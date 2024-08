Jak współpracują menedżerowie produktu i inżynierowie: Wskazówki, jak sprawić, by chemia stała się rzeczywistością

Menedżerowie produktu (PM) i inżynierowie często mają trudne powiązania. Obaj mają ciągłe nieporozumienia - ale wiedzą, że nie mogą się do zrobienia bez drugiej strony.

Tak więc, aby odnieść się do słonia w pokoju - tak, te dwie role mają swój udział w dysonansie w obszarach takich jak specyfikacje funkcji i terminy. Dzieje się tak głównie dlatego, że zasady zarządzania produktem nie zawsze uwzględniają techniczną perspektywę inżynierii. Podobnie menedżerowie ds. inżynierii nie zawsze uzyskują szerszy obraz lub perspektywę zasobów przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Jednakże, gdy są zsynchronizowani, obaj specjaliści pozostają świadomi swoich wspólnych celów i dostosowują swoje priorytety i wysiłków na rzecz powodzenia produktu.

Jak więc menedżerowie produktu i inżynierowie powinni współpracować, aby osiągnąć optymalne wyniki? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

Omówimy również kilka strategii radzenia sobie z wyzwaniami w miejscu pracy i zapewnienia owocną synergię w pracy , a także na dobre obalić kilka mitów dotyczących współpracy. 🤝

Za co odpowiadają menedżerowie produktu i inżynierowie?

Oto zarys porównawczy codziennych obowiązków tych dwóch ról:

Obowiązki menedżera produktu

Menedżer produktu lub PM jest liderem swojego produktu. Z szerszej perspektywy, rozwija pomysły na produkty, dostarcza specyfikacje i prowadzi swój zespół, aby urzeczywistnić te pomysły.

Są oni odpowiedzialni za badanie obecnego rynku i tworzenie rozwiązań które rezonuje z ich odbiorcami. Od tego momentu obejmują one przede wszystkim cztery dodatkowe obowiązki przed wprowadzeniem produktu na rynek:

Projektowanie amapy drogowej produktu2. Tworzenie prototypu (poprzez współpracę z inżynierem) Uzyskanie informacji zwrotnych od użytkowników i interesariuszy wczesnego dostępu Uwzględnienie informacji zwrotnych w końcowej scenie kompilacji (również poprzez współpracę z zespołem inżynierów)

Obowiązki inżyniera lub kierownika ds. inżynierii

Inżynierowie wnoszą perspektywę techniczną do walki, wykonując kodowanie lub powiązane prace inżynieryjne w celu zrobienia produktu.

Ich zaplecze techniczne umożliwia im sprawdzenie wykonalności wymagań produktu, planowanie dokumentów technicznych i prac rozwojowych oraz tworzenie produktu, który spełnia cele biznesowe i spełnia niestandardowe potrzeby klienta. Oprócz tego inżynierowie są również zaangażowani w prototypowanie i debugowanie w celu tworzenia raportowania błędów .

Podczas tworzenia produktu, główni inżynierowie lub kierownicy ds. inżynierii pełnią również obowiązki łączników - współpracują z projektantami, aby upewnić się, że końcowy produkt spełnia oczekiwania wizualne i UX menedżera produktu.

Podczas planowania produktu angażują się w aspekt zarządzania ryzykiem rozwoju, wyrażając obawy inżynieryjne, takie jak dług techniczny i kompromisy techniczne, zespołom produktowym.

Dynamika pracy między menedżerem produktu a zespołem inżynierów

**Faza budowania produktu jest miejscem, w którym menedżer produktu i jego zespół inżynierów muszą ze sobą współpracować. Zadaniem PM jest wskazanie rozwiązania opartego na tym, z czym zmagają się ludzie i zapewnienie, że produkt końcowy może złagodzić te bolączki.

Podczas gdy PM wiedzą, czego chce klient, walka polega na przekazaniu inżynierom ich zrozumienia idealnego produktu.

Gdy pomysł przechodzi do fazy budowy, PM są odpowiedzialni za dostarczanie inżynierom zwięzłych, ale szczegółowych informacji, które pomogą im stworzyć produkt spełniający oczekiwania. Obejmuje to spójne udostępnianie wizji produktu głównemu inżynierowi i projektantowi.

Gdy wszystko zostanie przekazane, menedżer produktu musi zachować wystarczającą autonomię i pozwolić inżynierom do zrobienia ich pracy. Oba Teams muszą wcześnie ustawić granice, aby ustandaryzować, jaki poziom komunikacji i ingerencji jest akceptowalny w przyszłości. Niepożądane sytuacje obejmują:

Zespół inżynierów czuje się stłamszony i niewysłuchany z powodu nieuzasadnionych żądań

Zespół zarządzania produktem czuje się blokowany z powodu niezrealizowanych wymagań

Wskazówka: Dobrze zorganizowane szablony komunikacji i cykle pracy są sekretem płynnej współpracy międzyfunkcyjnej przed wprowadzeniem produktu na rynek. Na przykład, wiele teamów produktowych lubi korzystać z szablonu Szablon wymagań produktowych ClickUp w celu dostosowania interesariuszy do unikalnej propozycji sprzedaży (USP) i planów wydania.

Szablon wymagań produktowych ClickUp ułatwia śledzenie tego, co i dlaczego w każdej decyzji rozwojowej podejmowanej przez zespół podczas tworzenia nowego produktu lub funkcji

Jeśli chodzi o projektowanie cykli pracy, wypróbuj szablon Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp do tworzenia planów rozwoju i wydań w dowolnej skali i płynnego śledzenia wskaźników postępu.

Wydajna współpraca między menedżerami produktu i inżynierami: Przykład

Chociaż praca w synchronizacji jest ważna, małe napięcie w obszarze roboczym między PM-ami i inżynierami nie zawsze jest złe. Masz profesjonalistów, którzy są ekspertami w swoich polach - są zobowiązani do dostarczania nowych spostrzeżeń na temat tego, co ich zdaniem jest kolejnym najlepszym krokiem.

Zrozummy to na przykładzie: Powiedzmy, że menedżer produktu chce, aby nowa aplikacja mobilna zapewniała rabaty i bonusy w celu generowania szybkich rejestracji. Ich priorytetami będą:

Wizualizacja Nowe funkcje Wydajność Szybkie wdrażanie

Jednak to, czego tak naprawdę oczekują od zespołu inżynierów, to zaprojektowanie, zbudowanie, przeprowadzenie testów QA i przygotowanie aplikacji do wdrożenia w napiętym terminie .

Niestety, inżynierowie firmy są obecnie zajęci innymi produktami. Proponowana praca nie jest możliwa do wykonania pod względem wkładu inżynieryjnego - chyba że menedżerowie są gotowi pójść na skróty w innych projektach, aby przekierować uwagę na nową aplikację.

W tym miejscu ścierają się zespoły inżynieryjne i produktowe:

PM naciska, aby ich produkt był gotowy przed upływem terminu

Teams inżynieryjny opowiada się przeciwko terminowi, powołując się na techniczne kompromisy związane z priorytetowym traktowaniem dostawy i ignorowaniem aspektów backendowych aplikacji, takich jakbezpieczeństwo danych lub integracje

To zdrowe napięcie prowadzi do bardziej konstruktywnych dyskusji na temat tego, co oba zespoły powinny traktować priorytetowo. W tym przypadku mogą to być przychody z szybkich rejestracji lub aspekty bezpieczeństwa i wydajności.

Nie chodzi o to, by narzucić dominację jednego zespołu nad drugim, ale by wspieranie wzajemnego zaufania podejmować decyzje, które służą najlepszym odsetkom firmy. 🧡

Podstawowe problemy współpracy między inżynierami i menedżerami produktu

Nawet po zdrowym napięciu zdarzają się sytuacje, w których inżynierowie i menedżerowie produktu po prostu nie mogą sprawić, by wszystko działało. Może istnieć kilka głównych obszarów tarcia, na które należy uważać - oto kilka przykładów:

Problemy z zaufaniem: Menedżerowie produktu mogą nie do końca ufać, że ich inżynierowie rozumieją ich wizję. To podpowiedźich do mikrozarządzania lub tworzenia zbyt szczegółowych map drogowych wydań, co jest zniechęcające dla wielu inżynierów

Menedżerowie produktu mogą nie do końca ufać, że ich inżynierowie rozumieją ich wizję. To podpowiedźich do mikrozarządzania lub tworzenia zbyt szczegółowych map drogowych wydań, co jest zniechęcające dla wielu inżynierów Zderzenie oczekiwań: Inżynierowie i PM mają różne priorytety i często oczekują od drugiej strony kompromisu. Ponieważ często to PM podejmuje ostateczną decyzję, ważne jest traktowanie inżynierów z szacunkiem i respektowanie ich granic

Inżynierowie i PM mają różne priorytety i często oczekują od drugiej strony kompromisu. Ponieważ często to PM podejmuje ostateczną decyzję, ważne jest traktowanie inżynierów z szacunkiem i respektowanie ich granic Niezdefiniowane obowiązki: Niektóre Teams inżynierskie zmagają się ze słabo zdefiniowanymi obowiązkamirole i obowiązki i brakiem struktury pracy, co zwiększa ryzyko niedokończonych zadań i większej liczby zaległych elementów

Niektóre Teams inżynierskie zmagają się ze słabo zdefiniowanymi obowiązkamirole i obowiązki i brakiem struktury pracy, co zwiększa ryzyko niedokończonych zadań i większej liczby zaległych elementów Słabe zarządzanie zasobami inżynieryjnymi: Zasoby inżynieryjne firmy są podzielone na różne projekty i prace techniczne. Jeśli kierownik projektu nie określi wkładu inżynieryjnego dla każdego projektu, doprowadzi to do nakładania się zespołów i konfliktów w harmonogramie

Zasoby inżynieryjne firmy są podzielone na różne projekty i prace techniczne. Jeśli kierownik projektu nie określi wkładu inżynieryjnego dla każdego projektu, doprowadzi to do nakładania się zespołów i konfliktów w harmonogramie Niejasne wymagania: Gdy kryteria akceptacji lub wymagania dotyczące funkcji są niejasne, inżynierowie nie mogą dostosować swojej pracy do celu końcowego

jakie jest zatem rozwiązanie?

Jednym z najprostszych sposobów, w jaki Teams może rozwiązać te problemy, jest wdrożenie holistycznego podejścia platformy zarządzania projektami i produktami -like ClickUp . Rozwiązanie zawiera wszechstronny zestaw funkcji, które pomagają inżynierom i kierownikom projektów:

Tworzyć spójną dokumentację produktu w celu dostosowania menedżerów produktu i inżynierów

Komunikować się z większą elastycznością i przejrzystością

Projektować, dostosowywać i monitorować cykle pracy bez nadmiernej ingerencji ze strony któregokolwiek z teamów

Make It Smooth Sailing: 6 Tips to Create a Successful Product Every Time with ClickUp

Chociaż inżynierowie i menedżerowie produktu mają różne priorytety, mają wspólny cel - stworzenie produktu, na którym ludziom naprawdę zależy. 🥰

Poniżej przedstawiamy kilka zarządzanie produktem funkcje i funkcje w ClickUp, które mogą pomóc zespołom wielofunkcyjnym w tworzeniu i wydawaniu najlepszych produktów przy minimalnym tarciu.

1. ClickUp AI i tablice do tworzenia pomysłów na produkty

Większość Teamsów nie ma wystarczająco dużo czasu na burzę mózgów dotyczącą pomysłów na produkty i aspektów komunikacji, co powoduje problemy ze współpracą.

Ale menedżer produktu może wymyślić tylko tyle w ciągu jednego dnia! Jeśli Ty lub Twój menedżer produktu potrzebujecie niezawodnego partnera do burzy mózgów, zaufajcie ClickUp Brain kompleksowo zaprojektowany asystent AI platformy.

Dzięki ClickUp Brain możesz korzystać z podpowiedzi, aby wymyślić rozwiązanie istniejącego problemu, sporządzić listę możliwych zalet i wad konkretnego produktu przed zagłębieniem się w niego lub wygenerować szczegółowe plany testów, dokumenty dotyczące wymagań produktu i badania.

Użyj podpowiedzi z ClickUp AI, aby szybko tworzyć dokumenty wymagań produktowych (PDR) i generować pomysły na testy

Masz już pomysł gotowy do dalszej burzy mózgów? Tablice ClickUp i Mapy myśli to więcej niż to, czego potrzebujesz! Oferują nieograniczoną przestrzeń płótna dla menedżera produktu szybką burzę mózgów i połącz pomysły z działaniami, przydzielając zasoby inżynieryjne, tworzyć międzyzespołowe schematy cyklu pracy jak diagramy swimlane, i edytować wszystko w czasie rzeczywistym wraz ze swoim zespołem.

Konwertuj swoje pomysły na zadania w funkcji ClickUp Tablica

2. Twórz i współpracuj nad mapami drogowymi produktów i cyklami pracy

ClickUp oferuje wiele zasobów do tworzenia map drogowych produktów i harmonogramów dostaw. Na przykład, zamiast spędzać czas na projektowaniu mapy drogowej produktu od podstaw, skorzystaj z aplikacji Szablon mapy drogowej produktu ClickUp do wizualizacji cyklu życia produktu w jednym miejscu. Wykorzystaj dane szablonu, aby przypisać tygodniowe obciążenie pracą do zespołu inżynierów w zrównoważony sposób.

Dziel zadania, przydzielaj zasoby i efektywnie śledź postępy dzięki szablonowi mapy drogowej produktu ClickUp

Skorzystaj z ClickUp natywny kalendarz i funkcje zarządzania zadaniami , takie jak ustawienie szacowanego czasu , Daty i godziny oraz Przypisane komentarze podczas ustawienia zadań dla inżynierów. Pomaga to zaoferować jasne instrukcje i określić, kiedy zadanie ma zostać zakończone.

Szukasz szybszego sposobu na komunikację z szefem produktu lub zespołami inżynierów? The Widok ClickUp Chat umożliwia tworzenie niestandardowych grup czatu i ustanawianie bardziej przejrzystych kanałów komunikacji.

Dodawaj członków zespołu do dyskusji i współpracuj z ClickUp Chat w jednej przestrzeni i unikaj przeskakiwania między oprogramowaniem

Możesz również dodawać załączniki do swoich wiadomości i wzmianki o członkach zespołu w ramach grupy, aby zaoszczędzić czas na pracach administracyjnych i komunikacji e-mail.

Bonus: ClickUp posiada ponad 1000 szablonów dla zespołów zajmujących się rozwojem produktów i oprogramowania sprawdź je tutaj .

3. Centralizacja informacji o produkcie dzięki ClickUp Docs

Brak scentralizowanej dokumentacji produktu i wymagań technicznych może sprawić, że zespoły inżynierów nie będą w stanie określić kierunku, co doprowadzi do nieudanego lub słabego produktu. Doskonałym sposobem na uniknięcie tego jest użycie ClickUp Docs do przechowywania i zarządzania dokumentacja projektu w łatwym do przeszukiwania formacie.

Przenieś swoich inżynierów na platformę, aby obsługiwali papierkową robotą techniczną takich jak dokumentacja API. Jednocześnie PM mogą korzystać z ClickUp Docs do tworzenia umów, SOP, wewnętrznych przewodników i historii użytkowników.

Jeśli jednocześnie pracujesz nad innymi produktami, utwórz foldery do przechowywania indywidualnych przewodników po produktach, notatki do wydania lub plany podróży użytkownika . Etykiety i etykiety ułatwiają dostęp do dokumentu poprzez Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp funkcja.

Rozpocznij pisanie, edytowanie i udostępnianie dowolnego dokumentu swojemu zespołowi (lub członkom zewnętrznym za pomocą bezpiecznych połączeń). Co więcej, Teams mogą współedytować w czasie rzeczywistym i korzystać z wbudowanej funkcji wykrywanie współpracy funkcja pozwalająca zidentyfikować, kto dokonuje zmiany.

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

A co ze śledzeniem zmian wprowadzonych, gdy nie było Cię w pobliżu? Wystarczy kliknąć historię wersji dowolnego dokumentu, aby znaleźć dokładny czas, osobę i rodzaj dokonanej edycji. Dokumenty pozwalają zespołom zachować przejrzystość i uzyskać całe tło i kontekst potrzebny do stworzenia produktu.

4. Twórz cele, aby utrzymać zespoły na tej samej stronie Cele ClickUp polega na utrzymaniu zgodności Teams w obliczu sprzecznych perspektyw. Funkcja ta umożliwia ustawienie mierzalnych celów dla zespołów produktowych i inżynieryjnych.

Cele te mogą mieć dowolny zakres - od zapewnienia, że ostateczny prototyp spełnia wszystkie kryteria wymienione w przewodniku po produkcie, po dodanie wszystkich odpowiednich kolorów w fazie projektowania. Zachowaj cele krótkoterminowe na każdy dzień lub tydzień za pomocą kilku kliknięć, lub tworzyć cele długoterminowe z kluczem Punkty kontrolne kamieni milowych dla łatwego śledzenia postępów.

Śledzenie i wizualizacja celów treningowych za pomocą pulpitu ClickUp Goals

Oprócz ustawienia celów, ClickUp pomaga śledzić plan treningowy za pomocą kilku narzędzi wizualnych. Na przykład możesz:

Używać15+ widoków ClickUp (takich jak tabele i wykresy Gantta), aby przeglądać zadania zespołu z różnych perspektyw

Planowanie i śledzenie sprintów

Organizuj wszystkie cele zespołu w jednym miejscu lub segreguj je dla poszczególnych produktów

UżywajPulpity ClickUp aby uzyskać dostęp do metryk i raportowania wszystkich sprintów i zadań w czasie rzeczywistym

Dostarczaj kompleksowych informacji w jednym widoku i łatwo udostępniaj je w obszarze roboczym lub eksportuj do PDF za pomocą ClickUp Dashboards

5. Zapewnij większą autonomię zespołom inżynierskim dzięki pakietowi oprogramowania ClickUp

Dzięki ClickUp możesz również oddelegować zarządzanie zadaniami do swojego zespołu programistów. Platforma posiada dedykowany Software Teams suite z funkcjami automatyzacji cykli pracy, tworzenia map drogowych z zależnościami i blokerami, organizowania zaległości i integracji z innymi narzędziami programistycznymi, takimi jak Git.

Jako menedżer produktu możesz szeroko planować fazy produktu, takie jak ideacja, prototypowanie i testowanie, i pozwolić menedżerowi ds. inżynierii zaprojektować kolejność zadań w każdej fazie.

Wielu menedżerów uwielbia korzystać z Priorytety zadań ClickUp aby ustawić etykiety, takie jak Low, Normal, Medium i High dla każdego zadania. Pozwala to interesariuszom z obu teamów na wcześniejszą dyskusję na temat tego, czym zająć się w pierwszej kolejności i uniknięcie nieporozumień lub niedostatecznej komunikacji oczekiwań.

Ustaw poziomy priorytetów dla swoich zadań za pomocą ClickUp Task Priorities

Bonus: Potrzebujesz pomocy w ustaleniu priorytetów zadań przed premierą produktu? Skorzystaj z kolorowych bloków w aplikacji Szablon matrycy priorytetów ClickUp do grupowania zadań w oparciu o ich ważność i poziom wysiłku oraz unikania decyzji z dużym długiem technicznym.

6. Zbieraj przejrzyste informacje zwrotne za pomocą formularzy

Głównym punktem stresu menedżera produktu jest często okres tuż przed ostatecznym wydaniem. Dają oni wczesny dostęp garstce niestandardowych klientów i mogą być przytłoczeni ilością otrzymywanych opinii, co przekłada się na bardziej chaotyczną pracę dla inżynierów.

Rozwiązanie? Zbieranie i organizowanie opinii klientów za pomocą Widok formularza ClickUp . Błyskawicznie twórz formularze opinii z niestandardowymi pytaniami, które ułatwiają ocenę produktu. Dodawaj warunki do dowolnych pytań i przekształcaj odpowiedzi w zadania, nad którymi projektanci UX i inżynierowie mogą szybko pracować podczas przeglądania swoich produktów backlog produktu .

Informacje zwrotne mogą dotyczyć również zespołów wewnętrznych. Możesz użyć tych formularzy, aby zrozumieć satysfakcję z obszaru roboczego i poprosić zespoły inżynieryjne o sugestie dotyczące ulepszeń. Pytania takie jak:

_Czy czujesz, że Twoje umiejętności techniczne są odpowiednio wykorzystywane w pracy?

w skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś zestresowany pod koniec każdego dnia?

czy byłeś zadowolony z wyników ostatniej premiery produktu - dlaczego lub dlaczego nie?

Menedżerowie produktu współpracujący z inżynierami: Powszechne mity

Nadszedł czas, aby obalić kilka powszechnych mitów na temat dynamiki współpracy między menedżerem produktu a zespołem inżynierów.

Mit #1: Zaangażowanie inżynierów na wczesnym etapie rozwoju produktu prowadzi do większej liczby konfliktów

Angażowanie inżynierów na wczesnym etapie tworzenia i planowania produktu jest w rzeczywistości dobrym pomysłem, ponieważ pozwala to na uwzględnienie zniuansowanej perspektywy technicznej. Inżynierowie są często w lepszej pozycji, aby przewidzieć, co jest wykonalne, co może pomóc w kształtowaniu dokładniejszych map drogowych.

Mit nr 2: Menedżerowie produktu mają pełny autorytet nad procesem wydawania produktów

Innym popularnym błędnym przekonaniem jest to, że menedżer produktu kontroluje wszystko. Od inżynierów po marketing, to oni decydują o wszystkim - co nie jest w 100% prawdą. Menedżerowie produktu są odpowiedzialni przed wieloma interesariuszami, ale ich głównym celem jest zapewnienie, że produkt zaspokaja cele biznesowe i bieżące potrzeby firmy niestandardowe potrzeby klientów .

Menedżer produktu nie może podejmować decyzji o tym, w jaki sposób rzeczy będą reklamowane lub jaki komunikat marki wybrać. Może jednak zbierać opinie od teamów inżynieryjnych i przedstawiać je podczas spotkań - a ostateczna decyzja często należy do właścicieli produktu.

Mit #3: Gdy produkt jest już gotowy, oba teamy są zrobione

Zamiast zrobione, bardziej naglące obowiązki menedżerów produktu i zespołów inżynieryjnych wchodzą do gry po uruchomieniu produktu. Menedżer produktu musi być na bieżąco z niestandardowymi opiniami klientów i zidentyfikować problemy, które mają wpływ na rentowność lub akceptację. Dzięki temu pętla sprzężenia zwrotnego , przekazują inżynierom informacje o dodaniu, usunięciu lub zmianie funkcji.

Oprócz oceny potencjału przeróbek produktów, menedżer produktu rejestruje również, w jaki sposób wydajność wszystkich teamów podczas ostatniego sprintu. Pomaga im to odkryć podstawowe nieefektywności, takie jak brak komunikacji i burza mózgów w celu znalezienia rozwiązań poprawić obecne procesy .

Zaprojektuj powodzenie swojego Teamu z ClickUp

Niezależnie od tego, czy są to inżynierowie, czy menedżerowie produktu, wkład wszystkich jest niezbędny do stworzenia zwycięskiego produktu, który rezonuje z docelowymi użytkownikami

Na szczęście, dzięki kompleksowemu oprogramowaniu do zarządzania projektami, takiemu jak ClickUp, oba zespoły mogą ustanowić płynną dynamikę współpracy i przyspieszyć swoje codzienne zadania. Łatwe ustawienie celów, projektowanie map drogowych produktów, śledzenie sprintów i komunikowanie się w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia niewłaściwego zarządzania i usprawnienie cyklu pracy Teams . Zarejestruj się w ClickUp już dziś i połącz swoje Teams produktowe i inżynieryjne w celu osiągnięcia powodzenia! ✌️