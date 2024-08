10 najlepszych narzędzi kontroli jakości do testowania oprogramowania w 2024 roku

Szukasz sposobów na usprawnienie procesów zapewniania jakości?

Jest do tego odpowiednie narzędzie. ⚒️

Jeśli chodzi o kontrolę jakości, przeprowadzanie najnowocześniejszych testów nie jest tylko miłym dodatkiem - to konieczność. A odpowiednie oprogramowanie do zapewniania jakości może pomóc w dostarczeniu gotowego produktu, który pokochają użytkownicy końcowi.

Niezależnie od tego, czy szukasz konkretnego narzędzia do testowania, czy platformy ułatwiającej współpracę zespołu, znajdziesz je tutaj.

Przedstawiamy szczegóły dotyczące najważniejszych funkcji narzędzi do zapewniania jakości, a także wyselekcjonowaną listę najlepszych aplikacji i platform, aby Twój zespół był zorganizowany i na dobrej drodze do mety. 🏁

Co to jest oprogramowanie QA?

W tworzeniu oprogramowania i stron internetowych oprogramowanie do zapewniania jakości (QA) ogólnie odnosi się do oprogramowania, którego można używać do testowania własnych produktów. W zależności od aplikacji lub platformy, oprogramowanie QA umożliwia testowanie stron internetowych i aplikacji internetowych lub będzie miało funkcjonalność do testowania oprogramowania mobilnego lub stacjonarnego.

Śledź i monitoruj błędy i problemy w witrynie oraz łatwo przypisuj je do swojego zespołu

Wiele z tych narzędzi oferuje również funkcje do tworzenia i śledzenia raportów o błędach aby Twój zespół mógł naprawiać błędy i rozwiązywać problemy użytkowników końcowych.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zapewniania jakości?

Istnieje wiele ofert narzędzi do zapewniania jakości. Każde z nich oferuje inne funkcje, ale te najlepsze mają kilka wspólnych cech.

Przystępność cenowa: Niektóre produkty programowe są przeznaczone dla większych przedsiębiorstw - i mają ceny na poziomie korporacyjnym. Poszukaj opcji, które spełniają potrzeby twojego zespołu i budżetu

Niektóre produkty programowe są przeznaczone dla większych przedsiębiorstw - i mają ceny na poziomie korporacyjnym. Poszukaj opcji, które spełniają potrzeby twojego zespołu i budżetu Funkcjonalność: Istnieją darmowe narzędzia QA, z których wiele ma fantastyczny zestaw funkcji, który konkuruje z niektórymi z najdroższych platform. Ale nawet jeśli twój budżet ogranicza cię do niedrogich lub darmowych opcji, pamiętaj, że nadal potrzebujesz produktu, który poradzi sobie z twoimi złożonymi potrzebami

Istnieją darmowe narzędzia QA, z których wiele ma fantastyczny zestaw funkcji, który konkuruje z niektórymi z najdroższych platform. Ale nawet jeśli twój budżet ogranicza cię do niedrogich lub darmowych opcji, pamiętaj, że nadal potrzebujesz produktu, który poradzi sobie z twoimi złożonymi potrzebami Łatwość obsługi: Niektóre narzędzia do zapewniania jakości wymagają dogłębnej wiedzy na temat kodowania, ale wiele z nich tego nie wymaga. Poszukaj narzędzi, które umożliwiają nagrywanie i odtwarzanie testów interfejsu użytkownika lub narzędzi, które pozwalają używać przetwarzania języka naturalnego do wprowadzania poleceń

Niektóre narzędzia do zapewniania jakości wymagają dogłębnej wiedzy na temat kodowania, ale wiele z nich tego nie wymaga. Poszukaj narzędzi, które umożliwiają nagrywanie i odtwarzanie testów interfejsu użytkownika lub narzędzi, które pozwalają używać przetwarzania języka naturalnego do wprowadzania poleceń Dokładne, wiarygodne wyniki: Nie zadowalaj się oprogramowaniem do testowania, które regularnie nie kończy testów lub powoduje inne problemy. Istnieje wiele świetnych opcji, które zapewnią dokładne i wiarygodne wyniki

Nie zadowalaj się oprogramowaniem do testowania, które regularnie nie kończy testów lub powoduje inne problemy. Istnieje wiele świetnych opcji, które zapewnią dokładne i wiarygodne wyniki Opcje organizacyjne: Najlepiej, jeśli możesztworzyć i organizować raporty z projektów, przypadki testowe, skrypty, wyniki testów i inną dokumentację w jednym miejscu, aby łatwo było znaleźć to, czego potrzebujesz, kiedy tego potrzebujesz

10 najlepszych programów do zapewniania jakości w 2024 roku

Opracowywanie i uruchamianie wysokiej jakości oprogramowania - niezależnie od tego, czy zajmujesz się tworzeniem stron internetowych, czy tworzenie aplikacji -to trudna sprawa, zwłaszcza jeśli chodzi o spełnienie rygorystycznej kontroli jakości i standardów.

Przygotowaliśmy listę najlepszego oprogramowania narzędzia programistyczne do zapewniania jakości dla urządzeń mobilnych, komputerów stacjonarnych, stron internetowych i nie tylko.

Zobacz pracę swoich zespołów na pierwszy rzut oka, śledząc lub kategoryzując ogólny postęp w ClickUp Dashboards

Tworzenie produktu końcowego, który jest zgodny z planem zapewnienia jakości oprogramowania, wymaga organizacji - i właśnie w tym ClickUp się wyróżnia. Kiedy używasz ClickUp do tworzenia oprogramowania zaczyna się od obszaru roboczego, który jest miejscem, w którym firma może tworzyć przestrzenie, foldery, zadania i nie tylko, aby utrzymać porządek w swoich zespołach.

Stamtąd można uprościć cały cykl życia oprogramowania, korzystając z Narzędzia ClickUp do zarządzania projektami zespołu programistycznego . Twórz tablice wspierające metodykę zwinną, scrum, kanban lub inną metodologię rozwoju.

Widoki kart umożliwiają tworzenie tradycyjnych scrum board z historiami użytkowników, listami rzeczy do zrobienia, zadaniami w toku i ukończonymi zadaniami - a tablice można dostosować do potrzeb zespołu programistów. 🙌 Zwinne pulpity nawigacyjne ClickUp ułatwiają zarządzanie mapami drogowymi produktów, testowanie i raportowanie błędów, zaległości produktowe, wdrażanie procesu testowania oprogramowania, budowanie sprintów i nie tylko.

Do zarządzania jakością można użyć Lista kontrolna kontroli jakości ClickUp szablon umożliwiający stworzenie strategii testowania oprogramowania, która pomoże zespołowi zapewnić jakość wytwarzanego oprogramowania.

ClickUp najlepsze cechy:

Zbudujpulpit nawigacyjny do zarządzania projektami który przeprowadzi Twój zespół przez cały cykl życia oprogramowania, od rozpoczęcia projektu do dnia uruchomienia i nie tylko

Zarządzanie rejestrem produktu , śledzić błędy i śledzić cele projektu wszystko w jednym wygodnym miejscu

Użyj funkcji Cele ClickUp, abyśledzić swoje cele i kluczowe wyniki (OKR)* Wykorzystaj widoki Kanban i tablic, aby wspierać zwinne zarządzanie projektami

Usprawnij procesy inżynierii oprogramowania dziękiSzablony planów rozwoju oprogramowania ClickUp Ograniczenia ClickUp:

ClickUp służy do organizowania procesu projektowania oprogramowania - nie oferuje narzędzi do testowania

Zajęte plansze z dużą ilością kart mogą ładować się wolniej

Ceny ClickUp:

Free Forever

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za przestrzeń roboczą

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. TestComplete

przez TestComplete TestComplete zapewnia kompletny pakiet, jeśli chodzi o testowanie jakości oprogramowania . Dzięki niemu możesz polegać na automatyzacji różnych rodzajów testów, takich jak testowanie oprogramowania i testy interfejsu użytkownika na platformach stacjonarnych, internetowych i mobilnych. 📲

TestComplete zapewnia dostęp do informacji o stanie testów w czasie rzeczywistym, a narzędzia do testowania oparte na danych pomagają szybciej uruchamiać testy, eliminując powtarzające się czynności. Minimalizuje to również czynności konserwacyjne, dzięki czemu można skupić się na uzyskiwaniu wysokiej jakości wyników testów.

Najlepsze funkcje TestComplete:

Integracja z popularnymi narzędziami do śledzenia błędów, takimi jak Jira i Bugzilla

Zarządzanie wszystkimi testami interfejsu użytkownika w jednym miejscu dzięki TestComplete i Zephyr Enterprise

Uzyskaj bezpłatne szkolenie na temat tego oprogramowania od zespołu TestComplete

Wykorzystanie rozpoznawania wizualnego opartego na sztucznej inteligencji do identyfikacji obiektów i dynamicznych elementów interfejsu użytkownika

Ograniczenia TestComplete:

Jest drogi - najlepiej nadaje się dla twórców oprogramowania korporacyjnego, a nie osób prywatnych lub przedsiębiorców

Będziesz potrzebował potężnego sprzętu, aby uruchomić go bez błędów, zawieszeń lub spowolnień

Ceny TestComplete:

Base: Zaczyna się od $3,046

Zaczyna się od $3,046 Pro: $4,739

Oceny i recenzje TestComplete:

G2: 4.2/5 (95+ recenzji)

4.2/5 (95+ recenzji) Capterra: 4/5 (6 recenzji)

3. Selen

przez Selenium Jeśli tworzysz aplikacje internetowe, trio ofert Selenium jest doskonałym dodatkiem do twojego zestawu narzędzi.

Pierwszym z nich jest Selenium WebDriver, który zapewnia zautomatyzowane testowanie oparte na przeglądarce, które natywnie steruje przeglądarkami w celu sprawdzenia skryptów. Selenium IDE tworzy szybkie skrypty do odtwarzania błędów, gdy trzeba wykonać proste testy błędów.

Selenium Grid pozwala na skalowanie poprzez dystrybucję i uruchamianie testów na wielu maszynach i w wielu środowiskach, dzięki czemu można sprawdzać skrypty w wielu kombinacjach przeglądarek i systemów operacyjnych.

Najlepsze cechy Selenium:

Współpraca z Javą, .NET, Pythonem i wieloma innymi językami

Łatwe tworzenie procesu testowania bez znajomości kodowania

Wygodne rozszerzenie przeglądarki do tworzenia, uruchamiania i automatyzacji przypadków testowych

Oszczędność pieniędzy dzięki darmowym narzędziom i skryptom open-source

Ograniczenia Selenium:

Użytkownicy zgłaszają, że przypadki testowe czasami kończą się niepowodzeniem bez wyraźnej przyczyny

Brak automatyzacji dla aplikacji desktopowych

Ceny Selenium:

Bezpłatne, ale można wspierać rozwój Selenium poprzez darowizny

Oceny i recenzje Selenium:

G2: 4.2/5 (120+ recenzji)

4.2/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 10 recenzji)

4. Bugzilla

przez Bugzilla Przyspiesz proces tworzenia oprogramowania dzięki Bugzilla, bogatemu w funkcje narzędziu do śledzenia błędów i usterek, z którego możesz korzystać za darmo. Jest to system internetowy, więc przed użyciem należy zainstalować go na serwerze. Stanowi on krok naprzód w stosunku do środowisk zarządzania kodem, takich jak GitHub, oferując lepsze zarządzanie przepływem pracy, niestandardowe pola i kontrolę widoczności błędów. 🐞

Najlepsze funkcje Bugzilla:

Łatwe śledzenie żądań zmian i zarządzanie nimi

Informowanie wszystkich, od programistów po kierowników projektów, dzięki niestandardowym powiadomieniom

Korzystaj z narzędzi wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne informacje w procesie rozwoju

Obsługa zwinnych i innych metodologii tworzenia oprogramowania za pośrednictwem systemu zaprojektowanego dla tych przepływów pracy

Ograniczenia Bugzilla:

Użytkownicy zgłaszają wolne czasy ładowania podczas przełączania się między błędami

Nie ma możliwości automatycznego dodawania wyników wykonania przypadków testowych do opisów błędów

Bugzilla ceny:

Bezpłatna, ale można wesprzeć rozwój Bugzilli poprzez darowizny

Oceny i recenzje Bugzilla:

G2: 3.9/5 (110+ recenzji)

3.9/5 (110+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 130 recenzji)

5. TestRail

przez TestRail TestRail Quality OS to solidna platforma stworzona dla zespołów kontroli jakości i QA. Za pomocą intuicyjnego pulpitu nawigacyjnego można zarządzać testami, projektować procesy testowe z przypadkami testowymi wielokrotnego użytku, tworzyć zwinne i kaskadowe cykle testowe i nie tylko.

Wykonywanie testów jest szybkie i łatwe, a przypadki testowe są uporządkowane i dostępne w centralnym repozytorium platformy.

Najlepsze cechy TestRail:

Dostosowywanie zestawów testów, przypadków testowych i nie tylko do unikalnych potrzeb projektu oprogramowania

Tworzenie ustrukturyzowanych planów testów w celu usprawnienia procesu zapewniania jakości

Szybki wgląd w wyniki testów dzięki inteligentnej grafice na pulpicie nawigacyjnym platformy

Integracja z Jira, Selenium i innymi narzędziami

Ograniczenia TestRail:

Plany serwerowe ograniczają liczbę użytkowników do 20, co ogranicza liczbę inżynierów QA, programistów i interesariuszy, którzy mogą uzyskać dostęp do aplikacji

Krzywa uczenia się może być stroma dla nowych użytkowników

Ceny TestRail:

Professional Cloud: $37 za użytkownika/miesiąc

$37 za użytkownika/miesiąc Enterprise Cloud: Kontakt z działem sprzedaży

Kontakt z działem sprzedaży Professional Server: $8,140 rocznie

$8,140 rocznie Serwer Enterprise: $16,500 rocznie

Oceny i recenzje TestRail:

G2: 4.3/5 (490+ recenzji)

4.3/5 (490+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 160 recenzji)

6. BugBug

przez BugBug BugBug to narzędzie przeznaczone dla całego zespołu programistów - inżynierów QA, menedżerów produktu i inżynierów oprogramowania. Zostało zaprojektowane, aby pomóc spełnić wymagania jakościowe dla aplikacji internetowych i stron internetowych dzięki zautomatyzowanym testom, które można skonfigurować w ciągu zaledwie kilku minut.

Najlepsze cechy BugBug:

Szybka i wydajna automatyzacja procesów testowania oprogramowania

Ocena jakości produktu przy niewielkim lub zerowym zapotrzebowaniu na kodowanie

Tworzenie i utrzymywanie testów regresji w prostym interfejsie

Zaproś cały zespół programistów na platformę bez dodatkowych opłat za miejsce

Ograniczenia BugBug:

W porównaniu do innych narzędzi, BugBug zamienia niektóre funkcje na prostotę

Brak recenzji utrudnia uzyskanie wglądu w rzeczywistą wydajność tej aplikacji

Ceny BugBug:

Darmowy do testowania prostych aplikacji internetowych w przeglądarce

do testowania prostych aplikacji internetowych w przeglądarce Pro: $49/miesiąc

$49/miesiąc Równolegle: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje BugBug:

Brak dostępnych recenzji

7. Telerik Test Studio

przez Telerik Test Studio Automatyzacja testów jest możliwa dzięki Telerik Test Studio. To oprogramowanie pomoże Ci przetestować zarówno aplikacje internetowe, jak i stacjonarne - i może pochwalić się najszybszym w branży rejestratorem testów, zapewniającym stabilne i niezawodne testowanie przy jednoczesnym zminimalizowaniu konserwacji testów.

Dzięki oprogramowaniu Telerik do nagrywania i odtwarzania testów potrzebnych do oceny produktu roboczego nie jest wymagana znajomość kodowania.

Najlepsze funkcje Telerik Test Studio:

Użyj funkcji nagrywania i odtwarzania, aby szybko tworzyć i uruchamiać testy

Uruchamianie testów w wielu przeglądarkach w celu zapewnienia zgodności

Wykorzystanie testów obciążenia Telerik do oceny wydajności oprogramowania

Ocena jakości i innych wskaźników za pomocą Executive Dashboard

Ograniczenia Telerik Test Studio:

Aktualizacje oprogramowania mogą wymagać wprowadzenia kilku zmian w kodzie

Krzywa uczenia się jest stroma dla nowych użytkowników

Ceny Telerik Test Studio:

Test Studio Web & Desktop: $2,499 za licencję wieczystą

$2,499 za licencję wieczystą Runtime Add-On : 349 USD za licencję wieczystą

: 349 USD za licencję wieczystą Pakiety użytkowników wirtualnych do testowania obciążenia: Do 4 999 USD za 10 000 użytkowników wirtualnych

Oceny i recenzje Telerik Test Studio:

G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

8. Katalon Studio

przez Katalon Studio Dzięki Katalon zespoły programistyczne, DevOps i QA mogą wykorzystać moc sztucznej inteligencji do przeprowadzania ocen i testów w okresie poprzedzającym dzień premiery. To niskokodowe oprogramowanie umożliwia tworzenie testów w ciągu zaledwie jednej minuty za pomocą systemu nagrywania i odtwarzania, który pozwala analizować rzeczywiste scenariusze. 👀

Co więcej, Katalon umożliwia przeprowadzanie testów za pośrednictwem SaaS, w chmurze prywatnej lub lokalnie.

Najlepsze cechy Katalon Studio:

Zbuduj wysokiej jakości centrum dowodzenia z TestOps, funkcją, która organizuje artefakty testowe w jednym miejscu

Używanie TestCloud na żądanie do równoległego testowania w różnych przeglądarkach, urządzeniach i systemach operacyjnych

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby móc natychmiast analizować awarie i wszelkie problemy

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do analizowania niepowodzeń testów, generowania skryptów lub automatycznego leczenia problemów w testach

Ograniczenia Katalon Studio:

Nie zostało jeszcze wprowadzone do sektora publicznego, więc może nie spełniać standardów rządowych

Ceny są nieco zagmatwane i mogą ulec zmianie w zależności od wybranych dodatków

Ceny Katalon Studio:

Darmowy dla podstawowej automatyzacji testów

dla podstawowej automatyzacji testów Premium: Począwszy od 208 USD/miesiąc

Począwszy od 208 USD/miesiąc Ultimate: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Katalon Studio:

G2: 4.4/5 (55+ recenzji)

4.4/5 (55+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (700+ recenzji)

9. Appium

przez Appium Appium to ekosystem open-source wspierający automatyzację testów na wielu platformach - nie tylko PC i mobilnych, ale także Roku, tvOS i Samsung OS, a także przeglądarkach, w tym Chrome, Safari i Firefox. Dzięki narzędziom Appium można projektować testy, które odtwarzają scenariusze użytkownika, dzięki czemu można przeprowadzić audyt funkcjonalności i użyteczności interfejsu użytkownika aplikacji.

Najlepsze funkcje Appium:

Konfigurowanie ram automatyzacji testów dla natywnych i hybrydowych aplikacji mobilnych

Łatwe testowanie iOS, Androida i aplikacji mobilnych

Przeprowadzanie testów na rzeczywistych urządzeniach zamiast na urządzeniach wirtualnych

Używaj różnych języków, w tym Java, Python, Ruby i innych

Ograniczenia Appium:

Należy być przygotowanym na poświęcenie czasu na samouczki, aby poznać wiele narzędzi i funkcji

Recenzje wskazują, że aktualizacje Appium czasami powodują zakłócenia

Ceny Appium:

Bezpłatne i open source

Oceny i recenzje Appium:

G2: 4.4/5 (50 recenzji)

4.4/5 (50 recenzji) Capterra: 4.2/5 (15 recenzji)

10. Testsigma

przez Testsigma Jeśli potrzebujesz testów funkcjonalnych i walidacji bez czasochłonnych instalacji oprogramowania i procesów konfiguracji, Testsigma jest świetną alternatywą.

Jest to oparta na chmurze platforma automatyzacji testów o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowana dla interfejsów programowania aplikacji, aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych.

Wykorzystuje sztuczną inteligencję, dzięki czemu można używać przetwarzania języka naturalnego do generowania poleceń w prostym języku angielskim - nie jest wymagana znajomość kodowania. 🌻

Najlepsze funkcje Testsigma:

Łatwe tworzenie skryptów testowych przy użyciu poleceń przetwarzania języka naturalnego

Integracja z Jenkins, serwerem automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym do tworzenia, testowania i wdrażania oprogramowania

Logowanie przez chmurę bez instalacji i konfiguracji

Uzyskiwanie szczegółowych raportów natychmiast po wykonaniu testu

Ograniczenia Testsigma:

Testsigma ma stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny nie są przejrzyste - aby dowiedzieć się więcej, należy skontaktować się z zespołem sprzedaży Testsigma

Ceny Testsigma:

Pro: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Skontaktuj się z działem sprzedaży Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Testsigma:

G2: 4.5/5 (26 recenzji)

4.5/5 (26 recenzji) Capterra: 4.4/5 (14 opinii)

Podnieś poziom procesów zapewniania jakości dzięki ClickUp

Istnieje wiele opcji oprogramowania do zapewniania jakości, które zapewnią Tobie i Twoim zespołom programistycznym możliwość przeprowadzania przeglądów kodu, testów wydajności, testowania błędów i nie tylko. Znajdziesz tu również wiele świetnych narzędzi do testowania na urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych i w sieci.

Jednak tylko ClickUp może pomóc w usprawnieniu procesu kontroli jakości dla zespołów programistycznych dzięki funkcjom i narzędziom zaprojektowanym w celu ułatwienia organizacji pracy całego zespołu. 🏆 Wypróbuj teraz za darmo aby dowiedzieć się, jak ClickUp może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi współpracować w celu tworzenia wysokiej jakości produktów, które błyszczą.