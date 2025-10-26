as 15 melhores ferramentas de planejamento para organizar projetos, metas e fluxos de trabalho (2025)

Já sentiu que sua lista de tarefas está te olhando de soslaio? Ou que o cronograma do seu projeto ganhou vida própria, em algum lugar entre o caos e o otimismo alimentado por café?

É aí que entram as ferramentas de planejamento modernas — pense em plataformas colaborativas como ClickUp, Asana e monday.com. Elas não são apenas listas de tarefas digitais. Elas ajudam você a mapear metas, acompanhar tarefas, criar cronogramas e gerenciar fluxos de trabalho, tudo com o apoio da inteligência artificial.

Portanto, esteja você liderando o lançamento de um produto ou reformulando as operações internas, a ferramenta certa pode eliminar a dispersão do trabalho e trazer clareza e controle.

Nesta postagem do blog, exploraremos 15 ferramentas de planejamento que ajudam gerentes de projeto, líderes de equipe e profissionais de operações a planejar de forma mais inteligente, alinhar melhor e atingir suas metas. 🎯

Aqui está uma prévia de todos esses softwares de gerenciamento de projetos. 📊

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Metas, tarefas, cronogramas, modelos e sugestões de IA personalizáveis em um único espaço colaborativo. Tamanho da equipe: ideal para indivíduos, empresas de médio porte e grandes empresas Visualizações do ClickUp, assistente com tecnologia de IA (ClickUp Brain), painéis, metas, relatórios avançados, modelos pré-construídos, quadros brancos, documentos Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Wrike Gerenciamento visual do fluxo de trabalho para equipes criativas e operacionais Tamanho da equipe: Ideal para equipes de marketing e PMOs Formulários de solicitação, painéis dinâmicos, gráficos de carga de trabalho, revisão em tempo real e planejamento de projetos de marketing Gratuito; a partir de US$ 10/mês por usuário Jira Planejamento ágil de projetos e acompanhamento de problemas para equipes de software Tamanho da equipe: Ideal para equipes de engenharia e DevOps Roteiros avançados, acompanhamento de sprints, vinculação de problemas e gerenciamento de lançamentos para uma tomada de decisão informada Gratuito; a partir de US$ 7,53/mês por usuário Trello Organização de tarefas baseada em cartões para projetos pessoais ou em equipe simples Tamanho da equipe: Ideal para freelancers e equipes pequenas Quadros Kanban, e-mail para tarefa, Power-Ups, acompanhamento do progresso da lista de verificação Gratuito; a partir de US$ 6/mês por usuário Microsoft Project Agendamento estruturado e gerenciamento de recursos no ecossistema Microsoft Tamanho da equipe: Ideal para gerentes de projeto e agências de médio porte Gráficos de Gantt, nivelamento de recursos, acompanhamento de custos, integração com o MS 365 Gratuito; a partir de US$ 10/mês por usuário Trabalho em equipe Entrega de projetos ao cliente com precisão no faturamento e nos recursos Tamanho da equipe: Ideal para agências e empresas de serviços profissionais Controle de tempo, portal do cliente, planejador de carga de trabalho e painéis de rentabilidade Gratuito; a partir de US$ 13,99/mês por usuário Toggl Plan Planejamento visual leve para ambientes de projetos em rápida evolução Tamanho da equipe: Ideal para equipes pequenas e estúdios criativos Cronogramas de equipe, marcos codificados por cores, planejador do tipo arrastar e soltar e visualizações de disponibilidade em tempo real. Gratuito; a partir de US$ 6/mês por usuário Todoist Produtividade pessoal e colaboração básica com experiência do usuário minimalista Tamanho da equipe: Ideal para empreendedores individuais e pequenos grupos de trabalho Entrada em linguagem natural, tarefas aninhadas, rótulos e filtros, lembretes entre plataformas Gratuito; a partir de US$ 2,5/mês por usuário MindMeister Brainstorming visual e planejamento usando mapas mentais colaborativos Tamanho da equipe: Ideal para equipes de inovação e designers de produtos Mapas mentais colaborativos, atribuição de tarefas, modo de apresentação, integração com o MeisterTask Gratuito; a partir de US$ 4,5/mês por usuário Asana Coordenação do trabalho e alinhamento de metas entre as funções de negócios Tamanho da equipe: Ideal para equipes distribuídas de médio a grande porte Visualização da linha do tempo, acompanhamento de metas, regras personalizadas, modelos de projetos Gratuito; a partir de US$ 13,49/mês por usuário Segunda-feira Automação do fluxo de trabalho e acompanhamento de projetos em um formato visual modular Tamanho da equipe: Ideal para equipes empresariais multifuncionais Construtor de automação, painéis personalizáveis, painéis de dados do projeto Gratuito; a partir de US$ 12/mês por usuário Zoho Projects Execução completa de projetos com lógica de tarefas personalizável. Tamanho da equipe: ideal para equipes de TI, construção e operações. Gráficos de Gantt, planos de tarefas, controle de tempo, integração com o ecossistema Zoho Gratuito; a partir de US$ 5/mês por usuário TeamGantt Agendamento intuitivo em Gantt e colaboração em tempo real Tamanho da equipe: Ideal para equipes de projetos de pequeno a médio porte Dependências, linhas de base, planejamento de recursos, alternância entre calendário/lista/Kanban Gratuito; a partir de US$ 59/mês por usuário Airtable Planejamento estruturado de projetos com bancos de dados e visualizações flexíveis Tamanho da equipe: Ideal para equipes de conteúdo e planejadores de produtos Tabelas personalizadas, interfaces, tipos de campo, aplicativos Airtable Gratuito; a partir de US$ 20/mês por usuário Miro Quadro branco e planejamento em tempo real para brainstorming e alinhamento Tamanho da equipe: Ideal para equipes de produto e facilitadores Tela infinita, notas adesivas, votação, modelos de planejamento ágil Gratuito; a partir de US$ 10/mês por usuário

Escolher uma ferramenta de planejamento não é apenas escolher o painel mais bonito, mas encontrar o segundo cérebro da sua equipe. Aquele que lembra dos prazos, acompanha as metas e não desaparece no meio do projeto. Veja o que você deve procurar antes de escolher uma ferramenta de planejamento de projetos:

Opções de programação flexíveis: planeje o trabalho por dias, semanas ou trimestres, usando cronogramas, calendários ou gráficos de Gantt que se ajustam conforme as mudanças ocorrem.

Clareza e estrutura das tarefas: oferece suporte a tarefas aninhadas, dependências, marcos e prazos, mantendo os planos grandes compreensíveis e as tarefas menores alinhadas com as metas gerais.

Planejamento de carga de trabalho e capacidade: oferece visibilidade integrada dos recursos, garantindo que ninguém fique sobrecarregado ou ocioso.

Automação inteligente e gatilhos: economize tempo atribuindo tarefas automaticamente, enviando lembretes ou alterando prazos com base em fluxos de trabalho regidos por regras.

Visibilidade e colaboração da equipe: permite comentários, compartilhamento de arquivos, atualizações e aprovações em conjunto com as tarefas, reduzindo as verificações de status e mantendo todos sincronizados.

Controle de dados e permissões: oferece planejamento de nível empresarial, o que significa configurações administrativas robustas, funções de usuário, registros de auditoria e recursos de segurança em conformidade com as normas.

Se sua ferramenta de planejamento preenche esses requisitos, parabéns — você encontrou a ferramenta certa. Agora, vamos ver quais ferramentas realmente se destacam.

Aqui estão nossas escolhas para as melhores ferramentas de planejamento de projetos. 👇

1. ClickUp (ideal para metas, cronogramas e tarefas personalizáveis em um único espaço colaborativo)

Visualize seu trabalho no ClickUp Views Use as diferentes visualizações do ClickUp para visualizar o trabalho do seu jeito

O software de gerenciamento de projetos ClickUp é o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo. Ele elimina a dispersão do trabalho ao combinar projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar, com o auxílio de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Comece selecionando como você gostaria de visualizar seu trabalho com quatro visualizações flexíveis do ClickUp.

Use a Visualização de Lista para organizar as tarefas do ClickUp com dependências e prazos em um formato detalhado. Alterne para a Visualização de Quadro para obter um layout Kanban com cartões personalizados, responsáveis e Pontos Sprint. A Visualização de Calendário ajuda a identificar lacunas, sobreposições e problemas de carga de trabalho ao longo de dias ou semanas. E a Visualização de Linha do Tempo permite arrastar e redimensionar tarefas, mantendo as dependências da equipe intactas.

Acompanhe suas metas como um campeão

Planejar como o trabalho será feito é uma coisa, acompanhar o impacto é outra.

Use o ClickUp Tasks para definir objetivos estratégicos diretamente e abordá-los em seu trabalho diário. Crie uma tarefa de meta, divida-a em metas como subtarefas ou campos personalizados do ClickUp, como valores numéricos ou condições verdadeiro/falso, e acompanhe o progresso automaticamente à medida que o trabalho é concluído.

Visualize as conquistas com o ClickUp Tasks

Por exemplo, um líder de equipe que gerencia o desempenho da equipe pode criar painéis de controle individuais para cada funcionário com metas semanais. São pequenas tarefas, como preencher 10 tickets de suporte, atender três chamadas de clientes e enviar um relatório semanal do projeto.

Suporte integrado de IA

Depois que a estrutura estiver pronta, o ClickUp Brain acelera o processo de planejamento estratégico. Ele é integrado diretamente ao seu espaço de trabalho e compreende todo o contexto de seus projetos complexos.

Deixe o ClickUp Brain resumir instantaneamente as notas da reunião e muito mais

Digamos que você esteja criando um novo processo. Em vez de redigir as etapas manualmente, você pode solicitar ao ClickUp Brain: “Crie um plano para integrar novos funcionários remotos nos primeiros 30 dias”. Ele gerará instantaneamente uma lista de verificação em fases, completa com sugestões de responsáveis, cronogramas e dependências.

E quando chegar a hora de agir, o ClickUp Brain pode gerar novas tarefas, subtarefas e até mesmo documentos. Ele os vincula ao local certo e preenche automaticamente campos como status, responsável e prioridade.

Relatórios detalhados com painéis personalizados

Depois que os planos estiverem em andamento, os painéis do ClickUp ajudam você a monitorar a execução sem precisar reunir atualizações de várias ferramentas de gerenciamento de projetos.

Quer saber como eles acompanham o progresso do projeto?

Elas reúnem dados em tempo real de tarefas, metas, controle de tempo, campos personalizados e muito mais em uma única interface visual. Você está supervisionando o andamento das contratações, analisando a velocidade dos sprints ou acompanhando os marcos de conformidade? Os painéis permitem que você crie o que precisa usando gráficos, tabelas, visualizações de carga de trabalho ou listas de tarefas.

Use os painéis do ClickUp com gráficos circulares para acompanhar as tarefas por status, prioridade ou responsável em tempo real

Por exemplo, você está gerenciando um contrato de prestação de serviços para um cliente. Configure um painel com cartões de planilha de horas para acompanhar as horas faturáveis por cliente, um gráfico de carga de trabalho para monitorar a capacidade da equipe e um widget de cálculo para projetar excedentes com base no ritmo atual.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A ampla gama de recursos e opções personalizadas do ClickUp pode parecer um pouco confusa no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 realmente diz tudo:

O ClickUp é a espinha dorsal da nossa agência. Nós o usamos para tudo — gerenciamento de projetos, planejamento de sprints, controle de tempo, documentação e até mesmo atualizações voltadas para o cliente. A personalização é incomparável. Entre automações, campos personalizados, painéis, respostas de IA e bate-papo vinculado a tarefas, eliminamos a necessidade do Slack, Notion e uma dúzia de outras ferramentas. É raro encontrar uma plataforma que seja poderosa o suficiente para desenvolvedores, mas intuitiva o suficiente para clientes.

O ClickUp é a espinha dorsal da nossa agência. Nós o usamos para tudo — gerenciamento de projetos, planejamento de sprints, controle de tempo, documentação e até mesmo atualizações voltadas para o cliente. A personalização é incomparável. Entre automações, campos personalizados, painéis, respostas de IA e bate-papo vinculado a tarefas, eliminamos a necessidade do Slack, Notion e uma dúzia de outras ferramentas. É raro encontrar uma plataforma que seja poderosa o suficiente para desenvolvedores, mas intuitiva o suficiente para clientes.

2. Wrike (ideal para gerenciamento visual de fluxos de trabalho)

via Wrike

O Wrike é uma plataforma flexível de gerenciamento de trabalho e colaboração criada para aumentar a eficiência da equipe e simplificar fluxos de trabalho complexos. Sua adaptabilidade o torna uma opção confiável para reduzir o esforço manual.

Desde reservas de recursos até formulários de solicitação dinâmicos, ela permite um planejamento detalhado sem sacrificar a velocidade. A abordagem modular da plataforma permite gerenciar entradas, alocar recursos e acompanhar a execução.

Melhores recursos do Wrike

Personalize os fluxos de trabalho usando tipos de itens personalizados que refletem a estrutura, a terminologia e os processos da sua equipe

Otimize a recepção de projetos com formulários de solicitação dinâmicos, alimentados por lógica condicional e encaminhamento automático

Mantenha o trabalho multifuncional conectado usando marcações cruzadas, para que as tarefas apareçam em vários projetos sem duplicação

Transforme notas preliminares ou ideias de projetos em planos estruturados com IA que gera subtarefas automaticamente

Limitações do Wrike

Opções limitadas para personalizar visualizações, campos e fluxos de trabalho

Os usuários relatam tempos de carregamento lentos ao trabalhar com projetos grandes ou uploads de arquivos pesados

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Extraído diretamente de uma avaliação do G2:

Embora o Wrike seja fácil de configurar, os recursos de personalização são limitados. Além disso, a integração com nosso sistema DAM Bynder funciona muito bem, mas tem sido um desafio configurar uma integração com nosso sistema de tickets (ServiceDesk Now)

Embora o Wrike seja fácil de configurar, os recursos de personalização são limitados. Além disso, a integração com nosso sistema DAM Bynder funciona muito bem, mas tem sido um desafio configurar uma integração com nosso sistema de tickets (ServiceDesk Now)

🔍 Você sabia? A motivação das pessoas em relação aos prazos geralmente enfraquece à medida que o prazo se aproxima, porque sua percepção de custo e recompensa muda com o tempo. O esforço parece muito maior e o entusiasmo diminui. Os pesquisadores chamam isso de desconto temporal hiperbólico, um conflito entre a tentação presente e o benefício futuro.

3. Jira (ideal para planejamento ágil de projetos e acompanhamento de problemas)

via Atlassian

O Jira se adapta ao estilo de planejamento da sua equipe, desde cronogramas baseados em sprints até roteiros para várias equipes. Essa ferramenta de planejamento de projetos ajuda você a dividir grandes metas, mapear dependências e ajustar a capacidade.

As atualizações em tempo real são refletidas automaticamente com a sincronização do plano em tempo real, para que os executivos e as partes interessadas tenham sempre a visão mais recente. Para acelerar a execução, o Jira oferece uma ampla variedade de modelos de planejamento pré-construídos para projetos estratégicos, programas multifuncionais ou fluxos de trabalho ágeis.

Melhores recursos do Jira

Divida as iniciativas com roteiros avançados que alinham várias equipes, rastreiam a capacidade e revelam dependências entre projetos

Fique à frente dos obstáculos com o mapeamento de dependências entre equipes e, em seguida, incorpore os planos no Confluence para obter visibilidade

Planeje sprints com base na disponibilidade usando o planejamento da capacidade da equipe, para que o trabalho permaneça realista e viável

Modele diferentes resultados usando o planejamento de cenários para comparar cronogramas, necessidades de recursos e níveis de risco

Limitações do Jira

Certas configurações exigem conhecimento administrativo, tornando a instalação demorada

Os recursos nativos de colaboração são limitados, muitas vezes exigindo um software externo de gerenciamento de projetos para comunicação em tempo real

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: $7,53/mês por usuário

Premium: $13,53/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Veja o que um revisor tem a dizer:

Adoro o fato de ele manter versões para atualizações do projeto e você poder ver quem alterou o quê e quaisquer comentários adicionados em momentos diferentes. A capacidade de arrastar e soltar facilmente para o planejamento de sprints torna tudo muito fácil e menos demorado também. Mas não gosto do fato de ele poder ser muito complexo para fluxos de trabalho criativos e gostaria que fosse tão simples quanto os fluxos de trabalho de desenvolvimento.

Adoro o fato de ele manter versões para atualizações do projeto e você poder ver quem alterou o quê e quais comentários foram adicionados em diferentes momentos. A capacidade de arrastar e soltar facilmente para o planejamento de sprints torna tudo muito fácil e menos demorado. Mas não gosto do fato de ele poder ser muito complexo para fluxos de trabalho criativos e gostaria que fosse tão simples quanto os fluxos de trabalho de desenvolvimento.

4. Trello (ideal para organização de tarefas baseada em cartões para projetos pessoais)

via Trello

O Trello transforma o planejamento diário em uma experiência visual e flexível. Construído em torno de quadros, listas e cartões, ele oferece uma maneira organizada de organizar seu dia a dia sem complicar demais o processo.

Você pode transformar entradas em ações instantaneamente, encaminhando e-mails diretamente para o Trello com o Email Magic ou enviando mensagens do Slack e do Teams para sua Caixa de entrada do Trello. Aqui, o Atlassian Intelligence as transforma em tarefas estruturadas com resumos e links.

Melhores recursos do Trello

Crie uma estrutura diária sincronizando sua agenda e reservando tempo para tarefas com a visualização do Planejador integrada

Automatize ações repetitivas com o Butler para definir regras, gatilhos e fluxos de trabalho programados

Espelhe cartões em vários quadros com o Card Mirroring para acompanhar o trabalho compartilhado em diferentes contextos sem duplicação

Expanda a funcionalidade com Power-Ups, conectando o Trello a ferramentas como Google Agenda, Jira e Confluence

Limitações do Trello

O acesso a recursos como a Visualização Gantt requer uma atualização paga ou um complemento

O desempenho diminui visivelmente quando vários painéis estão em uso

Preços do Trello

Gratuito para 10 usuários

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: $12,50/mês por usuário

Empresa: $17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um revisor resumiu assim:

Gosto particularmente da facilidade de uso do Trello — sua funcionalidade de arrastar e soltar é intuitiva e torna o gerenciamento de tarefas simples e visual. Embora existam inúmeros recursos no Trello, o número de recursos às vezes fica em segundo plano em relação a outros aplicativos de gerenciamento de projetos em rastreamento de projetos de nível superior.

Gosto particularmente da facilidade de uso do Trello — sua funcionalidade de arrastar e soltar é intuitiva e torna o gerenciamento de tarefas simples e visual. Embora existam inúmeros recursos no Trello, o número de recursos às vezes fica em segundo plano em relação a outros aplicativos de gerenciamento de projetos em rastreamento de projetos de nível superior.

🔍 Você sabia? A “ilusão de progresso” acelera o comportamento e aumenta a lealdade. Em termos práticos, dividir grandes metas em etapas visíveis, ou mesmo dar uma vantagem inicial, pode aumentar significativamente a motivação e as taxas de conclusão.

5. Microsoft Project (ideal para gerenciamento de recursos dentro do ecossistema Microsoft)

via Microsoft

Anteriormente conhecido como Microsoft Project, o Microsoft Planner reinventa o gerenciamento de projetos com uma interface mais intuitiva e colaborativa. Totalmente integrado ao ecossistema do Microsoft 365, ele estrutura o acompanhamento de tarefas, a coordenação da equipe e a execução de projetos em plataformas familiares, como Teams, Outlook e SharePoint.

Se você já usa o Microsoft, este software de gerenciamento de tarefas é confiável para fluxos de integração, iniciativas multifuncionais ou operações de TI.

Melhores recursos do Microsoft Project

Trabalhe nativamente no Teams, Outlook e SharePoint para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o andamento do projeto

Transforme conversas em ação incorporando quadros de planejamento nos canais do Microsoft Teams

Mantenha-se atualizado com cronogramas com gráficos integrados e visualizações de programação que mostram cargas de trabalho e marcos importantes

Comece com vantagem com modelos de definição de metas para RH, operações e desenvolvimento de software

Limitações do Microsoft Project

O Planner não oferece painéis de relatórios robustos ou previsão de carga de trabalho para acompanhar os principais indicadores de desempenho

Recursos como gráficos de Gantt, controle de tempo e dependências de tarefas exigem integração com outras ferramentas de planejamento

Preços do Microsoft Project

Gratuito

Planner Plan 1: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Planner e Project Plan 3: US$ 30/mês por usuário (cobrado anualmente)

Planner e Project Plan 5: $55/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft Project

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Project?

Uma avaliação da Capterra resume assim:

O Microsoft Planner é uma joia escondida, totalmente na nuvem, para que você possa levá-lo para qualquer lugar, e é uma ótima ferramenta para uso pessoal ou para empresas acompanharem suas atividades. A única desvantagem do Planner é que as tarefas concluídas permanecem registradas no menu suspenso “Concluídas”, portanto, com o uso intenso ao longo do tempo, ele pode ficar congestionado e parar de aceitar novas entradas.

O Microsoft Planner é uma joia escondida, totalmente na nuvem, para que você possa levá-lo para qualquer lugar, e é uma ótima ferramenta para uso pessoal ou para empresas acompanharem suas atividades. A única desvantagem do Planner é que as tarefas concluídas permanecem registradas no menu suspenso “Concluídas”, portanto, com o uso intenso ao longo do tempo, ele pode ficar congestionado e parar de aceitar novas entradas.

6. Trabalho em equipe (ideal para entrega de projetos a clientes com precisão no faturamento e nos recursos)

via TeamWork

Projetado para equipes baseadas em serviços, o TeamWork combina planejamento de projetos e gerenciamento de recursos. Visualize cargas de trabalho, acompanhe o tempo e preveja a capacidade, para que você nunca concorde com nenhum projeto sem saber a disponibilidade da sua equipe.

Identifique membros da equipe subutilizados ou sobrecarregados com visualizações de disponibilidade em tempo real e mapas de recursos. Em seguida, transfira cargas de trabalho rapidamente usando um planejador visual que destaca lacunas, capacidade e folgas em um painel claro.

Melhores recursos do TeamWork

Use o acompanhamento da utilização faturável para descobrir ineficiências e proteger as margens de lucro em todos os trabalhos dos clientes

Obtenha resumos de utilização gerados por IA e sugestões preditivas de recursos para se antecipar às necessidades de pessoal

Preveja a demanda de recursos para projetos provisórios ou futuros usando espaços reservados e atribuições programadas

Equilibre o trabalho de longo e curto prazo por meio do planejamento por blocos de tempo, com controle de arrastar e soltar e buffers integrados

Limitações do TeamWork

Os relatórios financeiros e de desempenho não são bem adaptados às agências, limitando o planejamento estratégico

Os usuários reclamam da necessidade de ferramentas avançadas de revisão e melhores integrações com softwares específicos para design

Preços do TeamWork

Gratuito

Entrega: $13,99/mês por usuário

Grow: $25,99/mês por usuário

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TeamWork

G2: 4,4/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TeamWork?

Dê uma olhada nesta avaliação do G2:

Vários clientes da minha agência começaram a usar o Teamwork.com e adoraram. Eles usavam o Excel (ou e-mail) para gerenciar projetos. Agora, podem acompanhar facilmente tarefas, prazos, atribuições etc. A maioria dos meus clientes ainda não usa os recursos de faturamento, pois há um receio natural de implementar algo que afeta o negócio de forma tão direta.

Vários clientes da minha agência começaram a usar o Teamwork.com e adoraram. Eles usavam o Excel (ou e-mail) para gerenciar projetos. Agora, podem acompanhar facilmente tarefas, prazos, atribuições etc. A maioria dos meus clientes ainda não usa os recursos de faturamento, pois há um receio natural de implementar algo que afeta o negócio tão diretamente.

📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa fazem planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas dedicadas. 👀 Com o ClickUp, você converte metas em tarefas acionáveis de maneira integrada, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código fornecem representações visuais claras do seu progresso, mostrando seu avanço e dando a você mais controle e visibilidade sobre o seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp afirmam que conseguem realizar cerca de 10% mais trabalho sem se esgotar.

7. Toggl Plan (ideal para planejamento visual leve em ambientes de projetos dinâmicos)

via Toggl Plan

O Toggl Plan é uma ferramenta que transforma planilhas desorganizadas em cronogramas de projetos elegantes, com recurso de arrastar e soltar, tornando o planejamento intuitivo.

Alterne entre os cronogramas do projeto e da equipe, identifique problemas de capacidade antecipadamente e transfira cargas de trabalho em segundos. Com cronogramas compartilhados e acesso móvel, o planejamento permanece claro, mesmo em projetos sobrepostos.

Melhores recursos do Toggl Plan

Identifique e resolva conflitos de programação usando a disponibilidade da equipe em tempo real em projetos, férias e feriados

Alterne entre detalhes diários, visões gerais trimestrais e previsões de recursos de longo prazo com níveis de zoom

Mantenha-se informado por e-mail e notificações no aplicativo sempre que uma tarefa for movida, atualizada ou alguém marcar você

Limitações do Toggl Plan

A sincronização do Calendário do Outlook e o gerenciamento de tarefas não estão disponíveis no plano gratuito, limitando a utilidade para alguns freelancers ou equipes pequenas

Dividir o tempo entre vários projetos pode ser difícil de administrar, especialmente para usuários que gerenciam tarefas sobrepostas

Preços do Toggl Plan

Gratuito

Capacidade: $6/mês por usuário

Starter: US$ 9/mês por usuário

Premium: US$ 15/mês por usuário

Avaliações e comentários do Toggl Plan

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

🧠 Curiosidade: O Efeito Hawthorne foi cunhado em 1958 por Henry A. Landsberger, após analisar experimentos realizados entre as décadas de 1920 e 1930 na Hawthorne Works Electric Company. A produtividade aumentou independentemente de a iluminação ter sido aumentada ou diminuída, e voltou a cair quando o estudo terminou. Isso significa que os trabalhadores não estavam respondendo à melhor iluminação, mas reagindo ao fato de serem observados. O fenômeno psicológico também funciona com o controle de tempo.

8. Todoist (ideal para produtividade pessoal e colaboração básica com experiência de usuário minimalista)

via Todoist

O Todoist reduz o planejamento ao que realmente importa: prioridades claras, execução focada e zero atrito. Adicione tarefas em segundos usando linguagem natural, organize-as por projeto ou prioridade e veja exatamente o que precisa ser feito e quando.

O que diferencia a plataforma é a forma como ela combina a produtividade pessoal com a coordenação ágil da equipe. Você pode manter os planos individuais otimizados ou envolver colaboradores com atribuições de tarefas, comentários e compartilhamento de arquivos.

Melhores recursos do Todoist

Agrupe e priorize tarefas por projeto, rótulo ou nível de prioridade para ter controle total sobre o que fazer a seguir

Use seções e subtarefas para dividir projetos grandes em etapas viáveis

Defina e acompanhe as metas do projeto com sequências de tarefas diárias/semanais e uma pontuação de produtividade integrada para visualizar o progresso

Limitações do Todoist

Desfazer ações no celular, como marcar acidentalmente uma tarefa como concluída, não é intuitivo em comparação com as alternativas do Todoist

As configurações de fim de semana são inflexíveis e as integrações de calendário muitas vezes levam a exibições confusas ou inconsistentes.

Preços do Todoist

Gratuito

Pro: US$ 2,5/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.560 avaliações)

💡 Dica profissional: comece com a identidade para reduzir a procrastinação em sua equipe. Pychyl e Shanahan descobriram que pessoas que têm segurança em sua identidade são muito menos propensas a procrastinar. Isso ocorre porque elas não desperdiçam energia tentando descobrir quem são; elas usam essa energia para realizar tarefas.

9. MindMeister (ideal para brainstorming visual e planejamento usando mapas mentais colaborativos)

via MindMeister

O MindMeister é uma ferramenta de mapeamento mental baseada na nuvem que transforma a maneira como você captura, desenvolve e apresenta ideias. Se você estiver fazendo um brainstorming sozinho ou criando um plano de projeto de alto nível, ele pode ser sua ferramenta preferida para estruturar seus pensamentos usando mapas visuais intuitivos acessíveis a partir de qualquer navegador ou dispositivo.

Cada mapa mental começa com uma ideia central e se expande em ramificações conectadas, ótimo para delinear estratégias, gerenciar projetos ou estudar tópicos complexos.

Melhores recursos do MindMeister

Crie planos personalizados com painéis, colunas e visualizações do tipo arrastar e soltar adequados ao seu fluxo de trabalho.

Mude de perspectiva instantaneamente usando as visualizações Tabela, Kanban, Linha do tempo e Gantt para diferentes necessidades de planejamento.

Adicione profundidade às tarefas com anexos de arquivos, links, dependências e campos personalizados.

Colabore no contexto usando comentários, menções e atualizações conectadas dentro de cada tarefa ou item.

Limitações do MindMeister

Não foi projetado para visualizar fluxos de trabalho como as ferramentas tradicionais de planejamento de fluxogramas.

O desempenho pode diminuir quando os quadros ficam muito grandes ou incluem anexos pesados e várias dependências.

Preços do MindMeister

Gratuito

Pessoal: $4,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Pro: US$ 5,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios: US$ 8,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do MindMeister

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 290 avaliações)

🧠 Curiosidade: os mapas mentais ativam os lados analítico e criativo do cérebro, melhorando a memória, a percepção e a compreensão. Essa ativação dos dois hemisférios é o que diferencia os mapas mentais dos métodos tradicionais de anotações.

10. Asana (ideal para coordenação de trabalho e alinhamento de metas entre funções comerciais)

via Asana

O Asana permite que você crie fluxos de trabalho que refletem o processo da sua equipe, atribua tarefas com responsabilidades claras e vincule o trabalho diário a metas de alto nível.

Sua automação sem código e modelos flexíveis de planos de projeto facilitam a padronização da forma como o trabalho é realizado entre as equipes. Seu Work Graph® visual vincula as tarefas às metas da empresa, para que todos saibam não apenas o que estão fazendo, mas também por que isso é importante.

Melhores recursos do Asana

Crie fluxos de trabalho repetíveis com Bundles para agrupar modelos, regras e formulários em sistemas reutilizáveis.

Equilibre as cargas de trabalho da equipe usando a visualização da carga de trabalho, visualizando a capacidade e transferindo tarefas antes do esgotamento.

Alinhe a execução diária com a estratégia de longo prazo usando Metas que acompanham o progresso em tempo real.

Preveja as necessidades de pessoal com planejamento de capacidade para garantir que os projetos prioritários tenham recursos adequados.

Limitações do Asana

Falta um planejamento granular da capacidade por horas, afetando a precisão da alocação de recursos

Ferramentas avançadas de planejamento estratégico, como gráficos de Gantt e visualizações de carga de trabalho, estão restritas a planos de nível superior.

Preços do Asana

Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: $30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Aqui está uma avaliação da G2 para esta ferramenta:

Um repositório centralizado para armazenar projetos e tornar o gerenciamento um recurso mais simples, coordenado centralmente e passível de relatórios. Tem o potencial de unir projetos, mas para projetos complexos com várias equipes, revisões significativas, aprovações e transferências entre vários proprietários, ele apresenta complicações.

Um repositório centralizado para armazenar projetos e tornar o gerenciamento um recurso mais simples, coordenado centralmente e passível de relatórios. Tem o potencial de unir projetos, mas para projetos complexos com várias equipes, revisões significativas, aprovações e transferências entre vários proprietários, ele apresenta complicações.

11. Monday (ideal para automação de fluxos de trabalho e acompanhamento de projetos em um formato visual modular)

via Monday

Desde o início dos projetos até o acompanhamento dos prazos, os painéis codificados por cores e os fluxos de trabalho personalizáveis com colunas flexíveis do Monday oferecem às equipes um espaço compartilhado para planejar, atribuir e executar.

A plataforma oferece uma interface intuitiva com elementos de arrastar e soltar, modelos de gerenciamento de projetos e automações que reduzem o trabalho manual. À medida que suas necessidades de planejamento crescem, o Monday se adapta com estruturas de tarefas em camadas, controle de tempo e painéis de projetos personalizados que se adaptam ao tamanho da sua equipe.

Melhores recursos do Monday

Acompanhe o desempenho com o controle de tempo integrado para tarefas e membros da equipe

Adicione anexos de arquivos, comentários e documentos integrados diretamente nos quadros de tarefas

Integre com mais de 200 ferramentas, incluindo ClickUp, Google Drive, Zapier e muito mais

Limitações da segunda-feira

As ações automatizadas são limitadas pelos níveis do plano, o que pode restringir a escala

Você não pode enviar e-mails em massa com mais de 500 itens por vez

Preços da Monday

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Monday

G2: 4,7/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday?

Um avaliador do G2 compartilhou este feedback:

Há inúmeras coisas que posso dizer que gosto no Monday, seja a facilidade de criar fluxos de trabalho ou a automação da criação de acordo com qualquer requisito, ou a integração super rápida para um aplicativo personalizado... Houve momentos em que precisei fazer algo com subitens, mas devido às limitações das ações restritas que podemos realizar neles, tive que encontrar uma solução alternativa.

Há inúmeras coisas que posso dizer que gosto no Monday, seja a facilidade de criar fluxos de trabalho ou a automação da criação de acordo com qualquer requisito, ou a integração super rápida para um aplicativo personalizado... Houve momentos em que precisei fazer algo com subitens, mas devido às limitações das ações restritas que podemos realizar neles, tive que encontrar uma solução alternativa.

12. Zoho Projects (ideal para execução completa de projetos com lógica de tarefas personalizável)

via Zoho Projects

O Zoho Projects é para planejadores que apreciam visibilidade, automação e colaboração objetiva. Os gráficos de Gantt ajudam a identificar atrasos nas tarefas antes que eles se agravem. Já as planilhas de horas registram as horas faturáveis em tempo real e sincronizam com o Zoho Invoice, para que sua equipe possa se concentrar no trabalho, e não na administração.

Ele também mantém as equipes sincronizadas globalmente usando IA e pesquisa em linguagem natural para encontrar qualquer coisa. O Zia Translate quebra as barreiras linguísticas com tradução automática em mais de 70 idiomas, ótimo para equipes verdadeiramente globais.

Principais recursos do Zoho Projects

Crie fluxos de trabalho personalizados com o Blueprints , permitindo automações condicionais, ações baseadas em funções e notificações.

Receba sugestões e atualizações de status com tecnologia de IA do Zia , seu assistente integrado para métricas, insights e pesquisa inteligente.

Simplifique as transferências de trabalho atribuindo etapas de aprovação e automatizando atualizações de campo com a lógica de transição de tarefas.

Limitações do Zoho Projects

A personalização de modelos é limitada, especialmente ao gerenciar vários projetos semelhantes.

Requer treinamento extensivo para que as equipes adotem e utilizem todos os recursos de maneira eficaz.

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

Um usuário do Zoho no G2 disse o seguinte:

O Zoho Projects se destaca por sua interface limpa e ampla gama de recursos personalizáveis. O acompanhamento de tarefas, registros de tempo e ferramentas de colaboração em equipe são bem integrados, tornando o gerenciamento de projetos mais organizado e eficiente. No entanto, há uma certa curva de aprendizado ao explorar toda a profundidade dos recursos, especialmente para novos usuários. Algumas integrações exigem mais configuração ou orientação.

O Zoho Projects se destaca por sua interface limpa e ampla gama de recursos personalizáveis. O acompanhamento de tarefas, registros de tempo e ferramentas de colaboração em equipe estão bem integrados, tornando o gerenciamento de projetos mais organizado e eficiente. No entanto, há uma certa curva de aprendizado ao explorar todos os recursos, especialmente para novos usuários. Algumas integrações exigem mais configuração ou orientação.

13. TeamGantt (ideal para programação intuitiva em Gantt e colaboração em tempo real)

via TeamGantt

A interface de arrastar e soltar do TeamGantt ajuda você a criar cronogramas de projeto refinados em minutos, completos com dependências de tarefas, marcos e comparações de linha de base.

Você pode alternar entre gráficos de Gantt, quadros Kanban, calendários ou listas. O equilíbrio de carga de trabalho integrado, o acompanhamento de custos e a análise do caminho crítico ajudam você a manter prazos de entrega realistas e manter as equipes focadas.

Melhores recursos do TeamGantt

Compare previsões com resultados reais usando relatórios de linha de base e identifique atrasos antes que eles se agravem.

Mantenha-se financeiramente no caminho certo à medida que as tarefas evoluem com um cronograma de custos para acompanhar os orçamentos.

Monitore a disponibilidade da equipe e atribua tarefas sem esgotamento usando uma guia de recursos em tempo real.

Gere planos WBS totalmente estruturados com o Gerador de Planos de Projeto com IA e carregue-os diretamente no seu espaço de trabalho.

Limitações do TeamGantt

O controle limitado de dependências dificulta a automação de atualizações em tarefas vagamente conectadas.

Excesso de recursos para equipes pequenas, o que pode levar à subutilização durante a integração em comparação com alternativas ao TeamGantt

Preços do TeamGantt

Gratuito

Pro: US$ 59/mês por usuário

Tudo ilimitado: Preços personalizados

Avaliações e comentários do TeamGantt

G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

💡 Dica profissional: Insira tarefas de buffer fictícias (como “Teste de segurança” ou “Revisão Slack”) sem responsáveis para compensar atrasos imprevisíveis. Dessa forma, você pode absorver pequenos contratempos sem comprometer todo o cronograma.

14. Airtable (ideal para planejamento estruturado de projetos com bancos de dados e visualizações flexíveis)

via Airtable

O Airtable traz estrutura e flexibilidade ao planejamento por meio do uso híbrido de planilhas e bancos de dados. Ele permite que você planeje projetos, gerencie a alocação de recursos e organize fluxos de trabalho criando bases compostas por tabelas interconectadas, vinculando tarefas, equipes, clientes ou marcos.

Campos personalizados, relações entre registros e atualizações em tempo real facilitam a criação de uma fonte confiável para qualquer tipo de plano de projeto.

Melhores recursos do Airtable

AI App Builder, convertendo dados estruturados em ferramentas de planejamento interativas. Transforme planos de projeto em aplicativos instantaneamente com oconvertendo dados estruturados em ferramentas de planejamento interativas.

Automatize a tomada de decisões com agentes de IA que acionam ações ou atualizações com base em condições em tempo real.

Lide com grandes conjuntos de dados de planejamento usando o HyperDB, conectando milhões de registros de plataformas como Snowflake e Databricks

Limitações do Airtable

O desempenho pode ficar lento em bancos de dados grandes ou complexos, com muitos dados e várias tabelas vinculadas

A exportação de dados é complicada, especialmente ao mesclar campos ou exportar dados estruturados

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: $20/mês por usuário (cobrado anualmente)

Negócios: $45/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Um breve trecho de um usuário real:

O Airtable é um excelente armazenamento de dados que combina a simplicidade de uma planilha com a funcionalidade de um aplicativo, tornando-o altamente flexível para uma variedade de casos de uso. No entanto, o Airtable pode não ser a melhor opção para projetos que envolvem grandes conjuntos de dados, pois os limites de registros podem se tornar um gargalo, dependendo de suas necessidades.

O Airtable é um excelente armazenador de dados que combina a simplicidade de uma planilha com a funcionalidade de um aplicativo, tornando-o altamente flexível para uma variedade de casos de uso. No entanto, o Airtable pode não ser a melhor opção para projetos que envolvem grandes conjuntos de dados, pois os limites de registros podem se tornar um gargalo, dependendo das suas necessidades.

15. Miro (ideal para quadros brancos em tempo real para brainstorming e alinhamento)

via Miro

O Miro é um software de planejamento de projetos que transforma uma organização em um processo dinâmico, visual e colaborativo. É uma ótima ferramenta para equipes remotas e multifuncionais.

Sua tela infinita permite mapear ideias, organizar fluxos de trabalho e alinhar as partes interessadas em tempo real. Ferramentas de arrastar e soltar, modelos e assistência de IA facilitam a estruturação de planos, a conexão de conceitos e a transição da ideação para a execução mais rapidamente.

Melhores recursos do Miro

Conecte automaticamente ideias relacionadas durante as sessões de planejamento com sugestões baseadas em IA

Escolha entre centenas de modelos projetados para planejamento ágil de projetos , retrospectivas, mapas mentais e alinhamento de equipes

Resuma quadros de planejamento complexos instantaneamente com destaques de IA e itens de ação

Colabore ao vivo com os membros da equipe por meio de comentários, reações e edições em tempo real

Limitações do Miro

O acesso a arquivos no macOS pode ser pouco intuitivo, dificultando a localização ou o gerenciamento de ativos locais

Os links de imagens não podem ser atualizados dinamicamente, o que é limitante ao usar recursos visuais que mudam frequentemente nos planos

Preços do Miro

Gratuito

Starter: R$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Miro

G2: 4,7/5 (mais de 7.900 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

🔍 Você sabia? O mapeamento mental, popularizado por Tony Buzan em 1995, aproveita a maneira natural de pensar do cérebro, tornando mais fácil lembrar informações do que as anotações tradicionais. O uso de cores, imagens e pistas visuais pode estimular a memória e ajudar você a ver as conexões entre as ideias rapidamente.

Expanda seus negócios em 10 vezes com o ClickUp

Cada equipe tem seu próprio ritmo, e a ferramenta de planejamento certa ajuda você a trabalhar em sincronia. Embora cada ferramenta desta lista tenha seus pontos fortes, o ClickUp se destaca como a plataforma completa que faz tudo.

Com o ClickUp Brain para resumos de tarefas e ajuda na redação com tecnologia de IA e painéis para insights em tempo real, você sabe exatamente o que fazer.

Além disso, inclui mais de 20 visualizações personalizáveis para ver o seu trabalho à sua maneira, metas para alinhar as equipes em resultados mensuráveis e recursos de colaboração em tempo real.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅