10 gratis sjablonen voor PI-planning

Het implementeren van agile werkwijzen op een bedrijfsbrede schaal vereist discipline. Elke keer dat je probeert om belanghebbenden te synchroniseren, is het gemakkelijk om te verdwalen in een wervelwind van programma backlogs afkomstig van managers, ontwikkelaars en toegewijde projectteams. Program Increment (PI) abonnement is een ceremonie (gebeurtenis) die agile teams op afstand in staat stelt om op te schalen in een meer gestructureerde omgeving. Het richt zich op het prioriteren van doelstellingen en het instellen van duidelijke deliverables om DOEL TE BEREIKEN op een gemeenschappelijk doel.

De sjablonen voor PI-plannen zijn uw backstage pass naar een succesvolle agile transformatie die het uitvoeren van efficiënte PI sessies vergemakkelijkt voor een geschaald agile framework. Met duidelijke structuren, intuïtieve aanpassingen en functies voor samenwerking maken deze sjablonen van uw programma increment planning een kunst!

Wat is een sjabloon voor PI-planning?

Program Increment is een fundamentele ceremonie onder de Geschaald Agile Framework (SAFe) teams helpen bij het succesvol abonneren en uitvoeren van hun volgende actie, zowel persoonlijk als op afstand. Het vereist interacties over verspreide processen en achterstanden met meerdere belanghebbenden, daarom is een sjabloon voor PI-planning een waardevolle bron voor deze sessies.

Dit sjabloon is een visueel hulpmiddel om projectcommunicatie te stroomlijnen en samenwerking, waardoor teams een gevoel van transparantie en een gedeelde visie krijgen. Het bevat gewoonlijk verschillende secties, zoals doelen, functies, risico's, afhankelijkheden en tijdlijnen, om deelnemers door het PI planningsproces te leiden.

De hoofdlijnen van een PI planning sjabloon moeten worden voorbereid voorafgaand aan het planningsinitiatief, waarbij primaire elementen zoals prioriteiten, eigendom van gebeurtenissen, en rollen en verantwoordelijkheden worden weergegeven. Het idee is dat hetzelfde document gebruikt kan worden om vergaderingen (bereik 1-2 dagen) soepel te laten verlopen en de resultaten vast te leggen actiepunten -allemaal in de richting van een geschaald agile raamwerk.

Wat maakt een goed sjabloon voor PI-planning?

Een goed PI sjabloon moet de volgende sleutel kenmerken hebben om teams rond een gemeenschappelijke visie te krijgen:

SAFe-standaard structuur: Het sjabloon moet een duidelijk format bieden onder deSAFe-kadermet goed gedefinieerde en aanpasbare secties voor doelen, functies,agenda's van vergaderingenen tijdlijnen Visuele weergave: Visuele elementen, zoals grafieken, tabellen en diagrammen, moeten worden opgenomen om complexe informatie beter verteerbaar te maken in de context van de business Functies voor samenwerking: Het moet ondersteunenFUNCTIE ONDERSTEUNENwaardoor meerdere leden van het team in real-time kunnen bijdragen en bewerkingen kunnen uitvoeren, zowel persoonlijk als op afstand Mechanismen voor prioriteitstelling: Zoek naar hulpmiddelen zoals kleur coderen en labelen omwerk te prioriteren items te prioriteren, cruciaal voor efficiëntemiddelentoewijzing en het maximaliseren van de geleverde waarde Beheer van risico's en afhankelijkheid: Een goed sjabloon zou risico's en afhankelijkheid moeten aanpakken en agile teams moeten helpen bij het identificeren en beperken van mogelijke knelpunten die kunnen leiden tot verstoringen van de oplevering Accountability: Het sjabloon moet duidelijk rollen en verantwoordelijkheden binnen het PI planningsproces definiëren, zodat het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens PI planningsceremonies

Organiseer soepele breakout sessies met deze 10 uitstekende sjablonen voor PI planning

Ontdek onze selectie van 10 GRATIS PI planningsjablonen beschikbaar in zowel ClickUp en PowerPoint, instelling voor agile succes door collectieve teaminspanningen. ✊

1. ClickUp PI planningssjabloon

Gebruik deze sjabloon om creatief denken en probleemoplossing te stimuleren en zie hoe uw backlog zich in realtime ontwikkelt terwijl uw team abonneert en risico's beperkt

Stel je een layout voor waarin alle aspecten van de voortgang van een team, inclusief capaciteit, werklast, achterstanden en risico's, binnen handbereik zijn en op een duidelijke en begrijpelijke manier worden gepresenteerd. De ClickUp PI Planning Sjabloon maakt het mogelijk!

Dit is uw sjabloon om een gestroomlijnde gebeurtenis voor Programma Increment planning te starten. Met de ingebouwde stap-voor-stap begeleiding, kun je naadloos projecten, Sprints en release schema's organiseren in een mum van tijd!

In de sjabloon kun je een Whiteboard gebruiken om je discussies in kaart te brengen op vier grote borden, elk op maat gemaakt voor goed georganiseerde brainstormsessies:

Teams-bord: Duik in de specifieke kenmerken van elk team, hun iteraties, taken en doelstellingen Programmaraad: Krijg een holistische weergave van functies, afhankelijkheid en mijlpalen, met de nadruk op afstemming op de overkoepelendeprogrammadoelstellingen3. Agenda-bord: Blijf op schema met een speciale ruimte voor uw agenda en informatie over de presentator ROAM Board: Duik diep in potentiële wegversperringen en obstakels, categoriseer risico's als:

**Opgelost

**Opgelost

**Aanvaard

**Onderzocht

Terwijl uw team tijdens de sessies samen beslist over mitigatiestrategieën, zult u getuige zijn van de dynamische evolutie van uw backlog, met sticky notes die staan voor geïdentificeerde risico's die in realtime kunnen worden aangepast. Integreer live Taken en documenten rechtstreeks in uw Whiteboard en gebruik ClickUp Dashboards om ze te controleren.

Met Aangepaste statussen , Aangepaste velden en ClickUp weergaven met dit sjabloon kunt u uw PI-abonnement aanpassen aan uw specifieke behoeften. Sprint bijhouden en project voortgang, categoriseer taken met aangepaste attributen en visualiseer doelen moeiteloos.

2. ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-284.png Pas het ClickUp Agile Sprint Planning sjabloon aan, dat wordt geleverd met verschillende statussen voor Taken, weergaven en meer https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039582&department=engineering-product&\_gl=1*an9jv4*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..\*\2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODkuODgzMjIxNDk4LjE3MTgxNDQ1MjguMTcxODE0NDUyOA....

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je team de neiging heeft om het overzicht en de focus te verliezen tijdens actieve PI sessies, dan is de ClickUp Agile sjabloon voor Sprint planning is een game-changer. Het stelt u in staat om probleemoplossende vergaderingen met vertrouwen te leiden, in de wetenschap dat uw discussies op punt zullen staan, doelstellingen zullen worden gehaald en ieders tijd zal worden gerespecteerd. Je vergaderingen zullen op rolletjes lopen en je team zal je er dankbaar voor zijn! ⏰

Plan, houd de voortgang bij en beheer de middelen tijdens de Sprint Planning met behulp van een Agile sjabloon voor Sprint Planning. Stel verwachtingen in, rekening houdend met de capaciteit van het team. Bekijk de discrepantie tussen de geschatte en de werkelijke uren met het scrumteam tijdens de Sprint Retrospective.

ClickUp's Agile Sprint Planning Sjabloon zorgt ervoor dat teams kunnen:

Eenvoudig Sprints kunnen plannen, hoe complex een project ook is

Afhankelijkheid en taken visualiseren in een duidelijke tijdlijn weergave

De voortgang in alle fasen van de Sprint planning bijhouden

Of je nu een enkel project of een heel portfolio beheert, dit sjabloon helpt je slimmer te plannen en sneller uit te voeren!

3. ClickUp Program Increment Board Sjabloon

Gebruik ClickUp's Program Increment Board Template om een visuele tijdlijn te maken en werkstromen in kaart te brengen

De ClickUp Program Increment Board Sjabloon dient als leidraad voor uw Agile Vrijgavetrein (ART), om ervoor te zorgen dat elk lid van het team aan boord is en in perfecte harmonie beweegt. Net zoals het spoor de basis is van een functionerend treinsysteem, vormt dit sjabloon de fase voor uw agile reis . 🚂

De kant-en-klare Whiteboard weergave, ontworpen voor samenwerking, stelt projectmanagers in staat om brainstormsessies te faciliteren en ideeën van alle belanghebbenden vast te leggen. Het is de ideale ruimte om innovatieve ideeën om te zetten in uitvoerbare abonnementen.

Maar wat dit sjabloon echt onderscheidt, is de visuele duidelijkheid. Je kunt activiteiten invoeren met behulp van aantekeningen, terwijl de legenda met kleurcodes je helpt ze te categoriseren en organiseren. Lijst taken op naast mijlpalen, voor een snel overzicht van teamverantwoordelijkheden.

Met de functie Connectors kun je verbindingen tussen verschillende elementen markeren, waardoor het nog gemakkelijker wordt om relaties te begrijpen die bijdragen aan het incrementproces en bredere doelstellingen.

Om dit sjabloon te gebruiken: Begin met het definiëren van je Programmafasen en ga dan verder met de Teamspelers, die afdelingen of speciale teams kunnen zijn. Wijs hen hun capaciteit en belasting toe en zorg voor een evenwichtige verdeling van de werklast.

4. ClickUp Project Implementatie Plan Sjabloon

ClickUp's sjabloon voor projectimplementatie helpt bij het definiëren van de reikwijdte van het project, de instelling van duidelijke tijdlijnen, het schetsen van te leveren prestaties en meer, wat bijdraagt aan een effectieve projectuitvoering

Breng uw project in actie met deze ClickUp sjabloon voor projectimplementatieplan ! Het biedt een goed opgesteld stappenplan dat helpt bij het uitstippelen van de reikwijdte, deadlines en sleutelresultaten van uw project. 🎬

Om ervoor te zorgen dat de PI sessie op schema verloopt, helpt dit sjabloon bij het overzien van kritieke factoren zoals de toewijzing van middelen, budgetbeheer en synchronisatie van tijdlijnen.

Laten we zeggen dat u een softwareontwikkeling project. In de Lijstweergave projecten van het sjabloon kunt u een lijst maken van ontwikkelingstaken zoals coderen, testen en documentatie. Wijs leden van het team aan, stel deadlines in en gebruik Aangepaste velden om de status van elke taak aan te geven: In Progress, Completed, of Needs Review.

De Gantt weergave geeft u een visuele tijdlijn. Als er bijvoorbeeld eerst gecodeerd moet worden voordat er getest kan worden, kunt u met deze weergave de volgorde van de taken en deadlines zien. Op die manier kun je, als code achterloopt, snel de impact ervan op het testen identificeren en je abonnement dienovereenkomstig aanpassen.

De Lijstweergave projectfasen groepeert taken op fasen (zoals ontwikkeling, kwaliteitsborging en vrijgave) naast vervaldatums. Je kunt direct zien welke taken de deadlines naderen en zo zorgen voor tijdige voortgang binnen elke fase.

Wil je op een verantwoorde manier budgetten toewijzen? Gebruik de Project Kostentabel om koppen in te voeren zoals softwarelicenties, ontwikkeltools en salarissen. Tot slot bevat het Resources Document van het sjabloon essentieel referentiemateriaal, zoals coderingsrichtlijnen en best practices.

5. ClickUp sjabloon voor programmabeheer

ClickUp's sjabloon voor programmabeheer heeft alles wat u nodig hebt om van uw programma een succes te maken!

Maak van uw PI-plannings gebeurtenis een gebeurtenis om projecten op de rails te houden, problemen aan te pakken en risico's snel te beheren. Met de ClickUp sjabloon voor programmabeheer heb je een allesomvattende tool die agile vereenvoudigt projectmanagement . 🎯

Dit sjabloon biedt een gestructureerde hiërarchie om je programma af te stemmen op de overkoepelende doelen. U krijgt drie secties om uw project te organiseren, zoals beschreven in de volgende tabel:

| Hier krijgt u een weergave van uw project en taken. Vooral de ingebouwde weergave Gantt biedt een interactief overzicht van de tijdlijn

| Dit gedeelte zorgt ervoor dat achterstanden en andere problemen snel worden aangepakt. Met de aangepaste velden kunt u gedetailleerde informatie geven over elk probleem, waardoor het bijhouden en beheren efficiënter wordt, terwijl de weergave Board alles overzichtelijk weergeeft /href/ https://clickup.com/features/kanban-boardKanban-style/%href/ , zodat u gemakkelijk kunt zien waar elk probleem zich bevindt en wat aandacht nodig heeft

| Met dit onderdeel kunt u potentiële risico's binnen uw programma identificeren en beoordelen. Het biedt zowel een lijstweergave als een bordweergave, zodat u flexibel bent in de manier waarop u uw risico's beheert en visualiseert en strategieën voor risicobeperking ontwikkelt

ClickUp sjablonen bieden AI-gebaseerde functies voor projectmanagement . Instance, als uw PI sessies lang duren en boordevol informatie zitten, kunt u het volgende gebruiken ClickUp AI om aantekeningen van vergaderingen samen te vatten en actie-items te maken van Taak-updates!

6. ClickUp Project Resource Matrix Sjabloon

Abonneer je middelen effectief met deze matrix sjabloon en bepaal de verwachte totale kosten van uw beschikbare middelen

Het plannen van resources en het kraken van vervelende nummers staan bijna altijd centraal wanneer je een agile programma opschaalt. De ClickUp Project Resource Matrix Sjabloon is uw trouwe hulpje als u met opmerkelijke precisie wilt jongleren met kosten en capaciteiten. 🔢

Dit sjabloon is als een wiskunde-assistent die je door ingewikkelde berekeningen leidt, je precies vertelt waar je de nummers moet invoeren en ze dan op magische wijze berekent om de uiteindelijke uitvoer te genereren met behulp van formules velden. Standaard ondersteunt het vijf soorten bronnen:

Menselijk Uitrusting Faciliteit (omvat kantoren, fabrieken of andere locaties die verband houden met het project) Software Materialen

Het sjabloon kan moeiteloos door verschillende afdelingen worden gebruikt! Het begint allemaal met uw team of sleutelprojectmedewerkers die een Resource Input Form indienen. Dit formulier verzamelt essentiële informatie over de benodigde resources en deze gegevens werken naadloos door in de Resources Lijst, georganiseerd per type resource. Hier kunt u de status van elke resource aangeven, of ze in het STARTED proces zitten, PLANNED zijn voor de toekomst, of tijdelijk ON HOLD.

Een opmerkelijke functie is de Status Board weergave, die een snel overzicht geeft van je hele resourcepool. Voor een betere weergave van de inkoopschema's kunt u vertrouwen op de Tijdlijnweergave. De eenvoudigste manier om schema's aan te passen? Gewoon klikken, slepen en aanpassen - zo eenvoudig is het!

Als het op financiële zaken aankomt, gebruik dan de weergave Kostentabel. Deze biedt een financieel dashboard met een overzicht van de kosten voor elke resource gesorteerd per afdeling, waardoor u volledige controle krijgt over het budget van uw project - ideaal voor uw PI-planningsraad of strategie. 💵

7. ClickUp sjabloon voor project werkplan

Dit sjabloon is uw ticket naar gestroomlijnde projectmanagement en -planning, waarmee u werkuren kunt bijhouden, prioriteiten kunt instellen en uw projectschema kunt aanpassen

De ClickUp sjabloon voor project werkplan kan helpen bij een PI-planning gebeurtenis in elke fase van het project. Hiermee kunt u geplande versus werkelijke werkuren bijhouden, activiteiten prioriteren en uw projectplanning naadloos aanpassen voor toekomstige Sprints.

Met zijn op verkeerslichten geïnspireerde RAG (Red, Amber, Green) Status, dient het sjabloon als de persoonlijke cheerleader van je team, die met vlaggetjes zwaait om aan te geven of je vlot doorrijdt, kleine wegversperringen tegenkomt of met grote omwegen te maken krijgt. 🚦

Deze sjabloon voor projectmanagement stroomlijnt uw werk van begin tot eind. U of de leden van uw PI-team voor het verzenden van gebeurtenissen kunnen taken toevoegen met behulp van het Taakindieningsformulier. De ingediende taken worden vervolgens netjes georganiseerd in de lijst Alle activiteiten, gesorteerd op projectfase.

Aangepaste velden bewerken om kenmerken van taken in te stellen, zoals prioriteiten, voortgang, vertragingen en inspanningen. De weergave Status Board biedt een snel en duidelijk overzicht van de statussen van Taken, waardoor updates een fluitje van een cent zijn.

Ga voor een beeld in vogelvlucht van de tijdlijn van de levering naar de Tijdlijn van het project Weergave om taken lineair te overzien, waarbij elk item de geplande tijdsinvestering aangeeft. U kunt de duur van taken snel opnieuw plannen of aanpassen, zelfs nadat de vergaderingen zijn afgelopen.

De Project Gantt weergave van het sjabloon biedt een gedetailleerde overzicht van het project grafiek, waarmee u relaties tussen taken kunt definiëren en mijlpalen kunt bijhouden van pre-planning tot post-productie.

8. ClickUp programma sjabloon

Het brengt teams, processen en een schat aan kennis samen op één plaats, waardoor projecten bijhouden in een naadloze ervaring

Net zoals een betrouwbare GPS complexe routes vereenvoudigt, vereenvoudigt de ClickUp programma sjabloon stroomlijnt uw reis door de PI-planning. Het verenigt teams, processen en een schat aan kennis in één platform, waardoor het bijhouden van projecten een fluitje van een cent wordt.

Het maakt niet uit hoe lang je programma duurt, dit sjabloon werkt goed voor een PI planning sessie, budgettering en financiën als een pro. Met de aanpasbare weergaven kunt u zowel pre- als post-planning workflows controleren en door gegevens ondersteunde strategieën ontwikkelen.

De lijst met projecten is uw canvas voor het definiëren en evalueren van programma-activiteiten - sorteer taken op urgentie of een andere parameter.

Starre planningen zijn de vloek voor agile succes. Gelukkig kun je met de weergave Tijdlijn met slepen en neerzetten van dit sjabloon in een handomdraai aanpassingen maken. En om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van het team, is de Werklastweergave je intuïtieve kompas.

Met aangepaste velden zoals de dropdown Projectfase kun je elke fase gemakkelijk in de gaten houden, terwijl je met de Impact Inspanningsmatrix Taken voor na de PI op een slimme manier kunt categoriseren:

Snelle winacties: Hoge impact, lage inspanning 🏆

Hoge impact, lage inspanning 🏆 Grote projecten: Hoge impact, hoge inspanning 💰

Hoge impact, hoge inspanning 💰 **Taken: weinig impact, weinig inspanning 🤷

Taken zonder winst:Weinig impact, veel inspanning ❌

9. PI Project Planning PowerPoint Sjabloon by Slidegeeks

U vindt 27 dia's doordacht ontworpen met overtuigende visuals om uw publiek aan te spreken

PI Project Planning PowerPoint Template by Slidegeeks heeft vooraf ontworpen dia's, zorgvuldig samengesteld met voorbeelden van content en boeiende afbeeldingen, klaar om leven te blazen in je PI planningspresentaties.

Dit pakket is een krachtpatser van 27 dia's, elk ontworpen met rijke visuals, pictogrammen en lay-outs, waardoor uw boodschap weerklank vindt bij uw publiek. Het behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen, zodat u effectieve brainstormsessies kunt leiden, verschillende projectaspecten kunt verkennen en deelnemers op een zinvolle manier kunt betrekken. 🗣️

Deze sjabloon onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. Het biedt duidelijke instructies voor het aanpassen en herstructureren van je presentaties. Je hebt de vrijheid om alles aan te passen, van kleuren en formats tot ontwerpen, zodat het perfect aansluit bij jouw visie.

10. Program Increment Planning Sjabloon by SketchBubble

U vindt 27 dia's doordacht ontworpen met overtuigende visuals om uw publiek aan te spreken

Wil je iets om boeiende face-to-face discussies met je team te vergemakkelijken? Het sjabloon voor PI-planning van SketchBubble kan van pas komen!

Dit sjabloon wordt geleverd met acht prachtige dia's - allemaal ontworpen om je te helpen afhankelijkheid tussen teams vast te stellen en te beheren en samenwerking te bevorderen, waardoor synergie tussen Agile Release Trains (ART's) wordt gestimuleerd. 🗨️

Dankzij de veelzijdigheid van dit sjabloon kun je de content aanpassen aan je unieke behoeften. De sjabloon is compatibel met populaire platforms zoals Microsoft PowerPoint, Google Slides en Apple Keynote en je kunt kiezen uit twee aantrekkelijke thema's. Blauw en Veelkleurig: Blauw en Veelkleurig. Bovendien kun je elk visueel element moeiteloos manipuleren en hergebruiken omdat het HD is en op vectoren is gebaseerd.

Stem Agile Ontwikkeling en Business Doelen af met ClickUp

Deze 10 sjablonen voor PI-planning hebben veel te bieden op het gebied van ontwerp en functie. Maar als je echt afscheid wilt nemen van de chaos en een nieuwe helderheid voor je project wilt verwelkomen, raden we je het volgende aan u aan te melden voor ClickUp .

Deze gratis tool voor projectmanagement heeft een schat aan sjablonen om agile teams te helpen hun doelstellingen opnieuw vorm te geven, samen te werken en met vertrouwen en gemak hun PI-projecten te plannen. 🤸