Hoe je je B2B-contentkalender voor het jaar maakt en plant

In B2B-marketing gaat consistentie verder dan alleen maar aanwezig zijn.

Je moet op de juiste plek, op het juiste moment en met de juiste content aanwezig zijn.

Elke blogpost, webinar, e-mailreeks of LinkedIn-campagne die je maakt, speelt een cruciale rol bij het behalen van resultaten voor je bedrijf. Als ze dus niet samen worden gepland, verliezen je boodschappen hun impact en verliest je merk aan relevantie en vertrouwen.

Hoe los je dit op? Het antwoord is een goed geplande B2B-contentkalender. Het is jouw draaiboek dat ervoor zorgt dat je campagnes consistent zijn, je team op één lijn zit en je ideeën blijven stromen.

In dit artikel laten we je stap voor stap zien hoe je een contentkalender maakt die geschikt is voor B2B-marketing en hoe ClickUp het voor jou gemakkelijker maakt om de marketingkalender te plannen.

⭐ Aanbevolen sjabloon Zonder een effectieve contentmarketingkalender worstelen teams vaak met gemiste deadlines of onduidelijke verantwoordelijkheden.

Waarom hebben B2B-bedrijven een contentkalender nodig?

Gemiste deadlines, geïsoleerde campagnes en inconsistente boodschappen komen allemaal voort uit één ontbrekend onderdeel: een contentkalender. De redactionele kalender stemt het contentteam af op het volledige kooptraject.

Dit is waarom het onmisbaar is voor B2B-teams:

Consistente berichtgeving via alle kanalen

B2B-klanten gebruiken tegenwoordig gemiddeld 10 interactiekanalen tijdens hun aankooptraject. En meer dan 50% zegt dat ze waarschijnlijk zullen overstappen naar de concurrentie als ze geen soepel, consistent traject ervaren via al die kanalen.

Een contentkalender helpt je ervoor te zorgen dat de toon, timing en boodschap van je content consistent blijven, ongeacht welke kanalen je potentiële klanten gebruiken. Zo voorkom je dat ze het gevoel krijgen dat ze met vijf verschillende merken tegelijk praten.

Als je contentkalenders via spreadsheets beheert, krijg je waarschijnlijk te maken met problemen rond versiebeheer en samenwerking tussen teams. Sjablonen voor contentkalenders stroomlijnen dit door planning, roostering en goedkeuringen te centraliseren in één gedeelde werkruimte.

Verbetert de samenwerking tussen teams

Bij B2B-content werken marketing, verkoop, productontwikkeling en design meestal samen.

Zonder een gedeelde kalender kunnen updates gemakkelijk verloren gaan in chatgesprekken of in Excel- of Google Spreadsheets. Een gecentraliseerde contentkalender zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft.

Socialemediamanagers kunnen zien welke blogposts er gepland staan, ontwerpers weten wanneer assets moeten worden aangeleverd en de verkoopafdeling heeft zichtbaarheid in welke campagnes ze met potentiële klanten kunnen delen.

ClickUp Brain MAX, de zelfstandige AI-desktop-app van ClickUp, doet meer dan alleen deadlines bijhouden: het geeft je direct toegang tot eerdere campagne-assets, veelgestelde vragen en kennis. In plaats van door mappen of Slack-threads te spitten, kan iedereen precies de context vinden die hij of zij nodig heeft, rechtstreeks vanuit de kalender.

Helpt je om op koers te blijven met je bedrijfsdoelen

Een contentkalender zorgt ervoor dat elke blog, e-mail of social media-post die je publiceert, is gepland met duidelijke doelen.

Dit kan bijvoorbeeld het binnenhalen van nieuwe leads zijn, het ondersteunen van een productlancering of het betrokken houden van bestaande klanten. Het zorgt ervoor dat je content gekoppeld blijft aan echte bedrijfsdoelen, zodat je niet zomaar iets post.

Versnelt goedkeuringen en beoordelingen

B2B-content moet door meerdere belanghebbenden worden goedgekeurd voordat deze live gaat, aangezien deze de officiële stem van het bedrijf vertegenwoordigt en een directe invloed kan hebben op de omzet, reputatie en het vertrouwen van klanten.

Een contentkalender laat precies zien wanneer elke concept-, beoordelings- en publicatiedatum is, zodat feedback op tijd kan worden gegeven en de content volgens plan live gaat.

Geeft je een duidelijk beeld van hiaten in de content

Een overzichtelijke kalenderweergave helpt je zwakke punten in je contentstrategie te ontdekken, of het nu gaat om ontbrekende casestudy's of onderbenutte zoekwoorden. Door je publicatieschema in kaart te brengen, kun je je inspanningen evenwichtig verdelen over blogs, e-mails en campagnes.

Een contentkalender voor sociale media brengt ook hiaten in de berichtgeving aan het licht, zodat je boodschap consistent en afgestemd blijft op alle kanalen.

Wat als je al die verschillende kalenders, gerelateerde taken en afhankelijkheden zou kunnen samenbrengen op één uniform platform?

👀 Wist je dat? 46% van de B2B-marketeers verwacht dat hun contentbudgetten zullen groeien, waarbij video en thought leadership de belangrijkste investeringsgebieden zijn. Een goed gestructureerde contentkalender zorgt ervoor dat deze nieuwe middelen strategisch worden ingezet, zodat extra uitgaven zich vertalen in meetbare impact in plaats van versnipperde inspanningen.

Wat moet er in een B2B-contentkalender staan?

Je B2B-kalender voor content moet je een totaalweergave geven van alle content die wordt gepubliceerd.

Je moet kunnen visualiseren hoe elk onderdeel de verbinding vormt met je bedrijfsdoelen en aangeven wie verantwoordelijk is voor elke stap, van aanmaken tot goedkeuring tot publicatie.

Dit zijn de belangrijkste elementen die je kalender moet bevatten en waarom ze belangrijk zijn:

Belangrijkste onderdeel Waarom dit belangrijk is Content/werktitel Geeft iedereen snel een idee waar het artikel over gaat, zonder dat je elke keer in de details hoeft te duiken Type content Geef aan of het gaat om een blog, casestudy, webinar, LinkedIn-bericht of e-mail. Zo blijft de kalender evenwichtig verdeeld over verschillende formaten Doelgroep/buyer persona Laat precies zien voor wie je de content maakt, zodat de toon, het format en de boodschap relevant blijven Publicatiedatum Houdt deadlines overzichtelijk en zorgt ervoor dat je contentritme aansluit bij campagnes en bedrijfsdoelen Koppeling van campagnes en doelen Maakt een verbinding tussen elk onderdeel en een groter object, zodat elk item een functie heeft Toegewezen eigenaren Geef aan wie verantwoordelijk is voor het maken, de bewerking, goedkeuring en publicatie van lijsten Status van de content Houdt de voortgang bij (in concept, in beoordeling, gepland, gepubliceerd) Verdeling Geeft precies aan waar elk stuk gepromoot zal worden, zoals op de blog, LinkedIn, via e-mail en op brancheforums Trefwoorden/onderwerpen Zorgt ervoor dat je SEO-inspanningen op elkaar zijn afgestemd en dat je content vindbaar is voor de juiste doelgroep Aantekeningen over het bijhouden van prestaties Geeft iedereen snel een idee waar het artikel over gaat, zonder dat je elke keer in de details hoeft te duiken

🎉 Leuk weetje: Het tijdschrift The Furrow van John Deere, gelanceerd in 1895, is het oudste nog steeds verschijnende B2B-contentplatform. Dat is een 128 jaar oude contentkalender in tijdschriftvorm.

Stappen voor het opstellen van een strategische B2B-contentkalender

Nu is het tijd om je plan in daden om te zetten. Hier zijn de stappen voor het opstellen van je contentkalender.

1. Bepaal je doelen en KPI's

Stel duidelijke marketingdoelen vast voordat je begint met het bedenken van onderwerpen voor je kalender. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: het genereren van marketinggekwalificeerde leads, het vergroten van de merkzichtbaarheid in een specifieke markt, het versterken van thought leadership of het verbeteren van de klantretentie.

Om ervoor te zorgen dat deze doelen niet vaag zijn, kun je het SMART-raamwerk voor het stellen van doelen gebruiken: Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden.

✅ Stel bijvoorbeeld in plaats van een vaag doel als ‘Meer sociale betrokkenheid genereren, ’ een SMART-doel vast, zoals ‘De betrokkenheid op LinkedIn binnen zes maanden met 30% verhogen om de targets voor leadgeneratie in het derde kwartaal te ondersteunen.

Met ClickUp Goals kun je eenvoudig SMART-doelen stellen en deze op één plek bijhouden. Je kunt elk doel koppelen aan specifieke taken, ze opsplitsen in meetbare doelen en de voortgang live volgen.

Verdeel grote initiatieven, zoals een driemaandelijks contentplan, in meetbare doelen met ClickUp Goals

Kies nu voor elk doel een meetbare KPI om de voortgang bij te houden. Bijvoorbeeld:

Als je doel het genereren van leads is, houd dan marketing-gekwalificeerde leads (MQL's) of ingevulde formulieren bij

Als je doel merkbekendheid is, houd dan de groei van organisch verkeer of je bereik op sociale media bij

Als je doel thought leadership is, houd dan de verkregen backlinks of vermeldingen in vakmedia bij

Je kunt ClickUp-dashboards gebruiken om al je KPI's in één realtime weergave samen te brengen. Maak widgets voor elke KPI die voor jou belangrijk is, koppel ze aan de juiste databronnen en maak je dashboard vast op een plek waar het hele team het kan zien.

Volg de voortgang van je marketing en KPI's visueel met ClickUp-dashboards

💡 Waarom zijn doelen belangrijk in B2B-contentmarketing? Contentmarketing heeft impact in de hele funnel. Uit recente gegevens van B2B-marketeers blijkt dat: 87% zegt dat het de naamsbekendheid heeft vergroot

74% zegt dat het vraag/leads heeft gegenereerd

62% zegt dat het hun publiek/abonnees heeft gestimuleerd

52% zegt dat het de loyaliteit van bestaande klanten heeft vergroot

49% zegt dat het de verkoop/omzet heeft verhoogd

37% zag een groei in het aantal abonnees

9% zegt dat het de kosten voor klantenservice heeft verlaagd Duidelijke, meetbare doelen zorgen ervoor dat je bijhoudt wat het belangrijkst is voor je bedrijf, en dat je een kalender opstelt die resultaten oplevert.

2. Ken je doelgroep en breng het traject in kaart

Je moet een duidelijk beeld hebben van voor wie je content maakt en wat zij nodig hebben in elke fase van hun traject. Om je doelgroep te leren kennen, kun je de gegevens gebruiken die je al hebt, d.w.z. gegevens uit je:

CRM-inzichten

Campagneanalyses en

Klantinterviews

Gebruik dit om doelgroep- en klantsegmenten voor je B2B-kalender te creëren. Je krijgt ook inzicht in wie je potentiële klanten zijn, waar ze om geven en hoe ze met je merk omgaan.

Open een Whiteboard in ClickUp of een aangepaste oplossing zoals de Customer Journey Map-sjabloon en maak aparte kolommen of clusters voor elk doelgroepsegment. Voeg plakbriefjes toe met hun pijnpunten, contentvoorkeuren en triggers die hun besluitvorming beïnvloeden.

Visualiseer de acties, gedachten en emoties van gebruikers op elk contactmoment met de Customer Journey Map-sjabloon van ClickUp

Je kunt onder elke persona ook de fasen van hun traject uitwerken, zoals Bewustwording, Overweging en Beslissing. Dit maakt het voor je team gemakkelijk om patronen te herkennen en te zien waar er mogelijk hiaten in je contentdekking zitten.

Wat nu? Begin met het afstemmen van je content op je jaarlijkse campagnes. Als er in het tweede kwartaal bijvoorbeeld veel gebeurtenissen zijn die traffic aan de bovenkant van de funnel genereren, moet je kalender dat in de daaropvolgende weken in evenwicht brengen met content voor het midden en de onderkant van de funnel, om die leads verder te begeleiden.

Als je daarentegen een nieuwe functie lanceert, moet je checklist voor productlanceringen direct aansluiten op je planningkalender voor sociale media. Bewustmakingsberichten op sociale mediaplatforms, artikelen over thought leadership en middelen voor sales enablement sluiten allemaal aan op dezelfde tijdlijn.

📍 Wat zijn de belangrijkste elementen in de fasen van je gebruikersreis? TOFU (Awareness): Trek potentiële klanten aan met branche-inzichten, thought leadership en educatieve content

MOFU (Overweging): Wek interesse met vergelijkingen, casestudy's en artikelen over problemen en oplossingen

BOFU (Beslissing): Converteer met demo's, gratis proefversies of aanbiedingen op maat Tag content per fase, zodat je snel hiaten kunt opsporen en een evenwichtige funnel kunt behouden.

3. Stel jaarlijkse thema's en campagnes op

Wanneer je deze fase in je contentkalender bereikt, bepaal je welke belangrijke zakelijke gebeurtenissen, marketingthema's en campagnes de belangrijkste focus van je plan zullen vormen. Zo doe je dat:

✅ Leg je onmisbare mijlpalen vast

Begin met de gebeurtenissen waarvan je zeker weet dat ze de vorm van je kalender zullen bepalen, wat er ook gebeurt.

Voorbeelden: productlanceringen, seizoenscampagnes, grote brancheconferenties, jaarverslagen of webinars. Deze belangrijke data worden je ‘vaste punten’ waarop je content- of socialemediastrategie zal worden afgestemd.

Als de lancering van een vlaggenschipproduct in september plaatsvindt, moet je kalender ondersteunende thought leadership-content bevatten voor het tweede en derde kwartaal en promotiecampagnes voor augustus.

Je kunt ClickUp Kalender gebruiken en deze mijlpalen toevoegen als taken of gebeurtenissen die de hele dag duren. Je kunt ze ook een kleur geven (bijv. rood voor lanceringen, blauw voor gebeurtenissen), zodat ze meteen opvallen wanneer je het jaar doorneemt.

✅ Bepaal je jaarlijkse contentthema's

✅ Bepaal je jaarlijkse contentthema's

Bepaal 3–5 terugkerende contentthema's die direct aansluiten bij je doelen en resoneren met je publiek. Deze thema's geven je kalender samenhang en helpen ad-hoc contentplanning te voorkomen.

Als een van je doelen bijvoorbeeld is om de merkautoriteit in de SaaS-markt te vergroten, zou een driemaandelijks onderzoeksrapport over de 'State of SaaS' een terugkerend thema kunnen zijn.

✅ Breng campagnes in kaart met mijlpalen en thema's

Begin nu met het uitstippelen van campagnes die de twee bovenstaande mijlpalen en thema's met elkaar verbinden. Elke campagne moet een duidelijk doel, doelgroep en fase in de funnel hebben. Vermijd het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere campagnes die veel middelen vergen, tenzij je team de werkdruk aankan.

Wanneer je deze marketingcampagnes in ClickUp maakt, verdeel ze dan in kleinere taken (bijv. contentontwerp, ontwerpelementen, landingspagina, promotie). Gebruik vervolgens ClickUp-taakafhankelijkheden om ervoor te zorgen dat ze in de juiste volgorde worden uitgevoerd, zodat ‘Ontwerp sociale media-elementen’ pas begint nadat ‘Blogontwerp’ is goedgekeurd, zodat het hele team synchroon blijft werken.

Pas geen tijdlijnen voor contentcreatie automatisch aan wanneer taken geblokkeerd zijn of in de wachtrij staan met ClickUp-taak-afhankelijkheden

📌 Wist je dat? Uit het onderzoek van Edelman en LinkedIn uit 2024 blijkt dat 86% van de besluitvormers eerder geneigd is een leverancier uit te nodigen voor een offerteaanvraag na sterk thought leadership, en dat 60% bereid is een meerprijs te betalen.

4. Selecteer en pas je contentkalendersjabloon aan

Al deze stappen handmatig uitvoeren kost veel tijd.

Dit geldt des te meer als je een marketing- of contentteam van één persoon bent. In dat geval kun je het beste op zoek gaan naar een kant-en-klare sjabloon voor een socialemediakalender, mediaplanningssjabloon of contentkalendersjabloon die het zware werk voor je doet.

Bij de selectie van een sjabloon moet je op de volgende punten letten: Past binnen de reikwijdte van je contentmarketingstrategie (ondersteunt meerdere marketingkanalen, contenttypes en campagnes)

Biedt flexibele weergaven (zoals kalender, lijst en bord), zodat je kunt schakelen tussen een algemeen en een gedetailleerd overzicht

Ondersteunt aangepaste velden, zodat je kenmerken kunt bijhouden die belangrijk zijn voor je team (bijv. persona, fase in de verkooptrechter, publicatiedatum)

Bevordert samenwerking tussen afdelingen met ingebouwde chat, taaktoewijzing en bijhouden van de status

De ClickUp-sjabloon voor een contentkalender is bijvoorbeeld een beginnersvriendelijke sjabloon om je B2B-contentkalender te maken. Het centraliseert al je contentplannen op één plek en blijft tegelijkertijd flexibel genoeg om aan te sluiten bij jouw werkwijze. Je kunt het gebruiken om posts in te plannen, taken toe te wijzen, goedkeuringen bij te houden en ervoor te zorgen dat elk stukje content aansluit bij je bredere campagnes.

Plan je content en andere marketingmiddelen met de ClickUp-sjabloon voor een contentkalender

Met deze sjabloon kun je:

Schakel tussen de weergaven kalender, lijst, bord of tijdlijn om op verschillende niveaus te plannen

Houd details bij zoals contenttype, persona, fase in de funnel, publicatiedatum en kanaal

Maak en werk fasen zoals Concept, In beoordeling, Goedgekeurd en Gepubliceerd bij, zodat deze aansluiten bij je werkstroom

Wijs eigenaars toe, stel deadlines vast en koppel gerelateerde deliverables aan campagnes

Als je je verder wilt verdiepen in planning specifiek voor sociale media, kun je dit combineren met de ClickUp Social Media-sjabloon. Deze biedt speciale weergaven voor het bedenken van content, het plannen van berichten en het bijhouden van betrokkenheid op meerdere sociale mediaplatforms.

Plan, maak en plan posts op sociale media met de ClickUp-sjabloon voor posts op sociale media

Zodra je een sjabloon hebt gekozen, maak je deze aan je werkstroom aanpast:

Houd bij in welke fase van het proces elke social media-post zich bevindt (tekstschrijven, ontwerp, kwaliteitscontrole, enz.)

Koppel elke taak aan publicatiekanalen (Instagram, Facebook, LinkedIn) om de verdeling van content over meerdere platforms op één plek te plannen en te visualiseren

Voeg subtaaken toe (concepttekst, beeldbewerkingen, definitieve goedkeuring) en wijs ze toe aan de betreffende teams

🎺 ClickUp-tip: Je kunt je kalender natuurlijk ook in een spreadsheet maken, maar dan heb je geen inzicht in wie de eigenaar is van welke taak, geen realtime updates en niet de zichtbaarheid die je nodig hebt voor een gezamenlijke marketingwerkstroom. Dat is waar ClickUp-software voor marketingprojectmanagement van pas komt. Het brengt je campagnes, taken, documenten en deadlines samen in één werkruimte. Verkoop, marketing, Design Lab, logistiek, engineering en support moeten hun taken in een specifieke volgorde uitvoeren om het project van de klant tot een succes te maken – vóór ClickUp was dat een enorme uitdaging. Zonder de mogelijkheid om de projecttijdlijn, doelen en taken van wereldwijde teams allemaal op één plek bij te houden, hadden we moeite om alle onderdelen voor gebeurtenissen op tijd gereed te krijgen.

5. Brainstorm, stel prioriteiten en keur ideeën goed

Het is tijd om je kalender te vullen met creatieve ideeën die echt het verschil maken. Deze stap bestaat uit drie delen: brainstormen, prioriteiten stellen en goedkeuring krijgen.

✅ Start een snelle prestatiebeoordeling

Hiervoor moet je de content die je vorig jaar hebt gepubliceerd grondig bekijken, evenals de resultaten die deze heeft opgeleverd en waar er ruimte is voor verbetering.

✅ Verzamel input van sleutelbelanghebbenden

En dat betekent dat je verder moet kijken dan alleen marketing- en contentteams. Je wilt ook verbinding leggen met:

Verkoopteam: Welke bezwaren horen ze steeds weer, en welke vragen komen het meest naar voren in gesprekken met klanten? Je B2B-contentkalender geeft hier antwoord op

Productteam: Hoe de Hoe de productroadmap aansluit bij de marketing- en contentstrategie

Customer Success-team: Zij kunnen aangeven waar klanten vastlopen en waar content kan helpen bij onboarding of retentie

Om op een efficiënte manier input van belanghebbenden te verzamelen, kun je een ClickUp-formulier opzetten waar sales-, product- en CS-teams contentideeën kunnen indienen. Je kunt velden aanpassen voor doelgroep, fase in de salesfunnel, contenttype en urgentie, waardoor je de informatie later gemakkelijk kunt ordenen.

Verzamel input van belanghebbenden met behulp van ClickUp-formulieren

Je kunt ook ClickUp Brain gebruiken om ideeën te genereren. Op basis van het ICP, de doelen en de fase in de funnel geeft Brain je suggesties om aan de slag te gaan. Brain helpt je bij de automatisering van contentcreatie.

Genereer onbeperkt contentideeën voor je B2B-kalender met ClickUp Brain

✅ Focus op haalbare ideeën en keur ze goed

Beoordeel elk idee aan de hand van je thema's, campagnes, de behoeften van je doelgroep en de beschikbare middelen. Om je te concentreren op content met de hoogste strategische waarde, kun je een eenvoudig scoresysteem opzetten op basis van:

Strategische afstemming (ondersteunt het je doelen?)

Impactpotentieel (kan het meetbare resultaten opleveren?)

Geschiktheid van middelen (heb je voldoende capaciteit en budget?)

Relevantie van de timing (is er urgentie vanwege markttrends of gebeurtenissen?)

Nu heb je een samenwerkingsruimte nodig waar alle belanghebbenden de contentideeën kunnen bekijken en goedkeuren. ClickUp Docs is hier perfect voor. Bewaar alle ideeën in één document dat rechtstreeks aan je kalender is gekoppeld.

Sla je contentideeën op, organiseer ze of werk er samen aan met ClickUp Docs

6. Wijs eigenaars aan en plan de werkstroom

Gebruik ClickUp-taken om verantwoordelijkheid toe te wijzen. Maak één taak aan voor elk stukje content, wijs de eigenaar aan en verdeel het in subtaaken voor elke fase.

Beheer, houd toegewezen personen bij en werk met ClickUp-taken

Breng daarna de fasen van de werkstroom in kaart. Je kunt de ClickUp Kanban-bordweergave gebruiken om elke fase van je contentcreatieproces in kaart te brengen:

Concept aanmaken

Interne beoordeling

Ontwerp

Definitieve goedkeuring

Publicatie en verdeling

Elke fase moet een eigen verantwoordelijke en deadline hebben.

Gebruik ClickUp-automatiseringen om tijd te besparen en repetitief administratief werk te elimineren door automatisch prioriteiten te stellen, taken toe te wijzen en direct inzicht te genereren via AI-kaarten.

Wijs taken automatisch toe aan het juiste teamlid wanneer de status verandert in 'In beoordeling'

Stel automatisch deadlines in op basis van publicatiedata binnen de contentkalender-software

Activeer notificaties wanneer een taak klaar is voor de volgende fase in de werkstroom

Gebruik ClickUp's AI Assign, AI Prioritize en AI Cards om taakbeheer te automatiseren en direct realtime inzichten te verkrijgen

7. Plan en coördineer over verschillende kanalen heen

Met de door ClickUp AI aangestuurde kalender kun je alle activiteiten op één plek in kaart brengen.

Gebruik de drag-and-drop-planning om data direct aan te passen zonder afhankelijkheden te verstoren. Reserveer tijd voor voorbereidend werk zodat niets overhaast hoeft te gebeuren, en pas weergaven aan om te filteren op campagne, kanaal of eigenaar.

Je kunt zelfs externe kalenders synchroniseren, zodat vergaderingen, deadlines en contentlanceringen allemaal in één ruimte staan.

Tegenwoordig betekent publiceren op meerdere kanalen dat er meerdere mensen bij betrokken zijn, van schrijvers en ontwerpers tot advertentiebeheerders en webinarpresentatoren.

De functie 'Meerdere toegewezen personen' van ClickUp zorgt ervoor dat alle bijdragers aan één stuk content aan één taak kunnen worden toegewezen. Op die manier zien je ontwerper, tekstschrijver en revisor allemaal dezelfde deadlines, taakupdates en gekoppelde bronnen, zonder dat ze afzonderlijke takenlijsten hoeven te beheren.

📮 ClickUp Insight: 18% van de respondenten in onze enquête wil AI gebruiken om hun leven te organiseren via kalenders, taken en herinneringen. Nog eens 15% wil dat AI routinetaken en administratief werk afhandelt. Nog te doen: Een AI moet in staat zijn om de niveaus van prioriteit voor elke taak in een werkstroom te begrijpen, de nodige stappen uit te voeren om taken aan te maken of aan te passen, en geautomatiseerde werkstroom-instellingen in te stellen. De meeste tools hebben één of twee van deze stappen al uitgewerkt. ClickUp heeft gebruikers echter geholpen om meer dan 5 apps te consolideren met behulp van ons platform! Ervaar AI-gestuurde planning, waarbij taken en vergaderingen eenvoudig kunnen worden toegewezen aan open plekken in je kalender op basis van prioriteitsniveaus. Je kunt ook aangepaste automatiseringsregels instellen via ClickUp Brain om routinetaken af te handelen. Zeg maar dag tegen al dat drukke werk!

8. Houd prestatiestatistieken bij en verfijn het plan

Het publiceren van je content is het begin van een feedbackloop. Om je kalender effectief te houden, moet je regelmatig controleren hoe elk stuk presteert, kijken of het de door jou gestelde KPI's haalt, en je plan aanpassen op basis van de resultaten in de praktijk.

Begin met het regelmatig bekijken van je statistieken. Dit kan maandelijks of per kwartaal zijn, afhankelijk van hoe vaak je publiceert en hoe snel je je wilt aanpassen. Zoek naar patronen in:

Welke formaten of kanalen genereren de meeste betrokkenheid of conversies?

Waar content ondermaats presteert en mogelijk geoptimaliseerd moet worden

Hiaten in je dekking – worden bepaalde doelgroepsegmenten of fasen in de funnel verwaarloosd?

Vergeet niet om je marketingplan aan te passen op basis van deze statistieken.

Gebruik AI om je B2B-contentkalender te optimaliseren

Het plannen van een contentkalender vereist strategie, creativiteit en organisatie. Het handmatig beheren van deze drie aspecten vergt veel heen-en-weer-gepraat, en dat is waar AI om de hoek komt kijken.

ClickUp Brain, je AI-co-piloot voor een B2B-contentkalender, voert de volgende taken voor je uit.

1. Maak binnen enkele minuten afbeeldingen voor je campagnes

Op basis van de hierboven gedeelde ideeën voor de contentkalender helpt Brain je bij het genereren van afbeeldingen voor je socialemediacampagnes. Je kunt deze afbeelding gebruiken zoals hij is, of je ontwerpers vragen om hem aan te passen aan de betreffende socialemediakanalen.

Genereer afbeeldingen met een zeer specifiek kleurenpalet en ontwerpelementen via ClickUp Brain

2. Maak geoptimaliseerde briefings, SEO-schema's en blogposts

Voor het maken van SEO-briefings moet je meestal heen en weer schakelen tussen tools voor zoekwoorden, sjablonen voor overzichten en linktrackers. Brain regelt dit allemaal voor je. Markeer de Taak in je contentkalender en het geeft je blogideeën. Je kunt het zelfs vragen om je overzichten te geven en vervolgens vragen om de blog voor je op te stellen.

Gebruik ClickUp Brain voor blogideeën en suggesties voor zoekwoorden

⚡ Sjabloonarchief: Versnel je schrijfproces met kant-en-klare sjablonen voor blogs, e-mails en posts op sociale media. Ze helpen je om een consistente toon, structuur en kwaliteit te behouden, terwijl je tijd overhoudt om je te concentreren op strategie en creativiteit.

3. Automatiseer tijdblokken en planning

Het handmatig toevoegen van taken aan een overvolle kalender is een hele klus. AI kijkt naar je prioriteiten, beschikbare tijd en projectlimieten, en plaatst vervolgens elke taak automatisch op de plek waar deze het beste past. Dit is vooral waardevol voor B2B-campagnes met meerdere teams, waarbij ontwerp, tekst en goedkeuringen allemaal in de juiste volgorde moeten plaatsvinden.

Gebruik ClickUp Brain om je taken in te delen op basis van urgentie. Plan automatisch tijdblokken en leveringen in je kalender met ClickUp Brain

4. Genereer creatieve variaties voor promotie via meerdere kanalen

Binnen je socialemediastrategie voor de B2B-kalender wil je ideeën hergebruiken. Brain maakt dit gemakkelijker voor je. Voer je contentstrategie, ideeën of blogposts in Brain in en vraag het om variaties te maken die je op verschillende kanalen kunt hergebruiken.

Hergebruik je content op verschillende kanalen met Brain

Veelvoorkomende uitdagingen bij B2B-contentplanning en hoe je deze kunt oplossen

Zelfs de best georganiseerde marketingteams lopen tegen problemen aan bij het plannen van hun B2B-contentkalender, en dat is onvermijdelijk wanneer je op grote schaal plant.

Het goede nieuws is dat de meeste daarvan duidelijke, uitvoerbare oplossingen hebben.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende planningsproblemen, met hun praktische oplossingen:

Uitdaging Oplossing Te veel interne belanghebbenden en te weinig afstemming Begin met een gedocumenteerde contentmarketingstrategie die is gekoppeld aan je bedrijfsdoelen, en maak deze zichtbaar voor alle teams. Gebruik een gedeelde kalender en regelmatige evaluatieregeringen om prioriteiten op één lijn te houden en planningsproblemen en conflicten te voorkomen Overvolle of lege kalender Plan elk kwartaal door eerst de belangrijkste campagnes in kaart te brengen en vul vervolgens de gaten op met evergreen-content. Verdeel projecten die veel werk vergen over verschillende maanden om de werklast beheersbaar te houden en burn-out te voorkomen. Contentmoeheid bij de target doelgroep Overlaad je publiek niet met steeds dezelfde thema's of formats. Gebruik prestatiegegevens om afnemende betrokkenheid te signaleren en pas vervolgens de formats, toon of kanalen aan Content die niet alle fasen van de funnel bereikt Tag elk stukje content op basis van de fase in de funnel en bekijk regelmatig de dekking om ervoor te zorgen dat je de bewustwordings-, overwegings- en beslissingsfasen evenveel aandacht geeft Limiet voor middelen voor uitvoering via meerdere kanalen Hergebruik hoogwaardige content in meerdere formaten en plan kanaalspecifieke versies van tevoren, zodat alles klaar is voor gebruik

Houd je B2B-content op koers met ClickUp

Een goede B2B-contentkalender is een systeem dat ideeën, mensen en doelen met elkaar verbindt in één duidelijk overzicht. Hoe beter je team op elkaar is afgestemd, hoe makkelijker het wordt om van planning naar publicatie te gaan zonder momentum te verliezen.

ClickUp biedt je die duidelijkheid. Het houdt je campagnes, documenten, taken en resultaten op één plek bij. Je hebt het totaaloverzicht voor het hele jaar, houdt de dagelijkse uitvoering in de gaten en kunt snel bijsturen wanneer prioriteiten verschuiven.

Uiteindelijk is een contentkalender slechts zo sterk als het proces erachter. Bouw dat proces bewust op, gebruik de juiste tools om het te ondersteunen, en je zult minder tijd besteden aan het beheersen van de chaos en meer tijd aan het creëren van werk dat echte resultaten oplevert.

