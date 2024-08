10 melhores soluções de software corporativo B2B SaaS para 2024

Imagine administrar uma empresa no final da década de 1990 com discos rígidos de 15 MB a preços exorbitantes e um monte de aplicativos de software que mal cabem!

Ao mesmo tempo, quando a Internet estava se tornando onipresente, a solução tornou-se óbvia para alguns visionários: _Que tal hospedar o software em um computador remoto e cobrar dos clientes para usá-lo?

Essa provou ser a direção certa! Desde então, o software como serviço (SaaS) se tornou indispensável, oferecendo um hub centralizado para aplicativos e armazenamento de dados sem gastar muito.

Hoje em dia, o SaaS não é apenas uma tendência tecnológica interessante - é o melhor amigo da sua empresa! Portanto, aperte o cinto enquanto o levamos em uma jornada pelas 10 melhores soluções de software empresarial B2B SaaS que impulsionam a eficiência e a inovação no mundo dos negócios!

O que é software empresarial B2B SaaS?

B2B (business-to-business) SaaS (software como serviço) refere-se a soluções de software baseadas em nuvem fornecidas por uma empresa a outras empresas pela Internet. Diferentemente do software tradicional, que exige que as empresas comprem, instalem e invistam em hardware ou atualizem o software em seus próprios sistemas, as soluções de SaaS são mantidas e protegidas pelo provedor. ☁️

Os benefícios do uso de software business-to-business para empresas corporativas

As soluções B2B SaaS de nível empresarial são adaptadas para gerenciar tarefas complexas e fornecer grandes volumes de dados por meio de seus serviços de pesquisa de mercado, que geralmente são adequados para organizações ou corporações maiores.

Elas podem oferecer recursos para diferentes áreas, inclusive produtividade de escritório, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) gestão de recursos humanos (HRM), contabilidade e gerenciamento de projetos empresariais . O software business-to-business pode auxiliar especificamente os esforços de marketing digital para criar campanhas de marketing ou para o gerenciamento do desempenho de vendas (custo de aquisição de clientes).

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Como as empresas de SaaS são normalmente soluções por assinatura e baseadas na nuvem, elas oferecem maior flexibilidade e são mais fáceis de escalar de acordo com as necessidades da empresa. Outras vantagens do SaaS B2B para empresas incluem:

Custos iniciais mais baixos 💰

Tempos de implementação mais rápidos ⏱️

Atualizações regulares 🆕

A capacidade de trabalhar em qualquer lugar com uma conexão à Internet 🌍

O que você deve procurar em um software empresarial B2B SaaS?

Considere estes fatores-chave para garantir que você selecione o software certo para as necessidades de sua empresa:

Recursos principais: Certifique-se de que o software tenha um conjunto de recursos específicos para o uso, seja para CRM, gerenciamento de projetos ou qualquer outra coisa Personalização: Avalie a facilidade com que o software pode se adaptar aos seus processos comerciais À prova de futuro: A solução SaaS crescerá com você? Ela pode lidar com mais usuários ou dados à medida que sua empresa decola? Integrações: Verifique a facilidade de integração com sua pilha de software existente Privacidade e segurança: Verifiquecomo o provedor de SaaS protege os dados corporativos confidenciais 🔒

Os 10 melhores softwares corporativos B2B SaaS para usar em 2024

Agora que você já teve um vislumbre do poder transformador dos aplicativos baseados em nuvem, vamos ao que interessa e explorar as 10 melhores plataformas de SaaS B2B de 2024! 🏆

mais de 15 visualizações no ClickUp ajudam a personalizar o fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é um escritório e colaboração versátil ferramenta de produtividade adequada para organizações de qualquer porte. Sua interface personalizável e recursos empresariais escalonáveis e tudo em um o tornam perfeito para dar suporte a qualquer operação comercial, seja CRM ou gerenciamento de projetos.

Gerencie suas iniciativas em andamento usando Painéis do ClickUp com controle de tempo nativo, Widgets, análise em tempo real e muito mais. Suas equipes podem ficar alinhadas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso de metas compartilhadas, tornando Relatórios de KPI uma brisa. 🍃

Com Funcionalidades do ClickUp CRM com o ClickUp CRM, você pode organizar tudo, desde pipelines de vendas até pedidos. Monitore seus leads e acompanhe suas contas com mais de 15 exibições flexíveis, incluindo o Gráfico de Gantt, Quadro Kanban , Linha do tempo e Exibições de tabela. Além disso, você tem acesso a vários modelos de CRM gratuitos para adicionar estrutura a seus fluxos de trabalho!

Deseja capturar dados de clientes e melhorar o relacionamento com eles? Confie na marca Formulários ClickUp e coletar informações de leads, clientes e membros da equipe interna.

As equipes multifuncionais adoram Documentos do ClickUp . É um repositório central que permite criar, editar e armazenar todos os documentos da empresa, como SOPs, contratos e material de integração.

Ajuste seu trabalho com IA do ClickUp o ClickUp AI é o assistente de IA nativo da plataforma. Ele oferece prompts predefinidos para criar e editar documentos como resumos de projetos, e-mails de clientes, resumos de reuniões, cronogramas e relatórios.

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Libere seu tempo com Os robustos recursos de automação do ClickUp e colocar no piloto automático tarefas repetitivas, como escrever e-mails de leads e alterar atualizações de status.

Melhores recursos do ClickUp

Painéis e exibições para monitorar projetos e fluxos de trabalho

Gerenciamento de documentos em um só lugar

Mais de 1.000 modelos para vários casos de uso

Formulários para registrar relatórios de bugs, solicitações de recursos e feedback

O ClickUp AI aprimora a escrita e o gerenciamento de tarefas

Visualizações para metas e KPIs compartilhados

mais de 50 ações de automação para eliminar tarefas repetitivas

mais de 1.000 integrações de aplicativos de terceiros, além de opções personalizadas viaAPI do ClickUp Colaboração multifuncional por meio de comentários, bate-papos eQuadros brancos do ClickUp Os melhores padrões de segurança e privacidade do setor

Limitações do ClickUp

Suas soluções SaaS são ricas em recursos, portanto, há uma curva de aprendizado

O aplicativo móvel poderia ser aprimorado com mais de seus principais recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.500+ avaliações)

2. Força de vendas

Via: Força de vendas Em 1999, a Salesforce revolucionou o setor de software ao lançar uma solução totalmente baseada na nuvem Plataforma de CRM . Esse evento preparou o terreno para o modelo de negócios moderno de SaaS e transformou a empresa em um gigante do setor, status que mantém até hoje.

Conhecido por sua capacidade de personalização, o Salesforce CRM é a solução ideal para empresas grandes ou em rápida expansão. Ele permite que você rastreie e gerencie leads durante todo o ciclo de vendas, automatizando o processo de direcionamento de leads para os representantes de vendas apropriados. 🛒

A Salesforce oferece soluções baseadas em nuvem não apenas para vendas, mas também para serviços, marketing e comércio. Seu conjunto de produtos complementares inclui o Tableau, um software de plataforma de análise visual e Slack, o aplicativo de mensagens de trabalho super popular adquirido pela Salesforce em 2021.

Como um todo, a gigante do gerenciamento de relacionamento com o cliente tem um grande impacto nas soluções SaaS B2B empresariais.

Melhores recursos do Salesforce

Recursos altamente personalizáveis de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Recursos avançados de relatórios e análise da Web

Gerenciamento e roteamento de leads que ajudam as empresas a capturar leads

Previsão colaborativa para projeções de vendas baseadas em equipe

mais de 3.000 integrações de terceiros

Limitações do Salesforce

Pode ser complicado de configurar e usar

É possível esperar lentidão ocasional com grandes conjuntos de dados

Preços do Salesforce (Sales Cloud)

Iniciante: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Profissional: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Enterprise: $165/mês por usuário

$165/mês por usuário Ilimitado: $330/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e opiniões sobre o Salesforce

G2 : 4.3/5 (mais de 15.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 17.000 avaliações)

3. Deel

Via: Deel A Deel atende às necessidades exclusivas de empresas com funcionários e contratados em vários países . Ele permite executar folhas de pagamento em mais de 100 países e moedas e simplifica as tarefas de RH, como gerenciar folgas, supervisionar despesas e manter o controle de documentos vitais, tudo em um único painel.

A integração de novos membros da equipe é descomplicada com a plataforma de autoatendimento da Deel, que permite personalizações adaptadas aos tipos de contrato. O recurso de organograma fornece uma visão geral da sua organização, promovendo a coordenação da equipe.

Gerencie compensações, títulos de cargos e documentos essenciais com um registro de alterações incorporado para cada modificação. Com o Deel, você pode lidar com as complexidades do gerenciamento de uma força de trabalho internacional, garantindo a conformidade com as leis trabalhistas internacionais em cada etapa do processo.

Melhores recursos do Deel

Suporte à folha de pagamento em vários países

Conformidade com as leis trabalhistas internacionais

Ferramentas nativas de geração de relatórios para controle de folgas, distribuição de bônus e benefícios patrimoniais

Integração de autoatendimento

Painel de RH consolidado para gerenciamento de feedback corporativo

limitações do #### Deel

Altas taxas para saques internacionais

Não há aplicativo móvel

Preços da Deel

Deel HR : Gratuito para empresas com até 200 pessoas

: Gratuito para empresas com até 200 pessoas Empreiteiros : A partir de US$ 49/mês

: A partir de US$ 49/mês EOR : A partir de US$ 599/mês

: A partir de US$ 599/mês Folha de pagamento global : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Imigração: Entre em contato para saber o preço

Deel avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

4. Gusto

Via: Gosto Projetado com pequenas empresas e startups em mente, o Gusto é um loja única para sua necessidades de folha de pagamento e RH .

Seja para pagar funcionários de tempo integral, trabalhadores de meio período ou prestadores de serviços internacionais, a plataforma pode acomodar várias estruturas e programações de pagamento. O aplicativo Wallet da Gusto oferece aos funcionários uma visão detalhada de suas finanças, desde a divisão dos contracheques até a criação de contas de poupança de alto rendimento.

Para organizações com um plano premium, os funcionários podem gerenciar solicitações de folga e entrar e sair quando quiserem.

Desde a administração abrangente de benefícios até a conformidade e a geração de relatórios, o Gusto consolida as funções essenciais de RH em uma plataforma única e fácil de usar. Ele também oferece recursos como verificação de antecedentes, assinaturas eletrônicas e registro de impostos estaduais, facilitando a entrada em operação de novos membros da equipe. 🙋

melhores recursos do #### Gusto

Opções de folha de pagamento automatizada e manual para maior flexibilidade

Suporte ao bem-estar financeiro por meio do aplicativo Gusto Wallet

Conformidade com as leis trabalhistas e tributárias sem complicações

Recursos robustos de relatórios para tomada de decisões informadas

Limitações do Gusto

O gerenciamento de folhas de pagamento por hora pode ser desafiador

Suporte limitado para pagamentos internacionais

Preços do Gusto

Simples: US$ 40/mês + US$ 6/mês por pessoa

US$ 40/mês + US$ 6/mês por pessoa Plus: US$ 80/mês + US$ 12/mês por pessoa

US$ 80/mês + US$ 12/mês por pessoa Premium: Preços disponíveis mediante contato

Preços disponíveis mediante contato Contractor Only: $35/mês + $6/mês por contratante

Gusto ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 1.300 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 3.700 avaliações)

5. HubSpot

Via: HubSpot A HubSpot é uma solução completa para empresas que buscam otimizar seus processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Ela oferece cinco produtos principais: Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub e Hub de operações . 🛠️

O plano gratuito inclui um único pipeline de negócios para uma equipe ou departamento. O painel pode ser adaptado para apresentar os módulos mais relevantes para seu funil de vendas. Caso suas necessidades cresçam além do plano gratuito, a HubSpot oferece complementos pagos, além de planos de assinatura, ajudando você a controlar os custos de expansão.

O HubSpot CRM oferece uma configuração simples e é incrivelmente fácil de usar. Sua integração de e-mail é outra vantagem, permitindo que você gerencie as tarefas de comunicação relacionadas ao CRM em uma única plataforma.

Melhores recursos da HubSpot

O plano gratuito suporta até um milhão de contatos

E-mail marketing automatizado para envolver e nutrir leads

Extensas integrações de aplicativos incluindo ClickUp, Google Workspace e Salesforce

Análises em tempo real personalizadas

Integração eficiente de e-mail

Limitações da HubSpot

Problemas ocasionais de desempenho podem prejudicar o fluxo de trabalho

Não há recurso de marcação no planejador social

Preços da HubSpot

Gratuito

Iniciante: US$ 20/mês (somente para novos clientes da HubSpot)

US$ 20/mês (somente para novos clientes da HubSpot) Profissional: US$ 1.600/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de cobrança anual

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2 : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 5.600 avaliações)

6. Correio eletrônico

Via: Mailchimp Desde sua criação em 2001, o Mailchimp se tornou um recurso indispensável para empresas que criam campanhas automatizadas de marketing por e-mail para converter leads em clientes fiéis. 💌

Um recurso característico do Mailchimp é seu Campaign Builder de fácil utilização. Juntamente com uma extensa biblioteca de modelos pré-criados e um editor intuitivo do tipo arrastar e soltar, ele permite que você crie campanhas de e-mail de alta qualidade sem precisar saber programar.

Além dos e-mails, os recursos da plataforma vão desde a criação de anúncios e postagens em mídias sociais até relatórios personalizados e design de conteúdo de marca. A suíte inclui segmentação e análise de público-alvo robustas, o que faz do Mailchimp não apenas uma ferramenta, mas uma plataforma abrangente para lançar, analisar e criar campanhas de e-mail otimização de campanhas de marketing .

Melhores recursos do Mailchimp

Criador de campanhas fácil de usar para e-mails profissionais

Modelos pré-criados

Recursos robustos de segmentação de público para campanhas direcionadas

Análise abrangente

Ferramenta Creative Assistant para design de conteúdo de marca

Limitações do Mailchimp

Os recursos de relatório poderiam ser mais intuitivos

Opções de personalização limitadas

Preços do Mailchimp

**Gratuito

Essenciais: $13/mês

$13/mês Standard: $20/mês

$20/mês Premium: $350/mês

Avaliações e opiniões sobre o Mailchimp

G2 : 4.3/5 (mais de 12.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 16.000 avaliações)

7. Atlassian

Via: Atlassian Fundada em 2001, a Atlassian realmente fez jus ao seu nome, inspirado no poderoso Titan Atlas da mitologia grega. Assim como o Atlas sustenta o céu, a Atlassian fornece suporte essencial em desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe para mais de 260.000 clientes.

O primeiro produto da Atlassian foi o Jira, um ferramenta de gerenciamento de projetos para controle de problemas e desenvolvimento ágil . Ele é amplamente considerado uma ferramenta essencial no setor de desenvolvimento de software e em outros setores. o Confluence foi lançado logo após o lançamento do Jira. Ele é um plataforma de colaboração onde as equipes podem criar, compartilhar e organizar conteúdo, desde novas ideias até detalhes de projetos e documentação essencial. 📃

o Trello foi adquirido pela Atlassian em 2017, oferecendo a seus clientes uma maneira descontraída de gerenciar projetos sem as estruturas rígidas de fluxo de trabalho do Jira ou a natureza centrada em documentos do Confluence.

Além dessas ferramentas irmãs, a Atlassian oferece serviços de gerenciamento de trabalho personalizados para equipes corporativas.

Melhores recursos da Atlassian

O guarda-chuva da Atlassian possui um rico conjunto de ferramentas empresariais

Oferece soluções de gerenciamento de trabalho escalonáveis

Colaboração inteligente e fluxos de trabalho para equipes ágeis

Integração perfeita de ferramentas em um ecossistema abrangente

Limitações da Atlassian

Pode ser difícil de usar para iniciantes

Pode ser caro para equipes grandes

Atlassian (Serviços Empresariais)

Entre em contato para obter preços

Atlassian (Serviços Corporativos)

G2 : 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 30 avaliações) Gartner: 4.3/5 (mais de 200 avaliações)

8. Dia de trabalho

Via: Dia de trabalho O Workday é uma solução líder baseada em nuvem para gerenciamento de capital humano. Sua interface consolida as funções de planejamento, folha de pagamento e análise.

Em sua essência, o Workday foi projetado para colocar as pessoas em primeiro lugar, com serviços de RH personalizados para cada funcionário. Quando se trata de buscar os talentos certos, você pode acompanhar os candidatos, realizar entrevistas e integrá-los sem problemas.

Um dos pontos de venda mais fortes do Workday são suas ferramentas de relatório e análise de última geração. Você conta com uma série de recursos fáceis de usar para avaliar dados de desempenho, analisar métricas competitivas e tomar decisões de negócios bem informadas. 📊

Melhores recursos do Workday

Serviços personalizados de RH

Recursos integrados de RH, finanças, planejamento e folha de pagamento

Aquisição e gerenciamento de talentos

Ferramentas de relatórios fáceis de usar

Limitações do Workday

A funcionalidade do ATS não é muito intuitiva

Alguns usuários desejam mais opções de personalização

Preços da Workday

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Workday

G2 : 4.0/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Ahrefs

Via: Ahrefs Operando um dos mais poderosos rastreadores da Web que processa até oito bilhões de páginas por dia, a Ahrefs incansavelmente coleta dados para mantê-lo à frente no jogo de SEO .

Com o Ahrefs, você pode obter informações sobre como seus concorrentes se classificam nos mecanismos de pesquisa ou quais palavras-chave geram mais tráfego. Ele também serve como inspetor de saúde do seu site com seus recursos de auditoria, permitindo que você identifique e resolva problemas que possam prejudicar o desempenho da pesquisa. 🔍

Além de facilitar as decisões baseadas em dados, a plataforma ajuda você a encontrar inspiração para conteúdo atraente e a identificar oportunidades valiosas de criação de links. Além disso, sua capacidade de acompanhar o progresso da classificação ao longo do tempo oferece evidências quantificáveis de que seus esforços de SEO estão valendo a pena.

Melhores recursos da Ahrefs

Poderoso rastreador da Web para coleta exaustiva de dados

Análise de concorrentes de SEO

Auditoria de sites para identificar e resolver problemas de SEO

Descoberta de palavras-chave para engajamento direcionado

Acompanhamento do progresso da classificação

Limitações do Ahrefs

A interface do usuário pode ser confusa às vezes

Recursos limitados de SEO local

Preços da Ahrefs

Lite: A partir de US$ 99/mês (taxas adicionais se aplicam se você exceder os limites do seu plano)

A partir de US$ 99/mês (taxas adicionais se aplicam se você exceder os limites do seu plano) Standard: A partir de US$ 199/mês

A partir de US$ 199/mês Avançado: A partir de US$ 399/mês

A partir de US$ 399/mês Enterprise: A partir de US$ 999/mês

Avaliações e resenhas da Ahrefs

G2 : 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

10. Zendesk

Via: Zendesk Votou no melhor help desk de atendimento ao cliente para 2024 pela Forbes, a Zendesk já ajudou mais de 100.000 marcas a se conectarem com seus clientes sistema de emissão de tíquetes consolida as consultas de vários canais, como e-mail, mídia social e telefone, em um único painel. Enquanto isso, sua ferramenta de bate-papo ao vivo permite a interação em tempo real com os clientes.

Melhore suas opções de autoatendimento com a base de conhecimento bem construída do Zendesk. Ela ajudará seus clientes a resolver problemas de forma independente e reduzirá o número de tíquetes ou chamadas de suporte.

Embora amplamente elogiado por seus recursos de suporte ao cliente, o Zendesk não é um pônei de um truque só. 🦄

Ele também oferece um CRM de vendas para ajudar as equipes de vendas a gerenciar leads, monitorar as interações com os clientes e fechar negócios mais rapidamente. E a cereja do bolo? Você pode integrar o CRM com a Support Suite, permitindo que seus agentes acessem os tíquetes de suporte e identifiquem oportunidades de vendas cruzadas ou de upselling.

Melhores recursos do Zendesk

Sistema de emissão de tíquetes multicanal

Bate-papo ao vivo em tempo real

Base de conhecimento robusta para autoatendimento

Integração entre CRM e Support Suite

Escalável

Limitações do Zendesk

Vários usuários tiveram problemas com o suporte ao cliente

A configuração pode ser complicada

Preços da Zendesk (Support Suite)

Suite Team: US$ 55 por agente/mês

US$ 55 por agente/mês Suite Growth: $89 por agente/mês

$89 por agente/mês Suite Professional: $115 por agente/mês

$115 por agente/mês Suite Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Suite Enterprise Plus: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Add-on de IA avançada: US$ 50 por agente/mês (plano Suite Professional ou superior)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Zendesk (Support Suite)

G2 : 4.3/5 (mais de 5.500 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 3.500 avaliações)

Explorando o universo de SaaS B2B: Conclusões finais

O mundo do software empresarial B2B SaaS cresceu de forma incrivelmente diversificada desde seu humilde início no final da década de 1990. Desde a otimização dos processos de desenvolvimento de software até a simplificação das complexidades da folha de pagamento, cada plataforma traz seu próprio conjunto de pontos fortes exclusivos.

Nessa vasta gama de ferramentas especializadas, o ClickUp se destaca por sua versatilidade. Criar uma conta gratuita para começar - e veja os membros da sua equipe realizarem suas tarefas como as estrelas do rock que são. 🤘