Free szablony marketingowe Asana do zarządzania kampaniami

🔍 Czy wiesz, że... 66% marketerów nie ma pewności co do swojej zdolności do zrobienia celów dotyczących przychodów.

To ogromna liczba, zwłaszcza gdy w grę wchodzą czas, pieniądze i zasoby. Bez jasnego procesu lub centralnego hub kampanie kończą się niepowodzeniem lub nigdy nie osiągają pełnego potencjału. Skorzystaj z szablonów marketingowych Asana.

Te gotowe do użycia szablony pozwalają planować kampanie, zarządzać zadaniami, oszczędzać czas i zachować spójność od początku do końca. Dzięki dobrym szablonom marketingowym każdy wie, co ma robić, w jakim terminie i w jaki sposób. Zapewniają one skupienie, spójność i przejrzystość każdej kampanii, co ma kluczowe znaczenie dla generowania przychodów.

Zapoznaj się z najlepszymi szablonami marketingowymi Asana, które pomogą Twojemu zespołowi działać w zgodzie i zmierzać w tym samym kierunku. A jeśli szukasz czegoś jeszcze bardziej intuicyjnego, lepiej połączonego i łatwiejszego do śledzenia w dłuższej perspektywie, mamy dla Ciebie inteligentniejsze alternatywne szablony od ClickUp, pierwszego na świecie zintegrowanego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji.

Szablony marketingowe Asana w skrócie

Czym charakteryzuje się dobry szablon marketingowy Asana?

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu marketingowego Asana:

Cele kampanii i wskaźniki KPI : Wybierz szablon z przejrzystymi sekcjami, w których można określić cele i wskaźniki efektywności kampanii. Dzięki temu zespół będzie działał zgodnie i skoncentruje się na istotnych wynikach

Przejrzystość cyklu pracy : Poszukaj szablonów, które dzielą całą pracę na małe, wykonalne elementy. Ułatwia to realizację i pozwala uniknąć nieporozumień

Kompleksowość : Szablon marketingowy powinien pomóc Ci uporządkować wszystkie kluczowe szczegóły, takie jak terminy kampanii, osoby przypisane, rodzaj projektu i inne. Poprawia to odpowiedzialność i zapewnia płynny postęp

Dostosowanie celów : wybierz konfigurowalne szablony, które można dostosować do wiadomości e-mail, mediów społecznościowych, blogów i innych formatów, zapewniając płynniejszy proces planowania we wszystkich formatach

Dane wizualne: wyszukaj szablony z tablicami, osiami czasu i kalendarzami, aby wyświetlać dane w przejrzysty sposób. Pomagają one zespołom szybko śledzić postępy i lepiej planować działania

🧠 Ciekawostka: Zorganizowani marketerzy są o 674% bardziej skłonni do raportowania powodzenia niż ich mniej zorganizowani koledzy. A szablony marketingowe to najprostszy sposób, aby zacząć być bardziej zorganizowanym!

Najlepsze szablony Asana dla marketingu

Jeśli poświęcasz dziesiątki godzin na ustawianie każdej nowej kampanii od podstaw, mamy dla Ciebie idealne szablony marketingowe Asana, które Ci w tym pomogą. Skorzystaj z tych szablonów, aby skrócić czas ustawień i sprawić, że każda kampania będzie najlepszą, nad jaką kiedykolwiek pracowałeś!

1. Szablon planu projektu marketingowego

Zarządzanie wielokanałowym projektem marketingowym staje się proste dzięki szablonowi planu projektu marketingowego Asany. Pomaga on zdefiniować kluczowe cele marketingowe, nakreślić plan ich realizacji i śledzić istotne dane w trakcie trwania projektu.

Pulpit nawigacyjny oferuje wizualne podsumowanie zadań — terminowe, nieprzypisane, w postępie i zakończone — umożliwiające sprawdzenie szczegółów na pierwszy rzut oka.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Połącz cele, zasoby i kamienie milowe ze swoim planem, aby kampania była zgodna z ogólnymi celami marketingowymi

Stwórz niestandardowy cykl pracy dla swojego zespołu, aby mieć pewność, że plan zmierza w dobrym kierunku

Komunikuj się z członkami zespołu w ramach szablonu, korzystając z wiadomości, aby usprawnić współpracę

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, kierowników projektów i menedżerów kreatywnych poszukujących podstawowych ram do realizacji projektów marketingowych

2. Szablon zarządzania kampanią marketingową

Szablon zarządzania kampaniami marketingowymi firmy Asana oferuje wsparcie dla wielofunkcyjnych działań niezbędnych do przeprowadzenia kampanii od etapu burzy mózgów do uruchomienia. Dzięki zgromadzeniu wszystkich zadań w jednym miejscu pomaga usprawnić cykl pracy, zmniejsza opóźnienia związane z przekazywaniem zadań i zapewnia wydajność każdego kroku procesu kampanii.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Uzyskaj ogólny przegląd wszystkich swoich działań marketingowych w jednym miejscu. Wybierz widok listy, tablicy, osi czasu, kalendarza lub przepływu pracy

Zidentyfikuj zależności między zadaniami, aby stworzyć wydajny przepływ procesów

W miarę postępów kampanii łatwo dostosowuj i aktualizuj swoją strategię

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, kierowników projektów i zespołów międzyfunkcyjnych, które chcą zarządzać kompleksowymi kampaniami marketingowymi

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zintegruj Asana ze Slackiem lub Microsoft Teams, aby otrzymywać powiadomienia o zadaniach bez konieczności przełączania się między platformami. Zwiększa to wydajność i zmniejsza zmęczenie związane z używaniem wielu narzędzi. Możesz też zebrać swoje zadania, projekty, rozmowy i dokumentację w jednej platformie dzięki ClickUp! Ogranicz rozproszenie pracy i zwiększ swoją wydajność!

3. Szablon wniosków dotyczących materiałów kreatywnych

Od początkowych etapów do końcowych rezultatów — szablon zgłoszenia kreatywnego Asany pozwala zorganizować proces produkcji i zwiększyć jego wydajność. Pomaga zarządzać wszystkimi przychodzącymi zgłoszeniami kreatywnymi w jednym miejscu, dzięki czemu można kontrolować priorytety i wiedzieć, nad czym w danym momencie pracuje zespół.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zbierz zakończone dane dotyczące projektu kreatywnego za pomocą ustrukturyzowanego formularza

Ustaw wyzwalacze, aby zautomatyzować przenoszenie zadań i zapewnić płynny przepływ pracy

Śledź zatwierdzenia wraz z pracami kreatywnymi i zasobami, aby uzyskać lepszą widoczność

🔑 Idealne dla: zespołów kreatywnych, koordynatorów projektów i działów marketingu poszukujących ustrukturyzowanego szablonu do obsługi wielu wniosków dotyczących zawartości i projektów

4. Szablon kalendarza mediów społecznościowych

Czy śledzenie zawartości publikowanej przez Twoją firmę w mediach społecznościowych wydaje Ci się trudnym zadaniem? Od zarządzania platformami po planowanie terminów publikacji — jest wiele rzeczy do zrobienia. Szablon kalendarza mediów społecznościowych firmy Asana ułatwia utrzymanie porządku i spójności.

Ten szablon pomaga planować i zarządzać zawartością według kanałów, kampanii i innych kryteriów. A co najlepsze? Przejrzyste osie czasu i przepływy zatwierdzania pomagają utrzymać dopracowaną i angażującą obecność w mediach społecznościowych.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Dodaj format zawartości i kanał mediów społecznościowych, aby zapewnić lepszą organizację

Śledź zadania na różnych scenach — od pomysłów po publikację

Dodaj podsumowanie projektu i powiązane szczegóły, aby uzyskać zakończony przegląd sytuacji

🔑 Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych, zespołów ds. zawartości i marketerów, którzy chcą tworzyć posty i zarządzać nimi na wielu platformach

5. Szablon wprowadzenia produktu na rynek

Dzięki szablonowi Asany dotyczącemu wprowadzania produktów na rynek możesz zapewnić przejrzystość szczegółów dotyczących premiery i spójność działań międzyfunkcyjnych zespołów. W miarę zbliżania się premiery jasno określ, kto jest odpowiedzialny za co i kiedy, zapewniając synchronizację działań wszystkich zainteresowanych stron.

Ten szablon pomoże Ci profesjonalnie planować, śledzić i zarządzać każdym etapem wprowadzenia produktu na rynek, dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał przesuwać terminów, aby zapewnić sukces premiery.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zorganizuj treści w mediach społecznościowych na potrzeby kampanii marketingowej produktu przed jego wprowadzeniem na rynek

Klasyfikuj działania związane z wprowadzeniem produktu na rynek według sceny daty powstania na różnych platformach, takich jak media społecznościowe i płatne reklamy

Ustal zasady i formularze dla każdego zadania, np. formularze materiałów referencyjnych i zasady dotyczące treści publikowanych w mediach społecznościowych

🔑 Idealne dla: specjalistów ds. marketingu produktów, zespołów ds. wprowadzania produktów na rynek oraz menedżerów ds. marketingu, którzy chcą koordynować i terminowo wprowadzać produkty na rynek

6. Szablon planu marketingu wydarzeń

Plany promocji wydarzeń są złożone, ale zarządzanie nimi nie musi takie być. Szablon planu promocji wydarzenia firmy Asana pomaga zorganizować całą strategię marketingową wydarzenia w jednym miejscu.

Pomaga zwiększyć frekwencję i zaangażowanie poprzez planowanie promocji, szybkie reagowanie na opinie oraz uproszczenie i uczynienie procesów zatwierdzania bardziej przejrzystymi.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Podziel zadania na zadania związane z planowaniem, promocją, realizacją i działaniami po wydarzeniu

Śledź budżet każdego działania, aby osiągnąć zamierzone cele

Przekazuj praktyczne informacje zwrotne dotyczące zasobów, takich jak pliki graficzne i dokumenty

🔑 Idealne dla: Specjalistów ds. marketingu wydarzeń, zespołów ds. marki i koordynatorów, którzy chcą zarządzać end-to-end promocjami wydarzeń

7. Szablon kalendarza redakcyjnego

Między burzą mózgów nad pomysłami na zawartość, tworzeniem zasobów dla różnych kanałów i koordynacją działań między zespołami, Twoja kampania potrzebuje inteligentnego hub, który pozwoli zarządzać wszystkim. Szablon kalendarza redakcyjnego Asany ułatwia zaplanowanie każdego kroku, od pomysłu do publikacji.

Ponadto ten szablon pomaga w śledzeniu postępów w tworzeniu zawartości, platformę, typ i status zatwierdzenia w jednym miejscu, bez konieczności żonglowania wieloma arkuszami kalkulacyjnymi.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Uprość współpracę międzyfunkcjonalną, łącząc zespoły ds. mediów społecznościowych, PR i marketingu

Uporządkuj wszystkie swoje zasoby za pomocą zintegrowanych narzędzi, takich jak Google i Dropbox

Śledź nowe pomysły na zawartość i bądź na bieżąco z harmonogramem publikacji

🔑 Idealne dla: strategów zawartości, zespołów redakcyjnych i marketerów do zarządzania kanałami zawierającymi zawartość w wielu kanałach

8. Szablon planowania wydarzeń

Aby Twoje działania marketingowe związane z wydarzeniami przebiegały zgodnie z planem, potrzebujesz jasnego planu, który skupia wszystkie zadania i szczegóły w jednym miejscu — od budżetu i umów z dostawcami po zależności między zadaniami i czynnościami do wykonania w dniu wydarzenia. Szablon planowania wydarzeń firmy Asana pomaga zorganizować całą strategię kampanii wydarzenia, skupić się na celach kampanii i lepiej współpracować jako zespół.

Umożliwia śledzenie planu wydarzenia i komunikację ze wszystkimi zaangażowanymi osobami. Korzystaj z wbudowanych funkcji, takich jak wizualne osie czasu, kamienie milowe, aktualizacje statusu i śledzenie dostawców/gości, a wszystko to wzbogacone o integrację z narzędziami takimi jak Gmail, Slack i Outlook.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zautomatyzuj obliczenia budżetu, aby nie przekraczać limitów

Zaangażuj członków zespołu i interesariuszy, aby uzyskać lepszą widoczność i odpowiedzialność

Przydzielaj zadania i ustalaj terminy w każdej sekcji, aby opracować mapę strategii od początku do końca

🔑 Idealne dla: menedżerów marketingu, zespołów i agencji, aby tworzyć jasne, zorientowane na cele plany marketingowe

9. Szablon planu projektu

Szablon planu projektu projektowego firmy Asana sprawia, że zarządzanie projektami kreatywnymi jest proste i wydajne. Dzieli pracę na przejrzyste sekcje i niezbędne zadania z terminami, dzięki czemu każdy wie, co należy zrobić i kiedy.

Ten szablon, zaprojektowany specjalnie dla zespołów zajmujących się projektowaniem stron internetowych, grafiką i produktami, umożliwia uruchamianie każdej kampanii w sposób przejrzysty i spójny dzięki ustanowieniu powtarzalnych cykli pracy. Zadania są uporządkowane według priorytetów i scen, co pomaga zespołowi zachować spójność od początku do końca.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Oceń postępy, planując kluczowe kamienie milowe i kolejne kroki

Dołącz referencje dotyczące tekstów i projektów graficznych dla redaktorów i autorów

Dodaj graficzne wykresy, aby jednym spojrzeniem przeglądać obciążenie pracą, priorytety i kluczowe szczegóły

🔑 Idealne dla: Projektantów, kierowników kreatywnych i zespołów ds. zawartości do zarządzania ustrukturyzowanymi i kreatywnymi projektami marketingowymi

10. Szablon karty projektu

Wymyśliłeś świetną inicjatywę marketingową — ale jak ją zrealizować? Z pomocą przychodzi szablon karty projektu firmy Asana. Pomaga on nakreślić kluczowe szczegóły kampanii, takie jak cele, zakres, oś czasu i zasoby, dzięki czemu interesariusze mogą szybko zrozumieć plan. Pomaga nawet automatycznie obliczyć koszty projektu, aby budżet kampanii był przejrzysty.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zbieraj opinie od interesariuszy w czasie rzeczywistym poprzez komentarze

Śledzenie, które części statutu zostały zatwierdzone i są gotowe do realizacji

Dodaj załączniki (dokumenty, obrazy lub wideo), aby zapewnić pełny kontekst dla każdego zadania

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, kierowników projektów i interesariuszy, aby stworzyć jasne podstawy dla nowych inicjatyw marketingowych.

Ograniczenia Asany

Szablony marketingowe Asany pozwalają skoordynować wysiłek, pracę zespołu i cele, ale mogą nie być odpowiednie dla każdego zespołu. Oto niektóre z największych ograniczeń szablonów marketingowych Asany:

Limity różnorodności i możliwości szablonów : Biblioteka szablonów dla projektów marketingowych jest podstawowa i uboga, oferując tylko kilka punktów wyjścia. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub małych zespołów korzystających z planu Free Plan wiele szablonów nie odblokowuje pełnej funkcji, chyba że dokonasz aktualizacji do płatnego poziomu

przytłaczający interfejs*: Asana jest intuicyjna dla doświadczonych użytkowników, ale początkujący mogą mieć trudności z listami, tablicami Kanban lub wykresami Gantt. Bez jasnych wskazówek zespoły mogą nie wiedzieć, od czego zacząć lub czego używać

Ograniczenia dotyczące szablonów zadań : Liczba szablonów zadań jest ograniczona do 10 na projekt — ograniczenie to frustruje zespoły, które potrzebują zróżnicowanych wyników lub standardowych procedur operacyjnych (SOP)

Brak możliwości udostępniania zadań : zadania w Asana mogą być przypisane tylko jednej osobie. To ogranicza elastyczność w przypadku konieczności współpracy lub tworzenia kopii zapasowych

Duplikowanie zadań : Jeśli zadanie dotyczy wielu osób, użytkownicy muszą utworzyć osobne zadania dla każdej z nich. Powoduje to zagracenie widoku projektu i utrudnia śledzenie postępów

Ograniczona możliwość udostępniania: Szablony zadań nie są łatwe do udostępniania, przenoszenia ani wykorzystywania w skali globalnej, co ogranicza wydajność

Alternatywne szablony Asana

Szablony marketingowe Asany mogą być pomocnym punktem wyjścia, ale często napotykają przeszkody, gdy zespoły potrzebują czegoś więcej niż tylko lista zadań — niezależnie od tego, czy chodzi o skalowanie kampanii obejmujących wielu interesariuszy, śledzenie budżetów czy automatyzację powtarzalnych cykli pracy.

W tym miejscu do akcji wkracza ClickUp. Jako aplikacja do wszystkiego, co związane z pracą, ClickUp wykracza poza podstawowe funkcje, oferując w pełni konfigurowalne szablony, nieograniczone możliwości automatyzacji oraz wbudowane narzędzia do budżetowania, współpracy i raportowania, dzięki czemu Twoje kampanie są realizowane na czas i na odpowiednią skalę.

Oto najlepsze szablony marketingowe ClickUp:

1. Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal cele marketingowe, zorganizuj plan działania i śledź wskaźniki dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Dobrze opracowany plan marketingowy kieruje Twój wysiłek we właściwym kierunku, a szablon planu marketingowego ClickUp zapewnia strukturę, która pozwala zachować spójność celów i zadań.

Szablon zawiera przejrzysty plan marketingowy, który określa kluczowe wyniki i pomaga stworzyć jasny plan działania, aby je osiągnąć. Wyniki są uporządkowane według priorytetów i wpływu, dzięki czemu dokładnie wiesz, na czym należy się najpierw skupić. Ponadto wbudowane wskaźniki wysiłku i postępów ułatwiają śledzenie wyników.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Stwórz profil odbiorców, który pomoże Ci w opracowaniu strategii marketingowej

Oznacz typy zadań i poziomy wpływu dla każdego elementu działania

Ustal i dostosuj osie czasu wraz z terminami realizacji każdego celu i wyniku

🔑 Idealne dla: kierowników projektów, zespołów marketingowych i freelancerów poszukujących szablonu do stworzenia szczegółowego planu marketingowego

Oto, co Chelsea Bennett, menedżer ds. zaangażowania marki w Lulu Press, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam pozostać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo nam się podoba, że pomaga nam utrzymać połączenie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, z wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy jest lepszy i bardziej wydajny.

2. Szablon zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz angażujące kampanie i monitoruj wyniki dzięki szablonowi zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Uzyskaj idealne połączenie organizacji i współpracy dzięki szablonowi zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp. Pomaga on zarządzać różnymi aspektami kampanii z jednego miejsca.

Szablon zawiera narzędzia do śledzenia dostosowane do potrzeb kampanii, takie jak narzędzia do śledzenia budżetu i mediów społecznościowych, które pomagają skutecznie organizować kluczowe wskaźniki. Ponadto zakładka „Referencje” przechowuje ważne dokumenty, takie jak profile odbiorców, wytyczne dotyczące marki i szczegóły produktów, zapewniając do nich łatwy dostęp.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Dodaj szczegóły dotyczące fazy kampanii, rodzaju rezultatów i kanałów marketingowych, korzystając z pól niestandardowych ClickUp

Stwórz jasny plan działania dla wszystkich kanałów, aby zbudować silne połączenia z odbiorcami

Wyznacz realne i mierzalne cele, a następnie podziel je na łatwe do wykonania zadania ClickUp

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, menedżerów kampanii i agencji poszukujących uporządkowanej struktury do prowadzenia kampanii marketingowych

📮 ClickUp Insight: 78% respondentów naszej ankiety tworzy szczegółowe plany w ramach procesu wyznaczania celów. Jednak aż 50% z nich nie prowadzi śledzenia tych planów za pomocą dedykowanych narzędzi. 👀 Dzięki ClickUp możesz płynnie przekształcać cele w zadania, które można zrealizować, co pozwala osiągać je krok po kroku. Ponadto nasze pulpity nawigacyjne bez kodowania zapewniają przejrzystą wizualną prezentację postępów, pokazując Twoje osiągnięcia i zapewniając większą kontrolę oraz widoczność pracy. Ponieważ „liczenie na szczęście” nie jest niezawodną strategią. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp twierdzą, że mogą wykonać o około 10% więcej pracy bez wypalenia zawodowego.

3. Szablon planu kampanii ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj, śledź i optymalizuj swoje kampanie marketingowe dzięki szablonowi planu kampanii ClickUp

Szablon planu kampanii ClickUp upraszcza planowanie, organizowanie i śledzenie kampanii marketingowych. Zawiera dedykowane pola do rejestrowania kierownika kampanii, zespołu, budżetu, postępów i innych informacji, dzięki czemu plan jest zakończony i łatwy w zarządzaniu.

Ten szablon pozwala kategoryzować zadania według rodzaju kampanii — produkt, media społecznościowe, płatne reklamy lub świadomość marki — dzięki czemu można dostosować każdy proces w planie marketingowym do swoich celów. Ponadto listy kontrolne i podzadania pomagają usprawnić każdy krok realizacji.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Przypisz budżet do każdego planu i działania, a następnie monitoruj go przez cały czas trwania kampanii

Określ powiązania między działaniami marketingowymi za pomocą zależności zadań ClickUp

Umieść linki ze swojego obszaru roboczego, aby dodać zasoby lub materiały kampanii

🔑 Idealne dla: menedżerów marketingu, kierowników projektów i zespołów, które chcą organizować uporządkowane, zorientowane na cele kampanie marketingowe

➡ Więcej informacji: Narzędzia AI w mediach społecznościowych dla marketerów

4. Szablon planu zawartości w mediach społecznościowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Utrzymuj stały strumień angażującej zawartości w mediach społecznościowych dzięki szablonowi planu zawartości w mediach społecznościowych ClickUp

Szukasz sprawnego sposobu na planowanie zawartości w mediach społecznościowych? Wypróbuj szablon planu zawartości w mediach społecznościowych ClickUp, aby zachować spójność na wszystkich platformach. Łączy on wszystko, tworząc przejrzysty, ograniczony czasowo plan zawartości, który jest wystarczająco uporządkowany, aby wypełnić Twój kalendarz, a jednocześnie wystarczająco elastyczny, aby pozostawić miejsce na spontaniczne reagowanie na trendy.

Szablon zawiera sekcje zawierające szczegółowe informacje na temat briefu, copywritera, projektanta i platformy mediów społecznościowych. Wskaźniki postępu pokazują, jaka część planu została zakończona, dzięki czemu Twój zespół może działać zgodnie z planem.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Lista wszystkich istotnych kroków związanych z organizacją planu zawartości jako podzadania, aby ułatwić śledzenie postępów

Do każdego wpisu dołącz opis i linki do zawartości

Oznacz zależności i dołącz odpowiednie pliki, aby zapewnić spójny plan zawartości

🔑 Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych, zespołów ds. zawartości i agencji, które chcą stworzyć spójny i uporządkowany kalendarz mediów społecznościowych

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie wiesz, jak ulepszyć plan zawartości w mediach społecznościowych, aby uzyskać lepsze wyniki konwersji? Poproś ClickUp Brain, inteligentnego asystenta AI rozpoznającego kontekst, o sugestie i uzyskaj praktyczne informacje.

5. Szablon planu działania marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Opracuj kompleksową strategię promocji swoich produktów i usług, korzystając z szablonu planu działania marketingowego ClickUp

Ustal plan marketingowy SMART, korzystając z szablonu planu działań marketingowych ClickUp. Zawiera on wszystkie kluczowe elementy planu działań marketingowych w jednym miejscu, co pozwala lepiej się skupić i realizować zadania.

Ten szablon pomaga uporządkować preferencje klientów poprzez ankiety i analizy, aby stworzyć zakończony profil klienta. Dzięki uporządkowanym szczegółom pomaga również w audycie dotychczasowych i bieżących wysiłków w celu udoskonalenia przyszłych strategii.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Porównaj rzeczywiste wyniki z ustalonymi celami w ClickUp , aby ukierunkować przyszły wysiłek marketingowy

Stwórz listę kontrolną z celami SMART i zaznaczaj je jako zakończone po ich osiągnięciu

Ustal wskaźniki KPI marketingowe dla planu działania, aby śledzenie przebiegało płynnie

🔑 Idealne dla: strategów marketingowych, kierowników zespołów i właścicieli firm poszukujących skoncentrowanego, zorientowanego na wynik planu działania

6. Szablon ClickUp dla zespołów marketingowych

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj zakończony proces marketingowy dzięki szablonowi ClickUp Marketing Teams Template

Szablon ClickUp Marketing Teams organizuje działania związane z budowaniem zespołu dzięki dedykowanym folderom przeznaczonym do wewnętrznego wdrażania nowych pracowników, rozwoju kariery, planów marketingowych i nie tylko. Zapewnia również przejrzysty widok kampanii na różnych etapach, dostosowany do wskaźników KPI za pomocą pól niestandardowych.

Potrzebujesz różnych perspektyw do swojej pracy? Przełączaj się między sześcioma wbudowanymi widokami — w tym schematem organizacyjnym, protokołami spotkań, wiki marketingowym, a nawet pulpitem powitalnym — aby dostosować się do potrzeb swojego zespołu na każdym etapie.

Ponadto dzięki wbudowanym funkcjom tagowania, zagnieżdżonych podzadań, śledzenia czasu i bezpośredniej obsługi poczty elektronicznej, ClickUp dla zespołów marketingowych pomaga Twojemu zespołowi współpracować i pozostawać w zgodzie z celami marketingowymi.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zdefiniuj kreatywny proces projektowania i przechowuj zasoby w jednej centralnej lokalizacji

Stwórz schemat organizacyjny, aby ustalić hierarchię zespołu

Stwórz formularz zapytania marketingowego, aby dostosować zasoby do celów projektu

🔑 Idealne dla: menedżerów marketingu, kierowników zespołów i koordynatorów HR, którzy chcą efektywnie organizować działania marketingowe i strukturę zespołu.

7. Szablon procesów zespołu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dokumentuj procesy kampanii, aby mieć do nich łatwy dostęp dzięki szablonowi procesów zespołu marketingowego ClickUp

Szablon procesów marketingowych ClickUp pomaga usprawnić cykl pracy dzięki jasnym, krokowym instrukcjom dotyczącym powtarzających się zadań. Zapewnia on, że Twój zespół stosuje spójne procedury, dzięki czemu każda kampania spełnia Twoje standardy.

Szablon organizuje wszystko, od rozpoczęcia kampanii po śledzenie wskaźników KPI. A co najlepsze? Wbudowane tablice ClickUp Whiteboards stanowią idealne miejsce do kreatywnej burzy mózgów, które sprzyja pracy zespołów marketingowych.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz zagnieżdżone strony w ClickUp Dokument , aby organizować kampanie i kategoryzować procesy

Połącz zadania i dokumenty, aby zachować kontekst

Przekształć kroki procesu w praktyczne zadania i listy kontrolne, aby ułatwić realizację i śledzenie postępów

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, kierowników projektów i menedżerów operacyjnych, którzy chcą ujednolicić cykl pracy i utrzymać jakość kampanii

8. Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz kompleksową strategię marketingową i śledź powodzenie dzięki szablonowi strategicznego planu marketingowego ClickUp

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp ułatwia organizację kampanii marketingowych i zasobów. Pomaga w śledzeniu kluczowych wyników w ujęciu kwartalnym, aby udoskonalać strategię w ciągu całego roku.

Tablica postępów wyświetla zadania według etapu ich realizacji. Widok osi czasu pozwala ustawić jasne terminy dla każdego OKR i monitorować postępy w przejrzysty sposób.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Planuj zadania według OKR i dodawaj pola niestandardowe, takie jak kanały, budżet i wydatki, aby zachować widoczność

Kategoryzuj cele OKR według postępów, np. zagrożone, osiągnięte i na dobrej drodze

Wymień podzadania dla każdego OKR, aby zapewnić płynny i praktyczny przebieg pracy

🔑 Idealne dla: strategów marketingowych, kierowników zespołów i zarządzających projektami, aby dostosować długoterminowe cele do codziennych działań

9. Szablon planu marketingowego wydarzeń ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj wydarzenia i śledź budżety w płynny sposób dzięki szablonowi planu marketingu wydarzeń ClickUp

Szablon planu marketingowego wydarzeń ClickUp upraszcza każdy etap planowania wydarzeń — od strategii po realizację i analizę po zakończeniu wydarzenia. Dzieli zadania na kluczowe fazy: planowanie, wdrażanie i ocenę, dzięki czemu Twój zespół pozostaje skoncentrowany i zgrany.

Ten szablon pozwala na sporządzenie list zadań i list kontrolnych dla poszczególnych etapów planu marketingowego. Harmonogramy wydarzeń i kalendarze umożliwiają szczegółowe planowanie poszczególnych kroków. Dodatkowo, pola niestandardowe, takie jak etap, osoba odpowiedzialna, samoocena, wskaźnik realizacji i inne, pomagają w utrzymaniu odpowiedzialności.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj pola formuł, aby monitorować przydzielone budżety i rzeczywiste wydatki

Załącz rachunki i należności oraz dokumenty wspierające do weryfikacji i analizy po zakończeniu wydarzenia

Używaj notatek, aby zapisywać dodatkowe szczegóły i kontekst

🔑 Idealne dla: Specjalistów ds. marketingu wydarzeń, menedżerów marek oraz zespołów organizujących i realizujących precyzyjnie działania marketingowe o dużym oddziaływaniu

➡ Czytaj więcej: Przykłady i próbki skutecznych planów marketingowych

10. Szablon planu marketingu treści ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj plan marketingu treści na cały rok, korzystając z szablonu planu marketingu treści ClickUp

Szukasz zorganizowanego, ale elastycznego sposobu planowania marketingu treści? Szablon planu marketingu treści ClickUp zapewnia strukturę, która ułatwia planowanie i zarządzanie strategią.

Pozwala to planować kalendarz miesięczny i tworzyć listę kluczowych szczegółów, takich jak typ zawartości, kanały, orientacja, miesiąc, dział, filar treści i inne. Dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak oś czasu treści, oś czasu działu i daty publikacji, śledzenie terminów staje się łatwe.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Stwórz proces tworzenia treści z niestandardowymi statusami zadań , takimi jak pomysł, produkcja, zatwierdzenie, publikacja i ocena

Dodaj zdjęcia jako odniesienie i zwiększ atrakcyjność wizualną swojego planu zawartości

Dodaj opisy zawartości, pomysły, wskaźniki KPI i inne informacje w kolumnie referencyjnej, aby zachować spójność kontekstu

🔑 Idealne dla: specjalistów ds. marketingu zawartości, zespołów redakcyjnych i kierowników marketingu, którzy chcą zarządzać uporządkowanymi i opartymi na terminach kalendarzami zawartości

➡ Więcej informacji: Jak stworzyć plan zarządzania marketingiem zawartości

11. Szablon planu zawartości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Twórz treści, monitoruj wyniki i identyfikuj obszary wymagające poprawy dzięki szablonowi planu zawartości ClickUp

Zarządzanie każdym etapem planowania zawartości staje się płynne dzięki szablonowi planu zawartości ClickUp. Zapewnia on przejrzystą i uporządkowaną listę do zarządzania tworzeniem zawartości od początku do końca.

Szablon zawiera pola niestandardowe, takie jak plan działania, autor, cel, grupa docelowa, słowa kluczowe i inne, które pozwalają zachować pełny kontekst. Ponadto tablica zatwierdzania wyświetla zarówno zaplanowane, jak i utworzone zawartości na różnych etapach zatwierdzania, zapewniając lepszą widoczność.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz kalendarz zawartości z pomysłami/planowanymi postami oznaczonymi kolorami według filarów zawartości

Kategoryzuj zadania związane z datą powstania zawartości i zatwierdzaniem zawartości według pilności, np. wysoka, średnia i niska

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aby przyspieszyć cykl pracy nad zawartością

🔑 Idealne dla: strategów zawartości, zespołów redakcyjnych i menedżerów marketingu, którzy chcą stworzyć wydajny i uporządkowany plan zawartości.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp Autopilot Agents, aby zająć się rutynowymi zadaniami. Są to inteligentni asystenci, którzy monitorują aktywność w obszarze roboczym i automatycznie podejmują działania, takie jak generowanie raportów, przydzielanie zadań, podsumowywanie zawartości i wiele innych. Oto kilka pomysłów na początek: Projekt → Przekazanie do weryfikacji: Automatycznie przypisuj i powiadamiaj odpowiednią osobę weryfikującą oraz udostępniaj jej podsumowanie, gdy projekt zostanie oznaczony jako zakończone

*spotkanie z praktycznymi zadaniami: Zamień notatki ze spotkania z elementami do działania w nowe zadania

Działania następcze klienta lub redaktora: Jeśli zadanie pozostaje niewykonane po określonym czasie trwania, wywołaj przypomnienie

Aktualizacje wyników: Pozwól agentom podsumowywać aktualizacje dla kanałów kierowniczych zgodnie z harmonogramem

12. Szablon kampanii e-mail marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj listę potencjalnych klientów, zdefiniuj cykle pracy i prowadź śledzenie procesu marketingu e-mailowego dzięki szablonowi kampanii marketingu e-mailowego ClickUp

Spraw, aby każdy marketingowy e-mail robił wrażenie dzięki szablonowi kampanii e-mail marketingowej ClickUp. Oferuje on scentralizowaną przestrzeń do zarządzania celami kampanii, linkami, specyfikacjami, wezwaniami do działania i grupą docelową w jednej tabeli.

Podzadania pomagają uporządkować przepływ pracy — od ustawienia celów po tworzenie angażujących wiadomości e-mail i śledzenie wyników. Ponadto listy kontrolne dodają więcej kontekstu do każdego podzadania, zapewniając większą przejrzystość.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Twórz indywidualne listy dla różnych kampanii e-mail marketingowych

Dodaj tablicę, aby wizualizować profile klientów, opracowywać plany i identyfikować wskaźniki KPI

Ustaw powtarzające się zadania, aby przeglądać kampanie e-mailowe i wprowadzać poprawki

🔑 Idealne dla: specjalistów ds. marketingu e-mailowego, zespołów cyfrowych i menedżerów kampanii do planowania, realizacji i optymalizacji kampanii marketingowych prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej

13. Szablon harmonogramu reklam ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj harmonogram reklam i śledź postęp dzięki szablonowi harmonogramu reklam ClickUp

🔎 Czy wiesz, że... 2 na 3 liderów marketingu nie są przekonani, że ich obecne strategie medialne i reklamowe mogą skutecznie przyczynić się do osiągnięcia kluczowych wyników, takich jak pozyskanie klientów i lojalność wobec marki.

Prowadzenie kampanii reklamowych jest czasochłonne i skomplikowane. Szablon harmonogramu reklam ClickUp usprawnia ten proces dzięki przejrzystemu, uporządkowanemu układowi.

W kanale reklamowym można sprawdzić, które reklamy są w postępie, oczekują na zatwierdzenie lub są w trakcie weryfikacji. Reklamy są pogrupowane według kanałów — mediów społecznościowych, płatnych reklam, badań rynkowych i marketingu lokalnego. Widok kalendarza z funkcją „przeciągnij i upuść” ułatwia planowanie i harmonogramowanie reklam.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Wzmianka o wskaźnikach KPI, kwartał finansowy i cel marketingowy wraz z działaniami reklamowymi

Przejrzyj oś czasu i kluczowe wskaźniki swoich kampanii reklamowych, aby dostosować strategię

Użyj wbudowanego time tracker w ClickUp dla każdej czynności reklamowej, aby oszacować czas od pomysłu do realizacji, zwłaszcza w przypadku płatnych zleceń klientów

🔑 Idealne dla: planistów mediów, menedżerów ds. reklam i zespołów marketingowych poszukujących ustrukturyzowanego szablonu do zarządzania i optymalizacji harmonogramów reklam wielokanałowych

14. Szablon brandingowy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Określ wytyczne dotyczące stylu marki i zarządzaj zasobami marki za pomocą szablonu ClickUp Branding Template

Stwórz markę, która będzie niepowtarzalna dzięki szablonowi brandingowemu ClickUp — przyjaznemu dla początkujących, gotowemu do użycia frameworkowi zaprojektowanemu w celu ujednolicenia identyfikacji wizualnej i komunikatów we wszystkich punktach kontaktu.

Wykorzystaj je do zdefiniowania logo, palety kolorów, elementów stylistycznych i komunikatów. Stwórz i utrzymuj scentralizowaną bibliotekę zasobów marki i zasad stylistycznych, aby Twój zespół działał spójnie i zgodnie z wizerunkiem marki we wszystkich kampaniach i kanałach.

Możesz również wykorzystać go do realizacji projektów brandingowych dla klientów. Dzięki oddzielnym sekcjom dla zatwierdzeń wewnętrznych i klientów możesz łatwo sprawdzić, które zadania są realizowane, a które oczekują na opinię. Każde zadanie zawiera również listę odpowiedzialnych członków zespołu, aby zapewnić przejrzystość podziału obowiązków.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Utwórz dokument z kolorami, stylami, kształtami i elementami projektu logo, które odzwierciedlają Twoją markę, i aktualizuj go w miarę rozwoju marki

Przechowuj metadane, takie jak „Link referencyjny”, „Typ zatwierdzenia” i etap projektu, aby skutecznie organizować zadania związane z budowaniem marki

Bądź na bieżąco dzięki funkcjom osi czasu, takim jak śledzenie czasu, zależności, tagi, przypomnienia i integracja poczty e-mail

🔑 Idealne dla: zespołów kreatywnych, menedżerów marek i projektantów, którzy chcą stworzyć spójną, gotową do wykorzystania przez klienta tożsamość marki

15. Szablon agencji marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj wszystkie umowy z klientami dzięki szablonowi ClickUp Marketing Agency Template

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej agencji marketingowej jest utrzymanie porządku w danych klientów i kampaniach, aby zapewnić spersonalizowane i skuteczne wyniki. W tym pomaga szablon ClickUp Marketing Agency Template.

Pomaga w indywidualnym zarządzaniu kontami klientów wraz z odpowiednimi kampaniami, zapewniając płynne śledzenie. Widok harmonogramu umów pozwala kontrolować terminy i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Podziel zadania na kampanie, kreacje, zawartość i inne kategorie

Określ proces zawierania umowy, uwzględniając takie kroki, jak sporządzenie projektu, wykonanie, realizacja, wygaśnięcie i inne

Wzmianka o wielkości umowy, wskaźnikach postępu i innych kryteriach ułatwiających sortowanie, a także załącznik odpowiednich plików do zadań związanych z umową

🔑Idealne dla: agencji marketingowych i zespołów kreatywnych, które chcą zarządzać wieloma klientami i projektami w sposób uporządkowany i przejrzysty

16. Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal cele sprzedażowe, zwizualizuj plan i śledź kluczowe wskaźniki dzięki szablonowi planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp pomaga dostosować oba działy do podstawowych celów biznesowych. Umożliwia on organizowanie działań według celów i lokalizacji — media społecznościowe, lokalne, krajowe, PR i reklama — dzięki czemu strategia pozostaje skoncentrowana i łatwa do śledzenia.

Ten szablon ułatwia zespołom udostępnianie wyników badań, opracowywanie strategii i koordynowanie działań w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy ustalasz cele, planujesz kampanie, czy śledzisz wyniki, wszystko pozostaje spójne i oparte na współpracy.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Stwórz profil niestandardowego klienta zawierający kluczowe dane, takie jak dane demograficzne, preferencje i inne informacje

Lista celów i wyników swoich planów strategicznych, takich jak sprzedaż, budżety i wskaźniki powodzenia

Przeprowadź analizę konkurencji i udokumentuj wnioski, aby zoptymalizować swoje podejście do sprzedaży i marketingu

🔑 Idealne dla: liderów sprzedaży, zespołów marketingowych i strategów biznesowych, którzy chcą skoordynować swój wysiłek na rzecz rozwoju

🔍 Czy wiesz, że... 35% marketerów uważa, że zapewnienie skutecznej komunikacji między zespołami sprzedaży i marketingu stanowi wyzwanie.

17. Zaawansowany szablon ClickUp Social Media

Pobierz darmowy szablon Dostosuj swój wysiłek marketingowy w mediach społecznościowych do zaawansowanego szablonu ClickUp Social Media

Zaawansowany szablon ClickUp Social Media zapewnia ustrukturyzowany system do tworzenia strategii, organizowania, śledzenia i optymalizacji zawartości w jednym miejscu.

Szablon pomaga uporządkować kluczowe szczegóły, takie jak kategoria zawartości, osoba przypisana, link do wersji roboczej i inne. Ponadto niestandardowe statusy pomagają zespołowi śledzić postęp każdego posta — od pomysłu do publikacji.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Stwórz bank zawartości w mediach społecznościowych, aby uporządkować pomysły i zapewnić do nich łatwy dostęp

Dodaj dokumenty, aby tworzyć teksty, opracowywać cykle pracy i przechowywać zasoby kampanii

Kategoryzuj zawartość według platform, takich jak Twitter, Instagram i inne istotne dla Twojej działalności

🔑 Idealne dla: menedżerów mediów społecznościowych, zespołów ds. zawartości i agencji zarządzających strategiami dotyczącymi zawartości o dużej objętości i na wielu platformach

18. Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz idealny kalendarz marketingowy dzięki szablonowi kalendarza marketingowego ClickUp

Masz dość rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych i przekroczonych terminów kampanii? Szablon kalendarza marketingowego ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi jedną scentralizowaną przestrzeń bez konieczności kodowania, w której można planować, śledzić i realizować kampanie. Śledź cykl pracy, monitoruj obciążenie zespołu i dostosowuj plany do potrzeb zespołu.

Automatyzacje ClickUp przyspieszają pracę, przypisując zadania i podzadania odpowiednim osobom zaraz po zakończonych właściwych krokach. Priorytety zadań sprawiają, że Twój zespół zawsze wie, czym należy się zająć w pierwszej kolejności.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Śledź szacunki i rzeczywiste wydatki za pomocą tabeli budżetowej

Twórz niestandardowe karty zadań dla każdego działania marketingowego i dodawaj listy kontrolne oraz zasoby

Wszystko w jednym spójnym kalendarzu — usprawnij koordynację, wcześnie wykrywaj konflikty i uprość planowanie zasobów

🔑 Idealne dla: menedżerów marketingu, zespołów ds. zawartości i kierowników kampanii, którzy poszukują uporządkowanej struktury umożliwiającej przejrzyste zarządzanie kampaniami marketingowymi i kontrolę nad nimi

19. Szablon budżetu marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Kontroluj wydatki marketingowe dzięki szablonowi budżetu marketingowego ClickUp

Zastanawiasz się, dlaczego budżet marketingowy zawsze przekracza limit? Szablon budżetu marketingowego ClickUp pomoże Ci zidentyfikować wzorce wydatków i zoptymalizować koszty marketingowe.

Zapewnia przejrzysty przegląd budżetu marketingowego przeznaczonego na poszczególne działania marketingowe. Działania są pogrupowane według rodzaju kampanii, aby uzyskać szerszy obraz sytuacji. Narzędzie do śledzenia kosztów porównuje szacowane i rzeczywiste wydatki w poszczególnych kwartałach, pomagając dostrzec trendy i wskazać obszary, w których można obniżyć koszty.

Oto dlaczego Ci się to spodoba:

Zidentyfikuj trendy, aby uzyskać prognozę budżetów przyszłych kampanii marketingowych

Wzmianka o niestandardowych wskaźnikach KPI, takich jak wpływ, ocena wysiłku, budżet, wydatki i inne

Dodaj pola formuł, aby zautomatyzować obliczanie budżetu i zapewnić dokładność

🔑 Idealne dla: kierowników marketingu, zespołów finansowych i menedżerów kampanii, którzy chcą śledzić i optymalizować każdy wydatek marketingowy

20. Szablon oferty marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Stwórz zwycięską ofertę, aby osiągnąć swoje cele marketingowe, korzystając z szablonu oferty marketingowej ClickUp

Szablon oferty marketingowej ClickUp oferuje uporządkowaną strukturę, która zawiera wszystkie istotne szczegóły niezbędne do stworzenia atrakcyjnej oferty. Dzięki niemu Twoje pomysły są uporządkowane i łatwe do prześledzenia.

Podstrony pozwalają w przejrzysty sposób przedstawić różne sekcje, od ogólnego procesu po oczekiwane wyniki. Ponadto elementy wizualne, takie jak ikony i obrazy, poprawiają przepływ i zwiększają atrakcyjność wizualną.

Oto dlaczego Ci się spodoba:

Zapewnij kompleksowy podział budżetu, aby zagwarantować przejrzystość

Podziel proponowane działania na konkretne zadania

Połącz dokumenty wsparcia z działaniami, wskaźnikami i wynikami, aby zapewnić weryfikację

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, konsultantów i agencji, które chcą tworzyć jasne, profesjonalne i zorientowane na wynik oferty

Twórz inteligentniejsze strategie marketingowe dzięki ClickUp

Szablony marketingowe Asana pomagają zespołom organizować kampanie, śledzić zadania i zachować spójność działań. Oferują one ustrukturyzowane podejście, które wyjaśnia działania marketingowe. Jednak stroma krzywa uczenia się i złożony interfejs spowalniają pracę i wpływają na wydajność.

Właśnie w tym zakresie ClickUp robi ogromną różnicę.

Planowanie i zarządzanie kampaniami marketingowymi staje się szybsze i bardziej wydajne dzięki łatwym w użyciu szablonom, ClickUp Brain oraz zaawansowanym narzędziom do współpracy i śledzenia.

Nie pozwól, aby skomplikowane cykle pracy i nieuporządkowane narzędzia hamowały pracę Twojego zespołu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zapewnij przejrzystość oraz wydajność każdej kampanii marketingowej.