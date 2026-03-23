15 gratis sjablonen voor dagelijkse voorraad in Excel en ClickUp

Een onderzoek van de National Retail Federation schat dat voorraadverlies Amerikaanse retailers jaarlijks meer dan 112 miljard dollar kost. Bijna 27% van die verliezen wordt veroorzaakt door tekortkomingen in interne processen en controles – in wezen slechte administratie die met een beter voorraadbeheersysteem voorkomen zou kunnen worden.

Dit artikel helpt je bij het kiezen van de juiste Excel-sjabloon voor dagelijkse voorraadbeheer en legt ook uit waarom de meeste teams uiteindelijk te groot worden voor spreadsheets. Daarnaast worden alternatieve voorraadbeheersjablonen in ClickUp geïntroduceerd die je de structuur van Excel bieden, maar dan met ingebouwde automatisering en realtime samenwerking.

Vergelijking van sjablonen voor voorraadbeheer in één oogopslag

Waar u op moet letten bij een Excel-sjabloon voor dagelijkse voorraad

Een Excel-sjabloon voor dagelijkse voorraad is een kant-en-klare spreadsheet die is ontworpen om voorraadbewegingen – wat er binnenkomt, wat er uitgaat en wat er overblijft – dagelijks bij te houden. Het is een veelgebruikt uitgangspunt voor magazijnmanagers, eigenaren van winkels en operationele teams die zichtbaarheid nodig hebben op het gebied van voorraadniveaus zonder te investeren in speciale software.

Het grootste probleem waarmee u te maken krijgt, is dat de meeste generieke spreadsheets niet de structuur hebben om fouten bij de invoer van gegevens te voorkomen, meerdere productcategorieën bij te houden of mee te groeien naarmate uw aantal SKU's toeneemt.

Zonder de juiste kolommen en formules krijgt u te maken met inconsistente gegevens, handmatige fouten en geen duidelijk controlespoor voor voorraadverschillen. Dit leidt tot onnauwkeurige voorraadtellingen, waardoor u ofwel zonder populaire items komt te zitten, ofwel geld verspilt aan producten met een te grote voorraad.

Een goed gestructureerde spreadsheet om de voorraad bij te houden voorkomt deze chaos.

Dit is wat een goed sjabloon moet bevatten:

Vooraf gedefinieerde kolommen voor essentiële gegevens: Uw sjabloon moet speciale kolommen bevatten voor artikelnaam/SKU, beginvoorraad, ontvangen hoeveelheid, uitgegeven hoeveelheid, eindvoorraad, datum en opmerkingen. Deze structuur zorgt ervoor dat elke voorraadmutatie wordt vastgelegd met de nodige context

Automatische berekeningen: Zoek naar sjablonen met ingebouwde formules die het eindsaldo berekenen (beginvoorraad + ontvangen hoeveelheid – uitgegeven hoeveelheid). Dit elimineert het risico op handmatige rekenfouten en bespaart u tijd

Gegevensvalidatie: Een goed sjabloon maakt gebruik van Een goed sjabloon maakt gebruik van gegevensvalidatie met vervolgkeuzelijsten of invoerbeperkingen om invoer te standaardiseren. Dit voorkomt typefouten en zorgt ervoor dat iedereen in uw team dezelfde terminologie gebruikt voor producten of categorieën

Filteren en sorteren: U moet uw voorraadspreadsheet kunnen filteren op datumbereik, productcategorie of magazijnlocatie. Zo kunt u gemakkelijk specifieke informatie vinden zonder door honderden rijen te hoeven scrollen

Schaalbaarheid: Het sjabloon moet u in staat stellen om eenvoudig nieuwe SKU's, categorieën of locaties toe te voegen zonder dat bestaande formules worden verstoord. Een starre structuur zal een knelpunt vormen naarmate uw bedrijf groeit

Visuele aanwijzingen: Voorwaardelijke opmaak is een belangrijke functie die kleur gebruikt om belangrijke gegevens te markeren. Zo kan deze functie bijvoorbeeld automatisch rijen rood markeren wanneer de voorraad van een item onder een bepaald herbestelpunt komt.

Werk beheren hoeft niet te betekenen dat u achter updates aan moet jagen, tussen tools moet schakelen of elke taak handmatig moet coördineren. AI kan teams helpen taken te automatiseren en het werk op gang te houden zonder voortdurende follow-ups. Bekijk deze video om te zien hoe u AI kunt gebruiken voor uw dagelijkse taken.

8 gratis sjablonen voor dagelijks voorraadbeheer in Excel

Als u een snelle manier nodig hebt om de voorraad bij te houden in Excel, zijn er online tal van downloadbare voorraadsjablonen beschikbaar. Sommige zijn bedoeld voor eenvoudige voorraadlogboeken per item, terwijl andere waarschuwingen voor nabestellingen, leveranciersgegevens en formules voor voorraadwaardering bevatten. Het nadeel is dat zelfs de meer geavanceerde spreadsheets nog steeds afhankelijk zijn van handmatige updates, waardoor ze moeilijker te onderhouden zijn naarmate de voorraad groeit over producten, teams of locaties heen.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele veelgebruikte Excel-voorraadsjablonen en waarvoor ze het meest geschikt zijn:

1. Excel-sjabloon voor voorraadbeheer van Smartsheet

De Excel-sjabloon voor voorraadbeheer van Smartsheet is een krachtige optie voor wie een gedetailleerde manier nodig heeft om een groot aantal onderdelen of producten te beheren. Het biedt een gestructureerde omgeving om voorraadniveaus, herbestelpunten en leveranciersinformatie bij te houden, allemaal op één plek.

Waarom u dit sjabloon zult waarderen

Houd de waarde van de voorraad bij met ingebouwde kolommen voor de kosten per eenheid en de totale waarde van de voorraad

Voorkom voorraadtekorten door de kolom voor het herbestelniveau te gebruiken om aan te geven wanneer het tijd is om bij te vullen

Organiseer items op SKU, naam en magazijnlocatie om de navigatie in het magazijn te vereenvoudigen

Het sjabloon is uitgebreid, maar het kan rommelig en onoverzichtelijk worden als u duizenden items heeft. Omdat het een statisch bestand is, moet u de hoeveelheden handmatig bijwerken telkens wanneer er een verkoop of verzending plaatsvindt.

🚀 Ideaal voor: Kleine tot middelgrote bedrijven met een kleine of middelgrote grootte die een gedetailleerde weergave van de waarde van hun voorraad nodig hebben.

2. Dagelijkse rapportage van in- en uitgaande voorraad door WPS

Als uw bedrijf snel door de voorraad heen gaat, is het dagelijkse rapport van in- en uitgaande voorraad van WPS een uitstekende keuze. Dit sjabloon richt zich specifiek op de dagelijkse goederenbewegingen, waardoor u precies kunt registreren wat er binnen een periode van 24 uur binnenkomt en wat uw bedrijf verlaat.

Waarom u dit sjabloon zult waarderen

Vereenvoudig de dagelijkse afstemming met een overzichtelijke layout voor inkomende en uitgaande transacties

Houd voor elk item een lopende balans bij, zodat u in één oogopslag uw eindvoorraad kunt zien

Bekijk uw gegevens in een overzichtelijke, contrastrijke weergave die gemakkelijk te lezen is op mobiele apparaten of op de desktop

De belangrijkste limiet is het beperkte toepassingsgebied; het is ontworpen voor dagelijkse bijhouding in plaats van voorraadprognoses op lange termijn of historische analyses. Ook ontbreken geavanceerde functies zoals het scannen van barcodes of automatische notificaties bij een laag voorraadniveau.

🚀 Ideaal voor: Detailhandelaren of magazijnbeheerders die dagelijkse voorraadmutaties met een hoge frequentie moeten bijhouden.

3. Blue Inventory Lijst van Microsoft

De Blue Inventory List is een professioneel, visueel aantrekkelijk Excel-sjabloon dat is ontworpen om algemene voorraad te bijhouden. Het maakt gebruik van een strak blauw-wit kleurenschema en vooraf opgemaakte tabellen, zodat u uw voorraad snel kunt ordenen zonder een werkblad helemaal zelf te hoeven opbouwen.

Waarom u dit sjabloon zult waarderen

Profiteer van een verzorgde, professionele uitstraling die direct klaar is om aan belanghebbenden of het management te presenteren

Gebruik de kolom 'Status' om snel te zien welke items op voorraad zijn of in backorder staan

Sorteer en filter uw voorraad eenvoudig dankzij het vooraf geconfigureerde Excel-format voor tabellen

Hoewel het er geweldig uitziet, is het een eenvoudige lijst. Het bevat geen complexe formules voor het berekenen van afschrijvingen of Lead Times, en net als de meeste Excel-gebaseerde tools ontbreekt de mogelijkheid om gegevens in realtime tussen verschillende platforms te synchroniseren.

🚀 Ideaal voor: Gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudige, esthetisch aantrekkelijke manier om een basisproductlijst te ordenen.

4. Lijst voor apparatuur van Microsoft

De Equipment Inventory List van Microsoft is speciaal ontworpen voor fysieke activa in plaats van winkelvoorraad en is perfect voor het bijhouden van bedrijfseigendommen. Van laptops tot zware machines: met dit sjabloon houdt u serienummers, aankoopdata en de huidige staat bij.

Waarom u dit sjabloon zult waarderen

Houd de levensduur van uw activa bij met speciale velden voor aankoopprijs en modelinformatie

Houd de locatie van specifieke items bij, zodat u altijd weet welke afdeling welk gereedschap heeft

Voeg aantekeningen toe over onderhoud of reparaties om ervoor te zorgen dat uw apparatuur in goede staat blijft

Dit sjabloon is niet geoptimaliseerd voor 'verbruiksartikelen' of retailproducten waarvan de voorraadniveaus elk uur veranderen. Het is een hulpmiddel voor het bijhouden van gegevens en geen actief systeem voor het bijhouden van verkopen.

🀏 Ideaal voor: IT-managers of kantoorbeheerders die de hardware en bedrijfsmiddelen bijhouden.

👀 Wist u dat: Uit een recent onderzoek blijkt dat 90% van de organisaties nog steeds vertrouwt op verouderde technologie, waaronder spreadsheets.

5. Lijst met markeringen van Microsoft

Als u moeite heeft om in één oogopslag te zien wanneer de voorraad laag is, is de voorraadlijst met markering een echte gamechanger. Deze maakt gebruik van voorwaardelijke opmaak om rijen automatisch te markeren wanneer de voorraad onder een bepaald niveau daalt, waardoor u een visuele 'waarschuwing' krijgt dat het tijd is om bij te bestellen.

Waarom u dit sjabloon zult waarderen

Identificeer direct dringende herbevoorradingsbehoeften door middel van kleurgecodeerde markering van rijen

Houd de nabestelhoeveelheden bij naast de huidige voorraadniveaus om het inkoopproces te stroomlijnen

Bereken automatisch de totale waarde van de voorraad met ingebouwde wiskundige formules

Omdat het gebruikmaakt van de voorwaardelijke opmaak van Excel, kan het werkblad traag worden of fouten vertonen als u te veel aangepaste regels of duizenden rijen toevoegt. Ook is een gedegen kennis van Excel vereist om problemen op te lossen als de markering niet meer werkt.

🚀 Ideaal voor: Visuele leerlingen die willen dat hun spreadsheet problemen voor hen 'markeert'.

6. Lege voorraadsjabloon van Template.net

Het lege voorraadsjabloon van Template.net is een 'kaal' uitgangspunt voor wie een eigen systeem wil bouwen zonder gedoe met het formatten van cellen. Het bevat de essentiële kolommen – Item, Omschrijving, Aantal – en laat de rest aan u over.

Waarom u dit sjabloon zult waarderen

Begin met een schone lei die niet vol staat met functies die u niet nodig hebt

Downloaden van het bestand in verschillende formaten, waaronder PDF, Word en Google Documenten

Druk het sjabloon af om fysieke telformulieren te maken voor handmatige magazijncontroles

Dit sjabloon biedt zeer weinig automatisering. Er zijn geen formules om totalen of herbestelpunten te berekenen, wat betekent dat u zelf het zware werk moet doen als het gaat om gegevensanalyse.

🚀 Ideaal voor: minimalisten die een eenvoudig fysiek of digitaal formulier nodig hebben voor handmatig tellen.

7. Voorraadlijst-sjabloon van Template.net

Voor een meer gestructureerde aanpak biedt de voorraadlijst-sjabloon van Template.net een professionele lay-out met uitgebreide velden. Het is ontworpen als een veelzijdig document dat net zo goed werkt als digitale tracker als wel als afgedrukt rapport voor een klein bedrijf.

Waarom u dit sjabloon zult waarderen

Bespaar tijd met een professionele koptekst en layout die klaar is voor zakelijk gebruik

Pas het document eenvoudig aan in verschillende apps, zoals Apple Pages of Google Spreadsheets

Houd een duidelijk overzicht bij van eenheidsprijzen en voorraadlocaties voor een betere organisatie

Omdat het een sjabloon in documentstijl is, biedt het niet de kracht voor gegevensverwerking van een speciale database of voorraadbeheersoftware.

🀚 Ideaal voor: Eigenaren van kleine bedrijven die een professioneel ogend voorraaddocument nodig hebben.

8. Voorraadbeheerssjabloon met telblad van Vertex42

De voorraadbeheersjabloon van Vertex42 is een zeer functionele tool die de kloof tussen een eenvoudige lijst en complexe software overbrugt. De sjabloon bevat een werkblad 'Voorraadupdate' waarop u toevoegingen en onttrekkingen kunt registreren, waarna uw totale voorraadniveaus automatisch worden bijgewerkt.

Waarom u dit sjabloon zult waarderen

Beheer voorraadniveaus voor meerdere locaties of magazijnvakken binnen één werkboek

Automatiseer uw "Huidige voorraad"-tellingen door afzonderlijke "In"- en "Uit"-transacties te registreren

Ga naar het tabblad 'Gegevens' om uw artikellijsten en categorieën aan te passen voor eenvoudigere gegevensinvoer

Hoewel dit een krachtig hulpmiddel is voor een spreadsheet, kan het voor beginners intimiderend zijn vanwege de vele tabbladen en onderling gekoppelde formules. Als een formule per ongeluk wordt verwijderd, kan het hele systeem voor het bijhouden van gegevens uitvallen.

🚀 Ideaal voor: Ervaren gebruikers die op zoek zijn naar een 'software-lite'-ervaring binnen Excel.

Hoewel deze gratis sjablonen een goede eerste stap zijn, hebben ze allemaal een gemeenschappelijke zwakte: ze zijn volledig afhankelijk van handmatig onderhoud. Naarmate uw voorraad groeit, zult u al snel merken dat het bijhouden van de spreadsheet een klus op zich wordt, wat het eerste teken is dat u Excel ontgroeit.

De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. IDC constateert dat 80 procent van de tijd van analytische teams wordt verspild aan het zoeken naar en voorbereiden van gegevens. Dat komt neer op meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden.

Beperkingen van het gebruik van Excel voor voorraadbeheer

Excel is vertrouwd, maar dat gemak verdwijnt zodra uw voorraad complexer wordt. U bent uren bezig met het opsporen van één enkele invoerfout of met het uitzoeken welke versie van de spreadsheet de meest actuele is. Deze verspilde tijd en toenemende frustratie zijn tekenen dat de tool niet langer voor u werkt.

👀 Wist u dat: Uit een onderzoek uit 2024 bleek dat 94 procent van de spreadsheets in bedrijven kritieke fouten bevat 😨

Dit zijn de obstakels waar de meeste teams tegenaan lopen:

Fouten bij handmatige gegevensinvoer: Een gebrek aan Een gebrek aan gegevensintegriteit door een simpele typefout of een per ongeluk overschreven formule kan uw volledige voorraadtelling in de war sturen. Dit leidt tot te grote of te kleine bestellingen, die u beide geld kosten

Geen realtime samenwerking: wanneer meerdere mensen het voorraadblad moeten bijwerken, zit u vast aan het heen-en-weer e-mailen van bestanden. Dit leidt tot wanneer meerdere mensen het voorraadblad moeten bijwerken, zit u vast aan het heen-en-weer e-mailen van bestanden. Dit leidt tot chaos bij het versiebeheer , waarbij iemand onvermijdelijk aan een verouderd bestand werkt en zijn of haar wijzigingen verloren gaan

Beperkte automatisering: U moet direct weten wanneer een item bijna op is, maar het instellen van notificaties voor nabestellingen in Excel vereist complexe macro's die kwetsbaar zijn en gemakkelijk kapot gaan. Er is geen eenvoudige manier om notificaties te automatiseren

Beperkte schaalbaarheid: Een Excel-bestand met duizenden rijen die verschillende producten en dagelijkse transacties weergeven, wordt ongelooflijk traag. Filteren, sorteren en het genereren van rapportage wordt een trage, frustrerende ervaring

Geen audittrail: Als een voorraadnummer onjuist is, kunt u onmogelijk achterhalen wie het heeft gewijzigd of wanneer. Door het ontbreken van een Als een voorraadnummer onjuist is, kunt u onmogelijk achterhalen wie het heeft gewijzigd of wanneer. Door het ontbreken van een audittrail is het onmogelijk om discrepanties te traceren en de oorzaak van het probleem op te lossen

Integratieproblemen: Uw voorraadgegevens staan niet op zichzelf. U moet ze koppelen aan uw verkoopplatform, leveranciersbestellingen en boekhoudsoftware, maar in Excel moet u gegevens handmatig tussen systemen exporteren en importeren

Juist vanwege deze limieten gaan teams op zoek naar een beter voorraadbeheersysteem — een systeem dat net zo intuïtief aanvoelt als een spreadsheet, maar dat de samenwerking, automatisering en betrouwbaarheid biedt die Excel mist.

92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen kwijt te raken die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis.

9 alternatieve sjablonen voor voorraadbeheer

Als u genoeg hebt van het worstelen met kapotte formules en verouderde bestanden, is het tijd voor een systeem dat het zware werk voor u doet. In plaats van te worstelen met de beperkingen van een statische voorraadspreadsheet, kunt u een samenwerkingsplatform gebruiken dat een vertrouwde rasterlayout biedt met krachtige ingebouwde functies.

De voorraadbeheersjablonen van ClickUp zijn ontworpen om precies die problemen op te lossen die Excel zo frustrerend maken. Ze bieden een gestructureerde, schaalbare en geautomatiseerde manier om de dagelijkse voorraad bij te houden zonder handmatig werk. Met functies zoals ClickUp Brain, je AI-assistent, kun je zelfs rapporten genereren of inkoopbestellingen opstellen door simpelweg een vraag te stellen.

1. Voorraadbeheersjabloon van ClickUp

Blijf bijhouden welke voorraadbewegingen, beschikbaarheid en kostenwijzigingen er zijn met de ClickUp-sjabloon voor voorraadbeheer

De voorraadbeheersjabloon van ClickUp is uw alles-in-één commandocentrum voor voorraadbeheer. Het is ontworpen voor teams die middelgrote tot grote voorraden op meerdere locaties beheren en genoeg hebben van gegevenssilo's en handmatig bijhouden.

Het gaat verder dan alleen het tellen van de voorraad en omvat ook leveranciersinformatie, herbestelpunten en de totale waarde van de voorraad, waardoor u een volledig financieel overzicht krijgt.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Zorg voor consistente gegevens door gestructureerde informatie toe te voegen, zoals SKU, hoeveelheid, kosten per item en leveranciersgegevens, met ClickUp aangepaste velden

Profiteer van een vertrouwde bewerkingservaring in spreadsheetstijl, waarbij je eenvoudig invoeren kunt bijwerken door te werken in de ClickUp-lijstweergave of de ClickUp-tabelweergave

Voorkom voorraadtekorten door automatische herbestellingswaarschuwingen te triggeren wanneer een veld onder de door u opgegeven drempelwaarde daalt met ClickUp-automatiseringen

Vat uw huidige voorraadstatus samen of stel direct een bestelling op door @brain te typen in een Taak of opmerking met ClickUp Brain

🚀 Ideaal voor: Teams die middelgrote tot grote voorraden op meerdere locaties beheren

2. Voorraad-sjabloon van ClickUp

De voorraad-sjabloon van ClickUp is ontworpen om het bijhouden van de voorraad snel, eenvoudig en efficiënt te maken.

Als je een klein team bent of een bedrijf met één vestiging dat klaar is om verder te gaan dan een standaard Excel-sheet, dan is dit het perfecte startpunt voor je. De voorraad-sjabloon van ClickUp richt zich op de essentiële onderdelen om voorraad bij te houden: artikelnaam, beschikbare hoeveelheid, locatie en status. Het is ontworpen met het oog op eenvoud en snelle implementatie.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Profiteer van een overzichtelijke, spreadsheetachtige interface met rijen en kolommen voor het invoeren en uitvoeren van de bewerking van je gegevens in de tabelweergave van ClickUp

Zie direct wat uw aandacht nodig heeft door uw voorraad te filteren op status, zoals op voorraad, bijna op of niet op voorraad

Ga binnen enkele minuten aan de slag met een eenvoudige installatie waarvoor geen ingewikkelde configuratie of uitgebreide training voor uw team nodig is

🚀 Ideaal voor: Kleine teams of bedrijven met één locatie die verder willen gaan dan spreadsheets

3. Eenvoudig sjabloon voor bedrijfsvoorraadregister van ClickUp

Breng orde in uw zaken met dit eenvoudige sjabloon voor een bedrijfsvoorraadregister van ClickUp

Dit sjabloon is voor u bedoeld als u houdt van het traditionele format van een dagelijks voorraadregister, maar een hekel hebt aan handmatige berekeningen en het gebrek aan samenwerking.

De eenvoudige sjabloon voor bedrijfsvoorraadregistratie van ClickUp volgt de klassieke layout voor het bijhouden van dagelijkse voorraadmutaties: beginsaldo, ontvangen, uitgegeven en eindsaldo. Het biedt u de vertrouwdheid van een Excel-voorraadsjabloon met de kracht van een cloudgebaseerd platform.

Waarom u dit leuk zult vinden:

U krijgt dezelfde kolommen die u in een Excel-blad voor dagelijks voorraadbeheer zou maken, waardoor de overgang naadloos verloopt

Bespaar tijd en voorkom fouten met automatische berekeningen van het eindsaldo met behulp van ClickUp Formules, een soort aangepast veld dat berekeningen voor je uitvoert

Houd een historisch overzicht bij door de sjabloon eenvoudig te dupliceren om dagelijkse of wekelijkse momentopnames van uw voorraad te maken

🚀 Ideaal voor: Teams die de voorkeur geven aan een traditioneel dagelijks voorraadregister-format

4. Office-voorraadsjabloon van ClickUp

Blijf op de hoogte van wat je team nodig heeft met de Office-voorraad-sjabloon van ClickUp

Dit sjabloon is bedoeld voor het bijhouden van vaste activa zoals meubilair, computers en kantoorapparatuur, niet voor verbruiksartikelen.

De Office Inventory-sjabloon van ClickUp is perfect voor officemanagers en facilitaire teams die moeten weten waar elk bedrijfsmiddel zich bevindt, wie het in bezit heeft en in welke staat het verkeert. Dit voorkomt dat bedrijfsmiddelen zoekraken tijdens kantoorverhuizingen of teamwijzigingen.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Houd bij welke medewerker verantwoordelijk is voor elk apparaat met het veld 'Toegewezen persoon' in ClickUp

Houd de waarde van activa in de loop van de tijd bij voor afschrijvingsdoeleinden en boekhoudkundige doeleinden met ClickUp aangepaste velden

Ontvang automatische onderhoudsherinneringen op basis van aankoopdata of andere voorwaarden met ClickUp-automatisering

🚀 Ideaal voor: Office managers en facilitaire teams die bedrijfsmiddelen bijhouden

💡 Pro-tip: Sla het heen en weer schakelen tussen tabbladen over met ClickUp Brain MAX. Deze AI-assistent voor je desktop heeft inzicht in al je werk en gekoppelde apps. Haal voorraadgegevens uit meerdere tools en stel updates of voorraaddocumentatie handsfree op met Talk to Text.

5. Voorraad sjabloon voor kantoorbenodigdheden van ClickUp

Gebruik de sjabloon voor kantoorbenodigdheden van ClickUp om de verbruiksartikelen op uw werkplek te organiseren, te automatiseren en te beheren.

Zorg dat je nooit meer zonder pennen en printerpapier komt te zitten. De sjabloon voor kantoorbenodigdheden van ClickUp is ontwikkeld voor beheerders van teams die terugkerende bestellingen van verbruiksartikelen voor op kantoor beheren. Hiermee houd je bij wat je in voorraad hebt, wat je nodig hebt en hoeveel je uitgeeft, zodat je binnen het budget blijft en het kantoor soepel blijft draaien.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Zorg dat je nooit zonder voorraad komt te zitten: ontvang waarschuwingen bij lage voorraad wanneer de hoeveelheden van items zoals toner of papier onder een bepaald niveau komen met ClickUp-automatiseringen

Houd leveranciersinformatie en kosten eenvoudig bij, zodat u gemakkelijk bij de juiste leverancier tegen de juiste prijs kunt nabestellen, met ClickUp aangepaste velden

Voorkom last-minute drukte door maandelijkse gebruikspatronen te monitoren om toekomstige voorraadbehoeften nauwkeurig te voorspellen

🀏 Ideaal voor: Administratieteams die terugkerende bestellingen van kantoorbenodigdheden beheren

6. Voorraadrapportsjabloon van ClickUp

Zet je voorraadgegevens op één centrale locatie met de ClickUp-sjabloon voor voorraadrapporten

Het handmatig samenstellen van voorraadrapporten is een tijdrovende taak die foutgevoelig is. De voorraadrapport-sjabloon van ClickUp automatiseert het proces door uw voorraadgegevens samen te voegen tot overzichtelijke weergaven. Het is ideaal voor operationele leidinggevenden en financiële teams die belangrijke statistieken aan belanghebbenden moeten presenteren zonder urenlang in spreadsheets te hoeven werken.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Bekijk uw belangrijkste statistieken in één oogopslag – totale voorraadwaarde, voorraadomloopsnelheden en artikelen met een lage voorraad – met ClickUp dashboard-widgets

Genereer automatisch beschrijvende overzichten van uw voorraadgegevens voor wekelijkse of maandelijkse rapportages met ClickUp Brain

Deel rapporten met belanghebbenden die niet in uw ClickUp-werkruimte zitten door ze eenvoudig te exporteren

🚀 Ideaal voor: operationele en financiële teams die voorraadoverzichten maken

7. Sjabloon voor bestellingen en voorraadbeheer van ClickUp

Houd inkoopbestellingen en voorraadniveaus bij met de ClickUp-sjabloon voor inkoopbestellingen en voorraad

De sjabloon voor inkoopbestellingen en voorraad van ClickUp creëert één enkele bron van waarheid door uw inkoopbestellingen rechtstreeks aan uw voorraad te koppelen. Wanneer een inkoopbestelling wordt voltooid, worden uw voorraadniveaus automatisch bijgewerkt, waardoor discrepanties worden voorkomen.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Koppel een inkoopordertaak rechtstreeks aan het bijbehorende voorraaditem voor volledige traceerbaarheid met ClickUp gekoppelde taken

Pas het veld 'beschikbare hoeveelheid' automatisch aan wanneer de status van een inkooporder verandert in 'Voltooid' met ClickUp-automatiseringen

Houd leveranciersgegevens en verwachte leverdata bij, direct naast uw voorraadgegevens

🚀 Ideaal voor: Teams die inkoop- en voorraadwerkstroom-verbindingen met elkaar doen

8. Spreadsheetsjabloon van ClickUp

Of je nu je voorraad bijhoudt of klantbestellingen bijhoudt, de spreadsheet-sjabloon van ClickUp is van onschatbare waarde voor elk team!

Als je team dol is op de flexibiliteit van spreadsheets, maar genoeg heeft van de chaos rond de vraag "welke versie is de nieuwste?", dan is de Spreadsheet-sjabloon van ClickUp iets voor jou. Deze biedt een algemene spreadsheetervaring binnen de tabelweergave van ClickUp, maar met de cruciale toevoeging van realtime samenwerking. Iedereen in het team ziet tegelijkertijd dezelfde gegevens.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Werk in een vertrouwde omgeving: de rasterinterface met rijen, kolommen en cellen werkt precies zoals u dat van elk spreadsheetprogramma gewend bent

Maak een einde aan handmatig rekenen door berekeningen rechtstreeks in de tabel uit te voeren met behulp van ClickUp-formules

U hoeft zich nooit zorgen te maken dat u het werk van iemand anders overschrijft: meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd de bewerking uitvoeren dankzij de samenwerkingsdetectie van ClickUp

🚀 Ideaal voor: Teams die de flexibiliteit van spreadsheets willen combineren met realtime samenwerking

9. IT-voorraadsjabloon van ClickUp

Centraliseer uw IT-activabeheer met de ClickUp-sjabloon voor IT-voorraadbeheer

Dit sjabloon is speciaal ontworpen voor IT-assetmanagement. Het IT-voorraadsjabloon van ClickUp helpt IT-afdelingen bij het bijhouden van alle hardware, softwarelicenties en garanties binnen de hele organisatie. Dit zorgt voor naleving van regelgeving, helpt bij de budgetplanning en maakt het eenvoudig om de toewijzing van apparaten voor nieuwe en vertrekkende medewerkers te beheren.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Blijf met ClickUp Custom Fields bij essentiële IT-gegevens, zoals serienummers, vervaldata van garanties en verlengingsdata van licenties

Mis nooit meer een verlenging: ontvang automatische herinneringen voordat een garantie of softwarelicentie afloopt met ClickUp-automatiseringen

Voldoe aan compliance-eisen en vereenvoudig de rapportage van IT-middelen met nauwkeurige, controleerbare gegevens

🚀 Ideaal voor: IT-teams die hardware, licenties en garanties beheren

📚 Lees ook: Hoe u ClickUp kunt gebruiken om de voorraad bij te houden

Best practices voor het dagelijks bijhouden van de voorraad

Of u nu een Excel-voorraadsjabloon blijft gebruiken of overstapt op een krachtiger systeem, uw gegevens zijn slechts zo goed als uw processen. Door deze gewoontes aan te nemen, kunt u nauwkeurige gegevens bijhouden en voorkomt u het gedoe van het later opsporen en verzoenen van discrepanties. ✨

Standaardiseer uw naamgevingsconventie voor SKU's: Creëer een consistent format voor uw SKU's (Stock Keeping Units). Dit voorkomt dubbele invoer voor hetzelfde item en maakt het filteren en zoeken in uw spreadsheet voor het bijhouden van de voorraad veel eenvoudiger

Registreer transacties in realtime: Wacht niet tot het einde van de dag of week om voorraadmutaties te registreren. Door verkopen, retouren en nieuwe leveringen direct te registreren, wordt het risico op fouten aanzienlijk verminderd

Stel herbestelpunten in voor elk item: Een herbestelpunt is de minimale voorraad die het item moet bereiken voordat u meer bestelt. Door deze drempels in te stellen, krijgt u een waarschuwing voordat een populair item opraakt Een herbestelpunt is de minimale voorraad die het item moet bereiken voordat u meer bestelt. Door deze drempels in te stellen, krijgt u een waarschuwing voordat een populair item opraakt

Voer regelmatig fysieke tellingen uit: Geen enkel systeem is perfect. Door periodieke fysieke tellingen van uw voorraad uit te voeren ( Geen enkel systeem is perfect. Door periodieke fysieke tellingen van uw voorraad uit te voeren ( tellingen tijdens een cyclus ), kunt u afwijkingen opsporen tussen uw geregistreerde voorraad en wat er daadwerkelijk in de schappen ligt

Limiet voor bewerkingstoestemming: Niet iedereen in uw team hoeft voorraadgegevens te wijzigen. Door bewerkingstoestemming te beperken tot getraind personeel, verkleint u de kans op onbedoeld overschrijven of onjuiste invoer

Maak een back-up van uw gegevens: Of u nu een lokaal Excel-bestand of een cloudgebaseerde tool gebruikt, maak altijd regelmatig back-ups. Dit beschermt u tegen catastrofaal gegevensverlies in geval van een systeemstoring of menselijke fouten

Controleer en schoon de gegevens maandelijks op: Maak elke maand tijd vrij om uw voorraadgegevens te controleren. Verwijder verouderde SKU's, corrigeer eventuele fouten en archiveer oude records om uw systeem efficiënt te laten werken

Het implementeren van deze werkwijzen is veel eenvoudiger met een tool als ClickUp, die ingebouwde automatisering en audittrails biedt, waardoor de waarde van het overstappen van een eenvoudige spreadsheet nog duidelijker wordt.

💡 Pro-tip: Maak een Super Agent voor voorraadaanvulling en voorraadoverzicht in ClickUp! Stel een ClickUp Super Agent in om uw voorraadgegevens te scannen, items met een lage voorraad te markeren, aanbevelingen voor nabestellingen op te stellen en een kant-en-klaar voorraadoverzicht met uw team te delen, zodat u het bijhouden van de voorraad kunt omzetten in een geautomatiseerde werkstroom in plaats van een handmatige spreadsheetklus. Leer vandaag nog hoe u de instellingen van uw eerste Super Agent instelt!

Stroomlijn uw voorraadbeheer met ClickUp

Hoewel Excel een vertrouwde plek is om uw voorraadbeheerproces te starten, zorgen de limieten op het gebied van samenwerking, automatisering en gegevensintegriteit vaak voor meer werk dan dat ze besparen. De beste aanpak is om uw processen te standaardiseren, alles in realtime bij te houden en uw gegevens regelmatig te controleren.

Handmatige voorraadregistratie leidt tot voortdurende knelpunten en kostbare fouten. Elk uur dat je besteedt aan het opschonen van kapotte spreadsheets, is een uur dat je niet kunt besteden aan de groei van je bedrijf. Centraliseer je activiteiten met ClickUp’s Converged AI-werkruimte — één veilige werkruimte waar projecten, documenten, gesprekken en analyses samenkomen, met AI als de intelligentielaag die je werk begrijpt en helpt vooruit te komen.

U voorkomt een wirwar aan tools, krijgt volledige zichtbaarheid over uw voorraad en bespaart elke week uren aan handmatig administratief werk. 🤩

Veelgestelde vragen

Een eenvoudig dagelijks voorraadregister moet altijd kolommen bevatten voor Datum, Artikelnummer/SKU, Beginvoorraad, Ontvangen hoeveelheid, Uitgegeven hoeveelheid, Eindvoorraad en Opmerkingen.

Een statisch Excel-sjabloon is een enkel, offline bestand dat problemen met versiebeheer veroorzaakt, terwijl een samenwerkingsprogramma een cloudgebaseerd platform is dat realtime bewerking door meerdere gebruikers en automatisering mogelijk maakt.

De meest effectieve methoden zijn het gebruik van gegevensvalidatiefuncties, zoals vervolgkeuzelijsten, om de invoer te standaardiseren, en de automatisering van berekeningen met formules om handmatig rekenen overbodig te maken.

U kunt overwegen om over te stappen wanneer u vaak fouten in de gegevens aantreft, tijd verspilt met uitzoeken welke versie van de spreadsheet actueel is, of behoefte hebt aan functies van de automatisering zoals waarschuwingen bij een laag voorraadniveau.