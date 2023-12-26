Jak napisać dobry raport o błędzie (z przykładami i szablonami)?

Niezależnie od tego, czy znalazłeś błąd po tym, jak zespół programistów wprowadził nową funkcję, czy też aplikacja mobilna zepsuła się po dużej aktualizacji, usterki są po prostu częścią posiadania produktu cyfrowego. Zamiast rozpoczynać dziesiątki wątków e-mail w obie strony opisujących błąd, naucz się pisać dobre raporty o błędach. Podczas gdy Free może korzystać z Jira, Bugzilla i innych narzędzi do raportowania błędów , mięso i ziemniaki samego raportowania nadal mają znaczenie.

Ale jak w ogóle napisać dobry raport o błędzie?

Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby uzyskać informacje na temat raportowania błędów i ich znaczenia. Damy ci nawet listę kontrolną elementów, które należy uwzględnić i instrukcje krok po kroku, jak napisać dobry raport o błędach.

**Co to jest raportowanie błędów?

Raportowanie błędów, znane również jako incydent lub raportowanie problemów jest szczegółowym opisem problemu, który ktoś znalazł w aplikacji. Testerzy i programiści używają tych raportów do komunikowania się o defektach. Zamiast wysyłać e-mail z informacją "Hej, ten formularz na stronie Kontakt wygląda na uszkodzony", raport o błędzie zawiera szczegółowe informacje, które zespół programistów może wykorzystać do jak najszybszego rozwiązania błędu. 🐞

Głównym celem raportu o błędzie jest dostarczenie deweloperowi wystarczającej ilości informacji, aby mógł on naprawić problem. Nie wystarczy powiedzieć, że coś jest zepsute; chodzi o przedstawienie jasnego obrazu tego, co się dzieje. Dobry raport o błędzie przyspiesza proces debugowania i poprawia ogólną jakość aplikacji zapewnienie jakości i proces testowania.

Po otrzymaniu raportu o błędzie, zespoły programistów i testerów pracują nad znalezieniem błędu główną przyczynę problemu i naprawić go. Przechodzą przez coś, co nazywa się cyklem życia defektu lub błędu, procesem, przez który przechodzi każdy błąd, od odkrycia do zamknięcia. Wiele systemów śledzenia, takich jak ClickUp, monitoruje status cyklu życia każdego błędu, dzięki czemu można uzyskać ogólny widok tego, na jakim etapie znajduje się wszystko.

**Dlaczego śledzenie i raportowanie błędów jest ważne?

Oczywiście, można pominąć proces śledzenia błędów i uruchomić wszystko jak na Dzikim Zachodzie. Ale to przepis na zepsute aplikacje, niechlujny kod i przeróbki - nie wspominając o negatywnych doświadczeniach użytkowników końcowych. Raportowanie błędów dostarczają istotnych informacji, które pomagają zespołowi programistów w ustalaniu priorytetów i rozwiązywaniu właściwych problemów, usprawniają ich cykl pracy i upraszczają cały proces testowania. Narzędzia do raportowania błędów oferują również szereg innych korzyści, od lepszej jakości produktu po lepszą współpracę. 🙌

Poprawa współpracy w Teams

Raportowanie błędów w oprogramowaniu może wydawać się biurokracją, ale stanowi ważny pomost między testerami, programistami i interesariuszami projektu. Skuteczny raport o błędzie zawiera dokładne kroki do odtworzenia błędu, listę rzeczywistych i oczekiwanych wyników oraz podaje szczegóły środowiskowe, których programiści potrzebują, aby naprawić problem. Ta przejrzystość nie tylko sprawia, że dzień pracy każdego z nas jest nieco łatwiejszy, ale także łączy zespół, aby szybko zająć się sprawami biznesowymi.

Ulepsz doświadczenie użytkownika

Błędy w oprogramowaniu mogą powodować różnego rodzaju dziwne problemy dla użytkowników końcowych. Pojedynczy problem lub błąd może spowodować, że użytkownicy opuszczą Twoją platformę na dobre, więc poważne traktowanie śledzenia i raportowania błędów leży w Twoim najlepszym odsetku.

Dobry raport o błędach w oprogramowaniu może również zapewnić systematyczny, uporządkowany sposób radzenia sobie z tymi błędami, zapewniając, że produkt jest tak wolny od błędów i przyjazny dla użytkownika, jak to tylko możliwe. Jeśli masz wiele błędów, twój system rankingowy powinien pozwolić ci uszeregować je według priorytetu, abyś mógł zająć się najtrudniejszymi problemami w pierwszej kolejności backlog produktu pierwszy.

Twórz produkt wysokiej jakości

Każde oprogramowanie ma błędy. Jakość produktu sprowadza się do tego, jak dobrze i szybko Twój zespół radzi sobie z błędami. Na szczęście szczegółowe raportowanie błędów zapewnia wgląd w słabe punkty produktu, dzięki czemu dostawcy mogą zrozumieć ich wagę i wpływ. Im lepiej rozumieją problem, tym bardziej celowe i skuteczne będą ich poprawki. Skuteczne raportowanie incydentów skracają również czas deweloperów na wyjaśnianie wymagań, dając im więcej czasu na kodowanie.

Usprawnienie procesu rozwoju

Rozwój oprogramowania może być trudny z perspektywy zarządzania projektami. Zamiast gonić za błędami, które nie istnieją, programiści mogą zapoznać się z raportowaniem i od razu przystąpić do naprawy problemu. Właściwe raportowanie błędów usuwa niejasności i sprawia, że wszyscy są na tej samej stronie. Dobre raportowanie nie wyeliminuje całkowicie wymiany zdań i próśb o wyjaśnienia, ale z pewnością ograniczy niepotrzebne zamieszanie, ostatecznie usprawniając przepływ pracy programistycznej.

Redukcja kosztów

Zgadza się: Usuwanie błędów na wczesnym etapie procesu rozwoju może faktycznie obniżyć koszty. Im dłużej błąd pozostaje nierozwiązany, tym droższe jest jego naprawienie. Skuteczne raportowanie błędów umożliwia ich wczesne wykrycie, co zmniejsza koszty i wysiłek wymagany do rozwiązania problemów.

Elementy, które należy uwzględnić w dobrze napisanym raporcie o błędach

Napisanie raportu o błędzie to jedno, ale napisanie dobrego raportu o błędzie to sztuka. Organizacje są różne, ale najlepsze raporty o błędach często zawierają następujące elementy.

ID błędu

Prawdopodobnie masz sporo błędów do zarządzania. Zamiast wydawać każdy raport o błędzie w sposób przypadkowy, przypisz mu unikalny identyfikator błędu. Możesz użyć tego identyfikatora dla nowych raportów o błędach w swojej aplikacji systemie śledzenia problemów ułatwiając śledzenie i odnoszenie się do właściwego błędu. Przyda się to również, jeśli wiele osób doświadczy tego samego błędu.

Tytuł lub podsumowanie

Podaj krótki, słodki tytuł, który stanowi migawkę głównego problemu. Powinien on być na tyle wyczyszczony, aby każdy zrozumiał naturę błędu na pierwszy rzut oka. Nie umieszczaj tu zbyt wielu dodatkowych szczegółów. Skoncentruj się na głównej idei i dodaj kontekst lub informacje w dalszej części raportu.

Priorytet i waga

Programiści mają wiele na głowie. Przypisanie priorytetu i poziomu ważności do każdego zgłoszenia błędu pomaga im zrównoważyć obciążenie pracą i zająć się zadaniami we właściwej kolejności. Poziom priorytetu błędu wskazuje na pilność poprawki, podczas gdy waga błędu odzwierciedla wpływ, jaki błąd będzie miał na funkcję systemu.

Szczegóły środowiska

Być może CSS aplikacji nie ładuje się na Twoim komputerze, ale działa dobrze na MacBooku kolegi. Jest to szczegół środowiskowy, który deweloperzy muszą znać.

Uwzględnij informacje o:

Systemie operacyjnym: Windows, MacOS, Linux itp.

Typ i wersja przeglądarki: Chrome, Firefox, Safari itp.

Sprzęt

Zależnie od produktu, konieczne może być również udostępnianie wersji używanego oprogramowania i daty jego ostatniej aktualizacji.

Opis błędu

Czas na prezentację! W tym miejscu dostawca przedstawia szczegółowy opis błędu. Wyjaśnij, w jaki sposób błąd pojawił się w aplikacji i jaki ma wpływ na doświadczenie użytkownika lub funkcję. 📝

Kroki do odtworzenia

Być może doświadczasz błędu, ale zespół programistów go nie widzi. Dobrym pomysłem przy raportowaniu błędów jest podanie instrukcji, w jaki sposób się na niego natknąłeś i jak dostawcy mogą go znaleźć. Dostarcz jasne, wypunktowane informacje krok po kroku, jak odtworzyć błąd. Jeśli nie można go odtworzyć po stronie dewelopera, może to wskazywać na problem z systemem, a nie aplikacją, dlatego wskazówki dotyczące odtwarzania są tak ważne.

Oczekiwany a rzeczywisty wynik

Aplikacje mają wiele ruchomych części, a programiści mogą nie znać funkcji lub celu wszystkiego z głowy. Pomocne jest, jeśli deweloper wie, czego oczekujesz, a co faktycznie się dzieje. Coś w stylu: "Kiedy kliknąłem ten link, spodziewałem się, że zostanę przekierowany na stronę rejestracji, ale w rzeczywistości otrzymałem błąd" Jest to ważne, ponieważ podkreśla rozbieżność, którą deweloper musi naprawić.

Notatki i załączniki

Czasami łatwiej jest pokazać niż powiedzieć. Spróbuj dołączyć odpowiednie pliki, takie jak dzienniki błędów, pliki danych, zrzuty ekranu lub nagrania wideo. Czasami wizualny dowód robi różnicę, więc jeśli potrzebujesz szybkiego rozwiązania problemu, dostarcz jak najwięcej dowodów.

Najczęstsze błędy, których należy unikać podczas tworzenia raportowania błędów

Nauka pisania raportów o błędach wiąże się z pewną krzywą uczenia się. Upewnij się, że Twój raport nie zawiera żadnego z tych typowych problemów związanych z raportowaniem błędów.

Nieprecyzyjne tytuły

Ogólne lub niejasne tytuły sprawią, że deweloperzy będą drapać się po głowach. Tytuł typu "Znalazłem błąd" nie jest konkretny ani pomocny. Zamiast tego podaj zwięzłe podsumowanie tego, co się dzieje, na przykład "Komunikat o błędzie podczas dodawania elementów do koszyka"

Niekompletne informacje

Raportowanie błędów nie bez powodu wymaga podania określonych pól. Brak podania szczegółów dotyczących systemu operacyjnego, wersji aplikacji lub typu przeglądarki może utrudnić proces debugowania. Jeśli nie znasz tych informacji, poświęć trochę czasu na ich znalezienie. Deweloper i tak poprosi Cię o te informacje, więc możesz zaoszczędzić wszystkim trochę czasu, przesyłając te dane od samego początku.

Typos

Nie mówimy tu o pomyleniu "ich", "tam" i "są" Mamy na myśli literówki, które mogą potencjalnie zmienić znaczenie tego, co próbujesz powiedzieć. Jest to szczególnie ważne, jeśli używasz markowych terminów lub autokorekty na komputerze. Na przykład "tekst" i "test" różnią się jedną literą, ale pomieszanie tych dwóch terminów może prowadzić do nieporozumień.

Ambiguous Kroki do odtworzenia

Instrukcje typu "zaloguj się, aby znaleźć błąd" nie są pomocne. Pamiętaj, że celem jest odtworzenie problemu. Nic nie jest tutaj "oczywiste" lub "zdroworozsądkowe". Nie przyjmuj założeń: Zawsze dołączaj instrukcje krok po kroku, nawet jeśli wydają się zbyt podstawowe lub proste.

Nie sprawdzanie duplikatów

Czy wszyscy doświadczają tego samego błędu? Jeśli tak, to istnieje duża szansa, że ktoś już przesłał raport o błędzie i znajduje się on w kolejce deweloperów. Składanie wielu raportów dotyczących tego samego problemu spowalnia wszystkich, więc jeśli masz dostęp do systemu śledzenia błędów, sprawdź najpierw, czy ktoś już złożył to zgłoszenie.

Używanie subiektywnego języka lub opinii

Osobiste opinie, takie jak "Ten odcień fioletu jest brzydki", nie są pomocne dla deweloperów. Osobiste opinie lub "pet peeves" to nie to samo, co rzeczywiste błędy. Raportowanie powinno być tak rzeczowe i precyzyjne, jak to tylko możliwe; wszystko inne jest tylko czerwonym śledziem, który może spowolnić zespół programistów.

Ignorowanie opinii lub pytań

Deweloper otrzymujący zgłoszenie może mieć pytania lub komentarze dotyczące twojego raportu o błędach. Zamiast go przesyłać i iść swoją drogą, bądź dostępny do interakcji z deweloperem. Im szybciej odpowiesz na ich pytania, tym szybciej będą w stanie naprawić problem.

Nieprawidłowa ocena ważności lub priorytetu

Jeśli zauważysz naruszenie bezpieczeństwa i przypiszesz mu etykietę niskiego priorytetu, to jest to problem. Weź pod uwagę rzeczywiste konsekwencje, jakie błąd ma dla doświadczenia użytkownika końcowego. Brak możliwości zalogowania się jest dużym problemem, podczas gdy małe problemy, takie jak renderowanie obrazu, mają niższy priorytet.

