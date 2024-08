10 estratégias de marketing de crescimento para ampliar seus negócios

As preferências e os hábitos dos consumidores mudam em um piscar de olhos, e acompanhá-los é um desafio constante para qualquer empresa. Você está sempre alerta, imaginando o que seu cliente quer em seguida. Além disso, o mercado não é seu amigo para sempre. As tendências de consumo mudam, assim como as abordagens de marketing e crescimento.

Em meio a esse fluxo constante, como você pode garantir que sua empresa cresça de forma sustentável?

A solução é uma estratégia sólida de marketing de crescimento que seja responsiva e adaptável, aproveitando a análise de dados em tempo real e permanecendo sintonizada com as percepções contínuas dos consumidores. Ela também precisa entender a situação do mercado de forma abrangente.

O que está criando um burburinho, quais estratégias funcionam para seus concorrentes e o que seus clientes estão adorando? Somente quando você entender esses diversos pilares é que poderá direcionar o crescimento a longo prazo.

Neste artigo, mostraremos dez estratégias de marketing de crescimento com base em dados para sua empresa. Também mostraremos alguns exemplos de empresas que estão fazendo isso com sucesso.

O que é marketing de crescimento?

O marketing de crescimento é uma abordagem avançada de marketing que se concentra em promover a expansão sustentável dos negócios. Ele se baseia em métodos orientados por dados e em um entendimento completo de toda a jornada do cliente.

Diferentemente do marketing tradicional, que pode priorizar o reconhecimento da marca ou a geração de leads, o marketing de crescimento se concentra em obter resultados escaláveis e resultados mensuráveis de marketing como aumento da receita, aquisição de usuários ou retenção de clientes.

Os profissionais de marketing de crescimento experimentam continuamente a mídia social, o SEO e os canais de marketing por e-mail. Eles também estão sempre analisando os dados de mercado, aprendendo, testando e repetindo para determinar as melhores estratégias de marketing. Ao examinar de perto o comportamento do usuário e aproveitar os insights, é possível ajustar e otimizar suas campanhas para obter o máximo impacto.

Como profissionais de marketing de crescimento, você deve ter uma visão geral, reunindo tudo, desde o desenvolvimento do produto até a experiência do cliente. E com essa visão holística, você pode estimular o crescimento rápido e constante dos negócios.

No marketing de crescimento, conhecer bem seus clientes é fundamental - entender seus dados demográficos e pontos problemáticos e até mesmo o valor que eles atribuem a uma solução é crucial.

Mas aqui está a parte interessante: ao contrário do marketing tradicional, não se trata apenas de aquisição de clientes.

O marketing de crescimento também analisa o envolvimento do cliente e as taxas de retenção para determinar a melhor abordagem. Além disso, ele emprega testes A/B, marketing por e-mail, domínio de SEO e análise de dados para ajustar sua estratégia de crescimento.

Estratégia de growth marketing vs. estratégia de growth hacking

Enquanto uma estratégia de marketing de crescimento enfatiza o crescimento sustentável e de longo prazo por meio de esforços abrangentes de marketing com base em dados, uma estratégia de growth hacking se concentra na experimentação rápida e em táticas não convencionais para obter resultados rápidos e escalonáveis. Hacking de crescimento e as estratégias de marketing de crescimento operam em cronogramas e metodologias diferentes. Vamos explorar suas diferenças:

Objetivo principal: O marketing de crescimento adota uma abordagem holística, buscando o crescimento sustentado e de longo prazo por meio de estratégias abrangentes de marketing de funil completo que ajudam a aumentar o valor do tempo de vida do cliente. Por outro lado, o growth hacking visa a resultados rápidos e de curto prazo, concentrando-se principalmente em aquisições rápidas

O marketing de crescimento adota uma abordagem holística, buscando o crescimento sustentado e de longo prazo por meio de estratégias abrangentes de marketing de funil completo que ajudam a aumentar o valor do tempo de vida do cliente. Por outro lado, o growth hacking visa a resultados rápidos e de curto prazo, concentrando-se principalmente em aquisições rápidas Manuseio de dados: O growth marketing vê os dados como uma fonte para identificar padrões e refinar uma estratégia abrangente, enfatizando uma abordagem mais sistemática e analítica. Por outro lado, o growth hacking tem tudo a ver com experimentação prática e refinamentos rápidos, usando os dados como uma ferramenta para iterar rapidamente

O growth marketing vê os dados como uma fonte para identificar padrões e refinar uma estratégia abrangente, enfatizando uma abordagem mais sistemática e analítica. Por outro lado, o growth hacking tem tudo a ver com experimentação prática e refinamentos rápidos, usando os dados como uma ferramenta para iterar rapidamente Táticas primárias: Enquanto o growth marketing envolve processos automatizados e algorítmicos, complementados por ajustes periódicos para garantir a eficácia, o growth hacking se inclina para testes e ajustes diretos e manuais

Enquanto o growth marketing envolve processos automatizados e algorítmicos, complementados por ajustes periódicos para garantir a eficácia, o growth hacking se inclina para testes e ajustes diretos e manuais Fundamentos filosóficos diferentes: O growth marketing se concentra em entender e aliviar os pontos problemáticos do cliente, promovendo uma abordagem mais centrada no cliente e conquistando clientes fiéis. Por outro lado, o growth hacking aborda os pontos problemáticos imediatos do negócio e alcança objetivos específicosmetas de marketing Ainda está confuso? Vamos tentar entender isso com um exemplo.

Vamos supor que a sua empresa esteja procurando integrar mais clientes. Os hackers de crescimento podem propor uma solução rápida, como a implementação de um programa de indicação de dois lados, em que tanto o cliente existente (quem indica) quanto o novo cliente (indicado) recebem benefícios por uma indicação bem-sucedida para aumentar seus números rapidamente.

No entanto, é importante reconhecer que essa é uma solução de curto prazo.

Se você quiser implementar esforços de marketing de crescimento com essa estratégia, precisará incentivar sua equipe a coletar feedback dos clientes depois que eles se inscreverem no programa de indicações.

Esse processo contínuo garante que o marketing de crescimento não seja apenas para obter novos clientes, mas também para melhorar a experiência geral do cliente usando feedback em tempo real. Você pode fazer isso ao longo de seis meses usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp.

Os dados coletados tornam-se uma ferramenta poderosa para fazer ajustes orientados por dados. Eles também ajudam a otimizar o programa de indicações e promovem o crescimento sustentado, alinhando-se às necessidades e expectativas em evolução de sua base de clientes.

Aqui está uma tabela rápida para ajudá-lo a entender as diferenças entre growth marketing e growth hacking:

Estratégias de marketing de crescimento para o sucesso em 2024

Vamos ver como você pode implementar estratégias eficazes de marketing de crescimento para obter benefícios sustentáveis de longo prazo:

Crescimento orientado por produtos

O crescimento baseado em produtos a estratégia de crescimento orientado por produtos usa seu produto para impulsionar o crescimento dos negócios e orientar o ciclo de vida do cliente. Ao se concentrar em oferecer uma experiência de produto excepcional, você estimula o crescimento orgânico e apoia decisões orientadas por dados para obter sucesso duradouro.

Vamos explorar algumas estratégias de marketing de crescimento para alcançar o crescimento orientado pelo produto:

1. Ofereça opções freemium ou de avaliação gratuita

Todo mundo adora brindes!

Oferecer opções freemium ou de avaliação gratuita é uma ótima maneira de incorporar organicamente estratégias de marketing de crescimento, especialmente se você tiver um produto SaaS. Além de conquistar clientes satisfeitos, você também coleta feedback valioso para ajustar suas estratégias no futuro.

Se o seu negócio envolve produtos físicos, você pode compartilhar algumas amostras grátis em eventos; se for um serviço, ofereça uma avaliação gratuita.

Fornecer uma amostra do produto ou uma avaliação gratuita sem exigir compromisso financeiro reduz as barreiras de entrada e incentiva seu público-alvo a experimentar seu valor diretamente.

2. Implemente a estrutura AARRR

A estrutura AARRR, também conhecida como Pirate Metrics, é um modelo de análise de produtos que representa diferentes estágios do ciclo de vida do cliente: Aquisição, Ativação, Retenção, Receita e Indicação. Cada estágio permite que você entenda o comportamento do usuário e otimize as estratégias de crescimento orientadas pelo produto.

Dentro da estrutura AARRR, cada métrica aborda aspectos essenciais, como o aumento da receita e a expansão da base de clientes. Embora esses domínios não se sobreponham, eles estabelecem coletivamente uma sequência bem definida. O domínio dessa sequência garante que sua empresa opere com eficiência máxima.

Use a ferramenta software de marketing de produtos para acompanhar e registrar essas métricas.

O modelo de plano de marketing do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar, organizar e acompanhar o plano do seu projeto de marketing.

Quadro branco de experiências de crescimento da ClickUp oferece uma maneira metódica de testar os planos de expansão dos negócios. Delineie, organize e execute experimentos de crescimento sistematicamente. Estruture suas hipóteses, configure experimentos, acompanhe os resultados e obtenha insights.

O modelo de quadro branco de experimentos de crescimento do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar, documentar e analisar experimentos de crescimento.

Metas do ClickUp do ClickUp fornece uma plataforma estruturada para definir, acompanhar e atingir objetivos de crescimento, garantindo assim o alinhamento com sua estratégia de negócios abrangente. Recursos de marketing do ClickUp oferta especializada ferramentas adaptadas para equipes de marketing para facilitar a colaboração e o gerenciamento de projetos. Com vários espaços de trabalho dimensionáveis, o ClickUp permite organizar e gerenciar vários aspectos de seus esforços de marketing de forma centralizada e eficiente.

defina e compartilhe metas de equipe com o ClickUp Goals_

3. Envolva seu público com tours interativos de produtos

Para cativar seu público, use tours interativos de produtos que proporcionem aos usuários uma experiência em primeira mão de suas ofertas. Esses tours permitem que os usuários se envolvam com o seu produto em tempo real, possibilitando respostas imediatas às suas perguntas e comentários, aprimorando a experiência geral do cliente.

Além de aumentar o envolvimento do usuário, essas demonstrações interativas são vitais para otimizar as taxas de conversão. Faça com que os usuários se envolvam ativamente, atenda às necessidades deles e veja sua empresa crescer com essas experiências interativas.

O ClickUp ajuda a envolver melhor seu público com seus recursos exclusivos de produto. Use o ClickUp para fazer brainstorming de ideias ou criar fluxos de trabalho ou demonstrações com Quadro branco do ClickUp . Juntamente com IA do ClickUp você pode escrever textos interativos e criar bases de conhecimento sobre seu produto.

As listas de verificação do ClickUp garantem que nada seja esquecido em seus processos, evitando descuidos. Além disso, os formulários do ClickUp capturam facilmente as perguntas dos usuários, facilitando a coleta de informações e melhorando a comunicação.

Obsessão pelos clientes

"O cliente tem sempre razão" é uma virtude que soa verdadeira para qualquer empresa - grande ou pequena. Um aspecto fundamental da estratégia de marketing de crescimento envolve fornecer o máximo de valor aos clientes.

Aqui estão várias estratégias de marketing de crescimento centradas no cliente que você pode incorporar:

4. Crie uma comunidade ativa e acolhedora

Ao criar uma comunidade ativa, você permite que os esforços de marketing boca a boca trabalhem para você.

Uma comunidade de pessoas que pensam da mesma forma significa uma rede impactante de indivíduos entusiasmados com a divulgação de sua marca.

Além disso, o feedback que uma comunidade fornece é inestimável para otimizar os produtos. Sem mencionar a credibilidade e a confiança que você ganha com seu público-alvo ao envolver uma comunidade acolhedora.

5. Personalize seus esforços de marketing para seu público-alvo

A personalização vai além de inserir o nome do cliente em modelos de correspondência pré-fabricados.

A personalização se aprofunda em sua análise de dados conquistada a duras penas para ajustar e redirecionar dinamicamente suas campanhas de marketing campanhas de marketing . Isso o ajuda a atingir um público mais amplo sem gastar dinheiro com esforços de marketing ineficazes direcionados às pessoas erradas.

Interesses do cliente, preferências de compra, experiência do cliente, dados demográficos e histórico de transações - todos têm um papel a desempenhar na criação de campanhas de marketing personalizadas. Os clientes reagirão favoravelmente quando virem mensagens que correspondam aos seus interesses.

Com o ClickUp, você pode disparar e-mails a partir da plataforma, mantendo toda a sua comunicação em um só lugar e evitando a troca de ferramentas.

Você também pode aprimorar o conteúdo de seus e-mails com os recursos de IA do ClickUp, escrevendo textos envolventes e atraentes que repercutam no seu público. Quadro branco do boletim informativo do ClickUp também facilita a criação de boletins informativos envolventes. Esse recurso oferece um espaço colaborativo para brainstorming, planejamento e criação de newsletters. Independentemente de estar trabalhando sozinho ou com uma equipe, o quadro branco facilita a colaboração contínua, garantindo que seus boletins informativos sejam visualmente atraentes e transmitam a mensagem de forma eficaz ao seu público.

O modelo de quadro branco para boletins informativos do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, acompanhar e entregar boletins informativos.

Tarefas do ClickUp e Visualizações juntamente com o Modelo de gerenciamento de campanha do ClickUp o ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de campanhas, que torna o gerenciamento de projetos de cada campanha um processo simples. O ClickUp é o seu centro de referência para tudo, do planejamento à execução. É onde a colaboração acontece sem problemas, tornando sua vida profissional muito mais fácil.

O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar campanhas de marketing do início ao fim.

6. Ofereça benefícios aos seus clientes mais fiéis

Implemente um programa de fidelidade para reter clientes frequentes e oferecer a eles uma experiência melhor.

Por exemplo, quando um cliente que retorna deseja comprar seu produto, ofereça a ele um desconto que não está disponível para os visitantes de primeira viagem. Como alternativa, forneça a eles recursos de QOL (Qualidade de Vida) facilmente por meio do ClickUp. Por exemplo, pode ser um tempo de espera mais curto, possibilitado pelo Automação de tarefas baseada em gatilho do ClickUp .

Da mesma forma, retenha os compradores frequentes oferecendo brindes, cupons de desconto exclusivos para membros e outras vantagens de fidelidade. Ofereça um programa de associação paga para obter descontos significativos - um método comprovado para criar uma base de clientes fiéis.

7. Colete e exiba depoimentos de usuários que adoram seu produto

Uma coleção de depoimentos na página de destino tem um efeito duplo.

Primeiro, ela cria confiança e promove a conexão humana com seu produto. Além disso, faz com que os usuários reais dos produtos se sintam valorizados. Os depoimentos mostram como seu produto ou serviço resolveu um problema da vida real e impactou positivamente a vida das pessoas.

Use histórias em destaque de usuários reais em seu site, blog e canais de mídia social para referências. A perspectiva positiva de usuários reais incentivará outras pessoas a experimentar seus produtos ou serviços. Modelo de design de estudo de caso do ClickUp é uma ferramenta fácil de usar e eficiente que simplifica a criação de estudos de caso atraentes. Um layout estruturado e intuitivo orienta você pelos elementos essenciais de um estudo de caso, garantindo uma apresentação profissional e impactante de suas histórias de sucesso.

O Modelo de Estudo de Caso do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a capturar ideias e percepções do feedback do cliente.

O ClickUp entende a importância de coletar feedback para melhorar e aperfeiçoar seus processos. É por isso que a plataforma fornece formulários fáceis de usar, adaptados para pesquisas de feedback. Esses Formulários ClickUp são personalizáveis, permitindo que você crie pesquisas que capturem percepções específicas do seu público. O feedback coletado pode então ser analisado para tomar decisões informadas e aprimorar seus projetos ou serviços.

O modelo de formulário de feedback do ClickUp foi criado para ajudá-lo a capturar o feedback do cliente e organizar os dados do cliente em um só lugar.

Contar histórias com conteúdo

Atualmente, os consumidores são bombardeados com anúncios e mensagens promocionais. No entanto, a narração de histórias pode separar você do resto da multidão.

Conte histórias convincentes e críveis que repercutam - elas criam uma conexão genuína com os clientes e, ao mesmo tempo, promovem sutilmente seu produto ou serviço.

Aqui estão algumas maneiras de incorporar essa poderosa estratégia de marketing de crescimento em sua empresa:

8. Use o marketing de vídeo com foco na narrativa

A incorporação do vídeo em sua estratégia de marketing de crescimento o colocará alguns passos à frente dos concorrentes. Contar histórias por meio de vídeos é mais sugestivo e atraente e pode fazer maravilhas por sua empresa.

Os esforços de marketing de crescimento em vídeo com foco na narrativa concentram-se em contar a história da sua empresa de um ângulo humano, em vez de planilhas e números monótonos e sem graça.

A estratégia de marketing de crescimento em vídeo transmite com eficácia a história de sua marca e o que ela representa, pois as pessoas geralmente consideram os vídeos mais envolventes do que o conteúdo textual.

Não tem certeza de como começar? O ClickUp está aqui para ajudar mais uma vez. Com sua IA inteligente, você pode compor scripts de vídeo que tocam os clientes. Use Documentos do ClickUp para salvá-los e compartilhá-los sem esforço com as mentes criativas de sua organização.

Aproveite o poder do Rastreamento de produção do ClickUp para ajudá-lo a produzir vídeos de qualidade dentro dos prazos, usando seu pipeline de produção incorporado.

O modelo de acompanhamento de produção do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar o progresso de seus fluxos de trabalho de produção.

9. Use a mídia social

Atualmente, o marketing de mídia social não é uma coisa óbvia, especialmente para uma estratégia de marketing de crescimento bem-sucedida.

Primeiro, os consumidores esperam que você tenha uma presença sólida na mídia social. Em segundo lugar, se você não estiver aproveitando as mídias sociais para promover seus produtos ou serviços, estará perdendo um grupo significativo de clientes em potencial. Além disso, a mídia social é um ótimo lugar para deixar a personalidade e a voz da sua marca brilharem e se destacarem.

Mesmo sendo econômico, o marketing nas mídias sociais permite que seu conteúdo promocional alcance um vasto grupo de clientes fiéis em potencial. Para tirar o melhor proveito do marketing de mídia social, identifique seu público-alvo, analise o comportamento do usuário e prossiga com a compilação de dados e a utilização de ferramentas de análise de mídia social .

Siga e observe seus concorrentes, aprenda com os erros deles e adapte seu conteúdo às tendências do mercado.

10. Publique posts de blog otimizados para SEO

O SEO sempre teve a ver com crescimento. Ele se concentra na otimização do conteúdo para melhorar a visibilidade on-line e as classificações SERP.

O SEO eficaz exige um sólido entendimento dos algoritmos dos mecanismos de pesquisa e dos fatores de classificação. Além disso, há a parte mais importante do SEO: a pesquisa de palavras-chave. O desenvolvimento de uma estratégia adequada de palavras-chave é uma maneira infalível de consolidar a geração de leads com base em SEO. Já mencionamos que o ClickUp também tem modelos de pesquisa de palavras-chave?

Depois que você pegar o jeito do SEO, use as postagens do seu blog para direcionar o tráfego para a página do seu produto ou serviço e ajudar sua empresa a atingir taxas mais altas de conversão de leads.

Estudos de caso de sucesso real do Growth Marketing

Vamos dar uma olhada em exemplos de empresas e marcas que aplicaram estratégias de marketing de crescimento com êxito para obter sucesso contínuo.

1. Dropbox

via Caixa de depósito Um dos maiores participantes do setor de armazenamento em nuvem, O Dropbox alcançou uma surpreendente avaliação de US$ 10 bilhões em 2018 sem gastar muito com publicidade. Como eles conseguiram isso?

O Dropbox se apoiou fortemente em indicações, implementando um sistema de indicações no produto. E eles fizeram isso de forma inteligente.

O Dropbox presenteava os usuários com espaço de armazenamento adicional gratuito quando um novo usuário entrava no serviço usando o link ou código de indicação do primeiro. Essa abordagem incentivou os usuários a convidar seus amigos e familiares para a plataforma e criou uma base fiel de clientes recorrentes.

O Dropbox é um excelente exemplo de como as empresas podem alcançar um crescimento rápido e explosivo aproveitando o poder da estratégia de marketing de crescimento por indicação.

Uma das principais conclusões do sucesso do Dropbox é a importância da simplicidade. Eles criaram um programa de indicações que era simples e fácil de entender, sem termos e condições complicados.

2. TikTok

via TikTok Quem não conhece (ou não usa) o TikTok hoje em dia? A popularidade impressionante do aplicativo criou até mesmo um novo nicho para criadores de conteúdo: os TikTokers.

O TikTok orgulhosamente registrou um 215% de crescimento no valor da marca ; e está entre as marcas de mídia e entretenimento mais proeminentes no cenário global.

A enorme popularidade do TikTok, em sua maior parte, pode ser atribuída à estratégia de marketing de crescimento do influenciador.

A TikTok fez parcerias com personalidades da mídia social, principalmente blogueiros e influenciadores, que já tinham um grande número de seguidores em outras plataformas. Esses criadores começaram a postar conteúdo no TikTok e o compartilharam com seguidores em outras plataformas.

O TikTok, além de se concentrar em uma estratégia de marketing de crescimento criativo e de influenciadores, também manteve seus olhos na geração Z e na geração do milênio. Ele adaptou sua plataforma para atender às necessidades e aos interesses da geração mais jovem. Essa abordagem personalizada teve um papel importante em impulsionar o TikTok para as paradas da App Store em todo o mundo.

O sucesso do TikTok é um exemplo claro do poder da estratégia de marketing de crescimento do influenciador e do uso inteligente da mídia social. Ele enfatiza a importância de adaptar um produto para atender aos desejos e às necessidades de seu público-alvo; o foco do TikTok nos jovens é um ponto de venda fundamental.

3. Airbnb

via AirBnB O Airbnb, o negócio global de aluguel por temporada, teve início em 2008. Ele enfrentou ceticismo devido ao conceito não convencional de estranhos compartilhando casas.

Agora, o Airbnb conseguiu realizar com sucesso um IPO avaliado em mais de US$ 100 bilhões . Como uma ideia aparentemente maluca alcançou as massas e se tornou um negócio global?

Certamente não por meio de métodos tradicionais de marketing.

Em vez de gastar com publicidade e promoções, o Airbnb permite que o conteúdo gerado pelo usuário faça o trabalho pesado. Apenas 30% de seu conteúdo é criado internamente; o restante é gerado e divulgado pelos usuários.

Basta dar uma olhada nas contas do Airbnb no Instagram, Facebook e Twitter e você será recebido por centenas de fotos, vídeos e outros conteúdos enviados pelos usuários. Isso contribui para uma estratégia eficiente de construção de comunidade e mídia social.

Além de enfatizar a comunidade e o conteúdo gerado pelo usuário, o Airbnb adotou uma estratégia de marketing de crescimento de mídia social multicanal. O Airbnb usa diferentes plataformas de mídia social para atender a conteúdos exclusivos e diferentes. Por exemplo, seu canal no YouTube é centrado em diários de viagem e vlogs de viagem, enquanto seu Instagram mostra as melhores e mais novas casas do Airbnb.

Comece a usar o Growth Marketing com o ClickUp

Você está agindo errado se não estiver aproveitando os canais de marketing de crescimento para impulsionar seus negócios.

Embora o crescimento nem sempre deva ser o único foco de sua empresa, ele deve ser uma prioridade à qual você presta atenção regularmente.

As estratégias de marketing de crescimento que discutimos são testadas em campo e, quando implementadas corretamente, podem aprimorar o relacionamento com os clientes e, ao mesmo tempo, aumentar os lucros. Ao contrário do marketing tradicional, as estratégias de marketing de crescimento são um caminho sem volta para alcançar o sucesso sustentável em um ambiente de negócios hipercompetitivo.

E adivinhe o que pode ajudá-lo em sua jornada de crescimento? O ClickUp, é claro. Seus recursos abrangentes de gerenciamento de projetos de ponta a ponta e de automação de marketing podem ser dimensionados com sua empresa. Com o ClickUp, você pode definir e atingir marcos de crescimento realistas em toda a jornada do cliente.

Venha experimentar você mesmo e testemunhar a magia do ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente agora!