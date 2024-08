10 Beste software voor voorraadbeheer voor e-commerce in 2024

Een slecht gepland voorraadbeheerproces kan leiden tot omzetverlies en de reputatie van je bedrijf schaden. Het kan ook een aanzienlijke bron van verspilling en extra kosten zijn.

Daarom moet je als e-commercebedrijf een effectief voorraadbeheersysteem hebben. Kleine bedrijven kunnen dit doen met inventarissjablonen maar een groeiend bedrijf moet investeren in e-commerce software voor voorraadbeheer . Het kan je helpen bij het plannen, volgen en effectief beheren van je voorraadgegevens in je hele toeleveringsketen.

We zullen de top 10 inventariseren en beheren voor e-commerce onderzoeken software voor inkoopbeheer opties en bespreken de belangrijkste kenmerken waarop u moet letten bij het kiezen van de beste software voor uw bedrijf.

Wat moet je zoeken in software voor voorraadbeheer voor e-commerce?

Neem de volgende sleutelfactoren in overweging bij het evalueren van opties voor voorraadbeheersoftware voor e-commerce:

Opvolging en zichtbaarheid van voorraad: Zoek naar een softwareoplossing waarmee u de voorraad in realtime kunt volgen via meerdere kanalen. Ga na of de software een functie heeft om het voorraadbeheer te optimaliseren om stockouts of te grote voorraden te voorkomen.

Zoek naar een softwareoplossing waarmee u de voorraad in realtime kunt volgen via meerdere kanalen. Ga na of de software een functie heeft om het voorraadbeheer te optimaliseren om stockouts of te grote voorraden te voorkomen. Multilocatiebeheer: Als je meerdere magazijnen of winkellocaties hebt, kies dan software voor eenvoudig multilocatie voorraadbeheer. Het moet coördinatie tussen al je verkooppunten en magazijnen mogelijk maken

Als je meerdere magazijnen of winkellocaties hebt, kies dan software voor eenvoudig multilocatie voorraadbeheer. Het moet coördinatie tussen al je verkooppunten en magazijnen mogelijk maken Optimalisatie van de voorraad: Zoek voorraadbeheersystemen die je helpen om de voorraadniveaus te optimaliseren op basis van voorraadtellingen, vraagpatronen, seizoensgebondenheid en historische verkoopgegevens

Zoek voorraadbeheersystemen die je helpen om de voorraadniveaus te optimaliseren op basis van voorraadtellingen, vraagpatronen, seizoensgebondenheid en historische verkoopgegevens Materiaal groeperen en categoriseren: Zoek naar voorraadbeheersoftware waarmee je voorraaditems kunt groeperen in vooraf gedefinieerde categorieën (bijv. op producttype, merk of SKU). Zo kun je analyseren welke producten het meest gevraagd zijn en je strategie daarop aanpassen

Zoek naar voorraadbeheersoftware waarmee je voorraaditems kunt groeperen in vooraf gedefinieerde categorieën (bijv. op producttype, merk of SKU). Zo kun je analyseren welke producten het meest gevraagd zijn en je strategie daarop aanpassen Rapportage en analyses: Kies voorraadbeheersoftware die inzichtelijke rapporten genereert over verkopen, voorraadbewegingen en productprestaties in de loop van de tijd. Het analyseren van je voorraadgegevens kan je veel tijd en geld besparen, je helpen je bedrijf beter te begrijpen en gegevensgestuurde beslissingen te nemen

Kies voorraadbeheersoftware die inzichtelijke rapporten genereert over verkopen, voorraadbewegingen en productprestaties in de loop van de tijd. Het analyseren van je voorraadgegevens kan je veel tijd en geld besparen, je helpen je bedrijf beter te begrijpen en gegevensgestuurde beslissingen te nemen Ondersteuning: Geef de voorkeur aan een platform dat responsieve klantenondersteuning biedt in combinatie met voorraadbeheerfuncties

De 10 beste software voor voorraadbeheer voor e-commerce

Nu je weet op welke functies je moet letten bij het kopen van voorraadbeheersoftware voor je bedrijf, volgt hier een lijst van de beste e-commerce voorraadbeheersoftware die momenteel op de markt is.

1. ClickUp

Blijf in real-time op de hoogte van inventarisgegevens met ClickUp's projectbeheerplatform

ClickUp is een inventarisatie- en tool voor operationeel beheer voor kleine tot grote bedrijven die kunnen helpen bij het beheren van e-commerce bedrijfsactiviteiten, productvoorraden, doelen en meer.

Gekoppeld aan ClickUp's Project Management oplossing stroomlijnt voorraadbeheer met aanpasbare dashboards die realtime statistieken weergeven, georganiseerde lijsten voor het bijhouden van voorraden en geautomatiseerde workflows voor efficiënt taakbeheer.

De integratie met e-commerceplatforms zorgt voor een nauwkeurige synchronisatie van inventarisgegevens om bedrijfsactiviteiten te optimaliseren en weloverwogen beslissingen te nemen.

ClickUp beste functies

Maak aangepaste dashboards die belangrijke voorraadgegevens weergeven, zoals voorraadniveaus, verkoopgegevens en bestelstatussen, in een gecentraliseerd overzicht van voorraadactiviteiten metClickUp Dashboards

Visualiseer uw beschikbare producten, voorraden en andere voorraden op ClickUp Dashboards

Maak gestructureerde lijsten metClickUp lijsten voor het bijhouden van voorraden, het categoriseren van artikelen op SKU, locatie of andere kenmerken

Automatiseer routinetaken zoals waarschuwingen voor lage voorraden en voorraadaanvulactiviteiten. Voorraadbeheerprocessen stroomlijnen met automatiseringsmogelijkheden zoals taaktriggers en terugkerende taken

Analyseer gegevens moeiteloos met ClickUp's tabelweergave voor gestructureerd informatiebeheer

Organiseer inventarisgegevens in gegevensbladen metClickUp's tabelweergave en beheer schema's voor productherbevoorrading en leveringen metClickUp's kalenderweergave* Voorraadniveaus, voorraadbeschikbaarheid, voorraadbewegingen en kostenwijzigingen beheren en bijwerken metClickUp's voorraadbeheersjabloon

Beheer uw voorraad en leg altijd op tijd nieuwe voorraad aan met ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer

ClickUp-beperkingen

Heeft een steile leercurve vanwege alle beschikbare functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Zakelijk : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Inventaris inFlow

via inFlow Inventaris inFlow Inventory is een uitgebreide software voor voorraadbeheer voor e-commerce, ontworpen om het voorraadbeheer voor bedrijven van elke omvang te stroomlijnen.

Het consolideert voorraad- en orderinformatie en biedt real-time inzicht in voorraadniveaus en -bewegingen.

De functies omvatten barcoding, magazijnbeheer op meerdere locaties en analyses, waarmee u de voorraad efficiënt kunt volgen, nabestellen en optimaliseren.

inFlow Inventory beste functies

Integreer met verschillende e-commerce verkoopplatformen, zoals online marktplaatsen, websites en fysieke winkels, om voorraden vanuit één interface te beheren

Stroomlijn het proces van ontvangst, picken en voorraadbeheer, en verbeter de nauwkeurigheid en efficiëntie terwijl u handmatige fouten vermindert met behulp van barcodescanning en RFID (Radio Frequency Identification)

Controleer voorraadniveaus, verkoop en inkooporders in realtime op meerdere locaties. Dit helpt bij het bijhouden van nauwkeurige inventarislijsten en voorkomt voorraaduitval of te grote voorraden

Gebruik het alssoftware voor orderbeheer om teams te helpen bij het maken, verwerken en volgen van bestellingen. U kunt ook eensjabloon voor inkooporders voor uw volgende inkoopcyclus

inFlow Inventaris beperkingen

Beperkte schaalbaarheid voor grote of snelgroeiende e-commercebedrijven

Integratiebeperkingen kunnen ook extra handmatig werk of aangepaste ontwikkeling vereisen

inFlow Inventory prijzen

Ondernemer: $110/maand

$110/maand Klein Bedrijf: $279/maand

$279/maand Middelgrote onderneming: $549/maand

$549/maand Onderneming: $1319/maand

inFlow Inventory beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

3. Katana

via Katana Katana is software die speciaal is ontworpen voor e-commercebedrijven om hun inventaris te helpen beheren.

Het biedt visuele productieplanning en real-time voorraadtracering en integreert met populaire e-commerceplatforms zoals Shopify en WooCommerce.

Met behulp van Material Requirements Planning (MRP) en een gebruiksvriendelijke interface helpt Katana u uw productieprocessen te stroomlijnen, voorraadniveaus te optimaliseren en de algehele operationele efficiëntie te verbeteren.

Katana beste eigenschappen

Vereenvoudig productie en resource planning met een gebruiksvriendelijke interface, real-time tracking en geoptimaliseerd resource gebruik

Volg voorraad, verkooporders en productieprocessen in real-time om voorraadniveaus te optimaliseren, voorraaduitval of te grote voorraden te voorkomen en middelen efficiënt te beheren

Volg financiële statistieken zoals omzet, winst, enz. om te weten welke producten goed presteren

Integreer met populaire platforms zoals Shopify, WooCommerce en Amazon, voor automatische synchronisatie van verkooporders, voorraadniveaus en productgegevens

Katana beperkingen

Het opzetten van integraties met bepaalde e-commerce platformen kan complex zijn

De rapportagemogelijkheden van Katana kunnen geavanceerde functies missen die nodig zijn voor diepgaande analyse

Katana prijzen

Starter: $199/maand

$199/maand Standaard: $399/maand

$399/maand Professioneel: $899/maand

$899/maand Professioneel Plus: $1999/maand

Katana's beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (160+ beoordelingen)

4. SkuVault van Linnworks

via SkuVault kern SkuVault is een geavanceerde voorraadbeheersoftware voor e-commerce van Linnworks die nauwkeurige controle over de voorraad mogelijk maakt, naadloos integreert met verschillende verkoopkanalen en functies biedt zoals dynamisch aanvullen en real-time rapportage.

U kunt de tool gebruiken voor nauwkeurig voorraadbeheer met uitgebreide voorraadbeheertools, waaronder het volgen van batches en geserialiseerde voorraad.

SkuVault beste eigenschappen

Optimaliseer magazijnactiviteiten en verbeter de efficiëntie van orderverwerking met WMS (Warehouse Management System)-integratie

Verminder stockouts en overvoorraad situaties met dynamische replenishment die automatisch replenishment orders genereert op basis van vooraf ingestelde drempels

Beheer je voorraad centraal met multi-channel verkoopintegratie die voorraadniveaus kan synchroniseren tussen verschillende verkoopkanalen zoals Amazon, eBay en Shopify

Krijg inzicht in voorraadprestaties, verkooptrends en operationele statistieken voor geïnformeerde besluitvorming en strategieformulering met de real-time rapportage van SkuVault

SkuVault beperkingen

Kan een steile leercurve hebben voor sommige gebruikers vanwege de uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden

Sommige gebruikers vonden het repetitieve scanproces tijdrovend

SkuVault prijzen

Prijzen op maat

SkuVault beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

5. Cin7 Kern

via Cin7 Kern Cin7 Core is ontworpen voor fabrikanten en verkopers van producten en is geweldig voor kleine bedrijven van alle soorten - detailhandelaren, groothandelaren of online verkopers.

Het helpt bedrijven bij het beheren, centraliseren en automatiseren van kritieke processen zoals orderbeheer, het bijhouden van voorraden en productlijsten via verschillende verkoopkanalen.

Met functies zoals realtime synchronisatie, aanpasbare rapportage en naadloze integraties stelt Cin7 Core teams in staat om hun voorraad efficiënt te beheren, voorraden te verminderen en de algehele operationele wendbaarheid te verbeteren.

Cin7 Core beste functies

Beheer voorraden over meerdere verkoopkanalen door voorraadgegevens te synchroniseren en orderverwerkingsprocessen te stroomlijnen

Verkrijg waardevolle inzichten in belangrijke statistieken, zoals verkoopprestaties en voorraadrotatie, met robuuste rapportagetools. Hierdoor kunt u datagestuurde beslissingen nemen

Beheer zowel online als offline verkoopkanalen vanaf één platform met geïntegreerde POS-mogelijkheden

Houd vervaldata bij en beheer terugroepacties met batch- en serietracking

Pas het systeem aan uw specifieke bedrijfsprocessen aan en optimaliseer uw activiteiten met aangepaste workflows en automatiseringsregels

Cin7 Core beperkingen

Kan een steile leercurve hebben voor gebruikers vanwege de uitgebreide functies en aanpassingsopties

Complex implementatieproces, waarvoor veel tijd en middelen nodig zijn om het op te zetten en te integreren met bestaande systemen

Cin7 Core prijzen

Standaard: $295/maand

$295/maand Pro: $449/maand

$449/maand Geavanceerd: $999/maand

$999/maand **Aangepaste prijzen

Cin7 Core beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

6. Sage Voorraadadviseur

via Sage voorraadadviseur Sage Inventory Advisor is een slim voorraadbeheerprogramma voor e-commercebedrijven.

Het maakt gebruik van geavanceerde voorspellingsalgoritmen om voorraadniveaus te optimaliseren, voorraaduitval te voorkomen en overtollige voorraad te verminderen.

Door real-time inzicht te bieden in de productvraag, leveranciersprestaties en orderverwerking helpt Sage Inventory Advisor u geïnformeerde beslissingen te nemen, de efficiëntie te verhogen en de klanttevredenheid en algehele voorraadcontrole te verbeteren.

Sage Inventory Advisor beste functies

Voorspel de toekomstige vraag nauwkeurig met geavanceerde voorspellingsalgoritmen die u helpen voorraadniveaus te optimaliseren en kosten te verlagen

Minimaliseer stockouts en zorg voor tijdige aanvulling met dynamic replenishment dat voorraadbestellingen automatiseert met real-time vraag- en levertijdgebaseerde suggesties

Prestatiecijfers van leveranciers bijhouden, zoals leverbetrouwbaarheid en doorlooptijden. Beheer leveranciersrelaties proactief en zorg voor een soepele supply chain

Optimaliseer de voorraadportefeuille met een uitgebreide analyse van de voorraadstatus die langzaamlopende of verouderde items identificeert

Verkrijg bruikbare inzichten in voorraadprestaties met een intuïtief dashboard dat verbeterpunten aangeeft

Sage Inventory Advisor beperkingen

Kan te complex zijn voor kleine bedrijven met eenvoudige inventarisatiebehoeften

Het beschikbare aanpassingsniveau is mogelijk niet volledig geschikt voor unieke bedrijfsprocessen of specifieke branche-eisen, waardoor het aanpassingsvermogen wordt beperkt

Sage Inventory Advisor prijzen

Begint bij $199/maand

Sage Inventory Advisor beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Helcim

via Helcim Helcim is een betalingsverwerker die bedrijven helpt om zowel online als offline betalingen te accepteren.

Het biedt tools zoals point-of-sale (POS) systemen, virtuele terminals en online facturatie voor online en offline betalingen.

Het is een informatieplatform dat is ontworpen om productprijzen en -prestaties te optimaliseren.

Het analyseert markttrends, prijzen van concurrenten en klantgedrag om bedrijven bruikbare inzichten te bieden.

Helcim beste eigenschappen

Verlaag kosten naarmate uw transactievolume toeneemt met Helcim's uitgebreide prijsstructuur die transparante prijzen biedt

Beheer end-to-end e-commerce betalingen met een robuuste online checkout oplossing waarmee u online betalingen kunt accepteren

Verwerk transacties direct vanaf uw mobiele apparaat met virtuele terminals waarmee u overal betalingen kunt accepteren

Voorkom gegevensverlies en juridische blootstelling met data-encryptie, tokenization en fraudebeschermingssystemen

Helcim-beperkingen

De aanpassingsopties in Helcim voldoen mogelijk niet aan de behoeften van grotere bedrijven of bedrijven met unieke vereisten

Helcim prijzen

Slimme terminal: $329

$329 Helcim Kaartlezer: $99

Helcim beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

8. Viskom

via Viskom Fishbowl is een voorraadbeheer- en productiesoftware die bedrijven van elke grootte helpt automatiseren en schalen.

Het helpt je om je voorraadactiviteiten te stroomlijnen, de efficiëntie te verbeteren en optimale voorraadniveaus te handhaven om aan de vraag van klanten te voldoen.

Dankzij de integratie met QuickBooks stroomlijnt Fishbowl het voorraadbeheer en biedt het realtime inzicht in de cloud op meerdere locaties.

Fishbowl beste eigenschappen

Accepteer online betalingen met een robuuste oplossing voor online afrekenen

Volg voorraadniveaus, locaties en verplaatsingen in realtime met geavanceerde voorraadtracering die uw bedrijf geweldige mogelijkheden voor voorraadbeheer biedt

Traceer de hele levenscyclus van het product, van grondstof tot levering aan de klant, met functies voor constante traceerbaarheid

Snel klantorders verwerken met updates, problemen en verzendgegevens op één plek

Fishbowl-beperkingen

Hoewel Fishbowl veel mogelijkheden biedt, kan het ook beperkingen hebben op het gebied van personalisatie

Fishbowl integreert met verschillende systemen, maar dekt niet alle specifieke platforms die sommige bedrijven gebruiken

Prijzen Fishbowl

Fishbowl Drive: Opslag - Vanaf $329

Opslag - Vanaf $329 Fishbowl Advanced: Opslag - Vanaf $329

Opslag - Vanaf $329 Fishbowl Advanced: Productie - Vanaf $429

Fishbowl beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (200+ beoordelingen)

4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (800+ beoordelingen)

9. Veeqo

via Veeqo Veeqo is een cloudgebaseerd voorraadbeheer en multichannel retailplatform dat je helpt bij het beheren van je voorraad, bestellingen en verzending via verschillende verkoopkanalen, waaronder Amazon, eBay en Shopify.

Veeqo is gericht op het stroomlijnen van e-commerce activiteiten, het verbeteren van de nauwkeurigheid van bestellingen en het verbeteren van de klantervaring door middel van krachtige voorraadbeheer tools.

Veeqo beste functies

Volg voorraadniveaus en synchroniseer voorraadgegevens over meerdere verkoopkanalen met gecentraliseerd voorraadbeheer

Beheer voorraden, ontvang orders en voer verzendingen onderweg uit met de mobiele app.

Verbeter uw efficiëntie in magazijnoperaties met barcodescanmogelijkheden

Genereer verzendetiketten, automatiseer fulfillment en lever bestellingen efficiënt af met geïntegreerde oplossingen voor verzendbeheer en realtime transporttarieven

Pas het systeem aan uw specifieke behoeften aan met Veeqo's uitgebreide integraties met populaire e-commerce platforms, marktplaatsen, boekhoudsoftware en verzendbedrijven, samen met aanpasbare functies en workflows

Veeqo beperkingen

De uitgebreide functieset van Veeqo kan voor sommige gebruikers moeilijk lijken

Prijzen van Veeqo

Gratis

Veeqo beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

10. ShipBob

via ShipBob ShipBob is een externe logistieke dienstverlener die e-commercebedrijven een uitgebreide fulfillmentoplossing biedt.

Ze behandelen voorraadopslag, orderverwerking en verzendlogistiek en helpen bedrijven hun fulfillmentactiviteiten te stroomlijnen en bestellingen efficiënt bij klanten af te leveren.

Met strategisch gelegen fulfillmentcentra streeft ShipBob ernaar het verzendproces te stroomlijnen, de verzendkosten te verlagen en de algehele logistieke efficiëntie voor online retailers te verbeteren.

ShipBob beste eigenschappen

Verzend je producten snel en goedkoop, met opslag in 50+ fulfilment centers wereldwijd

Houd voorraadniveaus bij, controleer voorraadbewegingen en optimaliseer opslagruimte voor gestroomlijnde activiteiten

Ontvang realtime updates over de status van je orders met ordertracering en zichtbaarheid gedurende het hele fulfilmentproces

ShipBob beperkingen

De integratie van ShipBob met bestaande e-commerce platforms kan technische expertise en extra ontwikkelingsmiddelen vereisen

ShipBob prijzen

Prijzen op maat

ShipBob beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (100+ beoordelingen)

3.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (90+ beoordelingen)

Voorraadbeheer vereenvoudigen met de juiste tool

Voorraadbeheer in de e-commerce kan complex en uitdagend zijn, vooral voor groeiende bedrijven die grote en diverse voorraden moeten beheren.

Met de juiste tool kunt u echter uw voorraadbeheerprocessen stroomlijnen en tijd, geld en middelen besparen.

ClickUp is een krachtig en veelzijdig productiviteitsplatform dat u kan helpen uw e-commercevoorraad effectief te beheren. Het kan u helpen het voorraadbeheer in de e-commerce te vereenvoudigen en uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Aanmelden bij ClickUp en ervaar zelf het verschil!