Najlepsze oprogramowanie HRMS dla Twojej firmy: przegląd 10 skalowalnych rozwiązań

Firma bez silnego działu zasobów ludzkich jest jak drużyna sportowa bez trenera. Masz do dyspozycji grupę utalentowanych graczy, ale nie możesz ich zmusić do gry zespołowej. Nie ma nikogo, kto mógłby przerwać bójkę, jeśli do niej dojdzie lub zmotywować zespół zostawić serce na boisku. 🏆

Współczesny HR to jednak nie tylko zwiększanie doświadczenia pracowników. Wraz z rosnącą złożonością pracy zdalnej i hybrydowej, przeciętny menedżer HR musi zainwestować znacznie więcej wysiłku w obsługę zadań administracyjnych, uruchamianie inicjatyw szkoleniowych i wzmacnianie relacji między działami.

Na szczęście wszystko, czego potrzebujesz, to solidny system zarządzania zasobami ludzkimi lub oprogramowanie HRMS, aby zebrać zespół A i uruchomić procesy administracyjne jak w zegarku! W tym przewodniku odkryjemy niektóre z najbardziej wydajnych platform do zarządzania pracownikami i wspieranie zespołów HR w dowolnej skali!

Czym jest oprogramowanie HRMS?

Oprogramowanie HRMS to platforma, która wspiera funkcje HR w całym cyklu życia pracownika. Wpływa na wszystko, co dzieje się od momentu, gdy ktoś zobaczy Twoje ogłoszenie o pracę, aż do momentu, gdy jedna ze stron powie To nie ty, to ja. ❤️‍🩹

Bogaty Platforma HR opiera się na danych dotyczących siły roboczej i automatyzacji procesów, aby zapewnić niezliczone korzyści dla podstawowych funkcji HR, w szczególności:

Łatwa rekrutacja pracowników, onboarding i offboarding

Szybsze podejmowanie decyzji dzięki lepszej widoczności procesów

Optymalnewykorzystanie zasobów i planowanie

Zwiększona satysfakcja pracowników, prowadząca do niższej rotacji

Zwiększona mobilność talentów i budowanie umiejętności

Sprawne zarządzanie listą płac

Chociaż zestaw funkcji różni się w zależności od oprogramowania, zaawansowane produkty HRMS są zazwyczaj rozwiązaniami typu "wszystko w jednym".

Czego należy szukać w oprogramowaniu HRMS?

Przeglądanie narzędzi HRMS może być zniechęcające ze względu na ogromną liczbę dostępnych platform. Aby przyspieszyć wyszukiwanie i oddzielić dzwonki i gwizdki od funkcji, które naprawdę robią różnicę, skup się na następujących kwestiach:

Zadania związane z wdrażaniem i wycofywaniem pracowników: Poszukaj oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwala ustrukturyzować procesy onboardingu, aby szybciej wdrażać nowych pracowników, a także dokumentację, która pomaga w przejściu poza firmę Administracja płacami: Od masowego przetwarzania listy płac po zautomatyzowane korekty, wybrana platforma HR powinna być wyposażona w funkcje, które minimalizują prace księgowe Scentralizowane centrum zasobów: Solidna platforma HRMS powinna umożliwiać usprawnienie dokumentacji dotyczącej krytycznych SOP, procesów wdrażania, wiedzy o zadaniach i zasobów edukacyjnych Wyznaczanie celów HR i śledzenie: Znajdź platformę, która pomoże Ci określić wydajność Twoich działań HR, umożliwiając Ci wyznaczanie jasnych celów i śledzenie ich realizacjikluczowe wskaźniki wydajności (KPI)5. Codzienne zarządzanie personelem: Planowanie zmian, karty czasu pracy, szablony spotkań i opcje clock-in/clock-out to tylko niektóre z wielu funkcji, które można wykorzystać do efektywnego zarządzania personelemzarządzać pracownikami 🧑‍💼

10 najlepszych rozwiązań HRMS dla zespołów ds. zasobów ludzkich

Każda organizacja ma unikalny przepływ pracy w zakresie zasobów ludzkich - musisz dowiedzieć się, czy dane narzędzie oprogramowania HRMS pasuje do Twojego zespołu. Dlatego wybraliśmy 10 różnych opcji, aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. 🎯

Zorganizuj i usprawnij procesy HR w ClickUp i pomóż swojemu zespołowi się rozwijać

ClickUp jest kompleksowym platforma do zarządzania projektami z dobrze rozwiniętą Pakiet HR . Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić proces rekrutacji, usprawnić codzienną zarządzanie ludźmi clickUp może sprawić, że proces ten będzie bezproblemowy i zminimalizuje konieczność ręcznej pracy! 💗

Z Dokumenty ClickUp clickUp Docs to scentralizowane centrum zasobów do tworzenia i przechowywania wszelkiego rodzaju dokumentacji HR, takiej jak zasady wdrażania, przewodniki dla pracowników i polityki wewnętrzne. Dźwignia ClickUp AI do podsumowywania długich treści lub poprawy gramatyki i tonu dokumentów skierowanych do pracowników.

Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas definiowania procesów HR, ClickUp oferuje bogatą bibliotekę darmowych szablonów HR dzięki czemu nie musisz robić tego od zera. Na przykład Szablon standardowej procedury operacyjnej (SOP) HR umożliwia śledzenie, monitorowanie i audytowanie wszystkich dokumentów wewnętrznych i pracowniczych oraz procesów HR w jednym miejscu!

A to ledwie wierzchołek góry lodowej - ClickUp ma mnóstwo funkcji wspierających zaangażowanie pracowników i działania monitorujące. Używaj wzmianek aby pochwalić się swoimi najlepszymi osiągnięciami i Formularze ClickUp do przeprowadzania ankiet wśród pracowników lub poprosić o informację zwrotną na temat procesów wewnętrznych.

Eksploruj ponad 100 automatyzacji w ramach platformy lub tworzyć własne. Zespoły HR pokochają ilość czasu, który zaoszczędzą dzięki wykonywaniu powtarzalnych zadań rekrutacyjnych na autopilocie!

ClickUp najlepsze cechy

Ograniczenia ClickUp

Początkujący mogą napotkać znaczną krzywą uczenia się, ale dokumenty pomocy ClickUp sprawiają, że proces ten jest płynniejszy

Ograniczone funkcje w wersji mobilnej

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 z ponad 9 000 recenzji

: 4.7/5 z ponad 9 000 recenzji Capterra: 4.7/5 z ponad 3 800 recenzji

2. Poniedziałek

Via: Poniedziałek Monday to wszechstronna aplikacja, która pozwala organizować i zarządzać różnymi przepływami pracy, w tym procesami systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Oferuje kilka funkcji wspierających rozwój talentów i promujących dobre samopoczucie pracowników.

Obieg Monday solidne formularze w zespole, aby zbierać wewnętrzne prośby, opinie i inne sugestie. Zarządzanie ocenami wydajności jest bardzo proste dzięki kompleksowym systemom śledzenia.

Martwisz się wypaleniem pracowników? Wykorzystaj spostrzeżenia oparte na danych i wykresy, aby poprawić samopoczucie pracowników i zidentyfikować możliwości podnoszenia kwalifikacji.

Platforma oferuje również różne przydatne szablony dla zaangażowanie pracowników , śledzenie urlopów i inne zadania HR. Połącz Monday z aplikacjami, które mogą być częścią bieżącego przepływu pracy, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Google Workspace. 🧩

Najlepsze funkcje Monday

Tabele,Tablice Kanbani inne opcje widoku

Pulpity nawigacyjne pozyskiwania talentów i rekrutacji

Bez koduautomatyzacja przepływu pracy* Różne integracje i dodatki innych firm

Poniedziałkowe ograniczenia

Interfejs musi być bardziej intuicyjny

Obsługa klienta mogłaby być lepsza

Poniedziałkowe ceny

Indywidualny : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Podstawowy : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

*Wszystkie wymienione ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Poniedziałkowe oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 z ponad 8 600 recenzji

: 4.7/5 z ponad 8 600 recenzji Capterra: 4.6/5 z ponad 4300 recenzji

3. Mędrzec

Via: Mędrzec Sage oferuje pakiet aplikacji dla różnych funkcji biznesowych, w tym dedykowane oprogramowanie Sage HR. Jego podstawowa funkcjonalność jest podzielona na sześć modułów:

Core HR i Leave Management Wydajność Planowanie zmian Arkusze czasu pracy Wydatki Rekrutacja

Wybierz dowolny lub wszystkie z tych modułów w zależności od potrzeb, chociaż pierwszy z nich jest prawie nieunikniony. 😏

Dzięki kluczowym funkcjom zarządzania pracownikami, takim jak współdzielone kalendarze, bazy danych pracowników i zaawansowane raportowanie, Sage oferuje wszechstronne rozwiązanie HR. Zauważysz jednak, że w modułach brakuje istotnej funkcji HR: Payroll. Wynika to z faktu, że jest ona oferowana jako oddzielne rozwiązanie, więc Sage może nie być najbardziej kompletną lub opłacalną platformą HR.

Najlepsze funkcje Sage

Praktyczny wgląd w wydajność pracowników

Wstępnie zdefiniowane szablony zmian

Zatwierdzanie wniosków urlopowych jednym kliknięciem

Zautomatyzowane karty czasu pracy

Scentralizowana ewidencja pracowników

Ograniczenia Sage

Brak funkcji płacowych w aplikacji

Sporadyczne problemy z przesyłaniem i eksportem danych

Ceny Sage

Core HR and Leave Management : 5,50 USD/miesiąc za pracownika

: 5,50 USD/miesiąc za pracownika Performance : $3/miesiąc na pracownika

: $3/miesiąc na pracownika Planowanie zmian : 3 USD/miesiąc na pracownika

: 3 USD/miesiąc na pracownika Arkusze czasu : 3 USD/miesiąc za pracownika

: 3 USD/miesiąc za pracownika Wydatki : 1,50 USD/miesiąc na pracownika

: 1,50 USD/miesiąc na pracownika Rekrutacja: $200/miesiąc

*Ostateczna cena zależy od wybranego zestawu modułów

Oceny i recenzje Sage

G2 : 4.3/5 z 60+ recenzji

: 4.3/5 z 60+ recenzji Capterra: 4.5/5 z 330+ recenzji

4. Paycor

Via: Paycor Paycor to zaawansowana platforma HCM (Human Capital Management) skupiająca się głównie na kadrach i płacach, choć ma kilka dodatkowych sztuczek w rękawie. 🃏

Platforma oferuje kompleksowe funkcje pozyskiwania pracowników, takie jak Pozyskiwanie talentów oparte na sztucznej inteligencji i zaawansowaną analitykę rekrutacyjną. Otrzymujesz również dostęp do rozbudowanej platformy onboardingowej aby pomóc nowym pracownikom płynnie się dopasować .

Paycor posiada rozbudowaną platformę planowania i obecności, która umożliwia łatwiejsze i bardziej bezbłędne zarządzanie pracownikami. Będziesz mieć przejrzysty przegląd rozkładu pracy, czasu wolnego, przepracowanych godzin i innych istotnych danych.

Otrzymujesz również gotowy szablon do szybkiego planowania i komunikowania wszelkich zmian w zespole w czasie rzeczywistym.

Najlepsze cechy Paycor

Przyjazne dla urządzeń mobilnych oprogramowanie do wdrażania pracowników

Zaawansowane raportowanie czasu pracy i obecności

Obliczenia listy płac w czasie rzeczywistym

Wsparcieplanowanie sukcesji Ograniczenia Paycor

Brak przejrzystości cen

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z niezawodnością produktu

Ceny Paycor

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Paycor

G2 : 4.0/5 z 650+ recenzji

: 4.0/5 z 650+ recenzji Capterra: 4.3/5 z 2600+ recenzji

5. ADP Workforce Now

Via: ADP ADP Workforce Now to zaawansowana platforma skierowana głównie do przedsiębiorstw. Jest naszpikowana zaawansowanymi technologiami, które usprawniają niemal każdy aspekt zarządzania zasobami ludzkimi, oferując jednocześnie stosunkowo przyjazny dla użytkownika interfejs.

Niektóre z najlepszych funkcji aplikacji dotyczą doświadczenia pracowników. Możesz uruchamiać ankiety w oparciu o szablony poparte badaniami i generować kompleksowe analizy na poziomie pytań. Dostępna jest również opcja tworzenia poufnych pętli informacji zwrotnych co może zachęcić pracowników do większej szczerości dzięki anonimowości. 🥸

Zarządzanie czasem i frekwencją na platformie integruje się z oprogramowaniem płacowym, redukując pracę ręczną i minimalizując błędy. Ponadto otrzymujesz dashboard z wglądem w obecność w czasie rzeczywistym, ułatwiający szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Najlepsze cechy ADP Workforce Now

Koncentracja na doświadczeniach pracowników

ponad 200 wstępnie zdefiniowanych raportów HR

Inteligentne dopasowywanie kandydatów do rekrutacji

Solidne zarządzanie frekwencją

Zautomatyzowane obliczenia podatkowe dla różnych jurysdykcji

Ograniczenia ADP Workforce Now

Wiele funkcji nie jest szczególnie intuicyjnych w porównaniu do innych systemów zarządzania zasobami ludzkimi

Ograniczona obsługa klienta

Cennik ADP Workforce Now

plany Select, Plus i Premium: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ADP Workforce Now

G2 : 4.1/5 z ponad 3330 recenzji

: 4.1/5 z ponad 3330 recenzji Capterra: 4.4/5 z ponad 6 350 recenzji

6. BambooHR

Via: BambooHR BambooHR to kompleksowe rozwiązanie HRMS dostępne w ponad 120 krajach, więc może być świetną platformą dla globalnych zespołów. 🌏

Aplikacja oferuje solidny pulpit do zarządzania danymi z 45+ wbudowanymi raportami, ułatwiającymi prowadzenie dokumentacji i wizualizację danych pracowników z różnych perspektyw!

Wysoce elastyczna platforma oceny BambooHR pozwala usprawnić oceny wydajności oraz ustawić i śledzić cele pracowników do których zarówno zespół HR, jak i pracownicy mają dostęp w celu zwiększenia przejrzystości.

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest employee offboarding, która czyni cuda w łagodzeniu ciosu związanego z odejściem pracownika. Skorzystaj z niej, aby przygotować angażującą rozmowę pożegnalną, która zwiększy szansę na odejście pracownika w dobrej wierze.

Najlepsze funkcje BambooHR

Kompleksowośćsystem śledzenia kandydatów* Zaawansowane, gotowe i niestandardowe raporty

Zarządzanie satysfakcją pracowników poprzez badania eNPS - Employee Net Promoter Score

Listy kontrolne i harmonogramy wdrażania

Ograniczenia BambooHR

Dodatek do listy płac jest dostępny tylko dla firm z USA

Brak możliwości masowego przesyłania dokumentów

Ceny BambooHR

Essentials i Advantage: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje BambooHR

G2 : 4.5/5 z 1 630+ recenzji

: 4.5/5 z 1 630+ recenzji Capterra: 4.6/5 z ponad 2 630 recenzji

7. UKG Pro

Via: UKG Pro Oznaczenie Pro w nazwie tej platformy pojawia się nie bez powodu, ponieważ jest to kolejne rozwiązanie z wyższej półki. UKG Pro jest wyposażony w wiele wyróżniających się funkcji, takich jak:

People Assist: Samoobsługowybaza wiedzy umożliwiająca pracownikom znalezienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu HR

Samoobsługowybaza wiedzy umożliwiająca pracownikom znalezienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu HR Smart Dashboard: ujednolicone centrum najważniejszych informacji HR, które można dostosować do ról użytkowników

ujednolicone centrum najważniejszych informacji HR, które można dostosować do ról użytkowników People Center: Kompleksowa baza danych zawierająca wszystkie istotne informacje o pracownikach - dane osobowe, wybrane świadczenia, dane pracownicze, historię zatrudnienia itp.

Istnieje również menedżer dokumentów na różnych platformach do przechowywania i przeglądania dokumentów firmowych i pracowniczych, dostępnych z dowolnego urządzenia. Cała platforma jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, więc nie musisz siedzieć za biurkiem, aby wykonać ważną pracę. 📱

UKG Pro najlepsze cechy

Konfigurowalny inteligentny pulpit nawigacyjny

Szczegółowa analityka dla menedżerów pierwszej linii

Usprawnione przepływy pracy w zakresie zgodności

Wbudowane narzędzia komunikacyjne

Zoptymalizowany menedżer dokumentów

Ograniczenia UKG Pro

Onboarding i wsparcie mogłyby zostać ulepszone

Interfejs może być mylący

Ceny UKG Pro

Wszystkie informacje o cenach dostępne na zapytanie

UKG Pro oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 z ponad 1450 recenzji

: 4.2/5 z ponad 1450 recenzji Capterra: 4.3/5 z 520+ recenzji

8. Rippling

Via: Rippling Rippling to wysoce konfigurowalna aplikacja do zarządzania pracownikami, oferująca zbiór aplikacji podzielonych na trzy kategorie:

HR Cloud IT Cloud Chmura finansowa

Po zakupie obowiązkowej platformy Rippling Unity można wybierać spośród wielu aplikacji w każdej kategorii. Chmura HR zawiera prawie każdą aplikację, której potrzebuje Twój zespół, w szczególności:

Globalna lista płac z gwarancją 100% dokładności Rippling

z gwarancją 100% dokładności Rippling Menedżer świadczeń all-in-one , który pozwala porównać tysiące planów

, który pozwala porównać tysiące planów Niestandardowy LMS system zarządzania nauczaniem - dlaszkolenia pracowników 📚



Możesz połączyć Rippling Unity z różnymi aplikacjami innych firm, aby stworzyć usprawniony przepływ pracy.

Najlepsze funkcje Rippling

Trójwarstwowy pakiet HR

Automatyzacja przepływu pracy bez użycia kodu

Scentralizowany system raportowania

Kontrola uprawnień dla różnych typów danych

Przypisywanie zadań i zarządzanie nimi

Ograniczenia dotyczące rozprzestrzeniania się

Interfejs może czasami zawierać błędy

Trudna implementacja 401k

Ceny Rippling

Zaczyna się od $8/miesiąc za użytkownika-cena zależy od wybranych aplikacji-szczegóły dostępne po zapytaniu

Oceny i recenzje Rippling

G2 : 4.8/5 z ponad 2 150 recenzji

: 4.8/5 z ponad 2 150 recenzji Capterra: 4.9/5 z ponad 2 960 recenzji

9. Zenefits

Via: Zenefits Zenefits koncentruje się na prostocie, z której może korzystać zarówno zespół HR, jak i pracownicy. Na przykład, platforma oferuje automatyczne wdrażanie, które obejmuje sprawdzanie przeszłości, listy ofertowe, samodzielne wdrażanie i inne przydatne funkcje w jednym miejscu.

Wbudowany narzędzie do planowania jest równie bezproblemowe - oferuje automatyczną synchronizację listy płac, monitorowanie w czasie rzeczywistym i wygodne systemy zameldowania i wymeldowania dla zespołów. 🕔

Zenefits obsługuje różne integracje. Oprócz popularnych platform, takich jak Google Workspace i Slack, możesz zintegrować go z dostawcami 401k, aby ułatwić zarządzanie świadczeniami.

Aby uzyskać pełny przegląd ważnych informacji o pracownikach, skorzystaj z funkcji Visual Analytics i zidentyfikuj kluczowe trendy pracownicze bez konieczności żonglowania wieloma zestawami danych.

Najlepsze funkcje Zenefits

Wbudowany kalendarz zgodności i zabezpieczenia przed błędami

Konfigurowalna analiza predykcyjna

Niestandardowe raporty porównawcze wynagrodzeń

Integracja z dostawcami 401k

Ograniczenia Zenefits

Użytkownicy zgłaszali liczne błędy

Brak możliwości integracji emerytalnej

Ceny Zenefits

Essentials : $8/miesiąc na pracownika

: $8/miesiąc na pracownika Growth : $16/miesiąc na pracownika

: $16/miesiąc na pracownika Zen: $27/miesiąc na pracownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Zenefits

G2 : 4.0/5 z 450+ recenzji

: 4.0/5 z 450+ recenzji Capterra: 4.2/5 z ponad 800 recenzji

10. Dzień pracy

Via: Dzień roboczy Workday wykorzystuje modele sztucznej inteligencji do tworzenia zróżnicowanego pakietu aplikacji, w tym Workday HCM - innowacyjnego rozwiązania skoncentrowanego na tworzeniu spersonalizowanych doświadczeń pracowników. 🧑‍💼

Z pomocą uczenia maszynowego, Workday HCM może sugerować wyselekcjonowane zadania, możliwości uczenia się i inne przedsięwzięcia dla każdego pracownika, aby pomóc mu w osiągnięciu sukcesu zwiększyć ich produktywność . Oferuje również szczegółowe profile pracowników, które pomagają lepiej zrozumieć zespół.

Skorzystaj z narzędzi do analizy wynagrodzeń Workday, aby zoptymalizować wynagrodzenia i stworzyć atrakcyjne programy nagród. Możesz opracować elastyczne struktury wynagrodzeń, aby zmaksymalizować zadowolenie pracowników.

Platforma upraszcza poszukiwanie talentów poprzez ocenę umiejętności opartą na sztucznej inteligencji i dopasowywanie możliwości. Niezależnie od tego, czy promujesz kogoś w firmie, czy chcesz dodać nowe talenty do swojego zespołu, może to znacznie przyspieszyć proces podejmowania decyzji.

Najlepsze funkcje Workday

Sprawne zarządzanie wynagrodzeniami

Ocena umiejętności oparta na sztucznej inteligencji

Rozszerzone zarządzanie wydajnością

Globalne wsparcie zgodności

Ograniczenia Workday

Obecny projekt interfejsu może mieć wpływ na dostępność

Niezbyt opłacalne

Ceny Workday

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Workday

G2 : 4.0/5 z ponad 1280 recenzji

: 4.0/5 z ponad 1280 recenzji Capterra: 4.5/5 z ponad 1280 recenzji

Dostosuj przepływy pracy HRMS za pomocą ClickUp!

W większości przypadków, aby pomóc pracownikom w rozwoju lub usprawnić procesy HR, nie potrzeba kolosalnej struktury. W rzeczywistości cały sens korzystania z oprogramowania HRMS polega na tym, aby zrobić więcej przy mniejszym nakładzie pracy i kłopotów. Jeśli potrzebujesz prostego sposobu na usystematyzowanie swoich funkcji HR, ClickUp to strzał w dziesiątkę. Od wielu szablonów po łatwe współpracę w czasie rzeczywistym oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby zadowolić swoich pracowników. Aby zobaczyć, jak platforma działa w akcji, utwórz darmowe konto ClickUp ! 🥳