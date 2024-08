Aproveite os KPIs de SaaS para garantir o crescimento da receita e o sucesso do cliente

Seja você um profissional de marketing, um vendedor ou um gerente, o rastreamento e a análise de dados específicos podem ajudá-lo a fazer sua empresa de SaaS crescer mais rapidamente.

No entanto, em um mar de KPIs e métricas diferentes esperando para serem medidos, é crucial identificar os que melhor se adaptam às suas necessidades Se alinham melhor com os objetivos de seu projeto e ajudar a otimizar sua estratégia de negócios de forma eficaz.

Escolher os KPIs certos para rastrear é especialmente importante para as empresas de SaaS, pois elas operam em setores altamente competitivos e seu crescimento e sucesso dependem das taxas de aquisição e retenção de clientes.

Alguns dos mais importantes KPIs de SaaS Os KPIs revelam o sucesso de suas campanhas de marketing e ajudam você a Identificar áreas para aprimoramento . Embora seja eficaz, o acompanhamento dos KPIs de SaaS apenas para os esforços de vendas e marketing não é suficiente para garantir que sua empresa continue crescendo. 🌱

Neste artigo, revelaremos os 10 KPIs de SaaS essenciais para acompanhar em 2024 e exploraremos os desafios comuns que você poderá enfrentar ao fazer isso. Também apresentaremos as ferramentas que o ajudarão a monitorar todos os KPIs de SaaS sem problemas.

Entendendo os KPIs e as métricas de SaaS

Embora possam parecer semelhantes, os KPIs e as métricas de SaaS não se referem à mesma coisa.

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) de SaaS são métricas de alto nível que fornecem uma visão geral da saúde geral da empresa. Essas são as métricas mensuráveis mais importantes que Acompanham o progresso de uma empresa em relação a seus objetivos.

Normalmente, esses KPIs avaliam áreas como crescimento da receita, status de clientes novos e existentes, visitantes do site etc. Geralmente, eles são usados por executivos e Gerentes de SaaS bem como a equipe de sucesso do cliente da empresa, para fazer Decisões orientadas por dados .

Enquanto isso, métrica é um termo abrangente que inclui KPIs e outras ferramentas para medir o progresso e o desempenho. Em outras palavras, nem todas as métricas são KPIs de SaaS. Elas são usadas em uma escala mais ampla por membros das equipes de marketing e vendas, gerentes de produtos e equipes de suporte ao cliente para otimizar diferentes áreas de negócios.

Como funciona um modelo de negócios de SaaS e como ele afeta o rastreamento de KPIs?

As empresas de software como serviço (SaaS) operam em um modelo de negócios específico: elas fornecem aos usuários acesso ao seu software por uma taxa mensal ou anual. Os clientes podem continuar usando o software, desde que continuem pagando por ele. Além disso, eles geralmente podem cancelar a assinatura quando quiserem, pois não estão vinculados a um contrato.

O uso de um modelo de negócios tão específico significa que as empresas de SaaS têm maneiras distintas de medir o desempenho. Isso ocorre porque o sucesso dessas empresas depende do número de assinaturas e usuários mensais - mais usuários significa mais receita gerada. 📈

Em suma, para uma empresa de SaaS, o objetivo principal é manter a receita mensal recorrente alta. Portanto, você deve se concentrar em Retenção de clientes como um dos principais KPIs se você quiser que sua empresa prospere. Também é importante acompanhar os usuários ativos mensais, Aquisição de clientes custo, valor do tempo de vida do cliente e outros KPIs essenciais discutidos na próxima seção.

Dica profissional: Ansioso para começar a monitorar suas vendas de SaaS e métricas de receita imediatamente? Aproveite o Modelo de KPI de vendas do ClickUp para monitorar KPIs e melhorar os processos em todos os estágios do seu funil de vendas em uma única janela. 💚

Use o modelo de KPI do ClickUp Sales para medir e melhorar seu desempenho de vendas

10 métricas essenciais de KPI de SaaS a serem monitoradas em 2024

Existem dezenas de métricas importantes, mas rastrear todas elas não é necessário nem produtivo. Em vez disso, você deve se concentrar nas mais importantes para otimizar o crescimento dos negócios.

Vamos dar uma olhada nos KPIs de SaaS essenciais que sua empresa precisa monitorar.

1. Taxa de rotatividade

Como as empresas de SaaS dependem de assinantes, medir a taxa de rotatividade de clientes é o primeiro passo óbvio. Esse KPI mostra o número de assinantes perdidos em um período de tempo específico.

Quando sua empresa depende da retenção de clientes e sua taxa de rotatividade é alta, isso significa que muitos clientes estão insatisfeitos com seu software. No entanto, uma taxa de rotatividade mais alta deve ser esperada se o seu software não for uma solução permanente para os usuários.

Um aumento na taxa de rotatividade pode ser causado por tendências de mercado, concorrentes ou preços. Portanto, se a sua empresa de SaaS tiver uma taxa de rotatividade maior que a média, você deverá reexaminar seus recursos e estratégias de preços.

Veja como calcular a taxa de rotatividade:

Clientes perdidos ÷ Total de clientes no início do período de tempo) x 100

2. Taxa de rotatividade da receita

O rastreamento da taxa de rotatividade de receita é ainda mais importante do que o rastreamento da taxa de rotatividade de clientes. Ele reflete a receita perdida ao longo do tempo devido a assinaturas canceladas ou rebaixadas. Rastreamento desse KPI trimestral ou mensal pode ajudá-lo a entender melhor o comportamento do cliente e a tomar as medidas necessárias para reduzir a taxa de rotatividade.

Veja como calcular a taxa de rotatividade de receita:

Receita recorrente perdida durante o período ÷ Receita recorrente no início do período) x 100

3. Receita recorrente mensal

A receita recorrente mensal (MRR) é o valor total que sua empresa de SaaS gera a partir de assinantes ativos em um mês. A MRR rastreia upsell, novas vendas, renovações e rotatividade, ajudando-o a manter um registro do seu fluxo de receita mensal. Ele também mostra Como seu negócio cresce e pode ajudá-lo a tomar decisões em áreas como Alocação de recursos e Desenvolvimento de produtos .

Veja aqui como calcular o MRR:

A fórmula para calcular a MRR pode variar de acordo com o tipo de MRR que você está monitorando. A maneira mais direta de calcular o MMR é:

MRR = (número de clientes) x (receita correspondente deles)

Se você tiver 10 clientes que lhe pagam US$ 10 por mês, seu MRR será 10 x 10 = US$ 100 para aquele mês.

As empresas com diferentes tamanhos de negócios e planos podem calcular usando a fórmula abaixo.

mRR = (número de clientes) x (receita média mensal por cliente)_

4. Leads qualificados para o produto

Os leads qualificados por produto (PQL) medem o número de clientes que usaram seu produto em uma avaliação gratuita e atingiram gatilhos predefinidos que indicam que eles podem se tornar clientes pagantes.

Enquanto os leads qualificados de marketing (MQL) se baseiam em ações específicas, como clicar em um link recebido por e-mail, os PQLs refletem o comportamento do cliente - eles fornecem informações sobre o impacto de determinados recursos de software no cliente durante o período de avaliação.

Essas informações permitem que você aprimore os recursos que os clientes atuais parecem gostar mais e os divulgue mais em sua avaliação gratuita.

**Veja como calcular a taxa de conversão de PQL para pago

Número total de PQLs convertidos em pagos ÷ total de PQLs x 100

5. Taxa de conversão de clientes

A taxa de conversão de clientes (CCR) informa sobre o envolvimento do cliente do seu produto revelando o número de clientes potenciais que se tornaram clientes pagantes.

Uma CCR baixa indica que os clientes potenciais perderam o interesse em seu produto. Você pode identificar por que perde seus clientes atuais examinando atentamente os Processo do funil de vendas de SaaS . Para a maioria das empresas de SaaS, a perda geralmente ocorre durante a avaliação gratuita.

Você também pode ter um CCR baixo se a equipe de vendas continuar criando o perfil dos clientes errados. Se esse for o caso, a análise de seu CCR pode levá-lo a uma Possível solução para esse problema . Além disso, o acompanhamento de sua taxa de conversão personalizada pode ajudá-lo a medir o desempenho de várias campanhas de marketing para ver Qual campanha é a mais bem-sucedida .

Veja aqui como calcular o CCR:

Total de conversões ÷ Total de visitantes do site

6. Custo de aquisição de clientes

Medir seu custo de aquisição de clientes (CAC) é essencial para evitar problemas de gastos excessivos. Os principais fatores que contribuem para o CAC são custos de pesquisa, marketing e funcionários, que podem se acumular se você fizer um esforço extra para adquirir novos clientes.

Observe que o CAC considera apenas o custo de aquisição de um cliente, fazendo com que ele compre seu serviço. Isso não inclui o custo de produção do software.

A análise desse KPI pode ajudá-lo a entender para onde está indo o seu dinheiro e o que pode ser feito para economizá-lo, especialmente se você estiver desperdiçando muito da receita da sua empresa em caminhos não lucrativos. A meta é ganhar mais dinheiro do que o custo para adquirir um cliente.

**Veja aqui como calcular o CAC

(Custo de vendas + Custo de marketing) ÷ Novos clientes adquiridos

7. Taxa de retenção de clientes

Um dos KPIs mais importantes para empresas de SaaS é a taxa de retenção de clientes (CRR), que mostra quantos usuários ativos existem em um período de tempo definido. Uma alta CRR significa que os clientes continuam usando seu serviço, o que leva ao crescimento da receita. 💰

Se você tiver uma CRR baixa, os motivos comuns podem ser:

Problemas técnicos

Falta de recursos

Suporte ao cliente ruim

Não responder aos comentários dos clientes

Veja como calcular o CRR:

[(Clientes no final do período - Clientes adquiridos durante o período) ÷ Clientes no início do período] x 100

A análise de sua CRR pode ajudá-lo a identificar problemas, se houver, e a encontrar uma solução adequada para reter os clientes existentes.

Por exemplo, se você vincular uma CRR fraca à cultura de emissão de tíquetes deficiente de sua empresa de SaaS, poderá começar a tomar medidas para melhorar o atendimento ao cliente. Se você for um usuário do ClickUp, poderá facilmente entrar no Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp para gerenciar as resoluções do início ao fim e implementar esforços mais proativos para a satisfação do cliente. 🤗

Utilize o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp para organizar o feedback do cliente e melhorar sua satisfação

8. Valor da vida útil do cliente

O valor da vida útil do cliente (CLV) estima a receita total que você receberá de cada cliente enquanto ele estiver inscrito em seus serviços. Esse é um dos KPIs de sucesso do cliente mais críticos, pois conhecer a lucratividade de seus clientes existentes pode ajudá-lo a tomar decisões estratégicas em relação a recursos, marketing e preços.

Ao acompanhar o CLV, você também deve prestar atenção ao CAC (custo de aquisição de clientes) para garantir que a obtenção de novos clientes não seja mais cara do que o valor médio da vida útil deles. O ideal é que nenhuma empresa gaste mais dinheiro na conquista de novos clientes do que ganha com eles.

Veja como calcular o valor da vida útil do cliente:

Valor do cliente x Tempo médio de vida do cliente

Dica de bônus: Visualize a experiência do cliente com seu produto em todos os pontos de contato com o Modelo de mapa da jornada do cliente do ClickUp . Meça facilmente a satisfação do cliente rastreando a conscientização, a consideração e a conversão em um quadro interativo e identifique mais rapidamente as áreas de possível atrito.

Use o ClickUp Customer Journey Map Template para mapear os hábitos e as preferências de seus clientes e usá-los para aprimorar seus serviços

9. Receita média por usuário

A medição da receita média por usuário mostra quanto cada assinante gasta em seus serviços todos os meses. O acompanhamento desse KPI de SaaS pode ajudá-lo a determinar a quantidade de dinheiro que você ganha de cada usuário para que possa investir melhor seus ganhos.

Como a maioria das empresas de SaaS inclui níveis de assinatura e complementos em sua oferta, normalmente há diferenças nos gastos dos clientes. Ainda assim, esse KPI pode ajudá-lo a entender o que os usuários pagam com mais frequência e por quê.

Veja como calcular o ARPU:

Receita total ÷ Número total de usuários

O cálculo dessa métrica será mais fácil se você usar a função Modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp para obter visibilidade em tempo real das atividades e tendências dos clientes, o que resulta em estimativas de receita mais precisas.

Registre sua atividade de vendas no final de cada dia útil com o modelo de relatório de vendas diárias do ClickUp

10. Pontuação do promotor líquido

Contar com a pontuação do promotor líquido (NPS) informa você sobre Quantos clientes estão satisfeitos com seu serviço. Esse é um KPI crucial a ser medido, pois revela o desempenho de sua empresa de SaaS. Se a pontuação não for favorável, isso permitirá que você identifique áreas de melhoria e faça os ajustes necessários.

O formato do NPS requer que se pergunte aos clientes qual a probabilidade de eles recomendarem sua empresa, produto ou serviço a um amigo ou colega. Os entrevistados fornecem uma pontuação de 0 (nada provável) a 10 (extremamente provável).

Aqueles que respondem com uma pontuação de 9 ou 10 são considerados promotores ou clientes fiéis que podem recomendar seu serviço a outras pessoas. Os que dão uma pontuação de 0 a 6 são considerados relativamente insatisfeitos com o serviço e provavelmente não darão recomendações nem continuarão a usar seus serviços.

Veja como calcular a pontuação do promotor líquido:

A porcentagem de promotores - A porcentagem de detratores

O papel dos KPIs de SaaS no planejamento estratégico

Os KPIs são cruciais para Planejamento estratégico ao transformarem visões e abstrações Metas em objetivos alcançáveis e receita recorrente. Eles o ajudam a identificar os fatores que mais afetam o sucesso de seus negócios, a medir o desempenho nessas áreas e a comparar os valores com os benchmarks do setor.

Além disso, os KPIs também contribuem para o planejamento estratégico ao:

Tornar o processo de planejamento mais orientado por dados

Acompanhamento de parâmetros para verificar a eficácia do planejamento estratégico

Identificação de desafios e oportunidades para que você possa ajustar seu plano

Promoção deColaboração multifuncional incentivando as equipes a trabalharem em prol de objetivos comuns

Ajudando-o a priorizar elementos geradores de receita em sua estratégia de marketing para obter melhores resultados

Promover a transparência, quantificando o desempenho dos negócios para as partes interessadas

Revelar os fatores de sucesso dos negócios de SaaS para que você possa projetar seu plano de sucesso futuro de acordo com eles

Agora você pode usar Modelos de planejamento estratégico para criar seu roteiro de negócios de SaaS sem começar do zero! Comece a planejar imediatamente com o Modelo de roteiro estratégico do ClickUp para mapear e visualizar metas e objetivos de longo prazo, bem como determinar as métricas de SaaS adequadas para medir o progresso.

Visualize seu roadmap estratégico e planeje o sucesso de sua equipe com o modelo de roadmap estratégico do ClickUp

A importância dos KPIs do balanço patrimonial para o crescimento de SaaS

Além do desempenho, acompanhar a saúde financeira de sua empresa é essencial para que ela cresça e tenha um fluxo de receita mensal garantido. A maneira mais fácil de avaliar a saúde da sua empresa de SaaS em um momento específico é usar os balanços. Eles fornecem insights sobre a saúde da empresa, o potencial de crescimento e Fatores de risco .

Há vários KPIs do balanço patrimonial que você pode acompanhar para entender melhor a saúde, a eficiência e a liquidez de sua empresa.

Aqui estão cinco dos mais importantes KPIs de balanço patrimonial para empresas de SaaS:

Índice de liquidez: Compara os ativos circulantes de sua empresa com os passivos circulantes **Quick Ratio (índice rápido): Mede a liquidez da empresa e a capacidade de pagar passivos de curto prazo usando ativos líquidos Índice dívida/patrimônio líquido: Mostra a quantidade de dívida que está sendo usada para financiar os ativos da empresa, comparando a dívida total da empresa com o patrimônio líquido Índice de patrimônio líquido: Calcula quanto dos ativos da empresa é financiado pelo patrimônio líquido do proprietário Índice de cobertura de juros: Mede se sua empresa pode pagar as despesas com juros sobre dívidas pendentes com base na receita que gera

Desafios do rastreamento de KPIs e como superá-los

Vamos explorar alguns desafios comuns do rastreamento de KPIs e aprender a superá-los.

Escolhendo os KPIs de SaaS certos para aumentar a receita

Devido ao grande número de KPIs que você pode monitorar, muitas empresas acham difícil decidir quais escolher e acabam pedindo a um consultor que escolha os KPIs para elas.

No entanto, escolher os KPIs certos requer um conhecimento profundo de suas práticas comerciais e muita experimentação. Você precisa levar em conta questões como:

_Qual é o estágio de seu negócio de SaaS?

_Um KPI tem o potencial de revelar as tendências que você procura?

_Quais KPIs estão mais alinhados com suas metas comerciais atuais?

Escolhendo o software certo

Escolhendo o melhor Ferramenta de business intelligence (BI) para coletar, analisar e exibir KPIs não é fácil, pois há uma grande variedade de softwares para escolher. O ideal é que a ferramenta que você escolher tenha:

Painéis intuitivos para facilitar a visualização dos dados

Recursos avançados de análise

Ferramentas de IA para acelerar a análise de dados

A capacidade de integração com outras ferramentas de análise que suas equipes usam

Além das ferramentas de BI, você pode aproveitar os recursos robustos de rastreamento de KPIs oferecidos por ClickUp . Este Solução completa de gerenciamento de projetos ajuda a rastrear, organizar e compartilhar dados em uma única plataforma.

Colabore em ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

Coleta de dados

Localizar e coletar os dados necessários para calcular um indicador-chave de desempenho específico pode ser um desafio, especialmente se você tiver que extrair os dados de várias fontes. E é um pesadelo totalmente diferente se você tiver que fazer isso manualmente. Nesse caso, você terá que dedicar tempo e esforço para encontrar uma maneira de armazenar os dados de forma prontamente acessível.

Plataformas de gerenciamento de documentos on-line, como ClickUp Docs são uma ótima solução para esse problema, pois fornecem um local centralizado para manter seus dados e relatórios. Importe dados de outras ferramentas de análise que você usa e compartilhe tudo com sua equipe por meio de links simples.

Armazene todos os seus dados e organize-os por meio de subpáginas usando o ClickUp

Se estiver coletando dados computacionais, use a subpágina Visualização da tabela ClickUp para organizar seus dados em colunas no estilo de planilhas. Você pode adicionar Fórmulas avançadas aos seus dados usando os campos personalizados e calcule os KPIs de que você precisa.

Como rastrear as métricas e os KPIs de SaaS mais importantes

O rastreamento de KPIs de SaaS pode ser simples, desde que você conte com uma ferramenta fácil de usar Ferramentas de SaaS para obter ajuda. O ClickUp é uma solução ideal para monitorar e organizar todos os seus KPIs essenciais para verificar se eles atendem às suas expectativas de desempenho. ⭐

Utilização Metas do ClickUp é a maneira mais fácil de rastrear seus KPIs de SaaS e o progresso deles. Você pode dividir todas as suas metas em metas menores que representam seus objetivos comerciais.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos e acompanhe os KPIs facilmente no ClickUp

À medida que você completa cada meta, você está mais perto de concluir seu objetivo, e seu progresso é atualizado em tempo real. ⏳

A melhor parte? Você pode personalizar suas métricas para medir metas exclusivas como:

Números: Para valores numéricos, como pontuações e porcentagens Verdadeiro/falso: Para rastrear a taxa de conclusão em termos de feito/não feito Moeda: Para métricas como taxa de rotatividade e lucro Tarefas: Para monitorar o desempenho com base na conclusão da tarefa

Para começar a monitorar seus KPIs, aproveite o Modelo de KPI do ClickUp Fornece uma exibição de lista resumida de todos os seus KPIs categorizados por progresso, para que você possa ver quais deles estão:

No caminho certo

Fora do caminho

Em risco

Concluídos

Use o modelo de KPI do ClickUp para rastrear seus KPIs de forma eficaz por meio de visualizações de lista, linha do tempo e quadro Kaban

Visualize o progresso abrindo uma janela de arrastar e soltar Quadro Kanban e ter uma noção melhor dos prazos dos KPIs por meio da visualização Timeline.

Você também pode usar Painéis do ClickUp como seu centro de comando de KPI. Eles são personalizáveis e oferecem uma visão panorâmica de todos os seus KPIs. Inclua cartões (ou relatórios) personalizados que monitoram suas métricas no estilo que você preferir, seja um gráfico de linha, barra ou pizza. 📊

Obtenha uma visão geral de alto nível de todos os seus KPIs e visualize o progresso deles no ClickUp

Acompanhe os KPIs de SaaS como um profissional com o ClickUp

O acompanhamento adequado dos KPIs e o crescimento dos negócios de SaaS andam de mãos dadas - a medição e a análise dos KPIs revelam o desempenho da sua empresa e ajudam a orientar suas decisões na direção certa.

Lembre-se de que é fundamental rastrear e ajustar continuamente seus KPIs se quiser que sua empresa continue crescendo em um mercado em constante evolução.

Para facilitar sua jornada de monitoramento de KPIs, Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo ! Aproveite seu prático Modelos de KPI para um início rápido, Acompanhe facilmente as metas visualizar o progresso do KPI e Usar suas funcionalidades nativas de CRM para ajudar sua empresa a florescer! 🌸

1. O que é um KPI em SaaS?

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) monitoram o desempenho de uma empresa em relação aos seus objetivos. Tanto para B2C quanto para Empresas de SaaS B2B se a empresa tiver um KPI, os KPIs ajudarão a rastrear a participação de mercado da empresa ou a destacar as áreas de melhoria. Como o sucesso dos negócios de SaaS depende de seus assinantes e da receita futura que eles geram, os KPIs de SaaS mais importantes geralmente têm parâmetros relacionados ao cliente.

2. Quais são as métricas comuns de SaaS?

As métricas de SaaS mais comuns incluem a taxa de rotatividade de clientes e de receita, a receita recorrente mensal e anual, a taxa de conversão e retenção de clientes, o custo de aquisição de clientes e o valor da vida útil, a receita média por usuário e a pontuação do promotor líquido.

3. Como você mede o sucesso dos produtos SaaS?

Os KPIs que você mede e analisa podem indicar o sucesso de sua empresa em várias áreas. Por exemplo, uma alta taxa de retenção de clientes (CRR) indica um grande número de assinantes ativos, o que provavelmente significa que sua receita também é alta.