmente porque você tem muitas distrações. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para evitar a distração:

Dividir as tarefas que parecem ser muito pesadas em partes pequenas e gerenciáveis

Minimize as distrações, como televisão e mídia social. Se você tem o hábito de responder a mensagens de texto em minutos, ative o modo de foco do seu telefone

Você também pode usar o modo de foco ao trabalhar no Docs no ClickUp para manter as distrações afastadas

Informe os membros de sua família ou colegas de apartamento sobre seu horário de trabalho

Use música para abafar o ruído de fundo

Use fones de ouvido com cancelamento de ruído para manter o foco se a música não for o seu forte

Defina horários específicos para verificar seus e-mails e mensagens de texto

Use aplicativos como Forest ou BlockSite para se manter longe de sites que causam distração

14. Recompense-se após uma semana produtiva

Os seres humanos prosperam com a apreciação e o reforço. Portanto, recompense-se com algo de que goste após uma semana bem-sucedida e produtiva. Visite seu lugar favorito, reúna-se com seus amigos ou faça qualquer coisa que você goste.

Isso o reforçará e motivará a trabalhar duro na próxima semana. Isso também ajudará a recarregar suas baterias e aumentará a interação social.

**Aqui está sua lista de hacks para trabalhar em casa, resumida

Crie um espaço de trabalho dedicado

Otimize-o para aumentar a produtividade

Estabeleça uma rotina consistente

Inclua intervalos para recarregar as energias

Use ferramentas para se organizar melhor

O bloqueio de tempo ajuda

Crie limites entre o trabalho e a vida pessoal

Vista-se bem

Alimente-se bem e hidrate-se

Tenha um plano de backup para falhas tecnológicas

Experimente diferentes ambientes de trabalho

Conecte-se com os colegas

Minimize as distrações

Recompense-se e motive-se

Seu caminho para a produtividade no mundo remoto

Trabalhar em casa é uma tendência que parece estar se fortalecendo em todo o mundo. Os funcionários adoram seus muitos benefícios, incluindo economia de tempo e dinheiro, melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional e muito mais. Ele tem seu quinhão de desafios, que podem ser enfrentados com inteligência.

Os hacks para trabalhar em casa explorados neste artigo o ajudarão a aproveitar melhor o seu dia de trabalho. Designar um espaço de trabalho, criar uma rotina, concentrar-se em sua saúde, estabelecer limites e conectar-se com seus colegas de trabalho pode tornar o trabalho em casa mais divertido e produtivo.

Uma ferramenta de gerenciamento de trabalho como o ClickUp pode ser seu parceiro ideal. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e torne seu dia de trabalho remoto mais produtivo.

FAQs

**Qual é o seu melhor hack pessoal de trabalho remoto?

Fazer intervalos regulares é um dos melhores hacks de trabalho remoto. Isso dá ao seu cérebro algum tempo para relaxar e rejuvenescer. Você também pode usar esse tempo para movimentar seu corpo e mudar de posição.

Como posso passar o tempo trabalhando em casa?

É melhor fazer um cronograma ao trabalhar em casa. Um cronograma ajuda a estruturar seu dia, dá previsibilidade e evita que você perca tarefas e trabalhos cruciais.

Como posso tornar agradável o trabalho em casa?

Torne sua experiência de trabalho em casa agradável cuidando de seu corpo, tomando sol e adicionando plantas e decoração divertida ao seu espaço de trabalho. Você também pode criar uma lista de reprodução "hora de trabalhar" e programar um horário para atividades de que goste, como uma caminhada.