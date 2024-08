Geaggregeerde planning: Strategieën voor effectief beheer van hulpbronnen

Waarom bestaat een bedrijf? Om aan de vraag van de markt te voldoen door een product/dienst te produceren en te verkopen in ruil voor een prijs.

Als de vraag groter is dan de productie, mis je inkomsten. Als de productie de vraag overtreft, kunt u uw goederen niet verkopen, wat leidt tot verspilling en verliezen.

In essentie ligt succes in het vermogen van een bedrijf om de vraag nauwkeurig te voorspellen en de productiecapaciteit goed te beheren. Operationele strategie en resource management vertrouwen op één cruciaal hulpmiddel om dit te bereiken: Geaggregeerde abonnementen.

Wat is geaggregeerde planning?

Aggregaatplanning is het proces van het ontwerpen van een formule om een ononderbroken productie in een fabriek te garanderen om aan de vraag van de klant naar de producten te voldoen.

Operations teams voorspellen de toekomstige vraag, meestal voor de komende 3-18 maanden, en voeren dan een geaggregeerde planning uit om de capaciteit te beheren om aan de vraag te voldoen.

Nemen we het voorbeeld van een autofabrikant met een totale vraagprognose van 150.000 eenheden van drie soorten auto's in de komende 18 maanden. Het geaggregeerde abonnement ontwerpt de juiste productieplanning, inclusief arbeid, machines, logistiek en financiële middelen om aan die vraag te voldoen.

Gewoonlijk wordt een geaggregeerd productieplan uitgevoerd voor alle activiteiten in een productiefaciliteit, niet alleen voor afzonderlijke productieseries of producten. In het bovenstaande voorbeeld wordt de geaggregeerde planning niet voor elk type auto afzonderlijk uitgevoerd. Het wordt altijd uitgevoerd als een totaal van alle producten en faciliteiten van het bedrijf.

werklastgegevens van een team voor een softwareontwikkelingsproject, gebruikt om de totale planning uit te voeren

Hoewel dit voornamelijk wordt gebruikt in productie en supply chain management, kan geaggregeerde planning ook worden toegepast in dienstverlenende bedrijven.

Als uw verkoopteam bijvoorbeeld een softwareontwikkelingsproject uitvoert waarvoor het komende jaar 20 ontwikkelaars nodig zijn, dan zou uw geaggregeerde abonnement de verwerving, de training en het gebruik van deze resources beschrijven.

Wat zijn de doelstellingen van een totaalplan?

Capaciteit plannen om aan de productievraag te voldoen : Een geaggregeerd abonnement zorgt ervoor dat de capaciteit van de organisatie is afgestemd op de langetermijnvraag van de markt

: Een geaggregeerd abonnement zorgt ervoor dat de capaciteit van de organisatie is afgestemd op de langetermijnvraag van de markt Optimaal beheer van middelen : Een geaggregeerde planning helpt de bestaande middelen optimaal te gebruiken, of het nu gaat om arbeid, grondstoffen, machines of productiesnelheid

: Een geaggregeerde planning helpt de bestaande middelen optimaal te gebruiken, of het nu gaat om arbeid, grondstoffen, machines of productiesnelheid Stabiliteit in personeelsbestand : De geaggregeerde planning ondersteunt strategische en gespreide aanwervingen en zorgt zo voor maximale productiviteit en werknemerstevredenheid

: De geaggregeerde planning ondersteunt strategische en gespreide aanwervingen en zorgt zo voor maximale productiviteit en werknemerstevredenheid Het elimineren van onnodige overheadkosten: Het kopen en opslaan van ongebruikte grondstoffen of het onderhouden van ongebruikte machines draagt bij aan onnodige overheadkosten die door een goede geaggregeerde planning worden voorkomen

Voordelen van geaggregeerde planning

Aggregatieplanning is een cruciaal en populair operationeel hulpmiddel in de productie- en supply chain-industrie en biedt verschillende voordelen.

Kostenbesparingen

Met een goed abonnement kunt u twee onwelkome scenario's voorkomen: Ongebruikte capaciteit en onvervulde vraag. Een geaggregeerd abonnement helpt bij het nauwkeurig voorspellen van de benodigde middelen, waardoor verspilling of opslagruimte-gerelateerde kosten worden voorkomen. Het voorkomt overtollige voorraden die onverkocht blijven of met grote kortingen worden verkocht.

Beter voorraadbeheer

Het belangrijkste voordeel van geaggregeerde planning is dat het voorraadbeheer op meerdere niveaus efficiënt wordt.

Voorkomt de aankoop van extra grondstoffen

Plant de aankoop/levering van grondstoffen precies op tijd voor de productie

Zorgt ervoor dat de assemblagelijn optimaal wordt benut

Elimineert de noodzaak om onnodige voorraden op te slaan

Verbeterde productiviteit van werknemers

Werknemers kunnen hun leven beter plannen en organiseren met een duidelijke weergave van wat hen te wachten staat. Managers kunnen de middelen inhuren die ze nodig hebben en ze adequaat opleiden. Leden van teams kunnen zich bijscholen voor de toekomstige vraag. Verschillende teams/afdelingen kunnen effectiever samenwerken.

Het allerbelangrijkste is dat organisaties ontslagen kunnen voorkomen met een effectief totaal abonnement.

Betere besluitvorming

Geaggregeerde abonnementen geven een algemeen beeld van de productiecapaciteit van een organisatie, wat verschillende zakelijke beslissingen vergemakkelijkt.

Een voorbeeld: een geaggregeerd abonnement brengt de marktvraag in evenwicht met de leveringscapaciteit van de organisatie. Met deze statistieken kunt u moeiteloos prijsbeslissingen nemen. Als het geaggregeerde abonnement laat zien dat u waarschijnlijk meer voorraad zult hebben dan de voorspelde vraag, kunt u uw promoties verhogen om de klantzijde te beïnvloeden.

Het belangrijkste is dat een geaggregeerd abonnement uw investeringsbeslissingen verduidelijkt. Het helpt bij het beantwoorden van de vraag "Moeten we investeren in extra apparatuur of mensen?"

In lijn met de vraag laat geaggregeerde planning zien hoe het productie abonnement geoptimaliseerd kan worden zonder extra kapitaalinvestering.

Verbeterde bedrijfsresultaten

Aggregaatplanning helpt om de variabele kosten onder controle te houden en tegelijkertijd de efficiëntie van de assemblagelijn te verhogen. Dit draagt direct bij aan de winstgevendheid van de organisatie.

Bovendien versterkt het het vermogen van de organisatie om op tijd te leveren (on-time-in-full, OTIF), een kritieke factor in toeleveringsketens voor de detailhandel.

Ondanks de belangrijke voordelen is een geaggregeerd abonnement niet eenvoudig. Het brengt verschillende uitdagingen met zich mee, die we hierna zullen bespreken.

Gemeenschappelijke uitdagingen voor geaggregeerde planning

In zijn eenvoudigste vorm voorspelt aggregaatplanning de toekomstige vraag en bouwt capaciteit op om aan die vraag te voldoen. Om een aggregaat effectief te laten zijn, heeft het nauwkeurige gegevens nodig over vraag en aanbod van de teams verkoop, operations management, inkoop, personeelszaken en financiën.

Voor de meeste organisaties is het verzamelen van deze gegevens de grootste uitdaging bij het opstellen van een totaalplan. Maar dat is niet alles.

Schommelingen in de vraag: De vraag is niet eenvoudig te voorspellen. De vraag fluctueert afhankelijk van de economie, de markt, de prijzen, de concurrentie en de technologische vooruitgang.

Planningshorizon: Organisaties plannen meestal voor een periode van drie tot 18 maanden. In die tijd kan er veel gebeuren. Een wereldwijde pandemie of een belangrijke verkiezing kan snel veel veranderen.

Verstoringen in de toeleveringsketen: Een toeleveringsketen is een complex web waar het product doorheen reist. Een oorlog of een natuurramp in een uithoek van de wereld kan zelfs de best geplande abonnementen beïnvloeden.

Bottlenecks: Een strak abonnement kan knelpunten veroorzaken in de assemblagelijn, wat precies de inefficiëntie veroorzaakt die een geaggregeerde planning moet voorkomen.

Smoothing: Het vaak veranderen van productie, middelen, enz. gaat gepaard met afvlakkingskosten die vaak buiten beschouwing blijven.

Hoewel deze uitdagingen samengestelde planningsinitiatieven kunnen doen ontsporen, is een goed hulpmiddel voor projectmanagement en doordachte processen kunnen helpen. Dit is hoe.

Hoe implementeer je een effectieve geaggregeerde planning?

Gegevens verzamelen

Voor een effectieve geaggregeerde planning hebt u gegevens nodig over vraag en capaciteit hulpmiddel voor middelenbeheer kan helpen consolideren.

Verzamel bijvoorbeeld gegevens over de vraagzijde:

Hoeveel producten je de afgelopen vijf jaar hebt verkocht

Hoe snel groeit de verkoop?

Welke interne/externe factoren beïnvloeden de verkoop

Wat is de capaciteit?

Hoeveel grondstoffen, machines en middelen nodig zijn om het product te produceren

Wat zijn de incrementele kosten van de productie van elk product?

Wat is uw huidige capaciteit

Wat is uw huidige voorraadniveau

Wanneer u een software voor projectmanagement zoals ClickUp, zouden veel van deze gegevens onmiddellijk toegankelijk kunnen zijn. Sommige klanten van ClickUp gebruiken de tool als een klantenrelatiebeheer (CRM) oplossing om de verkoop bij te houden.

werklast bekijken in ClickUp_

Serviceorganisaties gebruiken de werklastweergave om de capaciteit van het personeel te beheren. ClickUp Rapporten bieden diepgaand inzicht in wie wat doet, hoe lang het duurt, hoe het team presteert, enz.

Breng uw vraag in kaart met de verwachte capaciteit

Nu u gegevens van beide kanten hebt, is het tijd om te visualiseren hoe ze in kaart brengen. Deze stap is essentieel om de juiste capaciteit toe te wijzen aan de verschillende fasen in het proces.

Een autofabrikant heeft bijvoorbeeld pas aan het einde van het proces zetelhoezen nodig of mensen om ze te monteren. Een goed mindmap van het proces helpt deze werkstroom te identificeren. ClickUp mindmaps is een geweldige manier om de vraagcurve en de bijbehorende benodigde capaciteit te tekenen. Het dient als een hulpmiddel voor capaciteitsplanning om middelen af te stemmen op de vraag.

ClickUp Mindmaps voor productie en logistiek

Als je huidige processen te versnipperd zijn, gebruik dan deze ClickUp sjablonen voor project increment (PI) abonnementen . Ze helpen u de communicatie over projecten te stroomlijnen, betere samenwerking mogelijk te maken en een gedeelde visie in te stellen.

Kosten schatten

Een goed totaal abonnement houdt rekening met alle kosten van de hele levenscyclus van het product. Dit helpt bij het toewijzen van uw bestaande capaciteit en het budgetteren van toekomstige vereisten.

ClickUp sjabloon voor projectmanagement

Weet u niet waar u moet beginnen? Geen probleem. ClickUp's sjablonen voor schattingen geven u een goed uitgangspunt. Download een van de sjablonen en pas ze aan uw behoeften aan.

Kies uw geaggregeerde planningsmethode

Zodra u alle informatie bij de hand hebt, is het tijd om te kiezen hoe u uw verzamelplan gaat opbouwen. Er zijn drie veelgebruikte strategieën voor geaggregeerde planning.

Niveaustrategie: Deze methode is erop gericht om de productie en werkgelegenheid stabiel te houden zonder plotselinge investeringen in productiecapaciteit. Hoewel dit de werklast stabiel houdt, loopt het het risico altijd op maximale capaciteit te draaien of onnodige voorraden aan te leggen ondanks de lage vraag.

Jaag strategie: Bij deze methode jaagt capaciteit de vraag na. Het resultaat kan zijn dat u de productie uitbesteedt aan een andere faciliteit, apparatuur koopt/huurt of personeel inhuurt/ontslaat. Deze aanpak kan verstorend zijn voor de Teams en loopt het risico op problemen met de kwaliteit.

Hybride strategie: Deze methode combineert het beste van twee werelden. Het behoudt een stabiele capaciteit met ruimte voor extra productie die op korte termijn beschikbaar is.

Aan de andere kant kun je ook de vraagzijde van deze vergelijking beheren door:

Het nemen van nabestellingen : Bestellingen te accepteren, maar ze later uit te voeren op basis van capaciteit

: Bestellingen te accepteren, maar ze later uit te voeren op basis van capaciteit Leveringen uitstellen : De tijdlijn voor levering verlengen of ervoor kiezen om te leveren tijdens periodes met weinig vraag

: De tijdlijn voor levering verlengen of ervoor kiezen om te leveren tijdens periodes met weinig vraag Creëer complementaire vraag: Cross-sell/upsell aanvullende producten aan klanten om de grote vraag te compenseren

Het project abonneren en plannen

taken in ClickUp met de mogelijkheid om gebruikers en afhankelijkheden toe te wijzen_

Op basis van hoe u de productieworkflow visualiseert, kunt u deze opsplitsen in taken en subtaken. ClickUp-taak stellen u in staat om deadlines in te stellen, aan te geven afhankelijkheden en zelfs checklists toevoegen voor een betere kwaliteitscontrole.

Hulpbronnen toewijzen

Gebruik de door u gekozen methodologie voor geaggregeerde planning om middelen toe te wijzen aan elk project of elke productierun. ClickUp's middelenbeheer software is een uitstekende oplossing voor resource planning . Gebruik de werklastweergave voor capaciteit abonnement . Gebruik de weergave Kalender om belangrijke mijlpalen te visualiseren. Maak visuele routekaarten met de tijdlijnweergave en werk samen aan prioriteiten.

Potentiële risico's identificeren

Hoe nauwkeurig uw abonnement ook is, er zullen altijd bedreigingen en risico's ontstaan door externe factoren. Een goed totaalabonnement omvat projectprognoses om risico's te identificeren en manieren te ontwerpen om ze te beperken.

Het project beheren en het totale abonnement kalibreren

Een effectieve manier om de uitdagingen van een geaggregeerd abonnement te overwinnen, is door wendbaar te zijn. De functies van ClickUp maken effectief resourcemanagement gedurende de hele levenscyclus van het project mogelijk.

Het geeft de zichtbaarheid om aan te passen middelentoewijzing gedurende het project in geval van onverwachte vertragingen of verstoringen.

Haal het meeste uit uw middelen met ClickUp

Of u nu een product- of servicebedrijf bent, winstgevendheid is afhankelijk van de vergadering, het maximaliseren van het gebruik van middelen en het minimaliseren van verspilling. Een geaggregeerd abonnement is een beproefd hulpmiddel dat organisaties helpt om hun activiteiten consistent te optimaliseren.

Om een geaggregeerde planning effectief te laten zijn, is het volgende nodig zakelijke hulpmiddelen om gegevens te verzamelen, taken te beheren, middelen toe te wijzen, tijd bij te houden, verkopen/aankopen te beheren, samen te werken met teamleden, processen te documenteren, enz.

Organisaties gebruiken vaak een andere tool voor elk van deze activiteiten, waardoor ze kostbare tijd en middelen verspillen aan het consolideren van informatie. Wat ze in dit proces verliezen is context.

ClickUp's alles-in-één projectmanagement software is ontworpen als uw krachtigste tool om al deze activiteiten en meer uit te voeren. Het combineert al uw bedrijfsinformatie op één plaats en stuwt uw abonnementen naar succes. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit !