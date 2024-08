10 sjablonen voor Value Stream Mapping (VSM) om teamprocessen te verbeteren

Er kunnen honderden processen betrokken zijn bij het klaarmaken van een product of dienst voor de klant - sommige zijn essentieel, terwijl een paar volledig te vermijden zijn. De hamvraag is: Hoe maak je onderscheid tussen processen die waarde toevoegen en processen die dat niet doen?

Het in kaart brengen van de waardestroom kan u helpen om onder de oppervlakte te kijken en een goede kijk te krijgen op uw leveringscyclus. Voor het eerst toegepast door Toyota helpt dit hulpmiddel bij het maken van een diagram waarin de werkstromen van materialen, informatie en processen worden weergegeven om niet-geoptimaliseerde gebieden aan te wijzen.

Het is een inspannende, gecompliceerde oefening, vooral als je productiecyclus lang is en veel bewegende onderdelen bevat. Daarom vertrouwen topmanagers op sjablonen om gemakkelijk processtromen te visualiseren.

In dit artikel laten we u kennismaken met de beste sjablonen voor het in kaart brengen van waardestromen om de efficiĆ«ntie te verbeteren, verspilling te verminderen en te zorgen voor betere waarde te leveren aan uw klanten . šŸ’›

Wat is een sjabloon voor het in kaart brengen van waarden?

Value stream mapping (VSM) is een visueel hulpmiddel voor het analyseren van de huidige werkstromen die u van bestelling tot levering van een product brengen. Hierbij wordt de beweging van informatie, materialen en processen in uw bedrijf weergegeven met behulp van complexe flowcharttechnieken.

Een sjabloon voor het in kaart brengen van de waardestroom vereenvoudigt het in kaart brengen door een vooraf ingesteld kader te bieden voor het illustreren, onderzoeken en verbeteren van uw productieprocessen. Het idee is om verspillende of inefficiƫnte stappen te identificeren en te minimaliseren en uw productielogistiek te optimaliseren voor doelen als een betere opbrengst, kortere doorlooptijd of grotere klanttevredenheid.

Het in kaart brengen van waardestromen is geschikt voor het visualiseren van processen op elke schaal, of het nu gaat om prototypes of massaproductie. Naast het nauwkeurig afstellen van uw productiesysteem, kunnen ze ook stimulerend werken:

Functieoverschrijdende samenwerking

Kostenreductie

Datagestuurde besluitvorming

Klanttevredenheidsmetingen

Wat maakt een sjabloon voor het in kaart brengen van waardestromen goed?

Aangezien er duizenden sjablonen voor het in kaart brengen van waardestromen beschikbaar zijn, is het vinden van de juiste sjabloon geen peulenschil. Hier zijn een paar kenmerken die een goed sjabloon moet hebben:

Gebruikersvriendelijke interface: Een sjabloon van goede kwaliteit moet een eenvoudige interface hebben die mensen met verschillende opleidingsniveaus en expertise (productmanagers, technici, operators, enz.) in staat stelt om het te gebruiken Opties voor samenwerking : Bij het in kaart brengen van waardestromen werken meestal mensen uit verschillende teams samen. Het juiste sjabloon zou functies voor samenwerking moeten bieden die dit mogelijk maken, waaronderdigitale whiteboardsrealtime bewerking en hulpmiddelen voor het aantekeningen maken en becommentariƫren Visuele hulpmiddelen: Het sjabloon moet het mogelijk maken om in kaart gebrachte waarde specifieke vormen te gebruiken voor het visualiseren van processen en werkstromen (zoals een fabriekspictogram voor leveranciers of klanten en strepen voor gedeelde processen) Drag-and-drop ontwerp: Het moet connectoren en een drag-and-drop editor hebben om relaties tussen verschillende processen te leggenelementen in het stroomschema5. Ondersteuning van toewijzing van middelen: Het sjabloon moet een duidelijke weergave bieden van beperkingen in tijd, personeel en budget om beslissingen over de toewijzing van middelen op basis van gegevens te vergemakkelijken

Sorteer taken op status en voor je toegewezen personen en krijg inzicht in de wekelijkse werklast in deze weergave

10 sjablonen voor het in kaart brengen van waarden in 2024

We hebben honderden sjablonen voor het in kaart brengen van waardestromen doorgespit en de top 10 opgesomd uit ClickUp , 24Slides en VisualParadigm, die de meeste functies bieden. Bekijk ze en vind er een die past bij jouw voorkeuren voor het in kaart brengen van waardestromen! šŸ˜

1. ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van waardestromen

ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van waardestromen

Het is moeilijk om niet subjectief te zijn bij het identificeren van verspilling in uw bedrijf - u bent gewend aan de huidige processen en ziet misschien geen ruimte voor aanpassingen. De ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van waardestromen laat u een objectief perspectief krijgen in werkstromen door mensen uit meerdere teams samen te brengen en visuele hulpmiddelen te gebruiken.

Dit is een Whiteboard sjabloon -Zie het als een digitaal canvas waar je teamgenoten hun perspectieven kunnen delen en samen kunnen werken aan het visualiseren en oplossen van problemen. ClickUp Whiteboards hebben ingebouwde hulpmiddelen om ideeƫn te verbinden en ze te koppelen aan Taken, Documenten en bestanden om het werk te centraliseren.

Met dit sjabloon krijgt u een kant-en-klare kaart om de huidige staat van uw processen te analyseren. De weergave Whiteboard biedt vier secties met kleurcode-Define Product Family, Current State Documentation, Future State Design, en Implementation Plan. Pas de knooppunten voor begin en einde van het proces aan (gele diamanten geven de eindpunten van leverancier en klant aan) en definieer de tijdlijn voor de verschillende fasen.

Met de tool kunt u aantekeningen achterlaten, bestanden bijvoegen en doelstellingen definiƫren om uw leverings- en leveringslogistiek te schetsen. Je kunt direct in het sjabloon verbetertaken maken en toewijzen.

De ClickUp-taakborden zijn voorzien van functies voor het bijhouden van taken en rapportage, waardoor het eenvoudig wordt om verantwoording af te leggen voor het oplossen van een bepaalde inefficiĆ«ntie in het proces van de waardestroom in kaart brengen. šŸ”§

2. ClickUp Geautomatiseerde waardestroom in kaart brengen Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Automated-Value-Stream-Map-Whiteboard-Template.png ClickUp Geautomatiseerde waardestroom in kaart brengen Whiteboard Sjabloon https://clickup.com/templates/automated-value-stream-map-whiteboard-t-211250269 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Wilt u nauwkeurig verbetermogelijkheden identificeren en het giswerk uit het in kaart brengen van de waardestromen halen? Vertrouw op de ClickUp Geautomatiseerde waardestroom in kaart brengen Whiteboard Sjabloon om een helpende hand te bieden!

Aangezien dit net als de vorige optie een sjabloon is om waardestromen in kaart te brengen, zit het boordevol extra's die samenwerking en teamwerk aanmoedigen. Opties zoals realtime bewerking, aantekeningen achterlaten en verbinding maken met Taken en Documenten laten genoeg ruimte over om te brainstormen over knelpunten in het proces.

Dit is een sjabloon dat standaard in de industrie gebruikt wordt, met de gebruikelijke symbolen voor het in kaart brengen van de waardestroom, blokken met gegevens en connectors voor tijdlijnen en informatiestromen om uw processen van begin tot eind te positioneren. Haal uw operationele managers bij het sjabloon om de nieuwste elementen in uw cyclus te visualiseren en te bespreken.

Standaard heeft de sjabloon negen Aangepaste velden voor het toevoegen van attributen aan uw processen:

Beschikbare seconden Afdeling Cyclustijd (min.) Verwerkingstijd (dagen) Waarde Toegevoegde Tijd (mins) Uptime (%) Werknemer Verschuivingen Verandering Overuren (min)

Het sjabloon heeft twee weergaven: de Whiteboard weergave om te brainstormen en de Processen weergave om alle lopende processen op Ć©Ć©n plaats vast te leggen en te volgen.

3. ClickUp Waardeketen Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Value-Chain-Whiteboard-Template.png ClickUp Whiteboard sjabloon voor waardeketen https://clickup.com/templates/value-chain-whiteboard-t-381102045 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een waardeketen-netwerk vertegenwoordigt de voortgang van primaire en ondersteunende activiteiten die waarde toevoegen aan een product. Nog te doen met de ClickUp Whiteboard sjabloon voor waardeketen waarmee microanalyses kunnen worden gemaakt van processen zoals inkoop, opslag, HR-activiteiten en zelfs after-sales service.

Het sjabloon met de juiste kleurcodering biedt een kader voor het opbouwen van een uitgebreide waardeketen. Gebruik de vierkante vakken om Primaire activiteiten te definiƫren en de rechthoekige tegels voor Secundaire activiteiten.

Het is uw taak om alle processen die nodig zijn voor het maken van uw product te brainstormen en ze in de juiste categorie te sorteren met behulp van plakbriefjes. Pas de werkstroom van de waardeketen aan door processen te verbinden met afdelingen zoals ontwerp, productie, verdeling, marketing en klantenservice.

Als je dat gedaan hebt, bekijk dan je kaart en wijs de gebieden aan die niet zoveel waarde aan je bedrijf toevoegen, zoals een onsuccesvolle advertentie, een verouderd programma of hoge transportkosten. Documenteer uw bevindingen in het Samenvatting gedeelte van het sjabloon.

Gebruik de weergave Gebruikshandleiding voor tips en advies over het gebruik van de sjabloon. Zorg ervoor dat u de statussen van de taken in het sjabloon bijwerkt, zodat uw belanghebbenden op de hoogte blijven telkens wanneer u een proceswijziging doorvoert.

4. ClickUp Waarde Risico Matrix Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/c698fdcd-1000.png ClickUp Waarde Risico Matrix Sjabloon https://clickup.com/templates/value-risk-matrix-t-222094710 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wanneer u beslist of u een nieuw project aanneemt of een belangrijke verandering in uw bedrijf doorvoert, moet u het volgende doen de risico's overwegen naast de potentiƫle toegevoegde waarde. Gebruik de ClickUp Waarde Risico Matrix Sjabloon om slimme beslissingen te nemen en prioriteit te geven aan projecten en activiteiten met een relatief laag risico en een hoge waarde.

Het sjabloon beschikt over een waarde risico matrix om de samenhang tussen de waarde en complexiteit van productietaken te definiƫren. Schakel tussen de lijstweergave en de bordweergave om uw initiatieven met laag risico en met hoog risico te organiseren.

De hoofdweergave Lijstweergave schetst al je ideeƫn in de vorm van Taken. Voeg aan elke taak een toegewezen persoon toe met behulp van een van de aangepaste velden voor categorieƫn met de namen Werknemer, Product, Admin, Business en Customer. Bepaal waarde, risico en prioriteitsniveaus om je Taken te classificeren.

Gebruik de twee andere lijstweergaven-Lijst met lage waarde en Lijst met hoge waarde om je ideeƫn uit de vorige weergave te sorteren. Ze zijn handig als je met tientallen Taken werkt.

De Board-weergave is een Kanban-bord taken weergeven als kaarten en ze sorteren op categorie. Je kunt andere criteria gebruiken om de kaarten te groeperen door het veld Groep op te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm.

Zodra u alle taken hebt geschetst, plot u ze in de matrix om een duidelijk overzicht te krijgen van de prioriteiten en de gewenste bestelling waarin ze moeten worden uitgevoerd.

5. ClickUp procesaudit en sjabloon voor verbetering

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Process-Audit-and-Improvement-Template.jpg ClickUp Procesaudit en verbeteringssjabloon https://clickup.com/templates/process-audit-and-improvement-t-121498319 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Naarmate uw bedrijf zich ontwikkelt, kunnen de werkstromen die in het verleden efficiƫnt waren, verouderd raken. Als u processen opnieuw wilt evalueren in termen van kostenefficiƫntie en productiviteit, begin dan met het uitvoeren van audits met de ClickUp sjabloon voor procesaudit en procesverbetering .

Met dit hulpmiddel kunt u een eerlijke analyse van uw huidige processen uitvoeren, nadelen en redundanties opsporen die de efficiƫntie of winstgevendheid verminderen, en corrigerende maatregelen invoeren.

Het sjabloon verdeelt het audit abonnement in vier secties:

CATWOE Analyse: Staat voor Klant-, Actor-, Transformatie-, Wereldbeeld-, Eigenaar- en Omgevingsanalyse; wordt gebruikt voor het stroomlijnen van stakeholderperspectieven in conflicterende scenario's Modelopzet: Definieert het audit abonnement Procesanalyse: Lijst van de processen die je gaat auditen en de leidende criteria Beheer van veranderingen: Schetst de aanpak (methoden en manieren) die u zult gebruiken om over te stappen op betere processen

In elk onderdeel kunt u taken maken, toegewezen personen toevoegen en hun deadlines en prioriteiten instellen. Gebruik ClickUp aangepaste velden om proces- of taakcategorieƫn toe te voegen op basis van uw werk. U kunt voorgestelde wijzigingen bijhouden via negen status tags: Niet gestart, In uitvoering, Voltooid, Nog te doen, Goedgekeurd, Afgewezen, In afwachting, Geannuleerd, en Gearchiveerd.

6. ClickUp sjabloon voor project voor verbetering van bedrijfsprocessen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Process-Improvement-Project-Charter-Template.jpg ClickUp sjabloon voor project ter verbetering van bedrijfsprocessen https://clickup.com/templates/project-charter/business-process-improvement Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Voor projectmanagers is continue procesverbetering is van vitaal belang om concurrenten voor te blijven en om klantensucces strategieƫn. De ClickUp sjabloon voor een project ter verbetering van bedrijfsprocessen stelt u een georganiseerd document ter beschikking om verfijnde werkstromen te abonneren en te implementeren.

Dit sjabloon heeft een overzichtelijk format in tabelvorm. Start een nieuw initiatief met details over de organisatie, het project en de manager(s). Je krijgt speciale tabellen voor het definiƫren van de rollen en verantwoordelijkheden van je stakeholders en project team.

De kern van deze sjabloon voor projecthandvest is de Overzicht sectie. Dit is waar u de reikwijdte van het project, procesrisico's en problemen, voortgang, deliverables en mijlpalen opneemt.

Voor procesoptimalisatie kun je in detail treden over cyclustijd, foutenpercentages of feedback van klanten om de pijnpunten te identificeren die je efficiƫntie verstikken. Door deze details te documenteren, wordt het voor je besluitvormingsteam gemakkelijk om realistische verbeteringen voor te stellen.

Als u complexe afhankelijkheid van projecten raden we aan de Kalender of Weergaven van Gantt Grafieken in ClickUp om een gestructureerde tijdlijn te tekenen van verbeterinitiatieven over waardestroomkaarten heen.

7. ClickUp Proces in kaart brengen sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Process-Mapping-Template.png ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van processen https://clickup.com/templates/process-mapping-t-2z5h1ee Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van processen is uw snelkoppeling om kosten te besparen, de efficiĆ«ntie te verbeteren en verspilling te verminderen. Dit sjabloon geeft u gedetailleerd inzicht in de relatie tussen verschillende stappen in uw processen en helpt u knelpunten op te sporen en te verhelpen. āœ”ļø

Dit sjabloon is in wezen een nog te doen lijst bestaat uit 22 subtaken. Elke subtaak vertegenwoordigt een doel van het in kaart brengen van het proces en geeft korte instructies over hoe het te bereiken. Bijvoorbeeld, de eerste subtaak selecteert het proces dat verbetering behoeft, terwijl de tweede vereist dat de werknemers die betrokken zijn bij de levering worden geĆÆdentificeerd.

U kunt aantekeningen achterlaten, bijlagen toevoegen en een lijst met acties voor jou en je team. Gebruik de volgende vijf aangepaste velden om structuur aan te brengen in uw inspanningen om processen en waardestromen in kaart te brengen:

Voltooid percentage Type proces in kaart brengen Proces Agenda Koppeling proceskaart Verantwoordelijke(n)

Het mooie van dit sjabloon is dat het taakafhankelijkheid ondersteunt - in slechts een paar klikken kun je ervoor zorgen dat een specifieke taak niet kan worden gestart of voltooid vĆ³Ć³r een andere.

Elk soort proces of concept in kaart brengen is een uitdaging zonder visuele structuur. Probeer de Weergave van het bord in ClickUp om rijke visuele weergaven te maken van relaties tussen concepten, processen en ideeƫn.

8. ClickUp sjabloon voor projectverbetering

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Process-Improvement-Project-Charter-Template.png ClickUp sjabloon voor projectverbetering https://clickup.com/templates/project-charter/process-improvement Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Operational and manufacturing value stream mapping projecten kunnen snel in chaos vervallen zonder adequate documentatie. Maar niet als u de ClickUp sjabloon voor projectverbetering om u te steunen! šŸ«”

In dit eenvoudige sjabloon wordt in detail beschreven wie wat moet doen en wordt succes gemeten aan de hand van vastgestelde statistieken. Laten we eens kijken hoe.

Als Instance nemen we een fabrikant van hondenvoer die te maken heeft met frequente besmetting van vlees. De procesverbetering bestaat hier uit het installeren van een handenwasstation voor vleesverwerkers en het werken aan een betere luchtstroom.

In dit geval zal de manager (laten we hem Tim noemen) het sjabloon gebruiken om eerst belanghebbenden te definiƫren, zoals investeerders, leveranciers, machineoperators, voedselkwaliteitstechnici en bezorgers. Tim zal dan de oplossing voorstellen en de succescriteria, de omvang van het werk en de te leveren prestaties beschrijven.

Het sjabloon helpt bij het opstellen van een lijst met mijlpalen voor voortgang. In ons voorbeeld kan de eerste mijlpaal het optimaliseren van de aanvoertijden van vlees zijn om de blootstelling van het milieu te minimaliseren. Tim kan in het sjabloon vastleggen wie de leiding heeft over het proces om het team transparant te houden.

Ongeacht uw branche, kunt u overwegen om what-if scenario's en potentiƫle implementatierisico's op te nemen in het charter. Activeer ClickUp's Terugkerende taken functie om regelmatig in te checken en ervoor te zorgen dat de voorgestelde processen de vorm aannemen die ze hadden gepland.

9. Sjabloon voor het in kaart brengen van waarden door 24Slides

Het sjabloon voor het in kaart brengen van waardestromen van 24Slides helpt u processen te visualiseren en knelpunten te identificeren

Bent u op zoek naar een eenvoudige structuur waarmee u de processen kunt weergeven die nodig zijn om uw product naar de eindklant te brengen? Dan is dit sjabloon voor het in kaart brengen van stromen van 24Slides precies wat u nodig hebt.

Dit PowerPoint sjabloon beschikt niet over geavanceerde samenwerkings- en communicatiehulpmiddelen maar het kan meer dan genoeg zijn om je werkstromen te visualiseren en knelpunten bij een presentatie te identificeren.

Het sjabloon bestaat uit acht dia's, elk met een functie in kaart brengen van de waardestroom om verschillende aspecten van uw processen weer te geven. Maak tijdlijnen om te bepalen hoe lang het duurt om uw product te leveren, geef verbeteringen weer in percentages en bepaal welke processen de meeste waarde hebben.

Deze sjabloon is helemaal aanpasbaar. Wijzig de bestelling van de dia's, bewerk het kleurenpalet, verander het lettertype en voeg aantrekkelijke visuele componenten toe om de presentatie af te stemmen op uw publiek.

10. Sjabloon in kaart brengen waarde door VisualParadigm

Gebruik VisualParadigm's sjabloon voor het in kaart brengen van de waarde van uw processen en ontdek hoe u ze kunt verbeteren

Het verbeteren van de efficiƫntie van uw processen is niet eenvoudig - u moet uw werkstromen goed bekijken en de kleinste details van alles in de gaten houden, of het nu gaat om bestellingen of de locatie van uw vestiging. Met het sjabloon van VisualParadigm om een waardestroom in kaart te brengen, kunt u dit doen zonder vanaf nul te hoeven beginnen.

Het sjabloon wordt geleverd met in kleur voorgemaakte waardestroomkaarten waarmee u uw processen kunt visualiseren door simpelweg de juiste informatie aan het juiste vakje toe te voegen. U krijgt op Ć©Ć©n vel een overzicht van kritieke processen, resourcegebieden en productieramingen.

Dit sjabloon is veelzijdig genoeg voor alle bedrijfstakken. De online editor biedt tal van aanpassingsopties: verander de vormen, kleuren, lettertypes en pijlen om de layout voor jou te laten werken.

Als je Klaar bent, kun je het sjabloon opslaan in verschillende formaten, waaronder JPG, PDF, PNG en SVG.

Sjablonen voor het in kaart brengen van waarden: De duivel zit in de details

Beschouw het in kaart brengen van waardestromen als het bekijken van uw processen onder een microscoop - u observeert elk klein detail om onregelmatigheden en inefficiƫnties op te sporen en te zien hoe u deze kunt rechtzetten. De sjablonen die we hebben besproken bieden een solide speelveld om uw processen te reguleren en te verbeteren met een realistische aanpak.

Voor het analyseren van processen zijn andere hulpmiddelen nodig, zoals stroomschema's en sjablonen voor werkplannen - u kunt vinden op ClickUp met meer dan 1000 sjabloonopties voor verschillende afdelingen! šŸŒ¹