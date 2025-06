Como construir uma cultura empresarial positiva (com exemplos)

20% do tempo: Talvez a vantagem mais famosa do Google seja a política de "20% do tempo", que permite que os funcionários dediquem um quinto da sua semana de trabalho a projetos pessoais fora das suas responsabilidades principais. Isso teve algum impacto no mundo real? Levou à criação de produtos inovadores como o Gmail e o Google Maps

Foco no usuário: No Google, o usuário é rei. Todos os produtos e serviços são projetados com as necessidades do usuário em mente. Essa abordagem centrada no usuário incentiva os Googlers a pensar de forma criativa sobre como resolver problemas e melhorar a experiência do usuário