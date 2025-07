Jak wykorzystać kampanie typu „drip nurturing”, aby przekształcić więcej potencjalnych klientów

Większość potencjalnych klientów nie dokonuje konwersji od razu.

Przeglądają Twoją stronę docelową, być może pobierają bezpłatny zasób, a potem cisza. 🦗🦗🦗

To nie jest tak, że nie są zainteresowani.

Po prostu nie są jeszcze gotowi. Właśnie w tym momencie kampanie typu „drip-nurturing” pomagają utrzymać tempo.

Zamiast polegać na jednorazowych wiadomościach e-mail lub zimnych wiadomościach follow-up, kampanie typu „drip nurturing” pomagają pozostać w kontakcie z potencjalnymi klientami w odpowiednim czasie i w wartościowy sposób.

Jeśli chcesz poprawić współczynniki konwersji i jakość potencjalnych klientów w inteligentny sposób, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Udostępniamy wszystko, co musisz wiedzieć o kampaniach typu „drip nurturing”: dlaczego są potrzebne, jakie są kluczowe elementy udanej kampanii oraz jak stworzyć kampanię typu „drip nurturing” za pomocą ClickUp.

Od e-maili marketingowych po wiadomości wysyłane po zakupie – przyjrzymy się każdemu punktowi kontaktu!

Czym jest drip nurturing?

W ramach kampanii typu „drip nurturing” wysyłasz serię zaplanowanych, zautomatyzowanych wiadomości — zazwyczaj e-maili — w określonych odstępach czasu, aby poprowadzić potencjalnych klientów przez proces zakupowy.

W przeciwieństwie do jednorazowych kampanii lub wysyłek masowych, kampanie typu „drip nurturing” są sekwencyjne. Reagują na etap, na którym dana osoba znajduje się w procesie decyzyjnym i dostarczają treści w logicznych, zaplanowanych odstępach czasu. Celem jest edukacja, budowanie zaufania i popchnięcie potencjalnych klientów w kierunku konwersji, bez przytłaczania ich.

Kampanie typu „drip” są często wyzwalane przez określone zachowania (np. pobranie przewodnika lub porzucenie koszyka) lub przez scenę (np. nowy subskrybent vs. powracający potencjalny klient). Jeśli są dobrze zrobione, są postrzegane jako pomocne działania następcze, a nie spam.

Pola niestandardowe do kategoryzowania zadań i wizualizacji wszystkich kroków kampanii pielęgnacyjnej

Komentuj reakcje, zagnieżdżone podzadania i priorytety w cyklu pracy zarządzania projektami

Dlaczego pielęgnowanie potencjalnych klientów jest niezbędne do konwersji leadów?

Większość potencjalnych klientów i Twoja grupa docelowa nie są gotowe do zakupu w momencie, gdy Cię znajdują. Przeglądają oferty. Porównują. Być może tylko sprawdzają grunt.

🧠 Czy wiesz, że... 73% respondentów ankiety przeprowadzonej przez Demand Gen Report w not atce odnotowało, że największą zaletą programów pielęgnowania potencjalnych klientów jest generowanie cieplejszych, bardziej gotowych do sprzedaży leadów.

Co się stanie, jeśli skontaktujesz się z klientem tylko raz, a potem znikniesz? To proste – zapomną o Twoim istnieniu.

Właśnie dlatego kampanie typu „drip nurturing” są tak ważne dla konwersji. Dzięki nim Twoja marka pozostaje w skrzynce odbiorczej (i świadomości) potencjalnych klientów, buduje zaufanie i pozycjonuje Cię jako oczywisty wybór, gdy klienci są gotowi do podjęcia działania.

Kampanie typu „drip” pomagają zamienić odsetki w działania poprzez:

Budowanie zaufania: Spójne, pomocne punkty kontaktu pokazują, że jesteś tu, aby pomóc, a nie tylko sprzedać

Pozostań w centrum uwagi: regularne wiadomości zapewniają widoczność Twojej marki, dopóki potencjalni klienci nie będą gotowi do podjęcia decyzji

Rozgrzewanie potencjalnych klientów: Edukuj i angażuj, aby potencjalni klienci byli bardziej gotowi do zakupu

Zwiększenie konwersji: Potencjonali klienci, którzy są odpowiednio pielęgnowani, są bardziej skłonni do podjęcia działania — zarezerwowania prezentacji, rejestracji lub zakupu

Personalizacja na dużą skalę: Segmentacja i automatyzacja w celu dostarczania odpowiednich treści

Skracanie cyklu sprzedaży: Wcześnie reaguj na zastrzeżenia i szybciej przesuwaj potencjalnych klientów przez lejek sprzedażowy

Zapobieganie rezygnacjom: Automatyczne działania następcze zmniejszają ryzyko utraty możliwości

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w generowanie potencjalnych klientów: Wykorzystaj w pełni każdy potencjalny kontakt, który już zdobyłeś

Zgodnie z tym samym badaniem dotyczącym generowania i przyspieszania leadów przeprowadzonym przez Demand Gen Report, dodatkowe korzyści płynące z programu pielęgnowania leadów obejmują: Lepsza reakcja na kampanie/oferty dzięki celowaniu/trafności

Możliwość segmentacji potencjalnych klientów na podstawie odsetek/zachowań

Potencjalni klienci szybciej przechodzą przez lejek sprzedażowy

Wyższa akceptacja potencjalnych klientów przez dział sprzedaży

Niższe koszty pozyskania kwalifikowanych potencjalnych klientów

Kluczowe elementy udanej kampanii drip nurture

Zanim zaczniesz tworzyć sekwencję kampanii typu „drip”, musisz opanować podstawy. Najskuteczniejsze kampanie typu „drip” opierają się na sześciu podstawowych elementach. Przyjrzyjmy się im bliżej.

1. Wyraźny cel

Każda kampania powinna mieć jeden konkretny cel. Może to być rezerwacja prezentacji, zachęcenie do rejestracji lub ponowne zaangażowanie nieaktywnych potencjalnych klientów. Przed rozpoczęciem kampanii określ swój cel końcowy, ponieważ jeśli nie jest on jasny dla Ciebie, nie będzie jasny również dla odbiorców.

2. Segmentacja odbiorców

Każdy potencjalny klient znajduje się na innej ścieżce; niektórzy dopiero się orientują, podczas gdy inni są już prawie gotowi do konwersji. Segmentuj odbiorców według odsetek, zachowań i sceny w procesie zakupowym, aby dostarczać hiperpersonalizowane komunikaty, które naprawdę trafiają do odbiorców i zachęcają do ponownych zakupów.

👀 Czy wiesz, że... Segmentowane kampanie mają o 23% wyższy wskaźnik otwarć i o 49% wyższy współczynnik klikalności niż kampanie niesegmentowane.

3. Cenna, ukierunkowana zawartość

W ramach kompleksowej strategii marketingu e-mailowego twórz treści, które edukują, inspirują lub rozwiązują konkretny problem, z którym boryka się potencjalny klient. Celem jest budowanie zaufania i wykazanie się wiedzą, a nie tylko reklamowanie produktu. Gdy Twoje e-maile pomogą potencjalnym klientom podjąć lepsze decyzje, nastąpi konwersja.

Nie każdy e-mail w kampanii kroplowej musi być agresywną reklamą. Zamiast tego postaraj się: Udostępniaj poradniki dotyczące typowych problemów

Przedstaw historie klientów , które odzwierciedlają wyzwania czytelników

Osiągaj szybkie sukcesy (np. wskazówki dotyczące wydajności, szablony)

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące typowych zastrzeżeń

4. Przemyślany czas i kolejność

Właściwy moment może zadecydować o sukcesie lub porażce kampanii. W kampaniach e-mail marketingu typu „drip” należy rozłożyć w czasie wysyłanie wiadomości, aby nie przytłoczyć odbiorców. Ponadto każda wiadomość powinna być dostosowana do etapu procesu decyzyjnego, na którym znajduje się potencjalny klient. Może to być etap świadomości, rozważania lub zakupu, który ma na celu zwiększenie satysfakcji klienta.

Nie wysyłaj jednak potencjalnym klientom zbyt wielu e-maili. Daj im trochę czasu na zastanowienie się.

Dopasuj kampanię kroplową i pielęgnacyjną do ścieżki zakupowej klienta:

E-mail 1 wysłany pierwszego dnia: Wywołaj zainteresowanie (punkt bolesny)

E-mail 2 wysłany trzeciego dnia: Budowanie wiarygodności (dowody społeczne lub historia powodzenia)

E-mail 3 wysłany w dniu 6: Oferta wartości (szablon, lista kontrolna itp.)

Wysyłanie co najmniej 4 e-maili w 12. dniu: Przedstaw prośbę (demo, rozmowa telefoniczna, rejestracja)

Otwórz nowy dokument ClickUp i po prostu poproś AI o wygenerowanie całej zawartości kampanii kroplowej, od początku do końca

5. Automatyzacja + personalizacja

🌻 Fakty: Personalizacja jest obecnie oczekiwana, a nie opcjonalna. Według raportu McKinsey 71% konsumentów oczekuje od firm spersonalizowanej obsługi.

Innymi słowy, kampanie typu „drip”, które nie są spersonalizowane, odbierane są jako szum informacyjny. Kiedy potencjalni klienci otrzymują ogólną treść, przestają ją dostrzegać.

Personalizacja w kampaniach typu „drip nurturing” — np. wykorzystanie wyzwalaczy behawioralnych, dostosowanie treści do intencji użytkownika lub odwołanie się do wcześniejszych interakcji — spełnia te nowe podstawowe oczekiwania. To właśnie różnica między ignorowaną sekwencją a otwartą i angażującą.

Jak więc tworzyć kampanie typu „drip”, które będą sprawiały wrażenie osobistych, a nie zrobionych przez robota? Zacznij tutaj👇:

Zacznij od gotowych sekwencji dostosowanych do typowych ścieżek potencjalnych klientów (np. prośba o demo, pobranie treści lub wyświetlenie produktu)

Następnie dodaj elementy personalizacji, takie jak imię potencjalnego klienta, nazwa firmy lub branża, aby wiadomość brzmiała bardziej indywidualnie, a nie jak masowa wiadomość

Śledź zachowania, takie jak pobieranie zasobów, odwiedziny stron internetowych lub czas spędzony na stronach z cennikiem, a następnie wykorzystaj te dane do wysyłania wiadomości uzupełniających

Wykorzystaj narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail , aby zautomatyzować te sekwencje

6. Informacje zwrotne i optymalizacja

Najbardziej udane kampanie typu „drip-nurture” to te, które słuchają i dostosowują się. Pierwsza wersja nie jest najlepsza. Potraktuj ją jako punkt wyjścia.

Informacje zwrotne i optymalizacja są integralną częścią zarządzania kampaniami marketingowymi. Zwróć szczególną uwagę na to, czy potencjalni klienci są zaangażowani.

Na początek, wskaźniki KPI marketingu e-mailowego, takie jak wskaźniki otwarć, kliknięć, odpowiedzi i rezygnacji z subskrypcji, pokazują tylko część obrazu.

Ale sygnały jakościowe również mają znaczenie: czy potencjalni klienci odpowiadają zastrzeżeniami? Czy konwersja następuje zbyt późno? A może wcale?

Zoptymalizuj swoją kampanię drip nurture, korzystając z następujących narzędzi: Przeprowadź testy A/B tematów wiadomości i wezwań do działania, aby sprawdzić, co przyciąga uwagę

Śledź punkty rezygnacji, aby zidentyfikować słabe ogniwa w sekwencji

Dostosuj czas wysyłania e-maili, jeśli po wykonaniu określonego kroku spadnie wskaźnik otwarć

Włącz informacje dotyczące sprzedaży lub wsparcia — często słyszą oni, czego brakuje w przepływie e-maili

📖 Więcej informacji: Najlepsze szablony dla influencerów do zarządzania zasięgiem

Jak zbudować cykl pracy oparty na kampaniach typu „drip nurturing”

Oto kompletny przewodnik po tworzeniu cyklu pracy opartego na kampaniach typu „drip”, który przynosi wyniki.

1. Określ jasny cel kampanii i stwórz mapę ścieżki zakupowej klienta

Zacznij od jednego celu. Czy ta kampania ma na celu pozyskanie nowych użytkowników, ponowne zaangażowanie zimnych leadów lub zachęcenie użytkowników wersji próbnej do aktywacji?

Następnie zmapuj swój cel w odniesieniu do ścieżki zakupowej w kampanii kroplowej. Zadaj sobie pytanie:

Jaką zmianę sposobu myślenia próbuję wyzwolić?

Czy chodzi o to, aby ktoś z osoby ciekawej stał się zainteresowany? A może zainteresowany stał się gotowy do zakupu?

Dostosuj każdą wiadomość w lejku sprzedażowym do intencji charakterystycznych dla danej sceny.

Oto przydatna tabela, która pomoże dopasować cel kampanii do odpowiedniej sceny i typu zasobów w kampanii typu „drip-nurture”:

Cel Scena kupującego Typ treści kampanii typu „drip” Powitaj nowych potencjalnych klientów Świadomość Prezentacja marki, e-mail z propozycją wartości, krótki film wideo Ponownie zaangażuj zimnych potencjalnych klientów Świadomość/odsetki Podsumowanie blogów, aktualizacja produktów, miękkie wezwania do działania (CTA) Wspieraj potencjalnych klientów (MQL) aż do momentu, gdy będą gotowi do zakupu Rozważenie Studium przypadku, kalkulator ROI, prezentacja produktu Zamień użytkowników wersji próbnej Decyzja Wskazówki dotyczące wdrażania, historia powodzenia, przewodnik po funkcjach Zwiększ sprzedaż dodatkową lub krzyżową Po zakupie Zaawansowany przypadek użycia, ulepszenie CTA Popraw retencję klientów Po zakupie Zawartość instruktażowa, aktualizacje produktów, zaproszenia do społeczności Generuj polecenia/referencje Rekomendacje Ankieta NPS, CTA z poleceniem, nagroda z podziękowaniem

Jak pomaga ClickUp:

Użyj celów ClickUp, aby wyznaczyć kierunek kampanii pielęgnacyjnej. Cel można podzielić (np. przekształcić 15% użytkowników wersji próbnej) na mierzalne cele, takie jak otwarcia e-maili, rejestracje na wersję demo lub współczynniki klikalności.

Przypisz te cele zespołowi marketingowemu, aby postępy były zawsze widoczne. Możesz nawet wizualizować etapy podróży kupującego i cele kampanii w jednym miejscu, w kalendarzu marketingowym, przed rozpoczęciem realizacji.

Dostosuj kampanie typu „drip” do celów marketingowych firmy bez wysiłku, korzystając z funkcji ClickUp Goals

📌 Przykład: Załóżmy, że Twój zespół ds. marketingu cyfrowego uruchamia kampanie e-mailowe typu „drip” dla użytkowników wersji próbnej, którzy zarejestrowali się, ale nie zakończyli procesu wdrażania. Twój główny cel: Przekształcenie 20% nieaktywnych użytkowników wersji próbnej w aktywnych użytkowników w ciągu 30 dni. W ClickUp możesz to skonfigurować, korzystając z celu o nazwie „Kampania aktywacji użytkowników wersji próbnej – III kwartał” z mierzalnymi celami, takimi jak: ✅ Wyślij sekwencję 5 e-maili powitalnych do 100% nieaktywnych użytkowników wersji próbnej ✅ Osiągnij średni wskaźnik otwarć na poziomie 35% w całej sekwencji ✅ Zwiększ liczbę logowań nieaktywnych użytkowników o 25% ✅ Przekształć 20% użytkowników wersji próbnej w płatne plany do końca kampanii

2. Segmentuj odbiorców na podstawie intencji i kontekstu

Skuteczne pielęgnowanie wymaga precyzji. Segmentacja gwarantuje, że Twoje komunikaty trafiają bezpośrednio do potencjalnych klientów na odpowiednim etapie ich podróży.

Oto kilka potężnych zmiennych segmentacji, które możesz wykorzystać w swojej liście kontrolnej marketingu e-mailowego:

Źródło potencjalnego klienta (np. pobranie ebooka vs. odwiedzenie strony z cennikiem)

Dane behawioralne (odwiedzone strony, czas spędzony na stronie, poprzednie interakcje e-mailowe)

Dane demograficzne lub firmograficzne (branża, wielkość firmy, tytuł stanowiska)

Etap cyklu życia (zimny lead, MQL, SQL)

Na przykład potencjalni klienci, którzy pobrali przewodnik dla początkujących, mogą otrzymać treści edukacyjne, a potencjalni klienci, którzy poprosili o prezentację produktu, otrzymają arkusze porównawcze i studia przypadków.

Jak pomaga ClickUp:

ClickUp umożliwia skalowalną segmentację odbiorców w różnych zespołach. Dzięki zadaniom ClickUp możesz tworzyć zadania dla strumienia kampanii każdego segmentu. Na przykład „E-mail 1 – potencjalni klienci na początku lejka” lub „E-mail 3 – osoby obserwujące demo”

Użyj pól niestandardowych ClickUp, takich jak źródło potencjalnego klienta, scena kupującego lub persona, aby oznaczyć i pogrupować te zadania.

Lepsza segmentacja i inteligentniejsze etykietowanie dzięki polom niestandardowym ClickUp

Dzięki temu segmentowane strumienie e-maili są uporządkowane, zatwierdzanie przebiega płynnie i nic nie umyka Twojej uwadze. Widoki ClickUp pozwalają wizualizować plan segmentacji w widoku listy, kalendarza lub tablicy, aby uzyskać podgląd postępów kampanii w czasie rzeczywistym według typu odbiorców.

Organizuj strumienie e-maili, zarządzaj zatwierdzeniami i śledź postępy kampanii kroplowych w czasie rzeczywistym dzięki elastycznym widokom ClickUp

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ręczna segmentacja to słaby punkt kampanii typu „drip”. Skorzystaj z narzędzi do segmentacji klientów, aby automatycznie oznaczyć potencjalnych klientów na podstawie ich zachowań, źródła lub właściwości CRM, a następnie odpowiednio uruchomić cykle pracy. Pomogą Ci one wyjść poza „listę e-mailową A kontra B”. Możesz dynamicznie grupować potencjalnych klientów na podstawie działań w czasie rzeczywistym, takich jak obejrzenie prezentacji, opuszczenie strony z cennikiem lub brak aktywności przez 14 dni.

Poproś ClickUp Brain o pomoc w segmentacji danych. Wrzuć linki z dowolnej połączonej aplikacji lub prześlij plik

3. Zaplanuj sekwencję i napisz treści, które nadadzą impetu

Teraz nadszedł czas, aby zaplanować punkty kontaktu. Jaką historię opowiedzą Twoje e-maile/wiadomości i w jakiej kolejności?

Podstawowa sekwencja drip-nurturing w systemie zarządzania kampaniami e-mailowymi będzie wyglądać następująco:

E-mail 1: Powitanie lub potwierdzenie działania (np. „Dziękujemy za pobranie…”)

E-mail 2: Edukuj, korzystając z cennych zasobów

E-mail 3: Rozwiązuj problemy dzięki studium przypadku

E-mail 4: Zaoferuj ograniczoną czasowo zachętę lub zaproszenie na prezentację

Każdy e-mail w kampanii pielęgnującej relacje z klientami powinien przybliżać potencjalnego klienta o krok do zaufania i podjęcia działania. Nie ograniczaj się do sprzedaży. Dziel się spostrzeżeniami, obalaj mity, przedstaw dowody społeczne i zapewnij mini-sukcesy.

Jak pomaga ClickUp:

Użyj ClickUp Docs, aby zaplanować i sporządzić sekwencję e-maili. Każdy e-mail można podzielić na bloki zawierające treść, temat, osobę docelową i status (np. „w trakcie przeglądu” lub „zatwierdzone”).

Dzięki funkcji „Przypisz komentarze” każdy zespół zaangażowany w kampanię e-mailową może dodawać swoje sugestie bezpośrednio do dokumentu.

Planuj, twórz szkice i udoskonalaj sekwencje e-maili. Dokumenty ClickUp zapewniają spójność działań zespołu dzięki komentarzom, statusom i płynnym połączeniom między zadaniami

ClickUp Brain jest integralną częścią kampanii e-mailowej typu „drip”. Jeśli już korzystasz z ClickUp jako CRM do marketingu e-mailowego, Brain pomoże Ci w następujący sposób:

Generowanie zadań AI: Użyj ClickUp Brain, aby generować zadania dla każdego kroku kampanii kroplowej, w tym kampanii po zakupie

Tworzenie treści e-maili: Zautomatyzuj tworzenie treści spersonalizowanych wiadomości e-mail w oparciu o typ potencjalnego klienta, etap cyklu życia lub poprzednie interakcje

Podsumowanie spostrzeżeń: Podsumuj notatki dotyczące potencjalnych klientów, poprzednie interakcje lub wyniki kampanii, aby zaoszczędzić czas przed podjęciem dalszych działań w ramach kampanii pielęgnujących

Inteligentne przypomnienia: Ustaw kontekstowe przypomnienia oparte na działaniach, takie jak kontakt po odwiedzeniu strony z cennikiem przez potencjalnego klienta

Interpretacja danych: Zadawaj pytania w języku naturalnym, aby analizować statystyki kampanii lub zrozumieć trendy zachowań potencjalnych klientów

Twórz kontekstowe e-maile sprzedażowe dzięki ClickUp Brain

⚒️ Szybki hack: Oto kilka podpowiedzi ClickUp Brain, które pomogą Ci w kampaniach e-mailowych typu „drip”: Podpowiedź 1: Utwórz listę zadań dla 5-etapowej sekwencji e-maili mających na celu pozyskanie nowych potencjalnych klientów. Podpowiedź 2: Napisz e-mail z przypomnieniem dla potencjalnych klientów, którzy pobrali nasz e-book, ale nie zaplanowali prezentacji. Podpowiedź 3: Podsumuj ostatnie trzy interakcje z potencjalnym klientem X, aby przygotować się do wysłania e-maila z przypomnieniem. Podpowiedź 4: Ustaw przypomnienie, aby skontaktować się z potencjalnym klientem Y trzy dni po otwarciu przez niego naszej strony z cennikiem

Zarządzanie projektami e-mailowymi ClickUp zapewnia kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kampaniami typu „drip-nurture” bezpośrednio w systemie CRM. Oto kluczowe funkcje, które pomogą Ci ulepszyć kampanie:

Wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio w ClickUp: Możesz połączyć swoje konta e-mail (takie jak Gmail lub Outlook) i wysyłać/odbierać e-maile z poziomu zadań. Scentralizuj całą komunikację dotyczącą kampanii w jednym miejscu i ogranicz konieczność przełączania się między narzędziami

Automatyzacja działań następczych: Skonfiguruj Skonfiguruj automatyzację w ClickUp, aby wyzwalać zadania lub przypomnienia na podstawie odpowiedzi e-mail lub kamieni milowych kampanii, zapewniając terminowe działania następcze w sekwencji kampanii typu „drip-nurture”

Śledź rozmowy e-mailowe: dołącz wątki e-mail do konkretnych zadań lub potencjalnych klientów, aby Twój zespół mógł zobaczyć pełną historię i kontekst każdej podróży lub procesu zakupowego każdego kontaktu

Monitoruj zaangażowanie: śledź, które e-maile zostały wysłane, otwarte i na które udzielono odpowiedzi, co pomoże Ci zoptymalizować strategię kampanii typu „drip”

Połącz e-maile z zadaniami kampanii: Każdy krok kampanii e-mailowej może być zadaniem lub podzadaniem, a e-maile są wysyłane bezpośrednio z tych zadań, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i zgodne z harmonogramem

Skorzystaj z funkcji zarządzania projektami e-mail w ClickUp, aby scentralizować komunikację, zautomatyzować działania następcze i nie tylko — wszystko w ramach cyklu pracy zarządzania projektami

4. Organizuj zasoby kampanii i przydzielaj obowiązki

Kolejnym krokiem jest podzielenie kampanii typu „drip” na mniejsze, wykonalne zadania. Obejmują one:

Pisanie i edytowanie wiadomości e-mail

Projektowanie grafiki lub elementów wizualnych

Kodowanie szablonów wiadomości e-mail w Gmailu lub u dostawcy poczty e-mail

Tworzenie linków UTM i stron docelowych

Ustawianie automatyzacji na platformie e-mailowej

Określanie własności: kto pisze? Kto sprawdza? Kto przesyła i testuje?

Jak pomaga ClickUp:

Zarządzaj zadaniami z priorytetami, zależnościami, listami kontrolnymi i komentarzami w wątku, aby uzyskać pełny kontekst dzięki ClickUp Task Management

Stwórz kampanię, korzystając z hierarchii zadań w ClickUp:

Lista może być Twoją kampanią (np. „Sekwencja wdrożeniowa wiosna 2025”)

Każde zadanie w kampanii e-mail marketingowej może reprezentować wiadomość e-mail lub zasób

Podzadania obsługują zależności, takie jak copywriting, projektowanie, recenzowanie i zatwierdzanie

Użyj niestandardowych statusów ClickUp (np. „Wymaga projektu”, „W trakcie przeglądu”, „Zaplanowane”), aby śledzić postępy kampanii typu „drip” i pielęgnacyjnych. Przypisuj zadania właścicielom, dołączaj zasoby i oznaczaj interesariuszy do przeglądu

Możesz również zautomatyzować kroki związane z recenzowaniem za pomocą automatyzacji ClickUp lub agentów Autopilot (np. „Gdy status zmieni się na „Wymaga recenzji”, powiadom osobę odpowiedzialną za zawartość”)

Przyspiesz zatwierdzanie dzięki automatyzacji ClickUp, aby kampanie typu „drip” przebiegały bez ręcznego monitorowania

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nazwij zadania kampanii np. „E-mail 2 – Brak pojawienia się na prezentacji” lub „Działania następcze – potencjalni klienci TOFU”. Dzięki temu cały zespół będzie wiedział, do kogo skierowana jest wiadomość i co należy zrobić.

5. Zaplanuj kampanię i zarządzaj osiami czasu w sposób wizualny

Zaplanuj kampanię e-mailową z uwzględnieniem kluczowych wydarzeń, takich jak premiery produktów lub wydarzenia.

Twój plan powinien obejmować:

Kiedy zostanie wysłany każdy e-mail

Zyskaj czas na przegląd i kontrolę jakości

Zależności między e-mailami lub zasobami

Jak pomaga ClickUp:

Na tym etapie użyj widoku kalendarza lub osi czasu ClickUp, aby zaplanować całą kampanię. Możesz przeciągać i upuszczać zadania, aby dostosować harmonogram, zidentyfikować nakładające się zadania i wyświetlić zależności.

Dodaj kamienie milowe dla kluczowych dat, takich jak uruchomienie, kontrola jakości lub wysyłka dużych partii. Ta wizualna przejrzystość pomaga uniknąć wąskich gardeł i koordynować działania między zespołami.

Planuj i wizualizuj każdy krok kampanii kroplowej za pomocą kalendarza ClickUp — śledź daty wysyłki, dostosowuj osie czasu zawartości i nigdy nie przegap kolejnych działań

🧠 Ciekawostka: Po I wojnie światowej niemal przyjęto propozycję wprowadzenia kalendarza składającego się z 13 miesięcy po 28 dni i jednego „światowego święta”. Jednak sprzeciw religijny zniweczył ten pomysł.

6. Współpracuj między zespołami w czasie rzeczywistym

Kampanie marketingowe rzadko są misjami solo. Potrzebna jest współpraca między autorami treści, projektantami, recenzentami prawnymi i menedżerami kampanii. Im bardziej płynna jest ta współpraca, tym szybciej możesz dostarczyć wysokiej jakości pracę.

Jak pomaga ClickUp:

ClickUp umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym poprzez komentarze do zadań, @wzmianki i czat ClickUp. Potrzebujesz opinii prawnej? Oznacz odpowiednią osobę w umowie.

Czekasz na poprawki projektu? Rozpocznij wątek bezpośrednio w zadaniu.

Możesz nawet przypiąć ważne notatki i rozwiązywać komentarze po wprowadzeniu zmian. Ponieważ wszystko znajduje się w samym zadaniu lub dokumencie, nikt nie musi szukać informacji.

Dzięki czatowi ClickUp rozmowy dotyczące kampanii pozostają na temat, a współpraca odbywa się w czasie rzeczywistym bez konieczności opuszczania cyklu pracy

7. Automatyzacja, uruchamianie i monitorowanie w jednym miejscu

Uruchom kampanię za pomocą preferowanej platformy e-mailowej, ale kontynuuj śledzenie i optymalizację z poziomu ClickUp.

Powinieneś:

Monitoruj wskaźniki KPI marketingu e-mailowego

Zbieraj jakościowe opinie od działu sprzedaży

Zidentyfikuj rezygnacje lub najskuteczniejsze e-maile w lejku sprzedażowym

Planuj kolejne testy A/B

Jak pomaga ClickUp:

Korzystaj z pulpitów ClickUp, aby śledzić wyniki kampanii w czasie rzeczywistym. Wizualizuj kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźniki otwarć, kliknięć lub konwersji, za pomocą konfigurowalnych widżetów.

Integracje ClickUp pomagają połączyć zadania kampanii z danymi CRM z innych narzędzi, takich jak HubSpot lub Mailchimp, oraz aplikacjami do marketingu cyfrowego w Twoim zestawie technologicznym. Dzięki temu aktywność potencjalnych klientów, punkty kontaktu z nimi oraz statusy pozostają zsynchronizowane.

Płynnie połącz ClickUp z ulubionymi narzędziami marketingowymi, aby synchronizować dane kampanii i zautomatyzować cykle pracy

Przykłady sekwencji drip nurturingu

Skuteczne działania typu „drip nurturing” polegają na dostarczaniu odpowiedniego komunikatu w odpowiednim momencie podróży kupującego. Oto cztery typowe sekwencje stosowane przez wysokowydajne zespoły:

1. Sekwencja powitalna

Wyzwalacz: nowy potencjalny klient lub rejestracja

Cel: Budowanie zaufania i ustalanie oczekiwań

Przykładowy przepływ:

E-mail 1: Ciepłe powitanie + przedstawienie marki

E-mail 2: Kluczowe funkcje lub propozycja wartości

E-mail 3: Dowody społeczne (referencje lub studia przypadków)

2. Sekwencja ofert promocyjnych

Wyzwalacz: potencjalny klient angażuje się w konkretny produkt lub stronę docelową

Cel: Zwiększ liczbę konwersji dzięki poczuciu pilności

Przykładowy przepływ:

E-mail 1: Oferta ograniczona czasowo

E-mail 2: Przypomnienie + podsumowanie korzyści

E-mail 3: Ostatnia szansa CTA z bonusem lub informacją o ograniczonej dostępności

3. Sekwencja odnowienia lub ponownego zaangażowania

Wyzwalacz: wygasająca subskrypcja lub nieaktywny użytkownik

Cel: Reaktywacja lub utrzymanie użytkowników

Przykładowy przepływ:

E-mail 1: Przypomnienie o zbliżającym się przedłużeniu lub braku aktywności

E-mail 2: Oferuj aktualizacje wartości lub nowe funkcje

E-mail 3: Ekskluzywny rabat na przedłużenie lub prośba o opinię

4. Sekwencja rezygnacji z subskrypcji lub odzyskiwania klientów

Wyzwalacz: Użytkownik rezygnuje z subskrypcji lub staje się nieaktywny

Cel: Odzyskanie odsetek lub zmniejszenie rezygnacji

Przykładowy przepływ:

E-mail 1: Potwierdź preferencje lub zmniejsz częstotliwość wysyłania wiadomości e-mail

E-mail 2: Podkreśl alternatywne kanały zaangażowania (np. media społecznościowe)

E-mail 3: Ostateczne odzyskanie klienta dzięki specjalnej ofercie lub ankiecie

Sekwencje te można dostosować do typu produktu, lejka sprzedażowego lub zachowań klientów. ClickUp pomaga planować, przypisywać zadania i automatyzować każdy etap, zapewniając spójność działań zespołu i precyzję komunikatów.

👀 Czy wiesz, że... Termin „marketing kroplowy” pochodzi od nawadniania kroplowego, techniki rolniczej polegającej na dostarczaniu roślinom niewielkich ilości wody w dłuższym czasie. Koncepcja ta została uznana za idealną do stopniowego, strategicznego i zrównoważonego przekazywania informacji potencjalnym klientom.

Kampanie typu „drip” są najskuteczniejsze, gdy wszystkie narzędzia są zsynchronizowane, od automatyzacji, przez analitykę, po zarządzanie projektami. Oto kilka narzędzi, które zapewniają wsparcie na każdym etapie cyklu pracy kampanii typu „drip”:

Platformy marketingu e-mailowego (np. Mailchimp, ActiveCampaign, HubSpot Marketing Hub): Platformy te zapewniają podstawowe funkcje tworzenia sekwencji e-maili, segmentacji list i automatyzacji wysyłania wiadomości

Platformy automatyzacji marketingu (np. Pardot, Marketo): Bardziej kompleksowe rozwiązania oferujące zaawansowane funkcje, takie jak ocena potencjalnych klientów, zaawansowana automatyzacja cyklu pracy i bardziej szczegółowe analizy

Systemy CRM (np. Salesforce, Zoho CRM): Wiele systemów CRM ma wbudowane funkcje marketingu e-mailowego lub płynnie integruje się z dedykowanymi platformami, aby zapewnić spójność wysiłków działów sprzedaży i marketingu

Prowadź inteligentniejsze kampanie typu „drip” dzięki ClickUp

Kampanie typu „drip” działają najlepiej, gdy wszystko za kulisami przebiega płynnie, w tym komunikacja, synchronizacja, koordynacja zespołu i śledzenie wyników. Jednak zarządzanie wszystkim za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub niespójnych narzędzi może prowadzić do błędów.

ClickUp łączy to wszystko w jednej platformie. Dzięki konfigurowalnym szablonom, zintegrowanemu zarządzaniu e-mailami, automatyzacji i pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym ClickUp ułatwia planowanie, uruchamianie i optymalizację każdego kroku kampanii.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i uprość sposób pielęgnowania potencjalnych klientów.