Cyclustijd vs Doorlooptijd: Ultieme gids

nieuwsgierig naar de verschillen tussen _cyclustijd en doorlooptijd _?

Cyclustijd en doorlooptijd zijn belangrijke meetgegevens die worden gebruikt in het productieproces. Terwijl cyclustijd aangeeft hoe lang het duurt om een taak te voltooien, is doorlooptijd de tijd tussen het plaatsen van een order en de uitvoering ervan.

In dit artikel behandelen we de verschillende definities van doorlooptijd vs cyclustijd en hoe je elke metriek moeiteloos berekent en bijhoudt.

Noot: De eerste paar hoofdstukken zijn korte verklaringen van wat cyclus en doorlooptijd zijn. Als je beide metrieken al goed begrijpt, kun je doorgaan naar ons vergelijkingsgedeelte.

Wat is cyclustijd?

Cycle time is de tijd die nodig is om één procescyclus af te ronden, van begin tot eind. En terwijl "proces" meestal verwijst naar het productieproces in de productie, kan het ook elke repetitieve activiteit zijn, zoals het beantwoorden van telefoontjes van klanten.

Cyclustijd wordt ook gedefinieerd als de tijd die een team eigenlijk aan een product werkt totdat het klaar is voor levering aan de klant.

En aangezien het woord levering ons aan het denken heeft gezet over pizza's, kunnen we hier een pizzabestelling als voorbeeld nemen.

In de context van cyclustijd verwijst "bestelling" naar de bestelling van een klant voor een product of dienst.

Voor een pizzeria is de cyclustijd dus de tijd die nodig is om één heerlijke pizza te bereiden.

Om de voordelen te kennen van het meten van de cyclus tijd metriek

Is de cyclustijd inclusief wachttijd?

Ja, cyclustijd is inclusief wachttijd, waarin een werkitem wacht op de volgende actie. Bijvoorbeeld de tijd die nodig is om te wachten tot de oven is opgewarmd.

In een notendop is cyclustijd de totale tijd die nodig is om een werkitem van het begin naar het einde van een productie- of productie proces.

Hoe berekent u de cyclustijd van een proces?

Cyclustijd wordt berekend als de verhouding tussen de totale productietijd en het aantal eenheden dat in die tijd is geproduceerd.

Cyclus Tijd = Totale Productie Tijd/aantal geproduceerde eenheden

Om dit met een voorbeeld te illustreren, stel dat je een chef-kok bent in het restaurant van Gordon Ramsay.

Stel nu dat het restaurant van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds werkt en eten kan bereiden voor 200 klanten per dag.

Dus, Totale Productietijd = 13 uur.

Aantal geproduceerde eenheden (bereide maaltijden) = 200 maaltijden.

Dan is cyclus tijd = 13/200 = 0,065 uur.

Het duurt dus ongeveer vier minuten om elke maaltijd te bereiden.

Het duurt dus ongeveer vier minuten om elke maaltijd te bereiden.

Hoe cyclustijd bijhouden?

Hoe helpt ClickUp bij het bijhouden van cyclustijden?

ClickUp's krachtige Agile Dashboards functie kun je de doorlooptijd van taken berekenen met de Cyclustijd widget .

Cyclustijd wordt op twee manieren gemeten:

ClickUp kan automatisch beginnen met het bijhouden van de tijd op het moment dat een taak in een Actief statusgroep in uw Projectruimte komt

statusgroep in uw Projectruimte komt Als alternatief kunt u met ClickUp elke andere status kiezen om te tellen als het begin van de cyclustijd

Wat is doorlooptijd?

Meestal berekend vanuit het perspectief van de klant, doorlooptijd is de tijd die verstrijkt tussen de ontvangst van de bestelling van de klant en de uiteindelijke levering van het product of de dienst. En net als bij cyclustijd zijn er verschillende definities voor doorlooptijd, afhankelijk van de context.

In projectmanagement is de doorlooptijd bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een project af te ronden op het moment dat je het ontvangt van de stakeholder.

In supply chain management is het echter de tijd die nodig is om goederen te ontvangen nadat je een bestelling hebt geplaatst.

En omdat we nu duidelijk zin hebben in eten, begint de doorlooptijd wanneer een ober de bestelling van een klant opneemt en eindigt wanneer de klant zijn gerecht ontvangt.

Over het algemeen geldt: hoe korter de aanlooptijd, hoe beter, tenzij je Hell's Kitchen letterlijk wilt meemaken.

**_Vraag je je af hoe je de doorlooptijd kunt berekenen?

Kijk op onze_ lead time formula guide .

Hoe doorlooptijd berekenen?

Om de doorlooptijd te berekenen, moet je de leverdatum/-tijd en de aanvraagdatum/-tijd van de bestelling weten.

Doorlooptijd = Order Levertijd (einddatum) - Order Ontvangsttijd (aanvraagdatum)

Stel bijvoorbeeld dat een klant om 13.30 uur pasta bestelt en deze om 14.00 uur ontvangt.

Dan is de doorlooptijd 30 minuten.

Lees meer over het berekenen van de doorlooptijd_ metriek hier.

Hoe volg ik de doorlooptijd?

U zou stopwatches of keukentimers kunnen gebruiken om de doorlooptijd bij te houden, maar dat is gewoon veel handwerk.

niet ideaal als u strikte deadlines moet halen of hongerige klanten hebt die wachten, toch?

Gebruik in plaats daarvan de Doorlooptijd Widget op ClickUp's Dashboards! Deze houdt automatisch bij hoe lang het gemiddeld duurt om een taak af te ronden vanaf het moment dat deze is aangemaakt.

U kunt de:

Tijdbereik : stel het gewenste tijdbereik in en de frequentie van de grafiek

: stel het gewenste tijdbereik in en de frequentie van de grafiek Sample tijd : kies hoeveel dagen u wilt opnemen in het gemiddelde voor elk punt in de grafiek

: kies hoeveel dagen u wilt opnemen in het gemiddelde voor elk punt in de grafiek Statusgroep geteld als voltooiing: selecteer de statusgroep, zoals Gesloten of Gereed, om de voltooiing van een taak aan te geven

Noot: Dezelfde aanpassingen kunnen ook worden toegepast op ClickUp's Cycle Time-widget.

nog steeds in de war over _doorlooptijd vs cyclustijd ?

Maak je geen zorgen! We hebben de verschillen samengevat in een handige grafiek verderop in dit artikel .

Voordat we daar komen, moet u echter begrijpen dat doorlooptijd en cyclustijd niet de enige zijn die een rol spelen bij het bepalen van de doorlooptijd Lean metriek of Kanban metriek gebruikt door projectmanagers.

Je hebt ook Takt-tijd, hun Duitse neefje ("takt" is het Duitse woord voor polsslag of ritme).

Wat is Takttijd?

Takttijd is de snelheid waarmee je moet werken om het productieproces te voltooien en op tijd aan de vraag van de klant te voldoen.

Het meten van de takttijd helpt je:

Aan te passenwerkstroomdoorvoer op basis van de vraag van de klant

De hele waardestroom verbeterenefficiëntie voor een specifieke batchgrootte

Grondstof vermijdentekorten en overtollige voorraad* Verhoog de klanttevredenheid met tijdige levering

Als u bijvoorbeeld de takttijd van uw restaurant kent, kunt u de workflow in de keuken optimaliseren om het eten op tijd aan de klanten te serveren, zodat u zulke hangry klanten kunt voorkomen:

Hoe takttijd berekenen?

Takttijd wordt berekend als de verhouding tussen je totale productietijd en het aantal eenheden dat de klant nodig heeft.

Takttijd = Totale Productietijd aantal vereiste eenheden ( vraag van de klant )

Laten we het voorbeeld van Gordon Ramsay nemen dat we eerder bespraken .

De cyclustijd is vier minuten om een gerecht te bereiden, wat onder normale omstandigheden goed zou moeten zijn.

Maar het is weekend en Gordon verwacht spitsuur.

Hij wil dat het personeel 300 klanten bedient in 13 uur.

Dan is de takttijd = 13/300 = 0,04 uur, wat ongeveer twee minuten per maaltijd is.

Dus als je aan de vraag moet voldoen, moet je de cyclustijd terugbrengen van vier naar twee minuten.

Lees meer over takttijd.

Wat zijn de verschillen tussen cyclustijd, doorlooptijd en takttijd?

begrijpen hoe _cyclus _tijd, doorlooptijd en takttijd verschillen is niet zo moeilijk als het identificeren van gerechten in de blinde smaaktest van MasterChef

Als je er nog steeds niet uit bent, maak je dan geen zorgen!

We hebben de belangrijkste verschillen tussen doorlooptijd vs cyclustijd vs takttijd samengevat in deze handige grafiek:

Veelgestelde vragen over cyclustijd, doorlooptijd en takttijd

Als je je verdiept in cyclustijd of doorlooptijd, kom je waarschijnlijk termen tegen als doorvoer, waardestroom en meer.

_Nou, wat zijn dat?

Geen zorgen, hier is een snelle Masterclass om je twijfels weg te nemen:

1. Wat is het verschil tussen productiedoorlooptijd en doorvoersnelheid?

Vanuit het perspectief van de klant is productietijd de tijd tussen het plaatsen van een bestelling en de ontvangst ervan.

Aan de andere kant wordt doorloopsnelheid beschouwd vanuit het productieperspectief en meet de snelheid waarmee grondstoffen of een productie-eenheid door het proces gaan.

2. Wat is value stream mapping?

In Lean manufacturing is een waardestroom een opeenvolging van waardetoevoegende activiteiten die een totaalproduct of -resultaat creëren voor klanten of stakeholders.

Value stream mapping is een methode waarbij u alle essentiële stappen in uw waardestroom visualiseert met behulp van een stroomdiagram. Het diagram (bekend als een value stream map) helpt je bij het identificeren en verminderen/verwijderen van onnodige stappen in de waardestroom, waardoor deze efficiënter wordt.

3. Welke factoren hebben een negatieve invloed op de doorlooptijd?

Vijf sleutelfactoren die de doorlooptijd negatief beïnvloeden zijn:

Een onnodige processtap in de productiestroom

Inefficiënt voorraadbeheer

Inventarisvoorraden die een bottleneck in de productie kunnen veroorzaken

Verschillende doorlooptijden tussen uw verschillende leveranciers

Onvoorspelbare gebeurtenissen zoals plotselinge onbeschikbaarheid van grondstoffen

4. Hoe kunt u uw cyclustijd verkorten?

Het verkorten van de doorlooptijd verbetert niet alleen de klanttevredenheid, maar verhoogt ook de productiviteit van je team.

Hier zijn enkele manieren om je doorlooptijd te verkorten:

Definieer elke gebruikersverhaal en doel duidelijk

Moedig teams aan om zelfvoorzienend te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en te werken met minimale feedback

Gebruik de WIP-limietmethode om multitasking te elimineren

Automatiseer repetitief handmatig werk

Kies voor een Agile-gebaseerde aanpak zoals Scrum * Gebruik projectbeheertools zoals ClickUp om processen eenvoudig te beheren!

5. Wat is het hoofddoel van Agile?

De Behendig het belangrijkste doel van de Agile methodologie is om teams te helpen producten van superieure kwaliteit te bouwen en af te leveren in de kortst mogelijke tijd. Hiervoor, Agile statistieken (zoals cyclustijd en doorlooptijd) en tools (zoals sprint backlog ) helpen bij procesverbetering. Lees meer over Agile projectmanagement.

Conclusie

Als je in de keuken weet hoe je een recept gaat aanpakken (van voorbereiding tot garnering), voorkom je niet alleen kookrampen, maar maak je het hele proces ook efficiënter.

En dat is waar verschillende tijden zoals cyclustijd, doorlooptijd en takttijd om de hoek komen kijken.

Het begrijpen en bijhouden van elke metriek is cruciaal voor het stroomlijnen van elk productie- of fabricageproces, of het nu gaat om de levering van software of het op tijd tevreden stellen van hongerige klanten.

Het gebruik van stopwatches om elke bewerking te timen is echter allesbehalve efficiënt.

