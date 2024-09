De beste software voor IT-inventarisbeheer in 2024

Het efficiënt beheren van IT-middelen is cruciaal voor elke IT-manager. Zonder de juiste hulpmiddelen kan de Taak echter overweldigend worden.

Eenvoudige spreadsheets zijn handig. Maar naarmate uw IT-omgeving groeit, wordt het gebruik van spreadsheets al snel complex en tijdrovend. Ze kunnen ook verouderd raken, wat leidt tot onnauwkeurigheden die duur kunnen uitvallen voor uw bedrijf.

Daarom is het belangrijk om de juiste IT-oplossing te kiezen software voor inventarisbeheer die het proces vereenvoudigt en je helpt je inventaris beter te beheren.

Hier zijn 10 krachtige softwarehulpmiddelen voor inventarisbeheer die je daarbij kunnen helpen. Laten we ze samen verkennen.

Wat is IT-software voor inventarisbeheer

Software voor IT-inventarisbeheer biedt een gecentraliseerde oplossing voor het bijhouden, beheren en bewaken van al uw hardware- en software-assets gedurende hun hele levenscyclus.

Het biedt real-time zichtbaarheid in asset informatie, helpt u geïnformeerde beslissingen te nemen, optimaliseert het gebruik van resources en zorgt voor naleving van veiligheidsvoorschriften.

Wat te zoeken in IT Software voor inventarisbeheer

Hier zijn enkele functies waar u op moet letten als u software voor IT-inventarisbeheer overweegt.

Realtime bijhouden van de inventaris: Zorg ervoor dat de software up-to-date informatie biedt over voorraadniveaus en asset status, die wordt bijgewerkt wanneer assets uw organisatie binnenkomen en verlaten

Zorg ervoor dat de software up-to-date informatie biedt over voorraadniveaus en asset status, die wordt bijgewerkt wanneer assets uw organisatie binnenkomen en verlaten Geautomatiseerde waarschuwingen en notificaties: De software moet herinneringen en waarschuwingen sturen voor situaties zoals lage voorraad, aankomend onderhoud of bestellingen

De software moet herinneringen en waarschuwingen sturen voor situaties zoals lage voorraad, aankomend onderhoud of bestellingen Beheer van bedrijfsmiddelen: Zoek naar een systeem dat gedetailleerde informatie over elk bedrijfsmiddel registreert, inclusief aankoopdatum, garantie en locatie

Zoek naar een systeem dat gedetailleerde informatie over elk bedrijfsmiddel registreert, inclusief aankoopdatum, garantie en locatie Barcode/RFID scannen : De software moet het bijhouden van activa en inventarisbeheer vergemakkelijken door middel van barcodes of RFID-technologie

: De software moet het bijhouden van activa en inventarisbeheer vergemakkelijken door middel van barcodes of RFID-technologie Inventariswaardering: De software moet de waarde van de inventaris kunnen berekenen met methoden als FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) of gewogen gemiddelde

De software moet de waarde van de inventaris kunnen berekenen met methoden als FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out) of gewogen gemiddelde Aanpasbare rapportage: Kies een systeem dat rapporten genereert over voorraadniveaus, gebruikstrends en andere sleutelgegevens met aanpasbare weergaven en filters

De 10 beste IT-software voor voorraadbeheer voor gebruik in 2024

1. ClickUp (de beste voor aanpasbaar IT-inventarisbeheer)

Sla al uw inventarisgegevens op één locatie op met de software Inventory van ClickUp

ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement met krachtige functies om u te helpen uw IT-inventaris te beheren. Hiermee kunt u de voorraad bijhouden, de volgende besteldata beheren en nog veel meer, allemaal vanaf één platform.

U kunt ook processen automatiseren en taken en herinneringen instellen om bestellingen te plaatsen wanneer uw voorraden een bepaalde hoeveelheid bereiken.

En met uw teams en werkprocessen allemaal in één software-asset managementtool, kunt u ervoor zorgen dat ze gestroomlijnd zijn en veel meer waarde bereiken dan met traditionele spreadsheets.

ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Management-Template-by-ClickUp.png ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer is ontworpen om u te helpen de items in uw inventaris bij te houden.

ClickUp wordt ook geleverd met zeer aanpasbare vooraf gebouwde sjablonen om je te helpen je inventaris bij te houden zonder het gedoe van het instellen van je systeem. Een daarvan is ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer .

Met dit sjabloon kunt u:

Voorraadniveaus, voorraadbeschikbaarheid, bewegingen en kostenfluctuaties bewaken, zodat u duidelijk zicht hebt op uw voorraad

Productinformatie, zoals prijzen en afbeeldingen, bijhouden in een gebruiksvriendelijke database

Inventarisatietrends evalueren om weloverwogen beslissingen te nemen over herbevoorrading

Lees meer: Middelen voor projectmanagement: Soorten, betekenis en planningsproces ClickUp ondersteunt ook meerdere weergaven om al uw werkgegevens weer te geven op een manier die u het beste uitkomt.

Gebruik ClickUp Table View voor een spreadsheet-achtige ervaring om IT-inventaris te beheren, afhankelijkheid van taken te creëren en handmatig werk te automatiseren

De ClickUp Tabel Weergave geeft u een traditionele spreadsheet-achtige ervaring om uw gegevens in rijen en kolommen te visualiseren. U kunt het gebruiken om de voortgang van taken, bestandsbijlagen, beoordelingen met sterren en meer dan 15 andere veldtypes te beheren.

Je kunt ook relaties tussen taken maken en ze aan elkaar koppelen om geautomatiseerde bestellingen, herinneringen en meer te triggeren.

Er zijn ook veel filters en groeperingsopties, en de mogelijkheid om informatie te sorteren zoals jij dat wilt.

De beste functies van ClickUp:

Start- en vervaldatums instellen: Zorgt ervoor dat alle taken tijdig worden voltooid door een startdatum en een deadline toe te wijzen aan elke inventarisatietaak.

Zorgt ervoor dat alle taken tijdig worden voltooid door een startdatum en een deadline toe te wijzen aan elke inventarisatietaak. Bereken kolommen: Berekent de som, het gemiddelde of het bereik van elk numeriek veld direct in de lijstweergave om statistieken bij te houden zoals totale kosten en totaal aantal bestelde eenheden

Berekent de som, het gemiddelde of het bereik van elk numeriek veld direct in de lijstweergave om statistieken bij te houden zoals totale kosten en totaal aantal bestelde eenheden Krachtige rapportage: Creëert rapporten waarmee je altijd op de hoogte blijft van je inventaris

Beperkingen van ClickUp:

Het brede bereik van functies kan een beetje overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers. Wees gerust, ClickUp's Help secties en ClickUp University zijn er om u te helpen het beste uit elke functie te halen.

Prijzen voor ClickUp:

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

De veelzijdigheid van ClickUp heeft ervoor gezorgd dat we bijna alle tools die we eerder gebruikten - bedrijfswiki, SCRUM-borden, GTD-borden voor management, nalevingsdocumentaties, marketingtijdlijnen en zelfs het inventory tracking system van het bedrijf - hebben vervangen, omdat het gewoon gemakkelijker was om alles in ClickUp te benaderen.

G2 beoordeling

Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Invgate Insight (Beste voor gecentraliseerd bijhouden van IT-activa in alle omgevingen)

Via: Invgate Inzicht Invgate Insight is een uitgebreid IT-inventarisatiebeheerprogramma dat een gecentraliseerde inventaris maakt van alle virtuele, fysieke en cloud IT-activa die verbonden zijn met hetzelfde netwerk.

Hoewel Invgate vooral gericht is op middelgrote organisaties en organisaties op Enterprise-niveau, is het ook geschikt voor kleinere organisaties.

Invgate Insight handelt licentie- en contractbeheer af en sluit naadloos aan op hun Service Desk suite. Voor softwarebeheer bijhoudt en optimaliseert Insight softwarelicenties, stroomlijnt het auditprocessen en zorgt het ervoor dat licenties worden nageleefd.

De eigen Insight Agent geeft gebruikers real-time controle over apparaten op elk besturingssysteem.

Invgate Insight beste functies:

Maakt handmatige import en CSV/XLS bulk laden mogelijk voor het bijhouden en beheren van zelfs niet-traceerbare activa en randapparatuur

Produceert gedetailleerde rapportages om verspilling te verminderen en ongeautoriseerde installaties te detecteren

Maakt het mogelijk de IT-inventaris diepgaand in kaart te brengen voor het bouwen van een CMDB en een normale softwarecatalogus

Invgate Insight limieten:

Ontbreekt remote deployment en er is geen remote desktop

De integratie met tools van derden is onoverzichtelijk

Invgate prijzen

Aangepaste prijzen

Invgate Insight beoordelingen en beoordelingen:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. SysAid Asset Management (Beste voor integratie van IT-assetmanagement met servicedeskactiviteiten)

Via: SysAid De volgende op onze lijst is SysAid, een AI-gestuurd IT-assetbeheerplatform dat zich richt op het beheer van IT-assets vanaf de servicedesk.

Het is gericht op servicedeskmedewerkers en biedt hen direct toegang tot de IT-activa, locatiegegevens en organisatorische posities van eindgebruikers. Het resultaat is snellere en nauwkeurigere doorverwijzing en oplossing van problemen.

SysAid heeft ook een proactief monitoringsysteem waarmee agents in realtime aangepaste waarschuwingen kunnen ontvangen voor veranderingen in uw CPU, netwerkapparatuur, geheugengebruik en meer. Het houdt ook licentie-installaties bij en automatiseert herinneringen voor licentie- en ondersteuningsverlengingen. Dit helpt bij het beheren van compliance en zorgt tegelijkertijd voor optimaal gebruik.

SysAid beste functies:

Importeert automatisch gegevens over uw bedrijfsmiddelen, softwareproducten en items uit de catalogus van andere SysAid-modules met de CMDB van SysAid

Integreert met tools en diensten van derden zoals Google Werkruimte, Zapier, Microsoft Office en Slack

SysAid limieten:

Maakt het moeilijk om niet-goedgekeurde wijzigingen bij te houden

Vereist heen-en-weer communicatie met ondersteuningsteams op niveau één om complexe problemen op te lossen

Prijzen voorysAid:

Aangepaste prijzen

SysAid beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (600+ beoordelingen)

4,5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4. Lansweeper (Beste voor automatische netwerkinventarisatie en het vinden van bedrijfsmiddelen)

Via: Lansweeper Lansweeper is een uitgebreid softwareplatform voor IT-activabeheer dat zich richt op het opbouwen van een nauwkeurige netwerkinventarisatie met voltooide zichtbaarheid.

Het verzamelt automatisch gegevens over bedrijfsmiddelen om een voltooide inventaris op te stellen en biedt een overzicht van alle lokale of AD gebruikers en beheerders. Op basis van de gegevens voert het gebruikersacties uit en detecteert het ongeautoriseerde lokale beheerders.

Lansweeper analyseert ook asset-user relaties. De analyse helpt bij het maken van aangepaste, gedetailleerde rapportages.

U kunt ook de toestemmingen van gebruikers, AD-informatie en alle andere informatie die is gescand van de bedrijfsmiddelen weergeven, zoals gebeurtenisloggegevens van uw Windows-apparaten.

De beste functies van Lansweeper:

Voert gebruikersacties uit op basis van gegevens zoals het intrekken van toestemmingen, het op afstand verwijderen van software of het uitvoeren van diagnoses

Detecteert onbevoegde lokale beheerders in de Lansweeper webrapportages console

Brengt alle assets in kaart die actief zijn op publieke cloudplatforms zoals AWS en Azure

Scant automatisch software op uw Windows-, Linux- en Mac-apparaten

Lansweeper limieten:

Het beheren en scannen van grote netwerken van apparaten is traag en kost veel middelen

Nieuwere gebruikers hebben hulp nodig bij het navigeren door de interface vanwege de complexiteit ervan

Prijzen van Lansweeper:

Free abonnement voor minder dan 100 apparaten

voor minder dan 100 apparaten Startersabonnement: $199/maand (jaarlijks gefactureerd)

$199/maand (jaarlijks gefactureerd) Pro Plan: $359/maand (jaarlijks gefactureerd)

Lansweeper beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

5. Jira Service Management (de beste voor uniforme samenwerking tussen IT-services en DevOps)

Via: Jira Servicebeheer Jira Service Management is veel meer dan een gewone tool voor IT-servicemanagement; het combineert Dev, IT en business teams op een verenigd, AI-gedreven platform.

Voor IT-ondersteuning beheert dit platform al uw verzoeken op één plaats en automatiseert het ondersteuningsinteracties met AI.

Jira Service Management fungeert ook als brug tussen je ontwikkelaars en operationele teams. Het helpt iedereen op dezelfde pagina te blijven met betrekking tot wijzigingen, problemen en verzoeken. Je kunt alles op één plek bijhouden, van wijzigingen in code tot softwarereleases.

De beste functies van Jira Service Management

Centraliseert, filtert en verrijkt waarschuwingen over al uw monitoring-, logging- en CI/CD-tools

Helpt klanten en agents door aangepaste verzoektypes te gebruiken of aangepaste toe te staan

Combineert automatisch gerelateerde alerts en voegt bijlagen, aantekeningen en koppelingen toe om de beschikbare informatie over incidenten te maximaliseren

Jira Service Management limieten

Efficiënt gebruik van het programma vereist een steile leercurve

Gebrekkige ervaring met klantenservice

Prijzen voor Jira Service Management

Free voor maximaal 3 agents

Standaard abonnement : $17,65/maand per agent

: $17,65/maand per agent Premium abonnement: $44,27/maand per agent

Beoordelingen en beoordelingen voor Jira Service Management

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

6. Pulseway (Beste voor real-time IT-beheer op afstand met automatisering)

Via: Impulsweg Pulseway is realtime IT-beheersoftware die werkstations, servers en netwerkapparaten in uw IT-omgeving bewaakt, beheert en problemen verhelpt, ongeacht waar u bent.

Het maakt gebruik van een Network Discovery and Deployment Engine voor een 360-graden weergave van alle IT-eindpunten.

De belangrijkste functie is de automatisering die workflow technologie combineert met een intuïtieve gebruikersinterface om slimme triggers in te stellen die automatisch IT problemen voor u oplossen.

Bovendien krijgt u een uitgebreide verzameling ingebouwde scripts, sjablonen en functie-specifieke automatiseringen voor maximale efficiëntie.

De beste functies van Pulseway:

Automatiseert de ontdekking en toepassing van patches voor het besturingssysteem en applicaties van derden met gedetailleerde patchbeleidsregels

Maakt automatische aanmaak van geavanceerde rapportages mogelijk, die regelmatig naar specifieke personen kunnen worden gestuurd

Integreert ticketing en waarschuwingen met tools zoals ConnectWise Manage, Autotask, Zendesk, PagerDuty en Slack

Biedt aanpasbare waarschuwingen om problemen snel te identificeren, met gebruikers te communiceren en problemen op te lossen met ingebouwde commando's en scripts

Pulseway limieten:

Heeft geen externe toegang voor MacOS-apparaten

Wordt vrij duur voor grotere IT-omgevingen

Prijzen van Pulseway:

Vanaf $ 44/maand per gebruiker

Pulseway beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

7. ServiceNow Inventory (de beste voor het bijhouden en beheren van de voorraad van monteurs op het veld)

Via: ServiceNow ServiceNow is een oplossing voor het beheer van IT-activa voor ondernemingen die zich richt op het eenvoudig bijhouden en bijhouden van de stamvoorraad van veldtechnici zonder veel papierwerk, inclusief verwisselingen en overdrachten.

Het vereenvoudigt het proces van het vinden en aanvragen van meerdere onderdelen en het beheren van mobiele apparaten. Het platform ondersteunt ook peer-to-peer overdrachten met dynamische notificaties.

ServiceNow Inventory beste functies:

Bijhouden en bronnen van de kofferbakvoorraad van veldtechnici, inclusief verwisselingen en overdrachten, zonder ingewikkelde handmatige processen

Stelt veldtechnici in staat barcodescanning te gebruiken voor mobiel voorraadbeheer

Automatiseert toewijzingen met dynamische planning en verhoogt de efficiëntie van velddiensten

ServiceNow Inventaris limieten:

Abonnement en licentiekosten zijn aan de hoge kant

Ontbreekt de mogelijkheid om aangepaste API's te configureren

Prijzen van ServiceNow:

Aangepaste prijzen

ServiceNow Inventaris beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (800+ beoordelingen)

4.3/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

8. SolarWinds IT Service Management (Beste voor volledig beheer van de levenscyclus van IT-middelen en compliance)

Via: Solarwinds Solarwinds is een one-stop IT-beheeroplossing voor bedrijven die hun IT-middelen bijhoudt, inzet, beheert, ophaalt en verwijdert.

Het biedt een inventarisbeheermodule waarmee u netwerkhardware en -software kunt beheren en op de hoogte kunt blijven van hun gezondheid gedurende hun levenscyclus.

De SolarWinds Server Performance and Configuration Bundle fungeert als een krachtig dashboard voor uw IT-activiteiten. Het combineert twee krachtige tools, SAM en SCM, om u een overzichtelijke weergave van uw servers te geven.

U hebt alle essentiële details binnen handbereik, van systeemupdates en garanties tot processorsnelheden en geheugengebruik.

De beste functies van SolarWinds ITSM

Automatiseert de ontdekking van alle IT-middelen die op het netwerk zijn aangesloten, inclusief servers, werkstations, routers, enz

Monitort geïnstalleerde software, licentie compliance en gebruiksstatistieken om compliance te garanderen en software uitgaven te optimaliseren

Biedt waarschuwingen bij wijzigingen in activaconfiguraties, ongeautoriseerde software-installaties of kritieke problemen

Biedt ondersteunde respons die oplossingen automatisch identificeert, ticket sentiment bewaakt en procedures centraliseert

Solarwinds ITSM limieten:

Wordt geleverd met slechts een beperkte selectie van lay-outs voor weergave van incidenten of wijzigingen

Relatief duurder dan de concurrentie

Prijzen voor SolarWinds ITSM:

Aangepaste prijzen

Solarwinds ITSM beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

9. Atera (Beste voor AI-gestuurd IT-beheer met geautomatiseerde ondersteuning)

Via: Atera Atera is een alles-in-één oplossing voor IT-afdelingen, naast andere opties voor inventarisbeheersoftware. Het verhoogt de efficiëntie, biedt een geweldige service aan eindgebruikers en stroomlijnt teamprocessen.

Je profiteert ook van een combinatie van bewaking en beheer op afstand, helpdesk en rapportageplatforms met IT-inventarisbeheer.

Hun topfunctie is Atera's eigen AI, Action AI, die tier 1 ondersteuning elimineert met Autopilot en onmiddellijke reactie voor elk probleem mogelijk maakt. Atera helpt junior technici met automatische ticketoverzichten, het genereren van scripts en het voorstellen van oplossingen en antwoorden.

U krijgt ook een handige Network Discovery-tool die automatisch Workgroup- en Domain Controller (DC)-netwerken controleert, elk onderdeel van uw IT-omgeving identificeert en upselling-mogelijkheden onthult.

De beste functies van Atera:

Automatiseert patchbeheer en maakt het aanmaken van aangepaste schema's voor elk eindpunt mogelijk

Brengt het volledige aanvalsoppervlak van uw netwerk in kaart met behulp van Network Discovery om inbraakdetectiesystemen te testen met een grondige poortscan

Genereert dynamische grafieken en rapportages over apparaattypen, status van werkstation/server, OS-platform, status van monitoring, enz

Maakt het mogelijk om meerdere scans tegelijkertijd uit te voeren op meerdere subnetwerken voor snellere resultaten

Atera limieten:

Slechte documentatie die het product niet goed weergeeft en uitlegt

Meestal gericht op pc's, alleen basistaken kunnen vanaf mobiele apparaten worden beheerd

Atera prijzen

Professioneel abonnement: $149/maand per gebruiker

$149/maand per gebruiker Expert abonnement : $189/maand per gebruiker

: $189/maand per gebruiker Master Plan: $219/maand per gebruiker

Atera beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

10. ManageEngine AssetExplorer (Beste voor uitgebreid beheer van bedrijfsmiddelen en softwarelicenties)

Via: ManageEngine activaExplorer ManageEngine AssetExplorer is een webgebaseerd asset management platform dat alle assets in uw netwerk beheert, van de abonnement- tot de verwijderingsfase.

Met deze software kunt u software en hardware beheren, ervoor zorgen dat softwarelicenties worden nageleefd en bestellingen en contracten bijhouden.

Naast ITAM helpt AssetExplorer ook bij PO-beheer en identificeert het gebieden voor het verminderen van uitgaven, het handhaven van beleid en het elimineren van redundantie.

Het scant uw netwerk en ontdekt automatisch alle software en bedrijfsmiddelen die beschikbaar zijn op elk werkstation. U kunt ook alle licentietypen beheren, inclusief OEM, concurrent, enterprise, free, named user, knooppunt-locked, proefversie en bestaande CAL, volume en individueel.

De beste functies van ManageEngine AssetExplorer: zijn

Scant en audit alle werkstations in uw onderneming die verbonden zijn via LAN, WAN en VPN

Maakt het bijhouden en beheren van al uw CI's mogelijk, zoals bedrijfsmiddelen, software-installaties, IT- en zakelijke diensten, mensen, documenten, etc., in één opslagplaats

Stuurt waarschuwingen wanneer een ongeautoriseerde software-installatie wordt gedetecteerd en stelt alle gebruikers op de hoogte die verboden software gebruiken

Stelt je in staat criteria op te stellen voor het toevoegen van middelen aan de groep met dynamische groepering

Beperkingen van ManageEngine AssetExplorer:

Gebruikers melden dat de klantenservice moet worden verbeterd

Add-ons zijn een beetje duur

Prijzen voor ManageEngine AssetExplorer

Aangepaste prijzen

BeheerEngine AssetExplorer beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Inventaris naadloos beheren met ClickUp

Een robuust IT-inventarisatie softwareplatform helpt u bij het veilig onboarden van nieuwe apparaten, het identificeren van verouderde en kwetsbare apparaten en het bieden van een 'single source of truth' voor uw bedrijfsmiddelen om naleving van het veiligheidsbeleid beter af te dwingen.

ClickUp voldoet aan al deze Boxen.

De speciale sjablonen voor inventarisbeheer, meerdere weergaven, de mogelijkheid om taken toe te wijzen en de capaciteit om al uw teamleden samen te brengen, maken het een ideaal platform voor inventarisbeheer.

Bovendien krijgt u ook krachtige functies voor rapportage en een snelle, superresponsieve UI.