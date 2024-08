10 gratis inventarissjablonen voor Excel, Sheets en ClickUp

Voorraadbeheer is essentieel voor elk bedrijf om de concurrentie voor te blijven . Of u nu een kleine winkel runt of een grootschalige productieorganisatie leidt, een efficiënt en nauwkeurig inventarisatieproces verlaagt de productiekosten en risico's.

Met de juiste trackingtools, zoals inventarissjablonen, kunt u meer doen dan alleen de voorraadaantallen bijwerken. Uw personeel krijgt het inzicht in de gegevens die nodig zijn om het bedrijf uit te breiden en de productiviteit naar een hoger niveau te tillen! ⚡️

In deze gids bekijken we alle manieren waarop ClickUp, Excel en Google Sheets inventarissjablonen u kunnen helpen uw voorraadbeheer te stroomlijnen, ongeacht de branche waarin u actief bent.

Laten we beginnen!

Wat is een inventarisatiesjabloon?

Een inventarissjabloon is een voorgeformatteerd document of spreadsheet dat gespecificeerde lijsten organiseert voor voorraadbeheer, budgettering en controle. Het bevat meestal kolommen voor artikelnamen, numerieke codes, beschrijvingen, opslaglocaties, hoeveelheden, totalen en prijzen.

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-tabelweergave voor eenvoudig inventarisbeheer

Inventarissjablonen zijn veelzijdig en aanpasbaar aan de behoeften van elk bedrijf binnen elke branche. Van een klein bedrijf tot een multinational in de detailhandel, het bijhouden van voorraden is om belangrijke redenen een essentieel onderdeel van het succes van elke organisatie:

Verbeterde nauwkeurigheid : Met up-to-date en nauwkeurige inventarislijsten is er minder kans op kostbare menselijke fouten

: Met up-to-date en nauwkeurige inventarislijsten is er minder kans op kostbare menselijke fouten Kostenbesparingen : Voorraden worden sneller verwerkt, wat resulteert in kostenbesparingen door lagere arbeids- en overheadkosten

: Voorraden worden sneller verwerkt, wat resulteert in kostenbesparingen door lagere arbeids- en overheadkosten Lager risico op voorraad van verouderde artikelen : Bedrijven kunnen voorkomen dat ze ongewenste of verouderde voorraden bestellen

: Bedrijven kunnen voorkomen dat ze ongewenste of verouderde voorraden bestellen Verminderde productverspilling : Een goede tracering helpt bedrijven om de exacte hoeveelheid voorraad te bestellen die nodig is, of om op het juiste moment te bestellen als de bestaande voorraad lager uitvalt dan verwacht

: Een goede tracering helpt bedrijven om de exacte hoeveelheid voorraad te bestellen die nodig is, of om op het juiste moment te bestellen als de bestaande voorraad lager uitvalt dan verwacht Geoptimaliseerde toeleveringsketens : Vraagvoorspellingen en voorraadgegevens verbeteren de teamcommunicatie en leveringen

: Vraagvoorspellingen en voorraadgegevens verbeteren de teamcommunicatie en leveringen Geavanceerde seizoensgebonden voorraadstrategieën: Bedrijven beschikken over consistente gegevens om effectieve strategieën te ontwikkelen voor het beheren van seizoensgebonden behoeften door verkooptrends tijdens piekperioden te volgen

Bonus:_ Spreadsheet sjablonen

Wat maakt een goed inventarissjabloon?

Een goed inventarissjabloon registreert producten, bestelformulieren , verzendingen en klantgegevens om de handmatige arbeidskosten te verlagen en voorraadprocessen te optimaliseren.

Uw inventarissjabloon vormt het raamwerk van uw voorraadopvolgingssysteem. Maar het is belangrijk om de juiste sjabloon te vinden die voldoet aan de behoeften van uw bedrijf en toch gemakkelijk te gebruiken is door het hele team. 🧑‍💻

Er zijn een paar belangrijke eigenschappen die je in gedachten moet houden bij een goede inventarissjabloon:

Intuïtief sjabloonontwerp

Als je een sjabloon kiest met meerdere lay-outs en aanpassingsmogelijkheden om de juiste informatie te vinden wanneer je die nodig hebt, bespaar je tijd. De flexibiliteit om nieuwe velden toe te voegen aan uw framework zonder het helemaal opnieuw te moeten opbouwen wanneer uw productportfolio of diensten evolueren, is een voordeel! 📈

Software compatibiliteit

Aangezien systemen steeds meer met elkaar verbonden zijn en nodig zijn voor groei, moeten inventarissjablonen kunnen integreren met andere platforms, zoals verkoop, boekhouding en klantenrelatiebeheer (CRM)-systemen.

End-to-end beveiliging

Dit omvat toestemmingsinstellingen voor beheerders om bepaalde acties te bekijken en uit te voeren, evenals controlesporen om bij te houden wie bepaalde items in de inventaris heeft geopend of gewijzigd. Al deze functies werken samen om een inventarissjabloon te maken die zowel betrouwbaar als veilig is! 🔐

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

We hebben de beste inventarisatie-sjablonen in ClickUp, Sheets en Excel voor u op een rijtje gezet om u de tools te geven om alle inventarisatieactiviteiten te beheren, van inkoop tot levering!

10 gratis inventarissjablonen om uw essentiële items of taken te catalogiseren, indexeren en inventariseren

1. ClickUp Inventarisatie Sjabloon

Maak een deelbare inventarislijst in een ClickUp

Onze sjablonen voor inventarisbeheer beginnen met ClickUp's inventarisatiesjabloon -het beste alternatief voor een voorraadcontroleformulier!

Onze inventarissjabloon zit boordevol tools om u te helpen op maat gemaakte weergaven te maken en op te slaan - voor een snelle toegang tot de gegevens die u het meest nodig hebt! Om een vliegende start te maken, hebben we al vijf kant-en-klare weergaven meegeleverd:

Inventarislijstweergave : Organiseer de belangrijkste inventarisgegevens van elk item metAangepaste velden van ClickUp *By Payment Status Lijstweergave:Groepeer inventaris op basis van een specifieke status om actie op te ondernemen (Volledig betaald, Deelbetaling, of Onbetaald)

: Organiseer de belangrijkste inventarisgegevens van elk item metAangepaste velden van ClickUp *By Payment Status Lijstweergave:Groepeer inventaris op basis van een specifieke status om actie op te ondernemen (Volledig betaald, Deelbetaling, of Onbetaald) By Leverancierslijst View: Consolideer uw inkoopinspanningen met een transparant overzicht van huidige leveranciers

Leverancierslijst View: Consolideer uw inkoopinspanningen met een transparant overzicht van huidige leveranciers Vendor Location Map view: Beheer locatie-specifieke workflows en opslagbehoeften op een kaart

Beheer locatie-specifieke workflows en opslagbehoeften op een kaart Bestelformulier aanzicht: Verstuur een ClickUp-formulier om orders op te nemen en automatiseer het aanmaken van taken

Houd binnenkomende materialen, huidige voorraadniveaus en items die niet op voorraad zijn bij. Geniet bovendien van een efficiënte workflow met de eenvoudige formuleveldfunctie om eenvoudig berekeningen te maken tussen numerieke, datum- en tijdvelden op een item. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer

Volg de voorraadprestaties in real-time met ClickUp

Of u nu een klein bedrijf runt of een grote organisatie met meerdere afdelingen, ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer is het perfecte hulpmiddel om inzicht te krijgen in de dagelijkse activiteiten. Stel terugkerende taken in, pas voorraadniveaus aan op basis van verkoopgegevens of bekijk historische gegevens voor trends en prognoses! 📈

En zoeken naar een voorraaditem in ClickUp is een fluitje van een cent. Maak eenvoudig opgeslagen zoekopdrachten en filters op basis van criteria, waaronder seizoensartikelen, weekaanbiedingen en uitverkoopproducten, zodat u altijd snel het juiste product vindt.

U kunt eenvoudig updates van de beschikbaarheid, prijzen en lopende trends bijhouden, zodat u altijd op de hoogte bent van de vraag en ervoor kunt zorgen dat u nooit zonder voorraad zit. Deze sjabloon downloaden Ontdek meer_ sjablonen voor resourceplanning !

3. ClickUp kantoorinventaris sjabloon

Verminder papierwerk door alle inventarisgegevens op te slaan op een ClickUp List

Met de ClickUp kantoorinventaris sjabloon het is eenvoudig om de inventarisgegevens van kantoren vanaf meerdere locaties tegelijk bij te werken, waardoor het perfect geschikt is voor beheerders die inventarissen vanaf een centrale locatie moeten beheren.

Deze inventarissjabloon helpt bedrijven ook bij het bewaken van inventarisbudgetten en algemene uitgaven per categorie. Budgetuitgaven kunnen eenvoudig worden bijgehouden voor elk item in de inventaris, evenals de totale uitgaven. Door discrepanties tussen werkelijke en geplande budgetten te identificeren, kun je het budgetbeheer verbeteren.

Het houdt ook bij wanneer inkoopdata zijn en welke inventarisartikelen tegen welke prijs zijn ingekocht. Het management kan deze informatie gebruiken om budgetten voor toekomstige aankopen te optimaliseren op basis van uitgaventrends! 💰 Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp kantoorbenodigdheden inventaris sjabloon

Een inventarislijst in ClickUp delen met teamleden

Staat een plank van de kantoorkast vol met stapels ongebruikte nietmachines en plakband? Probeer ClickUp's inventarisatiesjabloon voor kantoorbenodigdheden om te helpen met overbesteding!

Maak om te beginnen een lijst van de benodigdheden: Algemene kantoorbenodigdheden zoals notitieblokken en pennen, maar ook meer gespecialiseerde artikelen zoals computerhardware voor de ontwerp- en creatieve teams. De sjabloon wordt geleverd met vooraf ingestelde aangepaste velden, zodat je kunt beginnen met het toevoegen van details voor elk item.

En met de opties voor delen van ClickUp hebt u volledige controle over wie wat ziet en welke rechten ze hebben. Wijs machtigingen toe om ervoor te zorgen dat de juiste mensen (teamcoördinatoren of afdelingsleiders) toegang hebben tot de juiste items. Houd het zichtbaar voor uw team, zodat ze de ins en outs van de voorraadniveaus kennen, voorkom misbruik door toegangslimieten in te stellen en voel u veilig in de wetenschap dat alleen de juiste mensen kunnen zien wat ze nodig hebben! Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp IT-inventarisatiesjabloon

Organiseer overtollige inventaris met een drag-and-drop ClickUp Board

IT-teams ondersteunen elke afdeling in een organisatie. Hun inventaris omvat hardware, software, licenties en andere items op meerdere locaties. Met de ClickUp IT-inventarisatiesjabloon zijn IT-specialisten in staat om een Kanban-bord gebruiken om snel belangrijke informatie zoals kosten, garantiegegevens, locaties, modelnummers en contactpersonen met leveranciers te controleren en vast te leggen. 👤

ClickUp heeft honderden aanpassingsopties, zodat IT-specialisten hun Workspace kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften van hun organisatie. De gebruiksvriendelijke interface maakt het mogelijk om snel informatie te openen en bij te werken, en om eenvoudig bronnen delen met anderen. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Inventarisatie Rapport Sjabloon

Maak een lijst van grondstoffen voor snelle referentie in een Clickup Doc

De ClickUp Inventaris Rapport Sjabloon is het perfecte hulpmiddel voor bedrijven die hun aankoopactiviteiten in de loop van de tijd willen bijhouden. Door de gegevens veilig in Doc-formaat te bewaren, is het eenvoudig om alle noodzakelijke informatie op te nemen, zoals productspecificaties, prijzen, recensies en beoordelingen, zodat klanten een volledig beeld van de markt krijgen en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. 🌐

Met het juiste kader hebben bedrijven toegang tot gegevens over hun koopgedrag, zodat ze met minimale inspanning en tijd de meest effectieve keuzes kunnen maken. Met dit inzicht kunnen bedrijven hun aankooppatronen beter begrijpen en hun rendement op investeringen maximaliseren! Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Restaurant Inventaris Sjabloon

Beheer inventaris, voorspel uitgaven en maak nauwkeurigere budgetten met ClickUp

Het beheren van de voorraad in restaurants is essentieel voor succes en klanttevredenheid. Het consequent bijhouden en aanvullen van voorraden helpt bederf of overbestellingen voorkomen. Door te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van de gewenste menu-items, kunnen restaurants hun klanten tevreden stellen en tegelijkertijd verspilling en verlies voorkomen. Met goed voorraadbeheer zullen klanten altijd blij zijn met de overvloed aan opties die ze tot hun beschikking hebben. 🤩 ClickUp's Restaurant Inventarisatie Sjabloon is ontworpen om het bijhouden van de inventaris te vereenvoudigen, zodat drukke restaurantmanagers niet langer worden geconfronteerd met de complexiteit van het beheren van grote inventarissen. Het helpt gebruikers bij het organiseren, beheren en bijhouden van restaurantvoorraden. De sjabloon wordt geleverd met zes kant-en-klare lijst-, tabel- en bordweergaven om inventarisgegevens op verschillende manieren vast te leggen:

Inventaris Volgorde: Een lijstweergave van alle items gegroepeerd op status

Een lijstweergave van alle items gegroepeerd op status Wekelijks Verbruik : Een lijstweergave van elk item gegroepeerd op status

: Een lijstweergave van elk item gegroepeerd op status Wekelijks Toewijzing : Een lijstweergave van elk item gegroepeerd op status

: Een lijstweergave van elk item gegroepeerd op status Opnieuw te bestellen artikelen : Een tabelweergave van alle nabestelde artikelen

: Een tabelweergave van alle nabestelde artikelen Niet op voorraad : Een tabelweergave van alle artikelen die niet op voorraad zijn

: Een tabelweergave van alle artikelen die niet op voorraad zijn Opslag: Een overzicht van alle items gegroepeerd per opslaglocatie Deze sjabloon downloaden ### 8. ClickUp Inkooporder & Inventaris Sjabloon

Optimaliseer de timing van inkooporders om de cashflow te verbeteren met Clickup-weergaven

Een sjabloon voor inventarisatierapporten is een essentieel hulpmiddel voor bedrijven om hun inventaris te beheren, bij te houden inkooporders en blijf georganiseerd met hun voorraadniveaus en producten. De sjabloon biedt een uitgebreid overzicht van de huidige voorraadniveaus en de details van inkomende en uitgaande zendingen.

De ClickUp Inkooporder & Inventaris Sjabloon is een uitgebreid systeem voor het controleren van de bestelling en ontvangst van goederen, diensten en materialen binnen een bedrijf ter ondersteuning van alle afdelingen. Het bevat essentiële informatie over de bestelling: De naam van de leverancier, de aankoopdatum en de verzenddatum. Dit maakt het gemakkelijk om mogelijke knelpunten in het inkoopproces te identificeren en kan helpen om de voorraadniveaus gezonder te houden! 🌱 Deze sjabloon downloaden

9. Excel sjabloon voor inventarisatieblad

via Microsoft

Een inventaris database in Excel helpt bedrijven georganiseerd te blijven en hun bestellingen bij te houden door een gedetailleerd overzicht van artikelen te bieden. Met deze lijst kan een bedrijf eenvoudig bijhouden wat het heeft besteld, hoeveel er van elk artikel nog op voorraad is en wanneer toekomstige bestellingen moeten worden geplaatst.

Door een spreadsheet software zoals Excel kunnen bedrijven tijd besparen door hun huidige voorraadniveaus te berekenen en wanneer ze items moeten bijbestellen met behulp van rekenformules. Ze kunnen ook notities toevoegen aan elk item als ze specifieke zorgen of vragen hebben. Deze sjabloon downloaden

10. Google Sheets Inventarislijst Sjabloon

via Smartsheet

Google Sheets kan worden gebruikt om een inventarisatielijst sjabloon waarmee bedrijven hun voorraadniveaus kunnen controleren en bijhouden. Deze checklist kan een overzicht geven van elk item in voorraad, de huidige hoeveelheid en wanneer een bedrijf meer moet bestellen.

Medewerkers kunnen deze Google Sheets inventarisatiesjabloon gebruiken om hen te helpen bij het prioriteren van actieve inventarisitems, het bekijken van voorraadniveaus, het optimale moment voor herbevoorrading te bepalen en te reageren op een onverwachte behoefte aan extra voorraadartikelen. Deze sjabloon downloaden

Inventarisatieworkflows vereenvoudigen met ClickUp

ClickUp is een gecentraliseerde, mobiele oplossing om de teamproductiviteit te optimaliseren voor een betere productieplanning. Met de mogelijkheid om eenvoudig voorraadniveaus bij te houden en fulfillmentwijzigingen on the fly door te voeren, helpt ClickUp bedrijven om bovenop hun voorraadbeheer te blijven! 📦

Maak gebruik van de productiviteitshulpmiddelen in ClickUp met een gratis account! Aanmelden voor ClickUp