Liderança eficaz de equipes multifuncionais

O que vem à sua mente quando você ouve a palavra "multifuncional"?

Acabamos imaginando a (in)famosa tripulação de Ocean's Eleven, em que cada membro traz habilidades e experiências exclusivas para a missão - do planejamento estratégico à proeza tecnológica.

Assim como em um assalto, os projetos dentro de uma empresa são bem-sucedidos quando as pessoas contribuem com conhecimentos especializados para um objetivo compartilhado. No entanto, muitas vezes isso é mais difícil do que os filmes querem fazer crer.

Na realidade, muitas equipes multifuncionais têm dificuldades para funcionar.

De acordo com um estudo da Harvard Business Review, 75% das equipes multifuncionais não funcionam efetivamente. Mas o fato surpreendente é que as equipes multifuncionais com sólida governança ou apoio da liderança tiveram uma taxa de sucesso de 76%!

Portanto, você pode ver que não o estamos desencorajando a liderar uma equipe multifuncional. Gostaríamos que você soubesse como fazer essas equipes funcionarem.

Por isso, reunimos todas as dicas e recursos de que você precisa para liderar bem uma equipe multifuncional. Também listamos 10 habilidades essenciais que você deve adquirir para promover uma mudança fundamental na dinâmica da sua equipe atual ao fazer o upgrade para uma equipe multifuncional estrutura.

Definindo a liderança da equipe multifuncional

Equipe multifuncional liderança de equipe refere-se à capacidade de um gerente de direcionar e coordenar membros da equipe com diferentes conhecimentos funcionais para atingir objetivos compartilhados.

Ao contrário de uma equipe tradicional, específica de uma função - por exemplo, onde cada pessoa em um departamento de vendas é um executivo de vendas (independentemente do cargo) - uma equipe multifuncional consiste em pessoas de diferentes departamentos, como operações, vendas, logística, marketing e finanças, que lidam com uma tarefa específica ou um projeto em conjunto.

A liderança multifuncional enfatiza a facilitação da colaboração, o gerenciamento de tensões, o alinhamento das contribuições a um objetivo comum e a modelagem de comportamentos construtivos da equipe para obter o melhor de um grupo multidisciplinar.

**Algumas atividades de liderança multifuncional altamente recomendadas

Gerencie o sistema e não as pessoas

Seja paciente, seja humilde

Use seu poder com sabedoria e sem preconceitos

Assuma diretamente os desafios do sistema

Desenvolva fortes habilidades de comunicação

Esteja preparado para a probabilidade do improvável e para as surpresas no caminho

A importância da liderança de equipes multifuncionais

Vamos entender o papel que os líderes de equipes multifuncionais desempenham para tornar essas equipes eficazes:

Estabelecimento da ordem: Um líder de equipe ajuda a estabelecer diretrizes sobre metas e tarefas, bem como a estratégia necessária para atingir essas metas, mantendo as equipes focadas

Um líder de equipe ajuda a estabelecer diretrizes sobre metas e tarefas, bem como a estratégia necessária para atingir essas metas, mantendo as equipes focadas Gerenciar a complexidade: Os desafios atuais exigem percepções de várias disciplinas. Engenheiros, profissionais de marketing e designers precisam falar a mesma língua, e um líder multifuncional habilidoso atua como intérprete

Os desafios atuais exigem percepções de várias disciplinas. Engenheiros, profissionais de marketing e designers precisam falar a mesma língua, e um líder multifuncional habilidoso atua como intérprete Incentivar a inovação na diversidade: Novas perspectivas levam a novas ideias. Os líderes de equipes multifuncionais ajudam as equipes a inovar, promovendo a colaboração e eliminando os silos

Novas perspectivas levam a novas ideias. Os líderes de equipes multifuncionais ajudam as equipes a inovar, promovendo a colaboração e eliminando os silos Manter-se ágil: A adaptação às mudanças do mercado exige uma equipe ágil. Os líderes de equipes multifuncionais simplificam a tomada de decisões e a execução, fazendo com que as equipes avancem com foco aprimorado

A adaptação às mudanças do mercado exige uma equipe ágil. Os líderes de equipes multifuncionais simplificam a tomada de decisões e a execução, fazendo com que as equipes avancem com foco aprimorado Aumento do envolvimento dos funcionários: Sentir-se valorizado e ouvido incentiva os membros da equipe. A liderança empática permite que as equipes multifuncionais aumentem o moral e o engajamento e promovam um melhor desempenho

Desafios de liderar equipes multifuncionais

As equipes multifuncionais geralmente levam a resultados incríveis. Entretanto, liderar uma equipe desse tipo pode ser uma tarefa e tanto. Isso é especialmente verdadeiro se os membros da equipe estiverem acostumados com a cultura organizacional de hierarquia existente.

Vamos dar uma olhada no que você terá de enfrentar ao fazer a transição:

Compromissos existentes: Os líderes de equipe devem selecionar cuidadosamente o melhor desempenho de cada departamento. No entanto, é importante entender que os indivíduos estão envolvidos em outros projetos/tarefas. Eles podem estar comprometidos com um projeto ou com um gerente de linha, o que significa que talvez não optem por equipes multifuncionais

Os líderes de equipe devem selecionar cuidadosamente o melhor desempenho de cada departamento. No entanto, é importante entender que os indivíduos estão envolvidos em outros projetos/tarefas. Eles podem estar comprometidos com um projeto ou com um gerente de linha, o que significa que talvez não optem por equipes multifuncionais Conflitos e metas conflitantes: Conflitos dentro de uma equipe ou com outras equipes podem causar sérias consequências para o resultado de um projeto. Você deve entender os conflitos de todas as partes interessadas envolvidas e fornecer uma solução com base no que é adequado para a empresa

Conflitos dentro de uma equipe ou com outras equipes podem causar sérias consequências para o resultado de um projeto. Você deve entender os conflitos de todas as partes interessadas envolvidas e fornecer uma solução com base no que é adequado para a empresa Uma breve queda na produtividade: A conversão de uma equipe funcional em uma equipe multifuncional acarreta custos para a organização, incluindo uma possível queda na produtividade durante os primeiros dias. Evite definir metas irrealistas para os membros da equipe, pois isso pode afetar negativamente a produtividade, a qualidade do trabalho e o desempenho sob estresse

Habilidades essenciais para a liderança de equipes multifuncionais

Ao assumir uma função de liderança de equipe multifuncional, você precisa destas habilidades essenciais para ter sucesso.

1. Comunicação

Estudos mostram que a comunicação eficaz pode aumentar a produtividade no local de trabalho em 20-25% . A comunicação deficiente, por outro lado, pode causar um grande retrocesso em seu projeto ou meta.

Sua comunicação deve incluir, mas não se limitar a, pensamentos, metas, marcos e expectativas. Forneça uma plataforma de comunicação aberta entre os membros da equipe para que expressem suas preocupações e discutam ideias e resoluções para a solução de problemas.

Use estratégias de comunicação eficazes para quebrar o gelo entre os membros da equipe. Isso criará um ambiente em que as ideias poderão prosperar. ClickUp uma ferramenta multifuncional de colaboração em equipe, pode ajudá-lo aqui. Use ClickUp Chat para compartilhar atualizações com os membros da equipe em tempo real e mantê-los motivados. As menções com @ e a opção de manter os bate-papos públicos para maior visibilidade o ajudarão a transmitir informações importantes aos membros da sua equipe, sejam elas específicas de tarefas ou de projetos.

Use o ClickUp Chat para manter a comunicação multifuncional sem esforço

2. Pensamento sistêmico

O pensamento sistêmico muda o foco dos componentes individuais (departamentos, funções) para os relacionamentos interconectados dentro da equipe e da organização mais ampla.

Como as decisões em uma área funcional têm um impacto em cascata nas outras, você deve ser capaz de prever os desafios que podem surgir no futuro.

Da mesma forma, você deve reconhecer oportunidades para aproveitar e ajustar a estratégia geral.

Os silos geralmente ocultam problemas subjacentes, como desequilíbrios de poder ou padrões de comunicação pouco claros. Use o pensamento sistêmico para expor e abordar essas dinâmicas para otimizar o funcionamento geral da equipe.

Além disso, oriente e incentive os membros da sua equipe a obter conjuntos de habilidades alinhados aos objetivos do projeto.

Ao centralizar o conhecimento de equipes diferentes, Documentos do ClickUp o ajudarão a desenvolver e refinar uma perspectiva sistêmica. Use o Docs para criar um repositório compartilhado de informações relevantes para todas as equipes, como diretrizes, pesquisas, insights e práticas recomendadas. Isso o ajudará a criar conhecimento organizacional que qualquer pessoa pode pesquisar e acessar facilmente.

Você também pode usar esse recurso para estabelecer diretrizes para alinhar as metas da sua equipe com as metas da organização.

Use o ClickUp Docs para criar wikis e recursos e adicioná-los a qualquer espaço de trabalho

Complemente o Docs com Mapas mentais do ClickUp e diagramas para mapear as relações entre metas, equipes e fluxos de trabalho em um nível de sistema. A documentação de processos entre funções no Docs também tornará as dependências mais visíveis e estimulará a colaboração.

3. Conhecimento interpessoal

Ser experiente em termos interpessoais não se trata apenas de esbanjar charme e usar o dom da palavra. Trata-se de ler a sala, criar um relacionamento e navegar pela complexa dinâmica social em uma equipe diversificada.

Engenheiros, designers, profissionais de marketing - cada grupo de pessoas fala uma língua diferente. O que inspira um designer pode desmotivar um engenheiro. O conhecimento interpessoal ajuda você a entender essas nuances de comunicação e a criar confiança entre as disciplinas.

Você deve se sintonizar com as necessidades e aspirações individuais, usando abordagens adequadas para aproveitar todo o potencial de cada membro da equipe. Crie um espaço seguro para um feedback honesto a fim de permitir o aprendizado e o aprimoramento contínuos.

Essa habilidade o ajuda a lidar com perspectivas diferentes, mediar conflitos de forma construtiva e incentivar a solução colaborativa de problemas.

Faça reuniões individuais com os membros da sua equipe em intervalos regulares para entender o que os motiva e o que dificulta o progresso deles. Você pode usar Modelo de reunião individual do ClickUp para acompanhar as funções, as expectativas e o feedback dos membros da sua equipe - tudo organizado em um só lugar. Isso o ajudará a criar relacionamentos interpessoais sólidos com os membros da sua equipe e a alinhá-los às atualizações, prioridades e metas.

Gerencie suas reuniões individuais com os membros da equipe usando o modelo 1-on-1 do ClickUp

4. Recursos

Os orçamentos dos projetos são finitos e o tempo é sempre curto. Por isso, todo líder multifuncional precisa pensar com os próprios pés. Ao se deparar com um desafio, reutilize ferramentas de outro departamento, aproveite a experiência dos membros da equipe ou negocie soluções alternativas com parceiros externos.

Aproveite os recursos internos subutilizados ou as soluções de crowdsourcing da equipe quando enfrentar uma crise.

Como um líder cheio de recursos, veja as limitações como possíveis alavancas. Transforme um corte no orçamento em uma oportunidade de simplificar processos ou transforme um prazo não cumprido em uma experiência de aprendizado para a equipe.

Use estratégias eficazes de colaboração em equipe para superar obstáculos e inspirar sua equipe.

5. Inteligência emocional

Ao trabalhar com pessoas com diferentes conjuntos de habilidades e formações profissionais, você certamente enfrentará diferentes tipos de problemas que lhe serão comunicados de forma diferente.

Nesses casos, a inteligência emocional o ajudará a reconhecer e gerenciar suas emoções e as emoções dos membros da sua equipe. Você só pode ter empatia com os outros quando entende as necessidades deles e oferece orientação e apoio conforme necessário.

Desenvolva a inteligência emocional com Modelo de plano de ação de inteligência emocional do ClickUp . Identifique áreas de melhoria, defina metas e acompanhe seu progresso para entender melhor sua equipe. Ao permitir a análise de diferentes tipos de emoções e conscientizá-lo do impacto delas no desempenho, esse modelo o ajudará a se tornar mais autoconsciente e a criar parcerias produtivas com sua equipe.

Acompanhe o progresso de seu QE (quociente emocional) por meio do Modelo de Plano de Ação de Inteligência Emocional do ClickUp

6. Tomada de decisões

Um líder deve ter habilidades impecáveis de tomada de decisão para superar qualquer obstáculo. Isso é ainda mais importante para um líder de equipe multifuncional devido à diversidade de habilidades e conhecimentos da equipe.

Imagine o seguinte: Você é o gerente de produto responsável pelo GTM (go-to-market) de um novo produto que exige coordenação entre as equipes de engenharia, marketing e vendas. A equipe de engenharia está defendendo o adiamento do lançamento em um mês para adicionar mais recursos. No entanto, a equipe de marketing já programou uma grande feira comercial e uma campanha publicitária em torno da data planejada. A equipe de vendas está preocupada com o fato de que um atraso perderá um período crucial de vendas antes do final do trimestre.

Como líder multifuncional, cabe a você fazer uma chamada decisiva para resolver o impasse e manter o projeto em andamento. O que você deve fazer?

Você deve estar preparado para ponderar as perspectivas de cada grupo, analisar o contexto do mercado e avaliar os riscos de cada curso de ação alternativo.

Ferramentas como Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp do ClickUp o ajudará a analisar as opções em profundidade e a determinar o que parece certo para a equipe e o projeto. Prepare KPIs para tomar decisões informadas que impulsionem o sucesso do projeto e a eficiência da equipe com as informações corretas.

Realize uma análise SWOT acionável com o modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp para tomar decisões informadas

7. Trabalho em equipe

Como as equipes multifuncionais têm membros com diferentes estilos de trabalho se a empresa não estiver funcionando em conjunto, talvez não tenha a mesma visão ou as mesmas ideias. Como líder, é sua responsabilidade garantir o alinhamento organizacional de todos os membros em direção a uma meta específica e que eles possam colaborar para cumprir as tarefas em questão.

Isso envolve sub-habilidades como responsabilidade, propriedade das decisões e das consequências e contato com outros membros da equipe cuja experiência é vital para atingir a meta. Detecção de colaboração do ClickUp do ClickUp foi criado para equipes multifuncionais que frequentemente exigem que os membros da equipe trabalhem juntos em um único documento.

Ao permitir a edição colaborativa em tempo real, ele permite que você saiba quem está trabalhando em quê, reflete as edições e atualizações das informações instantaneamente e elimina o caos e as idas e vindas da colaboração assíncrona. A edição conjunta e a troca de feedback instantâneo também ajudam a acelerar a tomada de decisões.

Torne o trabalho em conjunto livre de problemas com o ClickUp Collaboration Detection

8. Habilidades organizacionais

Como você está reunindo especialistas de diferentes departamentos, como finanças, operações, vendas e marketing, a organização eficaz desempenha um papel fundamental.

Uma cultura de trabalho caótica pode colocar pressão desnecessária sobre sua equipe. Como líder, é sua responsabilidade gerenciar as operações de forma eficaz. Você pode usar qualquer software de gerenciamento de operações para garantir um alinhamento claro de tarefas e responsabilidades individuais com metas abrangentes, obter uma visão geral rápida das tarefas atribuídas e entender o status do progresso em um piscar de olhos.

Uma ferramenta que oferece uma abordagem holística do projeto é o Visualizações do ClickUp . Visualize seu trabalho da maneira que preferir, pois ele oferece suporte a listas, quadros e visualizações de calendário. Você pode personalizar ainda mais as visualizações do projeto com um mapa mental, rastreador de atividades, linha do tempo e rastreador de carga de trabalho, entre outros.

Simplifique as tarefas e use o ClickUp Views adaptável para aumentar a produtividade

9. Objetivos claros

Definição de objetivos claros objetivos do projeto é fundamental para medir o desempenho geral da sua equipe.

Esses são os resultados que seus clientes usariam para verificar o fluxo de trabalho realizado e estimar o cronograma para a conclusão do projeto. A definição de metas também ajuda a alocar adequadamente recursos como mão de obra, maquinário, capital, esforços e tempo, levando à conclusão bem-sucedida do projeto.

Como líder de uma equipe multifuncional, você pode definir metas SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado) metas de projeto usar um projeto anterior ou semelhante como referência e encontrar a melhor estratégia de definição de metas.

Use Metas do ClickUp para definir metas e acompanhá-las em tempo real. Tudo o que você precisa fazer é criar tarefas de acordo com os objetivos do projeto, definir cronogramas e metas mensuráveis e acompanhar o progresso.

Acompanhe o progresso da sua equipe com o ClickUp Goals

10. Resolução de conflitos

Os conflitos são certos quando pessoas de diversos departamentos trabalham juntas em uma equipe unida. Isso ocorre porque cada pessoa traz sua perspectiva e processo de pensamento exclusivos para a mesa.

Como líder de uma equipe multifuncional, você deve estar aberto às perspectivas de todas as partes em conflito e tentar ativamente resolvê-los para melhorar a qualidade do trabalho dinâmica da equipe . Os conflitos podem ser pessoais, sociais ou profissionais. Independentemente da natureza, você é responsável por lidar com a situação e resolvê-la para evitar dilemas futuros.

O não tratamento de um conflito pode afetar a produtividade ou tornar o ambiente de trabalho tóxico.

A melhor maneira de avaliar as perspectivas das partes envolvidas em um conflito é analisar como ele afeta o resultado do projeto ou da meta e ser justo com ambas as partes.

Munido dessas habilidades, você será capaz de romper impasses e impulsionar prioridades estratégicas em diferentes áreas de especialização. Elas o ajudarão a desenvolver uma liderança decisiva para gerenciar equipes multifuncionais.

Modelos de liderança de equipes multifuncionais

Assim como nós temos formulários para ajudar as equipes de software acelerar as tarefas, há modelos de liderança de equipes multifuncionais que o ajudarão a colocar em prática essas habilidades e princípios.

1. Modelo de projeto multifuncional ClickUp

Acompanhe um projeto multifuncional com o modelo de projeto multifuncional do ClickUp

Manter o controle de um projeto multifuncional é um desafio devido à natureza variável e ao número intimidador de tarefas envolvidas.

Mas com o Modelo de projeto multifuncional do ClickUp com o modelo de projeto multifuncional do ClickUp, você pode criar tarefas e subtarefas de forma rápida e fácil e atribuí-las aos respectivos membros da equipe. Como ele ajuda a organizar o trabalho com base em diferentes funções, simplifica a comunicação e a colaboração multifuncional.

Defina campos personalizados e acompanhe o progresso atual e em tempo real de qualquer tarefa ou subtarefa com esse modelo fácil de usar.

2. Modelo de projeto multifuncional ClickUp por departamentos

Acompanhe projetos por departamentos com uma visão holística usando o modelo ClickUp Cross-Functional Project by Departments

Para impulsionar a inovação e o sucesso, um líder deve ter controle total sobre todos os aspectos de sua equipe multifuncional e de seu projeto. Com o Modelo de projeto multifuncional por departamentos do ClickUp se o projeto for realizado por um departamento, mantenha o controle das tarefas para minimizar mal-entendidos e conflitos entre membros ou marcos.

Com status personalizados como Bloqueado e Em andamento, o modelo oferece uma interface unificada para acompanhar o progresso em vários departamentos ou equipes. Você obtém uma visão holística das próximas tarefas e, portanto, melhora o planejamento e o gerenciamento de tarefas.

3. Modelo de plano de projeto multifuncional do ClickUp

Adicione projetos, tarefas e subtarefas e colabore com as partes interessadas com o modelo de plano de projeto multifuncional do ClickUp Modelo de plano de projeto multifuncional do ClickUp facilita sua carga de trabalho, ajudando-o a rastrear os entregáveis do projeto em um relance. Adicione facilmente membros para colaborar no projeto, atribua funções e responsabilidades e acompanhe o status atual de qualquer marco ou tarefa.

Escolha entre várias opções para visualizar o status do projeto nas tarefas, incluindo Listas, gráficos de Gantt ou Documentos, de acordo com sua preferência. O modelo oferece uma visão aérea do projeto para melhorar a comunicação entre os membros da equipe. Ele ajuda a compartilhar a compreensão do plano do projeto, o que garante que sua equipe cumpra os prazos.

Otimize sua colaboração multifuncional e a eficiência do trabalho com o ClickUp

Adquirir todas as habilidades necessárias para liderar uma equipe multifuncional pode exigir tempo e esforço consideráveis. Mas pense em todos os benefícios que isso trará para sua organização. Isso deve ser motivação suficiente para você começar a trilhar esse caminho.

E o ClickUp estará sempre ao seu lado para tornar isso gerenciável.

Maximize a produtividade e atinja suas metas com as ferramentas do ClickUp. Organize e visualize facilmente suas necessidades de gerenciamento de projetos multifuncionais com a ajuda de painéis, tarefas recorrentes, status personalizados, exibições e muito mais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a colher os benefícios.

FAQs

**Q1. Por que a liderança de equipes multifuncionais é essencial no local de trabalho atual?

As demandas crescentes e a concorrência acirrada no local de trabalho atual pressionaram as organizações e empresas a oferecer os melhores serviços, produtos e atendimento ao cliente, independentemente do setor. A liderança de equipes multifuncionais é fundamental para aproveitar as diversas habilidades, impulsionar a inovação e minimizar os possíveis riscos.

**Q2. Quais habilidades são necessárias para uma liderança de equipe multifuncional bem-sucedida?

Algumas habilidades necessárias para se encaixar bem na lista de liderança de equipes multifuncionais bem-sucedidas são comunicação eficaz, resolução de problemas e tomada de decisões, definição de metas e resolução de conflitos. Além disso, os líderes multifuncionais responsáveis devem ter habilidades empáticas, emocionais e de pensamento crítico para entender sua equipe e garantir que tudo corra bem.

**Q3. Como ferramentas como o ClickUp podem aprimorar a liderança de equipes multifuncionais?

O ClickUp é uma plataforma completa na qual é possível acessar dados e pontos de contato de vários departamentos participantes. Gerenciamento de projetos do ClickUp oferecem visualizações personalizadas para projetos multifuncionais. IA do ClickUp gera subtarefas, resume threads de comando e grava atualizações de forma autônoma, permitindo que você acelere seus planos de projeto. Agenda da reunião de liderança do ClickUp é outra excelente ferramenta para registrar e discutir dados cruciais durante as reuniões de liderança.