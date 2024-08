10 Beste software voor voorraadbeheer in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Staat u voortdurend voor uitdagingen bij het bijhouden van uw inventaris?

De strijd is echt als het gaat om het handmatig beheren van voorraadniveaus. Het resultaat? Fouten, zoekgeraakte artikelen en problemen om bestellingen op tijd uit te voeren.

Naarmate het aantal voorraden en distributiekanalen toeneemt, zal de stress van het beheren van je voorraadniveaus toenemen.

De meeste onverkochte voorraden zijn het gevolg van vermijdbare problemen met de omloopsnelheid van voorraden. Een zwakke operationele ruggengraat kan de dienstverlening aantasten, wat leidt tot een slechte klantervaring en een negatieve merkperceptie die je bedrijf kan schaden.

Gelukkig is het gebruik van een cloud-gebaseerd beheersysteem de meest efficiënte methode voor het bewaken van de voorraad en het traceren van de voorraad van aankoop tot verkoop.

Hoewel er online talloze opties voor voorraadbeheersoftware bestaan, blijft de kritieke vraag: hoeveel daarvan hebben echt een significante impact gehad op toeleveringsketens?

Of je nu een detailhandelaar, manager of bedrijfseigenaar bent, na grondig onderzoek hebben we zorgvuldig de beste voorraadbeheersystemen geselecteerd om de voorraad en bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen.

Wat moet u zoeken in voorraadbeheertools

Een goed voorraadbeheer tool moet prioriteit geven aan nauwkeurigheid. De volgende kenmerken zijn essentiële indicatoren van een betrouwbaar en goed voorraadbeheersysteem of software die je moet overwegen:

Gebruiksgemak: Overweeg platforms met een gebruiksvriendelijke interface en een minimale leercurve

Live synchronisatie: Voorraadcijfers moeten live en actief zijn in alle magazijnen en verkoopkanalen, met real-time regelgeving

Barcodescanning: Het systeem moet barcodescanning ondersteunen voor eenvoudigere productidentificatie en -tracering

Stockmeldingen: Ondersteunt instellingen voor meldingen en waarschuwingen om aan te geven wanneer een product uit de verkoop is en opnieuw moet worden aangevuld

Schaalbaarheid : Bedrijven groeien in de loop der tijd. Kijk uit naar een tool die met uw bedrijf kan meegroeien en die geschikt is voor meer gegevens en complexiteit bij het bijhouden van voorraden

Mobiele toegankelijkheid: Mobiliteit in voorraadbeheer vergroot het aanpassingsvermogen; zoek daarom naar inventarisatiesystemen die compatibel zijn met een groot aantal apparaten

Automatisering: Kies platforms die automatiserenrepetitieve taken en verminderen de afhankelijkheid van menselijke input vanwege de kans op menselijke fouten

Integratiemogelijkheden: Kies tools die integreren met andere zakelijke tools om een gestroomlijnde workflow te garanderen

De 10 beste software voor voorraadbeheer voor gebruik in 2024

1. ClickUp

Gebruik ClickUp om uw projecten efficiënt te beheren met 15+ weergaven, vooraf ontworpen sjablonen en talloze functies voor samenwerking ClickUp inventaris is een software voor voorraadbeheer die het beheer van grote of complexe voorraden vereenvoudigt. Analyseer belangrijke voorraadtrends voor gegevensgestuurde beslissingen over herbevoorradingsbehoeften.

Misschien wilt u voorraadbewegingen en beschikbaarheid bijhouden; ClickUp biedt kant-en-klare sjablonen met bewezen piekefficiëntie door gebruikers.

De ClickUp Dashboards geven u een 360° beeld van uw productinformatie. Het dashboard biedt een aanpasbare interface met aangepaste statussen, tabellen en rapportagetools. U kunt eenvoudig Dashboard Widgets toevoegen om toegang te krijgen tot nuttige gegevens, zoals gevolgde tijd en sprintsnelheid grafieken en geniet van voorraadefficiëntie!

ClickUp beste eigenschappen

Aangepaste dashboards : Beheer uw voorraad door beschikbare producten en producten die niet op voorraad zijn te analyseren met op maat gemaakte dashboards

: Beheer uw voorraad door beschikbare producten en producten die niet op voorraad zijn te analyseren met op maat gemaakte dashboards ClickUp's tabelweergave : Maak een gestructureerde lay-out met rijen en kolommen om budgetten, voorraden en klantinformatie te beheren

Maak een gestructureerde lay-out met rijen en kolommen om budgetten, voorraden en klantinformatie te beheren Rapportage : Genereer voorraadrapporten om product- of service-efficiëntie, productbeperkingen en nog veel meer te identificeren

: Genereer voorraadrapporten om product- of service-efficiëntie, productbeperkingen en nog veel meer te identificeren Kalenders en tijdlijnen: Bekijk de planning van de levering van orders en taken in realtime met collaboratieve tijdlijnen enresourcekalenders

Volg de voorraadprestaties in real-time met ClickUp

Productplanning: Identificeer en volg snel productverkopen met praktische werk- enmiddelen voor capaciteitsplanningwaaronderkant-en-klare sjablonen *Aanpasbare automatisering: Bewezen als de beste voorraadbeheersoftware doordat u leverings- en verkoopopdrachten kunt automatiseren

ClickUp beperkingen

ClickUp werkt (nog) niet snel op sommige mobiele telefoons

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Zakelijk : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp reviews en beoordelingen

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Zoho inventaris

via Zoho inventaris Zoho is een alles-in-één softwarepakket dat verschillende toepassingen biedt, waaronder Zoho CRM, een helpdeskplatform en het Zoho Inventory-systeem.

Zoho Inventory biedt het bijhouden van voorraden, orderbeheer en magazijnbeheer, alleen geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven.

Zoho biedt veel integraties met e-commerce platforms zoals Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace en Zoho Commerce. Ondanks de beperkte integraties biedt Zoho een concurrerende prijs in vergelijking met andere voorraadbeheerprogramma's beheertools .

Zoho beste functies

Het meest geschikt voor kleine bedrijven, dropshippers en kleine e-commercebedrijven

Integreert gemakkelijk met andere applicaties in de Zoho inventarisatie software suite

Gratis en voordelige plannen vanaf $29

Toegang tot verzendtarieven in realtime van grote verzendbedrijven over de hele wereld

Zoho beperkingen

Minder e-commerce platforms en marktplaatsintegraties

Prijzen zijn afhankelijk van maandelijkse bestellingen, omdat een toename in de capaciteit van het bedrijf een upgrade van het plan vereist

Zoho prijzen

Gratis plan : (50 orders en slechts 1 gebruiker)

: (50 orders en slechts 1 gebruiker) Standaard : $29 per maand (per organisatie met 500 maandelijkse orders en 2 gebruikers)

: $29 per maand (per organisatie met 500 maandelijkse orders en 2 gebruikers) Professioneel : $79 (per organisatie met 3000 maandelijkse bestellingen en 2 gebruikers)

: $79 (per organisatie met 3000 maandelijkse bestellingen en 2 gebruikers) Premium : $129 (per organisatie met 7500 maandelijkse bestellingen en 2 gebruikers)

: $129 (per organisatie met 7500 maandelijkse bestellingen en 2 gebruikers) Enterprise: $249 (per organisatie met 15000 maandelijkse bestellingen en 7 gebruikers)

Zoho beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (80+ beoordelingen)

: 4.3/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (350+ beoordelingen)

3. Cin7

via Cin7 Cin7 is een cloudinventarisatieoplossing die gratis beschikbaar is voor Shopify e-commercewinkels en die verschillende functies en platformconnectors heeft.

De webgebaseerde operationeel beheer het platform maakt gebruik van de Kanban-techniek voor het aanvullen en nabestellen van voorraden en biedt boekhoudfuncties zoals de FIFO-methode (first in, first out).

Cin7 onderscheidt zich verder met zijn betaalbare prijzen voor ondernemingen van alle soorten en een oneindige capaciteit voor voorraadhoudende eenheden (SKU's).

Cin7 beste functies

Eenvoudig voorraad migreren tussen magazijnen

Snel inkooporders aanmaken met de geautomatiseerde inkooporderfunctie

Maakt POS-systemen en barcodescanning mogelijk op alle plannen

Cin7 beperkingen

Het basisplan bevat geen EDI-verbindingen (Electronic Data Interchange) en 3PL-configuraties

Geen gratis plan of proefoptie

Cin7 prijzen

Cin7 Core Standaard : $349 per maand Pro : $599 maandelijks Geavanceerd : $999 maandelijks

Cin7 Omn: Aangepaste prijzen

Cin7 beoordelingen en recensies

Cin7 Core G2: 4.1/5 (75+ beoordelingen) Capterra: 4.3 /5 (400+ beoordelingen)

Cin7 Omni G2: 3.7/5 (75+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (550+ beoordelingen)



4. ShipBob WMS

via ShipBob ShipBob Warehouse Management System (WMS) is een alles-in-één voorraadbeheeroplossing die goed werkt met third-party logistics (3PL) en hybride fulfilment.

Supply chain-, voorraad- en verzendtools van de magazijnbeheersoftware maken het eenvoudig en naadloos voor vervoerders om bestellingen van verschillende locaties te verwerken en te verzenden.

ShipBob WMS beste eigenschappen

Ideaal voor grotere B2B en omnichannel groothandelsbedrijven die end-to-end supply chain management nodig hebben

Automatisch orderverzamel- en verpakkingssysteem

ShipBob WMS beperkingen

Prijsplannen zijn inconsistent en niet transparant

De tool heeft een steile leercurve

ShipBob WMS prijzen

ShipBob's prijsplannen zijn afhankelijk van je voorraadkenmerken en totale fulfillment behoeften. U moet rechtstreeks contact opnemen met het verkoopteam om een prijs op maat te krijgen, waarbij u specifieke details verstrekt over uw bedrijf en inventarisvereisten.

ShipBob WMS beoordelingen en reviews

G2 : 3.6/5 (100+ beoordelingen)

: 3.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (90+ beoordelingen)

5. Katana MRP

via Katana MRP Katana MRP is een intelligente software voor productie- en voorraadbeheer met vele functies, waaronder het bijhouden van voorraden, orderbeheer en productiebeheer.

De verschillende prijsniveaus en plannen zijn concurrerend, omdat ze elk een ton aan magazijn- en workflowbeheer mogelijkheden tegen een redelijke prijs.

Bijgevolg is het Katana magazijnbeheersysteem ideaal voor productiebedrijven omdat het exclusieve functies biedt zoals onderdelencontrole met barcode, krachtige voorraadcontrole, assemblagetracking, opslag en voorraadbeheersystemen op de werkvloer.

Katana MRP beste eigenschappen

Ideaal voor productiebedrijven en wederverkopers via meerdere kanalen

Live magazijnbeheersysteem met een gratis proefversie van 14 dagen

Sluit naadloos aan op andere e-commerce platforms, marktplaatsen en verzendsystemen

Katana MRP beperkingen

Extra gebruikers brengen extra kosten met zich mee en de prijsplannen kunnen als duur worden beschouwd voor kleine bedrijven

Volgens klantenreviews heeft Katana geen live telefonische ondersteuning, wat resulteert in een uitdagende klantenservicervaring

Katana MRP prijzen

Essential : $129 per maand (inclusief 500 verzonden verkooporderregels)

: $129 per maand (inclusief 500 verzonden verkooporderregels) Geavanceerd : $349 per maand (inclusief 5000 verzonden verkooporderregels)

: $349 per maand (inclusief 5000 verzonden verkooporderregels) Professioneel : De gereduceerde prijs van $799 per maand (omvat 25.000 verzonden verkooporderregels)

: De gereduceerde prijs van $799 per maand (omvat 25.000 verzonden verkooporderregels) Enterprise: Prijzen op maat

Katana MRP beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (35+ beoordelingen)

: 4.4/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

6. Viskom Inventaris

via Viskom Fishbowl Inventory is een end-to-end cloudgebaseerde inventarissoftware die naadloos integreert met Quickbooks en Xero-systemen.

In tegenstelling tot andere leveranciers van voorraadbeheersoftware stelt Fishbowl gebruikers in staat om alle inkoopgegevens van leveranciers, het bijhouden van voorraden, inkooporders, opslag en voorraadbeheer op één plek te beheren en toegankelijk te maken voor alle gebruikers.

Fishbowl Inventory beste eigenschappen

Biedt een 14-daagse gratis proefversie van voorraadbeheersoftware met uitgebreide module-opties, waardoor een geoptimaliseerd magazijnsysteem mogelijk is

Eenvoudige integratie met boekhoudsoftware zoals QuickBooks en Xero

Ideale software voor grootschalige verzendbedrijven en fabrikanten

Fishbowl Inventaris beperkingen

Te prijzig voor bedrijven met meerdere gebruikers

Feature add-ons vereisen extra kosten

Fishbowl Inventory prijzen

Fishbowl Drive : $329/mo (met een optie van $3950 op jaarbasis)

: $329/mo (met een optie van $3950 op jaarbasis) Fishbowl Advanced: $429/mo (met een optie van $5150 op jaarbasis)

Fishbowl Inventarisatie waarderingen en beoordelingen

G2 : 4.0/5 (190+ beoordelingen)

: 4.0/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (800+ beoordelingen)

7. inFlow

via inFlow inFlow is een geavanceerde voorraadbeheersoftware die geschikt is voor B2B- en groothandelsbedrijven die oplossingen nodig hebben die voldoen aan de eisen van zowel fabrikanten als retailers.

Met de virtuele showroomfunctie kan een bedrijf zelf bepalen welke gegevens aan verschillende klanten worden getoond, zoals prijzen en levertijden.

Daarnaast ondersteunt inFlow essentiële B2B-functies zoals offertes en facturatie, geautomatiseerde inkooporders, orderbeheer en routing, en productieworkflows voor fabrikanten.

inFlow beste functies

Geautomatiseerde inkooporders en routing van verkooporders

Wachtwoordbeveiligde virtuele showroom gateway component voor B2B verkoop

inFlow beperkingen

Plan-upgrades zijn afhankelijk van de groei van het bedrijf; een stijging van de maandelijkse verkoop kan bijvoorbeeld de overgang naar een nieuw prijsplan noodzakelijk maken

Hogere planniveaus bevatten meer opmerkelijke functies zoals virtuele showrooms

inFlow prijzen

Ondernemer : $110 per maand (met onbeperkte voorraadlocaties en een optie voor 2 teamleden)

: $110 per maand (met onbeperkte voorraadlocaties en een optie voor 2 teamleden) Kleine Onderneming : $279 per maand (met onbeperkt aantal inventarislocaties en een optie voor 5 teamleden)

: $279 per maand (met onbeperkt aantal inventarislocaties en een optie voor 5 teamleden) Middelgroot : $549 per maand (met onbeperkte inventarislocaties en een kans op 10 teamleden)

: $549 per maand (met onbeperkte inventarislocaties en een kans op 10 teamleden) Onderneming: $1319 per maand (met onbeperkte inventarislocaties en een optie voor 25 teamleden)

inFlow beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (30+ beoordelingen)

: 4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (450+ beoordelingen)

8. Uitgebreid

via Extensiv Extensiv, voorheen bekend als Skubana, is een veelzijdige cloudgebaseerde architectuur voor voorraadbeheer die handelaren met hoge volumes op e-commerceplatforms zoals Amazon helpt bij het volgen en opslaan van voorraden.

Extensiv biedt uitgebreide mogelijkheden voor het beheren van voorraden, bestellingen, opslag, rapportage, het volgen van activa en leveranciersactiviteiten.

Stel een lijst van grondstoffen samen voor snelle referentie met behulp van Clickup Voorraadrapport Sjabloon U kunt ook profiteren van de synchronisatiefunctie van het platform waarmee bedrijven bestellingen kunnen verdelen over meerdere magazijnen en fulfillmentcentra op meerdere locaties wereldwijd.

Extensiv beste eigenschappen

Distribueer orders efficiënt over een onbeperkt aantal magazijnen en fulfillmentcentra

Sluit naadloos aan op elk e-commerce platform

Perfect voor dropshippers en Fulfillment by Amazon-gebruikers

Krijg een maand gratis voorraadbeheersoftware bij elk prijsplan. Probeer het platform eerst uit voordat u investeert

Extensiv beperkingen

Bestaat uit verschillende producten, waaronder Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager, enz., waardoor het voor bedrijven een uitdaging is om de mogelijkheden van elke tool vanaf een centrale locatie te benutten

Het prijsplan is vaag omdat bedrijven niet kunnen bepalen welk product elk prijsplan dekt

Extensiv prijzen

Handelaar : $39 per maand (met een maand gratis extra voor alle plannen)

: $39 per maand (met een maand gratis extra voor alle plannen) EDI Merchant : $99 maandelijks

: $99 maandelijks 3PL : $99 maandelijks

: $99 maandelijks Master Account: $199 maandelijks

Extensiv beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (100+ beoordelingen)

: 4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

9. Ordoro

via Ordoro Ordoro is een uitgebreide voorraadbeheer software die magazijnactiviteiten optimaliseert en verbetert voor groeiende handelaars.

Of uw bedrijf nu 100+ voorraadartikelen verzendt of 500.000 orders per maand, Ordoro biedt een alles-in-één boekhoudsysteem met exportgegevensstructuur dat u nodig hebt om uw volledige voorraadprocessen te beheren.

Ordoro is erg populair onder e-commerce bedrijven omdat het de efficiëntie van elke handeling in een multichannel verkoopproces bevordert.

Ordoro beste eigenschappen

De eigentijdse inkoopautomatiseringsfunctie

Eenvoudige integratie met populaire e-commercewinkels en marktplaatsen

Bedrijven met meerdere magazijnen kunnen het beheren vanaf één centrale locatie

Ordoro beperkingen

In tegenstelling tot de meeste inventarisatiesoftware heeft Ordoro geen mobiele versie

De prijs is duur voor kleine bedrijven

Ordoro prijzen

Essentials : Gratis (met onbeperkt aantal verzendetiketten)

: Gratis (met onbeperkt aantal verzendetiketten) Geavanceerd : $59/mo (met oneindig veel verzendlabels en gebruikers)

: $59/mo (met oneindig veel verzendlabels en gebruikers) Premium: $129/mo (bevat API-toegang)

Ordoro beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

10. Soort

via Soortelijk Sortly is een gebruiksvriendelijke tool voor voorraadbeheer, ontworpen voor eenvoud en gebruiksgemak.

Deze voorraadbeheersoftware geeft prioriteit aan mobiele toegankelijkheid en biedt handige toegang tot inventarisinformatie op meerdere mobiele apparaten.

Sortly beste eigenschappen

Cloud-gebaseerde toegang tot inventaris vanaf meerdere apparaten

Aanpasbare categorieën voor eenvoudige organisatie van bedrijfsprocessen en offline toegang

Ontvang realtime updates over voorraadtekorten en bestelwaarschuwingen

Het meest geschikt voor kleine detailhandelszaken en het bijhouden van activa

Sortly beperkingen

Gebruikers melden dat systeemupdates vaak storingen in het systeem veroorzaken, waardoor artikelen zoekraken

Steile leercurve

Sortly prijzen

Gratis

Geavanceerd : $29 maandelijks

: $29 maandelijks Ultra : $59 maandelijks

: $59 maandelijks Enterprise: Aangepaste prijzen

Sortly beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20+ beoordelingen)

: 4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

De beste software voor voorraadbeheer voor uw bedrijf

Naarmate bedrijven groeien, wordt het handmatig bijhouden van voorraden lastiger. Het leidt tot fouten, verkeerd geplaatste artikelen en vertragingen bij het uitvoeren van bestellingen - allemaal zaken die uw bedrijf kunnen schaden. Overschakelen op cloud-gebaseerde beheersystemen kan een game-changer zijn voor je bedrijf. Ze maken het bijhouden van de inventaris beter beheersbaar en helpen je om je bedrijf efficiënter en wendbaarder te maken.

