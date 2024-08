Hoe doorlooptijd berekenen?

Wil je leren Hoe je de doorlooptijd berekent _?

Lead time is de tijd die verstrijkt tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering, en het is een van de belangrijkste statistieken in voorraadbeheer en planning van de toeleveringsketen.

Wat betekent Lead Time? Lead Time is de tijd die een werkeenheid nodig heeft om de productie- en leveringscyclus te doorlopen. Bijvoorbeeld kook- en serveertijd in restaurants, transactietijd in het bankwezen, of

ontwikkeling van mobiele apps en lanceringstijd in technologie.

Note: Elk bedrijf heeft een lead time. In het kader van dit artikel zullen we lead time echter interpreteren in relatie tot i voorraad beheer en supply chain planning, omdat het daar het nuttigst is.

maar **_waarom zou_je_de moeite_moeten_nemen_om_deze metriek te berekenen?

Om dit te beantwoorden, moeten we iets verder graven in de wereld van voorraadbeheer of voorraadbeheer.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een kruideniersbedrijf runt.

Omdat je melk, kaas of eieren niet zelf produceert, moet je ze bij een leverancier kopen. En zodra je ze hebt ingekocht, moet je ze opslaan totdat je ze verkoopt.

Bij het beheren ervan moet je op twee dingen letten:

Voorkom dat je te veel bestellingen plaatst voorraad . Als de goederen niet verkocht worden, krijg je problemen met de opslagruimte, financieel verlies en meer (rotte) eieren dan je aankunt!

. Als de goederen niet verkocht worden, krijg je problemen met de opslagruimte, financieel verlies en meer (rotte) eieren dan je aankunt! Zorg altijd voor voldoende voorraad om al je bestellingen uit te voeren. Als je te weinig bestelt, heb je een lange lijst met ontevreden, boze klanten.

de sleutel? Altijd **_juist het juiste _voorraadniveau handhaven ._

En een relatief korte lead time is een van de beste manieren om dit te garanderen.

Het belang van lead time in voorraadbeheer

Het beheren van tijdschema's is cruciaal voor Business. Slecht beheerde doorlooptijden kunnen betekenen dat de voorraad opraakt en dat klanten hun bestellingen niet uitgevoerd krijgen.

Als de doorlooptijden uit de hand lopen, kan er een vicieuze cirkel worden gevormd waarbij de doorlooptijden verslechteren bij een toenemende vraag. Deze vertraging tussen de bestellingen van de consument en de productie kan resulteren in meer vertragingen, waardoor de doorlooptijden nog verder kunnen verslechteren. Slecht bestelbeheer veroorzaakt vaak ernstige en dure schade aan een bedrijf omdat het waardevolle klanten verliest en zijn reputatie schaadt.

Daarom omvat voorraadbeheer ook het omgaan met factoren die de lead time beïnvloeden, zoals:

Geografie : of de levering door de stad of transcontinentaal moet plaatsvinden

: of de levering door de stad of transcontinentaal moet plaatsvinden De aard van de goederen : bederfelijke goederen hebben kortere levertijden nodig

: bederfelijke goederen hebben kortere levertijden nodig Hoeveelheid : de meeste leveranciers definiëren leveringsdatums op basis van de door u bestelde bestelling

: de meeste leveranciers definiëren leveringsdatums op basis van de door u bestelde bestelling Andere factoren: vrachttarieven, regelgeving, beschikbaarheid van grondstoffen, enz.

Vanwege deze factoren bepaalt de lead time hoeveel we op voorraad moeten houden en wanneer we moeten bijvullen.

Maar net zoals je geen omelet kunt maken zonder eieren te breken, kun je niet lead Time berekenen zonder de formule.

Hoe berekent u Lead Time?

De meest eenvoudige formule voor Lead Time is:

Lead time (LT) = Order Leverdatum - Orderaanvraagdatum

Maar in de context van voorraadbeheer houdt deze formule ook rekening met een herbestelvertraging.

Lead time (LT) = Leveringsvertraging (SD) + Nabestelvertraging (RD)

Leveringsvertraging is de tijd die een leverancier nodig heeft om een bestelling van een klant uit te voeren nadat deze is geplaatst.

Herbestelvertraging is de tijd die verstrijkt tussen een uitgevoerde bestelling en het plaatsen van de **volgende bestelling.

Waarom rekening houden met_ herbestelvertraging ?

Sommige leveranciers accepteren bestellingen slechts een paar keer per week of maand. Dit betekent dat detailhandelaren moeten anticiperen op deze leveringsvertraging om een veiligheidsvoorraad of buffervoorraad aan te houden.

Met je veiligheidsvoorraad kun je bestellingen uitvoeren terwijl je wacht tot de leverancier je voorraad weer aanvult.

Stel bijvoorbeeld dat uw gemiddelde dagverkoop of gemiddeld dagverbruik voor melk 20 liter is. En leverancier A accepteert bestellingen voor melk pas na elke 2 dagen. Dit betekent dat de herbestellingstermijn voor uw melkleverancier 2 dagen is.

Laten we aannemen dat A er 1 dag over doet om melk aan je magazijn te leveren. Dit maakt hun leveringsvertraging 1 dag.

In dit geval,

Lead Time = Leveringsvertraging (1 dag) + Nabestellingsvertraging (2 dagen) = 3 dagen

Het aanleggen van een voorraad voor 3 dagen moet gemakkelijk genoeg zijn.

Maar wat als je iets verkoopt dat veel waarde heeft en zeldzaam is, zoals exotische kruiden en designer decor items?

De kans is groot dat dergelijke producten relatief langzaam bewegen in vergelijking met melk of eieren en dat er veel vertraging is in de aanvoer en het nabestellen.

Dit betekent dat je de inkoop, voorraad en verkoop maanden_ van tevoren moet abonneren.

Maar hoe kom je erachter hoeveel je op voorraad moet hebben en wanneer je de voorraad moet aanvullen?

Het antwoord ligt in de veiligheidsvoorraad en het herbestelpunt.

Veiligheidsvoorraad: Hoeveel op voorraad?

De veiligheidsvoorraad is het voorraadniveau dat u moet aanhouden om vertragingen bij de levering of nabestellingen op te vangen.

De formule houdt rekening met de lead time en de variabiliteit in de vraag (potentiële schommelingen in de vraag).

De vraag van klanten naar producten kan om verschillende redenen fluctueren, zoals vakanties, weekenden, veranderingen in groothandelsprijzen, aanbiedingen, enz.

Daarnaast moeten managers ook voorraden aanleggen voor onvoorspelbare schommelingen in de vraag, zoals plotselinge tekorten, weersomstandigheden, enz.

Want als de vraag varieert, varieert ook het aanbod.

De formule voor de veiligheidsvoorraad is:

Veiligheidsvoorraad = (Maximale dagomzet*Maximale doorlooptijd) - (Gemiddelde dagomzet*Gemiddelde doorlooptijd)

Herbestelpunt: Wanneer opnieuw bevoorraden?

Uw nabestelpunt is het voorraadniveau dat u laat weten dat u moet nabestellen.

Als voorraadbeheerder hangt je beslissing om te bevoorraden af van de formule voor het herbestelpunt. En die is:

Herbestelpunt = (Lead Time * Gemiddelde dagelijkse verkoop) + Veiligheidsvoorraad

Elke keer dat je voorraad daalt tot het herbestel punt, is het tijd om de telefoon te pakken en te shoppen voor wat voorraad!

Uw nabestellingshoeveelheid gaat hand in hand met uw veiligheidsvoorraad.

Verdere overwegingen bij het berekenen van lead time

Lead Time ARO

After receipt of order (ARO) is het punt waarop de leverancier een bestelling ontvangt. Dit is het eerste belangrijke punt bij het meten van de doorlooptijd, aangezien de totale tijd tussen ARO en de levering van de bestelling de doorlooptijd vormt.

Productie Lead Time

De productietijd is de tijd tussen het moment dat de verkoper een bestelling plaatst en de productiefabrikant deze voltooit. Het omvat de tijd die nodig is om goederen te verwerven, te produceren of te verzenden.

Nu je gewapend bent met al deze formules, laten we eens kijken hoe je de doorlooptijd kunt verkorten.

Hoe verkort je de lead time?

Een toeleveringsketen is als een elastiekje. Hoe langer je het uitrekt, hoe zwakker het wordt.

En uiteindelijk kan het knappen!

Aan de andere kant heeft iedereen baat bij een relatief korte toeleveringsketen.

De detailhandelaar kan meer goederen snel verkopen. De leverancier kan er zeker van zijn dat hij zaken zal blijven doen.

En het belangrijkste is dat de eindconsument krijgt wat hij nodig heeft, wanneer hij het nodig heeft.

dus hoe kun je de lead time verkorten om zo'n 'win-win' _leveringsketen op te bouwen?

Hier zijn enkele ideeën:

1. Regel de bestelhoeveelheid

Je raadt nooit wat er gemeen is tussen voorraadbeheer en een gezond dieet.

portiecontrole!

Dat klopt.

In plaats van af en toe een bestelling te plaatsen voor grote volumes, plaats je regelmatiger kleine bestellingen.

Dit wordt gemakkelijker als u regelmatig veiligheidsvoorraden berekent en uw nabestellingsniveau overeenkomstig aanpast.

Volgens de principes van Lean Manufacturing hebben regelmatig geplaatste kleine bestellingen drie voordelen:

Kleine bestellingen zijn gemakkelijker te produceren en te verzenden, waardoor de lead time korter wordt

Omdat u uw voorraadniveau goed in de gaten moet houden, kunt u voorkomen dat u te veel voorraad aanhoudt

Zonder overtollige voorraad kunt u besparen op voorraadkosten (huur van het magazijn, personeel, enz.)

En net als een paar kleine maaltijden verspreid over de dag, zorgen kleine en frequente bestellingen ervoor dat uw voorraad langer aangevuld blijft!

2. Voer oefeningen uit om de waarde in kaart te brengen

Als het op voorraadbeheer aankomt, is het Lean productieproces het geschenk dat blijft geven.

Een waardestroom is een proces (met meerdere onderling verbonden stappen) dat een organisatie moet doorlopen om oplossingen te implementeren.

A oefening waardestroom in kaart brengen richt zich op het herkennen van verspilling, verbetert de productiviteit en maakt uw waardestroom competenter en afvalvrij.

3. Het voorraadcontroleproces automatiseren

Geef repetitieve Taken uit handen aan technologie en neem die welverdiende pauze.

Bots kunnen de berekening van de veiligheidsvoorraad, de gemiddelde vraag en de vraagvariabiliteit beheren.

Praat ondertussen met leveranciers, houd markttrends scherp in de gaten of broed op het volgende grote marketingmasterplan!

4. Optimaliseer lokale toeleveringsketens

weet je nog hoe de _aanvoerketen _is als een elastiekje?

Nou, er zijn maar weinig elastiekjes die elastisch genoeg zijn om de hele wereld rond te gaan!

Internationale leveranciers kunnen je verleiden met kortingen. Maar de lange lead time (en het gedoe dat dat met zich meebrengt) zijn de lage prijzen niet altijd waard.

Lokale leveranciers hebben een betere positie om uw unieke behoeften te begrijpen en daar sneller op in te spelen. En als ze ook nog concurrerende prijzen bieden voor geweldige producten, dan zijn ze een blijvertje.

5. Relaties met leveranciers beheren

Uiteindelijk is voorraadbeheer een menselijke aangelegenheid.

Je relatie met de leverancier is dus een cruciale factor om te bepalen hoe lang je doorlooptijd zal zijn.

Gebruik in je contract met hen stimulansen om de doorlooptijd te verkorten.

Dit kunnen zijn:

Positieve prikkels: winstaandeel, prioriteit status, verschillende privileges

Negatieve stimulansen: boetes, verlies van business, beoordeling door managers

Uiteindelijk zal dit uw leverancier aanmoedigen om hun lead time bij elke levering te verkorten omdat ze zich geïnvesteerd voelen in uw business.

Maar om dit allemaal mogelijk te maken, moet je beginnen met de doorlooptijd te berekenen.

Maar vergeet pen en papier.

Wij hebben de perfecte oplossing voor je!

De eenvoudigste manier om Lead Time te beheren: ClickUp

Tussen het lossen van voorraden en het downloaden van bestanden hebt u als voorraadbeheerder nauwelijks genoeg tijd. Doorlooptijd berekenen op de ouderwetse manier is er dus niet bij.

Daarom stellen we voor om ClickUp te gebruiken.

**Wat is ClickUp?

ClickUp is de hoogst gewaardeerde tool voor projectmanagement ter wereld.

Het is de enige tool die je nodig hebt om al je projecten te beheren en de productiviteit van je team bij te houden.

De dynamische set Behendig , Scrum , op afstand werken functies zijn perfect voor jouw uitzonderlijke team.

Bekijk hoe u ClickUp kunt gebruiken om doorlooptijd te berekenen en de metriek kunt gebruiken om de prestaties van uw team te verbeteren.

A. Lead Time bijhouden met Widgets voor Sprint op de

Dashboard Je zou één voor één door je projectgegevens kunnen scannen met tientallen PowerPoint-dia's en afdrukken. Jawn.

Of u kunt ze allemaal tegelijk bijhouden, op uw ClickUp Dashboard!

Je dashboard zal voor zichzelf spreken met behulp van praktische Sprint Widgets zoals de Lead Time Graph.

Pas lead time grafieken aan met:

Tijd bereik : kies een tijd bereik en stel de frequentie van de lead time grafiek in

: kies een tijd bereik en stel de frequentie van de lead time grafiek in Sample tijd : selecteer het aantal dagen dat u wilt opnemen als gemiddelde voor elk punt in de grafiek

: selecteer het aantal dagen dat u wilt opnemen als gemiddelde voor elk punt in de grafiek Statusgroep geteld als voltooiing: kies tussen 'Gesloten' of een 'Klaar' statusgroep om mee te tellen voor voltooiing

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image4-4.gif lead Time gif in ClickUp /%img/

Maar er is meer!

Je kunt een compleet overzicht krijgen door meer handige Sprint Widgets toe te voegen zoals Burndown grafieken , Grafieken opbranding , Snelheidsgrafieken en Cumulatieve grafieken van werkstromen naar je dashboard.

B. Houd de voortgang bij met Tijdinschattingen Met ClickUp kunt u belangrijke meetgegevens over de werkstroom van projecten berekenen, zoals

lead Time en cyclustijd. Met zulke cruciale gegevens in de hand kunt u alle toekomstige tijdlijnen voorspellen en tijdinschattingen instellen.

Tel gewoon het aantal uren op dat elk taak en subtaak zal duren. Aan de hand van deze nummers berekent ClickUp het totale aantal uren dat het project naar verwachting in beslag zal nemen en worden de geschatte leveringsdata in realtime bijgewerkt.

We hebben het op één na beste.

ClickUp's Native Time Tracking functie.

het geeft misschien geen nuttig advies (of tijdige snark) zoals Cogsworth uit 'Beauty And The Beast'..._ Maar het helpt u wel om uw werk Nog te doen. ClickUp's globale timer stelt u in staat om eenvoudig uw tijd bij te houden, of u nu op een desktop-, web- of mobiele app werkt. U kunt zelfs aantekeningen en labels toevoegen aan uw tijdregistraties voor extra referentie, of tijd markeren als factureerbaar!

Gebruik liever een stopwatch van derden zoals Time Doctor of Toggl in plaats daarvan?

Geen zorgen. Gewoon ze integreren met ClickUp en ga aan de slag!

Maar dat is slechts een kleine lijst_ van manieren waarop ClickUp uw processen vergemakkelijkt.

Profiteer van andere uitstekende functies voor projectmanagement, zoals: WIP limiet en cyclustijd vs. Lead Time_ .

Conclusie

Op het eerste gezicht informeert de lead time-metriek je gewoon over hoe lang de levering zal duren. Maar als je beter kijkt, zul je zien dat het kan wijzen op onnodige vertragingen, verspilling en andere factoren die je toeleveringsketen belemmeren.

Daarom is het berekenen van de doorlooptijd de eenvoudigste manier om ervoor te zorgen dat uw toeleveringsketen efficiënt en effectief blijft.

maar hoe kunt u de doorlooptijd voor uw doorlooptijd _berekenen _?

Eenvoudig. Door een online tool te gebruiken die de doorlooptijd berekent en bijhoudt.

Met andere woorden: **ClickUp!

De gebruiksvriendelijke widget voor doorlooptijden heeft slechts een paar snelle instellingen nodig om direct te beginnen met het verzamelen van gegevens. En het is slechts een van de honderden unieke en indrukwekkende functies die projectmanagement tot een fluitje van een cent maken.

Dus krijg ClickUp gratis om uw lead time te verkorten