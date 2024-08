10 estratégias eficazes de liderança para melhorar o desempenho da equipe

Como um bom líder ou gerente, uma de suas metas mais importantes é formar uma equipe de alto desempenho que entregue resultados de forma consistente. Essa equipe não precisa de acompanhamento, está comprometida com o trabalho e todos aprendem e melhoram constantemente para elevar o nível.

Uma boa liderança tem mais a ver com ter a atitude certa do que com habilidades técnicas. Boas habilidades podem ser ensinadas, ao passo que a atitude é desenvolvida em um período de tempo.

No entanto, um estudo da Gallup revelou que apenas 1 em cada 10 pessoas possui o talento inerente de um bom gerenciamento. Para a maioria dos gerentes, ser um líder eficaz exige o aprimoramento constante das habilidades e estratégias de liderança para melhorar o desempenho e a colaboração.

A liderança eficaz faz a diferença entre uma organização que enfrenta dificuldades devido à falta de planejamento e uma que prospera devido ao planejamento estratégico dos líderes.

Esta publicação discute 10 estratégias de liderança eficazes para influenciar os membros de sua equipe a melhorar o desempenho e sempre superar as expectativas.

**O que é uma estratégia de liderança?

Uma estratégia de liderança é um conjunto de métodos, táticas e atitudes usadas pelos líderes para orientar e motivar suas equipes e alinhá-las às metas organizacionais.

Ela permite que a cultura e o sistema de valores da organização se alinhem às ideias e ao impacto, criando uma influência mental e emocional com consequências de longo alcance.

Uma estratégia de liderança eficaz fornece uma visão estruturada que coloca os membros da equipe e a gerência sênior no caminho do sucesso e da produtividade.

Importância de ter uma estratégia de liderança

Imagine dirigir em uma rota desconhecida sem um mapa. Sem instruções ou orientações, você pode acabar se perdendo.

Sem visão, conhecimento e feedback, seria impossível criar sucesso a longo prazo em uma organização.

Com uma estratégia de liderança sólida, será mais fácil liderar equipes, delegar responsabilidades e promover uma cultura de inovação no local de trabalho. Desde o gerenciamento de expectativas e o envolvimento dos funcionários até torná-los mais produtivos, sua liderança possibilitará mudanças qualitativas nas equipes e nos membros da equipe.

Vejamos os benefícios das habilidades de liderança estratégica para ajudá-lo a ser um gerente melhor.

Influencia o comportamento

Os líderes estratégicos antecipam, influenciam, envolvem, apoiam e capacitam os membros da equipe para responder às tendências do mercado e do setor e às preferências dos clientes. Em qualquer empresa, a estratégia de liderança influencia amplamente o comportamento.

Um líder eficaz vislumbra o futuro, toma decisões finais, colabora com colegas e líderes do setor e orienta a equipe a criar estratégias para atingir as metas de negócios.

Atrai e gerencia talentos

Uma das principais qualidades de um gerente bem-sucedido é atrair e reter talentos. A estratégia de liderança correta identificará os melhores talentos e os motivará a dar o melhor de si melhor desempenho . Bons gerentes podem ser definidos por sua capacidade de criar e liderar equipes de alto desempenho.

Gera resultados

Uma estratégia de liderança eficaz é fundamental para a execução de várias estratégias organizacionais.

Bons líderes têm a capacidade de criar o ambiente certo para que os membros de sua equipe atinjam e superem as metas organizacionais. Eles impulsionam ativamente os resultados, acompanham o progresso e criam um ambiente para que os membros da equipe melhorem o desempenho conforme necessário.

Facilita mudanças na estratégia de negócios

Criar e implementar estratégias de negócios consome muito tempo. O que é ainda mais difícil é mudar de direção quando necessário e conseguir a adesão da equipe. Durante esse estágio, os líderes fortes têm a capacidade de incentivar a equipe alinhar todos com a visão e motivá-los a trabalhar em prol da nova estratégia, objetivo e meta de negócios.

Em resumo, com uma estratégia de liderança implementada, sua organização estará mais bem posicionada para realizar seus planos para o futuro.

Impactos de uma estratégia de liderança eficaz

Aqui estão algumas maneiras pelas quais grandes líderes e estratégias de liderança eficazes moldam a organização.

Identificar mais oportunidades

Os líderes de visão ampla olham para o futuro em vez de se concentrarem apenas nas operações diárias, o que os mantém à frente da concorrência.

A liderança visionária ajuda você a identificar oportunidades para estabelecer processos, produtos e modelos de negócios mais eficientes antes que seus concorrentes os alcancem.

Treine outros líderes

Um impacto importante da estratégia de liderança é ver grandes líderes transmitindo suas habilidades para a próxima geração. Afinal de contas, bons líderes compreendem instintivamente o cenário dos negócios e sentem alegria ao ver seus colegas crescerem e terem sucesso.

Construir uma cultura organizacional mais forte

A grande liderança é uma abordagem de cima para baixo que aprimora a cultura da organização. Uma equipe sempre reflete as crenças e atitudes do líder. Com líderes inspiradores, a organização se torna mais transparente e inovadora, orientando o comportamento de cada membro da equipe entre si e com os clientes.

Alcançar maiores receitas

Grandes líderes motivam a equipe a trabalhar duro e a não perder tempo, otimizar os fluxos de trabalho e se envolvem mais com o que estão fazendo, melhorando a produtividade e a qualidade do trabalho. A liderança estratégica desenvolve uma cultura de paixão em que cada membro da equipe se esforça para produzir seu melhor trabalho para o bem de todos.

10 Estratégias de liderança para melhorar o desempenho da equipe

A liderança estratégica pode transformar uma organização comum em uma equipe de alto desempenho, gerando mais impacto e produzindo melhores resultados. Aqui estão as 10 estratégias de liderança que você pode implementar para envolver e apoiar sua equipe de forma otimizada.

1. Defina e articule sua visão

O principal trabalho da liderança é entender o panorama geral, analisar a situação de todos os ângulos e articular a estratégia da empresa.

Mais do que criar um plano detalhado ou definir metas, trata-se de compartilhar uma narrativa convincente sobre o futuro e a visão que as partes interessadas e os funcionários aceitarão.

Tenha uma visão clara que explique as metas de longo prazo da empresa e que inspire e motive sua força de trabalho a atingir as metas mais amplas.

Se a sua equipe acreditar na sua visão, ela fará todo o possível para concretizá-la. Desenvolva uma cultura de equipe em que todos possam ver sua visão em ação. Dê aos membros da equipe a chance de visualizar a diferença que estão fazendo.

Se suas ações inspiram os outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e se tornar mais, você é um líder.

John Quincy Adams

2. Reconheça as conquistas de todos

O reconhecimento faz com que uma pessoa se sinta valorizada e apreciada. Sempre que alguém da sua equipe superar as expectativas para atingir suas metas, comemore e reconheça o compromisso dessa pessoa com a missão da sua empresa.

Os gerentes geralmente ignoram o princípio simples de que "o que é recompensado é repetido". Não negligencie o impacto do reforço positivo.

Por exemplo, quando conversar com os representantes de atendimento ao cliente, diga a eles que estão fazendo um excelente trabalho e como ajudam a levar a empresa adiante. Se você receber uma nota de um cliente sobre como um representante do suporte o ajudou, compartilhe-a com a equipe.

Informe à sua equipe o quanto ela é essencial para os negócios e por que a empresa precisa dela. Isso os ajudará a trabalhar com energia e entusiasmo renovados.

As pessoas trabalham por dinheiro, mas se esforçam mais por reconhecimento, elogios e recompensas.

Dale Carnegie

3. Comunique-se de forma eficaz

A comunicação é uma habilidade essencial não apenas para líderes e gerentes, mas para qualquer pessoa que deseje ser bem-sucedida. Você deve ser capaz de comunicar sua visão, a estratégia de negócios para chegar lá e como cada pessoa contribuirá para os objetivos da empresa.

De fato, as melhores organizações têm uma cultura de comunicação ativa nos dois sentidos. Isso incentiva uma troca aberta de ideias e promove maior colaboração.

Uma organização que se comunica bem com sua força de trabalho verá resultados positivos nos níveis de engajamento da equipe. Esse poderoso motivador está ligado às habilidades de comunicação do líder.

Grandes líderes se comunicam e grandes comunicadores lideram.

Simon Sinek

4. Antecipe o que pode acontecer

Depois de saber como articular sua visão, olhe para ela de uma perspectiva mais ampla e identifique os possíveis desafios e inovações que sua empresa poderá enfrentar em breve.

Em seguida, pense em como se preparar para esses obstáculos, resolvê-los ou capitalizar as possíveis oportunidades que aguardam seu foco.

Se você conseguir antecipar oportunidades e obstáculos com sucesso, estará mais bem preparado para navegar no cenário futuro do que seus concorrentes.

O pessimista reclama do vento. O otimista espera que ele mude. O líder ajusta as velas.

John Maxwell

5. Liderar pelo exemplo

Um líder estabelece um precedente para o que é aceitável ou não dentro da organização - e nenhuma regra ou política é mais poderosa do que essa. Para ser um líder melhor, esteja ciente do impacto de seu comportamento e comporte-se como você deseja que os outros se comportem.

Por exemplo, um bom líder tomará decisões da maneira que deseja que os outros executivos da empresa imitem.

O envolvimento, a satisfação e o moral da equipe estão diretamente ligados à experiência que os funcionários têm com seus gerentes de linha. Bons líderes fazem com que as pessoas se sintam seguras, incluídas e satisfeitas com seu trabalho.

Um líder lidera pelo exemplo, não pela força.

Sun Tzu

6. Crie uma equipe coesa

Um bom líder cria equipes coesas.

Você deve saber como lidar com conflitos, quando permitir que a equipe enfrente a tempestade e quando ajudá-la a encontrar seu caminho. Para formar uma equipe coesa, é necessário conhecer os pontos fortes e fracos de cada indivíduo, desenvolver a confiança e incentivar a colaboração

Uma equipe coesa trabalha em conjunto, e o papel da liderança é facilitar a formação dessa equipe.

Uma grande pessoa atrai grandes pessoas e sabe como mantê-las unidas

Goethe

7. Nunca perca de vista a inovação e a criatividade

Inovação, novas ideias e novas formas de pensar para manter seus clientes entusiasmados são essenciais para uma boa liderança.

Como líder, a melhor maneira de criar uma cultura de inovação e criatividade é incentivar a comunicação aberta e o compartilhamento de ideias. Enfatize o foco no cliente, apoie sua equipe para que encontre formas criativas de resolver problemas e recompense abordagens inovadoras.

Muitos líderes usam orçamentos de treinamento e desenvolvimento de liderança para promover esse ambiente em seu local de trabalho.

A inovação faz distinção entre um líder e um seguidor.

Steve Jobs

8. Esteja disposto a mudar e tomar decisões difíceis

No início de 2010, a Dominos percebeu que não estava conseguindo atender às expectativas das pessoas. As vendas caíram, o preço das ações despencou e a rede ficou em último lugar nas "classificações de gosto" dos consumidores

O que eles fizeram para resolver esse problema? A rede de pizzarias decidiu enfrentar o problema de frente. A Dominos realizou um projeto inovador campanhas de marketing nos anos seguintes, adicionou novos locais, fez transmissões ao vivo de avaliações de clientes e ampliou seus recursos de pedidos on-line.

Além disso, eles até mudaram a receita da pizza!

Entre 2010 e 2022, o preço das ações passou de US$ 11 para US$ 260.

A Dominos é um excelente exemplo de líderes que tomam decisões difíceis e adotam mudanças para ajudar uma empresa a dar a volta por cima.

Você pode fazer o mesmo como líder. Conheça suas metas, crie estratégias detalhadas e desenvolva sistemas e processos que sua equipe possa seguir. Quando você perceber a necessidade de mudança ou de tomar decisões difíceis, incline-se para isso.

Aperfeiçoar é mudar; ser perfeito é mudar com frequência.

Winston Churchill

9. Aprendizado contínuo

Muitos líderes concordariam que a liderança é uma jornada com novos desafios e aprendizado à sua espera. Os grandes líderes nunca param de aprender - por meio de aplicação prática, networking, desenvolvimento profissional e educação contínua.

Ao longo de sua jornada de crescimento como líder, compartilhe seu conhecimento e experiência com outras pessoas. Assuma o papel de treinador e mentor, comprometa-se a desenvolver as habilidades de liderança de sua equipe e você terá a satisfação de estabelecer a base para um forte canal de liderança.

Liderança e aprendizado são indispensáveis um ao outro.

John F. Kennedy

10. Capacite sua equipe

Como líder, um dos seus principais deveres é orientar sua equipe para que ela atinja todo o seu potencial. Para fazer isso, você deve delegar responsabilidades e dar a eles o apoio de que precisam para ter sucesso.

Dê a eles objetivos claros e total responsabilidade pelos resultados; verifique com frequência para garantir que eles recebam ajuda quando necessário e incentive o trabalho em equipe. Para fazer isso bem, você também deve conhecer seus pontos fortes e fracos e estar preparado para confiar plenamente neles.

Trata-se de desenvolver seu pessoal, não você. Você cresce a partir da glória refletida de seu pessoal._

Jack Welch

Erros comuns de liderança a serem evitados

Na verdade, a liderança é gratificante e estressante ao mesmo tempo. Você precisa gerenciar diferentes personalidades, alinhá-las à visão da organização, fazer escolhas difíceis e enfrentar as questões antes que elas se tornem problemas significativos.

Aqui estão alguns erros comuns que você deve evitar.

1. Não delegar

O pensamento mais perigoso que você deve evitar é: "Se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo".

Um bom líder confia em sua equipe para concluir a tarefa com o mais alto padrão, e a equipe espera que você a oriente. Todos os funcionários devem entender que você confia neles e estar motivados para atender às suas expectativas, além de aprender e melhorar continuamente. Pesquisa mostra que delegar tarefas aumenta sua capacidade de buscar feedback dos funcionários, o que, por sua vez, o ajuda a crescer como líder.

Entretanto, isso não significa perda de responsabilidade. Mantenha a sua equipe responsável por tudo o que ela possui. Mas quando os funcionários não conseguirem acompanhar o ritmo, comunique isso individualmente e não em uma reunião de equipe. Antes de decidir se separar, considere a possibilidade de oferecer treinamento adicional.

2. Evitar conflitos

Embora o conflito possa ser prejudicial para a equipe, evitar o confronto piora a situação.

Em vez de evitar todos os conflitos, confronte os problemas quando os vir surgindo. Se permitir que cresçam, eles podem distraí-lo mais tarde e prejudicar irreversivelmente sua equipe.

A melhor maneira de resolver um conflito é externalizá-lo, abordando-o diretamente e fazendo com que as partes trabalhem para chegar a um acordo.

3. Questionar a si mesmo

É claro que uma dose saudável de dúvidas sobre si mesmo o torna mais cauteloso. Mas lembre-se de confiar em seu julgamento, pois se você não confiar, quem mais confiará?

Embora seja essencial ouvir a opinião dos outros, acredite em si mesmo ao tomar decisões. Ao mesmo tempo, mantenha-se consciente de si mesmo para não se tornar arrogante ou cego a críticas construtivas.

Liderando com eficiência com o ClickUp

Como líder, você provavelmente está fazendo malabarismos com várias atividades em diferentes divisões. Como você acompanha o progresso da sua equipe? Perder tempo com planilhas para manter esses detalhes é ineficiente.

Em vez disso, use ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp para ajudá-lo a acompanhar melhor as atividades, os sucessos e os fracassos da equipe.

Conte com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp para garantir visibilidade total dos projetos de software, desencorajando a assunção de riscos e fomentando a confiança na equipe Metas do ClickUp permitem que você divida as tarefas com base na urgência, níveis de prioridade e impacto. Crie metas rastreáveis e divida-as em tarefas gerenciáveis diariamente, semanalmente, mensalmente e trimestralmente.

Visualização do progresso na pasta de metas do ClickUp

O ClickUp permite atribuir tarefas a um membro da equipe e adicionar comentários e prazos.

Uma dica profissional: crie um tempo de reserva caso surjam desafios. Prioridades de tarefas do ClickUp do ClickUp é simples e fácil de usar e ajuda a definir prioridades claras para a sua equipe. Com quatro bandeiras de cores diferentes (Urgente, Alta, Normal e Baixa prioridade), você e sua equipe têm uma visão panorâmica das tarefas críticas. Que tal isso para manter todos na mesma página?

Defina prioridades de tarefas codificadas por cores no ClickUp para que sua equipe saiba o que precisa ser feito o mais rápido possível

O ClickUp também economiza tempo crucial para você e sua equipe com fluxos de trabalho automatizados e modelos para que você possa trabalhar de forma mais inteligente. Além disso, ele se integra a mais de 1.000 ferramentas comumente usadas, do Slack ao Zoom e do Salesforce ao Google Drive.

Vemos os líderes da nova era usando software de gerenciamento de projetos e aplicativos de formação de equipes para promover relacionamentos genuínos com suas equipes locais e virtuais, facilitar a comunicação contínua e instilar um senso de propósito compartilhado em cada membro da equipe.

As estratégias de liderança estão sempre mudando; os melhores líderes permanecem flexíveis

Para ser um líder melhor, revise suas estratégias com frequência e meça o progresso para ver se está obtendo os resultados que se propôs a alcançar.

Ao mesmo tempo, use software de controle de projetos como o ClickUp para acompanhar, gerenciar e priorizar seu desempenho organizacional e de equipe. Gráficos, lembretes, calendários e automação de tarefas garantem que você esteja sempre a par de tudo.

Seja o líder que você sempre quis ser. Capacite sua equipe e gerencie seus próprios projetos com eficiência com o ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece hoje mesmo.