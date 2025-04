10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Loop, dzięki którym współpraca wygląda na łatwą

Microsoft Loop jest jak pobliska kawiarnia. ☕

Wystarczy pojawić się ze wszystkimi znajomymi i można wspólnie pracować, popijając napój z kofeiną. Chociaż Microsoft Loop może nie być w stanie dostarczyć napojów i jedzenia, pomaga współpracować wirtualnie z rówieśnikami!

Korzystając z prostego interfejsu użytkownika, platforma pomaga zarówno studentom, jak i firmom współpracować jednocześnie nad tym samym projektem. Nie jest to jednak jedyne dostępne rozwiązanie! Ważne jest, aby być wymagającym i wypróbować inne narzędzia - tak jak wypróbowałbyś wiele kawiarni, zanim znajdziesz swoje ulubione miejsce!

Aby dokonać wyboru proces decyzyjny dla ułatwienia przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Loop, które na nowo zdefiniowały logistykę współpracy zespołowej!

Co to jest Microsoft Loop?

Via: Pętla Microsoft Microsoft Loop to platforma, która ułatwia współpracę w czasie rzeczywistym i udostępnianie informacji wielu osobom pod jednym dachem.

Narzędzie to, stworzone w celu uniknięcia żonglowania pomiędzy innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Word, Excel i PowerPoint Presentation, pomaga tworzyć obszary robocze do tworzenia pomysłów, komentowania i wspólnej pracy nad tym samym projektem

W rzeczywistości możesz również uprościć ideację dzięki AI Copilot. Wystarczy wpisać pytanie, a asystent AI pomoże ci uzyskać odpowiedzi, które nieco przyspieszą twój dzień pracy.

Ponadto pasek wyszukiwania platformy pozwala znaleźć szablony na podstawie określonych słów kluczowych, takich jak zarys kampanii marketingowej . Ponadto można łatwo pracować nad wieloma projektami dzięki narzędziom do zarządzania projektami i wydajności.

Ogólnie rzecz biorąc, Microsoft Loop służy jako obszar roboczy do współpracy (pomyśl o Notion), ale jego ustawienie funkcji nie jest dla wszystkich. Niektórzy użytkownicy że ma funkcje podobne do istniejących konkurentów i uważają, że nie oferuje ona niczego zbyt wyjątkowego, co mogłoby skłonić ich do zmiany.

Czego należy szukać w alternatywie dla Microsoft Loop?

Rozważ te funkcje jako punkt odniesienia przy wyborze alternatywy dla Microsoft Loop:

Szablony projektów: Szukaj alternatywy dla Microsoft Loop, która zapewnia łatwą pomoc w projektach dzięki wysokiej jakości szablonom dla różnych przypadków użycia Współpraca online: Jedną z największych funkcji Microsoft Loop jest ustawienie użytkowników na platformie współpracy w celu usprawnienia komunikacji w czasie rzeczywistym. Naturalnym jest więc oczekiwanie, że jego alternatywa będzie oferować funkcje współtworzenia, takie jak wątki komentarzy, tablice cyfrowe i etykiety użytkowników Wsparcie AI: W dzisiejszych czasach nie można mieć narzędzia do współpracy bez AI! Znajdź alternatywę, która zapewnia wsparcie AI dla zadań takich jak pisanie i burza mózgów Kompatybilność: Dobrze jest mieć narzędzie, które działa na wszystkich urządzeniach, a nie tylko ogranicza się do systemu Windows lub MacOS (np. Microsoft Teams lub Dokumenty Google) Integracje: Nigdy nie jest złym pomysłem wybranie narzędzia, które integruje się z innymi aplikacjami i minimalizuje zakłócenia w zarządzaniu projektami Zarządzanie dokumentami: Poszukaj rozwiązania, które pomoże ci edytować i zarządzać wszystkimi dokumentami dla twoich projektów w jednym miejscu, ułatwiając ci nadążanie!

10 najlepszych alternatyw Microsoft Loop usprawniających współpracę w Teams

W oparciu o funkcje wzmiankowane powyżej, przygotowaliśmy listę 10 alternatyw dla Microsoft Loop, z których możesz skorzystać od razu. Przejrzyj funkcje, zalety i wady każdej opcji, aby dokonać najlepszego wyboru! ❤️

1. ClickUp

Wizualna współpraca z członkami zespołu w ramach ClickUp Whiteboards w celu przeprowadzenia burzy mózgów i przekształcenia pomysłów w praktyczne elementy

Nie można wspomnieć o nowoczesnej współpracy bez ClickUp! Stworzony dla szybko zmieniających się teamów, którym zależy na pracy zespołowej w czasie rzeczywistym, ClickUp dostarcza wszystkich narzędzia do współpracy w zarządzaniu projektami w jednym miejscu! ⭐

Rozpoczęcie pracy jest tak proste, jak przeglądanie Internetu! Wystarczy kliknąć na swój awatar Obszaru Roboczego i wybrać Nowy Obszar Roboczy. Obszary robocze znajdują się na górze strony Hierarchia projektów ClickUp i od tego momentu można je podzielić na przestrzenie, foldery, listy i inne.

Potrzebujesz usprawnionego rozwiązania do edycji, przechowywania i zarządzania dokumentami? Jeśli tak, to ClickUp Docs jest Twoim najlepszym przyjacielem! Możesz tworzyć dokumenty z zagnieżdżonymi stronami i etykietami umożliwiającymi śledzenie oraz edytować je jednocześnie ze współpracownikami.

W rzeczywistości, z Wykrywanie współpracy ClickUp Live użytkownicy widzą, kiedy inni członkowie piszą i edytują razem, dzięki czemu nie dochodzi do powielania wysiłków!

Korzystanie z ClickUp AI do generowania wpisu na blogu w ClickUp Docs z prostego podpowiedzi, aby dodać szczegóły i inne ważne aspekty

Czy wspomnieliśmy o opcji do zrobienia tego? ClickUp AI do łatwego pisania i edytowania tekstów? Natywny asystent AI platformy jest wyposażony w ponad 100 podpowiedzi dostosowanych do roli, aby zakończyć zadania takie jak:

Pisanie dokumentu - np oś czasu projektu lub brief dotyczący zawartości - od podstaw

Optymalizacja istniejących dokumentów pod kątem gramatyki i tonu

Podsumowywanie długich treści

Tłumaczenie dokumentów (wsparcie dla ponad 10 języków)

Współpraca ze zdalnymi i rozproszonymi teamami jest dziecinnie prosta dzięki funkcji Widok ClickUp Chat który umożliwia udostępnianie bieżących aktualizacji, próśb, połączonych stron i informacji zwrotnych wewnętrznie.

Teams z wieloma działami pokochają Szablon projektu międzyfunkcyjnego ClickUp do zarządzania zależności od zadań postęp i komunikacja bez tarć!

Załóżmy, że chcesz przeprowadzić burzę mózgów ze swoim zespołem. Wystarczy uruchomić Tablica ClickUp w obszarze roboczym, zaproś ludzi i wykorzystaj swoją zbiorową inteligencję do pracy. Kanwa jest wyposażona w funkcję przeciągania i upuszczania, aby pomóc zespołowi dodać kontekst do dyskusji za pomocą zadań, plików, dokumentów i innych komponentów!

ClickUp najlepsze funkcje

Kompleksowa platforma do zarządzania wiedzą i współpracy

Łatwa w użyciu Tablica i Dokumenty, które przyspieszają procesy zespołowe

Zarządzanie i śledzenie wszystkich projektów w jednym miejscu Pisanie i edytowanie wspomagane przez AI

15+ widoków do zarządzania zadaniami i obciążeniami pracą

Holistyczny widok czatu, który umożliwia udostępnianie połączonych i osadzonych treści

ponad 1 000 szablonów do zarządzania projektami

Dostępność na wielu platformach

ponad 1000 integracji minimalizujących przełączanie kontekstu

Proofing i Konstruktor formularzy narzędzia do płynnego przesyłania opinii i wniosków wewnętrznych

Przełączanie między obszarami roboczymi jednym kliknięciem w ClickUp 3.0

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji tworzy krzywą uczenia się dla nowych użytkowników, ale liczne samouczki i przewodniki sprawiają, że przejście jest płynne

Przydałoby się więcej opcji formatu na wykresach Gantta

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ opinii)

2. Confluence

Via: Konfluencja Confluence jest popularnym narzędziem internetowym, które umożliwia udostępnianie wiedzy i współpraca. Twórz dynamiczne strony na platformie i zapewnij swojemu zespołowi miejsce do tworzenia i współpracy nad dowolnym projektem.

Strona aktywności pozwala mieć oko na wszystkie bieżące projekty i śledzić ich postępy. Tutaj możesz nawet oznaczać innych członków i wysyłać im powiadomienia o wszelkich sugestiach!

Korzystając z ustawień uprawnień, administratorzy mogą ograniczyć dostęp użytkowników do określonej zawartości. Kolejną zaletą jest szeroki zakres szablonów. Dzięki bibliotece 70+ szablonów w ponad 10 kategoriach, możesz zacząć od planowanie projektu i dokumentację natychmiast!

Najlepsze funkcje Confluence

Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym

Integracja z aplikacjami takimi jak Lucidchart, Microsoft Teams i Dokumenty Google lub Arkusze Google

Nieograniczone przestrzenie i strony

Ustrukturyzowane drzewo zawartości do zarządzania projektami lub hubami wiedzy

ponad 70 szablonów

Limity Confluence

Ładowanie szablonów może trochę potrwać

Nowi użytkownicy mogą mieć trudności z konfiguracją uprawnień

Ceny Confluence

**Free

Standard: 600 USD/rok

600 USD/rok Premium: $1,150/rok

$1,150/rok Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Confluence oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (3,690+ recenzji)

4.1/5 (3,690+ recenzji) Capterra: 4.4/ 5 (3,180+ reviews)

3. Basecamp

Via: Basecamp Basecamp pozwala ludziom na ustawienie wirtualnego obszaru roboczego i organizowanie grupowych prezentacji i projektów z łatwością. Każda przestrzeń składa się z wielu narzędzi, które mogą pomóc zespołom współpracować na wiele sposobów, takich jak udostępnianie list do zrobienia , harmonogramami, plikami i przypomnienia o spotkaniach .

Basecamp zapewnia kompleksowy widok wszystkich spotkań, dokumentów i list kontrolnych w jednym pulpicie. Na głównej stronie projektu można znaleźć aktualizacje dotyczące ostatnich działań wraz z nazwiskami członków, którzy wprowadzili te zmiany.

Jeśli szukasz narzędzia do ciągłego doskonalenia , pokochasz tablice Kanban w Basecampie. Są one idealne do tworzenia zorientowanych na procesy cykli pracy, które wymagają ciągłej optymalizacji .

Basecamp najlepsze funkcje

Pojedynczy widok dla czatu, dokumentów i Tablice Kanban Możliwość dodawania i usuwania narzędzi w obszarach roboczych

Kanał ostatnich działań

Lista harmonogramów i umawianie spotkań

Limity Basecamp

Brak integracji może być przeszkodą dla niektórych Teams

Do zrobienia lepiej z priorytetyzacją zadań

Ceny Basecamp

Basecamp: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Basecamp Pro Unlimited: $299/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Basecamp oceny i recenzje

G2: 4.1/ 5 (5,250+ recenzji)

4.1/ 5 (5,250+ recenzji) Capterra: 4.4/ 5 (14,330+ opinii)

4. Asana

Via: Asana Szukasz czegoś, co pomoże Ci pewnie radzić sobie z osobistymi i biznesowymi projektami zespołowymi? Asana jest dla Ciebie! Główną funkcją tego narzędzia jest pomoc Business w wizualizacji postępu każdego projektu i ocenie wszelkich potencjalne ryzyko na początku.

Aby usprawnić i przyspieszyć cykl pracy, menedżerowie mogą korzystać z konfiguracji, aby otrzymywać podpowiedzi, kiedy zadanie jest zakończone i potrzebuje ich zielonego światła. Mają również możliwość tworzenia osi czasu, kamieni milowych i Tablic oraz sprawdzania, czy każdy dział jest w stanie wykonać swoją pracę na czas.

Będąc kompleksowym narzędziem do zarządzania projektami, pozwala na śledzenie projektów w czasie rzeczywistym i zwracanie uwagi na opóźnienia. Jedną z fajnych funkcji wsparcia jest możliwość tworzenia raportów dla niekompletnych miesięcznych zadań każdego działu!

Najlepsze funkcje Asany

Wizualizacja postępu każdego projektu za pomocą kamieni milowych, osi czasu i tablic

Podpowiedzi do zatwierdzenia cyklu pracy podczas zarządzania zadaniami

Łatwe śledzenie projektów i interaktywne strony

Miesięczne raportowanie opóźnień w realizacji zadań

Integracja z ponad 200 narzędziami

Limity Asany

Interfejs może przytłoczyć nowych użytkowników

Brak możliwości przechowywania danych w chmurze może obniżyć komfort użytkowania

Ceny Asany

Personal: Free

Free Starter: $10.99/miesiąc

$10.99/miesiąc Zaawansowany: $24.99/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (9 520+ recenzji)

4,3/5 (9 520+ recenzji) Capterra: 4.4/ 5 (12,270+ opinii)

5. Figma

Via: Figma Dzięki aplikacji Figma Teams mogą realizować swoje kreatywne pomysły przy użyciu zaawansowanych funkcji i narzędzi. Usprawnij pracę zespołową za pomocą tego oprogramowanie do współpracy wizualnej które umożliwia tworzenie, udostępnianie i testowanie projektów stron internetowych firmy z widocznością całego zespołu.

Platforma została stworzona, aby proces projektowania easy-Figma obsługuje współedytowanie w czasie rzeczywistym wraz z Trybem Obserwacji, który pomaga w widoku ekranów projektantów i przekazywaniu informacji zwrotnych. Użytkownicy mogą oferować sugestie dotyczące ulepszeń w samym projekcie/prototypie.

Korzystając z kontroli uprawnień, administratorzy nadają użytkownikom uprawnienia do pozostawiania komentarzy, edycji i widoku. Dla tych, którzy szukają opcji kontroli wersji, można łatwo śledzić wszelkie zmiany wprowadzone przez użytkownika.

Udostępniana biblioteka zasobów Figma pomaga standaryzować komponenty w projektach.

Bonus: Oto kilka Alternatywy Figma do sprawdzenia !

Figma najlepsze funkcje

Współedytowanie dla przyspieszenie cyklu pracy projektowej Tryb obserwacji dla lepszej współpracy

Ustawienia uprawnień

Widok historii edycji

Udostępnianie biblioteki zasobów

Płynna pętla informacji zwrotnych na temat projektów lub prototypów

Limity Figma

Czas ładowania może być czasami powolny

Ograniczone wsparcie dla formatów plików może sprawić, że Teams będą miały trudności z importem/eksportem

Ceny Figma

Starter: Free

Free Figma Professional: $12/miesiąc

$12/miesiąc Organizacja Figma: $45/miesiąc

$45/miesiąc Enterprise: 75$/miesiąc

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Figma

G2: 4,7/5 (980+ recenzji)

4,7/5 (980+ recenzji) Capterra: 4.8/ 5 (680+ recenzji)

6. GatherContent

Via: GatherContent GatherContent rozwiązuje powszechny problem, z którym boryka się wiele teamów biznesowych -strukturyzowanie treści. Pomaga przejść od posiadania dziesiątek kanałów i plików dokumentów do prostego narzędzia, w którym każdy w firmie może mieć widok na wszystkie bieżące projekty.

Korzystając z edytora WYSIWYG (What You See Is What You Get), użytkownicy mogą z łatwością pracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym. GatherContent oferuje również różne szablony, które mogą skrócić czas tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentów projektowych.

Właściwe zadanie można przydzielić odpowiedniemu Teamsowi za pomocą zautomatyzowane cykle pracy . Ponadto platforma oferuje ścieżkę audytu zmian dokonanych w zawartości, zasadniczo co zostało zmienione, przez kogo i kiedy.

Zalecamy wykorzystanie funkcji GatherContent kalendarz zawartości dla lepszej organizacji zadań na tej samej stronie.

GatherContent najlepsze funkcje

Wsparcie dla edycji w czasie rzeczywistym

Automatyzacja i niestandardowe cykle pracy

Edytor WYSIWYG

Różne szablony zawartości

Ścieżka audytu zmian

Limity GatherContent

Niewiele funkcji usprawniających zawartość pisemną

Może nie zapewniać wyższych poziomów niestandardowych dla szablonów internetowych

Ceny GatherContent

Poproś o demo, aby uzyskać wycenę

GatherContent oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 75 recenzji)

4,3/5 (ponad 75 recenzji) Capterra: 4.2/ 5 (ponad 15 recenzji)

7. Quip

Via: Quip Quip to przyjazna dla urządzeń mobilnych i stron internetowych platforma internetowa, która koncentruje się przede wszystkim na współpracy między zespołami sprzedaży. Pozwala ona Teamsom tworzyć, modyfikować i edytować dokumenty i arkusze kalkulacyjne jako grupa. Scentralizowana widoczność umożliwia sprzedawcom współpracę nad takimi procesami jak:

Planowanie konta

Plany wzajemnych zamknięć

Notatki dotyczące kwalifikacji

Sposób współpracy jest dość prosty. Dla każdego utworzonego dokumentu lub arkusza kalkulacyjnego Quip dodaje czat zespołu. Wynik? Ty i Twój Teams możecie prowadzić konkretne dyskusje i osiągnąć swoje cele komunikacyjne szybciej niż na tradycyjnych czatach!

Wszystkie dane są przechowywane w chmurze (zarządzanej przez Salesforce) i są całkowicie zaszyfrowane. Masz swobodę zmiany kontroli dostępu dla użytkowników.

Najlepsze funkcje Quip

Koncentruje się na współpracy zespołu sprzedaży

Konkretne czaty dla każdego utworzonego dokumentu i arkusza kalkulacyjnego

Dane bezpiecznie przechowywane w chmurze

Wygodna kontrola administratora

Ograniczenia Quip

Aplikacja mobilna może zawierać błędy podczas automatycznego zamykania

Użytkownicy mogą czasami nie być w stanie wyświetlić historii edycji dokumentu

Ceny Quip

Starter : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Quip plus : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Quip Advanced: $100/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Quip

G2 : 4.0/5 (1,090+ reviews)

: 4.0/5 (1,090+ reviews) Capterra: 4.4/5 (190+ recenzji)

8. Creately

Via: Creately Creately został zaprojektowany jako centralny hub dla zarządzania ludźmi i procesami. 🌷

Dzięki Creately, Teams mogą korzystać zarówno z synchronicznych, jak i asynchroniczną współpracą . Dzięki funkcjom ułatwiającym monitorowanie, takim jak śledzenie myszy na żywo, zsynchronizowane podglądy zmian i wątki dyskusji w komentarzach, Twój zespół może do zrobienia rzeczy szybciej niż kiedykolwiek.

Jako cyfrowy oprogramowanie do tablic interaktywnych creately pozwala użytkownikom przenieść kreatywność na wyższy poziom. Ponadto jest dostawcą sporej liczby szablonów do tworzenia wizualnych danych i diagramów. Pełnią one funkcję edytora typu "przeciągnij i upuść" z predefiniowanymi i niestandardowymi kształtami, które można wykorzystać do sprawnego zbudowania pożądanego diagramu.

Administratorzy mogą decydować o ilości danych, do których ma dostęp każdy użytkownik obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje Creately

Cyfrowa tablica z nieograniczoną przestrzenią

Szablony do tworzenia diagramów

Integracja z aplikacjami takimi jak Microsoft Office i obszar roboczy Google

Funkcja przeciągnij i upuść

Kontrola dostępu do danych przez administratora

Limity Creately

Business Plany mogą być droższe w porównaniu do innych alternatyw

Ograniczona integracja z obszarami roboczymi limituje funkcje

Ceny Creately

Osobisty : 5 USD/miesiąc

: 5 USD/miesiąc Teams : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Business: $89/miesiąc (zryczałtowana ocena)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Creately

G2 : 4.4/ 5 (1,070+ recenzji)

: 4.4/ 5 (1,070+ recenzji) Capterra: 4.4/ 5 (160+ recenzji)

9. Conceptboard

Via: Conceptboard Conceptboard jest kolejnym oprogramowanie cyfrowego obszaru roboczego skupiające się na projektach i prototypach. Pozwala Teamsom na burze mózgów, współpracę nad projektami i testowanie prototypów. Dzięki nieskończonym tablicom ze wskaźnikami na żywo można łatwo zobaczyć, która osoba dokonuje konkretnej edycji!

Liderzy teamów mogą uczynić współpracę w zespole przejrzystą organizując tablice, przyznając i odbierając dostęp użytkownikom oraz zarządzając poprzednimi wersjami.

Użytkownicy mogą wykorzystywać notatki samoprzylepne i komentarze, aby zostawiać wszelkie sugestie dla projektantów. Tak długo, jak masz połączenie z Internetem, możesz korzystać z tego narzędzia na wielu urządzeniach, a wszystkie dane na tablicach są automatycznie zapisywane.

Dla każdej udostępnianej przestrzeni tablicy dostawca otrzymuje połączony link chroniony hasłem. Przesyłanie lub pobieranie jest łatwe dzięki możliwości importowania i eksportowania wielu formatów plików przez Conceptboard.

Najlepsze funkcje Conceptboard

Nieograniczona powierzchnia tablicy Canva

Wskaźniki na żywo

Solidny system bezpieczeństwa

Wsparcie dla wielu typów plików

Limity Conceptboard

Samouczek wprowadzający pomógłby użytkownikom opanować funkcje

Może pozostawać w tyle pod względem nowych funkcji w porównaniu z innymi narzędziami

Ceny Conceptboard

Free

Premium : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika Business: $9.50/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Conceptboard oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (90+ recenzji)

: 4.6/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (40+ recenzji)

10. Notion

Via: Notion Notion nie wymaga przedstawiania! Jako platforma współpracy, pomaga zespołom wizualizować wiele projektów jednocześnie. Stworzony do zrobienia porządku w projektach, wiki i dokumentach, Notion wykonuje świetną robotę, pomagając menedżerom uzyskać kompleksowy widok zadań z niestandardowym Wykresy Gantta i tablice Kanban .

Teams mogą łatwo współpracować w czasie rzeczywistym nad tym samym dokumentem lub wiki za pomocą szybkich ruchów typu "przeciągnij i upuść". Osoby oznaczone etykietą w komentarzach otrzymują powiadomienia e-mail, aby być na bieżąco. Zadania można dodatkowo podzielić na karty w bazach danych, w których członkowie mogą użyć komendy "/", aby dodać dowolną tabelę, listę, przełącznik, nagłówek lub objaśnienie.

Jedną z najbardziej niezwykłych funkcji Notion jest dodatek /AI. Porządkuje on bazy danych i dokumenty w przejrzyste, przydatne informacje, z którymi można wchodzić w interakcje w formacie pytań i odpowiedzi!

Najlepsze funkcje Notion

Wizualizacja projektów za pomocą tablic Kanban i wykresów Gantta

Przyjazne dla użytkownika bazy danych i tabele

Edycja w czasie rzeczywistym w ramach tego samego dokumentu

Asystent AI poprawiający dostępność danych roboczych

Notion limity

Początkowa krzywa uczenia się może być stroma dla nowych użytkowników

Cena asystenta AI może być stosunkowo wysoka (w porównaniu do alternatyw, takich jak ClickUp AI)

Cennik Notion

**Free

Plus: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Notion AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 8 USD za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2,000 recenzji)

Wzmocnij swój Team z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Microsoft Loop!

Wszystkie wymienione powyżej alternatywy są świetne dla różnych teamów, takich jak zwinni programiści, projektanci, pisarze, a nawet menedżerowie.

Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, spróbuj poświęcić ClickUp swój czas! Jako platforma Free-to-use, posiada unikalne ustawienie funkcji stworzonych w celu usunięcia blokad współpracy, zapewniając, że Twój zespół jest zawsze poinformowany, dobrze połączony i gotowy do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom! ✌️