Os 10 melhores softwares de solução de problemas para usar em 2024

O melhor software de solução de problemas tem todas as respostas para você. O software de solução de problemas ajuda a encontrar gargalos, simplificar fluxos de trabalho e automatizar tarefas para aumentar a eficiência. O resultado? A comunicação é fácil e sua equipe desfruta de um ambiente de trabalho colaborativo.

O software de solução de problemas oferece as ferramentas e técnicas de visualização certas para articular melhor suas ideias e conceitos.

Isso não é tudo; ele também automatiza tarefas repetitivas enquanto sua equipe se concentra em brainstorming e ideação.

Neste artigo, abordaremos o melhor software de solução de problemas e destacaremos seus vários recursos, limitações, avaliações de clientes e detalhes de preços para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

O que você deve procurar em um software de solução de problemas?

As empresas enfrentam muitos desafios, desde ineficiências operacionais e reclamações de clientes até discrepâncias financeiras.

À medida que a sua equipe navega lentamente por esses problemas, ter um software de solução de problemas com os recursos certos reduzirá o incômodo. Antes de investir em um software, considere alguns dos fatores a seguir:

Interface amigável: O software deve ter uma interface intuitiva e fácil de usar para minimizar a curva de aprendizado dos usuários

Versatilidade: Procure um software que trate de vários tipos e complexidades de problemas. Ele deve ser adaptável a diferentes setores e cenários

Mapas mentais e recursos de visualização: Obtenha soluções de software para solução de problemas que ofereçam mapas mentais e outros truques visuais. Deve ser uma tela digital para que sua equipe tenha ideias, ligue os pontos e execute estratégias

Assistente de IA: Se a sua equipe está presa a tarefas repetitivas e mundanas, é hora de deixar a IA assumir o controle. Com a ferramenta certa de solução de problemas, a IA incorporada lida com as tarefas diárias, deixando sua equipe se concentrar nas coisas importantes

Recursos de automação: Procure um processo de solução de problemas que tenha tudo a ver com automação. Dessa forma, você garante a eficiência e a eficácia sem o trabalho pesado

Rastreamento de metas: Seus esforços melhoram quando você otimiza seu processo de rastreamento. Você precisa de recursos de monitoramento e rastreamento de metas para garantir que está no caminho certo

Custo-benefício: Procure os recursos que os vários planos oferecem e compare-os para escolher uma opção que ofereça o máximo de recursos e que os benefícios justifiquem o custo

Os 10 melhores softwares para solução de problemas em 2024

Embora você tenha muitas opções, selecione aquela com os recursos certos que atendam às suas necessidades

Confira nossa lista das dez melhores ferramentas de solução de problemas para garantir que você tenha os recursos necessários para resolver questões complexas com eficiência:

1. ClickUp

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

Henry Ford disse certa vez que o sucesso se resolve por si só se todos avançarem juntos. O software de solução de problemas ClickUp ajuda você a ter sucesso, garantindo que todos os membros da sua equipe estejam sempre na mesma página.

Com a colaboração ao vivo, você pode ver se os colegas de equipe estão olhando ou editando documentos. Também, editar documentos juntos em tempo real. Além disso, todas as alterações em qualquer dispositivo são atualizadas instantaneamente, para que ninguém fique para trás.

O quadro branco é muito útil para reunir sua equipe para brainstorming e ideação. Como a solução de problemas envolve a geração e a avaliação de várias ideias, o quadro branco ajuda a escrever, modificar e criar ideias em conjunto.

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Agora que você fez um brainstorming sobre os principais problemas, é preciso estabelecer um ponto de referência visual claro para a análise contínua. É aí que o recurso de mapas mentais do ClickUp se destaca. Crie uma estrutura hierárquica, com o problema principal no centro e os subtópicos se ramificando.

Desenhe conexões e vincule objetos para criar roteiros ou fluxos de trabalho a partir de suas ideias junto com sua equipe nos quadros brancos do ClickUp

Como esses mapas têm interconexões, é fácil visualizar as conexões entre diferentes elementos. Esse recurso identifica com eficácia possíveis relações de causa e efeito em um problema.

Melhores recursos do ClickUp

Usando o ClickUp AI para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt para adicionar detalhes e outros aspectos importantes

Documentação: Aborde e resolva problemas armazenando e acessando documentos relacionados ao projeto emDocumentos do ClickUp

Mapas mentais: Identifique conexões críticas, descubra insights e implemente abordagens criativas mapeando visualmente as relações entre conceitos e informações comMapas mentais do ClickUp

Priorização de tarefas: Facilite a solução de problemas para seus desenvolvedores de software - classifique as tarefas por urgência. Isso ajuda a sua equipe a se concentrar nos aspectos mais importantes, tornando a resolução de problemas mais eficiente

Quadros brancos virtuais: Aprimorara solução colaborativa de problemas e o pensamento crítico por meio deQuadros brancos ClickUp. Faça brainstorming, visualize ideias e trabalhe coletivamente em busca de soluções em um ambiente interativo

Monitoramento de metas: Defina e monitore métricas de negócios para enfrentar desafios, acompanhar o progresso e garantir que a equipe de desenvolvimento de software permaneça alinhada com os objetivos

Direitos de acesso personalizados: A personalização dos direitos de acesso garante que as pessoas certas tenham as permissões necessárias para contribuir com a resolução de problemas

IA do ClickUp: Use a IA do ClickUp para automatizar tarefas repetitivas, analisar dados para obter insights e aumentar a produtividade na solução de problemas complexos

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado está envolvida na compreensão total de todos os recursos e capacidades

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Plano Ilimitado: $7 por mês por usuário

$7 por mês por usuário Plano Empresarial Plano : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Plano Empresarial Plus Plano : $19 por mês por usuário

: $19 por mês por usuário Enterprise Plan : preço personalizado

: preço personalizado ClickUp AI: US$ 5 por espaço de trabalho em todos os planos pagos

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Sistemas Omnex

via Omnex O software de solução de problemas da Omnex tem muitos recursos úteis para rastrear, gerenciar e resolver problemas rapidamente. Trata-se de um local único para lidar com problemas internos e externos.

A plataforma também é centrada no cliente, respondendo a ele em seus formatos preferidos. Isso garante uma experiência personalizada e fácil de usar, aprimorando ainda mais a resolução de problemas por meio de uma interação perfeita com as partes interessadas.

melhores recursos do #### Omnex

Definir cronogramas e métricas para a resolução de problemas

Aproveitar várias ferramentas de solução de problemas, como 5Why, Is/Is Not, etc

Responder aos clientes em vários formatos, incluindo 8D, 7D e PRR

Limitações da Omnex

O início de projetos envolve muitas etapas

Podem ocorrer atrasos temporários

Preços da Omnex

A Omnex tem planos de preços personalizados

3. Colmeia

via Colmeia O Hive é outra excelente plataforma para instruir melhor suas equipes enquanto resolvem desafios complexos e aprimoram suas habilidades de resolução de problemas. É altamente interativa e permite que todos os membros da sua equipe vejam o que está acontecendo e expressem suas opiniões simultaneamente. Gerenciamento de trabalho colaborativo ajuda você a resolver problemas de forma eficaz. O Hive é o seu armário de arquivos virtual onde o compartilhamento de documentos com diferentes equipes e o trabalho colaborativo se tornam mais acessíveis.

Melhores recursos do Hive

A interface amigável garante uma navegação perfeita

A visualização de Gantt ajuda a mapear os cronogramas dos projetos

As hierarquias de projetos permitem a fácil execução de tarefas

A visualização Kanban permite que você entenda melhor o progresso

Limitações do Hive

Por ser uma ferramenta relativamente nova, ela precisa de atualizações frequentes e recursos adicionais

Ocasionalmente, há bugs que tornam os processos mais lentos

A localização de anotações de tarefas e reuniões é demorada

Os relatórios gerados automaticamente nem sempre são precisos

Além da emissão de tíquetes, a plataforma precisa de alguns recursos intuitivos

Preços do Hive

Plano gratuito para sempre

Equipes: US$ 12 por mês por usuário

US$ 12 por mês por usuário Enterprise: planos personalizados

Avaliações de clientes do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 480 avaliações)

4,6/5 (mais de 480 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

4. Asana

via Asana

A Asana é uma ferramenta popular de resolução de problemas que acelera a a tomada de decisões . Ela melhora o gerenciamento de projetos e suas diversas integrações são úteis. Os documentos de projeto bem organizados facilitam a localização rápida do que você precisa.

É excelente para gerenciar vários projetos pequenos e adequado para equipes sem fluxos de trabalho complexos ou recursos de colaboração.

Melhores recursos da Asana

O recurso de regras e fluxo de trabalho ajuda a automatizar atividades repetidas

Os fluxos de trabalho personalizáveis ajudam as equipes a adaptar a ferramenta às suas necessidades exclusivas

Para facilitar a compreensão, organize as tarefas como uma lista, calendário, linha do tempo, gráfico de Gantt ou quadro Kanban

Integre-se a ferramentas e aplicativos populares, como Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom, Microsoft, etc.

Limitações da Asana

Ineficiente para lidar com projetos maiores com subprojetos e vários fluxos de trabalho

Capacidade limitada de medir os desvios do projeto em relação aos planos originais

Falta de fluxos de trabalho abrangentes e animações personalizáveis, um recurso que alguns concorrentes oferecem

O preço é menos favorável para equipes menores; recursos avançados como campos personalizados, portfólios e visualizações de linha do tempo só estão disponíveis nos planos premium

Preços da Asana

Pessoal (grátis)

Inicial: US$ 10,99 por mês por usuário

US$ 10,99 por mês por usuário Avançado: US$ 24,99 por mês por usuário

Avaliações de clientes da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.520 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.520 avaliações) Capterra: 4,5/5 (12.290+ avaliações)

5. Meistertask

via Meistertask

O Mesitertask é uma das ferramentas de solução de problemas que oferece quadros kanban robustos. Esses quadros visualizam o fluxo de trabalho e facilitam a identificação de gargalos e o rastreamento de problemas até sua origem. Esses recursos de visualização são semelhantes aos encontrados no melhores ferramentas de análise de causa raiz .

Um recurso personalizável de arrastar e soltar permite ainda que os usuários reorganizem e priorizem as tarefas com facilidade. Portanto, os membros da sua equipe poderão brincar facilmente no campo e separar as tarefas de forma eficaz.

Melhores recursos do Meistertask

Obtenha uma representação visual das linhas do tempo das tarefas com uma visualização de linha do tempo

Simplifique os processos com fluxos de trabalho automatizados

Categorize e priorize facilmente as tarefas nas seções

Monitore e analise o tempo gasto nas tarefas para obter insights valiosos

Limitações do Meistertask

O espaço negativo desnecessário afeta a visibilidade da tarefa

Recursos limitados de relatórios e análises, não acessíveis off-line

Processo de registro confuso

Preços do Meistertask

Basic (gratuito)

(gratuito) Pro: US$ 6,50 por mês por usuário

US$ 6,50 por mês por usuário Business: US$ 12 por mês por usuário

US$ 12 por mês por usuário Enterprise: preços personalizados

Meister task ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1130+ avaliações)

6. Trabalho em equipe

via Trabalho em equipe

O Teamwork é outro software viável de solução de problemas que lida com desafios operacionais. Ele oferece uma visão geral clara das atribuições de tarefas, da lucratividade do projeto e de outros detalhes essenciais.

Quando combinado com o técnicas eficazes de brainstorming se você tiver uma divisão clara do trabalho, isso o ajudará a resolver problemas complexos mais rapidamente.

recursos do #### Teamwork

Obtenha quatro visualizações de projeto distintas, incluindo Lista, Tabela, Quadros e Gantt

O gerenciamento eficiente de tarefas simplifica o processo de criação e atribuição de tarefas aos usuários, aprimorandoa colaboração da equipe* O recurso de controle de tempo ajuda a determinar as horas faturáveis, auxiliando no orçamento do projeto e na alocação de recursos

Os recursos de comunicação padrão, como comentários e menções a colegas de trabalho, são perfeitamente integrados, promovendo a colaboração prática

Limitações do trabalho em equipe

É necessário assinar planos premium para desbloquear recursos avançados

A interface do usuário é complexa e representa um desafio para alguns usuários

Certos recursos, como a função de lembrete, não funcionam em aplicativos móveis

As notificações contínuas por e-mail podem atrapalhar o foco, pois nem todas as atualizações ou alterações de status são cruciais

Preços do Teamwork

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 5,99 por mês por usuário

US$ 5,99 por mês por usuário Entrega: US$ 9,99 por mês por usuário

US$ 9,99 por mês por usuário Crescimento: US$ 19,99 por mês por usuário

US$ 19,99 por mês por usuário **Escala: preços personalizados

Avaliações de clientes do Teamwork

G2: 4,4/5 (mais de 1.070 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.070 avaliações) Capterra: 4,5/5 (830+ avaliações)

7. Trello

via Trello

O Trello é outra boa opção se você estiver procurando um software eficiente para a solução de problemas. Com poderosas ferramentas de gerenciamento de tarefas, ele garante que você lide com seus problemas de forma eficiente.

No entanto, as ferramentas de comunicação e colaboração do Trello não estão à altura da marca em comparação com outras ferramentas de solução de problemas. Além disso, ele depende muito de integrações para fazer o trabalho pesado.

Recursos do Trello

Simplifique seu fluxo de trabalho sem esforço, organizando as tarefas com uma interface simples de arrastar e soltar

O recurso de mapa do projeto oferece uma visão geral completa para ajudá-lo a visualizar tarefas, dependências e progresso em um piscar de olhos

Concentre-se no que é mais importante e priorize as tarefas de forma eficaz com suas ferramentas intuitivas

Mantenha-se no topo de suas responsabilidades com listas de tarefas dinâmicas

Limitações do Trello

A versão gratuita impõe limitações aos anexos de arquivos, falta de integrações avançadas e automação

Organizar manualmente os cartões do Trello, um a um, é uma tarefa que consome muito tempo

Falta funcionalidade para criar um painel abrangente ou um gráfico de Gantt para fornecer uma visão geral clara

A ausência de restrições à movimentação de cartões representa um risco de segurança, pois qualquer pessoa pode acessar o quadro e interrompê-lo

O Trello se torna menos prático quando o quadro fica densamente preenchido com cartões

Preços do Trello

Gratuito

Standard: $5 por mês por usuário

$5 por mês por usuário Premium: $10 por mês por usuário

$10 por mês por usuário Enterprise: $17,50 por mês por usuário

Avaliações de clientes do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. Wrike

via Wrike O Wrike é um dos sistemas preferidos de ferramentas de colaboração para gerenciamento de projetos que ajudam empresas de todos os tamanhos. Com modelos pré-configurados para tarefas, fluxos de trabalho e comunicação, ele tira o peso de seus ombros.

Ele também tem um painel de controle fácil de usar com ferramentas de nível empresarial para gerenciar projetos recorrentes e únicos.

Melhores recursos do Wrike

Ferramentas de planejamento para delinear tarefas, definir prazos e alocar recursos

Uma visão geral clara ajuda a identificar possíveis desafios

Relatórios detalhados para analisar o desempenho do projeto

Ajuda a resolver problemas com eficiência, priorizando tarefas

Limitações do Wrike

Não há opções para visualizar projetos no quadro Kanban (somente tarefas)

Faltam recursos básicos de gerenciamento de projetos, como intervalos de tempo para uma tarefa

Os preços continuam mais altos

Preços do Wrike

Gratuito

Variante profissional: US$ 9,80 por mês por usuário

US$ 9,80 por mês por usuário Variante empresarial: US$ 24,80 por mês por usuário

Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2540+ avaliações)

9. Segunda-feira

via Segunda-feira O Monday é uma plataforma aberta baseada na nuvem, que permite que as empresas colaborem melhor em projetos. Explore muitos modelos pré-construídos ou crie um do zero, dependendo do que você precisa.

Melhores recursos do Monday

Simplifique os fluxos de trabalho fazendo alterações em massa com eficiência

Planeje e organize tarefas de forma eficaz com ferramentas avançadas de agendamento

Mantenha um registro detalhado das atividades do projeto, proporcionando transparência e auxiliando no acompanhamento do progresso, o que é fundamental para a solução de problemas e a resolução de problemas

Obtenha insights valiosos por meio de visualizações personalizáveis e relatórios abrangentes, facilitando a tomada de decisões com base em dados

Limitações de segunda-feira

Há um tamanho mínimo de equipe de três pessoas exigido para os planos pagos

A avaliação gratuita dura apenas 14 dias

Recursos avançados, como controle de tempo, só estão disponíveis nos planos premium

Preços de segunda-feira

Gratuito

Básico: US$ 8 por mês por usuário

US$ 8 por mês por usuário Standard: $10 por mês por usuário

$10 por mês por usuário Pro: $16 por mês por usuário

$16 por mês por usuário Enterprise: preços personalizados

Avaliações de clientes na segunda-feira

G2: 4,7/5 (9.570+ avaliações)

4,7/5 (9.570+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.430+ avaliações)

10. Mesa de ar

via Mesa de ar O Airtable é uma plataforma de colaboração baseada em nuvem que combina a simplicidade de uma planilha com a complexidade de um banco de dados relacional.

Ele permite que os usuários criem e gerenciem bancos de dados, planilhas e outros tipos de dados estruturados de forma flexível e fácil de usar. Com sua interface amigável, você organizará e rastreará rapidamente informações cruciais para a solução de problemas.

melhores recursos do #### Airtable

Oferece suporte à colaboração em tempo real

Anexe arquivos, imagens e outros recursos multimídia diretamente aos registros

Destaque e formate células com base em condições específicas com formatação condicional

Usar modelos pré-criados para diferentes casos de uso

Limitações do Airtable

Embora a interface seja fácil de usar, os usuários não familiarizados com bancos de dados podem achá-la inicialmente complexa

Para conjuntos de dados extremamente grandes ou relacionamentos complexos, o Airtable pode enfrentar desafios de desempenho

Como uma plataforma baseada em nuvem, ela depende de uma conexão com a Internet, e a falta de conectividade pode prejudicar os esforços de solução de problemas

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe: US$ 20 por mês por usuário

US$ 20 por mês por usuário Empresa: $45 por mês por usuário

$45 por mês por usuário Enterprise: preços personalizados

Avaliações de clientes do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.180 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.180 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1920 avaliações)

Resolva problemas para gerar resultados comerciais bem-sucedidos

É melhor investir em software de solução de problemas para garantir que os problemas não atrapalhem a sua equipe e que você tenha as ferramentas para resolvê-los e se concentrar no trabalho estratégico. Nossa lista dos dez melhores softwares de solução de problemas deve ajudá-lo a encontrar a opção certa para sua organização.

Milhares de empresas de todos os portes escolhem o ClickUp. Com o ClickUp, você obtém diferentes ferramentas para mapear o projeto, dividir tarefas, visualizar a interdependência das tarefas, alocar recursos e resolver bugs no prazo. Seja melhorando a produtividade da equipe ou identificando e eliminando bugs, o ClickUp faz tudo isso!

