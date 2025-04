Top voorraadbeheer statistieken en KPI's om bij te houden

Een enkele fout in de inventarisatie kan een rimpeleffect in uw hele bedrijf veroorzaken.

Stel dat u een verkoopvraag van 1000 eenheden van een product voorspelt, maar dat de werkelijke vraag 2000 eenheden is. Het resultaat? Voorraden, ontevreden klanten, hogere verzendkosten, inkomstenverlies en andere operationele inefficiënties.

Daarom moet je de juiste voorraadstatistieken en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) bijhouden om de voorraden in balans te houden, bedrijfskosten en fouten te verminderen en de algehele efficiëntie van het voorraadbeheerproces te verbeteren.

In deze uitgebreide gids leggen we uit welke sleutelgegevens u moet bijhouden om een naadloze voorraadverwerking te garanderen en geven we u de stappen om KPI's effectief te bewaken.

⏰ 60-seconden samenvatting

Slecht voorraadbeheer veroorzaakt stockouts, ontevredenheid bij klanten en omzetverlies

Het bijhouden van voorraadmetrieks/KPI's is essentieel voor het handhaven van optimale voorraadniveaus en efficiëntie

Tot de sleutelcategorieën behoren Verkoop, Ontvangst, Operaties, Prestaties van Werknemers en andere belangrijke statistieken zoals Krimp en Nabestellingspercentages

De selectie van KPI's moet relevant zijn voor de doelen van het bedrijf, bruikbare inzichten bieden en afgestemd zijn op de specifieke branche

Effectieve implementatie van KPI's houdt in dat er SMART doelen worden ingesteld en dat de nadruk wordt gelegd op meetgegevens die antwoord geven op sleutelvragen van het bedrijf

Vermijd ijdelheidscijfers en volg trends in de tijd voor een dieper inzicht in de voorraadprestaties

Inzicht in voorraadbeheer KPI's

Inventarisbeheer KPI's zijn kwantificeerbare meetgegevens die de effectiviteit van het voorraadbeheer evalueren. Ze helpen u bij het bewaken en analyseren van voorraadniveaus, omloopsnelheden en de algehele voorraadgezondheid om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Het bijhouden van voorraadbeheermetrics en KPI's helpt ook om de voorraadkosten te beheersen, de vraag van klanten te voorspellen en de operationele efficiëntie te garanderen.

Zo kunt u bijvoorbeeld de opslagkosten analyseren om de kosten voor voorraadopslag te identificeren en actie ondernemen als de kosten te hoog zijn.

Voordelen van het bijhouden van inventarisatie KPI's en statistieken

KPI's en statistieken zijn als kristallen bollen. Ze helpen je voorspellen en voorkomen.

Zodra je begint met het bijhouden van KPI's, weet je wat goed werkt en wat niet. Hier zijn een paar voordelen van het bijhouden van voorraadstatistieken en KPI's.

Verbeterde klanttevredenheidsscore

Stel dat je klanttevredenheidsscore 70% is, wat een daling is ten opzichte van het vorige kwartaal als gevolg van frequente stockouts. Houd KPI's bij zoals vullingsgraad, lead time, voorraadrotatie, veiligheidsvoorraadniveaus en voorraad-verkoopratio om ondervoorraad te voorkomen en een buffer te creëren voor onverwachte pieken in de vraag. Als resultaat kunt u een probleemloze klantervaring bieden, waardoor de algehele tevredenheidsscore stijgt.

Verbeterd serviceniveau en vermindering van voorraaduitval

Het bijhouden van voorraadstatistieken laat zien hoe goed uw service is. Bijvoorbeeld, als uw vul- en perfecte bestelling percentages boven de 95% liggen, dan weet u dat u een uitmuntende service hebt. Uw leveringen zijn op tijd, er is altijd voldoende voorraad en het aantal klachten van klanten is aanzienlijk gedaald.

Betere voorraadnauwkeurigheid en -efficiëntie

Inventarisatie KPI's verbeteren de algehele efficiëntie en zorgen voor nauwkeurige vraagvoorspellingen door de aandacht te vestigen op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Als u bijvoorbeeld een lage omloopsnelheid van uw voorraad hebt, kan dit wijzen op slechte inkooppraktijken, te grote voorraden, veranderende eisen van klanten of verkeerde besluitvorming. Zo kunt u de nauwkeurigheid van vraagvoorspellingen bijhouden, uw voorraadaankopen beoordelen en best practices implementeren om te grote voorraden te voorkomen.

🧠 Wist u dat? Walmart identificeerde de vertragingen in de toeleveringsketen door de huidige voorraadniveaus en omloopsnelheden bij te houden. Dit hielp het bedrijf om over te schakelen op een voorraadmodel dat door de verkoper wordt beheerd en dat vertragingen in voorraadbewegingen minimaliseerde en de tijd-tot-ontvangst metric verminderde.

Kerncijfers voor inventaris bijhouden

Laten we eens kijken naar de verschillende soorten voorraadstatistieken die u zou moeten bijhouden voor geïnformeerde besluitvorming.

Voorraadstatistieken: Verkoop KPI's

Verkoop-KPI's laten zien hoe snel je voorraad verandert in verkoop. Ze fungeren als een controlepunt en helpen u te bepalen of uw voorraad is afgestemd op wat klanten willen, of de productprijzen juist zijn en of u optimale voorraadniveaus hebt.

In wezen vertellen ze je of je voorraad je helpt je verkoopdoelen te halen of je tegenhoudt. Hier zijn de belangrijkste verkoop-KPI's om je verkoop te helpen je verkoopdoelen te bewaken:

Voorraadomloopsnelheid

De omloopsnelheid van de voorraad meet het aantal keren dat de voorraad is verkocht en vervangen in een specifieke periode. Zie het als een manier om te controleren of je producten snel opruimen of gewoon stof staan te verzamelen.

Het bepaalt hoeveel van de bedrijfsvoorraad wordt verkocht en of er te veel voorraad is in vergelijking met de verkoop. De metriek helpt ook om traaglopende producten te identificeren, zodat je de voorraadniveaus kunt optimaliseren.

Omloopsnelheid voorraad = Verkochte kosten (COGS) / Gemiddelde voorraad

Aantekening: COGS zijn de directe kosten van het produceren van goederen/diensten. Het omvat materiaal- en arbeidskosten en directe fabriekskosten.

📌 Voorbeeld: Als je COGS $300.000 is en de voorraad aan het begin en einde van een jaar respectievelijk $100.000 en $8.000 is, dan is je omloopsnelheid van je voorraad [ $300.000 / (100.000 + 8000) / 2 ] = 5,55

Gebruik ClickUp's sjabloon voor kostenanalyse om een gedetailleerde weergave te krijgen van uw materiaal, arbeid en andere directe kosten, zodat u onnodige kosten en gebieden met potentiële besparingen kunt identificeren.

Doorverkooppercentage

De doorverkooppercentage berekent het percentage verkochte voorraad ten opzichte van de ontvangen voorraad. Als je doorverkooppercentage bijvoorbeeld 70% is, betekent dit dat je 70 van elke 100 eenheden van een product hebt verkocht.

Een hoge doorverkooppercentage betekent meestal dat er vraag is naar je producten, terwijl een laag percentage een teken kan zijn om je voorraad of marketingstrategie te heroverwegen. Het kan je helpen om de populairste en slechtst presterende producten te identificeren en weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen.

Doorverkooppercentage = (aantal verkochte eenheden / aantal ontvangen eenheden) x 100

Brutomarge per product

Brutomarge per product laat zien hoeveel winst je maakt op elk item na het dekken van de productiekosten. Het is in feite het verschil tussen de verkoopprijs van een product en wat het je kost om het te maken.

Dus als je een product verkoopt voor $100 en de productiekosten zijn $60, dan is je brutomarge $40. Het is een eenvoudige manier om te zien hoe goed elk product het doet. Het helpt je om de meest winstgevende producten te identificeren, prijsstrategieën op te stellen en de productmix te optimaliseren.

Brutomarge per product = (Verkoopopbrengst - Verkoopkosten / Verkoopopbrengst) x 100

Voorbeeld: Als de verkoopopbrengst van een bepaald producttype $10.000 is en de COGS $2000, dan is de brutomarge per product [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80%.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor verkooptracker om de brutowinstmarge van elke producteenheid bij te houden. U kunt verkooptargets instellen en herzien, productprestaties bijhouden, winst meten en gegevensgestuurd werken verkoop en bedrijfsvoering beslissingen.

Inkomsten per eenheid

Bij Inkomsten per eenheid gaat het erom uit te zoeken hoeveel geld elk product gemiddeld opbrengt over een bepaalde periode. Het geeft je een duidelijk beeld van hoe goed elk item presteert en wat het bijdraagt aan je totale omzet.

Als je bijvoorbeeld een product verkoopt voor $50 en je hebt 100 eenheden verkocht in een maand, dan is je omzet per eenheid $50. Deze metriek helpt je om je best presterende producten te vinden en te begrijpen waar je je verkoopinspanningen op moet richten voor een betere winstgevendheid!

Opbrengst per eenheid = totale opbrengst / totaal verkochte eenheden

Voorbeeld: Je kunt omzet per eenheid gebruiken om de omzet te berekenen die elke prijsklasse - basis, professioneel en Enterprise - in een maand heeft gegenereerd.

Abonnementsniveaus Totaal aantal abonnees Totale maandelijkse omzet ($) Omzet per eenheid per maand ($) Basis: 7000: 42.000: 6 Professional 5000 25.000 5 Enterprise 3000 24.000 8

Enterprise genereert de hoogste opbrengst per eenheid ondanks het laagste aantal abonnees. Dit geeft aan hoe goed de premium prijsstrategie werkt. Zo kun je de waarde van elke prijsklasse uitsplitsen en strategische beslissingen nemen over prijzen, targeting van klanten, promotieaanbiedingen en nog veel meer.

Voorraadstatistieken: KPI's voor ontvangst

Voorraadontvangst KPI's helpen u te evalueren hoe effectief u het proces van het binnenbrengen van nieuwe voorraad beheert. Ze geven inzicht in hoe u omgaat met inkomende voorraad, wat uw algehele operationele prestaties aanzienlijk kan beïnvloeden.

Tijd tot ontvangst

Tijd tot ontvangst meet de tijd die het team nodig heeft om de inkomende voorraad klaar te maken voor verkoop. Het evalueert de efficiëntie van je voorraadontvangstproces. Een kortere ontvangsttijd betekent een snellere beschikbaarheid van de voorraad, lagere opslagkosten en een verbeterde operationele efficiëntie.

Tijd tot ontvangst = Totale tijd van voorraadontvangst tot voorraad klaar voor verkoop (voorraadvalidatietijd + tijd om voorraad te registreren + tijd om voorraad klaar te maken voor verkoop)

Voorbeeld: Stel dat de voorraad om 9:00 uur 's ochtends aankomt. Het uitladen begint om 9:05 uur en de voorraadverificatie en kwaliteitscontrole zijn Klaar om 11:00 uur. Vervolgens is de voorraad om 11.30 uur gelabeld en klaar voor verkoop. Totale tijd = 9.00 uur tot 11.30 uur = 1,5 uur.

Wegzettijd

De wegzettijd berekent de tijd die nodig is om de inventaris te verplaatsen van de ontvangstruimte naar de uiteindelijke ruimte in het magazijn. Als producten snel en correct worden opgeslagen, is er minder kans dat items verkeerd worden opgeborgen en is er meer ontvangstruimte voor nieuwe voorraad.

Put Away Time = Totale tijd die nodig is om de inventaris te ontvangen en naar de opslagruimte te verplaatsen

Voorbeeld: Als je de voorraad om 10.00 uur ontvangt en om 11.30 uur naar de opslagruimte brengt, is de opslagtijd 1,5 uur.

Probeer ClickUp tijdsregistratie om gemakkelijk de tijd te controleren en analyseren die wordt besteed aan inventarisactiviteiten zoals opslagruimte, kwaliteitscontrole en voorraadregistratie en de operationele efficiëntie te verbeteren.

inventarisatietijd bijhouden en operationele efficiëntie verbeteren met ClickUp Tijdregistratie_

Inventariscijfers: Operationele KPI's

Operationele KPI's vertellen u hoe goed uw inventarisatieprocessen draaien. Het helpt u om de efficiëntie te meten en waar nodig te verbeteren.

Verhouding voorraad/verkoop

De verhouding tussen voorraad en verkoop meet de relatie tussen de waarde van de aanwezige voorraad en de verkopen tijdens een specifieke periode. Het helpt je te begrijpen hoe efficiënt je voorraad omzet in verkoop.

Als je voorraad-verkoopratio laag is, heb je niet genoeg voorraad om aan de vraag van klanten te voldoen. Aan de andere kant, als de verhouding hoog is, kan dit wijzen op te grote voorraden en stijgende opslagkosten.

Voorraad-Verkoop Verhouding = Totale Inventaris Waarde aan het Eind van een Periode / Totale Verkopen voor de Periode

Voorbeeld: Als je totale voorraadwaarde aan het einde van een jaar $4000 is en de totale omzet voor dat jaar $10.000, dan is je voorraad/omzetratio 4000/10000 = 0,4 of 40%

Cyclustijd bestelling

De cyclustijd van een bestelling meet hoe lang het duurt om een bestelling van een klant uit te voeren. Het evalueert de efficiëntie van uw interne processen, inclusief verzending, verzendgereedheid en levering.

Op dezelfde manier kunt u deze metriek ook gebruiken om de tijd te meten die nodig is om een bestelling te ontvangen van de leverancier. Deze metriek geeft de efficiëntie van het bestelproces weer en helpt problemen in de toeleveringsketen te identificeren.

Cyclustijd bestelling = (Leveringsdatum bestelling - Datum geplaatste bestelling) / Totaal aantal verzonden bestellingen

ClickUp aangepaste velden en ClickUp aangepaste statussen kan u helpen om inventarisatieprocessen te stroomlijnen. U kunt aangepaste velden gebruiken om gegevens over bestellingen vast te leggen, zoals ID, leverings- en besteldata, bestelspecificaties, leveranciers, enz. Met aangepaste statussen, zoals 'In de wacht', 'Nieuwe bestelling' en 'Geleverd' kunt u de voortgang van elke bestelling in realtime bijhouden.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-34.gif ClickUp aangepaste velden /$$$img/

voeg unieke gegevensvelden toe om inventarisatieprocessen te stroomlijnen en KPI's bij te houden met behulp van ClickUp aangepaste velden_

Vulgraad

De vulgraad meet het percentage klantenbestellingen dat volledig wordt uitgevoerd vanuit de bestaande voorraad, zonder stockouts of nabestellingen

Deze voorraadprestatie meet de effectiviteit van uw processen, identificeert problemen met de voorraadbeschikbaarheid en helpt bij het beheer van voorraadaanvulstrategieën. Een hoge vullingsgraad geeft aan dat u de juiste producten beschikbaar hebt wanneer klanten ze willen, terwijl een lage vullingsgraad wijst op mogelijke problemen met de beschikbaarheid van voorraden.

Vulgraad = (Aantal volledig uitgevoerde bestellingen / totaal aantal bestellingen) X 100

Voorbeeld: Als het aantal uitgevoerde bestellingen 10.000 is en het totale aantal bestellingen 12.000, dan is de vullingsgraad (10.000 / 12.000) x 100 = 83%.

Aantekening: Een goede vulgraad ligt meestal tussen 85 en 95%. Goed presterende merken streven echter naar een vullingsgraad van meer dan 95%.

Lead Time Lead Time meet de totale tijd tussen het plaatsen van een bestelling en de ontvangst van de bestelling. Je kunt deze metriek gebruiken om de tijd te meten die nodig is om een bestelling van een klant uit te voeren en om voorraad te ontvangen van leveranciers na het plaatsen van een bestelling.

Deze inventarismetriek helpt bij geaggregeerde planning vraagvoorspelling en het verbeteren van de efficiëntie van de toeleveringsketen.

Lead Time = inkooptijd + orderverwerkingstijd + levertijd

Of

Lead Time = Leveringsdatum bestelling - Geplaatste datum bestelling

Voorbeeld: Als het in totaal 15 dagen duurt om een bestelling van een klant te verwerken en uit te voeren, kunt u uw interne processen evalueren om de lead time te verkorten. Optimaliseer het voorraadbeheer, krijg inzicht in de toeleveringsketen en neem strategische inkoop- en verkoopbeslissingen.

Voorraadstatistieken: Medewerker KPI's

In tegenstelling tot de andere voorraadstatistieken meten deze KPI's de productiviteit en prestaties van werknemers. Hoe hoger de productiviteit, hoe beter de algemene prestaties van het bedrijf.

Arbeidskosten per item

De arbeidskosten per item berekenen het bedrag dat wordt besteed aan de productie van één eenheid van een product. Het omvat de arbeidslonen en bijkomende productiekosten tijdens het hele productie-tot-verkoopproces.

Het meten van de arbeidskosten per item helpt je om onnodige uitgaven te beperken, concurrerende productprijzen in te stellen en processen te implementeren om de arbeidskosten te verlagen.

Arbeidskosten per item = totale arbeidskosten / aantal totale eenheden

Voorbeeld: Als je totale arbeidskosten $10.000 per maand zijn om 500 eenheden te produceren, dan zijn je arbeidskosten $10.000 / 500 = $20.

Efficiëntie intern magazijnbeheersysteem (WMS)

De WMS-efficiëntie meet de ROI (return on investment) voor uw interne magazijn voorraadbeheersoftware . Het berekent de winst of het verlies als gevolg van de aankoop van het magazijnbeheersysteem.

Deze metriek houdt rekening met de kosten van de software, extra hardwarekosten, niet-gerealiseerde winsten (voorbeeld: tijdsbesparing bij voorraadregistratie) en nieuwe kansen (voorbeeld: meer klanten bedienen dan voorheen). Met behulp van deze metriek kunt u:

Beoordelen of het WMS bevredigende resultaten oplevert of niet

Gebieden en magazijnprocessen identificeren die geoptimaliseerd kunnen worden

Weloverwogen beslissingen nemen over technische investeringen

Interne WMS Efficiëntie = (Winst op Investering - Kosten op Investering) / Kosten op Investering

📌 Voorbeeld: Als uw winst en de kosten van de investering respectievelijk $5000 en $10000 zijn, is uw WMS-efficiëntie [[(15000 - 10000) / 10000] x 100 = 50%.

Gebruik Tabel weergave van ClickUp om WMS-winsten en -kosten in een spreadsheet-achtig format te visualiseren en eenvoudig WMS-efficiëntie te berekenen. U kunt ook WMS-efficiëntiecijfers in tabellen organiseren om de resultaten te beoordelen, potentiële problemen te identificeren en datagestuurde beslissingen te nemen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image7-3.png

/$$$img/

visualiseer kosten, winsten en andere gegevenspunten in een spreadsheet format met ClickUp's Table View_

Aanvullende belangrijke voorraadbeheer KPI's

Hier zijn nog een paar inventarisatiegegevens KPI voorbeelden om u te helpen een beter inzicht te krijgen in uw voorraadprestaties.

Dagen in voorraad / Weken in voorraad

De voorraadstatistieken Dagen en Weken in de hand meten het aantal dagen en weken dat de bestaande voorraad meegaat. Met andere woorden, ze berekenen de dagen/weken die een bedrijf nodig heeft om zijn inventaris te verkopen.

Dagen in de hand = (Gemiddelde voorraad/ Verkoopkosten) x 365

Weken met voorraad = (Gemiddelde voorraad/ verkoopkosten) x 52

Voorbeeld: Als je gemiddelde voorraad $10.000 is en de kostprijs van de verkoop $2000, dan zijn de dagen en weken respectievelijk 1825 dagen en 260 weken.

Backorderpercentage

Deze voorraadmeting toont het percentage bestellingen van klanten die niet onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd vanuit de bestaande voorraad. Deze metriek laat zien hoe goed je de voorraden beheert waar vraag naar is en hoe goed je vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd.

Backorderpercentage = (aantal producten in backorder / totaal aantal bestellingen) X 100

Voorbeeld: Als je 500 producten in backorder hebt en het totale aantal bestellingen is 10000, dan is je backorderpercentage 5%.

Nauwkeurigheid van voorspelde vraag

De nauwkeurigheid van de vraagprognose vergelijkt de actuele voorraad in voorraad met de prognose om de nauwkeurigheid ervan te controleren.

Nauwkeurigheid van voorspelde vraag = [{Actueel - (Actueel - Prognose)} / Actueel] x 100

Voorbeeld: Als de voorspelde vraag 10.000 eenheden is en de werkelijke verkoop 9000 eenheden is. Dan is de nauwkeurigheid van uw vraagvoorspelling [10.000 - (10.000 - 9000)] / 10.000 = 0,9 x 100 = 90% nauwkeurig.

Rendementspercentage / Verlies van verkoopratio

Het retourpercentage is het percentage verkochte producten dat door klanten wordt geretourneerd. Deze metriek helpt je om de klanttevredenheid over producten te meten.

Retourpercentage = (Aantal geretourneerde producten / totaal verkochte producten) X 100

Voorbeeld: Als klanten 500 van de 10.000 verkochte producten terugsturen, is het percentage teruggestuurde producten 5%.

Aan de andere kant meet de verloren verkoopratio de potentiële verkoop die je niet behaalt als gevolg van stockouts. Deze metriek helpt je inzicht te krijgen in de effectiviteit van je voorraadbeheerprocessen en hun impact op de omzet.

Verliesratio = (Aantal dagen product op voorraad / 365) X 100

Voorbeeld: Als je 20 dagen geen voorraad hebt, is de ratio voor gederfde omzet 5,45.

Perfecte bestelling / Voorraadkrimp

Het percentage perfecte bestellingen berekent het percentage bestellingen dat perfect is uitgevoerd zonder problemen of fouten.

Perfect Orderpercentage = (Aantal perfecte bestellingen / totaal aantal bestellingen) x 100

Voorbeeld: Als u 5000 orders van de 8000 orders perfect uitvoert, is uw perfecte orderpercentage 62,5%.

De metriek voor voorraadkrimp toont het verlies van de voorraad door schade, verlies tijdens transport, diefstal of andere fouten. Deze metriek benadrukt problemen met uw voorraadnauwkeurigheid en logistieke processen .

Voorraadkrimp = [(Opgenomen voorraad - Werkelijke voorraad) / Opgenomen voorraad] × 100

Voorbeeld: Als uw geregistreerde inventaris $80.000 is en de actuele inventaris $75000, dan is uw krimppercentage 6,25%.

Andere factoren en statistieken in voorraadbeheer

Hier zijn nog een paar factoren en voorraadbeheermetrieken om toe te voegen aan uw KPI dashboard .

Kosten per eenheid en Gemiddelde voorraad

Kosten per eenheid berekent de totale kosten voor het produceren van één eenheid van een product. Deze metriek is cruciaal voor bedrijven die producten in grotere hoeveelheden produceren.

Kosten per eenheid = (vaste kosten + variabele kosten) / aantal geproduceerde eenheden

Voorbeeld: Als de gemaakte vaste en variabele kosten respectievelijk $500 en $300 zijn, en het aantal geproduceerde eenheden is 1000, dan zijn de kosten per eenheid (500 + 3000) / 1000 = $3,5.

De gemiddelde voorraad daarentegen is een metriek om de waarde te schatten van de voorraad die je over een bepaalde periode hebt.

Gemiddelde inventaris = (Inventaris aan het begin van een periode + Waarde van de inventaris aan het einde van een periode) / 2

Voorbeeld: Als de waarde van de inventaris aan het begin van een periode $4000 is en aan het einde van de periode $500, dan zal de gemiddelde inventaris $2250 zijn.

Boekwaarde van de inventaris

De boekhoudkosten van de inventaris zijn de totale kosten die worden gemaakt om de inventaris in een magazijn of opslagruimte te houden tot ze wordt verkocht. Deze metriek omvat gewoonlijk kapitaal, opslagruimte, inventarisdienst en inventarisrisicokosten.

Het bijhouden van deze metriek helpt je om verborgen inventariskosten en onnodige houdingskosten te identificeren en stuurt strategieën voor voorraadplanning.

Voorraadbeheerkosten = [(Opslagkosten + Verzekeringskosten + Opportuniteitskosten + Servicekosten) / Totale Inventariswaarde] x 100

📌 Voorbeeld: Als je opslagruimte $500, servicekosten $200, verzekeringskosten $300 en de totale waarde van de inventaris $20.000 is, dan zijn je voorraadbeheerkosten als percentage (500 + 300 + 200) / 20.000] x 100 = 5%.

Brutomarge rendement op investering

De ROI van de brutomarge meet hoeveel een bedrijf verdient in vergelijking met de hoeveelheid gekochte inventaris. Deze metriek laat zien hoe efficiënt je bent in het kopen en verkopen van producten.

Brutomarge rendement op investering = (Brutomarge / Gemiddelde voorraadkosten) X 100

Voorbeeld: Als je brutomarge $2000 is en de gemiddelde inventariskosten $10.000, dan is je ROI op de brutomarge 20%.

Hoe kies je de juiste KPI's voor voorraadbeheer?

Net zoals je niet kunt zorgen voor project succes door alleen te focussen op een enkele resource of vaardigheid, vereist effectief voorraadbeheer een gebalanceerde selectie van KPI's.

Dit is hoe je de juiste voorraadbeheermetrics en KPI's kunt kiezen.

Factoren om te overwegen bij de selectie van KPI's

Neem de volgende factoren in overweging bij het kiezen van voorraadmetriek en KPI's:

🚀 Relevantie voor doelen van de Business

Kies KPI's die verband houden met de strategische doelstellingen van uw bedrijf. Dit zorgt voor het bijhouden van statistieken die bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsprestaties.

Instance, als het uw doel is om de klanttevredenheid te verbeteren, houd dan de cyclustijd van bestellingen bij (de tijd tussen een geplaatste bestelling en de levering). Een kortere cyclustijd zal u helpen de klanttevredenheid te verbeteren.

💡 Bruikbare inzichten

Kies inventarisatiecijfers en KPI's die bruikbare inzichten bieden en je helpen te verbeteren. Zorg ervoor dat u statistieken kiest die aandachtsgebieden markeren

Bijvoorbeeld, het bijhouden van de voorraad-verkoopratio laat zien hoeveel voorraad beschikbaar is voor verkoop. Deze metriek kan je helpen om problemen met te grote voorraden te identificeren en ook om stockouts te voorkomen.

📑 Branchevereisten

Houd rekening met de vereisten van de sector bij het selecteren van voorraad-KPI's. Inkomsten per eenheid kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het analyseren en creëren van prijsstrategieën als u een bedrijf bent dat abonnementen aanbiedt.

Ook als u een autobedrijf bent, is het bijhouden van statistieken zoals de lead time van leveranciers van vitaal belang voor tijdige productie.

KPI's afstemmen op doelen van de business

Zorg er naast bovenstaande factoren ook voor dat uw KPI's op één lijn liggen met uw business doelen. Dit is hoe u ze op elkaar kunt afstemmen.

Stap 1: SMART zakelijke doelen instellen

SMART doelen bieden een duidelijk kader voor de instelling en het bereiken van doelen en zorgen ervoor dat uw inventarisatiedoelen uitvoerbaar zijn. Door deze focus kunt u effectief werken aan het verbeteren van uw algehele voorraadactiviteiten.

Definieer dus eerst je Business doelen voordat je KPI's selecteert. Dit zorgt ervoor dat uw KPI's uw doelstellingen direct ondersteunen

Hier zijn een paar voorbeelden van SMART doelen:

Verminder het percentage geretourneerde producten met 10% in het volgende kwartaal om de merkreputatie te verbeteren

Verminder het aantal stockouts van items waar veel vraag naar is met 15% in het volgende kwartaal om de klanttevredenheidsscore te verbeteren

Gebruik ClickUp Doelen om uw zakelijke doelen in te stellen en het bijhouden van de voortgang te automatiseren. U kunt uw doelen op één plaats organiseren, KPI's in kaart brengen, targets bijhouden en nog veel meer.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image1-2.png

/$$$img/

bedrijfsdoelen stellen en de voortgang ervan bijhouden met ClickUp Goals_

💡Pro Tip: Gebruik sjablonen voor instellingen van doelen om SMART doelen en targets op een georganiseerde manier in te stellen. Met deze sjablonen kunt u uw doelen visualiseren, de voortgang bijhouden en ze op één plaats beheren.

Stap 2: Lijst met business vragen

Wanneer je inventarisatie KPI's kiest, maak dan een lijst van de zakelijke vragen waarop je antwoord wilt hebben en zorg ervoor dat de KPI's deze vragen beantwoorden. Instance:

Waarom hebben we te maken met leveringsvertragingen?

Waarom zijn er vaak stockouts?

Hoeveel is het huidige rendement?

Kies vervolgens KPI's die antwoord geven op bovenstaande vragen-voorraaduitval, lead time, cyclustijd van bestellingen, retourpercentage, etc. Door deze KPI's consequent te bewaken, kunt u de redenen achter operationele inefficiënties identificeren.

Stap 3: Stop met het najagen van ijdele statistieken

IJdelheidscijfers zijn KPI's die er geweldig uitzien, maar geen bruikbare inzichten bieden om uw besluitvorming te sturen. Instance, de totale waarde van de inventaris is een ijdelheidskenmerk omdat het niet de efficiëntie van het voorraadbeheer weergeeft. Bovendien kan het traag verkopende items en problemen met overbevoorrading maskeren.

Stap 4: Trends bijhouden

Monitor je voorraad KPI trends over maanden en jaren om een beter inzicht te krijgen in je bedrijfsprestaties. Als u bijvoorbeeld een dalende omloopsnelheid van uw voorraad ziet, kan dit wijzen op een trage verkoop. Je kunt dieper graven om erachter te komen of dit te wijten is aan te grote voorraden, ineffectieve marketingstrategieën of veranderingen in de vraag van klanten.

Hoe kun je voorraadbeheer KPI's bijhouden?

Het bijhouden van voorraadbeheer KPI's is veel werk, zoals we kunnen zien. Je moet zakelijke doelen definiëren, duidelijke KPI's, drempelwaarden en benchmarks instellen, dashboards maken en nog veel meer. De gemakkelijke uitweg is dus het implementeren van KPI-software. ClickUp is de everything app for work met robuuste KPI bijhouden mogelijkheden. Het is niet alleen beheert bronnen voor projectmanagement maar biedt een brede array aan functies om KPI's te definiëren en bij te houden, targets in te stellen, voortgang te bewaken, taken te beheren en samen te werken in meerdere teams.

Gebruik ClickUp Dashboards om KPI's in realtime te volgen. Organiseer uw meest relevante KPI's op één plaats en gebruik grafieken en staafdiagrammen om snel te zien waar u staat ten opzichte van specifieke targets.

Deze aangepaste dashboards helpen u om gegevens te visualiseren zodat u ze gemakkelijk kunt begrijpen, probleemgebieden te identificeren en onmiddellijk te handelen. Bovendien begeleiden ze uw besluitvorming en zorgen ze voor transparantie tussen teams en belanghebbenden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image5-3.png

/$$$img/

Creëer aangepaste dashboards om voorraad-KPI's bij te houden met ClickUp Dashboards

Klaar om een stapje verder te gaan? ClickUp Brein , ClickUp's ingebouwde AI-assistent, maakt het werken met KPI's gemakkelijker. Het kan suggesties doen voor KPI's die u zou moeten bijhouden, u helpen ze duidelijk te definiëren en vervolgens alle benodigde informatie uit uw ClickUp-werkruimte halen (zoals taken, aangepaste velden en tijdsregistratie) om ze daadwerkelijk te berekenen.

Daarna gaat het aan de slag met het analyseren van de gegevens, het opsporen van trends en vreemde uitschieters en zelfs het uitzoeken wat de gegevens betekenen. Je kunt letterlijk vragen stellen als "Hoe deden we het vorige maand op deze KPI?" en het geeft je antwoorden op basis van de nummers. Plus, het helpt je bij het maken van rapportages en zet alles op dashboards zodat je de voortgang in één oogopslag kunt zien!

Dat is nog niet alles. U kunt ook de sjablonen van ClickUp gebruiken om uw inventarisatieprocessen op te starten. ClickUp's inventarisatiesjablonen worden geleverd met een kant-en-klaar raamwerk om u te helpen essentiële zaken bij te houden, voorraadbestanden en lijsten met leveranciers bij te houden, rapportage te automatiseren, statistieken te controleren en te analyseren, en nog veel meer.

Bijvoorbeeld, de ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer heeft alles wat u nodig hebt om inventarisgegevens te organiseren, bij te houden en bij te werken. Bovendien automatiseert dit sjabloon het bijhouden van de inventaris en maakt het gemakkelijker om up-to-date te blijven. U kunt ook automatische waarschuwingen voor nabestellingen instellen.

Met dit sjabloon kunt u:

Voorraadniveaus, voorraadbeschikbaarheid en beweging bijhouden

Prijzen met productafbeeldingen vastleggen in een database

Inventarisatietrends analyseren om weloverwogen beslissingen te nemen

Onnodige kosten, bronnen van verspilling en verloren verkoop identificeren

🍭 Bonus: Gebruik ClickUp's project statistieken sjabloon om een naadloos kwaliteitscontroleproces voor uw deliverables te creëren. Dit sjabloon zal u helpen bij het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Bovendien, ClickUp's KPI sjabloon maakt het mogelijk om al uw succescijfers op één plaats bij te houden. U kunt de voortgang van uw team naar de gestelde doelen weergeven, prestaties bijhouden en ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.

De juiste voorraadbeheersoftware implementeren is echter niet genoeg. Er zijn een paar stappen en best practices voor het effectief bijhouden van de voorraadstatistieken.

Best practices voor inventarismetriek implementeren

Hier volgen de stappen voor het effectief implementeren en bewaken van voorraad-KPI's.

🙌 Gebruik de juiste tool: Maak een inventarisbeheersysteem met de juiste software om inventarisgegevens te organiseren en bij te houden en te rapporteren over geselecteerde KPI's

Train teams: Zorg ervoor dat uw team de software begrijpt en optimaal gebruikt. Houd trainingssessies, neem feedback op en bereken de ROI van het systeem om de winst en het verlies te beoordelen

🙌 KPI's bekijken en aanpassen: Houd KPI's bij en blijf strategieën aanpassen op basis van de bevindingen. Voorbeeld: na een prestatie-evaluatie kun je het gevoel hebben dat je doel voor de voorraadrotatie onrealistisch is. Pas deze dan aan

Naast het implementeren van de best practices, moet je oppassen voor deze veelvoorkomende uitdagingen bij het bijhouden van KPI's.

⚠️ Inconsistentie: KPI's consistent bijhouden is een uitdaging. Zorg voor een routine om de statistieken regelmatig bij te houden of gebruik een geautomatiseerd systeem voor het bijhouden van de inventaris om de consistentie te handhaven

⚠️ Beperkte zichtbaarheid van gegevens: Bedrijven hebben vaak moeite met het verkrijgen van een uitgebreide weergave van gegevens in teams en magazijnen. Gebruik gecentraliseerde voorraadbeheersystemen om gegevens op één plaats weer te geven en de transparantie tussen teams te behouden

⚠️ Te ingewikkelde statistieken: Te veel of te complexe KPI's kunnen teams overweldigen en bruikbare inzichten verdoezelen. Concentreer u op een paar sleutel, bruikbare KPI's die nauw aansluiten bij de doelen van het bedrijf

💡Pro Tip: ClickUp's samenwerkingsmodel sjablonen voor inventarisatie laten je inventaris beheren in meerdere magazijnen. Ze bieden een gecentraliseerde weergave van alle gegevens en maken het bijhouden van productlocaties, voorraadniveaus, enz. eenvoudiger.

Inventarismetriek en KPI's bijhouden met ClickUp vereenvoudigen

Het bijhouden van KPI's is essentieel om de gezondheid en prestaties van uw voorraad in de gaten te houden. Echter, inconsistente gegevens en het gebrek aan effectieve tools kunnen resulteren in onnauwkeurige statistieken.

Dit is waar u ClickUp nodig hebt als uw voorraadbeheeroplossing. Met ClickUp kunt u eenvoudig doelstellingen voor voorraadbeheer instellen, een effectieve voorraadplanning uitvoeren, uw eigen KPI-dashboards maken, samenwerken met teams, zorgen voor nauwkeurige documentatie, inventarislijsten bijhouden, voorraadrapportage automatiseren en wat al niet meer.

Bovendien krijgt u een overvloed aan gratis sjablonen om processen voor inventaris bijhouden te standaardiseren en fouten te verminderen.

Bovendien krijgt u een overvloed aan gratis sjablonen om processen voor inventaris bijhouden te standaardiseren en fouten te verminderen.

Dus, waar wacht je nog op? Gratis aanmelden om de functies van ClickUp nu te verkennen en de voorraadefficiëntie te verbeteren!