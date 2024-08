Como liderar em um ambiente de trabalho híbrido

Os funcionários adoram ter autonomia para escolher de onde e quando trabalhar. Um modelo de trabalho híbrido permite isso.

De acordo com uma pesquisa da Gallup, 53% dos empregos nos EUA são híbridos . Embora esse modelo seja elogiado por melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ele apresenta alguns desafios exclusivos para os líderes de equipe.

Por exemplo, você pode se perguntar como garantir a coordenação perfeita entre os funcionários locais e remotos, avaliar seus desempenhos ou estabelecer linhas claras de comunicação.

Neste artigo, abordaremos alguns dos principais desafios na liderança de equipes híbridas e como lidar com eles. Também compartilharemos dicas práticas para manter seus funcionários motivados e felizes em um ambiente híbrido.

O modelo de liderança híbrida

A liderança híbrida é a característica de gerenciar com eficácia equipes e departamentos que trabalham juntos em ambientes de trabalho variados. Ela combina habilidades remotas e presenciais. Estratégias de liderança multifuncional em modelos de trabalho híbridos adotam uma abordagem flexível para evitar a ambiguidade e o desinteresse em tais ambientes de trabalho.

Embora as equipes híbridas já existam há algum tempo, houve um boom considerável nesse espaço após a pandemia. Isso significa que muitos líderes agora lideram equipes híbridas e remotas sem experiência prévia. Naturalmente, é provável que surjam problemas.

De acordo com a McKinsey, os líderes híbridos "enfrentam uma atmosfera de ambiguidade principalmente porque têm "visibilidade limitada das cargas de trabalho e dos processos" de seus funcionários. Isso exige que os líderes se esforcem ao máximo para garantir aos funcionários que:

Eles estão sendo ouvidos

Fazem parte de uma equipe

Seus resultados são mais importantes do que os processos pessoais que eles estabelecem para realizar o trabalho

Isso também exige que os líderes deem mais ênfase a:

Cultura: Manutenção de uma cultura clara e transparente que se alinhe às metas de negócios e promova visibilidade, apoio e empatia

Manutenção de uma cultura clara e transparente que se alinhe às metas de negócios e promova visibilidade, apoio e empatia Pessoas: Inclusão e flexibilidade são os pilares do trabalho híbrido. Isso exige que você se concentre nas necessidades exclusivas de seus funcionários e tome medidas proativas para resolver problemas. Também é essencial fazer com que tanto os funcionários híbridos quanto os de escritório sintam que são iguais em todos os aspectos

Inclusão e flexibilidade são os pilares do trabalho híbrido. Isso exige que você se concentre nas necessidades exclusivas de seus funcionários e tome medidas proativas para resolver problemas. Também é essencial fazer com que tanto os funcionários híbridos quanto os de escritório sintam que são iguais em todos os aspectos Tecnologia: Aferramentas certas podem fazer a diferença. Seus funcionários precisam se comunicar, colaborar, compartilhar ideias e fazer com que sua presença seja sentida. Invista em um software que facilite uma colaboração eficaz e significativa

Aferramentas certas podem fazer a diferença. Seus funcionários precisam se comunicar, colaborar, compartilhar ideias e fazer com que sua presença seja sentida. Invista em um software que facilite uma colaboração eficaz e significativa Processos: Repense seus processos off-line, estando aberto a ideias novas e inovadoras. Mantenha os processos flexíveis e, ao mesmo tempo, concentre-se nos resultados; não importa o que aconteça, nunca despreze a transparência, a propriedade e a disciplina

Repense seus processos off-line, estando aberto a ideias novas e inovadoras. Mantenha os processos flexíveis e, ao mesmo tempo, concentre-se nos resultados; não importa o que aconteça, nunca despreze a transparência, a propriedade e a disciplina Aprendizado contínuo: Adotar arranjos de trabalho híbridos significa adaptação contínua com base no que funciona e no que não funciona

Os desafios da liderança no trabalho híbrido: Os 5Cs

O trabalho híbrido não é uma solução "plug-and-play". Os desafios que uma empresa enfrenta podem não ser os mesmos que a sua. Diretora do Instituto Lauder, Martine Haas propõe os 5Cs como uma ótima maneira de avaliar, compreender e superar a maioria dos desafios que o impedem de criar um local de trabalho híbrido próspero. Vamos ver quais são esses desafios dos 5Cs:

Comunicação

Podem surgir problemas de comunicação devido a estruturas hierárquicas, horários de trabalho diferentes, idioma ou diferenças culturais. Quando esses problemas são transferidos para um ambiente de trabalho híbrido, eles tendem a se multiplicar.

De acordo com um pesquisa com mais de 8.000 funcionários representativos realizada pela Gallup, 23% dos funcionários identificaram a redução da comunicação multifuncional como um dos principais desafios do trabalho híbrido. Além disso, 21% dos funcionários acham mais difícil coordenar cronogramas de trabalho, tarefas e prazos.

Os desafios tecnológicos, combinados com a falta de experiência dos funcionários com a tecnologia de comunicação remota - e com os níveis de conforto ao falar por meio de uma tela em vez de cara a cara -, podem prejudicar seu fluxo de trabalho se não forem verificados.

Coordenação

Um ambiente de trabalho híbrido apresenta muito mais desafios de coordenação do que um ambiente de escritório. O risco aqui é chamado de "linhas de falha" - rachaduras que podem se formar rapidamente entre os que trabalham em um escritório e os que trabalham remotamente.

Pense da seguinte forma: O esforço necessário para incluir os colegas de equipe remotos significa que eles geralmente perdem conversas curtas e improvisadas e decisões menores tomadas pela equipe do escritório. Com o tempo, isso se torna um hábito e, de repente, os funcionários remotos podem se ver fora do circuito de conversas maiores e decisões mais importantes.

É como perder a reunião matinal habitual antes de compartilhar as atualizações do projeto.

Conexão

Conectar-se com seus colegas pode ser difícil quando se trabalha remotamente. Alguns funcionários raramente se manifestam em reuniões virtuais, enquanto os recém-chegados podem ter dificuldade para quebrar o gelo.

Os locais de trabalho híbridos também correm o risco de criar um ambiente de ' **Clube VIP ' daqueles que se sentem centrais e comprometidos com sua organização e um 'grupo externo' que se sente desconectado do trabalho e da vida social.

A falta de conexão pode levar à redução da produtividade e ao aumento do atrito. Isso é apoiado pelo fato de que 24% dos funcionários identificaram relações de trabalho prejudicadas com colegas de trabalho como um dos principais desafios do trabalho híbrido.

Criatividade

O trabalho remoto tem o potencial de colocar em risco a criatividade em dois níveis - criatividade coletiva e criatividade individual. A parte da criatividade coletiva é bastante óbvia.

As reuniões via Zoom, pelo menos inicialmente, talvez não consigam substituir as conversas fluidas, as barras laterais e o fluxo livre de ideias que acontece quando os funcionários se envolvem pessoalmente.

Trabalhar sozinho por semanas também pode prejudicar a criatividade dos indivíduos devido à falta de conversas espontâneas com os colegas sobre tópicos tão triviais quanto decorações peculiares na mesa ou tão sérios quanto uma nova ideia revolucionária. Muitos trabalhadores podem até sentir falta do trajeto diário e do ar fresco.

A maioria de nós precisa de uma mistura de tempo sozinho e agitação social para manter a criatividade fluindo. Quando o aspecto social de um local de trabalho físico é removido, pode ser difícil liberar seu lado criativo.

Cultura 32% dos funcionários se sentem menos conectados à cultura de sua organização quando se envolvem em trabalho híbrido. Isso se deve ao fato de que trabalhar em casa pode ser isolante, especialmente para os novos funcionários que ingressam em sua empresa.

Eles podem simplesmente não ter conhecimento do que funciona melhor para sua organização e para a "cultura" e os valores gerais da empresa

Eles podem se sentir perdidos e sem um senso de direção, especialmente em comparação com os colegas que trabalham no escritório

Sem a inculcação adequada dessas normas culturais, até mesmo a comunicação pode ser difícil, muito menos a conexão com colegas de vários departamentos, equipes e localizações geográficas.

Além disso, as equipes remotas enfrentam muitos outros desafios. Há muito menos espaço para os funcionários formarem relacionamentos interpessoais sólidos e há grandes chances de interpretações errôneas e ambiguidade.

Os funcionários remotos também podem se sentir ignorados, com sentimentos de descontentamento e por não serem tão valorizados ou "informados" quanto os funcionários do escritório.

Liderando equipes virtuais de forma eficaz em um modelo híbrido

Em meio aos desafios associados aos modelos de trabalho híbridos, torna-se essencial reimaginar as estratégias de liderança que geram confiança. Aqui estão algumas estratégias de liderança que você pode utilizar como líder de uma equipe híbrida.

Priorize os resultados em vez das horas

Ao liderar uma força de trabalho híbrida, é ideal adotar uma mentalidade voltada para os resultados em vez de se concentrar em horas de trabalho rígidas e inflexíveis.

**Talvez você não precise ter um sistema de relógio de ponto que meça o tempo que um funcionário passa no escritório. Em vez disso, seu foco deve estar nos resultados, ou seja, se suas equipes cumprem suas metas e tarefas dentro dos prazos.

defina metas acionáveis e acompanhe-as usando o ClickUp Goals_

Isso exige que você priorize a coordenação, a comunicação e a transparência em vez de horários de trabalho rígidos. A ideia é definir metas inequivocamente claras para suas equipes híbridas e tomar medidas proativas para cumpri-las.

O ClickUp, o popular software de gerenciamento de projetos, vem com Metas do ClickUp e Tarefas do ClickUp para ajudá-lo a definir e acompanhar as metas dos funcionários híbridos. Com esses recursos, você pode definir metas acionáveis, medir seu progresso e acompanhar de perto quem está fazendo o quê e quando.

Com o ClickUp Goals, as equipes podem definir objetivos com descrições detalhadas, datas de vencimento e metas mensuráveis, facilitando a manutenção da responsabilidade de uma equipe híbrida. Você também pode dividir metas grandes em tarefas gerenciáveis e definir metas específicas para facilitar o cumprimento delas.

Adicionar vários responsáveis e observadores a uma tarefa para garantir um fluxo de trabalho claro e linear que promova total transparência e propriedade.

Personalize seu gerenciamento de tarefas, acompanhamento de projetos e visualização de fluxo de trabalho com Mais de 15 visualizações do ClickUp

Criar uma cultura de trabalho híbrida positiva

Como líderes de locais de trabalho híbridos, vocês devem tomar medidas para criar uma cultura híbrida positiva, marcada pela abertura a ideias, colaboração, comunicação e pelo respeito à individualidade e ao processo de pensamento de cada pessoa.

Use softwares de colaboração como ClickUp Docs para permitir que os membros escrevam e registrem suas ideias, colaborem na documentação do projeto e façam anotações, tudo dentro da poderosa plataforma de gerenciamento de tarefas do ClickUp.

Colabore na documentação do projeto e trabalhe em conjunto em tempo real usando o ClickUp Docs

Você também pode usar o Quadros brancos ClickUp para esboçar juntos diferentes esboços e ideias de projetos e lançar tarefas diretamente de suas sessões de brainstorming. Os quadros brancos podem ser acessados de qualquer lugar, de modo que os membros da sua equipe remota e no escritório possam colaborar de forma síncrona quando necessário.

Adicione tarefas e documentos ao ClickUp Whiteboard e conecte ideias ao seu trabalho

Além disso, implemente as seguintes estratégias para ajudar no processo:

Utilização das ferramentas de comunicação corretas: Escolha as ferramentas de comunicação corretas para manter todos conectados e romper os silos de comunicação. Implemente programações de eventos e reuniões bem planejadas para que todos os membros possam ter tempo para participar e contribuir com suas contribuições

Escolha as ferramentas de comunicação corretas para manter todos conectados e romper os silos de comunicação. Implemente programações de eventos e reuniões bem planejadas para que todos os membros possam ter tempo para participar e contribuir com suas contribuições Promover a união e a colaboração da equipe: Só trabalho e nenhuma diversão fazem com que seus funcionários não queiram ficar. Incentive o entrosamento da equipe por meio de formatos como sessões virtuais de bebedouro, jogos divertidos ou até mesmo testes de perguntas e respostas usando dados do local de trabalho. Por exemplo, quantos negócios fechamos no mês passado? ou qual foi nossa meta no último trimestre?

Só trabalho e nenhuma diversão fazem com que seus funcionários não queiram ficar. Incentive o entrosamento da equipe por meio de formatos como sessões virtuais de bebedouro, jogos divertidos ou até mesmo testes de perguntas e respostas usando dados do local de trabalho. Por exemplo, quantos negócios fechamos no mês passado? ou qual foi nossa meta no último trimestre? Promoção da inclusão e da equidade: Certifique-se de que tudo o que acontece no escritório seja comunicado simultaneamente aos funcionários remotos. Para isso, é necessário garantir que sua equipe crie e armazene documentação ou gravações claras e abrangentes - de reuniões, planos de projetos, metas anuais e trimestrais ou qualquer informação relevante - em um formato de fácil acesso. O ClickUp é a ferramenta ideal para isso

Manter a autonomia e a responsabilidade

Capacite sua equipe para se tornar melhor tomadora de decisões. Seja generoso com a responsabilidade e a autoridade no ambiente de trabalho híbrido. Isso ajudará a promover um senso de propriedade, melhorando automaticamente a produtividade.

Dê as boas-vindas a novas ideias e lembre-se de dar a propriedade e o crédito a quem é devido. Quando você dá aos membros da equipe a liberdade de experimentar e tomar suas próprias decisões, você está estimulando colaboração e solução criativa de problemas . Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp é uma excelente maneira de definir funções e responsabilidades claras e manter a responsabilidade por cada ação.

O modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp foi criado para ajudá-lo a organizar e gerenciar as tarefas da sua equipe.

A visualização da agenda no modelo permite planejar e estruturar reuniões de equipe com eficiência. Para o foco departamental, utilize a visualização Agenda por departamento para otimizar o tempo de todos. Por fim, fique por dentro do progresso e das tarefas de cada departamento com a abrangente visualização Status por departamento.

Esse modelo também permite que você:

Planejar e supervisionar projetos com clareza

Comunicar claramente as tarefas e responsabilidades aos membros da equipe

Garantir o alinhamento da equipe em relação às principais prioridades para o sucesso coletivo

Use modelos como o DAC

O gerenciamento de equipes remotas ou híbridas exige uma abordagem ligeiramente diferente para a tomada de decisões eficazes. O modelo DAC, por exemplo, envolve direção, alinhamento e comprometimento. Vamos detalhá-lo:

Direção: Certifique-se de que os membros da sua equipe estejam de acordo e cientes dos objetivos da equipemetas e estratégias gerais da equipe *Alinhamento: Certifique-se de que os departamentos, as equipes e os membros com tarefas e funções diferentes, porém interconectadas, estejam ativamente coordenados entre si em tarefas importantes. Use ferramentas comoVisualização de bate-papo do ClickUp para se comunicar com membros da equipe e departamentos diretamente do seu espaço de trabalho

Comunique-se perfeitamente e compartilhe arquivos no bate-papo com o ClickUp's Chat View.

Comprometimento: Os membros da sua equipe têm um forte comprometimento e se sentem responsáveis pelo sucesso da empresa? Ou eles estão mais focados no crescimento pessoal? No caso dos primeiros, você precisa trabalhar para envolver e inspirar as pessoas, construir confiança e criar um senso de propriedade e responsabilidade

Envolver-se na expansão de limites

Como líder de uma equipe híbrida, você deve ser capaz de colaborar além das fronteiras . Você deve se sentir à vontade para entrar em contato com diferentes departamentos e níveis hierárquicos, partes interessadas externas e outros grupos relevantes e coordenar-se com eles em diferentes distâncias ou fusos horários para realizar o trabalho.

Isso significa estabelecer e garantir conectividade 24 horas por dia para equipes locais e externas, comunicação contínua entre você e outros membros da equipe e um sistema eficaz que rompa silos e mantenha todos na mesma página.

Embora isso nem sempre seja possível, você pode obter uma conectividade quase perfeita com um esforço genuíno e seguindo as várias dicas discutidas neste artigo.

**Entenda como o conhecimento flui em sua organização e identifique lacunas e oportunidades em ambientes virtuais e presenciais

Incentive os funcionários a se envolverem em comportamentos colaborativos e de expansão de fronteiras por meio de treinamento, incentivos e promoções , garantindo que isso não seja visto como um estresse adicional

, garantindo que isso não seja visto como um estresse adicional Crie redes multifuncionais dentro da organização para garantir que você entenda o panorama geral e as conexões entre os grupos

**Faça experiências com sessões de "almoço e aprendizado"

As sessões de "almoço e aprendizado" virtuais ou presenciais oferecem um ambiente descontraído e informal para que os funcionários de diferentes departamentos interajam e se conectem pessoalmente.

Ao se envolverem em discussões informativas ou divertidas, os colegas podem romper os silos departamentais, promover o respeito mútuo e construir relações de trabalho mais fortes. Essas sessões incentivam a polinização cruzada de ideias, levando a uma maior colaboração e inovação em toda a organização.

Promova uma mentalidade de aprendizado contínuo

Em última análise, a liderança híbrida tem a ver com fazer experimentos e estar aberta à inovação. Você precisa testar constantemente quais abordagens funcionam melhor para a sua equipe e quais são claramente proibidas. Também é importante estar aberto ao feedback e aceitar que você pode cometer erros.

Trate cada "experimento" fracassado como uma oportunidade de aprendizado. A cada trimestre, experimente novas abordagens de gerenciamento de projetos ou de colaboração. Em seguida, obtenha o feedback dos funcionários sobre o que eles acham. Continue com os modelos que geram resultados e abandone tudo o que não der certo.

Avaliando o desempenho em um modelo de trabalho híbrido

Um modelo de trabalho híbrido é muito mais dinâmico do que um modelo tradicional. Por exemplo, você, como líder da equipe, terá relativamente menos visibilidade das atividades diárias dos seus funcionários. Você pode cair na armadilha de favorecer involuntariamente um funcionário que vai ao escritório com mais frequência. Embora o preconceito possa não ser intencional, ele pode ter um forte efeito negativo sobre a cultura do local de trabalho e a experiência do funcionário.

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar o desempenho dos funcionários e gerenciar as avaliações.

Para evitar preconceitos inconscientes, você precisa de um sistema abrangente que o mantenha consciente e vigilante. É aqui que Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp se destaca. Ele fornece uma breve descrição do desempenho de um funcionário no final de um projeto para que você possa dar a ele um feedback construtivo, objetivo e em tempo real.

Além disso, você pode monitorar o desempenho diário da sua equipe examinando o sistema de rastreamento visualizado que acompanha o ClickUp Goals e o ClickUp Tasks.

De modo geral, você precisa estar ciente do que está acontecendo, mas também evitar microgerenciar sua equipe. Confie neles, dê-lhes autonomia e monitore o desempenho deles durante todo o projeto. É assim que você avalia o desempenho em um modelo híbrido.

Otimize seus modelos de trabalho híbridos com o ClickUp

À medida que o modelo de trabalho híbrido se torna mais popular entre funcionários e empresas, você precisa estar preparado para ele.

A mudança mais importante acontece em sua mentalidade. Mude sua perspectiva de uma estrutura orientada por horas de trabalho para uma orientada por metas. Entenda como você pode aproveitar espaços de trabalho flexíveis e horários de trabalho flexíveis para atrair os melhores talentos e manter sua equipe em sua melhor forma produtiva.

Para fazer isso, experimente os recursos de definição de metas e controle de tarefas, as ferramentas de comunicação e colaboração e os modelos do ClickUp. Eles criam o ecossistema perfeito para liderar com intenção em um local de trabalho híbrido.

Registre-se no ClickUp e elimine a lacuna de comunicação nas equipes híbridas.