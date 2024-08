Jak tworzyć wydajne, samozarządzające się zespoły?

Chociaż style zarządzania mogą się znacznie różnić, większość liderów odnoszących powodzenia w biznesie zgadza się, że największym atutem organizacji są ludzie. 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

Ale jeśli zatrudniasz najlepszych, umożliwienie im wnoszenia do pracy tego, co w nich najlepsze, ma sens. Coraz częściej guru zarządzania zwracają się ku samozarządzaniu, aby budować niezależne, zmotywowane, wydajne i wysoce kreatywne Teams.

Jak sama nazwa wskazuje, w przeciwieństwie do tradycyjnych zespołów, samozarządzające się teamy pracują autonomicznie bez bezpośredniego nadzoru, choć w razie potrzeby nadal mogą raportować do przełożonego lub lidera zespołu. Organizacje polegają na samozarządzających się osobach, które wykonują swoją pracę do zrobienia bez mikrozarządzania.

Z pomocą narzędzi takich jak ClickUp for Teams samozarządzające się zespoły robocze mogą rozkwitać, napędzając rozwój organizacji.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się bliżej temu stylowi zarządzania, aby zobaczyć, jak można budować samozarządzające się zespoły w swojej organizacji.

Zrozumienie samodzielnie zarządzanych teamów

W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów lub zwinny zespół kierowany przez bardziej konwencjonalnego menedżera lub przełożonego, samozarządzający się zespół jest zazwyczaj małą, samokierującą się jednostką bez tradycyjnej hierarchicznej lub odgórnej struktury organizacyjnej.

Wszyscy członkowie zespołu są właścicielami swoich celów, zadań i obowiązków, aby osiągnąć wyniki.

W samozarządzającym się zespole nie ma hierarchii. Zamiast tego, członkowie teamu omawiają zakres i limity swoich obowiązków i są upoważnieni do podejmowania decyzji w tych obszarach. W wyniku tego, każda osoba może zarządzać swoim obciążeniem pracą jak uważa za stosowne.

Ponieważ każdy proces i wynik jest omawiany w zespole przed osiągnięciem ostatecznego konsensusu, samozarządzające się teamy są "półautonomiczne" Władza jest zdecentralizowana, a ogólna odpowiedzialność jest udostępniana.

Samozarządzanie jest tutaj kluczowym pojęciem. Każda samodzielnie zarządzana osoba jest odpowiedzialna zarówno za swoje indywidualne wyniki, jak i za ogólny cel biznesowy. I choć muszą działać zgodnie z wytycznymi dla konkretnego projektu, mają swobodę pracy w sposób, który najbardziej im odpowiada.

Oznacza to również, że niektóre samodzielnie zarządzane Teams cieszą się nieograniczonym czasem wolnym. Mogą brać dni urlopu lub skrócone dni pracy, o ile projekt postępuje zgodnie z planem. Oczekuje się, że samozarządzające się zespoły, które odniosły powodzenie, są zbudowane na silnym fundamencie zaufania i własności.

Kluczowe cechy samozarządzających się teamów

Samozarządzające się teamy stały się potężną siłą, napędzającą innowacje, wspierającą kreatywność i wzmacniającą kulturę organizacyjną poprzez większe zaangażowanie pracowników. Aby w pełni zrozumieć istotę zespołów samozarządzających, przyjrzyjmy się cechom odróżniającym je od bardziej tradycyjnych zespołów zarządzających.

1. Autonomia

W samozarządzającym zespole autonomia zajmuje centralne miejsce. Członkowie takich w pełni autonomicznych teamów mogą podejmować decyzje dotyczące swojej pracy, ustalać priorytety zadań i rozwiązywać problemy bez ciągłego nadzoru.

Takie oddelegowanie uprawnień umożliwia poczucie własności, równoważąc autonomię i odpowiedzialność wśród całego zespołu, zachęcając ich do podejmowania inicjatywy i znajdowania kreatywnych rozwiązań.

Autonomia charakteryzuje się również

Moc podejmowania świadomych decyzji: Wyposaż swój zespół w wiedzę i doświadczenie, aby podejmować świadome decyzje dostosowane do celów zespołu

Wyposaż swój zespół w wiedzę i doświadczenie, aby podejmować świadome decyzje dostosowane do celów zespołu Efektywne zarządzanie czasem: Daje twojemu zespołowi autonomię w zakresie ich harmonogramów, pozwalając im na optymalizację wydajności i minimalizację czynników rozpraszających

Daje twojemu zespołowi autonomię w zakresie ich harmonogramów, pozwalając im na optymalizację wydajności i minimalizację czynników rozpraszających Kreatywne rozwiązywanie problemów: Umożliwienie członkom zespołu samodzielnego tworzenia rozwiązań za pomocą burzy mózgów i stworzenie kultury innowacji i skutecznego rozwiązywania problemów

2. Współpraca

Samozarządzające Teams wyróżniają się współpracą. Teams mają własną motywację i pracują razem, aby udostępniać pomysły, rozwiązywać problemy i osiągać wspólne cele. To oparte na współpracy podejście samozarządzającego się zespołu może prowadzić do bardziej kreatywnych rozwiązań, silnej komunikacji, zwiększonej wydajności i silniejszego poczucia ducha zespołu.

Z efektywnej współpracy wynikają

Wzajemny szacunek: Zachęcanie zespołu do doceniania i szanowania wzajemnego wkładu w celu osiągnięcia lepszych wyników

Zachęcanie zespołu do doceniania i szanowania wzajemnego wkładu w celu osiągnięcia lepszych wyników Aktywne słuchanie: Zapewnienie, że pomysły wszystkich są słyszane i brane pod uwagę poprzez aktywne słuchanie

Zapewnienie, że pomysły wszystkich są słyszane i brane pod uwagę poprzez aktywne słuchanie Wspólne podejmowanie decyzji: Współpraca jako zespół w celu podejmowania decyzji z wykorzystaniem wspólnej wiedzy i spostrzeżeń

3. Własność

Samozarządzające się zespoły są napędzane przez silne poczucie własności, w którym członkowie zespołu są dumni ze swojej pracy i czują osobisty udział w powodzeniu lub porażce projektu lub zespołu. Taka własność zwiększa motywację, usprawnia podejmowanie decyzji i zwiększa zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości wyników.

Korzyści z własności obejmują:

Zwiększoną produktywność i wydajność: Gdy członkowie teamu mają pełną własność swojej pracy, są wewnętrznie zmotywowani do osiągania dobrych wyników i zwiększania wydajności pracy

Gdy członkowie teamu mają pełną własność swojej pracy, są wewnętrznie zmotywowani do osiągania dobrych wyników i zwiększania wydajności pracy Zmniejszona zależność od menedżerów: Takie teamy nie potrzebują menedżerów do codziennych zadań, ponieważ zarządzają same sobą.

Takie teamy nie potrzebują menedżerów do codziennych zadań, ponieważ zarządzają same sobą. Lepsze podejmowanie decyzji: Teams, które biorą odpowiedzialność za swoje wyniki, aktywnie zbierają informacje, aby podejmować lepsze decyzje i mają podejście do rozwiązywania problemów

4. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność jest kamieniem węgielnym samozarządzających się teamów. Członkowie teamu są wspólnie odpowiedzialni za swój wkład i powodzenie całego projektu. Ta wspólna odpowiedzialność motywuje poszczególne osoby do osiągania jak najlepszych wyników i zapewnia, że cały zespół pozostaje skoncentrowany na osiąganiu swoich celów.

Z odpowiedzialności wynikają:

Indywidualna odpowiedzialność: Członkowie Teams są odpowiedzialni za swoje indywidualne wyniki, jak również za wyniki zespołu

Członkowie Teams są odpowiedzialni za swoje indywidualne wyniki, jak również za wyniki zespołu Lepsze wyniki zespołu: Członkowie teamu również rozliczają się nawzajem, aby osiągać lepsze wyniki

Członkowie teamu również rozliczają się nawzajem, aby osiągać lepsze wyniki Zmniejszony konflikt: Udostępnianie obowiązków zapobiega eskalacji napięć i umożliwia skuteczne rozwiązywanie konfliktów

5. Ciągłe doskonalenie

Samozarządzające się zespoły odnoszące powodzenie rozwijają się dzięki ciągłemu doskonaleniu. Członkowie Teams są zachęcani do nauki, rozwoju i dostosowywania się do wyzwań. To zobowiązanie do doskonalenia napędza samozarządzający się zespół do poszukiwania nowych metod pracy, udoskonalania procesów i dostarczania wyjątkowych wyników.

Ciągłe doskonalenie prowadzi do:

Zwiększonej wydajności: Konsekwentne identyfikowanie i eliminowanie procesów, cykli pracy i produktów, które powodują nieefektywność, zwiększa wydajność

Konsekwentne identyfikowanie i eliminowanie procesów, cykli pracy i produktów, które powodują nieefektywność, zwiększa wydajność Większej satysfakcji klienta: Ciągłe doskonalenie procesów i praktyk pomaga organizacji dostarczać klientom lepsze produkty i usługi

Plusy i minusy samozarządzających się teamów

Tak jak każdy model zarządzania ma swoje wady i zalety, tak samo samozarządzające się teamy mają swoje wady i zalety.

Zalety samodzielnie zarządzanych zespołów

Budowanie samodzielnie zarządzanych teamów ma kilka zalet, takich jak wysoka wydajność i motywacja, szybkie podejmowanie decyzji i oszczędność kosztów. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.

Zwiększona wydajność i umiejętności

Samozarządzające się teamy są zazwyczaj o wiele bardziej wydajne niż te tradycyjne. Ponieważ własność i odpowiedzialność mają tak duże znaczenie w samodzielnie zarządzanych jednostkach, zazwyczaj pracują one ciężej niż tradycyjnie zorganizowane teamy. Mogą nawet nabywać nowe umiejętności, aby mieć pewność, że pozostaną godne etykiety "samozarządzających".

Samozarządzające się jednostki mają zatem tendencję do rozwijają silniejszą dyscyplinę w swojej pracy.

Zwiększona motywacja i zaangażowanie

Wyniki zespołu odzwierciedlają jego wysiłki, dzięki czemu pracownicy czują się bardziej zmotywowani do dawania z siebie wszystkiego. Dążenie do wspólnego celu przy jednoczesnej odpowiedzialności za konkretne zadania również poprawia morale i motywację. Bycie w samozarządzającym zespole, który odnosi sukcesy, sprawia, że pracownicy czują się bardziej upoważnieni i popycha ich do dawania z siebie wszystkiego w ramach projektu.

Lepsze podejmowanie decyzji

Samozarządzające Teams są samodzielne. Ich laserowe skupienie na wyniku projektu oznacza, że mają tendencję do podejmowania świadomych, opartych na współpracy decyzji, nawet w złożonych kwestiach.

Zwiększona wydajność

Samozarządzające Teams działają w szczupłej hierarchii, bez pośredniej warstwy zarządzania pomiędzy nimi a kierownictwem. Zmniejsza to możliwość błędnej komunikacji, zwiększa autonomię w podejmowaniu decyzji i pozwala na szybkie i wspólne działania.

Wyższa efektywność kosztowa

Dzięki samodzielnie zarządzanym teamom organizacje oszczędzają na kosztach zatrudniania, szkolenia i utrzymywania menedżerów i przełożonych. Ponadto, ponieważ takie zespoły są zazwyczaj bardziej wydajne i produktywne, to oszczędzają czas i pieniądze oraz pomagają całej organizacji generować wyższe zyski.

Wady samodzielnie zarządzanych teamów

W świecie samozarządzania nie zawsze jest słonecznie. Oto kilka wad samozarządzających się teamów.

Konflikty i różnice zdań

Różnorodność jest dobrodziejstwem dla organizacji. Ale kiedy ludzie pochodzą z różnych środowisk i obszarów wiedzy, z pewnością będą mieli różne perspektywy. W zdecentralizowanym świecie samodzielnie zarządzanych teamów różnice zdań mogą spowalniać podejmowanie decyzji i potencjalnie powodować konflikty.

Pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie taktownego i wydajnego radzenia sobie z tymi różnicami.

Odpowiedzialność a autonomia

Zakończona autonomia w niewłaściwych rękach może wiązać się z wysokimi kosztami. Dlatego też samodzielnie zarządzane Teams (i poszczególni członkowie) muszą być w pełni odpowiedzialni za swoje wyniki i rezultaty.

W tak małych i skoncentrowanych zespołach, jeśli nawet jeden członek zespołu nadużywa swojej autonomii, ma to wpływ na cały zespół. Projekty nie idą zgodnie z planem, a organizacje ponoszą straty. Jest to znaczące ryzyko, jeśli chodzi o samodzielnie zarządzane zespoły.

Potencjalna utrata orientacji

Budowanie samodzielnie zarządzanych teamów wymaga czasu i starannego przemyślenia. Wybrani pracownicy mogą nie nadawać się do samodzielnego zarządzania, co może utrudniać pracę zespołu. Ponadto, jeśli początkowo samozarządzający się zespół nie otrzyma właściwych wskazówek i odpowiedniego szkolenia, może szybko stracić orientację.

Building a Successful Self-Managed Team: Przewodnik krok po kroku

Samozarządzające się zespoły mogą odblokować wrota wydajności i innowacji dla Twojej firmy. Ale musi to być zrobione dobrze.

Oto przewodnik krok po kroku, jak budować wydajne, odporne, samozarządzające się teamy.

Zdefiniuj samozarządzające się teamy

Najpierw zdefiniuj, co oznacza dla ciebie "samozarządzający się zespół". Czy szukasz zespołu częściowo czy w pełni autonomicznego? Czy w jego skład wchodzą osoby o określonych ustawieniach umiejętności, na przykład umiejętności rozwiązywania problemów? Czy chcesz stworzyć autonomiczne Teams do zrobienia produktów lub usług lub innego konkretnego zadania?

Określ, jaka definicja samodzielnych zespołów najlepiej sprawdza się w twojej organizacji, zarówno pod względem funkcji, jak i kultury. Następnie wykonaj kolejne kroki, aby stworzyć wysokowydajny, samozarządzający się zespół roboczy.

Zwróć uwagę na oznaki

Kolejnym logicznym krokiem we wdrażaniu samozarządzających się zespołów jest sprawdzenie, czy pracownicy wykazują którekolwiek ze wzmiankowanych cech. Przypomnijmy, że idealny samozarządzający się Teams składa się z ludzi, którzy są samodzielni, godni zaufania, pewni siebie w podejmowaniu decyzji, świetni w zarządzaniu czasem i silni w komunikacji.

Zidentyfikuj odsetki członków zespołu

Po dokonaniu oceny kandydatów, którzy idealnie sprawdziliby się w rolach samozarządzających, zapytaj ich, czy są zainteresowani. Nie wszyscy mogą być zainteresowani. Niezależnie od umiejętności, wielu pracowników wolałoby mieć menedżera, który by ich prowadził i nimi kierował.

Ważne jest, aby szukać osób, które są chętne do ciągłego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia się oraz są wystarczająco pewne siebie, aby samodzielnie radzić sobie z problemami. Potencjalni członkowie zespołu muszą również posiadać umiejętności interpersonalne, aby dobrze pracować w zespole podobnie niezależnych osób.

Można korzystać z różnych techniki budowania zespołu aby upewnić się, że członkowie samodzielnie zarządzanego teamu dobrze się rozumieją.

Ustawienie jasnych celów i zadań

Następnie zdefiniuj cele i zadania, które ma osiągnąć twój samodzielnie zarządzany zespół. Jasno określ oczekiwane wyniki i rezultaty, aby zespół wiedział, nad czym pracuje. Wyjaśnij również, w jaki sposób będziesz mierzyć te wyniki.

Najlepszą praktyką jest tworzenie osiągalnych celów za pomocą Cele ClickUp i przypisanie ich do odpowiednich osób. Można również ustawić kanały, aby mierzyć wydajność .

mierz swoje cele i śledź postępy dzięki ClickUp Goals_

Teraz, gdy stworzyłeś jasną mapę drogową swoich oczekiwań i strategii misji, zaplanuj również ocenę wyników swojego zespołu. Szablon oceny wyników ClickUp pomoże Ci do zrobienia tego.

Przeprowadzaj samooceny i udzielaj informacji zwrotnych za pomocą tego szablonu.

Śledź wydajność swojego zespołu i udzielaj informacji zwrotnych za pomocą szablonu oceny wydajności ClickUp

Opracowanie ról i obowiązków zespołu

Przydziel jasno określone role i obowiązki samozarządzającym się teamom. Wyraźnie zaznacz, że każdy członek znajduje się w bocznej skali hierarchii, a nie odgórnie w tradycyjnej strukturze zespołu. Jako wsparcie, stwórz mechanizm umożliwiający zewnętrznemu liderowi lub innym osobom włączenie się do pracy, gdy pracownik nie zakończy swojej pracy.

Przydzielanie i śledzenie zadań

Teraz, gdy podstawy zostały zrobione, nadszedł czas na przydzielenie zadań poszczególnym członkom zespołu i zespołowi jako całości. Efektywny zarządzanie zadaniami przy użyciu narzędzi takich jak Zadania ClickUp może znacznie poprawić wydajność pracy zespołu.

Łatwe oddelegowanie pracy poprzez przypisanie zadań bezpośrednio do zespołu lub @wzmianka o nich w komentarzu, aby zamienić swoje myśli w elementy akcji

Ponownie, chociaż zespół projektowy będzie pracował niezależnie po rozpoczęciu, nadal możesz śledzić ich postępy za pomocą Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp . Narzędzie to zapewnia przegląd priorytetów, pracy między zespołami i postępów projektu.

uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia w kalendarzu dzięki ClickUp Home_

Otwarte kanały komunikacji

Stwórz stałe kanały komunikacji, takie jak spotkania stand-up, fora dyskusyjne, cotygodniowe lub comiesięczne wideo rozmowy lub cokolwiek innego, co sprawdzi się najlepiej. ClickUp Chat oferuje przełom w niezawodnej komunikacji zespołowej w czasie rzeczywistym. Możesz zintegrować ponad 1000 narzędzi i aplikacji w ClickUp aby zapewnić płynną i precyzyjną komunikację.

połącz komunikację zespołową w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Ustanowienie mechanizmów podejmowania decyzji

W a zdyscyplinowany, samokierujący się zespół żaden pracownik nie ma większych uprawnień niż pozostali. To odejście od tradycyjnej hierarchii zarządzania może czasami utrudniać proces podejmowania decyzji.

Aby temu zaradzić, można wyznaczyć kogoś na "facylitatora" lub zespół może wybrać facylitatora. Facylitator służy jako mediator, który prowadzi spotkania, zarządza konfliktami i zapewnia ogólny konsensus.

Dostarczanie zasobów

nie zaczynaj pracy od zera - wybierz gotowe opcje z Centrum szablonów lub zbuduj własny szablon, z którego będzie mógł korzystać Twój zespół

Dostawco, zapewnij swojemu zespołowi szkolenia i narzędzia potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Może to być kwota pieniężna wypłacona podczas początkowego ustawienia, oprogramowanie do zarządzania i śledzenia pracy lub pełny dostęp do repozytorium narzędzi, z których mogą korzystać w razie potrzeby. Szablony ClickUp są świetnym rozwiązaniem dla samozarządzających się teamów, które mogą wybrać to, czego potrzebują do swojej funkcji. Można znaleźć szablony do zarządzania projektami z analizy SWOT i ram SIPOC (dostawcy, wejścia, proces, wyjścia, klienci). Teams mogą korzystać z tych szablonów do planowania, strategowania, wykonywania, przydzielania i mierzenia swojej pracy.

Ustaw oś czasu w oparciu o wyniki

wizualne porównywanie obciążeń pracą zespołów i śledzenie postępów dzięki widokowi osi czasu ClickUp

Jako nowoczesny Business, wszyscy pracujemy pod presją czasu. Ustaw wyczyszczone, realistyczne terminy, które pozwolą na nieprzewidziane sytuacje, jednocześnie utrzymując członków zespołu w gotowości i realizując cele. Skoro już jasno zdefiniowałeś, co oznacza powodzenie, upewnij się, że Twój zespół osiągnie to, co sobie założył, w wymaganym czasie.

Ocena efektywności samodzielnie zarządzanego zespołu

Wreszcie, po zakończeniu projektu przyjrzyj się dokładnie danym. Zamknięta analiza wskaźników projektu realizowanego przez samodzielnie zarządzany zespół pomoże ci wprowadzić wymagane zmiany, niezależnie od tego, czy mają one związek z samym zespołem, charakterem zadań, dostarczonymi zasobami itp.

Ciągłe doskonalenie z każdą iteracją.

Help Your Self-Managed Teams Thrive

Ustawienie samodzielnie zarządzanego teamu może być trudne. Wymaga starannego planu, silnego zrozumienia ryzyka i korzyści, a co najważniejsze, wyboru odpowiednich ludzi.

Wygodna integracja ClickUp z ponad 1000 narzędzi, łatwe w użyciu szablony, automatyzacja cyklu pracy i intuicyjne pulpity upraszczają planowanie, strategię i realizację dla samodzielnie zarządzanych teamów.

Zbliż się do swoich celów w zakresie wydajności i efektywności dzięki szczegółowym analizom, kontroli prywatności i swobodzie łączenia ulubionych narzędzi projektowych. Zarejestruj się w ClickUp już dziś !