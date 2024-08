Jak pisać noty wersji (z szablonami i przykładami)?

Produkty ulegają ciągłym zmianom, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane naprawą błędu, aktualizacją funkcji, czy wprowadzeniem zupełnie nowej. Niestandardowym klientom trudno jest wiedzieć, co się dzieje bez notatek dotyczących wydań.

Notatki dotyczące wydań to najlepszy sposób dla zespołów ds. rozwoju i produktów na dzielenie się nowościami, informowanie klientów o poprawkach i ulepszeniach oraz dzielenie się historią rozwoju produktu.

W tym przewodniku omówimy, czym są notatki, dlaczego są cenne i jak pisać notatki, które są jasne, przydatne i warte udostępniania. Podamy również kilka naszych ulubionych przykładów i przedstawimy narzędzie do tworzenia notatek, które jeszcze bardziej ułatwi pisanie i publikowanie notatek. ✔️

Czym są notatki wersji?

Notatki dotyczące wydań są zapisem tego, co zmieniło się w produkcie od ostatniej wersji. Służą one zespołom programistycznym do informowania użytkowników końcowych o nowościach, poprawkach i nowościach, z których mogą korzystać po raz pierwszy.

Notatki dotyczące wydania obejmują różne aktualizacje, w tym:

Nowe funkcje

Zmiany w wydajności

Poprawki błędów

Aktualizacje aplikacji

Zmiany API

Ulepszenia doświadczenia użytkownika

Aktualizacje zabezpieczeń

W produktach SaaS i narzędziach cyfrowych często można znaleźć notatki dotyczące wydania, ponieważ produkty te często się zmieniają, aby uwzględnić błędy, bezpieczeństwo i innowacje. Można również znaleźć notatki dotyczące wydania opisane jako dziennik zmian lub aktualizacje produktu, w zależności od firmy, która je publikuje.

Dlaczego dobre notatki dotyczące wersji są ważne?

Notatki dotyczące wydań są niezbędne do utrzymania otwartej komunikacji i poprawy jakości obsługi klienta. 🌻

Dobre notatki o nowych wersjach nie tylko informują o nowościach. One również:

Zmniejszają liczbę przychodzących zgłoszeń do wsparcia technicznego z pytaniem, jak korzystać z nowej lub zmienionej funkcji

Poprawiają niestandardową retencję klientów

Przedstawiają klientom nowe lub lepsze sposoby korzystania z produktu

Pozwalają wyróżnić określone funkcje lub zaplanować aktualizacje

Sygnał, że aktywnie pracujesz nad ulepszeniem swojego produktu

Pomoc członkom teamu w wyrobieniu nawyków związanych z innowacjami, ulepszeniami i zmianami

Po tak długim czasie pracy nad wydaniem produktu lub poprawką błędu, pisanie o tym nie zawsze jest na pierwszym miejscu w umyśle zespołu - ale jest to niezbędny krok do utrzymania lojalnych odbiorców.

Kto powinien pisać notatki dotyczące wydania?

Notatki dotyczące wydania różnią się od innych rodzajów komunikacji korporacyjnej, ponieważ są obsługiwane przez zespół, który pracował nad samym produktem - a nie przez zespół marketingowy lub komunikacyjny.

Usprawnij swój proces rozwoju dzięki wszechstronnemu hubowi ClickUp do planowania, tworzenia i wysyłki.

Jeśli jesteś częścią małego zespołu, główny programista często pisze notatki dotyczące wydania. Menedżer produktu przejmuje inicjatywę w większym zespole ds. rozwoju produktu lub oprogramowania. Twój zespół marketingowy może zaangażować się w pomysły dotyczące tego, gdzie udostępniać notatki dotyczące wersji, ale w dużej mierze jest to typ zawartości, który pochodzi bezpośrednio od rozwój produktu teams. 💻

9 kroków do pisania skutecznych notatek o wydaniach i aktualizacjach produktów

Notatki dotyczące wydań nie są tylko miłym dodatkiem; są one niezbędne, aby informować użytkowników i angażować ich w produkt. Dowiedz się, jak krok po kroku pisać lepsze notatki dotyczące wydania.

1. Zrozum swoich odbiorców

Aby pisać lepiej, musisz lepiej poznać swoich odbiorców. Poświęć czas na zastanowienie się nad użytkownikami końcowymi, ich wartością i informacjami, których będą potrzebować z notatek o wydajności lub dziennika zmian produktu. ✨

Unikaj zbyt technicznego żargonu - z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do opisania funkcji lub gdy wymagają tego odbiorcy. W przeciwnym razie postaw na prosty język.

Dostosuj wyniki, aby szybciej dotrzeć do lepszej zawartości za pomocą repromptingu w ClickUp AI

2. Użyj szablonu notatek do wydania

Przy tak wielu szablonów dokumentacji technicznej nie trzeba zaczynać od zera. Skróć swoją drogę do powodzenia dzięki specjalnie stworzonemu szablon notatek do wydania oznacza to, że nie pominiesz żadnego z najważniejszych elementów. 📄

Zamiast zaczynać od zera, pisz zmiany i aktualizacje szybciej dzięki szablonowi ClickUp Release Notes Template

Najlepszym szablonem do tego celu jest Szablon notatki o wydaniu autorstwa ClickUp . Ten szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć pisać lepsze aktualizacje dziennika zmian - w tym przestrzeń na datę wydania, numer wersji, nagłówek, kategorie i zrzuty ekranu.

3. Wyczyszczone nagłówki

Każda aktualizacja w dzienniku zmian powinna być wyczyszczona, by użytkownik końcowy nie musiał klikać i czytać każdej z nich. Nadaj każdej aktualizacji jasny tytuł lub nagłówek, który wyjaśnia, co nowego.

Dobrze jest rozpoczynać aktualizacje od "New release" lub "Function release", ale tytuł powinien również dawać więcej informacji. Wyjaśnij, że wprowadzasz aktualizację aplikacji, poprawki błędów w wersji na pulpit lub nową integrację z popularnym narzędziem.

4. Dodaj kategorię lub temat

Przy tak wielu aktualizacjach produktów na przestrzeni czasu, użytkownikom może być trudno przeglądać powiązane notatki bez jakiegoś systemu organizacji. Uprość to doświadczenie, dodając etykiety, kategorie lub tematy.

Pogrupuj notatki dotyczące wersji według typu, aby łatwo było je filtrować. Utwórz i używaj kategorii takich jak "aktualizacja doświadczenia użytkownika", "aktualizacja integracji" lub "nowa funkcja produktu", aby notatki dotyczące wersji były uporządkowane i łatwe do znalezienia.

5. Wskaż główną funkcję produktu

Wydania produktów mogą zawierać więcej niż jedną aktualizację lub poprawkę błędu. Chociaż należy wzmiankować o każdej zmianie, warto również podkreślić główną zmianę w funkcji lub nowe funkcje, aby przyciągnąć uwagę i podkreślić ekscytujące nowe wprowadzenie. 💡

Wzmianka o głównej funkcji lub zmianie w nagłówku nowej aktualizacji i kilka zdjęć, aby zapoznać użytkowników z nową funkcją produktu lub ulepszoną funkcjonalnością. Jest to świetny sposób na zwiększenie wykorzystania produktu i zachęcenie użytkowników do dalszego odkrywania produktu.

Jeśli poświęcasz aktualizację nowej funkcji, spróbuj użyć szablon wprowadzenia produktu na rynek aby usprawnić ten proces.

Podziel swoją premierę produktu według kategorii za pomocą tego widoku ClickUp

6. Bądź zwięzły

Notatki dotyczące wydania produktu nie powinny być zbyt rozwlekłe. Kuszące jest, aby pisać obszernie o funkcji, którą jesteś podekscytowany, ale zachowaj to na wspierający wpis na blogu. Notatki dotyczące wydania powinny być zwięzłe, aby łatwo się je czytało. ✍️

Zachowaj krótkie nagłówki, używaj wyczyszczonego języka w krótkich akapitach i stosuj wypunktowania wszędzie tam, gdzie to możliwe. Celem jest przekazanie informacji o zmianach i ich wpływie - w przypadku innych zmian zawsze można dodać link do dalszych informacji.

7. Dodaj wspierające obrazy

Podczas gdy niektóre firmy preferują podejście "bez fanaberii" do notatek o wydaniu oprogramowania, prawie zawsze pomocne jest dołączenie zdjęć - szczególnie w przypadku wprowadzania nowej funkcji lub produktu. 🖼️

ClickUp Docs pozwala na bogate formatowanie i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Zrzuty ekranu, animowane instrukcje, GIF-y i krótkie klipy wideo to idealne sposoby na udostępnianie nowej funkcji użytkownikom końcowym. Współpracuj ze swoim zespołem projektowym, aby stworzyć zasoby, które wyjaśnią nową funkcję i zachęcą użytkowników do jej samodzielnego wypróbowania.

8. Połączony z zasobami wsparcia

Notatki do wydania powinny być krótkie, ale czasami będziesz chciał wyjaśnić koncepcję bardziej szczegółowo lub odnieść się do poprzedniej wersji. W tym miejscu przydatne są połączone zasoby wsparcia. 🔗

Rozważnie używaj wewnętrznych połączeń w notatkach do wydania, aby odsyłać użytkowników do artykułów pomocy, postów na blogu i poprzednich notatek do wydania, które dodają kontekst lub zawierają praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z danej funkcji. Możesz również połączyć się z mapą drogową produktu lub kamienie milowe projektu dla przejrzystości. Możesz dołączyć szczegóły dotyczące kontaktu z zespołem wsparcia w przypadku jakichkolwiek pytań.

9. Poproś o opinie niestandardowych klientów

Nawet jeśli regularnie naprawiasz błędy i wprowadzasz aktualizacje na podstawie zgłoszeń funkcji, nie zawsze wszystko będzie działać jak należy. Prośba o opinie klientów jest kluczową częścią cyklu, a nie ma lepszego miejsca do zrobienia tego niż w notatkach dotyczących wydania produktu. 🎉

Umieść wiersz na końcu dziennika zmian, aby poprosić użytkowników o przesłanie opinii, raportu o błędzie lub prośby o funkcję. Uczyń ten proces jeszcze łatwiejszym, korzystając z widoku Formularza ClickUp, aby utworzyć formularz opinii lub jeden z poniższych szablonów raportowania błędów .

Logika warunkowa w formularzach ClickUp Przykład opinii o produkcie

Możesz także otwierać komentarze i odpowiadać użytkownikom w kanale - to świetny sposób na wprowadzenie przejrzystości i zbudowanie silniejszego powiązania ze społecznością.

Jak dystrybuować notatki o wydaniu

Po zrobieniu notatek do wydania, musisz je opublikować i dystrybuować. Notatki dotyczące wydań i dzienniki zmian są zazwyczaj publikowane w formie bloga na stronie internetowej firmy, ale warto również zadbać o ich dalszą dystrybucję. 📧

Dokładne kanały, z których będziesz korzystać, zależą od strategii marketingowej i komunikacyjnej, ale popularne miejsca do udostępniania notatek o wydaniach i wiadomości obejmują:

Aktualizacje e-mail

Posty w mediach społecznościowych

Powiadomienia w aplikacji

Posty na blogu

Aktualizacje dla interesariuszy

Komunikaty prasowe

Fora społecznościowe lub produktowe

Współpracuj ze swoim zespołem marketingowym, aby uzgodnić harmonogram dystrybucji i schemat notatek dotyczących wydań, które obejmują bazę odbiorców i informują ich w najlepszy możliwy sposób. Powinieneś także dystrybuować notatki dotyczące wydań wewnętrznie lub udostępniać je centralnie, na przykład w niestandardowym wiki w ramach ClickUp .

5 Przykłady niesamowitych notatek do wydania

Wiedza o tym, jak napisać release note jest świetna, ale jak to wygląda w prawdziwym świecie? Aby dać ci kilka pomysłów i inspiracji, spójrz na niektóre z naszych ulubionych przykładów notatek.

1. ClickUp

Przykład notatki o wydaniu ClickUp

Notatki do wydania ClickUp są świetnym przypomnieniem tego, co można osiągnąć dzięki naszemu produktowi, ponieważ wszystkie są napisane i opublikowane w samym ClickUp - w tym ten przykład z grudnia 2023 r . 🎄

Notatki do wydań ClickUp są podzielone na kwartały, dzięki czemu nawigacja do konkretnej aktualizacji jest łatwa. Poszczególne notatki zawierają funkcje aktualizacji tekstu z przejrzystymi nagłówkami, animowanymi zrzutami ekranu lub GIF-ami oraz połączonymi linkami do dalszych zasobów. Właściciel notatki i współpracownicy również znajdują się na liście, co jest miłym akcentem dla odpowiedzialności, własności i przejrzystości.

2. Notion

przez Notion Podejście Notion do notatek o wydaniu produktu jest bardziej w formacie bloga, z najnowszą aktualizacją pokazaną w całości przed listą poprzednich aktualizacji. 📝

Każda notatka o wydaniu Notion zawiera przydatny tytuł, zrzuty ekranu lub obrazy oraz poprawki błędów wprowadzone podczas ostatniej aktualizacji. Notatki są krótkie, ale oferują użytkownikom końcowym wystarczająco dużo szczegółów, aby mogli odkrywać nowe funkcje lub pełniej korzystać z produktu.

3. Slack

przez Slack Przy tak dużej liczbie użytkowników korzystających z wielu aplikacji, Slack podzielił notatki dotyczące wydajności swoich produktów na kategorie w zależności od platformy. 📱

Spójrzmy na ich notatki dotyczące wydania Windows jako przykład. Strona docelowa jest jasna i zwięzła, z podpowiedzią, że należy dokonać aktualizacji w celu uzyskania poprawek bezpieczeństwa. Każda notatka dotycząca wydania produktu zawiera tabelę na końcu, która tłumaczy kluczowe stwierdzenia na to, co oznaczają one dla użytkowników końcowych. Jest to świetny sposób na przekazanie aktualizacji technicznej w bardziej przyjazny dla użytkownika sposób.

4. Google Chrome

przez Google Chrome Google notatki dotyczące wydania Chrome są wyczyszczone, proste i łatwe do zrozumienia. Każda aktualizacja zachęca również użytkowników do zgłaszania błędów lub raportowania problemów, jeśli takie znajdą. 🐞

To, co podoba nam się w notatkach o wydaniu Google Chrome, to fakt, że członek zespołu podpisuje każdą aktualizację. Jest to świetne rozwiązanie dla osobistej własności, przejrzystości i zaufania. Widać, że aktualizacja pochodzi bezpośrednio od zespołu ds. produktu.

5. Zoho

przez Zoho Zespół Zoho stosuje bardziej wizualne podejście do sposobu udostępniania swoich notatek o wydaniach - są one ułożone w widoku osi czasu. 📅

Przeglądanie Notatki dotyczące wydania Zoho daje jasny obraz tego, jak produkt zmieniał się w czasie, dzięki zabawnemu i praktycznemu widokowi osi czasu. Notatki o wydaniach mają jasny tytuł i podsumowanie; możesz kliknąć, aby uzyskać jeszcze więcej szczegółów.

Łatwiejsze publikowanie dzięki narzędziu Release Notes

Choć notatki można pisać w dowolnym edytorze tekstu i publikować je ręcznie na swojej stronie internetowej, może to być czasochłonne. Jest to również trudniejsze do skutecznego zarządzania na dużą skalę, z wieloma możliwościami przerwania przepływu pracy.

To, czego potrzebujesz, to narzędzie zaprojektowane w celu ulepszenia proces zarządzania wydaniami .

Czego szukać w narzędziu do tworzenia notatek o wydaniach

Podczas wyszukiwania narzędzia narzędzie do zarządzania wydaniami które znacznie ułatwi ci życie, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy:

Funkcje : Czy narzędzie posiada funkcje, których potrzebuję do zrobienia notatki?

: Czy narzędzie posiada funkcje, których potrzebuję do zrobienia notatki? Integracja : Czy to narzędzie lub aplikacja współpracuje z tymi, których już używam?

: Czy to narzędzie lub aplikacja współpracuje z tymi, których już używam? Łatwość użycia: Czy aplikacja jest łatwa w użyciu? Czy mogę przeszkolić cały mój zespół?

Czy aplikacja jest łatwa w użyciu? Czy mogę przeszkolić cały mój zespół? Cena: Czy narzędzie jest przystępne cenowo? Czy dostępny jest plan Free?

Te pytania pozwolą Ci określić, czego potrzebujesz najbardziej, a które elementy są dla Ciebie mniej ważne. W ten sposób możesz znaleźć narzędzie do tworzenia notatek, które idealnie pasuje do twoich celów.

Użyj ClickUp do pisania i publikowania własnych notatek wersji

W przeciwieństwie do innych kategorii oprogramowania, istnieje niewiele narzędzi zaprojektowanych specjalnie do tworzenia i publikowania dzienników zmian lub aktualizacji wydań. Oprócz tych dedykowanych narzędzi, jest jedno, które naszym zdaniem powinieneś rozważyć - ClickUp. Oto dlaczego.

Jeśli korzystasz już z ClickUp do zarządzania produktami i zarządzanie zadaniami to ma sens, aby stał się również podstawowym narzędziem do zarządzania notatkami dotyczącymi wydań.

Zbieraj dane, komunikuj się z członkami zespołu i pozyskuj wszystko, czego potrzebujesz w ramach jednego cyklu pracy w jednym narzędziu. Gdy masz już potrzebne dane i spostrzeżenia, użyj Dokumenty ClickUp aby rozpocząć pisanie jasnego, zwięzłego dziennika zmian.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Dostęp ClickUp AI bezpośrednio w dokumencie ClickUp. Ta funkcja wprowadza spersonalizowanego asystenta AI do burzy mózgów, pisania lub przepisywania kopii i staje się częścią cyklu pracy nad pisaniem notatek.

Dla teamów, które jeszcze nie korzystają z ClickUp, stanie się on platformą wydajności. Użyj ClickUp do pisania, edytowania i publikowania notatek do wydania oraz jako kompleksowego miejsca do zarządzania całą swoją pracą. ✅

Wypróbuj pisanie notatek z ClickUp już dziś

Kluczem do pisania lepszych notatek jest prostota. Aktualizacje powinny być krótkie, wyczyszczone i wnikliwe - zawierające tylko te szczegóły, których potrzebuje użytkownik końcowy.

Jeszcze lepszy sposób na zarządzanie całym cyklem pracy związanym z zarządzaniem produktem, wypróbuj ClickUp za darmo . ClickUp ułatwia współpracę z zespołem produktowym, tworzenie notatek dotyczących wydania i publikowanie ich w przyjaznym dla użytkownika dzienniku zmian - wszystko z jednego miejsca. 🧰