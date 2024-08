10 Beste logistieke software in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Moderne bedrijven scheppen altijd op over bliksemsnelle levering. Maar uiteindelijk bezwijken de meeste bedrijven onder hun ongestructureerde logistieke beheersystemen.

Nu de detailhandel online gaat en de verkoopkanalen voortdurend veranderen, is het een uitdaging voor logistieke teams om voorraad, bestellingen en leverbaarheid tegelijkertijd te beheren.

Gokwerk op de vraag leidt tot te veel of te weinig voorraad en u hebt realtime bijhouden en op gegevens gebaseerde abonnementen nodig om bij te blijven in de concurrerende markt.

Maar maak je geen zorgen: logistieke beheertools zijn er om je te helpen.

Welke zijn dat? Hoe kies je de juiste voor jouw business?

In dit artikel behandelen we de beste logistieke tools die momenteel verkrijgbaar zijn en belichten we de belangrijkste functies, limieten, prijzen en productbeoordelingen en beoordelingen, zodat je de beste optie voor jou vindt.

Wat is logistieke software?

Logistieke software automatiseert en vereenvoudigt de hele levenscyclus van voorraadbeheer, transportplanning, bestellingen bijhouden en magazijnbeheer.

Vooral die alledaagse taken nemen uren van uw tijd in beslag. Zoals de invoer van gegevens, het beheer van leveranciers en beoordelingen.

Logistieke tools zijn gebouwd op moderne technologie en vereisen minimale menselijke tussenkomst. Verwacht een zeer nauwkeurige productielijn met sneller, sneller logistiek beheer.

Maar hoe vindt u de juiste software voor logistiek beheer voor uw bedrijf, met talloze beschikbare opties?

Als het gaat om het kopen van logistieke software voor bedrijven, is er geen standaardoplossing.

De prijzen van de software kunnen variëren van een paar honderd tot duizenden. Hier zijn echter enkele mogelijkheden die je moet zoeken in je ideale logistieke tool:

Zichtbaarheid in de toeleveringsketen: Zoek naar logistieke tools die een weergave in vogelvlucht bieden van uw volledige logistieke operaties, van verpakking tot levering

Zoek naar logistieke tools die een weergave in vogelvlucht bieden van uw volledige logistieke operaties, van verpakking tot levering Realtime management: Extra punten als de software real-time bijhouden en intuïtieve dashboards heeft om cruciale zakelijke KPI's onder een dak te monitoren

Extra punten als de software real-time bijhouden en intuïtieve dashboards heeft om cruciale zakelijke KPI's onder een dak te monitoren Integraties: Zorg ervoor dat de software integreert met uwbestaande CRM (Customer Relationship Management) en ERP (Enterprise)Hulpmiddelenplanning) systemen. Integratie maakt real-time synchroniseren tussen meerdere platforms mogelijk, waardoor handmatige of dubbele invoer overbodig wordt

Zorg ervoor dat de software integreert met uwbestaande CRM (Customer Relationship Management) en ERP (Enterprise)Hulpmiddelenplanning) systemen. Integratie maakt real-time synchroniseren tussen meerdere platforms mogelijk, waardoor handmatige of dubbele invoer overbodig wordt Wereldwijde compliance: Vlotte afhandeling van wereldwijde logistieke uitdagingen, inclusief naleving van internationale handelsvoorschriften, douaneprocedures en documentatie-eisen

Vlotte afhandeling van wereldwijde logistieke uitdagingen, inclusief naleving van internationale handelsvoorschriften, douaneprocedures en documentatie-eisen Business fit: Vind een logistiek softwarepakket dat het beste past bij de grootte van uw bedrijf, het volume van de zendingen en de categorie van producten waarmee u te maken heeft

Vind een logistiek softwarepakket dat het beste past bij de grootte van uw bedrijf, het volume van de zendingen en de categorie van producten waarmee u te maken heeft Schaalbaarheid: De meeste logistieke tools zijn cloud-gebaseerd en kunnen snel worden aangepast aan groeiende bedrijfsbehoeften. Zorg er echter voor dat schaalbaarheid je geen fortuin kost. Zoek naar software met transparante prijzen en gemakkelijk schaalbare functies

Tot slot zijn de belangrijkste functies en functionaliteiten van logistieke managementsoftware het belangrijkst. Ze hebben een grote invloed op de manier waarop je de software in de praktijk gebruikt.

Hier is een lijst van top software voor logistiek beheer 👇 De belangrijkste functies zijn

In deze lijst komen de functies, gebruikersbeoordelingen, limieten en prijzen van elke tool aan bod.

1. ClickUp

Verbeter de logistieke activiteiten door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-taaks te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

ClickUp is een cloudgebaseerde projectmanagement en samenwerkingstool. Hoewel de gebruiksscenario's zeer uitgebreid zijn, beheert ClickUp in dit geval op efficiënte wijze voorraad- en logistieke operaties voor bedrijven van elke grootte.

Logistieke teams kunnen hun operaties vanaf één plek plannen, controleren en uitvoeren. Dankzij de intuïtieve dashboards van ClickUp.

U kunt kiezen uit ClickUp's galerij van doelgerichte sjablonen om activiteiten op alle fronten te beheren. Dit omvat ClickUp sjablonen voor voorraadbeheer , ClickUp Warehouse KPI sjablonen en ClickUp Agile sjablonen voor projectmanagement

om er een paar te noemen.

Maak snel producttestabonnementen en bespaar eindeloze uren handmatig werk met de AI-gegenereerde aanwijzingen van ClickUp AI

Bovendien zijn ClickUp's ingebouwde functie voor chatten en interactieve whiteboards gebouwd om de samenwerking tussen teams op afstand te verbeteren.

Pas uw Whiteboards eenvoudig aan door documenten, Taken en meer toe te voegen

ClickUp beste functies

Beheer uw werk met ClickUp's 10+ aanpasbare weergaven

Effectief samenwerken met realtime commentaar, chatten, delen en notificaties

Dashboards configureren met voor uw bedrijf cruciale KPI's en visuele widgets

Synchroniseer documenten met werkstromen om ze toe te wijzen, te becommentariëren en eraan te werken met het team

ClickUp integreert native met meer dan 200 tools, waaronder Slack, Figma, apps voor cloud opslagruimte en meer

ClickUp limieten

Gebruikers zeggen dat de mobiele app functioneel is, maar beter kan

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Oracle

Via Oracle Oracle Transportation Management (OTM) is uitgebreide logistieke software voor bedrijven die worstelen met het beheren van wereldwijde supply chain-activiteiten.

Het platform heeft een eenvoudige, intuïtieve interface. Toch heeft het een robuuste set functies om transport- en logistieke operaties wereldwijd efficiënt te beheren.

De USP van OTM is de 3D laadconfiguratie. Hiermee kun je zendingen visueel deconstrueren met behulp van simulaties. En vervolgens verschillende hoeken en plaatsingen doorlopen voor optimale capaciteit plannen in transportvoertuigen.

OTM beste functies

Verzamel, formatteer en laad tarieven van service providers via een uitgebreid tariefbeheersysteem

De beste transportroute bepalen met behulp van OTM's krachtige netwerkrouteringsmogelijkheden

Automatiseren van administratieve Taken zoals het maken van afspraken, tariefaanvragen, boekingen en meer

Visualiseer verschillende marktscenario's met netwerkmodellering in real-time

Spot toekomstige pieken en dalen door voorspellende analyses uit te voeren met behulp van intuïtieve dashboards, vooraf ingestelde KPI's en historische gegevens

OTM beperkingen

Aanvankelijke configuratie en installatie kunnen wat traag verlopen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface niet aantrekkelijk

OTM-prijzen

Niet vermeld op de website

OTM beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. SAP

via SAP SAP Transportation Management (TM) software maakt deel uit van SAP's design-to-operate aanpak gericht op het optimaliseren van digitale supply chains.

Hierdoor is de applicatie veelzijdig genoeg om vracht te plannen, uit te voeren en af te wikkelen voor uw wereldwijde of binnenlandse toeleveringsketens.

Sterker nog, SAP integreert automatisering in zijn logistieke app. Daarom biedt het hightech functies zoals capaciteit abonnement voorspellende prognoses en simulatie op elk niveau van uw toeleveringsketen.

SAP Transportation Management beste functies

Uiterst configureerbaar platform met schaalbaarheid en zichtbaarheid voor de hele onderneming

Flexibel aanbestedings- en beoordelingsproces

Technologie om ladingconsolidaties te verbeteren met betere routeoptimalisatie en lagere brandstofkosten

Altijd AI aan uw zijde om de besluitvorming te sturen en alledaagse taken te automatiseren

SAP Transportation Management beperkingen

Hoge leercurve voor nieuwe gebruikers

De app wordt traag bij het verwerken van zware bestellingen

SAP Transportation Management prijzen

Niet vermeld op de website

SAP Transportation Management beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet voldoende beoordelingen

4. Acumatica

via Acumatica Acumatica is een ERP-systeem in de cloud dat een volledig pakket applicaties voor bedrijfsbeheer biedt, waaronder apps voor logistiek beheer, zoals inventarisbeheer, bijhouden van bestellingen, magazijnbeheer en orderbeheersystemen.

Deze apps zijn ontworpen om middelgrote bedrijven te helpen een concurrentievoordeel te behalen in de fast-mover markt.

We vonden de interface efficiënt en gebruiksvriendelijk. Brownie wijst op Acumatica's all-inclusive gebruikerslicentiemodel, waarmee je altijd en vanaf elk apparaat je bedrijf kunt weergeven voor één enkele prijs.

Acumatica beste functies

Vereenvoudig voorraadprocessen met flexibel itembeheer, traceerbaarheid van kwaliteit en robuuste aanvulling

Verbeter magazijnactiviteiten met papierloze, gerichte picking vanaf mobiele apparaten

Creëer bestellingen van goedgekeurde offertes in een klik

Status van verzending volgen via realtime koppelingen en deze eenvoudig delen met klanten via in-app berichten of notificaties

Beheer bestellingen proactief met ingebouwd retourbeheer, proefversies voor audits, consolidatie van facturen en meer tools

Acumatica limieten

Sommige gebruikers vinden de tool moeilijk aan te passen

Reviewers rapporteren af en toe bugs en technische problemen

Moeilijk op te schalen zonder diep in de buidel te tasten

Acumatica prijzen

Niet beschikbaar op de website

Acumatica beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (840 beoordelingen)

4.4/5 (840 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

5. NetSuite ERP in de cloud

via Netsuite NetSuite Cloud ERP-oplossing vereenvoudigt logistiek beheer voor uw bedrijf - van het afhandelen van financiën tot het optimaliseren van orderverwerking, voorraadbeheer en magazijnactiviteiten.

Net als Acumatica biedt NetSuite de juiste tools voor logistieke teams om operaties te beheren efficiënt.

De software wordt vertrouwd door meer dan 37.000 bedrijven, waaronder topbedrijven in logistiek en transport zoals FlexPort, OmniTRAX en Floship.

NetSuite Cloud ERP beste functies

Automatiseer, beheer en optimaliseer voorraden op meerdere locaties en verkoopkanalen vanuit één dashboard

Orderverwerking stroomlijnen met geautomatiseerde workflows, van verkoopoffertes tot orderverwerking

Voldoen aan wereldwijde leveringsvoorwaarden met voorzieningen voor handel in regiospecifieke valuta en belastingregels

Dubbele invoer elimineren door inkoop-transacties automatisch te koppelen aan leveranciersrecords, goederenontvangsten en facturatiedocumenten

NetSuite Cloud ERP limieten

De SQL-gebaseerde structuur van NetSuite werkt als een knelpunt bij het bouwen van rapporten en het uitvoeren van geavanceerde zoekopdrachten

De extra kosten van een eenmalige installatie maken de totale prijs duurder

NetSuite Cloud ERP prijzen

Een jaarlijkse licentievergoeding plus de set-up fee is van toepassing. Maar er worden geen duidelijke prijsdetails vermeld op de website

NetSuite Cloud ERP beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (2800+ beoordelingen)

4.0/5 (2800+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1400+ beoordelingen)

6. Zoho Inventaris

via Zoho Zoho Inventory is een gebruiksvriendelijke software voor voorraad- en voorraadbeheer, ontworpen voor moderne bedrijven.

Als je bedrijf afhankelijk is van verschillende verkoopkanalen (voornamelijk online), dan heb je logistieke software nodig om productielijnen en verkooppieken af te handelen en controle uit te oefenen over wijdverspreide magazijnen.

Zoho Inventory doet het allemaal.

Zoho Inventory beste functies

Gebruiksvriendelijke interface, gemakkelijk om te navigeren en te werken met de softwareoplossing

Items bijhouden op basis van batches en serienummers in meerdere verkoopkanalen

Automatisch nabestellen met vooraf ingestelde leveranciers en tarieven voorkomt stock-outs

Inzichtelijke rapportages genereren over de verkoop- en inkooptrends van elke bestelling

Een intuïtief dashboard met een overzicht van de cycli van bestellingen - in afwachting, verpakt en geleverd

Integreert met meer dan 40 verzendbedrijven

Zoho Inventory limieten

Gebruikers hebben moeite met het vinden van trainingsbronnen en officiële documentatie voor het gebruik van de software

Geen voltooide logistieke software, richt zich voornamelijk op voorraad- en voorraadbeheer

Gebruikers melden dat de klantenservice veel beter kan

Zoho Inventory prijzen

Free Forever: gelimiteerd tot 50 bestellingen

gelimiteerd tot 50 bestellingen Standaard: $29/maand

$29/maand Professioneel: $79/maand

$79/maand Premium: $129/maand

$129/maand Enterprise: $249/maand

Zoho Inventory beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (80+ beoordelingen)

4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (370+ beoordelingen)

7. Salesforce

via Salesforce Salesforce voor transport- en logistieke dienstverleners integreert met Salesforce CRM om oplossingen op maat te bieden, zoals contactbeheer, automatisering van processen en bijhouden van zendingen.

Het platform is uw sleutel tot het transformeren van logistieke activiteiten in een naadloze, klantgerichte ervaring. Het doet dit via geïntegreerde toeleveringsketens en een holistische weergave van de hele verzendervaring.

Salesforce CRM beste functies

Krijg end-to-end real-time zichtbaarheid in uw toeleveringsketen via een uniform dashboard

Klanttevredenheid verhogen met gepersonaliseerde interacties en berichten

Kan worden geïntegreerd met bestaande ERP's, TMS, WMS en andere systemen voor gegevensopslag

Krijg realtime inzicht in voorraadniveaus, status van bestellingen en transportgegevens

AI gebruiken om onderhoudsbehoeften te voorspellen en bedrijfsmiddelen te optimaliserengebruik van middelen beperkingen Salesforce CRM

We konden geen mobiele app vinden

Geen gratis versie

Prijzen van Salesforce CRM

Starter: $25/gebruiker

$25/gebruiker Professioneel: $80/gebruiker

Salesforce CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (18.300+ beoordelingen)

4.3/5 (18.300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

8. Brightpearl

via Brightpearl Brightpearl is een toonaangevend beheersysteem voor de detailhandel. Het systeem zorgt voor de planning en het beheer van de voorraad, verzending en fulfillment, en bestellingen .

Bovendien is het geïntegreerd met een op de detailhandel gericht CRM om u te helpen betere relaties met klanten op te bouwen.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en aantrekkelijke UI is het platform populair bij meer dan 5000 merken en logistieke bedrijven.

Brightpearl beste functies

Nauwkeurige voorraadaanbevelingen op basis van verkooptrends en toekomstige vraagpatronen van klanten

Multi-channel voorraad- en bestellingbeheer met real-time updates

Een intuïtief dashboard om al uw sleutelgegevens te tonen, zoals verkoop, voorraadbeschikbaarheid, CAC, LTV van klanten en meer

Ingebouwde CRM voor de detailhandel creëert automatisch klantpersona's, inclusief hun contactgegevens, bestelgeschiedenis en interacties in het verleden

Volledig geïntegreerde verkooppuntsystemen met loyaliteitsprogramma's

Brightpearl limieten

Sommige gebruikers vonden het moeilijk om te beginnen (steile leercurve)

Brightpearl biedt geen gratis proefversie aan

Veel gehoorde feedback van klanten is rond beperkte rapportage modellen en slechte klantenservice

Brightpearl prijzen

Geen details op de website

Brightpearl beoordeling en recensies

G2: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

4.5/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

9. Roze raket

via Rozenraket Ooit gehoord van Guns and Roses? Ja, de rockband! Hoewel we de naam Rose Rocket op de band vonden lijken, is hun website gebaseerd op het Guns and Roses-thema.

Rose Rocket is een toonaangevende transportmanagementsoftware die populair is bij vrachtwagenbedrijven, vervoerders en makelaars.

Vergeleken met het ouderwetse inflexibele transportmanagementsysteem, biedt Rose Rocket voltooide flexibiliteit om de software aan te passen aan de behoeften van je bedrijf.

Rose Rocket beste functies

Aangepaste regels en triggers instellen om taken en notificaties te automatiseren

Gemakkelijk toe te voegen functies en tools naarmate uw bedrijf groeit, betaal alleen voor wat u gebruikt

Ingebouwde rapporten en dashboards om de winstgevendheid bij te houden

Rolgebaseerde toegang voor controle over informatie en delen van gegevens

Real-time communicatiekanalen om te synchroniseren met chauffeurs, klanten en partners

Routeplanning en -optimalisatie

Intuïtieve borden voor intern bijhouden van orders, selectie van chauffeursladingen of om klanten zichtbaarheid op bestellingen te geven

Rose Rocket limieten

Sommige gebruikers vonden een gebrek aan geavanceerde functies

Real-time updates zijn niet echt 'real-time'

Gebruikers vinden het moeilijk om gesplitste bestellingen te maken

Rose Rocket prijzen

Free forever

Betaald: $125/maand

$125/maand SMB's: $298/maand

$298/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Rose Rocket beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Viskom

via Viskom Fishbowl is software voor logistiek beheer die bedrijven helpt bij het beheren van voorraden, opslag en productieprocessen.

De software is ontworpen voor het MKB en is verkrijgbaar in twee varianten: on cloud als Fishbowl Drive en on-premises als Fishbowl Advanced.

In beide formulieren beheert het platform efficiënt de dagelijkse logistieke operaties voor bedrijven van elke grootte.

Fishbowl beste functies

Gestroomlijnd voorraadbeheer via scanbare barcodes, geautomatiseerde voorraadtellingen en meer tools

Creëer aanpasbare workflows om automatisering enproductie te plannen processen vooraf

Efficiënt en nauwkeurig inkoopbeheer

Geautomatiseerde en aanpasbare rapportage

Kan worden geïntegreerd met de populairste zakelijke tools zoals QuickBooks, Salesforce, Shopify en meer

Fishbowl limieten

Veel gebruikers ondervonden eigenaardigheden en bugs in de programmering

De gebruikersinterface en navigatie op het platform zijn niet aantrekkelijk

Duur voor KMO's

Er is geen module voor het bijhouden van containers

Voor elke add-on voor integratie betaal je bijna $500

Fishbowl prijzen

Fishbowl Drive

Warehousing: $329/maand

Viskom Gevorderd

Warehousing: $329/maand

$329/maand Productie: $429/maand

Fishbowl beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (210+ beoordelingen)

4.0/5 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (820+ beoordelingen)

Vind de beste logistieke software voor uw business

Logistieke software stroomlijnt de ongestructureerde en gebroken supply chain managementsystemen van moderne bedrijven. En voor bedrijven met wereldwijde logistieke behoeften zijn de voordelen grenzeloos.

Het juiste logistieke systeem kan uw business maken of breken.

Hoe dan ook, of uw logistieke team nu gebombardeerd wordt met bestellingen of worstelt met overvolle leveringspijplijnen, ClickUp biedt het perfecte beheer en de perfecte oplossing voor uw logistieke problemen productiviteitstools om de concurrentie te overtreffen.

Wilt u ClickUp eens proberen? ClickUp is gratis om mee te beginnen.